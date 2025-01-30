10-те най-добри алтернативи на Microsoft Office през 2025 г.

Някои дни може да изглежда, че светът се движи от документи. Има документи за споделяне на информация, документи за извършване на изчисления, документи за картографиране на процеси и документи за сътрудничество по проекти, за да споменем само някои от тях. ?

За щастие, много от тези документи вече са в електронен формат – светът се нуждае от всички дървета, които можем да спасим в момента!

Независимо дали работите в офис или не, има голяма вероятност да се налага да създавате документи от някакъв вид всеки ден.

MS Office може би някога е бил стандартният избор (особено ако работите в корпоративна среда), но сега има много други опции, които работят също толкова добре – или дори по-добре. Те също могат да ви спестят пари.

За да ви запознаем с тези възможности, ви представяме 10-те най-добри алтернативи на Microsoft Office през 2024 г. ?

Какво трябва да търсите в една алтернатива на Microsoft Office?

Първо, обмислете колко сложна е работата, която вършите. Имате ли нужда от разширени функции или само от основни? Може би дори предпочитате проста и ясна функционалност, защото тя върши работата, без да усложнява нещата. ?️

Тогава обърнете внимание на следните функции:

Ясен и интуитивен потребителски интерфейс, за да можете бързо да започнете работа

Възможността да управлявате различни типове файлове, например приложения за обработка на текст като Microsoft Word (.doc и .docx), електронни таблици като Excel (.xls и .xlsx) и формати за презентации като PowerPoint (.ppt и .pptx)

Инструменти за автоматизация на работния процес за повишаване на производителността, например, които ви позволяват да създавате задачи от документа.

Съвместимост с мобилни устройства, за да можете да работите отвсякъде

управлението на екипа. Съхранение в облак, така че вие и вашият екип да имате достъп до най-новите актуализации в реално време, което улеснява споделянето на файлове

10-те най-добри алтернативи на Microsoft Office, които можете да използвате

Може би търсите нов начин да работите с документите на вашия екип онлайн. Или може би искате да впечатлите клиент с презентация, за да спечелите нов проект като фрийлансър. ?

Каквато и да е ситуацията ви, сега знаете малко повече за това, което търсите, така че нека разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Microsoft Office, които се предлагат в момента.

Започнете с ClickUp Docs Направете отлично впечатление, като използвате ClickUp за писане, редактиране и съвместна работа по всичките си документи.

ClickUp е облачно базирано средство за продуктивност, което функционира и като безплатна алтернатива на Microsoft Office. То е изключително адаптивно, така че можете да го настроите според вашия работен процес. Освен това, интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” го прави много лесен за използване.

Използвайте един от многобройните шаблони или ClickUp AI, за да започнете, или създайте свой собствен документ от нулата. Можете да запазите често използваните документи като шаблони, за да спестите време по-късно. След това категоризирайте документите си, за да можете лесно да ги търсите и да ги добавяте навсякъде в работното си пространство, където е уместно.

Споделянето на файлове и сътрудничеството в реално време са лесни с ClickUp. След като създадете вашите ClickUp Docs, можете да ги свържете с работни потоци, за да получите обратна връзка от вашия екип.

Съвместно откриване и редактиране, добавяне на коментари и вграждане на връзки в ClickUp Docs

Определете членовете на екипа и им възложете задачи, за да не пропуснете нищо. Лесно е да управлявате разрешенията, за да запазите контрол над поверителността на документите и правата за редактиране.

ClickUp е отличен и за управление на проекти, офис и работни процеси. С инструменти, които ви помагат да визуализирате графици и натоварването на екипа, той е по същество пакет за продуктивност, който ви подкрепя на всяко ниво. ✨

Най-добрите функции на ClickUp:

Създайте ClickUp Docs с множество опции за стилизиране

Вие и вашият екип можете лесно да редактирате документи заедно, за да ги направите перфектни.

Форматирането на документи, така че да изглеждат много професионални, е лесно.

