10-те най-добри приложения за проследяване на цели за 2025 г. (безплатни и платени)

Животът е кратък, а списъците ни с неща, които искаме да направим? Те стават все по-дълги.

Един ден искате да сте в най-добрата си форма, а на следващия ден се стремите да подобрите уменията си, за да напреднете в кариерата си. Огромният брой цели, които преследваме всеки ден, може да бъде изтощителен, особено ако не проследяваме резултатите и не ги използваме, за да подхранваме мотивацията си.

Как го правим?

Чрез приложения за проследяване на цели! Благодарение на технологичните чудеса, приложенията за проследяване на цели могат да ви служат като лични треньори, аниматори и надзиратели в едно. Намирам ги за полезни за организиране, приоритизиране и проследяване на всяка стъпка от моето пътуване.

Ако и вие търсите такова, сте на правилното място.

Въз основа на моя опит и тестовете, проведени от екипа ни в ClickUp, съставих списък с най-добрите приложения за проследяване на цели, включващ както безплатни, така и платени алтернативи.

Надявам се това да ви помогне да намерите решението, от което се нуждаете, за да постигнете вашите големи, амбициозни и смели цели!

⏰ 60-секундно резюме Изпробвайте тези приложения за проследяване на цели, за да си поставяте, постигате и надхвърляте целите си: ClickUp —Най-доброто приложение за определяне и проследяване на целите на проектите —Най-доброто приложение за определяне и проследяване на целите на проектите Hive — най-доброто приложение за създаване на продуктивна ежедневна рутина Way of Life — Най-доброто приложение за изграждане на нови навици Coach. me—Най-доброто за личностно развитие и усвояване на нови умения Habitica — Най-доброто приложение за проследяване на навици с забавни игрови елементи Todoist — Най-доброто приложение за управление на задачи с минималистични и изчистени списъци със задачи ATracker — Най-доброто приложение за управление на времето за всяка цел GoalsOnTrack — Най-доброто приложение за създаване на подробни планове за действие за вашите цели Lattice — най-доброто за OKR и цели на служителите Toodledo—Най-доброто за повишаване на продуктивността във всички области на живота ви

Значението на приложенията за проследяване и поставяне на цели

Докато преследваме големи (и малки) амбиции, много от нас се нуждаят от помощ, за да поддържат фокуса си, да измерват напредъка си и да останат мотивирани във времето.

И точно за това са създадени приложенията за проследяване на цели – за да поставяте цели, да ги разбивате на изпълними стъпки, да празнувате постигнатите резултати, да работите по-усилено за постигане на пропуснатите цели и да следите колко далеч сте стигнали и колко още ви остава.

За разлика от традиционните хартиени планиращи дневници, които лесно могат да се изгубят или повредят, тези цифрови инструменти предоставят достъпни данни в реално време за напредъка. Този подход, основан на данни, позволява отчетност, мотивация и адаптивност при постигането на целите.

Те надминават обикновените цифрови бележки, като предлагат структурирани рамки, напомняния и анализи, които ни мотивират да даваме най-доброто от себе си и да коригираме курса, когато е необходимо.

Чудите се кои приложения предлагат всички тези предимства и още много други? Нека разберем.

10-те най-добри приложения за проследяване на цели на един поглед

За да ви помогнем да изберете най-доброто приложение за проследяване на цели, съставихме таблица, в която са обобщени 10-те най-добри налични опции. Всяко приложение предлага уникални функции, съобразени с различни цели и предпочитания на потребителите. Разгледайте ги:

Приложение Най-подходящи за Отличителна характеристика ClickUp Цялостно определяне и управление на цели с адаптивни възможности за управление на задачи Набор от персонализации за преглед на целите, редица опции за сътрудничество и предварително създадени шаблони за бързо определяне на цели. Hive Проследяване на целите на проектите Hive Goals за визуализиране на напредъка по сложни проекти Way of Life Култивиране на добри навици и съзнателно премахване на нежелани модели Вграден дневник за идентифициране на факторите, провокиращи лошите навици, с обзор на добрите и лошите навици в определен период от време. Coach. me Личностно развитие и усъвършенстване на уменията Достъп до специализирани треньори и ментори Habitica Геймифициране на изграждането на навици Забавни задачи и награди, които ще ви помогнат да останете на правилния път Todoist Превърнете всяка цел или проект в задачи и подзадачи, докато сте в движение Красив, ясен и изчистен интерфейс ATracker Управление на времето Проследяване на времето на различни устройства за всяка цел GoalsOnTrack Създаване на подробни планове за действие и табла с визия Цялостно определяне на цели и проследяване на напредъка с планиращи инструменти, работни листове, визуализации, дневници и отчети Toodledo Повишаване на цялостната продуктивност Категоризира времето ви в опции „Живот“, „Работа“ и „График“, за да управлявате целите за продуктивност във всяка област. Lattice Поставяне на цели на служителите Пет отделни продукта, включително Performance, Goals и Grow, всеки от които се фокусира върху повишаване на производителността, OKR и непрекъснато усъвършенстване.

10-те най-добри приложения за проследяване на цели през 2025 г.

В списъка са включени приложения, които са популярни не само сред професионалистите, но и сред всички, които могат да се възползват от тях – студенти, свободни професионалисти, собственици на фирми или офис служители.

Нека започнем с „приложението за всичко“ за вашите големи цели, дългосрочни проекти и прости задачи.

1. ClickUp — най-доброто приложение за определяне и проследяване на целите на проектите

Започнете да проследявате целите си с ClickUp Проследявайте напредъка си към целите с таблото за управление на ClickUp

ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти, който се отличава в проследяването на цели за индивидуални лица и екипи.

ClickUp Goals помага на екипи и индивидуални лица ефективно да поставят, проследяват и постигат цели. Функцията ви позволява да създавате конкретни, измерими цели (включително цели и ключови резултати или OKR) и да ги разделите на изпълними задачи, подзадачи и списъци за проверка в ClickUp.

Можете да ги наблюдавате, като използвате персонализирано проследяване на напредъка с числови, парични, верни/неверни и задачи цели.

Задайте измерими цели в ClickUp Goals

Ако проследявате няколко цели за екип, ClickUp ви позволява да ги споделяте, да разпределяте отговорности и да проследявате колективните постижения. Функции като ClickUp Chat, теми за обсъждане на задачи, @mentions и ClickUp Inbox насърчават безпроблемното сътрудничество по всички ваши проекти. Можете също да организирате целите си в специални папки за лесен достъп.

Съхранявайте и категоризирайте вашите ClickUp цели в папки за лесен достъп

С функции като зависимости между цели и обобщения на напредъка, ClickUp Goals гарантира, че всички са съгласувани и работят за постигането на общи цели.

Освен тях, ClickUp предлага много готови шаблони за лесно задаване и проследяване на цели. Моят любим е шаблона ClickUp SMART Goals.

Изтеглете този шаблон Задавайте и проследявайте SMART цели с шаблона за SMART цели на ClickUp

То включва персонализирани статуси за проследяване на напредъка по проектите, персонализирани полета за ефективно категоризиране и визуализиране на целите, както и персонализирани изгледи като „Усилие за постигане на целта“ и „Работен лист за SMART цели“, за да се адаптира към вашия работен процес.

Използвам този шаблон, за да:

Следете всички свои цели и задачи

Организирайте целите в различни статуси : Завършена, Разбиваща, Извън план, В очакване, В план, за да следите напредъка си.

Наблюдавайте и анализирайте задачите , за да осигурите максимална продуктивност

Измерете усилията , необходими за постигането на всяка цел

Задайте си срокове и се придържайте към тях

Най-хубавото е, че ClickUp не само помага за проследяване на цели, но и предлага ключови функции и шаблони за управление на проекти, комуникация и сътрудничество. Мислете за него като за едно приложение, с което да свършите по-голямата част от работата си, както професионална, така и лична!

