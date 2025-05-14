10 най-добри алтернативи и конкуренти на Zapier през 2025 г.

Ако досадните задачи затрупват списъка ви с неща за вършене, е време да пуснете в действие платформа за автоматизация.

Тези мощни бизнес инструменти автоматизират работните процеси, освобождавайки ви време, за да се съсредоточите върху по-важни задачи и да намалите риска от човешка грешка. Можете да използвате платформа за автоматизация, за да автоматизирате процеса на управление на потенциални клиенти, маркетинговите кампании, обслужването на клиенти и др.

Добрата платформа за автоматизация ще ви помогне да свържете приложенията и да се погрижите за даден процес, докато преминавате към други задачи. Въпреки че Zapier е популярна опция, много алтернативи могат да работят по-добре за работния процес на вашата организация. Тази статия представя 10 интелигентни алтернативи на Zapier, които можете да проучите през 2024 г.

Какво е Zapier?

Zapier е приложение за автоматизация. Интеграционната платформа ви позволява да свържете различни услуги и приложения чрез интерфейса на Zapier, за да работят заедно за автоматизиране на процесите и оптимизиране на работния ви процес. Zapier поддържа много приложения и услуги, включително Google Workspace, Slack, Trello, Shopify и Salesforce. С Zapier можете да автоматизирате задачи или прехвърляне на данни между тези услуги.

Можете да създавате тези автоматизирани действия, или Zaps, в лесния за използване drag-and-drop builder на платформата, така че не са необходими технически познания или умения за кодиране при разработването на сложни автоматизирани потоци.

Свързаните услуги могат да спестят време на вашата организация, да намалят ръчното въвеждане на данни и да създадат по-ефективни процеси за повтарящи се задачи.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Zapier?

Ако искате алтернатива на Zapier, потърсете платформи с функции като:

Много възможности за интеграция: Потърсете алтернативи на Zapier, които поддържат свързани приложения и услуги, които вече използвате.

Интуитивен интерфейс: Избраната от вас платформа трябва да има лесен за използване интерфейс, който ви улеснява Избраната от вас платформа трябва да има лесен за използване интерфейс, който ви улеснява създаването на сложни работни процеси.

Разнообразни тригери и действия: Тригерите и действията са основните елементи на всеки инструмент за автоматизация на маркетинга и ще ви е необходим такъв с много опции за персонализиране на вашите работни процеси.

Добра поддръжка на клиенти: Ще искате да знаете, че има някой, който може да ви помогне, особено когато се налага да използвате разширени функции и да създавате персонализирани интеграции.

Разумна цена: Ценовата структура на тези алтернативи на Zapier варира, затова се уверете, че знаете общата цена на услугите за автоматизация и как тя се вписва във вашия бюджет.

Много от тези платформи предлагат безплатни планове, които са полезни за тестване на услугите им и за да видите дали работят за вашата организация. Възползвайте се от тези оферти и вижте кои алтернативи на Zapier ви подхождат.

10-те най-добри алтернативи на Zapier, които можете да използвате

1. Make

Чрез Make

Make е интеграционна платформа, която ви позволява да създавате автоматизирани задачи с прост потребителски интерфейс. Можете да създавате прости и сложни работни процеси, използвайки условна логика във визуален редактор. Ако не сте сигурни откъде да започнете, Make предоставя удобни шаблони.

Използвайте най-добрите функции

Това е изключително визуален потребителски интерфейс с инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, който позволява на всеки да създава автоматизирани работни процеси; не изисква технически или програмистки умения.

Тя се интегрира с хиляди приложения, което я прави жизнеспособна алтернатива на Zapier, която може да повиши производителността ви с неограничени вътрешни задачи (в зависимост от типа на плана, за който плащате).

Интеграцията на условна логика помага за автоматизиране на задачи от конкретни тригери и обстоятелства, така че платформата да може да постигне повече без вашето участие.

Наложете ограничения

Няма прогресивна скала в ценовата структура; ако използвате една автоматизация повече отколкото позволява настоящият ви план, ще преминете на следващото (и по-скъпо) ниво.

