10 инструмента за автоматизация на бизнес процесите, които трябва да опитате през 2025 г.

Вашият екип затънал ли е в повтарящи се задачи и досадни ръчни процеси?

Понякога няма как да се избегне ръчното изпълнение на задачите. Но благодарение на иновациите в машинно обучение и изкуствен интелект (AI) автоматизирането на бизнес процесите никога не е било по-лесно.

Не е необходимо да знаете как да програмирате или да създавате модели за машинно обучение. Инструментите за автоматизация на бизнес процесите улесняват въвеждането на автоматизация за нетехническите членове на екипа – стига да изберете правилното решение. ?️

Изборът на инструмент за автоматизация на процесите не е лесна задача, затова помислете добре, преди да се ангажирате. За тази цел ще ви покажем какво да търсите в инструментите за автоматизация на процесите и ще споделим нашите 10 любими платформи за автоматизация на процесите за 2024 г.

На пазара има много инструменти за автоматизация на процесите, но софтуерът ви за автоматизация на работния процес трябва да предлага поне следните функции.

Роботизирана автоматизация на процесите ( RPA ): RPA е изтънчен начин да се каже, че софтуерът използва ботове, за да изпълнява задачи вместо вас. Някои платформи предлагат само автоматизация на базата на тригери, което е чудесно, но RPA ви освобождава от още по-времеемки задачи.

Интеграции: Тук не говорим само за Zapier връзки. Потърсете решения, които се интегрират с Excel, Gmail, Slack, социалните медии и всички други платформи, които използвате.

Мащабируемост: Трябва да можете да използвате инструмента за автоматизация за няколко случая на употреба. Например, може да започнете да го използвате само за въвеждане на данни, но с течение на времето да го разширите, за да анализирате и подобрите процесите за счетоводство, маркетинг и др.

Удобен за ползване интерфейс: Колкото по-интуитивно е едно решение, толкова по-бързо ще видите ползата от него. Изберете софтуер за автоматизация на процесите, който е без код или с малко код. Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” също е задължителен.

Вашият бизнес се нуждае от повече клиенти, за да расте, но ако сте достигнали максималния капацитет на екипа си, е време да премахнете пречките с помощта на роботи. ?

С подходящия инструмент за автоматизация на процесите вашият екип ще работи по-бързо, като същевременно постига своите цели и ключови резултати (OKR).

Ако търсите инструмент за управление на бизнес процесите, ние направихме цялото проучване за вас. Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри инструмента за автоматизация на процесите, за да елиминирате неефективността веднъж завинаги.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се съсредоточи върху най-важното.

Превключването между десетки раздели в браузъра и програми на компютъра отнема прекалено много време. Вместо да търсите имейли, документи и данни, съхранявайте всичко на едно място с ClickUp.

Точно така: най-популярният инструмент за управление на проекти в света е и един от най-добрите инструменти за автоматизация на процесите. ?

ClickUp Automations оптимизира почти всеки аспект от вашия работен процес, от предаването на задачи до одобренията и зависимостите. Инструментът за автоматизация на процесите на ClickUp освобождава екипа ви от ръчния труд, за да спести време, да намали човешките грешки и да ускори вземането на решения въз основа на данни.

Той има достатъчно мощност, за да поддържа дори и най-сложните SOP. Доверете се на ClickUp, за да автоматизирате трудни задачи като:

Промени в състоянието

Разпределяне на задачи

Публикуване на коментари

Управлявайте лесно автоматизацията в ClickUp

Имате избор от над 100 готови автоматизации, но можете да копирате някоя от нашите и да я промените, за да създадете нещо напълно уникално. Просто изберете тригер и условие – ClickUp ще започне да маршрутизира всичко оттам. ?

Но това не е всичко. ClickUp предлага стотици полезни шаблони за повишаване на производителността.

Опитайте шаблона „Създаване на ефективен процес“ на ClickUp, за да визуализирате бизнес процесите си от начало до край. Щом разберете точно какво искате да прави процесът, създаването на автоматизации ще бъде лесно като детска игра. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

ClickUp има много функции, които понякога объркват начинаещите в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. CMW Lab

Чрез CMW Lab

CMW създава софтуер за автоматизация на бизнес процесите (BPA), за да повиши производителността и да намали разходите за труд. Той се представя като цялостно решение за автоматизация с приложения за всичко – от анализ на данни до отчитане.

Най-хубавото е, че не е нужно да сте технически подготвен, за да използвате CMW Lab. Той е проектиран за хора без технически познания, така че можете да постигнете успех с помощта на функцията „плъзгане и пускане”. ?

Най-добрите функции на CMW Lab

Използвайте Visual Process Designer, за да моделирате бързо свои собствени автоматизации – без да е необходим код.

CMW Lab е базирана на облак, така че не е необходимо да изтегляте специален софтуер.

Опростете въвеждането на данни с Visual Form Builder на CMW Lab.