Най-добрите функции на ClickUp

Получете обща представа за напредъка по целите и времето, прекарано по проектите, с помощта на множество джаджи на ClickUp Dashboards , включително ленти за напредък, кръгови диаграми, диаграми за изразходване и др.

Получавайте известия за предстоящи срокове с помощта на ClickUp Reminders . ClickUp ви напомня за задачите ви от пет минути до три дни преди датата на изпълнението им.

Прегледайте предстоящите си задачи в списък, Kanban табло, диаграма на Гант и всеки друг стил по ваш избор, използвайки ClickUp Views

Сътрудничейте си по задачи, споделяйте обратна връзка и работете заедно по колективни цели с помощта на ClickUp Chat.

Адаптирайте работния си процес към всеки тип задача с ценните функции на ClickUp Tasks, като персонализирани статуси, нива на приоритет и зависимости.

Ограничения на ClickUp

Не можете лесно да експортирате таблата

По-стръмна крива на обучение в сравнение с инструментите, които предлагат само проследяване на цели

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Много потребители на ClickUp са съгласни, че платформата се е превърнала в спасителен инструмент за постигането на целите на техните проекти:

ClickUp Goals помага на всеки член на всеки отдел да се фокусира върху това, което е наистина важно, което е от решаващо значение при пускането на нов продукт.

ClickUp Goals помага на всеки член на всеки отдел да се фокусира върху това, което е наистина важно, което е от решаващо значение при пускането на нов продукт.

2. Hive — най-доброто приложение за създаване на продуктивна ежедневна рутина

чрез Hive

Hive е едно от малкото приложения в този списък, което съчетава проследяването на цели с надеждни функции за управление на проекти. То ви дава гъвкавост да структурирате целите си, използвайки списъци със задачи, крайни срокове, етапи и показатели за напредък. Независимо дали определяте лични навици или управлявате целите на екипа, Hive се адаптира към начина, по който работите най-добре.

Основната сила на приложението е, че ви помага да изградите рутина, която подпомага както продуктивността, така и последователността. Можете да задавате цели като проекти, да разпределяте подзадачи, да проследявате процента на изпълнение и да използвате автоматични напомняния, за да спазвате графика.

Най-добрите функции на Hive

Изберете от различни начини за проследяване на цели – използвайте проекти за проследяване на етапи, задачи за ежедневни навици и табла за обзор на всичко на едно място.

Проследявайте напредъка си във времето с филтри за седмица, месец или година.

Използвайте вградените аналитични инструменти, като процент на изпълнение, актуализации на статуса и информация за производителността на екипа, за да останете на прав път.

Ограничения на Hive

Няма вградена система за награди или функции за геймификация, които да повишават мотивацията

Мобилното приложение е достъпно, но най-мощно е като настолно или уеб приложение.

Цени на Hive

Безплатни

Стартово ниво: 5 долара на месец на потребител

Екипи: 12 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии на Hive

G2 : 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

3. Way of Life — най-доброто приложение за създаване на нови навици

чрез App Store

Way of Life комбинира трикове за изграждане на навици като водене на дневник и списъци със задачи в интуитивен цифров инструмент за проследяване на навици.

Хареса ни как ви държи отговорни за лошите навици. Така, вместо просто да подчертавате добрите си навици, можете да намерите начин да се справяте със ситуации, които могат да ви изкушат да изостанете от целите си за изграждане на навици.

С функцията „Графики“ можете да забележите положителни и отрицателни тенденции в рамките на седмици, месеци или дори години.

Най-добрите функции на Way of Life

Проследявайте рутинните си дейности с уникална система с цветни кодове

Останете на пътя към постигането на целите си с мощни напомняния

Запишете какво предизвиква лошите навици, като използвате вградената функция за дневник.

Ограничения на Way of Life

В безплатния план можете да проследявате само три навика.

Няма начин да проследите колко сте близо до постигането на дадена цел. Има само опция „да“ или „не“.

