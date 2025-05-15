10-те най-добри софтуера за създаване на лесни и персонализирани формуляри

Знаете ли онова чувство, когато отворите формуляр и веднага съжалявате за това? Може би ви отблъсква безкрайният списък с полета, може би има объркващи инструкции или, най-лошото, се изисква да въведете прекалено много телефонни номера.

Ако сте този, който създава формуляра, последното, което искате, е хората да въздишат и да затворят раздела.

Добър софтуер за създаване на онлайн формуляри ви помага да избегнете това.

С подходящия инструмент можете да създавате формуляри, които се попълват бързо, са лесни за навигация и са съобразени с вашите нужди. Ето някои от най-добрите опции, които улесняват създаването (и попълването) на формуляри. 💪🏼

Най-добрите софтуери за създаване на формуляри на един поглед

Ето нашите най-добри предложения за софтуер за създаване на формуляри:

Инструмент Основни функции Най-подходящ за Цени ClickUp – Автоматично създаване на задачи от отговорите във формулярите – Условна логика – AI анализи с ClickUp Brain – Брандиране на формуляри и табла Най-подходящ за екипи от всякакъв размер, които се нуждаят от автоматизация на работния процес, интеграция на задачите и информация в реално време от подадените формуляри. Наличен е безплатен план; персонализации за предприятия. Typeform – Интерфейс с по един въпрос наведнъж – Логика на разклоняване и персонализация – Топлинни карти и анализи – Над 120 интеграции Най-подходящ за малки предприятия и маркетинг специалисти, които създават интерактивни анкети с диалогов характер. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец; налични са персонализации за предприятия. Jotform – Над 10 000 шаблона – Автоматизация на PDF и електронни подписи – Интеграции за плащания – Съответствие с HIPAA Най-подходящ за малки и средни предприятия и организации в областта на здравеопазването, които се нуждаят от гъвкави формуляри, сигурно обработване на данни и събиране на плащания. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец; налични са персонализации за предприятия. Microsoft Forms – Сътрудничество в реално време в приложенията на Office – Интеграция с Outlook/Teams – Синхронизация с Excel – Споделяне на QR кодове Най-подходящ за екипи в екосистемата на Microsoft 365, които се нуждаят от безпроблемно вътрешно сътрудничество. Платените планове започват от 7,20 $/потребител/месец (чрез Microsoft 365). Formstack – Автоматизация на работните процеси и генериране на документи – Криптиране на полета и съответствие с HIPAA/PCI/GDPR – Условна логика и брандирани портали Най-подходящ за екипи в регулирани индустрии, които се нуждаят от сигурни, автоматизирани работни процеси за данни. Платените планове започват от 99 $/месец; Налични са персонализации за предприятия. Zoho Forms – CRM интеграция – Офлайн достъп до формуляри – Поддръжка на много езици – Автоматизирани работни процеси Най-подходящ за бюджетно ориентирани фирми, които се нуждаят от CRM синхронизация и гъвкаво събиране на данни. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/месец. Google Forms – Резултати в реално време в Sheets – Вграждане в сайтове – Интеграция на изображения/видео – Логика на секциите Най-подходящ за лица и екипи, които се нуждаят от безплатен, опростен инструмент за форми с основни аналитични функции. Наличен е безплатен план Paperform – Персонализирани CSS и контроли за дизайн – Калкулатори за оферти и продажба на продукти – Полета за срещи и електронни подписи Най-подходящ за малки и средни предприятия, които държат на дизайна, и творци, които се нуждаят от естетични, интерактивни формуляри. Платените планове започват от 29 $/месец. Wufoo – Надеждност и непрекъснатост на работата – Условна логика и валидиране на полета – Планиране на отчети – Интеграция на плащания Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от дългосрочен, стабилен софтуер за създаване на формуляри с основни възможности за персонализиране и анализи. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 22 $/месец. Forms. app – Създаване на формуляри с помощта на изкуствен интелект – Многоезичен (над 100 езика) – Персонализирано оценяване и сертификати – Персонализиране на CSS Най-подходящ за глобални екипи, преподаватели и създатели на тестове, които се нуждаят от многоезични формуляри и инструменти за автоматична оценка. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 $/месец.

Какво е създател на формуляри?

Създателят на формуляри е цифров инструмент, който помага на физически лица и фирми да създават структурирани формуляри за ефективно събиране, организиране и управление на информация.

Той елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни и процеси на хартия, като позволява на потребителите да проектират персонализирани формуляри с различни полета за въвеждане, като текстови полета, падащи менюта, бутони за избор, отметки и опции за качване на файлове.

Тези онлайн формуляри служат за различни цели, включително събиране на обратна връзка от клиенти, обработка на регистрации, провеждане на анкети, управление на кандидатури за работа и обработка на вътрешни заявки.

Повечето софтуери за създаване на формуляри включват редактори с функция „плъзгане и пускане“, персонализирани полета и функции за автоматизация, които улесняват създаването на формуляри. Много инструменти се интегрират и с приложения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), платформи за електронна поща и системи за работни процеси, за да поддържат отговорите организирани.

🧠 Интересен факт: Древните египтяни са използвали ранни форми за записване на данъци, данни от преброявания и търговски транзакции на папирусови свитъци. Това са едни от най-ранните примери за структурирано събиране на информация.

