Изкачване по кариерната стълбица: как да поставяте и постигате цели за софтуерни инженери

Софтуерното инженерство е динамична и конкурентна област. За професионалистите в тази сфера поставянето на кариерни цели е укрепващо упражнение – поддържа мотивацията висока, повишава потенциала за печалба и ви подготвя за растеж.

Въпреки това, да се вземе решение за правилните кариерни цели в такава широка професионална област е по-лесно на думи, отколкото на практика.

Може би целта ви е да придобиете технически умения, да се потопите в алгоритмите или да овладеете структурите на данни. Или може би искате да усъвършенствате уменията си за кодиране чрез нов език за програмиране или да се заемете с проект за машинно обучение.

Или може би просто бихте искали да получите някои насоки за планиране на кариерата си.

В тази статия ще разгледаме различни кариерни цели за софтуерни инженери и ще предложим практични съвети за успешното им поставяне и постигане с помощта на подходящи инструменти. Да започнем!

Предимства на поставянето на (SMART) цели за софтуерни разработчици

Поставянето на кариерни цели като софтуерен инженер направлява професионалното ви развитие и ви предоставя ясна пътна карта за кариерно развитие. Това ви позволява да се съсредоточите върху ученето, развиването на умения и ефективното управление на времето си.

Това също така ви държи в крак с най-новите тенденции в областта на технологиите и изкуствения интелект, помага ви да разширите мрежата си от контакти, подобрява техническите ви и междуличностни умения и увеличава производителността ви.

Но откъде да започнете? Отговорът: следвайте SMART рамката за цели за софтуерни инженери. SMART означава:

С пецифични

М ерки

A chievable (Постижимо)

Р еалистични

Времеви

Уверете се, че целите, които сте си поставили, отговарят на тези критерии. Ако не отговарят, анализирайте ги по-подробно и ги разделите на по-малки, по-лесно управляеми стъпки, докато не отговорят на критериите SMART. Този подход добавя структура към процеса на поставяне на цели и увеличава вероятността за успех. 🥇

Стремейки се към подобряване на производителността чрез поставяне на SMART цели, вие отваряте врати към по-добра кариера и потенциал за печалби. Най-важното е, че постигането на определени цели носи лично удовлетворение и може да доведе до по-пълноценен начин на живот.

Използвайте шаблона за SMART цели на ClickUp, за да създадете и проследявате всичките си цели чрез списъци с конкретни действия. Неговите персонализирани статуси, като „Завършено", „Преодоляно", „Извън план", „В очакване" и „В план", позволяват лесно проследяване на целите!

40 примера за високоценни цели за софтуерни разработчици

Изборът на оптимални цели в софтуерното инженерство за вас или вашия екип често звучи по-лесно, отколкото е в действителност. За да ви помогнем, ще ви предоставим примери за SMART цели за софтуерни инженери. Използвайте ги като източник на вдъхновение за поставяне на професионални цели, които ще ви водят към успеха! 🏆

Технически и производствени цели

Техническите цели са свързани с индивидуалното ви обучение и развитие като професионалист в областта на софтуерното инженерство. Те включват овладяване на структури от данни, алгоритми, основи на мрежовите технологии, методологии за тестване и криптиране. Например, вашите цели за развитие на технически умения могат да включват:

Внедрете и оптимизирайте мащабируема облачна инфраструктура за проект в рамките на следващите девет месеца. Разработете нова функция, използвайки нов език за програмиране или рамка в рамките на следващите четири месеца. Автоматизирайте критичен процес в екипа, като използвате скриптове или кодиране през следващите три месеца. Намалете средното време за преглед на кода от 24 на 12 часа, като подобрите качеството на кода и подавате добре документирани заявки за изтегляне. Увеличете ефективността на ключова функция с 20% чрез оптимизация на алгоритми или по-добри структури на данни. Изпълнете 95% от възложените спринт задачи навреме за следващите три спринт цикъла.

