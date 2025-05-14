10-те най-добри софтуерни инструмента за диаграми през 2025 г. (безплатни и платени)

Може би има някои хора, които могат да научат нещо само като чуят за него. Но повечето от нас са визуални ученици. Трябва да видим нещо пред себе си, за да го разберем напълно.

Когато предприемете стъпки за визуално представяне на идеи и процеси – чрез мисловни карти, графики и диаграми – можете да ангажирате целия си екип. А когато някои от вашите процеси станат сложни, диаграмата може да предостави бърза справка, която екипът ви действително ще използва (което е повече, отколкото можем да кажем за стостраничния наръчник). 📔

С подходящия софтуер за диаграми можете да създадете визуализация, която ще накара целия ви екип да възкликне: „А, сега разбрах!“. Освен това можете лесно да си сътрудничите, да обменяте идеи, да редактирате и да реорганизирате.

Разберете какво да търсите в софтуера за създаване на диаграми и открийте 10-те най-добри инструмента, които можете да си купите в момента.

Какво да търсите в софтуера за диаграми?

Най-добрите инструменти за диаграми имат няколко общи черти. Ще видите, че тези черти се повтарят многократно в описанията на софтуера, представен по-долу. Причината е, че някои функции са задължителни, без които не може да се мине.

Ако даден софтуер за създаване на диаграми не изпълнява тези три условия, за нас той е неприемлив:

Шаблони : Шаблоните за диаграми ще ви помогнат да стартирате проекта си. Те намаляват времето за обучение и ви позволяват да започнете да използвате избрания от вас софтуер за създаване на диаграми веднага. Можете да изберете шаблон, който отговаря на вашите цели, да започнете да въвеждате данните си и да получите професионално изглеждаща диаграма за минути.

Елементи с функция „плъзгане и пускане”: Когато обмисляте най-добрия работен процес или разширявате конфигурацията на мрежата си, ще трябва да организирате и реорганизирате диаграмата си няколко пъти, преди да я направите точно такава, каквато искате. Функцията „плъзгане и пускане” ви позволява да премествате елементи и да разширявате диаграмата си, за да добавите елементите, които (опс!) сте забравили.

Функции за сътрудничество: Брейнсторминг за нов продукт, създаване на wireframe, създаване на организационна диаграма и документиране на пътя на потребителя – това са екипни проекти. Функции като коментиране и редактиране от много потребители ви позволяват да използвате интелектуалния потенциал на целия екип в реално време.

Пригответе се да създадете своя диаграма! Сега, когато вече знаете кои функции ще улеснят създаването на диаграми, разгледайте тези 10 инструмента, които предлагат всичко необходимо и дори повече.

Има много инструменти за създаване на диаграми, които са специално разработени за проектни мениджъри. И не ни разбирайте погрешно: в ClickUp ние сме тук за проектните мениджъри по целия свят. Но ние сме тук и за разработчиците, маркетолозите, специалистите по операции, търговските представители и финансовите гурута.

В края на краищата, ClickUp е универсалното приложение за работа, което се адаптира към всеки работен процес с възможността си да обедини вашите задачи, проекти, документи, диаграми и чатове в една мощна платформа!

Ето защо нашите функции за създаване на диаграми могат да се адаптират към всякакви случаи на употреба. 💪

Вашият екип по човешки ресурси може да създаде организационна диаграма. Вашият екип по развитие може да начертае пътя на клиентите, вашият екип по продажби може да диаграмира продажбения канал, вашият екип по операции може да визуализира анализите на риска и ползите, а вашият екип по маркетинг може да обмисли следващата си кампания.

Всички тези екипи могат да използват нашия софтуер Whiteboard, за да работят съвместно върху диаграми в реално време от всяка точка на света. Превърнете идеите си във форми, символи, мисълни балони и конкретни планове с едно докосване на пръста – да, тази бяла дъска е чувствителна на допир! Освен това, можете лесно да вградите плановете си в ClickUp или да ги експортирате в PDF формат за безпроблемно споделяне.

Най-добри функции

Ограничения

Тъй като ClickUp е толкова адаптивен и има толкова много функции, може да отнеме време да се научите да го използвате и да откриете приложенията, които най-много подобряват вашия работен процес.

ClickUp е достъпен като уеб приложение за онлайн диаграми, десктоп приложение за Mac, Windows и Linux, както и мобилно приложение за iPhone и Android, но мобилното приложение все още не предлага всички функции на уеб и десктоп приложенията.

Цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (8250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3750 отзива)

2. Miro

чрез Miro

Miro е популярен инструмент за управление на проекти на бяла дъска. Той позволява на всички талантливи хора във вашия екип да споделят своите идеи. 🧠

Програмата е проектирана така, че да ви дава усещането, че обсъждате проектите си на истинска бяла дъска – независимо дали сте всички заедно в офиса или работите от отделни домове.

Всеки може да вземе метафоричен маркер и да допринесе. А с функции като цифрови бележки Post-It и функция за ръчно рисуване, процесът на създаване на диаграми ще ви накара да се почувствате като че ли сте заедно на едно място.

Най-добри функции

Вие и членовете на вашия екип можете да използвате сътрудничество в реално време , за да добавяте коментари, бележки и елементи, или да премествате съществуващите елементи с плъзгане и пускане, за да пренаредите диаграмата си в реално време.

Библиотеката с елементи на Miro включва фигури, икони, свързващи елементи и готови диаграми. Тя прави форматирането на диаграмите ви лесно и интуитивно за сложни идеи.

След като сте начертали процеса си, можете да разпределите задачи и действия въз основа на вашата блок-схема. Miro се интегрира с инструментите за управление на проекти на Atlassian, включително Jira и Confluence, както и с други популярни инструменти за управление на задачи, като ClickUp.

Ограничения

Няколко потребители споделят, че имат проблеми с импортирането на графики и че когато успеят да ги импортират, графиките често не се мащабират правилно.

Макар Miro да предлага безплатна версия, в нея липсват много от най-добрите функции на програмата. Някои потребители се оплакват, че в крайна сметка плащат високи цени, когато използват само една или две от разширените функции.

Цени

Безплатно

Стартово ниво: 8 долара на потребител на месец

Бизнес: 16 долара на потребител на месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (4850+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1250 отзива)

3. Draw. io

Ако някога сте изрекли фразата „Ако е безплатно, то е за мен“, тогава Draw.io може да е точно за вас.

С тази платформа за диаграми с отворен код можете да изтеглите десктоп версия на тази безплатна платформа, за да подсигурите по-голяма сигурност на работата си при създаването на диаграми. 🕵️

С онлайн версията можете да споделяте потребителските потоци или диаграмите си с екипа си и да работите по тях едновременно. Опцията за споделяне се изпълнява чрез Google Drive, така че интерфейсът ще бъде познат на повечето хора от екипа ви.

Най-добри функции

Можете да избирате измежду три платна за диаграми, десетки елементи с функция „плъзгане и пускане” и инструменти за рисуване на ръка за лесно създаване на диаграми. Елементите са създадени за голямо разнообразие от диаграми, включително организационни диаграми, мрежови диаграми и дори планове на етажи.

След като споделите пространството за диаграми, можете да виждате курсорите на членовете на екипа си, да разрешите на всички да редактират и да работят съвместно.

Тази платформа не съхранява вашите данни, позволява ви да настроите свои предпочитания за управление на данните и предлага версия за настолен компютър, която ви дава пълен контрол над вашата информация.

Ограничения

Някои потребители се оплакват, че може да е трудно да се мащабират елементите според размера на платното или до размер, подходящ за печат.

Повечето потребители споменават, че потребителският интерфейс изглежда остарял в сравнение с други платформи за създаване на диаграми.

Цени

Безплатно

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (385+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (700+ отзива)

4. Microsoft Visio

чрез Microsoft Visio

Visio е добър вариант за създаване на диаграми за компании, които вече са се интегрирали в екосистемата на Microsoft.

Този инструмент е включен в Microsoft 365, но потребителите на Mac и Linux все пак могат да го използват като уеб приложение. Програмата ви позволява да си сътрудничите с екипа си или да работите самостоятелно. 🦅

Visio ви позволява да създавате от разнообразие от класически шаблони за диаграми или да изграждате всякаква блок-схема, която ви хрумне, като използвате всички елементи, които желаете. Тази програма ви позволява дори да рисувате с пръста си на устройства с сензорен екран. 🎨

След като приключите с диаграмите, можете да ги съхраните на своя твърд диск с помощта на настолната програма или да ги запазите в облачното хранилище на уеб приложението.

