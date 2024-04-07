Lucidchart срещу Visio: Кой инструмент за диаграми е по-добър през 2025 г.?

Независимо дали сте проектен мениджър, собственик на бизнес или сериозно организиран студент, понякога е най-добре да направите малко мозъчна атака, преди да реализирате дадена идея. В миналото най-великите умове на света записваха идеите си на салфетки, а днес използват инструменти за диаграми.

Но вместо да рисувате диаграми в старомоден скицник, можете да си сътрудничите с други хора чрез платформа за диаграми в реално време. Софтуерът за диаграми ви дава възможност да обсъждате идеи за продукти, да изготвяте организационна структура и да визуализирате данни самостоятелно или с група от хора. Единственото ограничение е вашето въображение. ✨

Ако търсите най-добрия инструмент за създаване на диаграми, вероятно сте стеснили избора си до Lucidchart и Visio. Тези опции са популярни сред индивидуалните потребители и корпоративните клиенти, но все пак имат своите предимства и недостатъци.

В този наръчник ще ви предоставим подробен преглед на съперничеството между Visio и Lucidchart. Научете повече за основните им функции, цени и как двете платформи се различават, за да намерите подходящия вариант за вашата ситуация.

О, и ще ви разкрием една солидна алтернатива на Lucidchart и Visio, която ще ви накара да скочите от радост. Да започваме! 🕺

Какво е Lucidchart?

Чрез Lucidchart

Lucidchart е приложение за създаване на диаграми, базирано изцяло на уеб. Lucidchart е проектирано специално за сътрудничество в реално време, което позволява дори на най-големите екипи да визуализират сложни идеи на едно място. Ако имате нужда да съберете голям екип на едно място, Lucidchart позволява на всички да се включат и да редактират диаграмата едновременно.

Екипите използват Lucidchart, за да:

Създаване на карти на процесите

Картографиране на пътуванията на потребителите

Организирайте екипи

Определете потоците от данни

UML диаграми

Този инструмент с функция „плъзгане и пускане” разполага и с лесно за използване условно форматиране, което ви позволява бързо да създавате сложни графики.

Потребителите на Mac и Linux обичат Lucidchart, защото работи в облака. Този софтуер е известен със своята съвместимост с почти всяко устройство (включително Android) или операционна система.

Функции на Lucidchart

Когато сравнявате Lucidchart и Visio, е важно да разгледате какво получавате за парите си. Ето най-атрактивните функции на Lucidchart.

Съвместно създаване на документи от разстояние

При липса на буквална бяла дъска, Lucidchart е чудесен вариант за отдалечени екипи, които се нуждаят от инструмент за бяла дъска. Но той е и чудесен вариант за студенти, които планират съвместна презентация, особено ако не искате да пресичате целия кампус, за да се срещнете с групата си.

Независимо от случая на употреба, функцията за съвместно създаване на Lucidchart позволява на всички да работят едновременно върху една и съща графика. Тя включва чат в редактора, където всеки може да споделя своите мисли, както и секция за коментари, където можете да маркирате членовете на екипа.

Бонус: Софтуер за UML диаграми!

Функцията за съвместна работа с курсора на Lucidchart маркира всички участници в файла в реално време.

Още по-добре, Lucidchart разполага и с курсори за съвместна работа, така че можете да видите кой къде се намира в Lucidchart.

Контекстуализация на данните

Няма нужда да копирате и поставяте данни в Lucidchart. Той ви позволява да свържете източници на данни и показатели към платформата, за да създавате бързо диаграми с голям обем данни.

Просто настройте свързването на данни, за да въведете данните си ръчно. Или, ако бързате, позволете на инструмента за автоматична визуализация на Lucidchart да събере всичко за вас.

Съхранение на документи

Документирайте институционалното си знание, вместо да го съхранявате в пощенските кутии на екипа си или на локални дискове. Lucidchart съхранява документи и ги прави достъпни за всички в облачна среда в реално време. Мислете за това като за едно централизирано място, от което да управлявате всичките си диаграми и документи.

Това обаче не означава, че всеки може да има достъп до всички Lucid файлове. Администраторите могат да персонализират достъпа до акаунтите, така че ако имате нужда да запазите в тайна сесиите на бялата дъска на изпълнителното ниво, това е възможна опция.

Интеграции

С Lucidchart сте свободни да продължите да използвате настоящите си технологии. Тази платформа разполага с конектори за:

Google Workspace, включително Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Можете също да вградите документи от Lucidchart в технологията, която вашият екип вече използва, или да импортирате файлове в Lucidchart за по-лесно сътрудничество.

Lucidscale

Тази функция е по-подходяща за ИТ специалисти и хора, работещи с данни, но ако сте от тях, ще харесате Lucidscale. Това е разширение на Lucidchart, което визуализира данни в AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform (GCP). Ако се нуждаете от помощ с управлението на данни, то визуализира всеки ъгъл на вашата облачна среда.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Какво е Visio?

