15-те най-добри софтуера за проследяване на проблеми за 2025 г. (характеристики, цени)

Да задоволиш клиентите си е по-лесно на думи, отколкото на практика, особено ако имаш голяма клиентска база.

В края на краищата, да управляваш бизнес не е лесна работа! ?

За щастие, можете да използвате инструменти като софтуер за проследяване на проблеми , за да създадете работен процес за идентифициране, наблюдение и разрешаване на проблемите на клиентите. По този начин вашите клиенти остават доволни вместо да стигнат до безизходица.

В тази статия ще обсъдим какво представлява софтуерът за проследяване на проблеми и ще подчертаем 15-те най-добри инструмента за проследяване на проблеми, които са налични днес.

Да започваме.

Какво е софтуер за проследяване на проблеми?

Софтуерът за проследяване на проблеми ви позволява да следите напредъка на всеки клиентски билет или проблем, докато той бъде успешно решен. Дори вашият вътрешен екип може да докладва софтуерен бъг или проблем, използвайки система за проследяване на ИТ проблеми.

Но какво точно е билет?

Когато клиент съобщи за проблем чрез вашия канал за поддръжка (имейл, чат на живо и т.н.), системата за управление на билетите създава „билет“. Въз основа на работния процес на вашата клиентска поддръжка, агентите могат да избират билетите самостоятелно или да им бъдат възложени конкретни билети.

Това поставя началото на една луда надпревара с недоволни клиенти. ?

Софтуерът за проследяване на заявки по същество документира заявката на клиента и последващите му взаимодействия с представителите на обслужването на клиенти. В резултат на това клиентите няма да се налага да повтарят своите проблеми многократно (и да губят самообладание по време на разговорите!)

Ето няколко предимства на използването на софтуер за проследяване на проблеми:

Откривайте проблемите навреме с бързо управление на дефектите

Повишете ефективността на проектите

Оптимизирайте сътрудничеството в екипа ?

Повишете удовлетвореността на клиентите

По същество, софтуерът за проследяване на проблеми в ИТ може да ви помогне да разсеете всякакви притеснения, които клиентът може да има.

Топ 15 софтуера за проследяване на проблеми

Ето 15-те най-добри софтуера за проследяване на проблеми на пазара:

Списъкът на ClickUp Issue Tracker улеснява проследяването на отворените проблеми, кои лица работят по тях и какъв е статуса на задачите – всичко това с един поглед.

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и проследяване на проблеми, използван от продуктивни екипи в малки и големи компании.

С този софтуер за управление на проекти за обслужване на клиенти вашите екипи могат да постигнат най-добри резултати за задържане на клиенти .

Превърнете стресиращите въздишки в широки усмивки на победа! ?

Ключови характеристики на ClickUp

Ето няколко начина, по които ClickUp може да ви помогне при управлението на проблеми:

Проследявайте и наблюдавайте грешките и проблемите на вашия уебсайт и лесно ги възлагайте на вашия екип.

Предимства на ClickUp

Начертайте идеи за функции и нови концепции за приложения с Mind Maps

Позволете на маркетинговите и екипите за обслужване на клиенти да работят заедно с Collaborative Editing

Направете едновременни редакции на подобни задачи, свързани с бъгове, с помощта на лентата с инструменти за многозадачност.

Изгледът на натоварването гарантира, че вашите колеги нямат никакви проблеми с натоварването си.

Автоматизирайте повтарящите се задачи за ефективно проследяване на проблеми с Automations

Създайте списъци с задачи, за да сте сигурни, че екипът ви няма да пропусне нито един проблем, който досажда на клиентите ви.

От идентифицирането на виновника до оценката на местопрестъплението, следете всички проблеми на клиентите с Portfolios.

Премахвайте бъговете в правилния ред с Task Dependencies

GitLab и Bitbucket Вградени интеграции за Sentry

Насочете съотборниците си срещу бъговете, а не един срещу друг! Задайте ясни очаквания с Priorities

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи (7 $/член на месец)

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 USD/член на месец)

Оценки на клиентите на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

GitLab е инструмент за проследяване на проблеми, който ви позволява да наблюдавате статуса на работния процес на всеки проблем с помощта на специален панел за проблеми.

Въпреки това, когато приложението за проследяване на проблеми пусне нови функции, само тестерите и разработчиците могат да имат достъп до тях, докато не бъдат активирани за всички.