Най-добри функции

Visio предлага богат набор от елементи, от които да избирате, и ще ви предложи фигури, които можете да добавите с едно кликване.

Има десетки шаблони за създаване на класически диаграми, като блок-схеми, организационни диаграми, мрежови диаграми и етажни планове – всички с опция за мисловни карти.

Visio се интегрира безпроблемно с други програми на Microsoft, като Excel, Powerpoint и OneDrive, така че ако вече използвате тези програми, това може да направи работния ви процес по-гладък.

Ограничения

Microsoft не е известен с това, че работи добре с другите, така че може би не е изненада, че десктоп версията на Visio не е достъпна за Mac или Linux.

Visio не се интегрира с повечето приложения за създаване на wireframes, така че няма да можете да преминете безпроблемно от мозъчна атака с диаграмата си към изграждане в предпочитаната от вас платформа за wireframes.

Цени

Включен в Microsoft 365

Visio Plan 1: 5 долара на потребител на месец

Visio Plan 2: 15 долара на месец за потребител

Оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (650+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3050 рецензии)

5. Creately

чрез Creately

Всички софтуери за диаграми са създадени, за да ви помогнат да споделяте информация визуално. Но Creately е особено фокусиран върху използването на диаграми за споделяне на фирмена информация. Затова е добър софтуер за управление на процеси.

Той ви позволява бързо да свържете диаграмата на работния процес с плана на проекта, за да сте сигурни, че задачите ви са съгласувани. Няколко членове на екипа могат да редактират едновременно, а вие можете да добавяте бележки Post-It, за да обменяте идеи, коментирате или събирате предложения. 💡

Системният дизайн е идеален за организационни диаграми, изчертаване на блок-схеми или създаване на дървета на решения в рамките на инструмента.

Най-добри функции

Можете да добавяте връзки, файлове и други данни към всеки от визуалните елементи в диаграмата си, което улеснява предоставянето на повече контекст или свързването с следващите стъпки.

Докато много от програмите в този списък изискват да заключите елементите, ако не искате членовете на екипа да ги редактират, с Creately е лесно да позволите на заинтересованите страни да редактират, а на другите членове на екипа да коментират или разглеждат.

Creately се интегрира с много от най-популярните бизнес софтуерни програми, включително Microsoft 365, Github и Slack.

Ограничения

Мнозина потребители съобщават, че интерактивната функция не винаги реагира правилно и може да е трудно да подредите елементите си за абсолютно перфектни оформления.

Някои потребители се оплакват, че когато се опитват да достъпят това уеб-базирано приложение на мобилните си устройства, сайтът не е напълно отзивчив и липсват някои функции.

Цени

Безплатно

Стартово ниво: 5 долара на потребител на месец

Бизнес: 89 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (825+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

6. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart няма някои от по-забавните функции на други програми за създаване на диаграми, като стикери и емотикони, а вместо това предлага по-консервативен подход. 👔

Но този подход го прави съвместима програма за аналитични умове и хора, които обичат да стигат направо до същността. Макар че можете да използвате неговите шаблони и библиотека с елементи, за да създадете всякакъв вид диаграма, Lucidchart е силно фокусиран върху диаграми за екипи в областта на ИТ и софтуерното инженерство.

Тази програма е отлична за документиране на потребителски пътувания, бизнес процеси и мрежови конфигурации. Така можете да подредите всичките си процеси.

Най-добри функции

С Lucidchart можете да запазите библиотека с любимите си елементи и да създадете свои собствени шаблони въз основа на най-често използваната от вас блок-схема.

Когато не създавате персонализирани шаблони, Lucidchart разполага с вградена библиотека с шаблони, която ще ви помогне да започнете бързо да създавате диаграми.

Lucidchart се интегрира с редица други приложения, но интеграцията му с Google Workspace е особено безпроблемна. Можете да съхранявате диаграмите си в Google Drive и да ги добавяте към срещи в Google Calendar.

Ограничения

Много потребители се оплакват, че колкото по-сложни стават диаграмите им, толкова по-бавно работи програмата. Това може да направи работата с мрежови диаграми и други сложни инфраструктурни диаграми по-трудна.

Ако предпочитате по-свободен подход към създаването на диаграми, няма да можете да го направите в безплатния софтуер за диаграми на Lucidchart. Ще трябва да добавите Lucidspark – програмата за бяла дъска на Lucid – срещу допълнителна такса, но има безплатна пробна версия.

