15-те най-добри софтуера за работни процеси през 2025 г.

Да вземеш хаоса на един нов проект и да разделиш всичко, което трябва да се направи, на отделни задачи, само премества нещата от хаос в организиран хаос. От друга страна, разбирането как цялата информация и хората са свързани и как данните се движат през един проект се нарича управление на работния процес.

А управлението на работния процес може да премахне хаоса от вашите проекти и да въведе ред. ?

Най-добрият начин да помогнете на себе си и на екипа си да оптимизирате процесите е чрез софтуер за управление на работния процес. Тези инструменти правят много повече от просто записване на задачи и изготвяне на графици. Те ви помагат да разберете как да изпълните всяка стъпка, да разпределите отговорности, да проследявате напредъка и, най-важното, да автоматизирате ръчните стъпки от работния процес.

Предимствата от внедряването на добър софтуер за работни процеси са значителни и затова има много възможности за избор. Но не се притеснявайте – няма да ви оставим да се изгубите в гората от работни процеси! Създадохме списък с 15 различни софтуерни решения за управление на работни процеси.

За всеки инструмент за управление на работния процес сме включили кратко представяне, предимства и недостатъци, цена и оценки от реални потребители.

Какво трябва да търсите в софтуера за работни процеси?

Ако концепцията е нова за вас, най-важното, което трябва да знаете, е, че управлението на работния процес е начин за оптимизиране на процесите и изпълнението на задачите, като се фокусирате върху целите. Това се прави, като се разгледа как протича работата по даден проект – оттук идва и терминът „работен процес“.

Ефективните лидери внедряват софтуер за управление на работния процес в своите бизнес процеси, защото той повишава ефективността на екипите и подобрява крайния продукт.

След като разберете какво е управление на работния процес и как може да помогне на вашия екип, е време да разгледате какво прави този стил на софтуер за управление на проекти толкова ефективен. Най-добрият софтуер за работни процеси зависи от нуждите на вашия екип, като автоматизация, сътрудничество и управление на проекти. Ето няколко функции, които трябва да имате предвид, когато търсите:

Функции за управление на работния процес, с които можете визуално да картографирате и модифицирате бизнес процесите си

Ключови функции за определяне и проследяване на крайни срокове с прости функции за плъзгане и пускане, за да премествате и планирате задачи бързо.

Показатели, които ви позволяват да проследявате напредъка на проекта и да управлявате ефективността на отделните лица и екипа като цяло

Възможността за автоматизиране на рутинни задачи, за да се намалят ръчните процеси (известно още като: автоматизация на работния процес)

Интеграция с другите ви инструменти

Възможности за сътрудничество в екип, които включват всички заинтересовани страни и членове на екипа в едно пространство

Персонализирани шаблони, които ви помагат да създавате персонализирани табла, да проследявате напредъка и да автоматизирате работните процеси.

Функции за управление на задачите с гъвкаво картографиране на зависимостите в проектите

Както винаги, вашите конкретни нужди зависят от целите на проекта ви и от методологиите за управление на проекти, които използвате. Уверете се, че не избирате инструмент заради една ярка и блестяща част, а изберете решение, което отговаря на всички ваши нужди. ?

15-те най-добри софтуерни системи за работни процеси

Има много откъде да избирате. Много от тези инструменти се фокусират върху един аспект от управлението на работния процес, като диаграми, разработка на софтуер или автоматизация на повтарящи се задачи. Докато разглеждате всеки от тях, имайте предвид общите си цели и обмислете какво ще помогне най-добре на екипа ви да бъде сътруднически и ефективен.

1. ClickUp – Най-добър за управление на проекти

Опитайте ClickUp Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp Home.

Създаден от нулата, за да насърчава продуктивността и сътрудничеството в екипа, ClickUp има управление на работния процес, вградено във всяка функция и възможност. Повече от инструмент за управление на работния процес, той е център за продуктивност, който комбинира функции, които обикновено са достъпни само като отделни инструменти, в един лесен за използване интерфейс.

С ClickUp винаги има повече от един начин да организирате работата си. Платформата за управление на работния процес интегрира комуникацията с документацията, планирането с проследяването и дори въвежда най-новите инструменти за генериране на текст с изкуствен интелект в средата.

