Топ 12 алтернативи на Microsoft Visio, които да опитате през 2025 г.

Въпреки че Visio е мощен инструмент, той изисква дълго обучение и създава редица проблеми с съвместимостта. Това не е точно идеалната конфигурация за професионалисти, които търсят безпроблемно изготвяне на диаграми.

Можете да се откажете от тромавите интерфейси и скъпите абонаменти, като преминете към алтернативи на Microsoft Visio, които предлагат интуитивен дизайн и предимствата на сътрудничеството в реално време.

В тази публикация в блога сме събрали 12-те най-добри алтернативи на Microsoft Visio, за да можете да избегнете сложността на визуализацията на данни и да се насладите на гладко изготвяне на диаграми. Да започнем! 🙌🏼

⏰ 60-секундно резюме Създавайте подробни диаграми по-бързо с нашия списък с 12-те най-добри алтернативи на Microsoft Visio: ClickUp (Най-добър за създаване на диаграми и управление на работния процес) (Най-добър за създаване на диаграми и управление на работния процес) Lucidchart (Най-добър за съвместно създаване на диаграми и лесен за използване) draw. io (Най-доброто за безплатно и отворено софтуерно диаграмиране) SmartDraw (Най-добър за изчерпателни диаграми с шаблони) vED Graph Editor (Най-подходящ за технически диаграми и автоматизирани оформления) LibreOffice Draw (Най-подходящ за технически чертежи) Miro (Най-доброто за съвместно обсъждане и изготвяне на диаграми) Creately (Най-доброто решение за съвместно създаване на диаграми с богати шаблони) Gliffy (Най-доброто решение за интегрирано диаграмиране в продуктите на Atlassian) Cacoo (Най-доброто за интегрирано сътрудничество и диаграми) EdrawMax (Най-подходящ за създаване на диаграми от хора, които не са технически подготвени) Coggle (Най-подходящ за създаване на публични мисловни карти от основно до средно ниво)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Microsoft Visio?

Независимо дали се нуждаете от по-икономично решение, лесен за използване интерфейс или по-добри функции за сътрудничество, има много алтернативи на Visio, които могат да отговорят на вашите нужди.

Ето какво трябва да имате предвид, когато избирате подходящата за вас. 👇

Многослойни диаграми: Разширените платформи предлагат условно форматиране, наслагване на данни и интерактивни елементи, превръщайки статичните диаграми в динамични табла.

Сигурност и съответствие на ниво предприятие: Ако работите с чувствителни данни, дайте предимство на инструменти, сертифицирани по SOC 2, HIPAA или ISO 27001, с контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC).

API и възможности за персонализирани скриптове: Разработчиците и ИТ екипите се възползват от разширяеми API, уебхукове и скриптове за автоматизация за персонализирана интеграция на работния процес.

Визуализации, базирани на данни: Най-добрите Най-добрите инструменти за диаграми на работния процес се свързват с бази данни, електронни таблици или API на живо, като актуализират диаграмите автоматично въз основа на данни в реално време.

Експортиране в различни формати и вградено споделяне: Поддръжката на формати на диаграми Visio (. vsdx,. vdw), векторно експортиране (SVG, PDF) и вграждане на iframe за лесна интеграция и сътрудничество е задължителна.

Мащабируемост и оптимизация на производителността: Ако работите с различни Ако работите с различни видове диаграми или мрежови диаграми, изберете инструменти, базирани в облака, с балансиране на натоварването и ефективност на рендирането.

🔍 Знаете ли? Дигиталните диаграми не са само за IT маниаци; тези инструменти имат приложения в много индустрии, включително здравеопазване, архитектура и игри.

12-те най-добри алтернативи на Visio

Нека разгледаме 12 от най-добрите алтернативи на Microsoft Visio и да видим как се сравняват по отношение на функции, използваемост и стойност.

1. ClickUp (най-добър за създаване на диаграми и управление на работния процес)

Като една от малкото безплатни алтернативи на Visio, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага пълно управление на работния процес с практически безпроблемно визуално сътрудничество. Можете лесно да създавате диаграми за различни организационни процеси и да използвате различни форми, за да представите уникални стъпки и подходи.