Цени на Way of Life

Безплатни

Премиум: Започва от 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Way of Life

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

4. Coach. me — Най-доброто за личностно развитие и усвояване на нови умения

Coach.me е отлична платформа, която ви свързва с сертифицирани треньори и ментори в различни специалности. Ако личностното развитие е вашата основна цел, горещо препоръчвам Coach.me.

Намерих го изключително полезен за развитието на умения, защото получавате 360-градусова подкрепа за усвояването на уменията по ваш избор – приятели, колеги и дори личен треньор могат да ви помогнат да останете на правилния път.

Можете да се възползвате и от неговата гъвкавост – то служи и като приложение за проследяване на навици, така че можете да се насладите на няколко функции, дори без да се регистрирате за личен тренировъчен план.

Най-добрите функции на Coach.me

Задайте цели и напомняния за това колко пъти седмично искате да упражнявате дадено умение или да работите върху даден навик.

Вижте седмичните и месечните тенденции в напредъка си

Следвайте ежедневните инструкции от треньорите, за да постигнете целта си.

Проверявайте от джаджата „Днес“ на вашия iPhone или от вашия смарт часовник, без да отваряте приложението.

Ограничения на Coach.me

Случайни проблеми при регистрацията, които могат да прекъснат поредицата ви

Ограничена функционалност за проследяване на проекти

Цени на Coach.me

Habit tracker: Безплатно

Личен треньор: 100 долара на месец (започва от 25 долара на седмица)

Оценки и рецензии за Coach.me

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

5. Habitica – най-доброто приложение за проследяване на навици с забавни игрови елементи

чрез Habitica

Habitica превръща списъка ви с навици в игра и ви позволява да създавате забавни аватари, които стават по-силни с изпълнението на задачите. Освен това печелите награди, с които можете да си купите готини ъпгрейди за аватарите.

Най-много ми хареса интеграцията с социалните медии. Намирам за по-лесно да остана мотивиран с партньори, които ме държат отговорен С интеграцията на Habitica с социалните медии под формата на игра става по-лесно да включите вашите контакти в „мисиите“ си и да работите заедно за постигането на едни и същи цели.

Най-добрите функции на Habitica

Проследявайте навиците и ежедневните задачи, докато сте в движение, с мобилни и уеб интерфейси.

Спечелете забавни награди за постигнатите цели, с които да украсите своя аватар с бойна броня, загадъчни домашни любимци, магически умения и дори куестове.

Използвайте монетите в играта, за да си купите реални предимства, като безплатен достъп до телевизионни предавания.

Ограничения на Habitica

Ограничени възможности за персонализиране на предизвикателствата

Навигацията може да бъде трудна за някои потребители

Цени на Habitica

Безплатни

Оценки и рецензии за Habitica

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

6. Todoist — най-доброто приложение за управление на задачи с минималистични и изчистени списъци със задачи

чрез Todoist

Todoist е красиво, автоматизирано приложение за списък със задачи за управление на задачите в движение. То опростява вашите цели, като ги превръща в действия. А удовлетворението, което ви дава, когато отбележите дадено действие или подзадача като „изпълнено“, е неповторимо. Да, можете да го направите с едно докосване или кликване.

Друга забележителна функция е разпознаването на естествен език, което сортира задачите ви в „Днес“, „Предстоящи“ и персонализирани филтри. Това ви помага да приоритизирате без усилие целите си. То ми позволи също да създам споделено пространство за съвместни задачи, отделено от личните ми цели и проекти.

Най-добрите функции на Todoist

Записвайте и организирайте задачите в момента, в който ви хрумнат, с лесен за използване, естествен език.

Изградете навици и следете сроковете с помощта на автоматизирано разпознаване на данни

Превърнете всичко в задача от списъка си с неща за вършене отвсякъде, използвайки над 80 интеграции.

Проследявайте напредъка си по няколко начина – визуализации на производителността, история на дейностите и архив на изпълнените задачи.