Преобразувайте текста от документите в задачи, които можете да проследявате

Миграцията между платформи – например от Google Workspace , Asana, Excel или Monday.com – и интеграцията с инструменти като Zoom, Slack и Dropbox е много лесна.

Ограничения на ClickUp:

Безплатната версия не ви дава достъп до разширени функции като анализи или графици на проекти, но е лесно да преминете към платена версия, която предлага тези функции.

Има толкова много функции, че може да отнеме известно време, докато се научите да ги използвате всички.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. LibreOffice

чрез LibreOffice

Тази алтернатива на Microsoft Office е разработена на базата на оригиналния OpenOffice. Това е безплатен офис пакет с отворен код, създаден с идеята за споделяне и сътрудничество. С текстообработваща програма, електронна таблица, база данни и функции за презентации, този офис инструмент е проектиран да ви помогне лесно да създавате професионални, добре структурирани документи.

Най-новата версия включва подобрения в тъмния режим, така че можете да регулирате яркостта на интерфейса, възможност за включване на таблици с данни в диаграми, както и по-добра производителност и съвместимост като цяло. ?

Най-добрите функции на LibreOffice:

Потребителският интерфейс е много изчистен и лесен за използване.

Съвместим е с документи в Word, Excel и PowerPoint, както и с Open Document Format (ODF).

Можете да експортирате в широк спектър от различни формати, включително PDF файлове.

Той е базиран на безплатен софтуер с отворен код, така че можете да го използвате, споделяте и модифицирате според вашите уникални нужди.

Ограничения на LibreOffice:

Не предлага техническа поддръжка, освен ако не закупите решение на базата на LibreOffice от един от техните партньори.

Към момента няма вградена програма за електронна поща като Outlook, така че не може напълно да замести Microsoft Office.

Цени на LibreOffice:

Безплатно с възможност за дарение

Оценки и рецензии за LibreOffice:

G2: 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2000 отзива)

3. WPS Office

чрез WPS Office

Kingsoft WPS Office е инструмент за сътрудничество, предназначен за лесно създаване и редактиране на текстови документи, електронни таблици и презентации. Той стимулира творчеството, като същевременно ви позволява да проследявате промените, които вие или други лица сте направили в документите си. Можете да го използвате и за редактиране, обединяване, разделяне или конвертиране на PDF файлове.

Независимо дали съставяте доклад, план за проект, автобиография, работен график или реч, изберете от няколко категории безплатни шаблони, за да не се налага да създавате формата на документа си от нулата.

Най-добрите функции на WPS Office:

Съвместим е с Microsoft Office и Google Docs.

Може да се изтегли безплатно на различни операционни системи, включително Windows, MacOS, iOS, Android и Linux.

Работете отвсякъде на компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон – особено ако имате Pro версията, която може да се използва на до девет устройства едновременно.

Защитете сигурността на данните си, като задавате и редактирате разрешенията за достъп до данни.

Версията за компютър поддържа 13 езика, а мобилната версия – 46 езика.

Ограничения на WPS Office:

Безплатният офис пакет използва реклами, за да покрие разходите си, което може да бъде досадно, докато се опитвате да работите.

Ако искате по-разширени функции и повече място за съхранение, трябва да платите за пакетите Pro или Enterprise.

Цени на WPS Office:

WPS Standard: Безплатен

WPS Pro: 23,99 $ за 6 месеца или 35,99 $ за година

WPS Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WPS Office:

G2: 4,4/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1300 отзива)

4. Google Workspace

чрез Google Workspace

Първоначално наречена G Suite, тази алтернатива на Microsoft Office е уеб-базиран инструмент за продуктивност и сътрудничество. Това е бизнес версията на Gmail, предназначена за всички – от физически лица до компании на корпоративно ниво. Тя включва аналитичен панел, така че можете да видите как се използва Google Workspace и да конфигурирате настройките за сигурност.