Цени

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $ на месец

Екип: 9 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (2450+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1950 рецензии)

7. Cacoo

чрез Cacoo

Cacoo е едно от онези приложения, които изглеждат като създадени от дизайнери и разработчици за дизайнери и разработчици. 🤝

Дизайнерите обичат Cacoo заради неговите илюстративни функции и опростения визуален дизайн. А разработчиците го обичат заради неговите мощни функции за създаване на wireframe, включително вградени шаблони за wireframing.

Тази програма е лесна за работа и можете да прекарате много време с по-забавните функции за създаване на диаграми, като кодиране с цветове, размяна на форми и добавяне на повече изображения в системата.

Най-добри функции

Инструментът разполага с библиотека от шаблони, с които можете бързо да започнете да създавате диаграми, с опции за изготвяне на wireframes, ретроспективи на проекти, потребителски профили, мрежови диаграми, диаграми на процеса на вземане на решения, пътни карти на продукти и др.

Cacoo се интегрира с Adobe Creative Cloud, което ви улеснява да качвате съществуващите си творчески ресурси, като лога, графики и илюстрации.

Независимо колко членове на екипа добавят, ревизират или пренареждат диаграмата ви, вие все пак можете да се позовавате и да се връщате към предишни версии, което улеснява отмяната на грешки.

Ограничения

Някои потребители се оплакват, че по-усъвършенстваният инструмент за създаване на диаграми не е достъпен в безплатния план.

Макар Cacoo да експортира добре в SVG и PDF формат, някои потребители съобщават за понижено качество при експортиране в PNG, а други не харесват факта, че PowerPoint експортира в .ppt формат, вместо в .pptx.

Цени

Безплатно

Pro: 6 долара на месец

Екип: 6 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

8. EdrawMax

чрез EdrawMax

Този инструмент за създаване на диаграми е проектиран да бъде пряк конкурент на Microsoft Visio. Така че, ако вече имате опит с Visio, ще ви бъде лесно да се научите да работите с EdrawMax. 🧑‍🏫

Те предлагат решения за създаване на диаграми за частни лица, фирми и преподаватели (ако става дума за учители). И като повечето програми в този списък, те предлагат голяма колекция от шаблони за бързо стартиране и елементи за диаграми, които ви позволяват да проектирате свой собствен дизайн.

Най-добри функции

С над 200 шаблона, можете да използвате EdrawMax за създаване на нишови типове мрежови диаграми, като електрически системи, P&ID чертежи и етажни планове, както и класически организационни диаграми и мисловни карти.

EdrawMax ви позволява да експортирате и споделяте диаграмите си във формати TIFF, JPG, PDF, HTML, SVG, Word, Visio, PowerPoint, Excel, Photoshop, EPS или CSV, така че можете да намерите най-съвместимия формат, независимо дали сте потребител на Mac, Microsoft или Linux.

Всички ваши съхранени файлове и прехвърляния на файлове са защитени с SSL криптиране с вашите диаграми на процесите.

Ограничения

Елементите, графиките и изображенията в програмата могат да бъдат трудни за мащабиране, за да се поберете в диаграмата. А на някои потребители не им харесва, че няма начин да актуализират размера на текста или мащаба на изображенията за цялата диаграма – ще трябва да актуализирате всеки елемент поотделно.

Множество потребители съобщават, че са се обърнали към обслужването на клиенти и не са получили отговор или са се наложило да се обаждат многократно, преди да получат отговор относно приложението за диаграми.

Цени

Абонаментен план: 99 долара на година

План за цял живот: 198 долара

Оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (195+ отзива)

9. SmartDraw

чрез SmartDraw

За компании, които искат да преминат към нова програма за създаване на диаграми, SmartDraw улеснява раздялата с старата програма, като импортира съществуващите ви диаграми от Visio или Lucidchart.

Програмата разполага с много готови шаблони, включително множество примери за мисловни карти. А ако искате да бъдете умни по отношение на мащаба, SmartDraw може да ви помогне да постигнете правилните пропорции. Той автоматично променя размера на елементите, за да съответстват на диаграмата ви, което го прави чудесен избор за архитектурни и инженерни диаграми. 🏗️

Най-добри функции

Можете да импортирате данни и да ги преобразувате автоматично в диаграми и графики. Можете да използвате функциите за автоматизация, за да актуализирате съществуващите диаграми, когато информацията се промени.