Ограничения на Todoist

Качеството на генерираните обобщения варира, така че трябва ръчно да ги проверите и коригирате за точност.

Ограничени възможности за персонализиране на статистиките за производителността и показването на отчетите

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатни

Pro: 5 долара на месец

Бизнес: 8 $/месец

Рейтинги и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 рецензии)

7. ATracker – Най-доброто приложение за управление на времето за всяка цел

чрез ATracker

ATracker е приложение за управление на цели, базирано на времето, което генерира информация за това как прекарвате времето си за всяка цел. Това ви позволява стратегически да планирате всяка задача и подзадача за оптимално използване на времето ви.

Разгледах разширените настройки на приложението и се оказа, че можете да проследявате общото време, прекарано в група задачи. ATracker съхранява всички ваши записи и ги представя както в списък, така и в календар. Можете също да актуализирате записите си или да регистрирате времето по-късно.

Най-добрите функции на ATracker

Започнете и спрете задача с едно докосване, без да отключвате устройството си.

Проследявайте времето си на мобилни приложения, таблети, Apple Watch или компютри.

Задавайте дневни и седмични цели въз основа на задачи и етикети, включително числови и падащи етикети.

Създавайте ежедневни отчети за напредъка под формата на красиви кръгови и лентови диаграми.

Ограничения на ATracker

Случайни проблеми при синхронизирането на календара

Не успява да проследява времето за няколко задачи едновременно

Цени на ATracker

Безплатни

Pro: 4,99 $ за iOS и 2,99 $ за Android (еднократна цена)

Премиум: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии на ATracker

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

8. GoalsOnTrack – Най-доброто приложение за създаване на подробни планове за действие за вашите цели

чрез GoalsOnTrack

GoalsOnTrack е SMART софтуер за поставяне на цели с многостепенна структура на целите. Това означава, че можете да създадете подробни планове за действие за всяка цел и подцел. Това го прави не само приложение за списък със задачи, но и подробен тракер на дневния ред, допълнен с функции за проследяване на навици, време и напредък.

Бях приятно изненадан от това колко много от усилията ви поема този софтуер. Например, получавате формуляр за измерване на целите, който трябва да попълните, за да се уверите, че целта ви е SMART — конкретна, измерима, постижима, релевантна и обвързана с време.

По същия начин има табла за визия, шаблони за поставяне на цели и дневници за изливане на мисли. Сякаш всичките ви идеи за целите ви живеят в многоетажен апартамент. Всичко е в един и същ комплекс, но достатъчно разделено, за да може да се организира правилно.

Най-добрите функции на GoalsOnTrack

Начертайте всеки етап от вашите цели с помощта на принтируеми планиращи и работни листове.

Проследявайте напредъка по целите по четири начина: по подцели, по задачи, по резултати и ръчно.

Планиране с плъзгане и пускане с календар за задачи, който се интегрира с външни календари като Google Calendar, iCal, Outlook

Проследявайте изпълнението на навиците си с ежедневни отметки

Споделяйте целите си с екипа си, регистрирайте дейностите на екипа в реално време и публикувайте съобщения или коментари на централизирана дъска за съобщения, за да работите заедно.

Ограничения на GoalsOnTrack

Изисква интернет връзка

Няма пробна или безплатна версия.

Цени на GoalsOnTrack

Членството струва 68 долара на година.

Оценки и рецензии за GoalsOnTrack

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични рецензии

9. Lattice — най-доброто за OKR и цели на служителите

чрез Lattice

Lattice е решение за определяне на цели за екипи. То е идеално за организации, които искат да проследяват работните резултати, като същевременно позволяват на служителите да съобразят професионалното си развитие с целите на компанията.

Намерихме ги за полезни за междуфункционалното управление на проекти и за осигуряване на ясно сътрудничество. Например, можете да зададете цели за маркетинг на едно място и цели за обслужване на клиенти на друго. Можете също да зададете цели за разработване на софтуер и SMART цели за мениджърите. Всички те могат да бъдат взаимосвързани и да се сътрудничат на една платформа.