Трите неща, които проектните мениджъри ценят най-много в ClickUp, са персонализираните шаблони, ClickUp Mind Maps и ClickUp Automations, които ограничават повтарящите се задачи. Тези и много други функции позволяват на вас и вашия екип да се съсредоточите върху изпълнението на работата с последователност и ефективност.

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp Brain за автоматизиране на повтарящи се задачи с AI

Широка гама от инструменти за автоматизация на задачи, които са лесни за настройка и мониторинг

Множество начини за създаване и управление на задачи, включително подзадачи и списъци за проверка

Последователен, лесен за ползване потребителски интерфейс, който е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали потребители.

Множество инструменти за визуализация, включително диаграми на Гант, мисловни карти , PertCharts и много други

Функцията за персонализиран статус позволява на потребителите да създават свой собствен списък със стандартни стойности за статус.

Отлични инструменти за сътрудничество, като например възможността да оставяте коментари към задачите

Интеграция с други популярни инструменти за продуктивност като Slack, Zoom, GitHub и др.

Богата библиотека с шаблони за работни процеси , с които да създадете свои собствени персонализирани работни процеси. Опитайте шаблона за работна дъска на ClickUp , за да планирате следващия си проект.

Изтеглете този шаблон Шаблон за бяла дъска за работния план на ClickUp

Ограничения на ClickUp:

Има толкова много възможности, че отнема малко време да се научите да ги използвате.

Някои от новите функции все още не са напълно разработени.

Цени на ClickUp:

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (над 6900 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3600 рецензии)

2. ProWorkflow – Подходящ за малки и средни екипи

чрез ProWorkflow

Първоначално разработен като инструмент за управление на работния процес, който може да се изтегли, ProWorkflow вече е набор от инструменти, базиран на SaaS, с международна аудитория. Той се фокусира върху проследяването на проекти, задачи и време, с нарастващи възможности за управление на контакти, работния процес и ресурсите.

Инструментът е предназначен предимно за фирми с малки и средни екипи. ProWorkflow разполага с мощно мобилно приложение, което го прави лесен за използване и когато сте в движение.

Най-добрите функции на ProWorkflow:

Универсален табло за преглед на всички текущи проекти с функции за плъзгане и пускане

Точни и лесни за внедряване инструменти за управление на времето

Интеграция с Microsoft Teams и Outlook

Мобилни приложения за iOS и Android

Инструменти за управление на бизнеса, като офериране и фактуриране

Нарастващ брой шаблони

Ограничения на ProWorkflow:

Създаден за стартиращи компании, свободни професионалисти и малки предприятия, но не и за по-големи екипи или компании.

Ограничени ключови функции за автоматизация на работния процес

Не се интегрира с много от обичайните инструменти за продуктивност

Липсват много често използвани инструменти за управление на проекти и работни процеси, като диаграми на Гант, табла Канбан и мисловни карти.

Навигацията в потребителския интерфейс може да бъде объркваща.

За персонализиране на полета и формуляри, както и за шаблони, е необходима по-скъпа версия.

Няма безплатна версия

Цени на ProWorkflow:

Професионална версия: 20 $/месец на потребител

Разширено: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ProWorkflow:

G2: 4. 1/5 (35+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 240+ отзива)

3. Flokzu – Подходящ за автоматизация на процесите

чрез Flokzu

Flokzu се представя като софтуер за работни процеси, който осигурява автоматизация и внедряване на процеси. Той е предназначен за потребители, които нямат опит в областта на ИТ, но искат да автоматизират своите бизнес процеси и операции, като същевременно свързват потока от информация от едно облачно приложение към друго.

Този софтуер за управление на работния процес предлага интерфейс без код, който работи с плъзгане и пускане. По този начин можете лесно да моделирате процесите си и да ги интегрирате с други популярни инструменти за продуктивност. Flokzu предлага и библиотека с шаблони за процеси. Шаблоните са персонализирани и можете да ги редактирате, за да отговарят на вашите специфични нужди.

Най-добрите характеристики на Flokzu:

Фокусиран върху бизнес процесите – и го прави много добре

Интеграция с повечето онлайн инструменти чрез Zapier и уеб услуги

Версия Sandbox, с която можете да изпробвате персонализираните си работни процеси, без да засягате реалните данни

Мощен инструмент за генериране на отчети за представяне на събраните данни с автоматизация

Вградена функционалност на база данни

Ограничения на Flokzu:

Няма функции за дефиниране, задаване или мониторинг на работния процес – извършва само автоматизация.

