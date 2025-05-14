10 най-добри алтернативи и конкуренти на Zapier през 2025 г.

Ако досадните задачи затрупват списъка ви с неща за вършене, е време да пуснете в действие платформа за автоматизация.
Тези мощни бизнес инструменти автоматизират работните процеси, освобождавайки ви време, за да се съсредоточите върху по-важни задачи и да намалите риска от човешка грешка. Можете да използвате платформа за автоматизация, за да автоматизирате процеса на управление на потенциални клиенти, маркетинговите кампании, обслужването на клиенти и др.
Добрата платформа за автоматизация ще ви помогне да свържете приложенията и да се погрижите за даден процес, докато преминавате към други задачи. Въпреки че Zapier е популярна опция, много алтернативи могат да работят по-добре за работния процес на вашата организация. Тази статия представя 10 интелигентни алтернативи на Zapier, които можете да проучите през 2024 г.
Какво е Zapier?
Zapier е приложение за автоматизация. Интеграционната платформа ви позволява да свържете различни услуги и приложения чрез интерфейса на Zapier, за да работят заедно за автоматизиране на процесите и оптимизиране на работния ви процес. Zapier поддържа много приложения и услуги, включително Google Workspace, Slack, Trello, Shopify и Salesforce. С Zapier можете да автоматизирате задачи или прехвърляне на данни между тези услуги.
Можете да създавате тези автоматизирани действия, или Zaps, в лесния за използване drag-and-drop builder на платформата, така че не са необходими технически познания или умения за кодиране при разработването на сложни автоматизирани потоци.
Свързаните услуги могат да спестят време на вашата организация, да намалят ръчното въвеждане на данни и да създадат по-ефективни процеси за повтарящи се задачи.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Zapier?
Ако искате алтернатива на Zapier, потърсете платформи с функции като:
- Много възможности за интеграция: Потърсете алтернативи на Zapier, които поддържат свързани приложения и услуги, които вече използвате.
- Интуитивен интерфейс: Избраната от вас платформа трябва да има лесен за използване интерфейс, който ви улеснява създаването на сложни работни процеси.
- Разнообразни тригери и действия: Тригерите и действията са основните елементи на всеки инструмент за автоматизация на маркетинга и ще ви е необходим такъв с много опции за персонализиране на вашите работни процеси.
- Добра поддръжка на клиенти: Ще искате да знаете, че има някой, който може да ви помогне, особено когато се налага да използвате разширени функции и да създавате персонализирани интеграции.
- Разумна цена: Ценовата структура на тези алтернативи на Zapier варира, затова се уверете, че знаете общата цена на услугите за автоматизация и как тя се вписва във вашия бюджет.
Много от тези платформи предлагат безплатни планове, които са полезни за тестване на услугите им и за да видите дали работят за вашата организация. Възползвайте се от тези оферти и вижте кои алтернативи на Zapier ви подхождат.
10-те най-добри алтернативи на Zapier, които можете да използвате
1. Make
Make е интеграционна платформа, която ви позволява да създавате автоматизирани задачи с прост потребителски интерфейс. Можете да създавате прости и сложни работни процеси, използвайки условна логика във визуален редактор. Ако не сте сигурни откъде да започнете, Make предоставя удобни шаблони.
Използвайте най-добрите функции
- Това е изключително визуален потребителски интерфейс с инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане, който позволява на всеки да създава автоматизирани работни процеси; не изисква технически или програмистки умения.
- Тя се интегрира с хиляди приложения, което я прави жизнеспособна алтернатива на Zapier, която може да повиши производителността ви с неограничени вътрешни задачи (в зависимост от типа на плана, за който плащате).
- Интеграцията на условна логика помага за автоматизиране на задачи от конкретни тригери и обстоятелства, така че платформата да може да постигне повече без вашето участие.
Наложете ограничения
- Няма прогресивна скала в ценовата структура; ако използвате една автоматизация повече отколкото позволява настоящият ви план, ще преминете на следващото (и по-скъпо) ниво.
Определете цените
- Безплатно
- Core: от 10,59 $ на месец
- Pro: от 18,82 $ на месец
- Екипи: от 34,12 $ на месец
- Enterprise: налични планове; свържете се с нас за информация за цените
Направете оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 350 отзива)
2. Pipedream
Pipedream е алтернатива на Zapier, която ви позволява да създавате работни процеси без код и ви дава контрол на ниво код, когато е необходимо. Използвайте Pipedream, за да свържете различни услуги и приложения, след което създайте тригери и действия за автоматизиране на задачи и потоци от данни.