ClickUp Whiteboards

Визуализирайте по-добре с бели дъски ClickUp Свържете лепящи се бележки и задачи към вашите визуализации с ClickUp Whiteboards.

Можете да използвате ClickUp Whiteboards, за да експериментирате с функциите за плъзгане и пускане и да манипулирате диаграмата си според текущия проект.

Например, ако планирате пускане на продукт на пазара, можете да създадете работен процес с лепящи се бележки, представляващи ключови фази като „Пазарно проучване“, „Дизайн на продукта“ и „Стратегия за пускане на пазара“.

Изображенията, генерирани от ClickUp Brain, интегрирания AI асистент, могат да се използват и за представяне на профили на клиенти или макети на продукти директно в диаграмата.

ClickUp Mind Maps

Използвайте ClickUp Mind Maps, за да превърнете устните дискусии във визуални идеи.

След това опитайте ClickUp Mind Maps, за да пренесете идеите си в дигитално пространство, създадено да разбива сложни концепции и работни процеси. Можете напълно да персонализирате тези карти, като настройвате цветовете, връзките между възлите и връзките между задачите, за да отговарят на вашия работен процес.

Ако вашият екип обмисля нова маркетингова стратегия, можете да създадете мисловна карта с раздели като „Целева аудитория“, „Канали за съдържание“ и „Разпределение на бюджета“. В раздела „Целева аудитория“ можете да добавите подраздели за „Демографски данни“, „Модели на поведение“ и „Проблеми“.

ClickUp Automation

Настройте тригери за повтарящи се задачи с ClickUp Automation.

Друга функция, която се отличава с над 100 предварително инсталирани шаблона и опции за бърз достъп, е ClickUp Automation. Независимо дали става дума за преобразуване на имейли в задачи или превръщане на дискусии за идеи в лесни за четене диаграми, тази функция е на ваше разположение.

Освен това, трябва да опитате ClickUp за PMO и IT екипи, за да намалите времето за доставка и да увеличите производителността. Можете да планирате и да приоритизирате работните натоварвания и да изпълнявате работни потоци за по-голяма яснота.

Изтеглете този шаблон Опитайте шаблона за диаграма на мрежата на ClickUp Project, за да управлявате вътрешната си мрежа.

Обмислете да приложите шаблона за диаграма на мрежата на проекта ClickUp, за да определите мрежовата архитектура на вашата агенция. Можете да включите различни йерархии и вериги на командване за различни задачи.

Освен това, този шаблон ви позволява да създавате вътрешни мрежови структури, които включват телефони, Wi-Fi връзки и домофони, или за роли, свързани с повече хора в рамките на по-големи проекти. И в двата случая ви е гарантирано определено чувство за ред в начина, по който функционира вашият проект.

Най-добрите функции на ClickUp

Диаграми, свързани със задачи: За разлика от самостоятелния За разлика от самостоятелния софтуер за диаграми , ClickUp позволява директна връзка между бели дъски и задачи по проекти, като гарантира, че визуализациите остават приложими.

Персонализиране на многоизгледа: Превключвайте между различни Превключвайте между различни изгледи на ClickUp , като бели дъски, диаграми на Гант, табла Kanban и списъци, за да получите най-подходящата перспектива за вашите данни.

Персонализирани табла: Проследявайте напредъка на проекта чрез Проследявайте напредъка на проекта чрез таблата на ClickUp с визуализации, базирани на данни, и функции за отчитане в реално време, които се превръщат в лесни за разбиране диаграми.

Достъпност от различни устройства: Използвайте Whiteboards и Mind Maps на настолен компютър, уеб и мобилно устройство за безпроблемно сътрудничество между различни платформи.

Ограничения на ClickUp

Не можете да импортирате или експортирате директно .vsdx файлове от Visio.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Обожавам ClickUp Whiteboards. Те са ми любими за мозъчна атака и работа с екипа ми. Работата ми изисква известна степен на визуално диаграмиране, което функциите на ClickUp правят супер лесно. Как да не го обичам, нали?

Обожавам ClickUp Whiteboards. Те са ми любими за мозъчна атака и работа с екипа ми. Работата ми изисква известна степен на визуално диаграмиране, което функциите на ClickUp правят супер лесно. Как да не го обичам, нали?