CMW Lab се интегрира с няколко решения, включително Microsoft Outlook.

Ограничения на CMW Lab

Някои потребители казват, че е трудно да се свържат с отдела за обслужване на клиенти.

Други казват, че интерфейсът не е удобен за ползване и се зарежда бавно.

Цени на CMW Lab

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на CMW Lab

G2: 4,6/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 370 отзива)

3. ActiveBatch

Чрез ActiveBatch

ActiveBatch е гъвкав инструмент за автоматизация на процесите, който се свързва с всякакви приложения или сървъри. Свържете вашите CRM, ERP, бизнес интелигентни и други инструменти с ActiveBatch и оставете роботите да се погрижат за всичко – от управлението на задачите до обслужването на клиентите.

Ако имате малко познания по програмиране, използвайте REST API адаптера на ActiveBatch за по -персонализирани работни процеси.

Най-добрите функции на ActiveBatch

Инструментът работи на всяко устройство.

ActiveBatch Job Scheduler е инструмент за създаване на работни потоци, предназначен за мултифункционални екипи.

REST API Adapter позволява автоматизирането на почти всичко (стига да имате малко познания по програмиране).

ActiveBatch се интегрира по подразбиране с Microsoft Azure, Hadoop, Oracle, SharePoint и други.

Ограничения на ActiveBatch

Потребителите казват, че е трудно да се намерят определени функции в ActiveBatch

Други казват, че тригерите, базирани на събития, не винаги са надеждни.

Цени на ActiveBatch

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActiveBatch

G2: 4,6/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7/5 (55+ отзива)

4. ProcessMaker

Чрез ProcessMaker

Цената му е висока, но хората обичат ProcessMaker, защото съчетава мощността на автоматизацията на процесите и изкуствения интелект. Ако сте пробвали други инструменти за автоматизация и сте се сблъскали с препятствия, това може да е полезна опция, която включва интелигентно машинно обучение. ?

За ваша информация, ProcessMaker предлага и специализирани решения за банковото дело и висшето образование, които могат да ви помогнат да избегнете главоболията, свързани с изискванията за съответствие.

Най-добрите функции на ProcessMaker

Поддържайте автоматизации, базирани на тригери, с AI двигател за вземане на решения.

Възползвайте се от интелигентната обработка на документи (IDP), за да извличате, класифицирате и идентифицирате неструктурирани данни.

ProcessMaker разполага с търсене, базирано на изкуствен интелект и обработка на естествен език (NLP), за да ускори процесите.

Използвайте готовите шаблони на ProcessMaker или създайте свой собствен.

Ограничения на ProcessMaker

Трябва да знаете малко код, за да използвате ProcessMaker ефективно.

Някои потребители биха искали да има специфични за работата табла и потребителски интерфейс.

Цени на ProcessMaker

Платформа: 1475 долара на месец за неограничен брой потребители

Pro: Свържете се с нас за цени

Enterprise+: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ProcessMaker

G2: 4,3/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 175 отзива)

5. Kissflow

Чрез Kissflow

Kissflow е различен вид инструмент за автоматизация на процесите, който се предлага с уникални настройки за ИТ, разработчици, собственици на процеси и бизнес потребители. Ако няколко отдела или екипа ще използват този инструмент за автоматизация, Kissflow улеснява стартирането с минимални настройки. ?

Все още е необходимо да знаете малко код за тази платформа. Но след като го усвоите, ще видите предимствата на правилата за автоматизация на Kissflow, които поставят формата на първо място.

Най-добрите функции на Kissflow

Използвайте табла за управление на случаи за проследяване на проблеми и управление на случаи.

Kissflow предлага конектори без код

Създайте външен портал за доставчици, клиенти и сътрудници

Достъп до шаблони за снабдяване, финанси, човешки ресурси и бизнес операции

Ограничения на Kissflow

Някои потребители съобщават за бавно време за реакция и затруднения при експортирането на данни и отчети.

Други потребители споделят негативни преживявания с обслужването на клиенти

Цени на Kissflow

Базов пакет: 1500 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4,3/5 (над 530 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

6. Bonitasoft

Чрез Bonitasoft

Bonitasoft е един от инструментите за автоматизация на процесите, използван предимно от разработчици. Независимо дали сте фронтенд, бекенд или фулстек разработчик, Bonitasoft ускорява автоматизацията на процесите с прости инструменти с ниско ниво на кодиране.

Имате пълен контрол над автоматизираните задачи и елементите с функция „плъзгане и пускане”. Той дори автоматизира внедряването, така че ако вашият бизнес има собствено приложение, това може да е инструментът за автоматизация, от който се нуждаете.

Най-добрите функции на Bonitasoft

Разпределяйте задачите въз основа на организационната си структура.

Наблюдавайте ключовите показатели за ефективност

Управлявайте структурирани и неструктурирани данни с Bonitasoft case management

Bonitasoft се свързва с CRM, ECM, ERP, социални медии, уеб услуги, бази данни и др.