Всички планове ви дават достъп до Google Docs, Sheets и Slides, както и до Google Drive и Gmail, а освен това можете да настроите персонализиран имейл за вашия бизнес. С увеличаването на цената на пакета получавате все повече пространство за съхранение на данни на потребител, повече участници във видеоконференциите, подобрена сигурност и по-добра техническа поддръжка. ✨

Най-добрите функции на Google Workspace:

Можете да съхранявате и споделяте вашите офис файлове онлайн, за да имате лесен достъп до тях от всеки уеб браузър.

Google Workspace предлага по-голяма сигурност и по-усъвършенствани интеграции от Gmail.

Страниците, които могат да се споделят, могат да се интегрират с Google Calendar, за да съхранявате документите от срещите си на едно място.

За бизнеса, общото хранилище на потребител може да се споделя между много потребители.

Поддръжката е на разположение 24/7.

Ограничения на Google Workspace:

Тя е уеб-базирана, така че ако интернет връзката ви е нестабилна, не можете да работите офлайн.

Можете да свържете само един домейн на пакет, така че ако имате няколко домейна, трябва да закупите допълнителни пакети и да влезете в всеки от тях поотделно.

Цени на Google Workspace:

Безплатна пробна версия: за 14 дни

Индивидуален план: 9,99 $ на месец (отстъпка при 1-годишен ангажимент)

Business Starter: 6 USD/месец на потребител (необходим е 1-годишен ангажимент)

Business Standard: 12 USD/месец на потребител (необходим е 1-годишен ангажимент)

Business Plus: 18 USD/месец на потребител (необходим е 1-годишен ангажимент)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace:

G2: 4,6/5 (над 40 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 14 600 отзива)

5. Calligra Office

чрез Calligra Office

Тази безплатна алтернатива на Microsoft Office е едновременно офис пакет и пакет за графично изкуство, а графичната технология се използва във всички приложения. Освен това е безплатен софтуер с отворен код.

Calligra Words, приложението за обработка на текст, включва функции за десктоп публикуване, така че можете да създавате красиви документи с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. Използвайте приставки, за да добавите нови графики и ефекти към вашите презентации в Calligra Stage, а инструментът за изчисления и електронни таблици Sheets ви позволява да създавате диаграми и мисловни карти. ?

Най-добрите функции на Calligra Office:

Лесно е да добавите графики към всеки от вашите документи, за да изглеждат добре.

Изберете от гама от шаблони за различни случаи на употреба или създайте свой собствен формат.

Изчерпателен списък с формули ви позволява да създавате свои собствени формули в Sheets.

Потребителският интерфейс е изключително отзивчив, така че можете да направите повече за по-малко време.

Има дори инструмент за управление на средни и големи проекти.

Ограничения на Calligra Office:

Някои потребители смятат, че функциите му са твърде ограничени, за да могат наистина да заменят други офис пакети с отворен код.

Софтуерът не се актуализира толкова редовно, колкото някои други безплатни алтернативи на Microsoft Office.

Цени на Calligra Office:

Безплатно с възможност за дарение

Оценки и рецензии за Calligra Office:

G2: Все още няма оценки или рецензии

Capterra: Все още няма оценки или рецензии

6. Apple iWork

Чрез Apple

Приложенията за текстообработка, електронни таблици и презентации на Apple iWork са наречени Pages, Numbers и Keynote. Не е изненадващо, че те са проектирани за използване на продуктите на Apple, включително Mac, iPhone и iPad, както и в интернет чрез iCloud.com. Въпреки това можете да отваряте, редактирате и експортирате документи с файлови формати като .doc, .xlsx и .pptx. ?

Гамата от шаблони ви помага да създавате мощни, професионални и красиви документи, съобразени с вашите нужди. А сътрудничеството е улеснено с проследяване на промените, подчертаване и интегриран чат с останалата част от екипа ви.

Най-добрите функции на Apple iWork:

Потребителският интерфейс е много изчистен и приятен за окото.

Вградените инструменти за графичен дизайн са лесни за използване и позволяват да създавате атрактивни документи.

Ако работите на iPad, можете да добавяте бележки и илюстрации с помощта на Apple Pencil.

Прехвърлянето на работата ви между устройствата на Apple е лесно

Ограничения на Apple iWork:

Всички, които работят с документи, трябва да използват Apple iWork.