🔍 Знаете ли, че... Стандартните символи за блок-схеми (като овали, правоъгълници и ромбове) са установени през 1960 г. от Американския национален институт за стандартизация (ANSI). Съвременният софтуер за диаграми все още използва тези символи!

2. Lucidchart (най-добър за съвместно създаване на диаграми и лесен за използване)

чрез Lucidchart

Ако се чувствате заплетени в мрежа от несвързани файлове и компоненти или се борите с контрола на версиите в Visio, Lucidchart решава този проблем с редактиране в реално време и интуитивни инструменти за дизайн. За разлика от подхода на Visio, ориентиран към настолните компютри, този инструмент процъфтява в браузър-базираната достъпност и позволява на екипите да работят върху карти на процеси и мрежови диаграми отвсякъде.

Още по-добре, този софтуер за диаграми за Mac осигурява сигурност на корпоративно ниво и централизирано управление на документи. Въпреки това, той може да не е идеалният вариант за вас, ако се нуждаете от разширена BPMN валидация или офлайн редактиране.

Най-добрите функции на Lucidchart

Сътрудничество с лекота чрез споделени курсори, коментари и чат в приложението

Експортирайте и импортирайте Visio файлове безпроблемно за лесно преминаване

Разширете идеите си или генерирайте автоматично структурирани диаграми с едно кликване.

Използвайте отзивчивия интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да създавате диаграми без да имате опит в дизайна.

Ограничения на Lucidchart

Работата с диаграми с над 500 обекта може да забави отзивчивостта

Безплатната версия е ограничена до 60 обекта на документ.

Ограничен достъп до премиум шаблони

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 6100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (2140 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lucidchart?

Lucidchart, според мен, е лесен за използване, с по-добре изглеждащи документи/експорти, по-добър потребителски интерфейс и т.н. Разгледах Visio, тъй като това беше препоръчано от нашия ИТ отдел, и бях изумен от невъзможността на Visio да импортира лесно фигури от CSV. Дори импортирането в Draw.io беше по-добро.

Lucidchart, според мен, е лесен за използване, с по-добре изглеждащи документи/експорти, по-добър потребителски интерфейс и т.н. Разгледах Visio, тъй като това беше препоръчано от нашия ИТ отдел, и бях изумен от невъзможността на Visio да импортира лесно фигури от CSV. Дори импортирането в Draw.io беше по-добро.

3. draw. io (Най-доброто за безплатно и отворено софтуерно диаграмиране)

Draw. io, сега преименуван на diagrams. net, е безплатна алтернатива на Visio, която предлага напълно отворени, уеб-базирани и офлайн възможности. Той не скрива функции зад платени стени, което го прави идеален избор за малки предприятия и студенти, които се нуждаят от бюджетно решение.

Той се поддържа и от общността, което означава, че потребителите разчитат на потребителски форуми, а не на специална служба за обслужване на клиенти.

Най-добрите функции на draw.io

Проектирайте и редактирайте диаграми дори без интернет връзка

Импортиране/експортиране на файлове в .xml, .svg и .vsdx (формат Visio)

Създавайте, променяйте и използвайте повторно персонализирани шаблони и фигури за по-голяма ефективност.

Използвайте уеб приложението незабавно, без да се регистрирате или да се обвързвате с софтуер.

Ограничения на draw.io

Отстраняването на проблеми се основава на форуми на общността, а не на официална поддръжка.

Липсват автоматизация, диаграми, задвижвани от изкуствен интелект, и сложни инструменти за визуализация на данни.

Цени на draw.io

Безплатно (до 10 потребители)

Оценки и рецензии за draw.io

G2: 4,5/5 (над 410 отзива)

Capterra: 4,6 (760+ отзива)

🧠 Интересен факт: Софтуерът за създаване на диаграми е станал толкова усъвършенстван, че някои инструменти могат да превеждат диаграми на различни програмни езици или да ги експортират като код!