Определете цените

Безплатно

Core: от 10,59 $ на месец

Pro: от 18,82 $ на месец

Екипи: от 34,12 $ на месец

Enterprise: налични планове; свържете се с нас за информация за цените

Направете оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 350 отзива)

2. Pipedream

Чрез Pipedream

Pipedream е алтернатива на Zapier, която ви позволява да създавате работни процеси без код и ви дава контрол на ниво код, когато е необходимо. Използвайте Pipedream, за да свържете различни услуги и приложения, след което създайте тригери и действия за автоматизиране на задачи и потоци от данни.

Най-добрите функции на Pipedream

Тя ви дава пълен контрол над автоматизацията на ниво кодиране, с поддръжка за Node.js, Python и други.

Интегрираният AI инструмент за автоматизация може да ви помогне бързо да създадете работни процеси; кажете на Pipeline какви задачи искате да изпълните.

Поддържа интеграционни процеси с над 1400 API.

Ограничения на Pipedream

Платформата с ниско ниво на кодиране не е толкова лесна за използване, колкото някои алтернативи на Zapier, така че може да е необходим по-дълъг период на обучение за новите потребители.

Цени на Pipedream

Безплатно

Основен: 29 $/месец

Разширена версия: 149 $/месец

Бизнес: 749 $/месец

Enterprise: Обадете се за оферта

Оценки и рецензии за Pipedream

G2: 4,6/5 (14 отзива)

Capterra: 5/5 (4+ отзива)

3. Workato

Чрез Workato

Workato е облачна интеграционна платформа, която използва силата на изкуствения интелект, за да помогне на организациите да автоматизират работните си процеси. Платформата интегрира над 1000 приложения и услуги, за да подобри вашите ИТ, човешки ресурси и др.

Най-добрите функции на Workato

Неговите AI-базирани инструменти могат да ви помогнат да преосмислите работните процеси, да получите информация от данните и да изградите по-интелигентна автоматизация.

Тя разполага с отлични контроли за сигурност, които ви помагат да запазите данните си в безопасност, дори когато ги прехвърляте през канали за данни и работни процеси.

Тя се свързва с над 1000 приложения и услуги, включително Zendesk, Salesforce, Oracle и Quickbooks.

Ограничения на Workato

Може да срещнете проблеми, когато се опитвате да преместите големи количества данни чрез автоматизации.

Цени на Workato

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Workato

G2: 4,7/5 (над 360 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (50+ отзива)

4. Parabola

Чрез Parabola

Parabola е алтернатива на Zapier с визуален редактор с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да автоматизирате дори най-сложните процеси. Той е удобен за анализиране на данни, което означава, че прекарвате по-малко време в електронни таблици и повече време в използването на тези данни.

Най-добрите функции на Parabola

Интерфейсът без код ви позволява да извличате данни от различни източници, включително електронни таблици, PDF файлове и имейли, и да ги обединявате в единен набор от данни.

Предварително създадените интеграции улесняват свързването на API за събиране и преобразуване на данни.

Можете да създавате работни процеси и да виждате резултатите в реално време, което улеснява тестването и настройването на интеграциите ви в лесния за употреба редактор.

Ограничения на Parabola

Възможно е да имате леки забавяния при по-големи масиви от данни, затова бъдете готови да изчакате, когато премествате голямо количество данни.

Цени на Parabola

Basic: безплатна

Solo: 80 $/месец

Екип: скоро

Разширени: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Parabola

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3+ отзива)

5. Integrately

Чрез Integrately

Integrately е алтернатива на Zapier, която привлича голям интерес благодарение на възможностите си за интеграция с едно кликване и високо оценената си поддръжка чрез чат на живо. Тази платформа си заслужава да бъде проучена, ако искате лесен начин за създаване на автоматизирани работни процеси.

Най-добрите функции на Integrately

Отличен екип за поддръжка, който печели награди с високо оценената си поддръжка чрез чат на живо.

Добра алтернатива за автоматизация, с поддръжка на над 1100 приложения, включително Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp и Microsoft Suite.

Изключителни предварително създадени шаблони за автоматизация на работния процес, които можете да приложите с едно кликване.

Ограничения на Integrately

Няма много документация относно съобщенията за грешки, така че може да не знаете защо вашият инструмент за автоматизация не работи правилно.

Цени на Integrately

Безплатно

Стартово ниво: 29,99 $/месец

Професионална версия: 49 $/месец

Растеж: 124 $/месец

Бизнес: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Integrately

G2: 4,7/5 (580+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (310+ отзива)

6. Anypoint Platform

Чрез Anypoint Platform

Anypoint Platform на Mulesoft е интеграционна платформа, която помага на вашата организация да свърже своите приложения и услуги за автоматизирани бизнес процеси. По-техническите потребители могат да използват кодиране, за да създават инструменти за автоматизация, докато нетехническите потребители могат да използват интерфейса на платформата с функция „кликни и плъзни“, за да изграждат своите работни процеси.

