10-те най-добри инструмента и приложения за управление на производителността през 2025 г.

Днешните служители търсят кариера с потенциал за растеж. В същото време мениджмънтът се нуждае от служители, които ще дадат най-доброто от себе си, за да изпреварят конкуренцията. Редовните прегледи на производителността служат и на двете цели.

Софтуерът за управление на производителността позволява на мениджърите да оценяват производителността на своите служители и да разработват планове за подобрение, които ще ускорят кариерното им развитие. На пазара има много опции и много от тях изглеждат много сходни. Но как се сравняват те?

Какво трябва да търсите в един инструмент за управление на производителността?

Кариерата на вашите служители и здравето на вашия бизнес зависят от наличието на точен и надежден софтуер за управление на производителността. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на продукт за вашата компания.

Удобен за ползване интерфейс: Системата трябва да е лесна за ползване както за мениджърите, така и за служителите.

Възможност за персонализиране: В бизнеса има много различни роли. Софтуерната програма, която изберете, трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да обхваща всички функции, които са от значение за вашата компания.

Редовна обратна връзка: Служителите се нуждаят от редовна обратна връзка, за да дадат най-доброто от себе си. Софтуерът трябва да поддържа тези канали за комуникация.

Планове за развитие на служителите: Персонализираният план за развитие може да направи голяма разлика в кариерното развитие на служителя. Инструментите, които използвате, трябва да ви позволяват да го създавате и управлявате.

360-градусова обратна връзка: Колеги, подчинени и мениджъри имат представа за представянето на даден служител. Избраният от вас софтуер трябва да дава възможност на всеки да дава обратна връзка.

Показатели за ефективност и ключови показатели за ефективност: Измерването на показателите е най-точният начин за оценяване на ефективността. Изберете програма, която разполага с инструменти за измерване на важните показатели.

Интеграция с други системи: Възможността за интеграция с други свързани области от вашия технологичен стек ще Възможността за интеграция с други свързани области от вашия технологичен стек ще подобри работните процеси.

10-те най-добри софтуера за управление на производителността, които да използвате през 2024 г.

За да ви помогнем да намерите най-добрата система за управление на производителността за вашия бизнес, съставихме списък с някои от най-добрите опции на пазара.

1. ClickUp – Най-добър за проследяване на целите за производителност

Изградете ефективна система за управление на производителността в ClickUp

ClickUp е цялостно решение за управление на проекти с функции за управление на производителността. ClickUp позволява на екипите да поставят цели, да проследяват напредъка, да управляват задачите и да си сътрудничат.

За да насочите служителя в плана му за развитие, можете да зададете индивидуални цели и да проследявате напредъка му, като използвате персонализирани статуси. След това определете приоритетите на тези цели, за да знаят служителите по какво се оценяват.

С изгледите на времевата линия и таблата за управление ClickUp позволява видимост в реално време на напредъка по отношение на целите и задачите. Мениджърите и служителите ще имат цялостен преглед на подобренията в производителността.

Функциите на софтуера за човешки ресурси обхващат всички аспекти на управлението на служителите, включително набирането на персонал и кариерното развитие. Можете да използвате шаблона за отчет за производителността на ClickUp, за да представите общия напредък на служителите и проектите.

Изтеглете този шаблон Разберете колко добре се справя вашият екип с шаблона за отчет за производителността на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Надеждни инструменти за управление на задачите и сътрудничество

ClickUp Goals за проследяване на целите за признание на служителите

Персонализирани работни процеси и статуси на задачите за месечен, тримесечен и годишен процес на оценка на ефективността

Интеграция с различни приложения на трети страни, включително други инструменти за управление на производителността на служителите

Възможности за проследяване на времето и отчитане, за да подпомогнат напредъка на служителите

ClickUp Forms за създаване и изпращане на анкети за ангажираността на служителите

Ограничения на ClickUp

Стръмна начална крива на обучение

Сложните функции могат да бъдат прекалено сложни за прости проекти.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. PerformYard – Най-добър за проследяване на показателите на служителите

Чрез PerformYard

PerformYard е софтуер за управление на производителността, който оптимизира и подобрява процеса на оценка на производителността, целите и развитието на служителите. Системата позволява на мениджърите да задават и проследяват цели, ключови резултати (OKR) и други важни показатели за служителите. Можете да наблюдавате целите и напредъка както на индивидуално, така и на организационно ниво.