Какво да търсите в софтуера за създаване на формуляри?

Изборът на подходящия софтуер за създаване на формуляри зависи от вашите нужди, но определени функции гарантират по-гладко преживяване и по-добро събиране на данни. Ето какво да търсите:

Персонализирани шаблони: Достъп до предварително създадени Достъп до предварително създадени формуляри за софтуерни екипи , кандидатстване за работа, регистрация за събития, анкети за обратна връзка и одобрения, за да спестите време за настройка.

Условна логика: Създавайте динамични формуляри, които показват или скриват определени полета въз основа на отговорите на потребителя. Това поддържа формулярите актуални, намалява претрупването и подобрява потребителското преживяване.

Многоетапни формуляри: Разделете дългите формуляри на по-малки секции с индикатори за напредъка, за да поддържате интереса на потребителите и да намалите броя на изоставените формуляри.

Качване на файлове: Позволете на потребителите да прикачват видеоклипове, изображения или документи директно, като елиминирате необходимостта от отделно изпращане по имейл.

Дизайн, подходящ за мобилни устройства: Уверете се, че формулярите се адаптират към различни размери на екрана, така че потребителите да могат да ги попълват на всяко устройство.

Известия в реално време: Получавайте незабавни известия по имейл, Slack или мобилни приложения, когато бъдат подадени нови отговори, което гарантира бързо проследяване.

Персонализирано брандиране: Персонализирайте формулярите с вашето лого, цветове и шрифтове, за да поддържате последователна идентичност на марката във всички взаимодействия с потребителите.

Инструменти за сътрудничество: Споделяйте достъп за редактиране с членовете на екипа, добавяйте коментари и проследявайте промените в реално време за по-гладък процес на преглед и по-добро сътрудничество в екипа.

Опции за експортиране на данни: Изтеглете отговорите във формати CSV, Excel или PDF за лесно отчитане и анализ.

Функции за сигурност: Защитете чувствителните данни с криптиране, CAPTCHA проверка и контрол на достъпа въз основа на роли. Гарантирайте съответствие с нормативни изисквания като Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA), за да отговаряте на правните изисквания и изискванията за поверителност.

Най-добрите програми за създаване на формуляри

Някои програми за създаване на формуляри са прости, докато други ви карат да преминавате през много етапи. За да ви помогнем да намерите подходящия за вас, ето най-добрите опции, които предлагат персонализиране, лекота на използване и интелигентни функции. 📝

1. ClickUp (Най-добър за автоматизация на работни процеси и интеграция на задачи)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Но това, което го отличава като софтуер за създаване на онлайн формуляри, е колко безпроблемно свързва подадените формуляри с вашите работни процеси.

ClickUp Forms

Създавайте персонализирани формуляри в ClickUp Събирайте структурирани данни с ClickUp Forms, за да получите ясни и полезни информации.

Когато екипите получават отговори на формуляри, често се налага да предприемат незабавни действия.

ClickUp Forms улеснява тази задача, като автоматично преобразува всяка подадена информация в задача. Да предположим, че ИТ екип се занимава с доклади за грешки. Когато потребител попълни формуляр, в който описва проблем, се създава задача в ClickUp, която се категоризира като доклад за грешка и се възлага на разработчик въз основа на натовареността.

Освен това, с Forms Hub екипите получават и централизирано място за достъп и управление на всички формуляри, което опростява процеса на създаване, споделяне и преглед на формуляри в различни случаи на употреба, като анкети или доклади за грешки.

ClickUp Automations

Автоматизацията прави още една крачка напред, като се занимава с повтарящите се задачи. Например, екипът по наемане на персонал, който използва формуляри като система за проследяване на кандидатите, може да зададе правила за автоматично сортиране и разпределяне на постъпилите заявления.

Автоматизирайте повтарящите се работни процеси с ClickUp Automation в Forms.

Да предположим, че кандидат, отговорил на формуляр, кандидатства за длъжност софтуерен инженер. Можете да създадете персонализирана автоматизация в ClickUp, за да възложите задачата незабавно на техническия специалист по подбор на персонал, да я преместите в етап „Първоначален подбор“ и да уведомите мениджъра по наемане на персонал.

Ако кандидатът отговаря на ключовите критерии, системата може да задейства автоматично изпращане на имейл с покана за интервю, което спестява на екипа часове ръчна обработка.

Персонализирането също играе важна роля за по-голямата ефективност на формулярите. Условната логика във Forms показва или скрива въпроси въз основа на отговорите, което прави формулярите по-релевантни.

Подобрете събирането на данни с условна логика в ClickUp Forms.

Да предположим, че вашият HR екип провежда анкета за обратна връзка от служителите. Ако някой отговори, че е „дистанционен служител“, се появяват допълнителни въпроси за поддръжката на домашния офис, докато на място работещите служители получават въпроси за офисните съоръжения. Това поддържа формулярите организирани и кратки, без да ги претрупва с ненужни полета.

ClickUp Brain

Идентифицирайте тенденциите в данните от формулярите по-бързо с ClickUp Brain.