Най-добрите функции на Anypoint Platform

Тя предлага инструменти за автоматизация с изкуствен интелект, които помагат за създаването на по-интелигентни работни процеси и по-ефективно свързване на услугите.

Стотиците предварително създадени работни процеси улесняват автоматизацията на вашите бизнес инструменти и елиминират досадните задачи.

Висококвалифицирани сервизни представители ви помагат да създадете инструмента за автоматизация, от който се нуждаете за най-сложните решения за работния процес.

Ограничения на Anypoint Platform

Тя е изключително богата на функции, което може да усложни нещата за повечето организации и да ви накара да плащате за инструменти, които не използвате.

Цени на Anypoint Platform

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Anypoint Platform:

G2: 4,5/5 (610+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (560+ отзива)

7. IFTTT

Чрез IFTTT

IFTTT, което означава If This Then That (Ако това, то онова), е уеб-базирана платформа, която автоматизира онлайн услуги и устройства. Можете да настроите аплети или автоматизирани работни процеси, които се задействат между различни приложения и устройства в отговор на конкретни събития и условия. Тази алтернатива на Zapier е удобна за автоматизация на дома.

Най-добрите функции на IFTTT

Приложението IFTTT улеснява автоматизацията на умния дом; можете да включите осветлението, когато пристигнете у дома, или да изпратите съобщение на любим човек, когато излизате.

Тя поддържа широка гама от онлайн услуги и интелигентни устройства, включително приложения за социални медии, инструменти за продуктивност и системи за автоматизация на дома.

Удобният за ползване интерфейс без код го прави лесен за употреба, дори ако нямате технически умения.

Ограничения на IFTTT

Възможно е този лесен за използване инструмент да ви се стори прекалено елементарен за вашите нужди в областта на автоматизацията.

Цени на IFTTT

Безплатно

IFTTT Pro: 2,50 $/месец

IFTTT Pro+: 5 $/месец

Оценки и рецензии за IFTTT

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

8. Pabbly Connect

Чрез Pabbly Connect

Pabbly Connect е платформа за интеграция и автоматизация, която е мощна алтернатива на Zapier. Тя ви позволява да прехвърляте данни между популярни услуги и приложения, когато това се задейства от конкретни действия или събития. Работните процеси могат да бъдат прости или сложни, тъй като Pabbly Connect позволява многоетапна автоматизация.

Най-добрите функции на Pabbly Connect

Активната онлайн общност около Pabbly Connect е полезен ресурс, когато се сблъскате с предизвикателства, свързани с автоматизацията.

Тя се свързва с повечето уеб услуги, включително Facebook, Calendly, HubSpot и Gmail.

Лесният за използване интерфейс улеснява създаването на задачи за всеки отдел във вашата организация, включително екипа по продажбите и групата по човешки ресурси.

Ограничения на Pabbly Connect

Отстраняването на проблеми може да отнеме много време. Има малко вградени корекции за грешки и ще ви е необходима техническа поддръжка.

Цени на Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: 49 $/месец

Pabbly Plus Pro: 99 $/месец

Pabbly Plus Ultimate: 199 $/месец

Оценки и рецензии за Pabbly Connect

G2: 4. 4/5 (4+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (65+ отзива)

9. Celigo

Чрез Celigo

Celigo е облачна интеграционна платформа, която организациите често използват за подобряване на оперативната ефективност или за повишаване на качеството на обслужването на клиентите. Тя свързва различни приложения и автоматизира потоците от данни, за да направи процесите по-ефективни и да намали риска от човешка грешка. Celigo е особено полезна за автоматизация на ниво предприятие.

Най-добрите функции на Celigo

Неговите AI инструменти могат да се справят с грешки и да подобрят автоматизацията.

Многобройните предварително създадени шаблони за автоматизация могат да превърнат досадните работни процеси в лесни с няколко кликвания.

Контролът на достъпа въз основа на роли улеснява управлението на това кой може да инициира работни процеси и да има достъп до други инструменти в платформата.