Ако отваряте документи от iWork в Microsoft Office, трябва да проверите за несъответствия във форматирането или липсващи символи.

Цени на Apple iWork:

Безплатна версия за всеки, който има акаунт в iCloud

Оценки и рецензии за Apple iWork:

G2: 4,3/5 за Apple Numbers (над 140 рецензии)

Capterra: Все още няма оценки или рецензии

7. Dropbox Paper

чрез Dropbox Paper

Dropbox Paper е инструментът за редактиране на Dropbox. Той улеснява сътрудничеството в реално време с вашия екип чрез коментари и ви позволява да възлагате задачи от документа.

Чистият и опростен дизайн улеснява създаването на документи. Можете също да вмъкнете различни файлове, включително Google Maps, клипове от SoundCloud, видеоклипове от YouTube и GIF файлове, за да изразите мнението си и да направите документа си по-интересен, а след това автоматично да го превърнете в презентация. ?

Най-добрите функции на Dropbox Paper:

Достъпът се получава просто чрез създаване на акаунт в Dropbox – дори безплатен акаунт е достатъчен.

Изберете от редица шаблони, с които да започнете, включително план за проект, пространство за мозъчна атака, план за социални медии и бележки от срещи.

Поддържайте всичко организирано с дневния ред на срещата, протоколите и следващите стъпки на едно място.

Можете да изтеглите документи, за да ги използвате офлайн, като Microsoft Word.

Ограничения на Dropbox Paper:

За да получите достъп до Dropbox Paper, ви е необходима сметка в Dropbox – можете да си създадете сметка с до 2 GB безплатно пространство за съхранение.

Някои потребители смятат, че форматите и оформлението на проектите са малко ограничени в сравнение с Office Suite.

Цени на Dropbox Paper:

Безплатна пробна версия: за 30 дни за пакетите Standard, Advanced и Professional

Плюс: 9,99 $/месец за един потребител, 2 TB (при годишно плащане)

Стандартен: 15 USD/месец на потребител за малки екипи от най-малко трима души, 5 TB (при годишно фактуриране)

Семейна: 16,99 $/месец за до шест потребители, 2 TB (при годишно плащане)

Advanced: 24 USD/месец на потребител за екипи от най-малко трима души, с неограничено пространство (при годишно фактуриране)

Professional: 16,58 $/месец за един потребител (фрилансъри), 3 TB (при годишно плащане)

Enterprise: Свържете се с нас за цени, персонализирано с неограничено пространство

Оценки и рецензии за Dropbox Paper:

G2: 4. 1/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

8. Apache OpenOffice

чрез Apache OpenOffice

Тази безплатна алтернатива на Microsoft Office е софтуер с отворен код, който се използва от милиони потребители. Той е разработван в продължение на много години, често въз основа на искания от потребители. ?

С обичайните приложения за текстообработка, електронни таблици и презентации, сред другите, той съхранява данни в стандартен Open Document Format (ODF), но все пак може да работи с файлове от повечето други офис софтуерни пакети.

Най-добрите функции на Apache OpenOffice:

Той е лесен за използване, защото работи като много други офис програми и има почти същите функции.

Работи на почти всички компютри и на много различни езици.

Той е напълно безплатен и може да се използва по всякакъв начин, който сметнете за подходящ.

Ограничения на Apache OpenOffice:

Ако използвате и Microsoft Office Suite, може понякога да срещнете някои проблеми със съвместимостта.

Някои потребители смятат, че интерфейсът е малко остарял и би могъл да бъде подобрен.

Цени на Apache OpenOffice:

Безплатни (макар че можете да се отблагодарите, като дарите от времето си за работа по системата, ако имате умения в разработката на софтуер)

Оценки и рецензии за Apache OpenOffice:

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (450+ отзива)

9. OfficeSuite

чрез OfficeSuite

OfficeSuite е точно това, което подсказва името му – пакет от често използвани офис инструменти. Освен приложения за текстообработка, електронни таблици и презентации, тази алтернатива на Microsoft Office предлага и функции за електронна поща и календар.