Липсващи инструменти за управление на проекти и работни процеси

Липсващи инструменти за сътрудничество и комуникация в екипа

Инструментите за бази данни са ограничени

Свързването на приложни програмни интерфейси (API) може да бъде трудно за начинаещите

Цени на Flokzu:

Безплатно: 14-дневен пробен период

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Премиум: 21 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Flokzu:

G2: 4. 9/5 (25+ рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (70+ отзива)

4. Backlog – Подходящ за проследяване на грешки

чрез Backlog

Backlog е софтуер за управление на проекти с вградени функции за управление на код и проследяване на грешки. Платформата предоставя едно място, където компанията може да съхранява всички свои проекти, задачи и файлове. Тя се интегрира с други инструменти от Nulab, компанията, която разработва, продава и поддържа Backlog.

Backlog се фокусира върху това да обедини екипа. Това означава, че можете да си сътрудничите с членовете на екипа, независимо дали са в офиса или работят дистанционно. Основната му цел е да осигури прозрачност и контрол върху проекти, задачи, бъгове и заявки.

Най-добрите функции на Backlog:

Комплексни ключови функции за сътрудничество за DevOps екипи и други в организацията

Добър инструмент за отчитане и проследяване на грешки

Опростен интерфейс, проектиран за софтуерни проекти

Таблото за управление е полезен инструмент за проектните мениджъри.

Полезна интеграция със Slack и имейл

Поддържа документация успоредно с екипите за разработка

Ограничения на Backlog:

Липсват възможности за проекти извън софтуерното разработване

Интеграцията с други инструменти за продуктивност е ограничена.

Диаграмите на Гант не включват зависимости

Използването на подзадачи е ограничено

Няма автоматизация на работния процес за обработка на рутинни задачи

Цени на Backlog:

Безплатно: 10 именовани потребители, 1 активен проект

Стартово ниво: 35 $/месец, 30 регистрирани потребители, 5 активни проекта

Стандартен: 100 $/месец, неограничен брой потребители, 100 активни проекта

Премиум: 175 $/месец, неограничен брой потребители и проекти

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Backlog:

G2: 4. 5/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (80+ отзива)

5. Lucidchart – Подходящ за интелигентно диаграмиране

чрез Lucidchart

Lucidchart предоставя платформа за диаграми, която може да се използва за визуално представяне на работните процеси по проекти. Това решение за управление на работния процес е инструмент за сътрудничество, базиран в уеб, който позволява на потребителите да изобразяват хора, процеси и системи в рамките на даден бизнес или екип.

Той е предназначен за използване с система за управление на работния процес като начин за създаване на графични визуализации на работните процеси. Това е чудесен инструмент за членовете на екипа, за да видят цялостната картина на своите задачи и работни процеси.

Най-добрите функции на Lucidchart:

Интерактивно диаграмиране на работните процеси и визуализация на данните в една единствена платформа за сътрудничество, за да се избегне превключването на контекста.

Базиран в облака, така че всеки от екипа може да има достъп до него, независимо от мястото, от което работи.

Чат в прозореца за редактиране и съвместно създаване на съдържание в реално време

Лесен за използване, но мощен; дори нови потребители могат да създават сложни диаграми

Интегрира се с обичайните инструменти за сътрудничество и документиране на процеси.

Ограничения на Lucidchart:

Само създаване на диаграми

Няма реални инструменти за управление на проекти

Няма възможност за автоматизация на работния процес за повтарящи се задачи

Големите сложни диаграми могат да забавят системата

Няма шаблони за някои често срещани отрасли като образование и здравеопазване.

Цени на Lucidchart:

Безплатно: до 3 документа

Индивидуален: 7,95 $/месец на потребител

Екип: 9,00 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart:

G2: 4. 6/5 (над 2300 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 1900 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Lucidchart!

6. Nintex – Подходящ за идентифициране на пречки

чрез Nintex

Nintex е софтуер за управление на работния процес, който осигурява управление на задачите и автоматизация на процесите. Той се отличава с инструменти за идентифициране на вашите процеси и пречки за по-нататъшна оптимизация или автоматизация, както и с инструменти за заснемане, картографиране и управление на процесите, които вашата организация използва. Той е предназначен за бизнес процеси като наемане на служители и обмен на данни, но може да се използва и за творчески проекти.