Ако планирате инициативи за повишаване на квалификацията за себе си или за екипа си, използвайте шаблона за технически умения на ClickUp, за да оцените напредъка! Цветовата структура на документа позволява класифициране на уменията от 1 (начинаещ) до 4 (експерт), за да се идентифицират областите, които се нуждаят от повече внимание и отдаденост! 💪

Цели за кодиране

Програмирането е в основата на работата на софтуерните екипи, което го прави едно от най-важните умения, които трябва да се развиват.

Целите за качеството на кода се отнасят до проследяването на грешките в кода. Например, можете да си поставите за цел да намалите броя на грешките, открити в приложението, с 10% през следващия месец.

Целите за собственост върху кода се отнасят до отговорността за цялата кодова база. Като поемете пълна собственост върху кода, вашата цел може да бъде да гарантирате, че платформата ще остане оперативна 99,99% от времето през следващите три месеца.

Ето някои примери за цели, свързани с програмирането:

Увеличете обхвата на тестовете на критични модули на приложенията от 70% на 90% през следващото тримесечие. Намалете броя на докладваните бъгове в производството с 30% чрез въвеждане на по-стриктно осигуряване на качеството и автоматизирано тестване. Провеждайте анализи на всички сериозни инциденти и документирайте ключовите изводи, за да предотвратите подобни случаи в бъдеще. Използвайте следващите три седмици, за да подредите кода, като го направите по-лесен за разбиране и поддръжка. Въведете нов алгоритъм за оптимизиране на важна част от системата в рамките на следващите две седмици.

Цели за системно проектиране и иновации

Целите при проектирането на системи се въртят около постигането на значителни резултати, които засягат цялостни продукти или системи. Вашата цел е да направите промени с голямо въздействие, затова трябва да имате цялостно разбиране за това как функционира и се развива една система. Ето няколко примера:

Работете за подобряване на скоростта на извличане на данни с 30% през следващите шест месеца. Обединете се, за да проектирате и добавите напълно нов набор от функции към даден продукт в рамките на четири месеца.

Ето още няколко примера за цели за иновации за софтуерни инженери:

Разработете и предложете вътрешен инструмент за автоматизиране на повтарящи се задачи, който да намали ръчния труд с 30%. Внедрете доказателство за концепция за подобрение на функциите, базирано на машинно обучение, през следващите шест месеца. Идентифицирайте и преработете стария код, за да подобрите поддръжката и да намалите техническия дълг с 15%.

Цели за тестване и отстраняване на грешки

Тестването на софтуер е важна част от разработката, като гарантира, че екипите откриват и отстраняват основните бъгове, преди потребителите да се сдобият със софтуера. За да бъдат компетентни в тестването, инженерите трябва да притежават умения като гарантиране на цялостно покритие на тестовете и извършване на целеви тестове на конкретни сегменти от кода.

Някои професионални цели, които можете да си поставите, за да станете по-добри в тестването, включват:

До края на тримесечието се опитайте да постигнете 90% от критичните функции да имат автоматизирани тестове. В рамките на шест месеца организирайте тестове, за да оцените колко добре се представят основните потребителски пътеки.

След като задълбоченото тестване открие грешки в програмата, следващата стъпка е да се разрешат тези проблеми чрез отстраняване на грешките. Подобно на целите за проектиране и тестване на системи, целите за отстраняване на грешки са донякъде свързани с целите за кодиране.

Най-ефективните цели за отстраняване на грешки обаче се фокусират не само върху самата грешка, но и върху въздействието, което нейното отстраняване ще има върху софтуера. Ето два примера:

Създайте персонализирани изгледи в инструмента за регистриране за всеки нов проект през тази година, за да улесните откриването и отстраняването на проблеми. Станете наистина добри в използването на инструментите за отстраняване на грешки в езика за програмиране, като до края на следващите три месеца преминете от простото отпечатване на информация към по-ефективно решаване на проблеми.