Сътрудничество с вашия екип по документи чрез подчертаване, коментари, рисунки и проследяване на промени. А с помощта на специален PDF редактор можете да използвате разширени функции за попълване на формуляри, задаване на разрешения за редактиране, използване на цифрови подписи и заключване на файлове с парола – или да ги конвертирате в други файлови формати. ?

Най-добрите функции на OfficeSuite:

Създавайте нови файлове от набор от лесни за използване шаблони

OfficeSuite е напълно съвместим с Microsoft Office и Google Docs, както и с форматите Open Document.

Работи на Windows, Android и iOS, а вие можете да синхронизирате документи между платформите.

Интегрира се безпроблемно с облачни услуги като OneDrive, Google Drive и DropBox.

Ограничения на OfficeSuite:

Няма инструменти за сътрудничество в реално време, с които да работите с екипа си.

Функцията за търсене и замяна е донякъде ограничена в сравнение с алтернативите на Microsoft Office в този списък.

Цени на OfficeSuite:

Безплатна пробна версия на Office Suite: За седем дни за пакетите „Личен“ и „Семеен“

Лично: 39,99 $/година за един потребител

Семейна версия: 59,99 $/година за 6 потребители

Бизнес: 3,99 $/месец на потребител

Business Extra: 6,99 $/месец на потребител (с разширен PDF редактор)

Home & Business 2024: 99,99 $ за един потребител (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за OfficeSuite:

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 20 отзива)

10. Polaris Office

чрез Polaris Office

Polaris Office ви позволява да преглеждате, редактирате и споделяте документи за текстообработка, презентации и електронни таблици в браузъра си и ви помага да управлявате лесно PDF файлове. Изберете от разнообразие от стилове, за да придадете на документите си изтънчен и професионален вид, да сътрудничите с екипа си и да проследявате промените в реално време.

Наскоро добавената AI функционалност повишава нивото на тази алтернатива на Microsoft Office, като ви помага да работите по-умно и да създавате съдържание по-лесно. ?

Най-добрите функции на Polaris Office:

Работата с тях е много проста и лесна.

Polaris Office работи както на персонални компютри, така и на мобилни устройства.

Шаблоните могат да бъдат персонализирани според вашите нужди.

Той предлага функции за сигурност, които защитават важни документи.

Продуктът се развива постоянно и всяка седмица се добавят нови функции.

Ограничения на Polaris Office:

Капацитетът за съхранение е донякъде ограничен, което може да бъде разочароващо.

Ако използвате безплатната версия, ще ви се показват реклами, които да ви убедят да преминете към платената версия.

Цени на Polaris Office:

Polaris Office Smart (облак): 39,99 $/година за девет устройства

Polaris Office Pro (облак): 59,99 $/година за 15 устройства и повече място за съхранение

Windows или MacOS (PC): 79,99 $ за един компютър (покупка за цял живот)

iOS (мобилно): 39,99 $ (покупка за цял живот)

Polaris Office Business: 83,88 долара/година за няколко устройства

Оценки и рецензии за Polaris Office:

G2: 4. 2/5 (20 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (16 отзива)

Започнете да управлявате работата си с алтернативи на Microsoft Office

Когато работите с документи всеки ден, имате избор. Можете да използвате стандартната опция за вашите офис документи или да обмислите алтернатива на Microsoft Office. Ако изберете второто, може дори да спестите пари, като същевременно получите цялата функционалност, от която се нуждаете. ?

За да направите своя избор, определете конкретните функции и нивото на сложност, от което се нуждаете, след което проучете възможностите, за да видите какво предлагат.

Ако търсите алтернатива на Microsoft Office, която може да направи почти всичко, от което се нуждаете, ClickUp е отличен избор. Това е всеобхватно решение, което ви подпомага във всичко – от създаване, редактиране и споделяне на документи до управление на работния процес, който произтича от всичко това, и много други неща.

Изберете ClickUp още днес и улеснете живота си всеки ден. ✨