Платформата на Nintex се отличава с опростяването на сложни процеси чрез своя лесен за използване интерфейс, който позволява на екипите да автоматизират работните процеси с малко или никакъв опит в програмирането. Тя дава възможност на потребителите да създават, управляват и оптимизират приложения за автоматизация на процесите в различни отдели, включително човешки ресурси, операции и обслужване на клиенти, като рационализира рутинните задачи и освобождава ценно време.

Най-добрите функции на Nintex:

Голяма библиотека с шаблони за работни процеси

Включва някои инструменти за управление на документи, включително интерактивни одобрения и цифрови подписи.

Както облачна автоматизация за свързване на данни, така и автоматизация на повтарящи се задачи

Възможности за анализ на работния процес , за да се оцени колко добре върви автоматизацията

Инструменти за документиране на всеки етап

Ограничения на Nintex:

Фокусиран само върху автоматизацията на процесите и съдържа само няколко функции, които се срещат в напълно функционалния софтуер за работни процеси.

Няма инструменти за управление на проекти или сътрудничество

Сложните работни процеси са трудни за диаграмиране и автоматизиране.

Без възможност за пясъчник

Всяка функция се лицензира и таксува отделно.

Цените са за по-големи компании.

Цени на Nintex:

Про: 15 000 до 35 000 долара/година на модул

Премиум: 30 000 до 60 000 долара/година на модул

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Nintex:

G2: 4. 2/5 (690+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (над 1900 рецензии)

7. Kissflow – Подходящ за персонализиране на работни процеси

чрез Kissflow

Kissflow е платформа за разработка с малко/без код, насочена към управлението на бизнес процеси. Тя може да се използва за създаване на бизнес приложения и автоматизиране на задачи. Те наричат софтуера си работна платформа, защото той не само включва инструменти за разработка, но и табла за визуализация и проследяване на проекти, инструменти за сътрудничество и анализи.

Kissflow се отличава в пренаселеното пространство на управлението и автоматизацията на работния процес с интуитивния си дизайн и фокус върху подобряването на ефективността на бизнес процесите. Силата му се крие в неговата гъвкавост, като обхваща широк спектър от функции, от управление на проекти до автоматизация на процеси, всичко това в един единствен, лесен за използване интерфейс. Тази платформа е особено полезна за организации, които искат да оптимизират операциите си, без да инвестират значително в ИТ инфраструктура или специализиран персонал. Чрез предлагането на набор от инструменти, предназначени за сътрудничество, проследяване и анализи, Kissflow позволява на екипите да поддържат яснота относно напредъка на проектите и да идентифицират области за подобрение, насърчавайки култура на непрекъсната оптимизация и иновации.

Най-добрите функции на Kissflow:

Удобен за ползване интерфейс, ориентиран към бизнес потребители, а не към ИТ или софтуерни специалисти.

Възможност за създаване на персонализирани работни процеси за вашите уникални нужди

Мобилно приложение за iOS и Android

Вградени анализи и отчети за измерване на ефективността на процесите

Цялостна система за управление на документи

Low-code позволява известно програмиране, когато е необходимо.

Ограничения на Kissflow:

Инструментите за управление на проекти и сътрудничество са опростени.

Интеграцията с други платформи е ограничена.

Формулите и сложната логика за полетата са ограничени

Няма начин да се информират потребителите за промените, направени от други потребители

Сложната автоматизация на работния процес е трудна за внедряване

Цени на Kissflow:

Малък бизнес: 15 $/месец на потребител

Корпоративен: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissflow:

G2: 4. 2/5 (520+ отзива)

Capterra: 3. 9/5 (35+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Kissflow!

8. HighGear – Подходящ за решения без кодиране

чрез HighGear

HighGear е софтуерна платформа за автоматизация на работния процес без кодиране, която осигурява управление на работния процес в предприятията в мащаб в система, предназначена за ежедневни бизнес потребители. Това е гъвкав, бърз и мощен набор от инструменти, който осигурява автоматизация на прости и сложни бизнес процеси. Освен автоматизация на работния процес, той включва инструменти за управление на задачи, управление на цифрови активи и отчитане.