Най-добрите функции на Pipedream
- Тя ви дава пълен контрол над автоматизацията на ниво кодиране, с поддръжка за Node.js, Python и други.
- Интегрираният AI инструмент за автоматизация може да ви помогне бързо да създадете работни процеси; кажете на Pipeline какви задачи искате да изпълните.
- Поддържа интеграционни процеси с над 1400 API.
Ограничения на Pipedream
- Платформата с ниско ниво на кодиране не е толкова лесна за използване, колкото някои алтернативи на Zapier, така че може да е необходим по-дълъг период на обучение за новите потребители.
Цени на Pipedream
- Безплатно
- Основен: 29 $/месец
- Разширена версия: 149 $/месец
- Бизнес: 749 $/месец
- Enterprise: Обадете се за оферта
Оценки и рецензии за Pipedream
- G2: 4,6/5 (14 отзива)
- Capterra: 5/5 (4+ отзива)
3. Workato
Workato е облачна интеграционна платформа, която използва силата на изкуствения интелект, за да помогне на организациите да автоматизират работните си процеси. Платформата интегрира над 1000 приложения и услуги, за да подобри вашите ИТ, човешки ресурси и др.
Най-добрите функции на Workato
- Неговите AI-базирани инструменти могат да ви помогнат да преосмислите работните процеси, да получите информация от данните и да изградите по-интелигентна автоматизация.
- Тя разполага с отлични контроли за сигурност, които ви помагат да запазите данните си в безопасност, дори когато ги прехвърляте през канали за данни и работни процеси.
- Тя се свързва с над 1000 приложения и услуги, включително Zendesk, Salesforce, Oracle и Quickbooks.
Ограничения на Workato
- Може да срещнете проблеми, когато се опитвате да преместите големи количества данни чрез автоматизации.
Цени на Workato
- Свържете се с нас за информация относно цените
Оценки и рецензии за Workato
- G2: 4,7/5 (над 360 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (50+ отзива)
4. Parabola
Parabola е алтернатива на Zapier с визуален редактор с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да автоматизирате дори най-сложните процеси. Той е удобен за анализиране на данни, което означава, че прекарвате по-малко време в електронни таблици и повече време в използването на тези данни.
Най-добрите функции на Parabola
- Интерфейсът без код ви позволява да извличате данни от различни източници, включително електронни таблици, PDF файлове и имейли, и да ги обединявате в единен набор от данни.
- Предварително създадените интеграции улесняват свързването на API за събиране и преобразуване на данни.
- Можете да създавате работни процеси и да виждате резултатите в реално време, което улеснява тестването и настройването на интеграциите ви в лесния за употреба редактор.
Ограничения на Parabola
- Възможно е да имате леки забавяния при по-големи масиви от данни, затова бъдете готови да изчакате, когато премествате голямо количество данни.
Цени на Parabola
- Basic: безплатна
- Solo: 80 $/месец
- Екип: скоро
- Разширени: Свържете се с нас за информация за цените
Оценки и рецензии за Parabola
- G2: 4,8/5 (10+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (3+ отзива)
5. Integrately
Integrately е алтернатива на Zapier, която привлича голям интерес благодарение на възможностите си за интеграция с едно кликване и високо оценената си поддръжка чрез чат на живо. Тази платформа си заслужава да бъде проучена, ако искате лесен начин за създаване на автоматизирани работни процеси.
Най-добрите функции на Integrately
- Отличен екип за поддръжка, който печели награди с високо оценената си поддръжка чрез чат на живо.
- Добра алтернатива за автоматизация, с поддръжка на над 1100 приложения, включително Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp и Microsoft Suite.
- Изключителни предварително създадени шаблони за автоматизация на работния процес, които можете да приложите с едно кликване.
Ограничения на Integrately
- Няма много документация относно съобщенията за грешки, така че може да не знаете защо вашият инструмент за автоматизация не работи правилно.
Цени на Integrately
- Безплатно
- Стартово ниво: 29,99 $/месец
- Професионална версия: 49 $/месец
- Растеж: 124 $/месец
- Бизнес: 299 $/месец
Оценки и рецензии за Integrately
- G2: 4,7/5 (580+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (310+ отзива)
6. Anypoint Platform
Anypoint Platform на Mulesoft е интеграционна платформа, която помага на вашата организация да свърже своите приложения и услуги за автоматизирани бизнес процеси. По-техническите потребители могат да използват кодиране, за да създават инструменти за автоматизация, докато нетехническите потребители могат да използват интерфейса на платформата с функция „кликни и плъзни“, за да изграждат своите работни процеси.