4. SmartDraw (най-подходящ за изчерпателни диаграми с шаблони)

чрез SmartDraw

Тази богата на функции алтернатива на Visio е предназначена за професионалисти, които се нуждаят от бързи, висококачествени диаграми, без да започват от нулата. Най-голямото й предимство е огромната библиотека от 4500 шаблона и хиляди символи, което я прави идеална за инженери и проектни мениджъри, които се нуждаят от бързи и изпипани визуализации.

Интелигентната автоматична подредба на SmartDraw динамично коригира структурата на диаграмите при добавяне или преместване на елементи. Освен това, вградената автоматизация и интеграция с Jira, Confluence и Google Workspace ви помагат бързо да вмъкнете диаграмите в документи и презентации.

Най-добрите функции на SmartDraw

Постигнете по-ясни визуализации с функцията за автоматично подреждане, за да поддържате структурирана диаграма.

Конвертирайте данни от диаграми в Excel в автоматизирани диаграми, графики и процеси

Приложете логотипи/цветове на компанията и запазете във формати PDF, PNG или Visio.

Ограничения на SmartDraw

Усъвършенстваните функции за автоматизация изискват време, за да бъдат усвоени.

Случайни сривове и честа недостъпност на клиентската поддръжка

Цени на SmartDraw

Индивидуален: 9,95 $/месец (фактурира се ежегодно)

Екип: 8,25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно, минимум трима потребители)

Сайт: 5 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4. 6/5 (280+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

Какво казват реалните потребители за SmartDraw?

Основно използвам шаблоните за механични и тръбни диаграми. Простият интерфейс го прави много лесен за използване. Много ми харесва, че можете да създавате свои собствени символи и да ги запазвате в библиотека за по-късна употреба. Харесва ми, че е базиран на уебсайт, не заема физическо пространство за съхранение, а само облачно. […] Понякога е трудно да се използват и привръзките на линиите, тъй като линиите се привръзват към нещо друго, а не към това, което искам, и е много трудно да се коригират.

Основно използвам шаблоните за механични и тръбни диаграми. Простият интерфейс го прави много лесен за използване. Много ми харесва, че можете да създавате свои собствени символи и да ги запазвате в библиотека за по-късна употреба. Харесва ми, че е базиран на уебсайт, не заема физическо пространство за съхранение, а само облачно. […] Понякога е трудно да се използват и привръзките на линиите, тъй като линиите се привръзват към нещо друго, а не към това, което искам, и е много трудно да се коригират.

📖 Прочетете също: Как да създадете диаграма с плувни коридори в Visio

5. yED Graph Editor (най-подходящ за технически диаграми и автоматизирани оформления)

чрез yED Graph Editor

yED Graph Editor е безплатен инструмент за създаване на диаграми, който предлага дълбока персонализация и автоматично генериране на оформление. Последният ръчно коригира разбърканите диаграми, а потребителите могат да прилагат 15+ интелигентни алгоритми, за да подредят структурите на възлите и ръбовете в четливи визуализации за миг.

Не забравяйте, че неговите офлайн утилити работят на повечето операционни системи, което е подходящо за потребители, които се нуждаят от локална сигурност и офлайн достъп. Въпреки че липсва сътрудничество в реално време, това се компенсира с персонализирано картографиране на свойства за по-добри диаграми.

Най-добрите функции на yED Graph Editor

Възползвайте се от вградените инструменти за UML, BPMN, ERD (нотация „крак на врана“) и блок-схеми.

Настройте връзките между крайните възли, за да предотвратите несъответствия в диаграмите.

Създавайте вложени подграфи за многослойни архитектурни диаграми

Използвайте визуализации, базирани на данни, за да променяте динамично цветовете, стиловете на линиите и етикетите.

Ограничения на yED Graph Editor

По-малко предварително създадени шаблони в сравнение с ClickUp, Lucidchart или SmartDraw

Изисква yEd Live за работа в екип в облака

Цени на yED Graph Editor

Безплатно

Оценки и рецензии за yED Graph Editor

G2: 4,5/6 (25+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Някои инструменти за създаване на диаграми разполагат с „безкрайно платно“ – цифрова зона за рисуване, която няма определени граници и позволява безкрайно мащабиране и панорамиране.

