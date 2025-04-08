10-те най-добри софтуерни инструмента с отворен код за управление на проекти през 2025 г.

Проектният мениджър има много задачи – от проследяване на графиците на задачите до оценяване на рисковете при доставката и управление на натоварването. Надежден инструмент за управление на проекти (PM) е задължителен за постигане на целите, но основният въпрос е: Да изберете продукт с отворен код или традиционен софтуер за управление на проекти?

Инструментите за управление на проекти с отворен код често се предпочитат от малки компании и стартиращи фирми, които не искат да инвестират в скъпо „пакетирано“ решение за управление на проекти. Въпреки че съществува схващането, че софтуерът с отворен код може да ускори доставката на продукти за Agile екипи, използването му понякога може да бъде нож с две остриета. ⚔️

Например, софтуерът за управление на проекти с отворен код обикновено не е най-удобен за подробно управление на задачите и планиране на проекти. Може да се наложи да се примирите с проблеми със съвместимостта или сериозни пропуски в сигурността при някои продукти.

С оглед на това, нека обсъдим някои от най-добрите инструменти за управление на проекти с отворен код в това ръководство.

Нашите кратки ревюта ще ви помогнат да намерите този, който може да се справи с вашите работни процеси.

Качеството на вашия софтуер за управление на проекти, независимо дали е с отворен код или не, трябва да предлага приблизително следните функционалности:

Видимост на проекта: Инструментът трябва да ви позволява да наблюдавате проектите от различни гледни точки, като напредъка на задачите, натовареността на изпълнителите и рисковете, свързани с завършването. Управление на задачите: Много е важно софтуерът да поддържа организирането на задачите. Той трябва да ви позволява да разделите : Много е важно софтуерът да поддържа организирането на задачите. Той трябва да ви позволява да разделите целите на планирането на проекта на конкретни действия и да улеснява проследяването с актуализации на статуса и етикети за приоритет. Функции като проследяване на времето и управление на ресурсите за управление на натоварването са оптимални. Персонализиране: Трябва да ви позволява да персонализирате средата с адаптирани работни процеси, : Трябва да ви позволява да персонализирате средата с адаптирани работни процеси, персонализирани полета и конфигурируеми известия. Достъпност: Трябва да можете да използвате софтуера на вашия компютър и мобилно устройство, за да се насладите на гъвкавост и да се справяте с неотложни въпроси в движение. Шаблони: Най-добрият софтуер за управление на проекти разполага с колекция от шаблони, които придават структура на вашите задачи по планиране, администриране и управление на проекти. Инструменти за сътрудничество: Проверете дали има инструменти като цифрови бели дъски, споделяне на документи, коментари и мисловни карти, които да помогнат на : Проверете дали има инструменти като цифрови бели дъски, споделяне на документи, коментари и мисловни карти, които да помогнат на членовете на екипа ви да си сътрудничат.

Ако сте се фокусирали върху инструменти с отворен код, имайте предвид и други фактори като цена и подходящост. Тези продукти обикновено са безплатни, но ако се нуждаете от разширени функционалности и поддръжка за сложни бизнес модели, може да се наложи да изберете платена опция.

Прегледахме десетки инструменти за управление на проекти с отворен код и избрахме деветте най-добри варианта с подходящи функционалности. Преди да преминем към тях, бихме искали да ви представим ClickUp, най-ефективното безплатно решение за управление на проекти както за малки, така и за големи компании!

ClickUp е първокласно решение за управление на задачи и проекти — макар и да не е с отворен код, този софтуер се отличава с лесен за използване интерфейс, първокласни функции за поверителност и споделяне, както и пълен набор от функции за управление на проекти без проблеми с съвместимостта.

ClickUp оптимизира работните процеси по управление на проекти, като предлага безпроблемна видимост, управление на задачи и функции за отчитане в реално време. Използвайте над 15 изгледа, за да наблюдавате проектите и задачите си – например изгледът „Списък“ е чудесен за общи прегледи, докато изгледът „Календар“ ви помага да следите графиците на проектите.

Най-доброто при използването на ClickUp е, че не трябва да се притеснявате за рисковете за поверителността и сигурността, които често съпътстват инструментите с отворен код. С настройките за споделяне и разрешения можете да контролирате йерархичните права за достъп до папките, списъците или задачите в работното си пространство.

Канете членове и гости да имат достъп до конкретни файлове и контролирайте техните права за споделяне и редактиране. Можете също да използвате функцията Публично споделяне, за да споделяте това, върху което работите, без да компрометирате поверителните данни. Гледайте този видео урок, за да видите как работи йерархията в ClickUp.

Безплатната версия на ClickUp предлага невероятни предимства, като неограничен брой задачи, табла за проследяване на напредъка, документи за съвместна работа, вградена функция за проследяване на времето и бели дъски за мозъчна атака и работа в екип.

Ако сте в платен план, можете да отключите свят от възможности с ClickUp AI, работен асистент, обучен да ускорява отнемащи време задачи като създаване на проектни брифинги, графици и матрици за разпределение на отговорности.

Не пропускайте да разгледате впечатляващата колекция от шаблони за управление на програми на ClickUp. Изпробвайте шаблона за управление на проекти на ClickUp, за да приоритизирате задачите и целите и да наблюдавате напредъка с автоматизация без кодиране. Или използвайте таблото за управление на проекти на ClickUp, за да проследявате успеха с диаграми, графики и други визуални елементи.