Най-добрите функции на Anypoint Platform
- Тя предлага инструменти за автоматизация с изкуствен интелект, които помагат за създаването на по-интелигентни работни процеси и по-ефективно свързване на услугите.
- Стотиците предварително създадени работни процеси улесняват автоматизацията на вашите бизнес инструменти и елиминират досадните задачи.
- Висококвалифицирани сервизни представители ви помагат да създадете инструмента за автоматизация, от който се нуждаете за най-сложните решения за работния процес.
Ограничения на Anypoint Platform
- Тя е изключително богата на функции, което може да усложни нещата за повечето организации и да ви накара да плащате за инструменти, които не използвате.
Цени на Anypoint Platform
- Свържете се с нас за информация относно цените
Оценки и рецензии за Anypoint Platform:
- G2: 4,5/5 (610+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (560+ отзива)
7. IFTTT
IFTTT, което означава If This Then That (Ако това, то онова), е уеб-базирана платформа, която автоматизира онлайн услуги и устройства. Можете да настроите аплети или автоматизирани работни процеси, които се задействат между различни приложения и устройства в отговор на конкретни събития и условия. Тази алтернатива на Zapier е удобна за автоматизация на дома.
Най-добрите функции на IFTTT
- Приложението IFTTT улеснява автоматизацията на умния дом; можете да включите осветлението, когато пристигнете у дома, или да изпратите съобщение на любим човек, когато излизате.
- Тя поддържа широка гама от онлайн услуги и интелигентни устройства, включително приложения за социални медии, инструменти за продуктивност и системи за автоматизация на дома.
- Удобният за ползване интерфейс без код го прави лесен за употреба, дори ако нямате технически умения.
Ограничения на IFTTT
- Възможно е този лесен за използване инструмент да ви се стори прекалено елементарен за вашите нужди в областта на автоматизацията.
Цени на IFTTT
- Безплатно
- IFTTT Pro: 2,50 $/месец
- IFTTT Pro+: 5 $/месец
Оценки и рецензии за IFTTT
- G2: 4,5/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)
8. Pabbly Connect
Pabbly Connect е платформа за интеграция и автоматизация, която е мощна алтернатива на Zapier. Тя ви позволява да прехвърляте данни между популярни услуги и приложения, когато това се задейства от конкретни действия или събития. Работните процеси могат да бъдат прости или сложни, тъй като Pabbly Connect позволява многоетапна автоматизация.
Най-добрите функции на Pabbly Connect
- Активната онлайн общност около Pabbly Connect е полезен ресурс, когато се сблъскате с предизвикателства, свързани с автоматизацията.
- Тя се свързва с повечето уеб услуги, включително Facebook, Calendly, HubSpot и Gmail.
- Лесният за използване интерфейс улеснява създаването на задачи за всеки отдел във вашата организация, включително екипа по продажбите и групата по човешки ресурси.
Ограничения на Pabbly Connect
- Отстраняването на проблеми може да отнеме много време. Има малко вградени корекции за грешки и ще ви е необходима техническа поддръжка.
Цени на Pabbly Connect
- Pabbly Plus Standard: 49 $/месец
- Pabbly Plus Pro: 99 $/месец
- Pabbly Plus Ultimate: 199 $/месец
Оценки и рецензии за Pabbly Connect
- G2: 4. 4/5 (4+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (65+ отзива)
9. Celigo
Celigo е облачна интеграционна платформа, която организациите често използват за подобряване на оперативната ефективност или за повишаване на качеството на обслужването на клиентите. Тя свързва различни приложения и автоматизира потоците от данни, за да направи процесите по-ефективни и да намали риска от човешка грешка. Celigo е особено полезна за автоматизация на ниво предприятие.
Най-добрите функции на Celigo
- Неговите AI инструменти могат да се справят с грешки и да подобрят автоматизацията.
- Многобройните предварително създадени шаблони за автоматизация могат да превърнат досадните работни процеси в лесни с няколко кликвания.
- Контролът на достъпа въз основа на роли улеснява управлението на това кой може да инициира работни процеси и да има достъп до други инструменти в платформата.
Ограничения на Celigo
- Тъй като включва автоматизация на корпоративно ниво, някои по-малки организации може да счетат платените планове за надхвърлящи бюджета им.