HighGear се отличава в областта на управлението на работния процес на корпоративно ниво с своя дизайн без код, предоставяйки цялостен набор от инструменти за автоматизиране на бизнес процесите на нетехнически потребители. Удобният за ползване интерфейс на платформата и обширният списък с функции я правят идеален избор за организации, които искат да автоматизират работните процеси от начало до край, без да разчитат на скъпи ИТ ресурси или да изискват специализирани знания.

Най-добрите функции на HighGear:

Инструмент за автоматизация на процесите без кодиране, предназначен за мениджъри, технически творци и бизнес анализатори за създаване, управление и внедряване на приложения за работни процеси на корпоративно ниво.

Средата за разработка без кодиране ускорява създаването на приложения

Не жертва мощността в името на лекотата на използване

Сигурност на корпоративно ниво

Ограничения на HighGear:

Фокусиран върху автоматизацията на процесите – и липсващи инструменти за управление на проекти и оптимизация на работния процес

Сътрудничеството и управлението на задачите са ограничени

Тъй като поддържа автоматизация на процесите на корпоративно ниво, понякога може да бъде прекалено сложен.

Цените могат да бъдат високи за по-малките компании.

Цени на HighGear:

Екип: Свържете се с нас за цени

Отдел: Свържете се с нас за цени

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Глобално: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за HighGear:

G2: Н/Д

Capterra: 5. 0/5 (20+ отзива)

9. Workato – Подходящ за корпоративни екипи

чрез Workato

Workato е платформа за автоматизация на бизнес процеси на корпоративно ниво, която предоставя интерфейс без код за създаване на т.нар. „рецепти“ за автоматизиране на бизнес работните процеси. Потребителите могат да определят кои потребителски дейности или промени в данните задействат дадено действие и коя рецепта да се изпълни в отговор.

Силата на Workato се крие в мощния му интерфейс за създаване на рецепти, предназначен както за технически, така и за нетехнически потребители, който им позволява бързо да създават сложни работни процеси, които иначе биха изисквали специализирани знания или опит. Освен това, широките възможности за интеграция на Workato го правят идеален инструмент за компании, които искат да оптимизират операциите си и да създадат съгласувана работна среда, като обединят различни платформи и услуги в една система.

Най-добрите функции на Workato:

Интеграция с повечето бизнес софтуери и инструменти за данни

Сигурност и управление на ниво предприятие

Удобен и интуитивен интерфейс

Гъвкавост в начина, по който можете да изградите автоматизацията на работния процес

Ограничения на Workato:

Мощни възможности, но и стръмна крива на обучение

Няма инструменти за планиране, сътрудничество или управление на проекти

Ценообразуването за всяка задача не е ясно

Отстраняването на грешки в рецепта може да бъде трудно

Ограничени инструменти за отстраняване на грешки

Цени на Workato:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workato:

G2: 4. 7/5 (320+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (45+ отзива)

10. Cflow – Подходящ за преобразуване на електронни таблици в работни процеси

чрез Cflow

Cflow е платформа без код, предназначена да преобразува вашите текущи бизнес процеси, които използват електронна поща и електронни таблици, в автоматизирани работни процеси. Тя е проектирана да се мащабира с растежа на бизнеса, осигурявайки цифрова трансформация за настоящето и бъдещето.

Това е интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който ви позволява лесно да създавате работни процеси и включва поддръжка за мобилни устройства.

Cflow се отличава от другите инструменти за автоматизация на работния процес с фокуса си върху рационализиране на бизнес процесите чрез премахване на управлението на данни на хартия, като използва съвременни технологии за дигитализиране на операциите. С функции като генериране на документи, динамично управление на задачи и подробни отчети, Cflow позволява на организациите да оптимизират работните си процеси и да създадат цялостна безхартиена среда, като намалят грешките и времето за обработка за по-висока производителност.

Най-добрите функции на Cflow:

Усъвършенстваният механизъм за правила позволява лесно настройване на сложни работни процеси.

Формуляр за създаване чрез плъзгане и пускане, с който лесно можете да записвате въведените от потребителя данни за всеки работен процес

Лесно добавяйте маршрутизиране и известия към работните процеси, за да бъдат всички засегнати лица информирани.

Повечето аспекти на всеки работен процес могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на конкретни нужди.