Ограничения на Celigo

Тъй като включва автоматизация на корпоративно ниво, някои по-малки организации може да счетат платените планове за надхвърлящи бюджета им.

Цени на Celigo

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Celigo

G2: 4,6/5 (410+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

10. Tray

Via Tray

Tray е една от алтернативите на Zapier, която предлага визуална платформа без код за създаване, персонализиране и управление на интеграции и процеси за автоматизация. Това е удобен начин да свържете CRM системи, маркетингов софтуер и съхранение на данни, за да автоматизирате ръчните задачи.

Най-добрите функции на Tray

Визуалният инструмент за създаване на работни процеси улеснява настройването на тригери за стартиране на работни процеси от конкретни събития.

Условната логика се справя безпроблемно с различни сценарии.

Аналитичните данни разкриват как се представят интеграциите и как вашите системи се справят с процеса на автоматизация.

Ограничения на тавата

Цената на Tray може да го направи по-скъп от някои алтернативи на Zapier, а за по-малките организации няма безплатен план.

Цени на тавата

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии на Tray

G2: 4,6/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

Ако имате нужда да свържете две или повече приложения и уеб услуги, тези 10 алтернативи на Zapier могат да ви предоставят мощни функции за автоматизация, с които да постигнете повече, без да губите време. Но те не са единствените налични инструменти за интеграция, нито единствените, които трябва да използвате.

За да оптимизирате задачите си по управление на проекти и да улесните автоматизацията на работния процес, обърнете се към ClickUp. Платформата за управление на проекти, която вече познавате и обичате, е незаменима за екипи, които искат да повишат производителността си.

Оптимизирайте управлението на проекти с ClickUp Допълнете вашите автоматизации и постигнете повече с екосистемата за управление на проекти на ClickUp.

Повишете производителността на вашата организация, като свържете ClickUp с останалата част от вашия технологичен стек. ClickUp се интегрира с над 1000 приложения и услуги, включително популярни CRM инструменти, платформи за дизайн и маркетингови услуги. Можете дори да свържете своя ClickUp акаунт с Zapier, за да създавате и автоматизирате работни процеси, които свързват ClickUp с други уеб услуги.

Интеграциите на ClickUp, комбинирани с вградената функция ClickUp Automations, ви позволяват да автоматизирате повтарящи се операции и да оптимизирате процесите. Можете да създавате задачи, които могат да се възлагат в ClickUp, когато в интегрираните ви приложения се появят конкретни събития, като получаване на нов потенциален клиент или билет за обслужване.

Вградената гъвкавост на платформата ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, които отговарят на вашите нужди, независимо дали управлявате маркетингова кампания, проект за разработка на софтуер или продажбена верига. Винаги ще имате подходящия работен процес за всеки процес.

📮 ClickUp Insight: 30% от работниците намират за психически трудно да се откъснат от работата, а само 8% поставят строги граници с известия и работни съобщения. Без ясни граници работата в крайна сметка се прелива във всичко останало. ⚡Използвайте Me Mode на ClickUp, за да се концентрирате върху задачите си и да държите разсейващите фактори на разстояние. Персонализираните автоматизации могат да ви освободят от всички тези повтарящи се задачи, а ClickUp Brain, вграденият AI асистент, ви помага да планирате деня си. Няма повече панически проверки, а само AI-задвижвани обобщения и гладки автоматизирани работни процеси!💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, който използва ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

Най-добрите функции на ClickUp

Тя се интегрира с Zapier и над 1000 други приложения и услуги.

Тя ви позволява пълен контрол над работните ви процеси, така че да можете да организирате сложни бизнес процеси, включително данни за продажбите и маркетинга.

Неговите изключителни инструменти за сътрудничество ви позволяват да се свържете с членовете на екипа, като гарантирате, че всеки получава необходимите му данни.

Ограничения на ClickUp

Това не е истинска алтернатива на Zapier, защото не можете да свържете две уеб услуги чрез платформата ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Готови ли сте да пренесете управлението на проекти и автоматизацията на работния процес на следващото ниво? ClickUp дава възможност на вашите екипи да работят ефективно, да автоматизират задачите и да си сътрудничат.

С обширни опции за поддръжка и интеграция, включително свързване с Zapier, можете да създадете персонализирани работни процеси, необходими за осигуряване на плавен поток на данни между всички приложения във вашия технологичен стек.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата в управлението на задачите и проектите си.