PerformYard предоставя интуитивен интерфейс за супервайзорите, с който да управляват своите служители. Можете да предоставяте редовна обратна връзка чрез бележки и да провеждате структурирани проверки и оценки на производителността.

Софтуерът има за цел да позволи на лидерите да водят висококачествени индивидуални разговори със своите служители. Той насърчава редовни проверки през цялата година, вместо изолирани годишни прегледи.

Най-добрите функции на PerformYard

Поставяне и проследяване на цели за отделни лица и екипи

Непрекъснато обратно свързване и прегледи на производителността

Анализи за информация за производителността

Интеграция с HRIS и други инструменти

Ограничения на PerformYard

Ограничени интеграции

Опциите за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за малки екипи.

Цени на PerformYard

Ангажираност на служителите: 1-3 долара на месец на човек

Управление на ефективността: 5-10 долара на месец на човек

Оценки и рецензии за PerformYard

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (88 отзива)

3. Engagedly – Най-доброто за управление на таланти

Чрез Engagedly

Engagedly е всеобхватна платформа за управление на таланти, която дава възможност на организациите да стимулират участието, напредъка и сътрудничеството на служителите. Софтуерът има за цел да помогне на работодателите да развият култура, фокусирана върху растежа и напредъка на работното място. Той насърчава постоянни дискусии между мениджърите и служителите.

Платформата разполага с инструменти, които могат да синхронизират индивидуалните цели с бизнес целите. Ще можете да създадете по-мотивирана и ефективна работна сила. Има инструменти, които помагат за ефективното управление на екипа, а отделните служители могат да проследяват своя напредък по време на работа.

Най-добрите функции на Engagedly

Поставяне и съгласуване на цели на служителите

Обратна връзка и признание в реално време

Инструменти за обучение и развитие

Оценка на компетенциите и проследяване на уменията

Ограничения на Engagedly

Интерфейсът може да бъде подобрен

Ограничени възможности за интеграция

Цени на Engagedly

Цена от 5000 долара годишно

Оценки и рецензии на Engagedly

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (76 отзива)

4. Workhuman Conversations – Най-доброто решение за управление на операциите

чрез Workhuman

Workhuman Conversations е част от софтуерния пакет за управление на операциите Workhuman. Той се фокусира върху предоставянето на непрекъсната обратна връзка и признание на служителите и позволява откровени дискусии между персонала, като им дава възможност да изразят своята признателност и да предоставят обратна връзка.

Софтуерът насърчава служителите да се хвалят взаимно за работата си и дава възможност на мениджърите да оценяват тези, които надхвърлят целите си.

Идеята е да се повиши моралът и ангажираността чрез чести похвали и положителна култура. Софтуерът се интегрира с други приложения, така че можете да взаимодействате с други служители, без да напускате основното си приложение за работа.

Най-добрите функции на Workhuman Conversations

Непрекъснати разговори за производителността

Социално признание и награди

Информация за екипното и индивидуалното представяне

Интеграция с други комуникационни платформи

Ограничения на Workhuman Conversations

Ограничени възможности за персонализиране

Цените може да са твърде високи за малките предприятия.

Цени на Workhuman Conversations

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Workhuman Conversations

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (4 отзива)

5. Bamboo HR – Най-доброто за управление на човешките ресурси

Чрез Bamboo HR

Bamboo HR е цялостна платформа за управление на човешките ресурси. Тя оптимизира управлението на данните за служителите, документацията и оценките на производителността. Софтуерът предлага инструменти за обичайни задачи в областта на човешките ресурси, като назначаване на нови служители, управление на социални придобивки и изчисляване на заплати.

Основната платформа разполага с функции за проследяване на кандидатите и определяне на целите на служителите. С персонализирани формуляри и интуитивен интерфейс, е лесно да започнете да работите с основния софтуер.

За управление на производителността Bamboo HR позволява анкети за обратна връзка, оценки на уменията и непрекъснато наставничество. Всяка от тях е пряко свързана с профила на служителя в рамките на по-широката платформа. Това улеснява проследяването на напредъка на плана за подобряване на производителността.