6. LibreOffice Draw (най-подходящ за технически чертежи)

чрез LibreOffice

Този безплатен софтуер с отворен код за създаване на диаграми е предпочитан заради векторното редактиране на графики, което го прави надежден избор за технически диаграми и дизайни, готови за печат. Независимо дали става дума за скици на организационни диаграми или чернови на инженерни схеми, прецизните инструменти на LibreOffice Draw винаги осигуряват ясни диаграми.

Инструментът разполага с вградени инструменти за създаване на 3D обекти и дълбока интеграция с други приложения на LibreOffice. Въпреки това, интерфейсът му изглежда малко старомоден, а някои от неговите разширени функции изискват търпение и практика.

Най-добрите функции на LibreOffice Draw

Подредете обектите с пикселна точност за структурирани оформления

Достъп до готови икони, символи и графики, за да подобрите диаграмите си.

Автоматично коригиране на фигури и линии за прецизни технически чертежи

Ограничения на LibreOffice Draw

Бавен и по-малко интуитивен в сравнение с други по-мощни инструменти за създаване на диаграми

Цени на LibreOffice Draw

Безплатно

Оценки и рецензии за LibreOffice Draw

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 3/5 (над 2200 отзива)

Какво казват реалните потребители за LibreOffice Draw?

Това, което най-много ми харесва в LibreOffice Draw, е колко лесно се използва за създаване на бързи диаграми и блок-схеми. Не е прекалено сложно, което го прави чудесно за начинаещи, а аз обожавам факта, че е напълно безплатно. Възможността да се работи с PDF файлове и да се експортира в различни формати също е супер удобна – спестява ми време, когато трябва да споделя работата си с други хора.

Това, което най-много ми харесва в LibreOffice Draw, е колко лесно се използва за създаване на бързи диаграми и блок-схеми. Не е прекалено сложно, което го прави идеален за начинаещи, а освен това ми харесва, че е напълно безплатен. Възможността да се работи с PDF файлове и да се експортира в различни формати също е много удобна – спестява ми време, когато трябва да споделя работата си с други хора.

🧠 Интересен факт: Много програми за създаване на диаграми позволяват на фигурите да „комуникират“ помежду си. Например, можете да свържете фигури с данни в реално време, като автоматично актуализирате графики и диаграми при промяна на данните.

7. Miro (най-доброто за съвместно обсъждане и изготвяне на диаграми)

чрез Miro

Облачната платформа за сътрудничество на Miro действа като работно пространство за много потребители за отдалечени екипи, продуктови дизайнери и Agile работни процеси. Това означава, че можете да събирате колективни мнения и да работите върху техники за визуализация, като отчитате няколко гледни точки.

Той ви позволява да използвате изкуствен интелект, за да ускорите създаването на wireframes въз основа на входни параметри. Въпреки тези предимства, бавната му реакция към големи табла може да отнеме много време за зареждане на елементите.

Най-добрите функции на Miro

Опитайте режима за създаване на диаграми за структурирано създаване и редактиране на диаграми.

Свържете електронни таблици, API и бази данни за визуализация на данни в реално време.

Разширете примерите за диаграми и още повече на безкраен платно

Използвайте персонализирани библиотеки с фигури за техническо програмиране.

Ограничения на Miro

Сложност при управлението на разрешенията за по-големи екипи

Случайни забавяния и проблеми при големи табла

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,7/5 (7520+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (1610+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Miro?

Много широко използване на Miro тук. Споменал съм го няколко пъти в отговорите си тук. Ние определено разширяваме границите на възможностите му. Единствената голяма липсваща функция за мен са истинските слоеве и управлението на слоевете. Ако Miro разполагаше с това, вероятно бихме могли да се откажем от други инструменти като Gliffy, draw.io, Visio, Archi и да се консолидираме в Miro.

Много широко използване на Miro тук. Споменал съм го няколко пъти в отговорите си тук. Ние определено разширяваме границите на възможностите му. Единствената голяма липсваща функция за мен са истинските слоеве и управлението на слоевете.

Ако Miro разполагаше с това, вероятно бихме могли да се откажем от други инструменти като Gliffy, draw. io, Visio, Archi и да се консолидираме в Miro.