Чрез Visio

Microsoft Visio е решение за създаване на диаграми, което съществува от 1992 г. Можете да закупите Visio като самостоятелно приложение, но то се предлага и с всеки търговски абонамент за Microsoft Office 365.

Когато се регистрирате в Visio, получавате незабавен достъп до хиляди шаблони и персонализирани форми. Ако имате нужда от диаграма, но не искате да я създавате сами, просто изберете шаблон или форма от библиотеката на Visio и сте готови.

Visio включва функции за сътрудничество в реално време между одобрени членове на екипа. Администраторите контролират кой какво вижда, така че платформата е известна с това, че е едновременно частна и сигурна.

Функции на Visio

Visio има много общи черти с Lucidchart като софтуер за създаване на диаграми, но няколко функции го правят уникален.

Библиотека с форми и шаблони

Създаване на диаграми в Visio

Тук не са ви необходими умения за графичен дизайн. Visio е чудесен за начинаещи и много потребители, тъй като в библиотеката му са предварително заредени 250 000 фигури, включително:

Диаграми

Мрежови диаграми

Организационни диаграми

Етажни планове

Бизнес процеси

Имайте предвид обаче, че ще ви е необходим ъпгрейд на абонамента за Visio, за да имате достъп до премиум фигури и шаблони. Може да се наложи да платите допълнително, ако искате по-сложни шаблони за диаграми, като карти на облачна архитектура или бизнес процеси.

Източници на данни

Ако вече сте клиент на Microsoft, лесно можете да въведете данни в Visio за създаване на диаграми. Програмата прехвърля данни от Excel или SQL Server, но може и автоматично да генерира диаграма и да я вмъкне обратно във вашия Excel файл. Когато функциите за създаване на диаграми в Excel не са достатъчни, Visio запълва празнините.

Интеграции

Microsoft се стреми да запази всичко в своята среда и ние уважаваме това. Настоящите потребители на Microsoft могат да бъдат сигурни, че файловете на Visio ще се свързват безпроблемно с други продукти на Microsoft, включително:

Екипи

Power BI

Power Automate

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Достъпност

Настройките за достъпност на Visio получават оценка А+ от нас. Всеки абонамент за Visio включва вградени функции за достъпност, включително:

Разказвач

Проверка на достъпността

Визуализации с висок контраст

Ако вашият бизнес е ангажиран с достъпността и включването, Visio определено прави диаграмите по-достъпни за всички.

Уеб и настолна приложение

Visio предлага уеб приложение на всички абонати, въпреки че ъпгрейдната абонаментна версия включва и достъп до десктоп версията.

Докато уеб версията е винаги достъпна и актуална, десктоп версията автоматично генерира визуализации от източници на данни като Excel или Azure.

Той е идеален и за устройства с сензорен екран, ако искате да рисувате с пръста си, вместо с мишката. А ако искате да редактирате диаграми офлайн, това е възможно в десктоп версията.

Цени на Visio

План 1: 5 USD/месец на потребител

План 2: 15 USD/месец на потребител

Visio и Lucidchart: сравнение на функциите

В битката между Lucidchart и Visio е трудно да се определи ясен победител. И двете платформи имат своите предимства и недостатъци, така че изборът на най-добрия инструмент за диаграми зависи от вашите цели и предпочитания.

И Lucidchart, и Visio ви позволяват да:

Създавайте диаграми в интуитивен потребителски интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Съавторство на диаграми в реално време

Интегрирайте данни от други източници

Управление на достъпа на потребителите

Казано това, те се различават в няколко ключови области.

Интеграции: Lucidchart се интегрира с няколко приложения на трети страни, докато Microsoft се интегрира само със собствените си инструменти. Това е добре, ако вече сте потребител на Microsoft, но ако използвате комбинация от различни технологии, Visio може да бъде по-ограничаващ.

Десктоп срещу уеб: Lucidchart се гордее с това, че е уеб-базирано приложение, така че можете да го използвате на всяко устройство или платформа. Можете да използвате Visio в облака, така че не изхвърляйте Macbook-а си все още. Но ако искате по-мощната десктоп версия на Visio, ще ви е необходим компютър с Windows.

Достъпност: Lucidchart има някои възможности за достъпност, но не ги поставя на преден план толкова, колкото Visio. Ако разчитате на екранен четец или друга помощна технология, Visio е по-съвместим.

Шаблони : Visio има повече шаблони от Lucidchart, но за да имате достъп до всички тях, трябва да преминете към по-скъпия абонамент.

Цени: Самостоятелният абонамент за Visio е малко по-евтин от Lucidchart, въпреки че и двата са доста достъпни. Проблемът е, че Visio предлага ексклузивни премиум функции, така че може да се наложи да плащате 15 долара на месец за достъп до това, от което се нуждаете, което е двойно повече от цената на Lucidchart. Тъй като Visio е част от пакета на Microsoft, може би вече имате достъп до него, ако имате търговски абонамент за Microsoft 365.