Най-добрите функции на Bamboo HR

Централизирана база данни за служителите

Функции за самообслужване на служителите

Персонализирани отчети и анализи

Работни процеси за назначаване и напускане на служители

Ограничения на Bamboo HR

Случайни проблеми с производителността

Разширените функции изискват допълнителна настройка.

Цени на Bamboo HR

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

6. Lattice – Най-доброто решение за оценка на представянето

Чрез Lattice

Lattice е софтуер за оценка на производителността, който подпомага развитието на екипа. Той разполага с функции, които улесняват определянето на цели, обратната връзка и оценките както за мениджърите, така и за служителите.

Работните процеси са персонализирани, което улеснява конфигурирането на циклите за преглед и въпросите за обратна връзка. Мениджърите могат лесно да създават OKR за служителите и да предоставят обратна връзка. Функционалността за редовни прегледи на производителността стимулира растежа на служителите.

Непрекъснатото развитие е от жизненоважно значение за напредъка на служителите. Lattice позволява на мениджърите да предоставят непрекъснато наставничество, а служителите могат да искат или да предоставят обратна връзка по всяко време.

Функции като анонимни похвали и проследяване в реално време насърчават ангажираността и обратната връзка на заинтересованите страни.

Най-добрите функции на Lattice

Непрекъснато управление на производителността

360-градусова обратна връзка и прегледи

Проследяване и съгласуване на целите

Планове за развитие на умения и растеж

Ограничения на Lattice

Потребителският интерфейс може да бъде неинтуитивен

Ограничени интеграции на инструменти

Цени на Lattice

Ангажираност: 4 $/месец на човек

Grow: 4 долара на месец на човек

Управление на ефективността: 8 USD/месец на човек

OKR и цели: 8 долара на месец на човек

Управление на производителността и OKR и цели: 11 USD/месец на човек

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Lattice

G2: 4,7/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. Leapsome – Най-доброто за подпомагане на хората

Чрез Leapsome

Мениджърите често се борят с фрагментирани системи и ръчни процеси, които пречат на управлението на производителността. Когато това се случи, възниква незаинтересованост у служителите, висока текучество на персонала и неизползван потенциал.

Leapsome е платформа за подпомагане на хората, която има за цел да реши този проблем. Тя предоставя цялостно решение, подобрявайки работната култура във вашата организация, като предоставя информация за служителите и повишава ангажираността им.

Ключовите функции на Leapsome позволяват да се дава значима обратна връзка, фокусирана върху развитието на служителите. Процесите му са мащабируеми, за да обслужват компании от всякакъв размер, като същевременно осигуряват последователно преживяване на служителите.

Гъвкавите, модулни системи ви позволяват да съставите работния процес, който отговаря точно на вашите нужди и нищо друго. Независимо кои елементи изберете, всички те ще се свържат с едно превъзходно аналитично решение.

Най-добрите функции на Leapsome

Оценки на производителността и обратна връзка

Анкети за служителите и инструменти за ангажираност

Функции за обучение и развитие

Персонализирани цикли и шаблони за преглед

Ограничения на Leapsome

В платформата понякога се появяват технически проблеми.

Ограничени възможности за интеграция

Цени на Leapsome

Цена от 8 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Leapsome

G2: 4,8/5 (над 1250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (58 отзива)

8. Grove HR – Най-доброто решение за автоматизиране на задачите по управление на човешките ресурси

Чрез Grove HR

Grove HR е софтуерно решение „всичко в едно“ за управление на човешките ресурси, което може да автоматизира ръчните задачи за цялата ви компания. То централизира основните функции на човешките ресурси, като например назначаването на нови служители, и управлява безпроблемно данните за служителите. Служителите могат лесно да подават заявки за отпуск или да имат достъп до оценки.

Мениджърите имат достъп до цялостен набор от инструменти за управление на производителността. Те могат да задават и наблюдават целите на служителите въз основа на автоматизирани прегледи на производителността. Платформата улеснява планирането на тези прегледи и проследяването на резултатите.

Ще можете да получите значима информация за производителността на служителите чрез 360-градусова обратна връзка. Колеги, подчинени и мениджъри могат да предоставят конфиденциални оценки за производителността на служителя, така че да можете да си съставите цялостна представа.