Отчетите и анализите предоставят последователна и постоянна обратна връзка за това как функционират автоматизираните работни процеси.

Най-добрата в своя клас сигурност и криптиране за защита на потребителските данни

Ограничения на Cflow:

Фокусиран върху бизнес работните процеси, а не върху автоматизацията на работните процеси по проекти

Ограничени инструменти за управление на проекти и сътрудничество

Работните процеси могат да се изпълняват бавно, когато се работи с голям обем данни.

Богатите възможности правят изучаването на интерфейса трудно в началото.

Съществуващата библиотека с шаблони включва само автоматизация на бизнес процесите.

Отстраняването на проблеми в сложни работни процеси може да бъде предизвикателство

Цени на Cflow:

Безплатно: 14-дневен пробен период

Happy: 12 долара на месец на потребител

Joy: 16 $/месец на потребител

Bliss: 22 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Cflow:

G2: 5/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

11. Pipedrive – Подходящ за автоматизиране на работните процеси в продажбите

чрез Pipedrive

Pipedrive е софтуерна система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), която управлява и автоматизира работния процес на продажбите. Тя предоставя CRM функциите, които очаквате, както и създаване на работни процеси за продажби и автоматизиране на повтарящи се административни задачи. Тя е проектирана да помага на екипите по продажбите от всякакъв размер да контролират сложни процеси на продажби. Pipedrive предлага и подход към продажбите, базиран на дейности, който води вашите търговци през работния процес на намиране, поддържане и сключване на продажби.

Силата на Pipedrive се крие в фокуса му върху автоматизирането на процеса на продажбите, което позволява на бизнеса да се концентрира върху сключването на сделки, вместо да губи време с административни задачи. С функции като интеграция на имейли, оценяване на потенциални клиенти и напомняния за дейности, Pipedrive позволява на организациите да оптимизират работните си процеси по продажбите и да управляват ефективно взаимоотношенията си с клиентите.

Най-добрите функции на Pipedrive:

Виртуален асистент по продажбите предлага персонализирани съвети и идеи за подобряване на производителността, докато работите.

Автоматизирайте повтарящите се задачи за продажбите

Отворен API за свързване с други инструменти

Потребителите могат да настроят проста условна логика и действия, за да преминават продажбите автоматично през процеса.

Отлична интеграция с общи календари и имейл

Ограничения на Pipedrive:

Не е пълноценен инструмент за управление на работния процес; Pipedrive се занимава само с управление на продажбите.

Липсват инструменти за визуализация на работния процес

Въвеждането на данни може да стане повтарящо се

Персонализирането на отчетите е ограничено

Автоматизацията на работния процес не е толкова ефективна, колкото други CRM системи.

Цени на Pipedrive:

Безплатно: 14-дневен пробен период

Essential: 21,90 $/месец на потребител

Разширено: 37,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 59,90 $/месец на потребител

Цена: 74,90 $/месец на потребител

Предприятие: 119 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive:

G2: 4. 2/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 2800 рецензии)

12. Process Street – Подходящ за проследяване на работни процеси

чрез Process Street

Process Street е друг инструмент за автоматизация на бизнес процесите (BPA), който позволява на потребителите да създават автоматизирани работни процеси, без да пишат софтуер. Той позволява на потребители без никакви ИТ познания да създават работни процеси, да изпълняват множество инстанции на всеки работен процес, да проследяват напредъка и да споделят резултатите с други. Той предлага прост интерфейс без код, създаден за екипна среда, в която потребителите могат да си сътрудничат, докато създават и изпълняват работни процеси.

Process Street се отличава със способността си да оптимизира повтарящите се процеси и да стандартизира изпълнението на задачите, което го прави идеален за организации, които искат да автоматизират работните си процеси. С функции като полета за формуляри, условна логика и интеграции с други популярни софтуерни платформи, Process Street позволява на екипите да работят по-ефективно и ефикасно, като намалява грешките и забавянията.

Най-добрите функции на Process Street:

Проектиран да бъде по-съвместим с работата в екип от повечето BPA инструменти, той поддържа екипната работа с фийдове за дейности, за да се споделя кой какво е направил.

Настройка на потребителски групи за по-лесно управление на разрешенията и контрола на достъпа

Външният вид и усещането от работните процеси са атрактивни и ефективни с богати медийни елементи като аудио и видео.