Основни характеристики на GitLab

Приема предложения за функции, заявки за поддръжка и доклади за грешки.

Включва вградени гъвкави функции като етапи, пътни карти и етикети.

Проверете подробностите за отделните проблеми с анализи на проблемите.

Цени на GitLab

GitLab предлага безплатен план, а платените планове започват от 19 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на GitLab

G2: 4,4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (580+ отзива)

Zendesk е софтуер за проследяване на проблеми, който събира заявките на клиентите на вашата организация на едно място. Той ви позволява да управлявате, оценявате и разрешавате проблеми, за да постигнете удовлетворение на клиентите.

Накратко, с този софтуер за управление на проблеми можете лесно да изпълнявате няколко задачи едновременно, вместо да се затрупвате с много задачи наведнъж! ?

Основни характеристики на Zendesk

Използва типове билети за проблеми и инциденти и ключови полета за билети, за да проследява проблемите.

Бързо отговаря на запитвания на клиенти с автоматизирани отговори

Предоставя бизнес информация с анализи и отчети за обслужването на клиенти.

Zendesk се интегрира със стотици други инструменти, като ClickUp и Jira

Цени на Zendesk

Zendesk предлага безплатен план, а платените планове започват от 19 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Zendesk

G2: 4. 2/5 (над 2650 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2600 отзива)

Бонус: Шаблони за докладване на инциденти

Sentry.io е инструмент за отчитане на грешки, който ви помага да приоритизирате, идентифицирате, възпроизведете и отстраните проблеми.

Недостатъкът е, че приложението не ви позволява да съхранявате исторически данни за проблемите.

Проблемът?

Ако същият бъг или грешка се появи отново, няма да имате достъп до база от знания с подходящите решения. ?

Ключови характеристики на Sentry.io

Отзивите на потребителите предоставят допълнителна информация за основната причина за даден проблем.

Проследявайте производителността на приложенията с мониторинг на производителността

Измервайте състоянието на пусканите функции във времето

Цени на Sentry.io

Sentry. io предлага безплатен план, а платените планове започват от 26 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Sentry. io

G2: 4,4/5 (45+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

5. Airbrake

Airbrake е Шерлок Холмс сред софтуерите за управление на проблеми.

Защо?

Той споделя в реално време сигнали за проблеми с екипа и описва точния ход на събитията, довели до конкретен проблем, така че да можете да предотвратите повторението му. ?️‍♂️

Въпреки това, приложението не разполага с вградени гъвкави функции като спринтове и управление на задачите.

Да видим дали трябва да натиснете (въздушната) спирачка на този...

Основни характеристики на Airbrake

Идентифицира грешки, засягащи множество потребители, за да минимизира въздействието върху клиентите.

Предоставя богата контекстуална информация за причините за възникване на грешките.

Мощна функция за търсене и филтриране за гладък работен процес при разрешаването на проблеми

Цени на Airbrake

Airbrake предлага платени планове, започващи от 19 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Airbrake

G2: 4,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (25+ отзива)

Bugsnag е инструмент за проследяване на грешки, който поддържа безпроблемно управление на грешките.

Той следи стабилността на приложението и ви позволява да вземате решения, основани на данни, за създаване на нови функции или отстраняване на бъгове. По този начин можете да създадете гъвкав работен процес и да проследявате бъговете ефективно.

Въпреки това, безплатният план не ви дава информация за стабилността на всички ваши приложения.

Този софтуер за проследяване на грешки е ли се натъкнал на пречка?

Нека да разберем...

Основни характеристики на Bugsnag

Помощ от експерти в областта за намаляване на грешките и решение за проследяване на бъгове

Богата, цялостна диагностика, която ви помага да възпроизведете всяка грешка

Прецизна функция за търсене, за да се фокусирате върху бъгове с висок приоритет

Цени на Bugsnag

Bugsnag предлага безплатен план, а платените планове започват от 65 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Bugsnag

G2: 4,4/5 (над 25 отзива)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

nTask е софтуер за проследяване на проблеми, който ви позволява да приоритизирате проблемите според степента на сериозност.

Можете лесно да възлагате задачи на конкретен член и да проследявате напредъка.

По този начин ще знаете дали член на екипа действително работи по проблеми с висок приоритет, без да се налага да го подканяте и напомняте!