Разгледайте безплатните шаблони за докладване на грешки на ClickUp, за да си дадете тласък и да опростите проследяването на грешки, като разчитате на предварително проектирани оформления, които ще ви спестят ценно време! 🕒

Цели за професионално развитие

Това са цели, които ще си поставите с оглед на кариерното си развитие. Те се въртят около използването на вашите софтуерни и комуникационни умения, за да станете предприемач или да подобрите вашата пригодност за работа за по-добри перспективи за работа.

Някои възможни цели за професионално развитие в софтуерната кариера могат да включват:

Получете сертификат AWS Certified Solutions Architect в рамките на следващите шест месеца. Участвайте в поне две конференции или уебинари за нововъзникващите технологии през тази година. Допринесете за проект с отворен код, като подадете поне три заявки за промени през следващото тримесечие. Научете нов език за програмиране в рамките на следващите три месеца Организирайте месечни срещи с експерти от бранша, за да се поучите от техния опит и познания.

Ако сте готови да приложите една или повече от целите, които обсъдихме, опитайте шаблона за кариерно развитие на ClickUp, за да централизирате плановете си за кариерно развитие! Той е напълно персонализируем и идеален за бързо картографиране на процесите ви от А до Я.

Цели за сътрудничество в екипа

Солидните умения за работа в екип и управление на екип са от жизненоважно значение за софтуерните инженери, особено за професионалистите на висше ниво, които ръководят проекти. Силната комуникация и работа в екип рационализират процесите, подобрявайки резултатите чрез комбиниран опит и разнообразни перспективи. Освен това, ако искате да управлявате свой собствен бизнес, трябва да научите как да ръководите, мотивирате и управлявате другите ефективно.

Ето някои цели, насочени към подобряване на уменията за управление на екип, комуникация и сътрудничество:

Проведете поне три сесии за споделяне на знания с екипа относно най-добрите практики за кодиране и новите технологии през тази година. Участвайте активно в прегледа на кода и давайте конструктивна обратна връзка за поне пет pull заявки на спринт. Подобрете междуфункционалното сътрудничество , като участвате в поне две срещи месечно с продуктови мениджъри или дизайнери. Наемете и обучете нов член на инженерния екип в рамките на три месеца, докато неговите резултати отговорят на очакванията. Поемете отговорността за проект през следващото тримесечие, като се уверите, че той се управлява добре и се изпълнява в срок. Създайте съвместно техника за оценка и преглед на програмата (PERT) или диаграми на Гант, за да изясните ролята на всеки. Организирайте и провеждайте редовни срещи, ежедневно или ежеседмично, за да сведете до минимум конфликтите и да видите как можете да допринесете за по-голямата картина. Използвайте интеграцията на ClickUp Zoom за по-продуктивни сесии.

Нуждаете се от удобен инструмент, за да започнете да ръководите екипа си ефективно? Планирайте управлението на екипа и проследявайте представянето на всеки в едно място, като използвате шаблона за план за управление на екипа на ClickUp! 👥

Цели за учене

Овладейте нов програмен език (например Rust или Go), като завършите онлайн курс и създадете страничен проект в рамките на шест месеца. Прочетете поне една техническа книга на тримесечие за софтуерна архитектура, системно проектиране или най-добри практики за кодиране. Решавайте три задачи по програмиране в LeetCode всяка седмица, за да подобрите алгоритмичното мислене и уменията си за решаване на проблеми.

Цели за личностно развитие

Личното развитие включва подобряване на меките умения като управление на времето, решаване на проблеми и комуникация. Целите, които помагат на инженерите в тази област, могат да включват:

Осигурете доброволно и активно участие в проектите, като редовно допринасяте за изготвянето на дневния ред на срещите или ретроспективните сесии. Подобрете уменията си за говорене пред публика, като проведете поне две технически лекции или презентации през следващата година. Развийте по-добри навици за управление на времето, като използвате метод за продуктивност (напр. Pomodoro, time blocking) и проследявате ефективността в продължение на три месеца. Подобрявайте баланса между работата и личния живот, като поставяте ясни граници, правите почивки и намалявате извънредния труд с 20% през следващото тримесечие. Посетете курс за подобряване на уменията за водене на преговори на работното място

Шаблонът за годишни цели на ClickUp е създаден, за да ви помогне да определите и проследите целите си за годината. Започнете с този шаблон за документ и създайте своя работен процес в ClickUp, който включва списък, диаграма на Гант, натоварване, календар и др. Създавайте задачи с различни персонализирани статуси, за да проследявате напредъка по всяка цел.