Цялостна интеграция с други приложения

Мощни и интуитивни инструменти за създаване на формуляри

Обширна библиотека с шаблони, включваща задачи в областта на бизнеса, човешките ресурси и маркетинга

Ограничения на Process Street:

Не е пълна софтуерна система за управление на работния процес, липсват му много инструменти за управление на проекти и създаване на работни процеси.

Някои от по-напредналите работни процеси изискват приложения на трети страни.

Управлението на работната среда и процесите може да бъде прекалено сложно

Настройката на работния процес може да бъде объркваща за новите потребители.

Цени на Process Street:

Безплатно: 14-дневен пробен период

Стартъп: 100 $/месец, ограничен до 5 потребители

Pro: 415 $/месец

Предприятие: 1660 долара/месец

Оценки и рецензии за Process Street:

G2 4. 6/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (над 2800 рецензии)

13. Integrify – Подходящ за потребители без познания по програмиране

чрез Integrify

Integrify бързо автоматизира всеки бизнес процес без код. Той предоставя на потребителите инструмент за създаване на процеси, дизайнер на формуляри, портал за услуги и възможности за отчитане в единен и последователен потребителски интерфейс. Той също така се интегрира с най-често използваните инструменти за бизнес производителност.

Integrify предоставя на потребителите интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който им позволява лесно да създават персонализирани работни процеси, без да се нуждаят от познания по програмиране.

Integrify се отличава с широките си възможности за персонализиране, като предоставя на организациите гъвкавост при проектирането и внедряването на работни процеси, съобразени с техните специфични бизнес нужди.

Най-добрите функции на Integrify:

Удобният интерфейс прави автоматизацията на процесите проста и интуитивна.

Мощните инструменти без кодиране улесняват автоматизацията на процесите за новите потребители.

Включва модул за самообслужване на потребителска поддръжка

Изчерпателни отчети

Мощни възможности за персонализиране на отчетите

Ограничения на Integrify:

Не е пълна система за управление на работния процес, липсват много инструменти за управление на проекти и създаване на работни процеси.

Оформлението на формулярите е ограничено

Уведомленията са трудни за настройка и нямат възможности за копиране и повторна употреба.

Без шаблони

Изисква излишно въвеждане на информация при по-сложни работни процеси

Броят на функциите и опциите може да бъде прекалено голям.

Цени на Integrify:

Всички версии: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Integrify:

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (20+ рецензии)

14. ProcessMaker – Подходящ за напреднали потребители

чрез Process Maker

Както подсказва името, ProcessMaker помага на потребителите да създават инструменти за автоматизация на процесите. Това е решение с ниско ниво на кодиране, което използва визуален интерфейс за повечето стъпки, но позволява на по-опитни потребители да добавят няколко реда софтуер, когато е необходимо.

Той предлага на потребителите интуитивен и лесен за използване инструмент за създаване на работни процеси, който им позволява да създават автоматизирани работни процеси, без да се изискват задълбочени познания по програмни езици, което го прави идеален за компании, които искат да автоматизират бързо своите процеси.

ProcessMaker се отличава с мощните си инструменти за създаване на формуляри, които позволяват на потребителите да проектират персонализирани формуляри чрез интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Функции като анализи и отчети в реално време, възможности за интеграция и усъвършенствано проектиране на формуляри правят ProcessMaker отличен избор за организации, които искат да оптимизират процесите си и да подобрят производителността си.

Най-добрите функции на ProcessMaker:

Цялостен визуален инструмент за моделиране на процеси

Уникална възможност за получаване на обратна връзка от потребителите чрез имейл с интегрирани формуляри

Мощен мониторинг на бизнес дейността с известия

Поддържа вграждане на автоматизация във вашите собствени приложения

Инструмент за сканиране и съхранение на документи

Ограничения на ProcessMaker:

Не е пълен софтуер за работни процеси или инструмент за автоматизация на работни процеси, липсват му много инструменти за управление на проекти и визуализация на процеси.

Търсенето може да бъде подобрено

Персонализирането на формулярите е ограничено

Изисква малко опит в кодирането, защото е с ниско ниво на кодиране, а не без кодиране.