Основни характеристики на nTask

Статусите на проблемите дават яснота дали проблемите са отворени или решени.

Присвойте на всеки проблем уникален идентификационен номер за лесно проследяване.

Прегледайте множество проблеми с помощта на разширени филтри за търсене.

Цени на nTask

nTask предлага безплатен план, а платените планове започват от 3 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на nTask

G2: 4,5/5 (13+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (15+ отзива)

8. Marker. io

От събиране на обратна връзка от екипа до ефективно възпроизвеждане на грешки, Marker. io може да бъде едно цялостно решение за тестване на софтуер и обратна връзка от клиенти.

За съжаление, с този софтуер за проследяване на грешки не можете да създавате диаграми с свободна форма, за да визуализирате и анализирате концепции.

Можете обаче да интегрирате Marker.io и ClickUp за лесно сътрудничество и синхронизиране.

Основни характеристики на Marker.io

Докладвайте проблеми на вашия уебсайт с помощта на техния уиджет за обратна връзка.

Порталът за гости предоставя на вашите клиенти обзор на предишни проблеми, за които е било съобщено.

Уведомявайте потребителите за разрешените проблеми с функцията за автоматична синхронизация на статуса.

Цени на Marker.io

Marker. io предлага платени планове, започващи от 39 долара за 5 потребители/месец.

Оценки на клиентите на Marker. io

G2: 4,7/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

Искате да опростите процеса на отчитане на грешките?

Ето ръководство за как да създадете перфектния доклад за грешки в ClickUp с помощта на Marker. io

9. HubSpot

С HubSpot получавате подробна информация за заявките на клиентите, включително подробности за продуктите, история на проблема, обратна връзка и др.

Недостатъкът е, че безплатният план не предлага проучвания за клиентското преживяване и удовлетвореност.

Изглежда, че или ще се разделите с парите си, или с клиентите си! ?

Основни характеристики на HubSpot

Предлага ключови показатели за поддръжка, като време за отговор на агентите, обем на билетите и др.

Централизиран софтуер за помощна служба , който ви помага да организирате, управлявате и проследявате проблеми по-бързо.

Приоритизирайте заявките, за да разрешите критичните проблеми по-бързо

Цени на HubSpot

HubSpot предлага безплатни инструменти, а платените планове започват от 45 долара на месец за двама потребители.

Оценки на клиентите на HubSpot

G2: 4,4/5 (над 6770 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

10. Zoho

Zoho BugTracker е система за проследяване на бъгове, която уведомява представителите на обслужването на клиенти, когато бъдат подадени нови проблеми и когато бъдат направени актуализации.

Този инструмент за проследяване на грешки ви позволява да създадете персонализиран интерфейс, който отговаря на нуждите както на вашия екип, така и на клиентите ви.

Може да се каже, че сте убили два заека с един камък!

Основни характеристики на Zoho

Мениджърите могат да персонализират статуса на проблемите и работния процес.

Добавяйте етикети към бъгове и отстранявайте сериозни проблеми с едно действие.

Визуализирайте и проследявайте проблемите си на канбан табло

Цени на Zoho

Zoho предлага безплатен план за до десет потребители, а платените планове започват от 3 долара на потребител на месец.

Оценки на клиентите на Zoho

G2: 4. 4/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (145+ отзива)

11. HappyFox

HappyFox организира билетите въз основа на категория, спешност и напредък. Можете да събирате и анализирате обратната връзка от клиентите, за да разберете къде има място за подобрения. ?

Този инструмент за проследяване на дефекти обаче не прави работната натовареност на вашия екип по-лесно управляема, тъй като не ви позволява да създавате и използвате списък със задачи за спринт.

Изглежда, че HappyFox няма да „подкрепи“ щастието на вашия екип за обслужване!

Основни характеристики на HappyFox

Създайте предварително дефинирани шаблони за отговор на запитвания от клиенти

Използвайте чатботове, за да взаимодействате с клиентите в реално време

Автоматизирайте повтарящи се задачи като маркиране и затваряне на билети

Цени на HappyFox

Поискайте персонализирана оферта от HappyFox.

Оценки на клиентите на HappyFox

G2: 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

Wrike помага на екипите да решават проблемите на клиентите бързо и ефективно с помощта на предварително създадената система за издаване на билети и шаблон за помощна служба.