Най-добрите функции на Grove HR

Поставяне на цели и проследяване на производителността

Функции за обратна връзка и признание

Планиране на развитието на служителите

Персонализирани показатели за ефективност

Ограничения на Grove HR

Ограничени функции за отчитане

Трудна навигация поради сложен интерфейс

Цени на Grove HR

Essentials: Започва от 3 $/месец на човек

Perform: Започва от 4 $/месец на човек

Engage: Започва от 6 $/месец на човек

Оценки и рецензии на Grove HR

G2: 4,5/5 (69 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (67 отзива)

9. PeopleGoal – Най-доброто за развитието на служителите

Чрез PeopleGoal

PeopleGoal е система за управление на производителността, която обединява HR процесите в едно просто решение. Вашата компания може да автоматизира работните процеси и да стимулира растежа на служителите на достъпна цена.

Тъй като корпоративната култура варира от бизнес до бизнес, приложенията, които съставляват платформата, могат да се персонализират, за да отговарят на вашите специфични нужди. Тези приложения обхващат проследяване на цели, прегледи на производителността, OKR, 360-градусова обратна връзка и др.

По отношение на производителността, PeopleGoal съгласува индивидуалните, екипните и фирмените цели. То предоставя безпристрастна 360-градусова обратна връзка за самоосъзнаване. След преглед на производителността можете да създадете лични планове за развитие, които отчитат целите на служителите и на компанията.

За ангажираност можете да създадете анкети, за да съберете обратна връзка от служителите. Персонализираните въпроси ви позволяват да съберете информация, която е уникална за вашата индустрия или бизнес. Насърчавайте дългосрочната ангажираност на служителите с инструменти, които им помагат да планират кариерното си развитие.

Най-добрите функции на PeopleGoal

Персонализирани работни процеси за управление на производителността

Проследяване и съгласуване на целите на служителите

Обратна връзка и признание в реално време

Планове за развитие на служителите и пътища за обучение

Ограничения на PeopleGoal

Ограничени опции за шаблони в сравнение с други инструменти за управление на производителността

Първоначалната настройка изисква някои указания.

Цени на PeopleGoal

Цена от 4 $/месец на човек

Оценки и рецензии за PeopleGoal

G2: 4,7/5 (14 отзива)

Capterra: 4,6/5 (20 отзива)

10. Actus – Най-добър за ангажираност на служителите

Чрез Actus

Actus е друго софтуерно решение за управление на човешките ресурси, чиято основна функция е управлението на ефективността и ангажираността на служителите. Основната му функционалност е способността да улеснява поставянето и съгласуването на цели. Това работи на индивидуално, екипно и организационно ниво, като помага за съгласуването на целите на всички.

Софтуерът подчертава важността както на традиционните годишни прегледи, така и на по-честите проверки. Той разполага с инструменти, които улесняват и двете, като насърчава смислени разговори между мениджърите и служителите относно техните силни и слаби страни.

Инклузивният подход на софтуера улеснява събирането на обратна връзка от колеги, подчинени или мениджъри на служителя.

Софтуерът се интегрира с други HR продукти, за да предостави по-цялостно решение.

Най-добрите функции на Actus

Инструменти за управление и оценка на производителността

Оценка на компетенциите и планиране на развитието

Интеграция с HR системи

Персонализирани отчети и анализи

Ограничения на Actus

Примитивен интерфейс, който се нуждае от модернизация

Цените може да са твърде високи за по-малките организации.

Цени на Actus

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Actus

G2: 4,6/5 (13 отзива)

Capterra: 4,7/5 (58 отзива)

Дайте приоритет на ангажираността на служителите с система за управление на производителността

Бизнесът процъфтява, когато служителите разбират своите отговорности, получават обективна обратна връзка и виждат възможностите за кариерно развитие пред себе си. Подходящият софтуер за управление на производителността и организационните инструменти помагат на мениджърите да оценяват производителността през цялата година, така че екипите да могат да се възползват от данните.

Многофункционалните шаблони, софтуерни инструменти и таблици на ClickUp могат да бъдат основа за вашите нови планове за управление на производителността до края на 2024 г. и отвъд. Регистрирайте се за безплатен акаунт още днес и получите достъп до ресурсите за управление на служителите на ClickUp!