🔍 Знаете ли, че... Глобалните приходи от продажби на софтуер за диаграми ще достигнат 5,48 милиарда долара до 2030 г.!

8. Creately (най-доброто решение за съвместно създаване на диаграми с богати шаблони)

чрез Creately

Creately функционира като работен център, задвижван от база данни, в който можете да създавате диаграми и да картографирате цели системи с свързани данни и интерактивни елементи. Освен това можете да използвате неговата обширна библиотека от 50 000 векторни фигури и шаблони, за да получите преднина при създаването на сложни софтуерни карти.

Въпреки това, Creately може да не е най-добрият избор, ако търсите безплатни планове. Освен това, ограничените му функции бавно ще направят процеса на създаване на диаграми по-разочароващ, отколкото продуктивен.

Най-добрите функции на Creately

Изпробвайте голяма база данни с вградени графики и икони.

Лесно възстановяване на предишни версии на диаграми с подробни регистри на редакциите

Изтеглете диаграмите като PDF, PNG или файлове, съвместими с Visio.

Ограничения на Creately

Слаба функционалност за увеличаване и намаляване

Цени на Creately

Лично: 8 $/месец

Екип: 8 USD/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (220+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Creately?

Наистина е досадно. Опитах се да създам организационна диаграма по два начина – от шаблон и от празно работно пространство, но и в двата случая резултатът беше един и същ – не успях. Вашето решение, ако може да се нарече решение, е абсолютно интуитивно. Беше много трудно да заместя и вмъкна картинките. Фигурата не беше достъпна за редактиране. Не можех дори да променя позицията й.

Наистина е досадно. Опитах се да създам организационна диаграма по два начина – от шаблон и от празно работно пространство, но и в двата случая резултатът беше един и същ. Вашето решение, ако може да се нарече решение, е абсолютно интуитивно. Беше много трудно да заместя и вмъкна картинките. Фигурата не беше достъпна за редактиране. Не можех дори да променя позицията й.

🔍 Знаете ли? Съвременните надеждни инструменти за създаване на диаграми използват изкуствен интелект, за да предлагат форми, свързващи елементи и оформление въз основа на вашето съдържание, което ускорява процеса на създаване на сложни диаграми.

9. Gliffy (Най-доброто за интегрирано диаграмиране в продуктите на Atlassian)

чрез Gliffy

Gliffy позволява на вашите екипи да прикачват диаграми към Jira билети благодарение на директната си интеграция с интуитивния потребителски интерфейс на Atlassian. Освен това можете да вграждате визуални елементи директно в страниците на Confluence, без да преминавате между платформи.

Казано това, ограничените офлайн възможности на Gliffy и прекомерната зависимост от интернет връзка затрудняват организациите, които се нуждаят от решения за настолни компютри.

Най-добрите функции на Gliffy

Създавайте професионални диаграми бързо и без сложни конфигурации

Настройте цветовете, шрифтовете и стиловете на линиите, за да съответстват на брандинга на документацията.

Получавайте автоматични актуализации за всички свързани дубликати на диаграми

Ограничения на Gliffy

Независимият инструмент за свързване компрометира вашата продуктивност

Цени на Gliffy

Професионална версия: 10 USD/месец за 1 до 9 потребители

Професионална версия: 8 USD/месец за 10 до 50 потребители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Gliffy

G2: 4. 4/5 (220+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 60 отзива)

🔍 Знаете ли, че... NASA използва усъвършенствани инструменти за създаване на диаграми, за да планира космическите системи, работните процеси на мисиите и плановете за реагиране при извънредни ситуации.

10. Cacoo (Най-доброто за интегрирано сътрудничество и диаграми)

чрез Cacoo

Cacoo е чудесна алтернатива на Visio и се отличава с вградения си видео чат, редактиране от много потребители и функции за проследяване на курсора в реално време. Предлагайки платформа, базирана на облак, с лепящи се бележки и история на ревизиите, тя се превръща в надеждна алтернатива на Visio от най-високо ниво за хибридни екипи.

Въпреки това, трябва да обмислите Cacoo, ако създавате големи, сложни диаграми, които изискват няколко групирани компонента. Много потребители се оплакват от забавяне на производителността, когато фигурите стават по-големи.