За съжаление, в безплатния план няма да получите функции за проследяване на времето, диаграми на Гант или персонализирани полета.

Знаем, нали?

Основни характеристики на Wrike

Интегрира се с приложения като GitHub, за да помогне на екипите да разрешават проблемите ефективно.

Добавете персонализирани статуси, за да проследявате напредъка по проблемите.

Маркирайте постъпващите билети като ИТ, продукт или услуга за по-голяма яснота.

Цени на Wrike

Wrike предлага безплатен план, а платените планове започват от 9,80 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Wrike

G2: 4. 2/5 (1560+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (1660+ отзива)

Wrike няма важни функции? Разгледайте тези най-добри алтернативи на Wrike!

Jira е система за проследяване на проблеми, която позволява на членовете на екипа да откриват бъгове и проблеми по време на тестването на продукти.

Управлението на проекти с Jira също може да ви даде пълен контрол върху цялостното разработване на вашия продукт. По този начин вашите клиенти няма да поемат пълен контрол над формулярите за заявки за отстраняване на бъгове!

Въпреки това, Jira е изключително сложен за използване и сега ви принуждават да мигрирате към техния облак, тъй като се сбогуват с предлагането на сървъри!

Основни характеристики на Atlassian Jira

Комуникирайте плановете си и планирайте работния процес за проследяване на проблеми с пътни карти.

Уведомявайте членовете на екипа, когато статуса на проблема се промени от „неизпълнен“ на „изпълнен“.

Приоритизирайте бъговете, като ги плъзгате и пускате в колоната с задачи на вашия екип с този инструмент за управление на дефекти.

Цени на Atlassian Jira

Jira предлага безплатен план, а платените планове започват от 7,75 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Atlassian Jira

G2: 4. 2/5 (3860+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 10 000 отзива)

Не сте убедени в Jira? Разгледайте тези най-добри алтернативи на Jira!

14. Redmine

Redmine е инструмент с отворен код за управление на проекти и проследяване на проблеми, който ви позволява да видите проблемите на времева линия, диаграма на Гант и календар.

Въпреки това, изгледите на Gantt и календара в приложението не разполагат с функция за плъзгане и пускане.

Може ли Redmine да ви предпази от цифровите мини на проблемите? ?

Нека да разберем...

Основни характеристики на Redmine

Създайте персонализирано поле, като текстово, цифрово или датно, за да създадете подробни проблеми.

Позволява ви да идентифицирате и маркирате дублиращи се проблеми.

Вградени уикита за документация и съвместно редактиране

Цени на Redmine

Redmine предлага безплатен план, но някои приставки изискват заплащане.

Оценки на клиентите на Redmine

G2: 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (110+ отзива)

Не сте убедени в Redmine? Разгледайте тези най-добри алтернативи на Redmine!

15. FreshDesk

FreshDesk е омниканална платформа, която позволява на екипите да комуникират с клиентите чрез имейл, чат, телефон или социални медии.

Но може ли този програмен продукт за проследяване на проблеми да помогне на вашия екип да поддържа нещата в ред?

Да видим...

Основни характеристики на FreshDesk

Функцията за откриване на конфликти гарантира, че няколко агенти не работят по един и същ проблем.

Система за проследяване на билети, която свързва свързани билети, за да бъдете в течение с широко разпространени проблеми.

Таблото за планиране ви помага да проверявате напредъка на екипа.

Цени на FreshDesk

FreshDesk предлага безплатен план, а платените планове започват от 15 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на FreshDesk

G2: 4,3/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Бонус: 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Freshdesk през 2024 г.

Проблеми с проследяването на проблеми? Вече не!

С ефективен софтуер за проследяване на проблеми, вашият работен процес за обслужване на клиенти ще функционира безпроблемно и ще можете да спечелите доверието на клиентите си.

И докато всички инструменти, които споменахме тук, могат да ви помогнат в един или друг аспект, ClickUp се грижи за всичко!

С ClickUp можете да групирате сходни бъгове, като им добавите етикети. Освен това можете да ускорите процеса на проследяване на проблеми с предварително създадени шаблони за опашки с бъгове, гъвкаво управление на проекти, управление на продукти и др.

Преминайте към ClickUp безплатно, за да превърнете управлението на проблеми в абсолютно лесна задача.