Ами ако вашият софтуер за създаване на формуляри разполагаше с изкуствен интелект, който улеснява анализа на отговорите във формулярите?

ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, сканира подадените формуляри и извлича ключова информация, така че екипите не се налага да преглеждат ръчно всеки отговор, за да идентифицират тенденции.

Да предположим, че екипът за обслужване на клиенти събира обратна връзка за скорошна актуализация на софтуера. ClickUp Brain може да обобщи повтарящи се проблеми, като например потребители, които се затрудняват с новия интерфейс или съобщават за повече сривове, като по този начин помага на екипа да определи по-бързо приоритетите за отстраняване на проблемите.

ClickUp дори предоставя готови за употреба шаблони за формуляри за обратна връзка, за да ускори процеса.

Събирайте, организирайте и реагирайте на обратната връзка с готовия за употреба шаблон за обратна връзка на ClickUp.

Например, шаблонът за обратна връзка на ClickUp помага на бизнеса да събира структурирана обратна връзка, като същевременно автоматизира следващите стъпки. Различните изгледи, като списък с общи препоръки, таблица с обратна връзка и таблица с оценки на доставчиците, улесняват анализа на отговорите и откриването на тенденции.

Най-добрите функции на ClickUp

Получете ясен преглед на отговорите: Проследявайте постъпващите отзиви в реално време чрез Проследявайте постъпващите отзиви в реално време чрез таблата на ClickUp , което улеснява идентифицирането на тенденции и предприемането на действия.

Добавете вашата марка към формулярите: Персонализирайте всичко – от изображенията на корицата и фоновете до цветовете на бутоните, за да създадете безпроблемно преживяване за респондентите.

Улеснете попълването на формулярите: Добавете информационни блокове и описания на въпросите, за да дадете на респондентите ясни инструкции, указания или допълнителен контекст точно там, където им е необходимо.

Подобрете яснотата на формулярите с визуални елементи: Вмъкнете изображения, икони или разделители до въпросите, за да разделите дългите формуляри и да подобрите потребителското преживяване.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Forms не може да обработва онлайн плащания, което го прави по-малко подходящ за формуляри за поръчки или регистрации за платени събития.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това мнение от Reddit се откроява:

Много ми харесва външният вид на функцията „Формуляри“. Изглежда интуитивна, а функцията за изкуствен интелект е доста интересна. Не получавам много отговори на формулярите, но разбирам как това би спестило време, ако постоянно сортирате обратна връзка или заявки. Освен това, те ви позволяват да персонализирате формулярите в по-голяма степен. Експериментирах с изображенията на корицата и цветовете на бутоните и е хубаво да не си обвързан с подразбиращите се настройки.

Много ми харесва външният вид на функцията „Формуляри“. Изглежда интуитивна, а функцията за изкуствен интелект е доста интересна. Не получавам много отговори на формулярите, но разбирам как това би спестило време, ако постоянно сортирате обратна връзка или заявки. Освен това, те ви позволяват да персонализирате формулярите в по-голяма степен. Поиграх си с изображенията на корицата и цветовете на бутоните и е хубаво да не си обвързан с подразбиращите се настройки.

2. Typeform (Най-добър за интерактивни и лесни за ползване анкети)

чрез Typeform

Много анкети изглеждат роботизирани и безлични, но Typeform напълно променя това преживяване.

Платформата превръща традиционните формуляри в плавни разговори чрез своя характерен подход „един въпрос наведнъж“. Този умен дизайн поддържа интереса на респондентите, като същевременно значително повишава процента на попълване на формулярите.

Елегантният му интерфейс не изисква никакви дизайнерски умения за създаване на формуляри, особено благодарение на високо персонализираните шаблони за формуляри за попълване, които се адаптират безпроблемно към идентичността на вашата марка. Зад кулисите интуитивният им аналитичен табло разкрива къде потребителите прекарват времето си или изоставят формулярите, което ви помага да усъвършенствате непрекъснато подхода си за максимален ефект.

Най-добрите функции на Typeform

Създавайте разклонени сценарии въз основа на отговорите на потребителите, които автоматично насочват респондентите по персонализирани пътеки в зависимост от предишните им отговори.

Проектирайте формуляри с персонализирани теми и елементи на брандинга, които запазват идентичността на вашата компания, като същевременно осигуряват съгласувано визуално преживяване.

Анализирайте точките на отпадане чрез подробни топлинни карти и показатели за завършване, за да определите точно къде потребителите изоставят вашите формуляри и да направите целенасочени подобрения.

Свържете се директно с над 120 приложения на трети страни, за да гарантирате, че събраните данни се вливат безпроблемно в съществуващите ви системи за работни процеси, без да се налага ръчно прехвърляне.

Ограничения на Typeform

Безплатната версия позволява неограничено създаване на формуляри, но ограничава събирането на данни до 10 отговора на месец.

Typeform не запазва непълни попълнени формуляри, което води до потенциална загуба на ценни данни, ако респондентите изоставят формуляра преди да го попълнят.

Има съобщения за респонденти, които срещат затруднения при опит да подадат попълнени формуляри.