Най-добрите функции на Cacoo

Централизирайте цялата комуникация с дълбоките интеграции с Google Drive, Slack, Dropbox и инструментите на Atlassian.

Използвайте режима Follow , за да видите екрана на презентатора и да проследявате курсора му в реално време.

Добавяйте визуални бележки директно върху диаграмите за бърз преглед.

Ограничения на Cacoo

Подреждането на няколко кутии заедно в диаграми е предизвикателство

Цени на Cacoo

Безплатно

Pro: 6 $/месец

Екип: 6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Cacoo

G2: 4,5/5 (210+ отзива)

Capterra: (4,7/5 (150+ отзива)

11. EdrawMax (най-подходящ за създаване на диаграми от хора, които не са технически подготвени)

чрез EdrawMax

Над 210 вида диаграми, подходящи за области като инженерство, ИТ, бизнес стратегия и образование, правят EdrawMax добра алтернатива на Visio. Интуитивният му интерфейс е моделиран по Microsoft Word, което гарантира, че кривата на обучение е по-ниска от изискванията на други платформи за визуализация на данни.

Поддържа много файлови формати, включително Visio (. vsdx), PDF, PNG и SVG, което улеснява споделянето и сътрудничеството между различни инструменти.

Най-добрите функции на EdrawMax

Представяйте блок-схеми, мрежови диаграми, UML, мисловни карти, електрически схеми и др.

Използвайте тъмния режим за по-добра видимост по време на продължителни работни сесии.

Използвайте над 20 000 специфични за индустрията шаблони за инженерни, ИТ и бизнес работни процеси.

Ограничения на EdrawMax

Предлаганите графики не са толкова динамични, колкото тези, които предлагат други инструменти.

Цени на EdrawMax

Доживотна лицензия: 99,99 $ (плаща се ежегодно)

Годишен: 45,99 $ (фактурира се ежегодно)

Пакет за цял живот: 125,99 $.

Екип: 8,43 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за EdrawMax

G2: 4. 3/5 (70 отзива)

Capterra: 4,5/5 (205 отзива)

12. Coggle (най-подходящ за създаване на публични мисловни карти от основно до средно ниво)

чрез Coggle

Въпреки че е последен в списъка ни, Coggle все пак заслужава мястото си благодарение на фокуса си върху простотата и креативността. Минималистичният му интерфейс ви позволява да създавате подробни, цветни мисловни карти и диаграми без да се налага да преминавате през дълго обучение. Освен това получавате достъп до неограничено качване на изображения и възможност да създавате цикли и кръстосани разклонения.

Въпреки това, все още липсват усъвършенстваните технически възможности за създаване на диаграми, които се предлагат в Visio или EdrawMax.

Най-добрите функции на Coggle

Създавайте неограничен брой публични мисловни карти, за да обменяте идеи, да организирате мислите си и да си сътрудничите с други хора.

Използвайте готови шаблони за мозъчна атака и мисловни карти

Използвайте гъвкаво мисловно картографиране с цикли, кръстосани връзки и множество отправни точки.

Ограничения на Coggle

Не е възможно да се добавят цветове върху части от клон

Цени на Coggle

Безплатно

Страхотно: 5 долара на месец на потребител

Организация: 8 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coggle

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/6 (35+ отзива)

Създавайте диаграми с голямо въздействие с ClickUp

Изборът на подходящата алтернатива на Microsoft Visio зависи от вашите конкретни нужди, независимо дали става въпрос за разширена автоматизация, сътрудничество в реално време или бюджетни варианти.

Въпреки че всички 12 инструмента в този списък предлагат уникални предимства, ClickUp се откроява като най-гъвкавото решение, съчетаващо мощни възможности за създаване на диаграми с надеждни функции за управление на работния процес.

С ClickUp Whiteboards, Mind Maps и Automations можете безпроблемно да визуализирате процеси, да обменяте идеи и да оптимизирате сложни работни потоци в рамките на една платформа. Тя поддържа вашите диаграми функционални, като ги свързва директно със задачите, гарантирайки, че нищо не се губи при превода.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!