Съвети за ефективно поставяне и постигане на вашите кариерни цели

Съгласувайте целите с кариерните си амбиции: Поставете цели, които са в съответствие с дългосрочното кариерно развитие, независимо дали става дума за преминаване към ръководна длъжност, ставане на експерт в дадена област или преход към нов технологичен стек.

Балансирайте краткосрочните и дългосрочните цели : Уверете се, че имате комбинация от краткосрочни и дългосрочни цели, на които да се фокусирате. Краткосрочни: „Увеличете обхвата на тестовете с 15% в следващия спринт. ” Дългосрочни: „Получете сертификат за облачни изчисления в рамките на една година. ”

Краткосрочни: „Увеличете обхвата на тестовете с 15% в следващия спринт.“

Дългосрочна цел: „Получете сертификат за облачни изчисления в рамките на една година.“

Дайте приоритет на целите, ориентирани към въздействието: Фокусирайте се върху цели, които добавят стойност – подобряване на производителността на системата, намаляване на техническия дълг, подобряване на сътрудничеството в екипа или повишаване на ефективността на разработката.

Поддържайте целите гъвкави и адаптивни : Технологиите се променят бързо, затова бъдете отворени към коригиране на целите въз основа на нови тенденции, изисквания на проектите или обратна връзка.

Поставете цели за учене заедно с цели за производителност : Комбинирайте професионалните си цели, като балансирате стремежите си за учене с подобряването на производителността. Цел за производителност: „Прилагане на научените концепции чрез проектиране на мащабируема архитектура на микроуслуги за нова функция.“ Цел за учене: „Завършване на напреднал курс по системно проектиране в рамките на шест месеца.“

Цел за производителност: „Прилагане на научените концепции чрез проектиране на мащабируема архитектура на микроуслуги за нова функция.“

Цел на обучението: „Завършете напреднал курс по системно проектиране в рамките на шест месеца.“

Фокусирайте се както върху техническите, така и върху меките умения : Успехът в разработката на софтуер не се състои само в програмирането – поставете си цели за подобряване на комуникационните, екипните и лидерските си умения.

Празнувайте постиженията и повтаряйте: Признаването на напредъка поддържа мотивацията висока. Ако дадена цел не е постигната, анализирайте какво е пошло не както трябва и усъвършенствайте подхода.

Как да поставите и постигнете цели в софтуерното инженерство в ClickUp

След като разгледахме нововъзникващите цели в софтуерното инженерство, е време да ги определим и постигнем. Управлението на множество или значителни цели успоредно с редовните ви задачи може да ви се стори прекалено натоварващо, особено без организационни инструменти, които да ви помогнат.

За щастие, ClickUp — надеждно решение за управление на проекти „всичко в едно“, идеално за софтуерни екипи — предлага всички необходими инструменти за ефективно поставяне, проследяване и постигане на цели.

От AI-базиран асистент за проследяване на планове за развитие и генериране на продуктови пътни карти до agile и scrum табла за създаване на уникални работни процеси, ClickUp ви подкрепя във всички ваши инженерни проекти за управление на проекти. 🙌

Ето нашите пет най-важни съвета за ефективно поставяне и постигане на цели в кариерата ви в софтуерното инженерство!