Ограничения на Bonitasoft

Потребителският интерфейс не е най-модерният, който сме виждали.

Bonitasoft е малко технически, което го прави най-подходящ за ИТ екипи.

Цени на Bonitasoft

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Bonitasoft

G2: 4,5/5 (4 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

7. ConnectWise

Чрез ConnectWise

ConnectWise разполага с огромно количество инструменти в своя софтуерен пакет, предназначен за доставчици на управлявани услуги (MSP). Ако не сте професионална ИТ компания, която предлага услуги на други компании, този инструмент не е подходящ за вас.

Но ако сте ИТ компания, ConnectWise PSA автоматизира всичко – от оферти до обратна връзка от клиенти и ИТ документация. То дори ще събира данни, за да сравнява представянето на вашата компания. ?

Най-добрите функции на ConnectWise

Инструментът SmileBack автоматично събира обратна връзка от клиентите.

ConnectWise PSA оптимизира онлайн фактурирането, билетите за помощна служба и доставките по веригата на доставки.

Управлявайте всички задачи, проекти и работни графици на едно място

ConnectWise CPQ автоматизира офертите и предложенията

Ограничения на ConnectWise

Няколко потребители споменават негативни преживявания с обучението и поддръжката.

Други казват, че приложенията са твърде разнородни.

Цени на ConnectWise

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ConnectWise

G2: 3,9/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4. ⅕ (230+ отзива)

8. Quixy

Чрез Quixy

Quixy е инструмент за автоматизация на процесите без кодиране, предназначен за разработване на приложения, автоматизиране на работни потоци и автоматизиране на бизнес процеси. Имате пълен контрол над потребителското преживяване в тази 100% персонализирана платформа.

Обсъдете процесите, преди да ги приложите във визуалния интерфейс на Quixy. Няма ограничение за броя на стъпките, които можете да добавите, така че можете да ги направите толкова сложни, колкото искате. ?

Най-добрите функции на Quixy

Създайте свои собствени уеб приложения в прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Получете достъп до разширени функции като разпознаване на лица и сканиране на QR кодове.

Изберете от последователни, паралелни и условни работни потоци.

Quixy предлага приложения и шаблони за проследяване на кандидати, назначаване на служители, управление на проекти и др.

Ограничения на Quixy

Quixy не разполага с много документация, която да помогне на новите потребители да се ориентират в платформата.

Някои потребители имат затруднения при навигирането в системата.

Цени на Quixy

Платформа: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Решение: Свържете се с нас за ценова оферта

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Quixy

G2: 5/5 (125+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (25+ отзива)

9. Camunda

Чрез Camunda

Camunda използва предсказваща интелигентност, генеративна изкуствена интелигентност и разширена интелигентност, за да съчетае изкуствената интелигентност с вашите бизнес процеси. Тя използва отворена архитектура, която се интегрира добре с всички обичайни уеб рамки, което прави съвместимостта несъществен проблем.

Camunda предоставя и табла за състоянието на процесите, така че можете да видите колко ефективни са новите ви автоматизации. Недостатъкът е, че тази платформа изисква код, така че е най-добре да я оставите на вашия екип за разработка. ?‍?

Най-добрите функции на Camunda

Camunda се свързва с всяка крайна точка на процеса, така че приложенията са безкрайни.

Създавайте с Java, Go, Node. js, Python или C#

Camunda Modeler създава диаграми на процесите чрез уеб или десктоп

Ограничения на Camunda

Form Builder е инструмент за създаване на работни потоци чрез плъзгане и пускане, които все още изискват човешка намеса.

Някои потребители съобщават, че няма достатъчно добра документация, което може да затрудни настройката и навигацията.

Цени на Camunda

Безплатно за до пет потребители

Стартово ниво: 103 $ (99 €)/месец за 10 потребители

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Camunda

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (9 отзива)

10. Nintex

Чрез Nintex

Няма ли да е чудесно да имате инструмент, който да идентифицира възможностите за автоматизация за вас? Е, точно това прави Nintex.

Nintex използва изкуствен интелект, за да анализира вашите задачи и да открие и документира вашите процеси. Оттам платформата автоматизира всичко – включително картографиране на процесите и управление на документи – за да спести много време на вашия екип. ⌛

Най-добрите функции на Nintex

Опитайте Nintex Analytics, за да подобрите ефективността на автоматизацията.

Nintex автоматично генерира документи за електронно подписване.

Инструментът включва RPA ботове за ускоряване на работните процеси.

Визуализирайте данните от процесите си, за да откриете области за подобрение.

Ограничения на Nintex

Някои потребители казват, че платформата става сложна и тромава.

Други потребители биха искали да има повече интеграции

Цени на Nintex

Pro: 25 000 $/година

Премиум: 50 000 $/година

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Nintex

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)