Цени на Typeform

Безплатно

Основен: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

Ето какво се откроява от рецензията на G2:

Това, което ми харесва в Typeform, е неговият лесен за използване интерфейс. Неговият дизайн и опциите за персонализиране ни позволяват да създаваме формуляри, които се различават от съществуващите. Харесва ми колко гладко работи при попълване, което предоставя освежаващо преживяване. Единственото, което не ми харесва в Typeform, е цената. В безплатните и основните планове функциите са много ограничени, а отговорите могат да бъдат увеличени. Освен това функциите за качване на файлове не са налични в безплатния план.

Това, което ми харесва в Typeform, е неговият лесен за използване интерфейс. Неговият дизайн и опциите за персонализиране ни позволяват да създаваме формуляри, които се различават от съществуващите. Харесва ми колко гладко работи при попълване, което предоставя освежаващо преживяване. Единственото, което не ми харесва в Typeform, е цената. В безплатните и основните планове функциите са много ограничени, а отговорите могат да бъдат увеличени. Освен това функциите за качване на файлове не са налични в безплатния план.

🔍 Знаете ли, че... Тези досадни CAPTCHA формуляри, които ви карат да кликнете върху светофари или да въведете изкривени букви, са били създадени първоначално, за да блокират спам ботовете. Те помагат и за обучението на изкуствения интелект, като го научават да разпознава изображения, текст и дори пътни знаци за самоуправляващите се автомобили.

3. Jotform (Най-добър за богат избор от шаблони и гъвкавост)

чрез Jotform

Безкрайното търсене на подходящ шаблон за формуляр бързо омръзва. За щастие, Jotform решава този проблем с огромната си библиотека от над 10 000 шаблона, които обхващат практически всеки възможен бизнес сценарий.

Този ветеран в създаването на формуляри постига перфектен баланс, комбинирайки интуитивна функционалност за плъзгане и пускане с изненадващо мощни опции за персонализиране. Собствениците на малки фирми особено харесват вградената функция за формуляри за плащане, която елиминира нуждата от отделни системи за обработка на плащания.

Освен това платформата се отличава с съответствие с изискванията за сигурност, като предлага формуляри, съответстващи на HIPAA, които дават на доставчиците на здравни услуги и други регулирани индустрии така необходимата им сигурност.

Най-добрите функции на Jotform

Преобразувайте подадените формуляри в професионални PDF документи, които автоматично се попълват със събраните данни, което елиминира часовете ръчна работа по прехвърляне и намалява грешките.

Приемайте плащания чрез различни портали, включително PayPal, Square и Stripe, като задържате клиентите във вашата форма, без да ги пренасочвате към външни сайтове.

Създавайте формуляри за планиране на срещи с интеграция на календар, който автоматично блокира времето и изпраща потвърдителни имейли и на двете страни.

Съхранявайте качените файлове безопасно в облака с структурирани папки и персонализирани разрешения, за да поддържате документите организирани и достъпни.

Ограничения на Jotform

Той предлага ограничена гъвкавост при дизайна, което ограничава възможността за създаване на силно персонализирани оформления.

Някои потребители съобщават, че формулярите може да не се показват оптимално на мобилни устройства, което води до потенциални проблеми с използваемостта.

Безплатният план предлага само 100 MB пространство за съхранение на файлове, качени чрез формуляри.

Цени на Jotform

Безплатно

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3490 отзива)

Capterra: 4,7/5 (2410+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Ето какво казва един от рецензентите на G2:

Макар Jotform да е доста стабилен по отношение на функциите, характеристиките, джаджите и т.н., голяма част от тях са остарели и демодирани, докато ние навлизаме в ерата на саморазработения софтуер без/с малко код, който може да постигне много от тези цели по-ефективно и понякога с повече възможности за персонализиране.

Макар Jotform да е доста стабилен по отношение на функциите, характеристиките, джаджите и т.н., голяма част от тях са остарели и демодирани, докато ние навлизаме в ерата на самостоятелно разработения софтуер без/с малко код, който може да постигне много от тези цели по-ефективно и понякога с повече възможности за персонализиране.

💡 Съвет от професионалист: Всяко допълнително поле намалява вероятността формулярът да бъде попълнен. Определете задължителните полета и премахнете всичко, което не е от съществено значение. Ако по-късно се наложи да съберете допълнителна информация, обмислете да я съберете чрез последващи имейли или прогресивно профилиране.

4. Microsoft Forms (най-подходящ за потребители на екосистемата Microsoft 365)

чрез Microsoft Learn

Microsoft Forms се вписва безпроблемно в съществуващите работни процеси на Office, което улеснява екипите да създават анкети по време на срещи, да усъвършенстват въпросите заедно в реално време и да наблюдават отговорите, които се вписват директно в Excel таблици за незабавен анализ. Преподавателите особено ценят колко бързо могат да създават тестове с автоматично оценяване, които спестяват часове ръчно оценяване.

Платформата е включена в повечето абонаменти за Office, което елиминира необходимостта от допълнителни бюджетни разходи.

За организации, които държат на сигурността, Microsoft Forms предлага защита на данните на корпоративно ниво, като съхранява чувствителната информация в сигурната екосистема на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Сътрудничество при създаването на формуляри с членовете на екипа в реално време, което позволява на няколко души да редактират въпроси, опции и настройки едновременно, без проблеми с контрола на версиите.