Цени на ProcessMaker:

Платформа с ниско ниво на кодиране, стандартна: 1495 USD/месец плюс такси за всеки потребител

Платформа с ниско ниво на кодиране, Enterprise: 2479 USD/месец плюс такси за всеки потребител

Други модули и пакети: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ProcessMaker:

G2: 4. 3/5 (270+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (175+ отзива)

15. Camunda – Подходящ за оркестриране на процеси

чрез Camunda

Camunda се определя като „оркестратор на процеси“. Те предоставят инструменти за оркестриране на сложни процеси между устройства, системи и хора. Софтуерът е проектиран от разработчици за разработчици и не е ориентиран към бизнес потребители.

Въпреки кривата на обучение, Camunda предлага на потребителите усъвършенствана платформа за автоматизация на работния процес, която е изключително гъвкава и мощна.

Camunda се отличава със способността си да автоматизира сложни работни процеси, които включват множество системи и страни, което го прави идеален за предприятия, които искат да оптимизират процесите си в различни отдели и екипи. С функции като моделиране на процеси, проектиране на формуляри и управление на задачи, Camunda позволява на организациите да подобрят операциите си и да постигнат по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Camunda:

Използва общи езици за програмиране, включително Java, Node. js, Python и C#, за създаване на автоматизация.

Обширна документация за разработчици

Цялостно наблюдение и отчитане

Ниските разходи създават бързи автоматизации, които лесно се мащабират.

Ограничения на Camunda:

Не е пълен софтуер за работни процеси или инструмент за автоматизация на работни процеси, липсват му много инструменти за управление на проекти и визуализация на процеси.

Няма графични инструменти или възможност да видите работните си процеси

Потребителският интерфейс е ограничен

Сложен инструмент, който не е лесен за разбиране или използване от бизнес потребителите.

Цени на Camunda:

Безплатен: до пет потребители

Професионална версия: 49 $/месец за 10 потребители

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Camunda:

G2: 4. 4/5 (75+ рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (10+ рецензии)

Предимства на използването на инструмент за управление на работния процес

Както се вижда от описанията на тези водещи системи за управление на работния процес, те предлагат широка гама от функции и възможности, които могат да подобрят ефективността, да оптимизират процесите и да увеличат производителността на бизнеса. Някои от предимствата на използването на инструмент за управление на работния процес включват:

Оптимизирани процеси: С автоматизираните работни процеси задачите се изпълняват по-бързо и по-точно, което намалява грешките и забавянията.

Централизирани данни: Инструментите за управление на работния процес създават централизирано място за всички данни, което улеснява достъпа до информацията и нейното проследяване.

Подобрено сътрудничество: Системите за управление на работния процес позволяват на екипите да сътрудничат по-ефективно, като им предоставят платформа, на която могат да работят заедно по задачи и да получават актуализации в реално време.

Повишена производителност: Чрез автоматизиране на повтарящи се и отнемащи време задачи, служителите имат повече време да се съсредоточат върху други важни задачи, което води до повишена производителност.

Подобрена видимост: Инструментите за управление на работния процес осигуряват видимост в реално време на напредъка на задачите и процесите, което позволява на мениджърите да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и да правят промени, ако е необходимо.

Мащабируемост: С разрастването на бизнеса , системите за управление на работния процес могат лесно да се мащабират, за да се приспособят към увеличаването на натоварването и броя на потребителите, без да се компрометира ефективността.

Оптимизирайте системата си за управление на работния процес по проекти

Разбирането и оптимизирането на работните процеси във вашата компания не е лесна задача. Непрекъснатото наблюдение на вашите служители и процеси чрез имейли, електронни таблици и различни програми е досадно. Време е да се запознаете с работните си процеси и да ги подобрите. Но както можете да видите, повечето софтуери за автоматизация на бизнес процесите не се занимават с дейности, които надхвърлят прехвърлянето на данни от една програма в друга.

Ето защо толкова много екипи разчитат на ClickUp като предпочитан софтуер за управление на работния процес. Ние предлагаме управление на работния процес, включително мощни инструменти за автоматизация, в рамките на всеобхватен инструмент за сътрудничество и управление на проекти.

За да разберете защо ClickUp е центърът за продуктивност, от който се нуждаете, регистрирайте се за безплатен пробен период и започнете да управлявате работния процес по правилния начин. ✔️