Повечето от инструментите за диаграми в този списък са насочени към диаграми на качествени данни, като работни процеси, идеи и процеси. Но SmartDraw разполага и с бар графики, линейни графики и кръгови диаграми за представяне на количествени данни, като вашите тримесечни продажби или процент на отпадане на уебсайта.

Тази програма се интегрира с инструментите, които повечето компании вече използват, включително Google Workspace, Microsoft Office , OneDrive, Confluence, Jira и Dropbox.

Ограничения

Докато повечето от опциите в този списък предлагат безплатна версия, която ви позволява да използвате поне основните функции за създаване на диаграми на програмата, SmartDraw не предлага такава. Те обаче предлагат безплатен пробен период, така че можете да изпробвате функциите на програмата, преди да се ангажирате.

Мнозина потребители съобщават, че софтуерът се блокира и понякога трябва да се рестартира, което може да доведе до загуба на част от работата ви.

Цени

Един потребител: 9,95 $ на месец

Множество потребители: 8,25 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (235+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

10. UpDiagram

чрез UpDiagram

Това е новото попълнение! UpDiagram е основана през 2019 г. и е разработена, за да служи като лесен за използване софтуер за управление на проекти. Програмата включва инструменти за създаване на диаграми, предназначени за постигане на една единствена цел: изграждане на процеси.

Можете да използвате инструментите, за да очертаете плана на проекта си или процесите във вашата компания. Ще можете да създадете визуална справка, която ще води членовете на екипа ви през процесите стъпка по стъпка. 👣

Най-добри функции

С функцията за времева линия можете да създадете визуална времева линия за вашия проект, която ви позволява да видите кои задачи могат да се изпълняват едновременно и кои трябва да се изпълняват последователно.

Тази функция ви помага да се организирате по време на първоначалния процес на планиране. Можете да разделите задачите, да ги подредите по отдели, членове на екипа или времева рамка и да изготвите диаграма на целия работен процес по проекта.

UpDiagram е евтина програма за управление на проекти с вградени инструменти за създаване на диаграми.

Ограничения

Някои потребители се оплакват, че е било трудно да настроят работното си пространство и да започнат да работят със софтуера.

Тъй като UpDiagram е сравнително нова програма, няма много отзиви за нея. Ако се регистрирате, ще бъдете сред първите потребители, което често означава, че ще трябва да идентифицирате и докладвате всички недостатъци.

Цени

Starter: Безплатен

Бизнес: 3 долара на потребител на месец

Enterprise: 7 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (2+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (5+ рецензии)

Какво казват хората за най-добрия софтуер за диаграми в Reddit

Мненията на реални потребители могат да бъдат полезни при търсенето на софтуер за диаграми. Разгледайте темите в Reddit, посветени на софтуера за диаграми, за да получите ценни мнения и да вземете информирано решение. Ето пет интересни теми в Reddit, които разглеждат дискусиите около най-добрия софтуер за диаграми:

r/dataengineering : дискусии за най-новите тенденции и предизвикателства в областта на потоците от данни. От оптимизиране на бази данни до управление на данни, този субреддит обхваща широк спектър от теми, свързани с инженерите по данни. : дискусии за най-новите тенденции и предизвикателства в областта на потоците от данни. От оптимизиране на бази данни до управление на данни, този субреддит обхваща широк спектър от теми, свързани с инженерите по данни.

r/devops : център за професионалисти в областта на DevOps, където разработката и операциите се събират, за да подобрят сътрудничеството, ефективността и автоматизацията в процесите на разработка на софтуер. : център за професионалисти в областта на DevOps, където разработката и операциите се събират, за да подобрят сътрудничеството, ефективността и автоматизацията в процесите на разработка на софтуер.

r/software : обсъжда всичко, свързано със софтуера. Научете какво мислят реалните потребители за различните инструменти за създаване на диаграми. : обсъжда всичко, свързано със софтуера. Научете какво мислят реалните потребители за различните инструменти за създаване на диаграми.

Оптимизирайте планирането на проекти с софтуер за диаграми

Софтуерът за диаграми се използва предимно за планиране и документиране на процеси, което може да не звучи като нещо забавно. Но с подходящия инструмент ще се забавлявате толкова много, че ще искате да започнете да документирате всичко.

В ClickUp нашите шаблони за мисловни карти, бяла дъска и диаграми правят мозъчната атака приятна. Започнете безплатно.