Споделяйте формуляри чрез каналите на Teams за незабавна обратна връзка и разпространение, като съхранявате цялата комуникация относно формуляра на едно централизирано място.

Вмъкнете формуляри директно в имейлите в Outlook, което улеснява получателите да отговорят, без да напускат пощенската си кутия.

Генерирайте QR кодове за лесен достъп до формуляри на събития или физически места, без да се налага потребителите да въвеждат дълги URL адреси на мобилните си устройства.

Проектирайте формуляри на различни езици, за да достигнете до разнообразна аудитория и да осигурите достъпност за всички потребители.

Ограничения на Microsoft Forms

Той не поддържа разширени опции за персонализиране, като персонализиран CSS или HTML, което може да ограничи гъвкавостта при брандирането и дизайна.

Минимални възможности за интеграция с продукти на трети страни извън продуктите на Microsoft

Цени на Microsoft Forms

Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 15 $/месец на потребител

Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 270 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

Един рецензент в Capterra го изрази по следния начин:

Автоматично генерираните отчети са страхотни, но би било чудесно, ако можехме да избираме какъв тип диаграма да се показва. За някои неща предпочитам кръгови диаграми, а за други – лентови диаграми. В момента единственият начин да направим това е да експортираме данните в Excel и да създадем диаграмите там.

Автоматично генерираните отчети са страхотни, но би било чудесно, ако можехме да избираме какъв тип диаграма да се показва. За някои неща предпочитам кръгови диаграми, а за други – лентови диаграми. В момента единственият начин да направим това е да експортираме данните в Excel и да създадем диаграмите там.

🧠 Интересен факт: Първата онлайн поръчка е била за пица от Pizza Hut през 1994 г., като е била използвана ранна уеб форма. Това е помогнало да се проправи пътят за съвременните форми за плащане в електронната търговия.

5. Formstack (Най-добър за автоматизация на документи и създаване на работни процеси)

чрез Formstack

Formstack надхвърля обикновеното създаване на формуляри, като предлага цялостна платформа за събиране на данни и автоматизация на формуляри. Той се отличава с превръщането на събраните данни в изпипани документи, договори и отчети без ръчно преформатиране.

Визуалният конструктор на работни процеси превръща сложните процеси на одобрение в оптимизирани цифрови преживявания. Много корпоративни потребители ценят детайлните настройки за разрешения, които позволяват на екипите да си сътрудничат, като същевременно поддържат подходящ контрол на достъпа.

Най-добрите функции на Formstack

Поддържайте съответствие с индустриалните регулации и стандарти, включително HIPAA, GDPR и PCI DSS, чрез вградени функции за сигурност и процеси за обработка на данни.

Насочвайте подадените формуляри през персонализирани работни процеси за одобрение, които автоматично уведомяват правилните хора в точното време въз основа на съдържанието на формуляра или критериите за подаване.

Шифровайте полетата с чувствителни данни за по-голяма сигурност. Шифроването на ниво поле защитава конкретна информация, без да компрометира целия софтуер на базата данни

Генерирайте автоматично документи от събраната информация, създавайки перфектно форматирани договори, отчети и кореспонденция без ръчно въвеждане на данни.

Създавайте брандирани портали за различни отдели или клиенти, които поддържат последователно преживяване, като същевременно сегментират данните по подходящ начин с оглед на поверителността и сигурността.

Ограничения на Formstack

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация, като изисква допълнителни стъпки за достъп до модула „Формуляри“.

Опциите за шрифт и форматиране са ограничени, което ограничава персонализацията.

Клонирането на формуляри често променя полетата, което създава повече работа, вместо да опростява процеса.

Последните актуализации премахнаха CSS поддръжката за настройка на ширината на формулярите, което ограничава гъвкавостта на дизайна.

Цени на Formstack

Формуляри: 99 $/месец

Пакет: 299 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4. 4/5 (450 отзива)

Capterra: 4/5 (над 110 отзива)

Какво казват реалните потребители за Formstack?

Едно ревю в TrustRadius го описва по следния начин:

За повечето цели Formstack Forms е наистина добър. Можете да задавате всякакви въпроси, да разделяте формуляра на няколко страници и да запазвате напредъка си, за да се върнете по-късно. От друга страна, той не е особено приятен от естетическа гледна точка и не ви дава много контрол над стиловите елементи (включително шрифт, размер, разстояние). Тези неща биха придали финалния щрих на Formstack Forms, който наистина би го отличил.

За повечето цели Formstack Forms е наистина добър. Можете да задавате всякакви въпроси, да разделяте формуляра на няколко страници и да запазвате напредъка си, за да се върнете по-късно. От друга страна, той не е толкова приятен от естетическа гледна точка и не ви дава много контрол над стиловите елементи (включително шрифт, размер, разстояние). Тези неща биха придали финалния щрих на Formstack Forms, който наистина би го отличил.

🔍 Знаете ли? Проучванията показват, че онлайн формулярите значително намаляват грешките в сравнение с хартиените формуляри, защото могат да включват валидиране, падащи менюта и задължителни полета, за да се гарантира точността на отговорите.