Цени на Celigo
- Свържете се с нас за информация относно цените
Оценки и рецензии за Celigo
- G2: 4,6/5 (410+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)
10. Tray
Tray е една от алтернативите на Zapier, която предлага визуална платформа без код за създаване, персонализиране и управление на интеграции и процеси за автоматизация. Това е удобен начин да свържете CRM системи, маркетингов софтуер и съхранение на данни, за да автоматизирате ръчните задачи.
Най-добрите функции на Tray
- Визуалният инструмент за създаване на работни процеси улеснява настройването на тригери за стартиране на работни процеси от конкретни събития.
- Условната логика се справя безпроблемно с различни сценарии.
- Аналитичните данни разкриват как се представят интеграциите и как вашите системи се справят с процеса на автоматизация.
Ограничения на тавата
- Цената на Tray може да го направи по-скъп от някои алтернативи на Zapier, а за по-малките организации няма безплатен план.
Цени на тавата
- Свържете се с нас за информация относно цените
Оценки и рецензии на Tray
- G2: 4,6/5 (над 130 рецензии)
- Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)
Други инструменти за интеграция
Ако имате нужда да свържете две или повече приложения и уеб услуги, тези 10 алтернативи на Zapier могат да ви предоставят мощни функции за автоматизация, с които да постигнете повече, без да губите време. Но те не са единствените налични инструменти за интеграция, нито единствените, които трябва да използвате.
За да оптимизирате задачите си по управление на проекти и да улесните автоматизацията на работния процес, обърнете се към ClickUp. Платформата за управление на проекти, която вече познавате и обичате, е незаменима за екипи, които искат да повишат производителността си.
Повишете производителността на вашата организация, като свържете ClickUp с останалата част от вашия технологичен стек. ClickUp се интегрира с над 1000 приложения и услуги, включително популярни CRM инструменти, платформи за дизайн и маркетингови услуги. Можете дори да свържете своя ClickUp акаунт с Zapier, за да създавате и автоматизирате работни процеси, които свързват ClickUp с други уеб услуги.
Интеграциите на ClickUp, комбинирани с вградената функция ClickUp Automations, ви позволяват да автоматизирате повтарящи се операции и да оптимизирате процесите. Можете да създавате задачи, които могат да се възлагат в ClickUp, когато в интегрираните ви приложения се появят конкретни събития, като получаване на нов потенциален клиент или билет за обслужване.
Вградената гъвкавост на платформата ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, които отговарят на вашите нужди, независимо дали управлявате маркетингова кампания, проект за разработка на софтуер или продажбена верига. Винаги ще имате подходящия работен процес за всеки процес.
📮 ClickUp Insight: 30% от работниците намират за психически трудно да се откъснат от работата, а само 8% поставят строги граници с известия и работни съобщения. Без ясни граници работата в крайна сметка се прелива във всичко останало. ⚡Използвайте Me Mode на ClickUp, за да се концентрирате върху задачите си и да държите разсейващите фактори на разстояние. Персонализираните автоматизации могат да ви освободят от всички тези повтарящи се задачи, а ClickUp Brain, вграденият AI асистент, ви помага да планирате деня си. Няма повече панически проверки, а само AI-задвижвани обобщения и гладки автоматизирани работни процеси!💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, който използва ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.
Най-добрите функции на ClickUp
- Тя се интегрира с Zapier и над 1000 други приложения и услуги.
- Тя ви позволява пълен контрол над работните ви процеси, така че да можете да организирате сложни бизнес процеси, включително данни за продажбите и маркетинга.
- Неговите изключителни инструменти за сътрудничество ви позволяват да се свържете с членовете на екипа, като гарантирате, че всеки получава необходимите му данни.
Ограничения на ClickUp
- Това не е истинска алтернатива на Zapier, защото не можете да свържете две уеб услуги чрез платформата ClickUp.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
Усъвършенствайте работните процеси с инструменти за автоматизация на бизнес процесите
Готови ли сте да пренесете управлението на проекти и автоматизацията на работния процес на следващото ниво? ClickUp дава възможност на вашите екипи да работят ефективно, да автоматизират задачите и да си сътрудничат.
С обширни опции за поддръжка и интеграция, включително свързване с Zapier, можете да създадете персонализирани работни процеси, необходими за осигуряване на плавен поток на данни между всички приложения във вашия технологичен стек.
Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата в управлението на задачите и проектите си.