1. Организирайте целите си в лесно достъпна платформа

Централизирането на целите ви в една платформа позволява ефективна организация на целите и безпроблемен достъп. За да управлявате целите си успешно, платформата, която използвате, трябва да ви позволява да отбелязвате крайни срокове, да проследявате напредъка и да записвате важни бележки без усилие. ✅

Когато имате големи, дългосрочни цели, разделите ги на по-малки задачи. Да речем, че мечтаете да стартирате свой собствен бизнес – разделите тази мечта на изпълними стъпки, като проучване на пазара, създаване на продукта, търсене на финансиране и осигуряване на първоначални продажби. По този начин тези на пръв поглед невъзможни големи цели ще станат по-достижими.

Можете да направите всичко това и още много с ClickUp Goals — да определите ясни срокове и измерими цели и да използвате ClickUp Automations, за да проследите колко далеч сте стигнали, и всичко това в рамките на една платформа!

Задавайте, организирайте и проследявайте всичките си цели и етапи без усилие с ClickUp.

Определете ключовите етапи в процеса на поставяне на цели като важни събития и разделите основните цели на по-лесно постижими задачи за по-голяма ефективност. ClickUp ви позволява да:

Определете количествени цели

Използвайте цели от типа „вярно/невярно“ за „завършени“ или „незавършени“ задачи.

Използвайте парични цели, за да следите финансовите си цели за по-добро управление на бюджета

Очертайте индивидуалните задачи като цели за сложни задачи

Числовите цели ви позволяват да проследявате задачи, които могат да бъдат разделени на ясни единици, като „Завършете 5 задачи по кодиране в рамките на една седмица“. Целите „Вярно/Невярно“, от друга страна, са чудесни за проследяване на завършването на конкретни задачи по кодиране, като проверка дали дадена функция е била имплементирана или даден бъг е бил отстранен. 🐞

Изберете от различни видове цели, които да измервате по валута, проценти, числа и по вярно или невярно.

Можете също така да организирате взаимосвързани цели в папки, което ви дава бърз и изчерпателен поглед върху напредъка ви към общите цели.

2. Решете кои цели са с най-висок приоритет

В преследването на целите, чувството на претовареност често може да доведе до тяхното напълно изоставяне. Справяте се с дълъг списък от амбиции или мащабна цел с безброй по-малки стъпки? Определете приоритети.

Да предположим, че имате технически цели – реализиране на проект на нов език, овладяване на контрола на версиите и работа с облачна платформа. Не е възможно да се потопите в трите едновременно, затова е от първостепенно значение да определите приоритетите си.

Задайте нива на приоритет за работата си с ClickUp Task Priorities

Системата Task Priorities на ClickUp предлага четиристепенна структура, която да ви помогне при вземането на решения. Да предположим, че вашата голяма цел е да разработите нова функция за приложение. Използвайте тази система, за да класифицирате задачите като:

Спешно: Незабавно внимание (Отстранете критични бъгове, засягащи потребителското преживяване)

Висока: Важни задачи, изискващи бързо изпълнение (Проектиране на основната архитектура на функцията)

Нормално: Важни, но по-малко срочни задачи (Внедряване на елементи на потребителския интерфейс)

Ниска: Задачи с по-ниска приоритетност или по-малко критични по отношение на времето (Оптимизиране на производителността на функциите)

Задаването на приоритетни етикети е лесно – просто кликнете върху иконата с флагче и изберете нивото на спешност от падащото меню. Червените флагчета представляват спешни задачи, а светлосивите се използват за по-малко критични задачи, което гарантира бързото им идентифициране. 🚩

3. Споделете целите си с колеги и ръководители

Вашите колеги софтуерни инженери може да са също толкова ентусиазирани от вашите професионални амбиции, колкото и вие. Споделянето на целите ви с тях отваря диалог, в който можете да проследявате напредъка и да празнувате заедно постигнатите резултати. Освен това, като държите приятелите и колегите си в течение, вие си осигурявате партньори, които ви подкрепят, ви насърчават и ви помагат да се придържате към целите на проекта си. 🥳

Когато обсъждате целите си с вашия ръководител, това не е просто разговор – това е възможност. Той може да ви предложи ресурси като специализирано обучение или по-голяма автономност при проектите. Това показва вашата инициативност, което може да доведе до допълнителни отговорности или награди.