6. Zoho Forms (Най-подходящ за бюджетно ориентирани фирми, които се нуждаят от CRM интеграция)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms предлага впечатляваща функционалност на достъпна цена, което го прави идеален за развиващи се компании, които следят бюджета си. Той се свързва безпроблемно с по-широката екосистема на Zoho, по-специално Zoho CRM, което позволява данните за клиентите да се прехвърлят автоматично във вашата тръба за продажби.

Софтуерът включва възможности за събиране на данни офлайн, което е отличителна характеристика, липсваща в много по-скъпи алтернативи. Създателите на формуляри оценяват интуитивния инструмент за създаване на правила, който позволява сложна условна логика, без да се изискват технически познания.

Платформата включва и практични функции като полета за цифров подпис и многоезична поддръжка, които са на разположение веднага след инсталирането.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Свържете полетата във формулярите директно с записите в CRM, така че новите записи автоматично да попълват правилните клиентски профили, без да се налага въвеждането на данни да се повтаря.

Планирайте повтарящи се формуляри за редовно събиране на данни, които могат да се изпращат автоматично на получателите ежедневно, ежеседмично, ежемесечно или по избран от вас график.

Преобразувайте документи като PDF файлове и изображения в онлайн формуляри, като просто ги качите, което ускорява процеса на създаване на формуляри.

Настройте автоматизирани действия въз основа на критерии за подаване, които задействат имейли, известия или прехвърляне на данни, когато са изпълнени определени условия.

Записвайте автоматично мястото, където е попълнен формулярът, като предоставяте ценна информация за контекста на събраните данни.

Ограничения на Zoho Forms

Потребителите са съобщили за предизвикателства при дизайна на формулярите и ограничения в оформлението.

Формулярите, съдържащи полета за плащане, не позволяват на респондентите да изтеглят документи непосредствено след подаването им.

Анализът на формулярите не е достатъчно задълбочен в сравнение със специализираните инструменти.

Цени на Zoho Forms

Безплатно

Основен: 12 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Професионална версия: 60 $/месец

Премиум: 110 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms?

Вижте какво казва този рецензент на Capterra:

Този софтуер е изключително лесен за използване и ми спести много време. Тъй като често се налага да променяме формуляри, Zoho Forms ми позволява да променя само съответната секция, бързо и безпроблемно. След като бъде подаден, формулярът се изпраща директно по имейл до желания получател или получатели, което лесно се настройва в настройките за отделните формуляри. Най-разочароващо за мен е, че не мога да изтривам потребители и трябва да пиша до поддръжката, за да ги изтрият.

Този софтуер е изключително лесен за използване и ми спести много време. Тъй като често се налага да променяме формуляри, Zoho Forms ми позволява да променя само съответната секция, бързо и безпроблемно. След като бъде изпратен, формулярът се изпраща директно по имейл до желания получател или получатели, което лесно се настройва в настройките за отделните формуляри. Най-разочароващо за мен е, че не мога да изтривам потребители и трябва да пиша до поддръжката, за да ги изтрият.

💡 Съвет от професионалист: Потребителите никога не трябва да гадаят какво ще се случи, когато натиснат даден бутон. Направете бутоните за призив за действие (CTA) конкретни и ориентирани към действие. ❌ Изпрати ✅ Създайте моя профил ✅ Получете безплатната ми електронна книга ✅ Започнете 7-дневен пробен период

7. Google Forms (най-подходящ за бърза и безплатна съвместна работа в екип)

чрез Google Forms

Google Forms премахва сложността, за да се фокусира върху скоростта и достъпността. Платформата позволява на екипите да стартират анкети, да събират обратна връзка и да регистрират участници, без да харчат нито лев, нито минута за обучение.

Отговорите се организират автоматично в таблици, създавайки незабавни визуални обобщения чрез диаграми и графики. Сътрудничеството се осъществява естествено чрез познатите механизми на Google Drive – споделяне на достъп за редактиране с колеги или линкове само за преглед с обществеността.

Много организации започват да събират данни с Google Forms, преди да преминат към специализирани инструменти, когато нуждите им станат по-сложни.

Най-добрите функции на Google Forms

Настройте имейл известия, за да бъдете уведомявани незабавно при подаване на нов отговор, като предприемате своевременни последващи действия.

Вижте актуализациите на отговорите в реално време; подадените формуляри се придружават от автоматични диаграми и графики, които визуализират тенденциите в тяхното развитие.

Приложете автоматично генерирани кодове за вграждане, за да интегрирате формулярите безпроблемно във вашия уебсайт, подобрявайки взаимодействието с потребителите.

Вмъкнете изображения и видеоклипове от Google Drive директно в въпросите, за да предоставите визуален контекст или разяснения на респондентите.

Използвайте „Премини към раздел въз основа на отговора“, за да насочите респондентите към различни пътища във формуляра въз основа на отговорите им.

Ограничения на Google Forms

За да качват файлове, респондентите трябва да имат профил в Google, което може да възпрепятства участието на потребители без профил.

Няма вградени интеграции за обработка на плащания

Липсват вградени усъвършенствани инструменти за анализ, което налага ръчен анализ на данните или интеграция с други платформи за по-задълбочени проучвания.

Опциите за шаблони са доста ограничени.