Софтуерът OKR се интегрира с Jira, Salesforce, Slack и Microsoft Teams, за да гарантира, че целите винаги са на преден план и се изпълняват непрекъснато.

Най-добрите функции на Lattice

Свържете индивидуалните цели с целите на отдела и компанията за оценка на представянето

Интегрирайте OKR в управлението на производителността, за да съгласувате постиженията с най-важните бизнес приоритети.

Насърчавайте ангажираността на служителите с индивидуални срещи и взаимодействия с HR и мениджърите.

Ограничения на Lattice

Уебсайтът може да работи бавно при първоначалното зареждане.

Няма безплатна версия

Цени на Lattice

Управление на производителността + OKR и цели: 11 долара на човек на месец

Ангажираност: 4 долара на човек на месец

Grow: 14 долара на човек на месец

Възнаграждение: 6 долара на човек на месец

Оценки и рецензии на Lattice

G2 : 4,7/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 рецензии)

10. Toodledo – най-доброто за повишаване на продуктивността във всички области на живота ви

чрез Toodledo

Toodledo е усъвършенстван инструмент за продуктивност. Той предлага няколко опции за организиране и проследяване на цели, с фокус върху увеличаване на производителността. Взема идеята за прост списък със задачи и я разширява в подробно работно пространство, за да можете да свършите повече с всяка цел или задача.

Намерих категоризацията му за доста интересна:

Живот: Позволява ви да създавате списъци със задачи и бележки и да ги споделяте с приятели и семейство въз основа на метода Getting Things Done.

Работа: Помага ви да очертаете проектите си, да разпределите задачи на екипа си и да проследявате времето, прекарано по всеки проект.

График: Насърчава ви да се възползвате максимално от свободното си време с вградения си график, допълнен с напомняния въз основа на местоположението ви, повтарящи се задачи и интеграция с календара.

Най-добрите функции на Toodledo

Използвайте папки, етикети, контексти и подзадачи, за да организирате списъците си със задачи.

Сортирайте, филтрирайте и търсете в списъка си и разберете какво трябва да бъде изпълнено. Приложението ви изпраща известия, когато задачите са с настъпил краен срок.

Следете самоусъвършенстването си, поддържайте мотивацията си и постигайте целите си.

Записвайте спомените си, използвайте го като дневник – записвайте рецепти, бележки от пътувания и др.

Използвайте конспект, за да планирате следващия си проект, да запишете родословието на семейството си или за всякакви други случаи, за които се сетите.

Ограничения на Toodledo

Функцията „Бележки“ се нуждае от по-добра функционалност за търсене.

Цени на Toodledo

Безплатни

Оценки и рецензии за Toodledo

G2 : 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Изберете най-доброто приложение за проследяване на цели

Приложенията, които тествах и включих в списъка, имат няколко общи черти: всички са лесни за използване и ми помагат да бъда по-организиран и продуктивен. Макар че са чудесни за поставяне и проследяване на цели, много малко от тях предлагат нещо повече от основните функции.

Аз предпочитам инструменти за дългосрочно планиране на цели, които ми помагат да балансирам личните и професионалните задачи. Затова платформа с разширени възможности за екипно сътрудничество, управление на задачи и управление на проекти е идеална за мен.

В този контекст само едно средство отговаря на всички изисквания – ClickUp!

Той опростява проследяването на цели с многофункционалните си функции и готови за употреба шаблони. Инструментите за управление на проекти на ClickUp ни позволяват да следим списъците със задачи и да си сътрудничим с мултифункционални екипи.

Като цяло, вместо индивидуален инструмент за проследяване на цели, ClickUp ви дава гъвкавостта да работите по професионални цели като екип. Макар че можете да поддържате отделни лични инструменти за проследяване, функциите за сътрудничество предлагат предимство.

Опитайте ClickUp още днес! Няма да съжалявате.