Ако не сте сигурни коя от тези инструменти за диаграми би била най-подходяща за вас, ето нашето мнение въз основа на различни нужди.

Необходимост Победител Достъпност Visio Интеграции с продукти на трети страни Lucidchart Настолно приложение Visio Простота на ценообразуването Lucidchart Съвместим с Microsoft пакета Visio Съвместимост с различни устройства Lucidchart

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Lucidchart и Visio

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Разбираме, че Lucidchart и Visio имат своите предимства. Но колкото и полезни да са тези две платформи, те все пак не могат да се мерят с нашата платформа за продуктивност, която комбинира всички ваши диаграми, задачи, разговори, отчети и шаблони. 🕯️

ClickUp е уникална, всеобхватна платформа, която обединява всички ваши данни и инструменти за сътрудничество на едно място. Няма повече превключване между различни платформи или софтуер – просто влезте в ClickUp, за да направите всичко.

Разбира се, имаме диаграми, но ClickUp е много повече от инструмент за създаване на диаграми. Ако предпочитате персонализирани инструменти за картографиране на работни процеси, ние ги имаме. Мисловни карти и диаграми на Гант? ClickUp разполага с богата колекция от готови шаблони за диаграми, които значително ще оптимизират работния ви ден. 🤩

По-добро мозъчно буряне с Mind Maps

Планирайте и организирайте проекти, идеи или съществуващи задачи в ClickUp за най-доброто визуално представяне.

Софтуерът за мисловни карти позволява да визуализирате една идея, преди да я реализирате. Това е задължително за сложни проекти или процеси. В края на краищата, не искате да инвестирате много време в една идея, ако по-късно ще промените мнението си.

Преди да направите каквото и да е, начертайте го с ClickUp Mind Map. Свържете идеи, задачи и работни процеси в таблото си в ClickUp и ги превърнете в реализируеми проекти само с няколко кликвания. Всичко може да се споделя и с вашия екип, така че можете да спрете да си разменяте имейли и да насочите енергията си към работата.

Mind Maps на ClickUp са базирани на задачи или на възли:

На базата на задачи: Ако вече сте въвели задачите си в ClickUp и просто трябва да определите работния процес или реда на нещата, създайте мисловна карта на базата на задачи. ClickUp улеснява добавянето, редактирането и изтриването на задачи от мисловната карта, без да се налага да напускате сесията си за мозъчна атака.

На базата на възли: Не знаете откъде да започнете? Няма проблем. Генерирайте идеи като възли в документ за мозъчна атака. Когато сте доволни от вашата мисловна карта, превърнете възлите в задачи, за да може всеки да започне да работи възможно най-скоро.

Сътрудничество чрез визуализация с Whiteboards

Добавяйте фигури, текст, обекти и дори преобразувайте елементи от кръговата диаграма в задачи с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards е инструмент за създаване на диаграми, базиран в облака. Подобно на Lucidchart и Visio, ние позволяваме на вашия екип да сътрудничи в реално време. Добавете повече контекст, като качвате изображения, добавяте връзки или свързвате ресурси към вашите Whiteboards.

Използвайте бели дъски за:

Сесии за мозъчна атака

Стратегическо планиране

Създаване на wireframe

Картографиране на данни

Създаване на работни потоци

Диаграмиране на контекста

ClickUp е единствената виртуална бяла дъска в света, която ви дава възможност да създавате диаграми и да ги превръщате в задачи на един и същи екран. Ние сме тук, за да ускорим процеса на генериране на идеи, така че да можете да преминете към най-интересната част: реализирането на вашите големи идеи. 💡

Спестете време с шаблони

Представете вашата диаграма „рибена кост“, като персонализирате един от многото шаблони на ClickUp.

Не искаме да се хвалим, но ClickUp е известен с шаблоните си. Наистина. Имаме шаблон за почти всичко.

Разбира се, Lucidchart и Visio ви предоставят шаблони за диаграми, но имат ли и шаблони за управление на агенции, човешки ресурси, ИТ планиране или график? Ние имаме всичко това и още много други.

Шаблоните на ClickUp намаляват времето, което прекарвате в създаване и форматиране на документи. С ClickUp можете да добавите своите красиви диаграми и бързо да се върнете към работата си. Какво ще кажете за тази лекота на използване?

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 5 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Обединете всичко в ClickUp

Когато става въпрос за Lucidchart и Visio, и двете са популярни опции за създаване на диаграми в реално време. Но дори и с тези платформи, вие преминавате между софтуер за управление на задачи, чатове на екипа и документация. Това ни се струва доста натоварващо.

Спрете лудостта и съберете цялата си работа (и имаме предвид цялата) на едно място с ClickUp. Спестете време с интуитивна настройка, която работи усилено, за да не се налага вие да го правите. 🌻

Не сте убедени? Опитайте сами. Създайте работно пространство в ClickUp сега – то е безплатно завинаги!