Цени на Google Forms

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Forms

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 11 030 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

Ето как един от рецензентите на Capterra описа своя опит:

Много е лесен за използване и подобен на други платени алтернативи. Използвам това уеб приложение, за да получа обратна връзка от клиенти по проекти, тъй като е лесно да се управляват отговорите и лесно да се настрои в началото. Най-много ми харесват настройките, тъй като можете да зададете подразбиращи се отговори за въпросите и да коригирате стила на формуляра.

Много е лесен за използване и подобен на други платени алтернативи. Използвам това уеб приложение, за да получа обратна връзка от клиенти по проекти, тъй като е лесно да се управляват отговорите и лесно се настройва в началото. Най-много ми харесват настройките, тъй като можете да зададете подразбиращи се отговори за въпросите и да настроите стила на формуляра.

🧠 Интересен факт: Някои сложни формуляри, като страниците за отказ от абонамент с тъмни модели, са умишлено проектирани така, че да накарат потребителите да се откажат, като по този начин ги задържат по-дълго като абонати.

8. Paperform (Най-подходящ за компании, фокусирани върху дизайна, които се нуждаят от уникална естетика)

чрез Paperform

Paperform се отличава като създател на формуляри за дизайнери. Той се фокусира върху естетиката, без да жертва функционалността, като позволява създаването на уникални формуляри, които приличат повече на подбрани целеви страници.

Създателите на формуляри се радват на свобода при дизайна на оформлението, включително възможността да добавят няколко колони, да вграждат мултимедия и да прилагат персонализиран CSS за перфектно брандиране. Електронните търговци особено ценят усъвършенстваните възможности за продажба на продукти, включително управление на клиенти и персонализирани разписки.

Освен това платформата предлага впечатляващи възможности за изчисления за генератори на оферти, калкулатори за цени и други динамични приложения.

Най-добрите функции на Paperform

Проследявайте автоматично нивата на запасите от продукти или пространства за събития, като предотвратявате надзаписването или продажбата на изчерпани артикули чрез актуализации на наличността в реално време.

Включете полета за срещи, за да позволите на потребителите да резервират срещи директно чрез вашите формуляри, като се синхронизират безпроблемно с Google Calendar, за да оптимизирате планирането.

Създавайте уникални теми и стилове с пълен достъп до HTML/CSS за пълен визуален контрол, като същевременно поддържате лесни за употреба интерфейси за редактиране.

Вградете формуляри като изскачащи прозорци или цялостни страници с разширени правила за показване, базирани на поведението на потребителите, времето или източниците на препратки.

Позволете на респондентите да предоставят електронни подписи във формулярите, като по този начин се оптимизират процеси като договорни споразумения и формуляри за съгласие.

Ограничения на Paperform

Някои потребители са съобщили за затруднения при достъпа до поддръжка в реално време, тъй като платформата не предлага помощ по телефона или чрез видеоразговори.

Дизайнерските елементи понякога оказват влияние върху скоростта на зареждане на формулярите.

Има месечен лимит на броя на подадените формуляри.

Потребителите отбелязаха трудности при изготвянето на сложни въпросници, което показва потенциални ограничения в мащабируемостта на платформата за сложни нужди от събиране на данни.

Цени на Paperform

Essentials: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Бизнес: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,8/5 (95+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Paperform?

Директно от рецензия в G2:

Обичаме колко лесно е да се създават формуляри – от използването на готови шаблони до създаването им от нулата. Шаблоните са лесни за персонализиране, макар и с някои ограничения (като например само две колони за въпроси една до друга), но всичко останало се прави толкова добре, че тези ограничения не са проблем.

Обичаме колко лесно е да се създават формуляри – от използването на готови шаблони до създаването им от нулата. Шаблоните са лесни за персонализиране, макар и с някои ограничения (като например само две колони за въпроси една до друга), но всичко останало се прави толкова добре, че тези ограничения не са проблем.

🔍 Знаете ли, че... Проучване показва, че хората прекарват над 6,55 часа годишно в попълване на правителствени формуляри. Данъчните закони в САЩ са сред най-объркващите, което води до създаването на индустрия за подготовка на данъчни декларации, струваща милиарди долари.

9. Wufoo (Най-добър за дългосрочна и надеждна работа)

чрез Wufoo

Wufoo е един от първите създатели на формуляри, който продължава да предоставя стабилна производителност година след година. Платформата дава предимство на стабилността пред ефектните функции, въпреки че надеждни възможности се крият точно под повърхността.

Дизайнерът на теми създава професионално изглеждащи формуляри, които съответстват на брандинга на организацията, без да се изискват познания по CSS. Проверката на полетата гарантира качеството на данните преди подаването им, което намалява грешките и необходимостта от постоянни последващи действия. Мениджърите на входящите данни оптимизират обработката на отговорите, като разпределят членовете на екипа към конкретни подадени формуляри за отчетност.

Организациите с критични нужди от събиране на данни ценят преди всичко доказаната история на Wufoo по отношение на непрекъснатостта и надеждността.

Най-добрите функции на Wufoo

Прилагайте условна логика, за да показвате или скривате съответните полета въз основа на предишни отговори, като създавате оптимизирани преживявания, които се адаптират към ситуацията на всеки респондент.