С ClickUp споделянето на цели е по-лесно от всякога. Независимо дали сте структурирали целите си в предварително създаден шаблон или сте ги създали от нулата, можете без усилие да споделяте списъци, табла или документи с колеги или ръководители, като използвате споделяеми връзки и контрол на достъпа.

Да предположим, че използвате шаблона за годишни цели на ClickUp, за да съставите вашите цели и задачи за следващата година. Можете да поканите други хора не само да разгледат, но и да коментират директно споделения документ!

Съхранявайте целите си в общо централно пространство, използвайки ClickUp Docs.

ClickUp Docs улеснява сътрудничеството в реално време, като позволява на екипите да редактират, задават задачи, маркират членове и безпроблемно превръщат текста в практически стъпки, поддържайки всичко организирано и ефективно. ✨

Това означава също, че обсъждането на целите ви с вашия супервайзор става двустранен процес. Той може да ви дава предложения, като оставя коментари директно във вашия споделен документ, които можете да прегледате и приложите според нуждите си.

4. Задайте крайни срокове за постигане на целите

Определянето на крайни срокове за вашите цели е от съществено значение за навременното им изпълнение. Започнете с определяне на реалистични срокове за всяка цел. След изтичане на определения срок, оценете критично напредъка си, за да видите дали крайните срокове са били реалистични и дали трябва да коригирате бъдещите крайни срокове.

Докато преследвате целта си, редовно оценявайте сроковете. На прав път ли сте или трябва да направите корекции? Гъвкавостта е от решаващо значение за поддържането на реалистичен и постижим график.

Разпределете конкретни времеви интервали за задачите с помощта на календарния изглед на ClickUp.

С календара на ClickUp можете да следите крайните срокове и да задавате напомняния, за да не пропуснете нищо. Той е многофункционален и предлага ежедневен, седмичен или месечен изглед, така че лесно можете да следите всички свои крайни срокове. 📅

Планирането е лесно като детска игра – преместете задачите в календара си и готово! Цветово кодираните задачи добавят допълнително ниво на организация, като ви помагат да сортирате по проект, приоритет или потребителски полета.

Намалете мащаба, за да видите цялостна картина на проекта, или увеличете мащаба, за да видите подробностите по задачите. Използвайте филтри, за да прецизирате изгледа си, като подчертаете задачите, които наистина са важни. Можете дори да споделяте календара си или да стартирате срещи директно от календара, което прави координацията безпроблемна част от графика ви.

5. Редовно преглеждайте напредъка и адаптирайте целите

Оценявайте постоянно напредъка си и бъдете готови да промените курса, когато е необходимо. Предвид променящите се обстоятелства, целите може да се наложи да бъдат коригирани. Бъдете гъвкави и готови да променяте приоритетите си. Например, след като техническите ви умения станат солидни, обмислете да пренасочите фокуса си към лични цели или цели, свързани с изграждането на мрежа от контакти. 🤝

Получавайте информация в реално време с таблата за управление на ClickUp

Използвайте ClickUp Dashboards за визуална снимка на вашия напредък, съобразена с вашите предпочитания – чрез кръгови, линейни или стълбови диаграми.

Този цялостен поглед ви позволява да следите целите, да получите ценна информация за напредъка си и да направите необходимите корекции по пътя.

Навигирайте лесно целите в софтуерното инженерство с ClickUp

Създаването на интелигентни (и SMART) цели за софтуерни инженери е лесно с инструмент като ClickUp. Като следвате нашите практични съвети и използвате подходящите инструменти за поставяне на цели, ще реализирате своите професионални, лични и технически амбиции!

Вземете ClickUp безплатно още днес и се възползвайте от неговите инструменти за управление на операциите и готови шаблони за софтуерно инженерство, за да определите и постигнете целите си като професионалист! 😎