Генерирайте отчети с персонализирани графики и диаграми, които преобразуват необработените данни от формулярите в полезна информация, без да се налага да ги експортирате в отделни аналитични инструменти.

Планирайте автоматизирани отчети за заинтересованите страни, които доставят актуални обобщения на данните директно в пощенските кутии на лицата, вземащи решения, на дневна, седмична или месечна база.

Интегрирайте с платежни процесори за сигурни транзакции, които се свързват безпроблемно с популярни услуги, като същевременно поддържат стандартите за съответствие с PCI.

Ограничения на Wufoo

Неговите функции за условна логика са основни и липсват разширени функционалности, като AND/OR изрази или NOT команди.

Опциите за персонализиране са ограничени без познания по CSS.

Някои потребители са имали проблеми със системите за уведомяване, което е довело до пропуснати или забавени известия за подадени формуляри.

Функцията за качване на файлове не е достъпна в безплатния план, което ограничава използваемостта.

Цени на Wufoo

Безплатно

Стартово ниво: 22 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Разширено: 99 $/месец

Ultimate: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (220 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wufoo?

Един рецензент от G2 го обобщи по следния начин:

Харесва ми, че е много лесен за използване и за създаване на анкети – води ви през всички стъпки. Мисля, че самата платформа изглежда малко остаряла, би могла да се възползва от по-свеж интерфейс, за да изглежда по-модерна.

Харесва ми, че е много лесен за използване и за създаване на анкети – води ви през всички стъпки. Мисля, че самата платформа изглежда малко остаряла, би могла да се възползва от по-свеж интерфейс, за да изглежда по-модерна.

🧠 Интересен факт: Забелязали ли сте, че някои онлайн формуляри запомнят въведената от вас информация, ако случайно затворите страницата? Това се дължи на локалното съхранение, което спестява неудобството на потребителите да въвеждат отново информацията.

10. Forms. app (Най-доброто за достигане до многоезичен глобален пазар)

Forms. app се справя с предизвикателството на глобалното събиране на данни. Поддържа над 100 езика, което позволява на организациите да използват формуляри на международно ниво, без да се налага да ги преработват за всеки пазар.

AI асистентът предлага ефективни въпроси и подобрения в структурата на формулярите въз основа на моделите на подаване и най-добрите практики в бранша. Малките екипи се възползват от простата ценова политика, която се мащабира разумно, без резки скокове, с нарастването на нуждите от събиране на данни.

Освен това, генераторът на сертификати добавя неочаквана стойност за образователни оценки и програми за обучение.

Най-добрите функции на приложението Forms.

Оценявайте и класифицирайте подадените формуляри въз основа на персонализирани критерии, които автоматично оценяват отговорите спрямо точките, които сте присвоили на различните отговори.

Генерирайте персонализирани сертификати за завършени тестове с персонализирани полета, дизайнерски елементи и условни правила, базирани на прагове за представяне.

Проследявайте географските модели на отговорите с вградени аналитични инструменти, които картографират произхода на подадените отговори и идентифицират регионалните тенденции или ефективността на маркетинга.

Приложете персонализиран CSS, за да отговаряте на точните изисквания за брандиране, като същевременно запазите отзивчивата функционалност на всички устройства.

Ограничения на приложението Forms.

Потребителите изразиха желание за по-широк избор от шрифтове, за да подобрят персонализирането на формулярите.

Липсват вътрешни уебхукове и директни интеграции с CRM доставчици като MailerLite, като се разчита главно на MailChimp.

Безплатната версия има ограничени функции и по-ниски лимити за отговори, а цената за ъпгрейд е висока.

Документацията за потребителите и опциите за поддръжка са по-малко изчерпателни в сравнение с по-големите платформи.

Цени на приложението Forms.

Безплатно

Основен: 5 $/месец

Pro: 10 $/месец

Премиум: 25 $/месец

Формуляри. Оценки и рецензии на приложения

G2: 4,5/5 (475+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 240 отзива)

Какво казват реалните потребители за Forms. app?

Една рецензия в G2 го обяснява добре:

Много ми хареса функцията с изкуствен интелект, която ви позволява да зададете тема/изявление, въз основа на което алгоритъмът за проучвания с изкуствен интелект създава подходящи въпроси. Много ми харесва и фактът, че е безплатен! Няма ограничение за броя въпроси, които можете да зададете. Има и много изчистен дизайн. […] Имаше някои проблеми със съвместимостта при използването на приложението forms.app в Safari, за които не знаех, докато колегите ми не ми казаха, че не могат да отворят проучването.

Много ми хареса функцията с изкуствен интелект, която ви позволява да зададете тема/изявление, въз основа на което алгоритъмът за проучвания с изкуствен интелект създава подходящи въпроси. Много ми харесва и фактът, че е безплатен! Няма ограничение за броя въпроси, които можете да зададете. Има и много изчистен дизайн. […] Имаше някои проблеми със съвместимостта при използването на приложението forms.app в Safari, за които не знаех, докато колегите ми не ми казаха, че не могат да отворят проучването.

🔍 Знаете ли, че... Common Gateway Interface (CGI) беше един от първите начини за създаване на интерактивни формуляри в интернет. Преди това уебсайтовете бяха изцяло статични.