Най-добрите функции на ClickUp

Безплатен пакет за управление на проекти, базиран в облака

Множество изгледи на проекти и интуитивни табла (с джаджи)

Споделяне и разрешения на базата на йерархия

Шаблони за гъвкаво управление на проекти за множество случаи на употреба за софтуерни и разработвателни екипи

Вградени инструменти за проследяване на времето и сътрудничество

Централизирано редактиране и управление на документи

Надеждни практики за сигурност и поверителност

Отлични уроци и поддръжка на клиенти

AI поддръжка за административни и писателски задачи

Функции за управление на ресурсите за визуализиране и коригиране на работната натовареност

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпна само в платените планове.

Широкият спектър от функции за управление на проекти може да обърка новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

📮ClickUp Insight: Нашето проучване установи, че специалистите, работещи с информация, поддържат средно 6 ежедневни връзки на работното си място. Това вероятно включва многократни съобщения по имейл, чат и инструменти за управление на проекти. Ами ако можехте да съберете всички тези разговори на едно място? С ClickUp можете! Това е приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на вас и вашия екип да работите по-бързо и по-умно.

2. ProjectLibre

Основното предимство на ProjectLibre е съвместимостта му с файловете на Microsoft Projects, което го прави идеалната алтернатива с отворен код на платформата.

ProjectLibre поддържа различни процеси за създаване и управление на проектни планове. Използвайте структурата за разпределение на работата (WBS), за да разделите работната си натовареност на лесни за управление задачи, или използвайте структурата за разпределение на ресурсите (RBS) , за да управлявате в детайли компонентите на ресурсите.

Използвайте мрежови диаграми, за да зададете зависимости между задачите и да предотвратите затрудненията достатъчно рано. Вземете предвид компонентите на разходите и крайните срокове, като визуализирате проектите си под формата на диаграми на Гант и наблюдавате тяхното състояние с помощта на Earned Value Costing.

ProjectLibre поддържа над 30 езика, включително арабски, хинди, френски и немски, което го прави подходящ за глобални екипи.

Най-добрите функции на ProjectLibre

Отлична алтернатива на Microsoft Projects за управление на ресурси и гъвкави работни процеси

Поддържа WBS и RBS

Позволява ви да създавате мрежови диаграми

Работи на устройства с Windows, Linux или Mac.

Ограничения на ProjectLibre

Случайни сривове в инструмента за управление на проекти

Някои потребители смятат, че интерфейсът е остарял.

Цени на ProjectLibre

Безплатно

Оценки и рецензии за ProjectLibre

G2 : 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 40 рецензии)

3. ZenTao

ZenTao е инструмент за управление на проекти с отворен код, базиран на Scrum, гъвкава рамка, често използвана в разработката на софтуер. Тя включва разделяне на проектите на спринтове с ограничени във времето цели. ⏲️

Платформата е лицензирана под ZPL и AGPL, а нейната Community Edition няма търговски ограничения. Използвайте я за вашия екип, без да се притеснявате за лицензиране или правни последствия.

Създаването на проекти в ZenTao е лесно – всичко, което трябва да направите, е да кликнете върху бутона „Проект“, да въведете необходимата информация и да натиснете „Запази“. Можете да персонализирате бюджета и крайните срокове на проекта си и да оставите допълнителна информация за членовете на екипа си.

Платформата разполага с раздел „Документи“ за съхранение на документи, свързани с проекта. В раздела „Статистика“ можете да изтеглите отчети за изпълнението на проекта и да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

ZenTao позволява на администраторите да персонализират разрешенията и да определят нивото на достъп на другите членове на екипа.

Най-добрите функции на ZenTao

Базирани на Scrum

Двойно лицензиране – ZPL и AGPL

Лесно създаване на проекти за проектни мениджъри и ръководители на екипи

Разделът „Документи“ съхранява информация, свързана с проекта.

Ограничения на ZenTao

Интерфейсът на таблото за проекти не е особено подходящ за начинаещи.

Биха могли да се използват по-подробни възможности за документиране

Цени на ZenTao (версия с отворен код)

Community Edition: Безплатно

Оценки и рецензии за ZenTao

G2 : 4,3/5 (8+ отзива)

Capterra: 4/5 (по-малко от 5 рецензии)

4. OpenProject

Като платформа с отворен код, OpenProject поддържа както агилни, така и водопадни методологии. Тя предлага впечатляващ набор от инструменти за създаване и управление на проекти.

Вижте цялостната картина с софтуера за управление на задачи, за да създавате списъци с проекти и да задавате опции за йерархия. Въпреки че може да се използва по-скоро като основен инструмент за проследяване на задачи, проектните мениджъри могат да създават обща картина на натоварването за разпределение на ресурсите и да задават ясна структура, като избират родителски и подпроекти.

OpenProject предлага табло с персонализирани джаджи, които показват напредъка и състоянието на вашия проект, позволявайки ви да откриете и отстраните аномалии възможно най-бързо.

Използвайте диаграми на Гант и календари, за да визуализирате проектите си и да следите важните етапи и крайните срокове. Други опции, които може да ви интересуват, включват OpenProject API (за създаване на персонализирани интеграции), проследяване на времето, отчитане на разходите и персонализирани роли и разрешения.

Най-добрите функции на OpenProject

Поддържа гъвкави и каскадни методологии.

Персонализирано табло

Шаблони за управление на проекти, спестяващи време

Опции за визуализация на проекти

Ограничения на OpenProject

Ограничена поддръжка за разпределение на ресурси

Настройването на определени интеграции може да бъде предизвикателство.

Цени на OpenProject

Общност : Безплатно

Базов : 7,25 $/месец на потребител

Професионална версия : 13,50 $/месец на потребител

Премиум: 19,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OpenProject

G2 : 3,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 120 отзива)

5. ERPNext

ERPNext е платформа с отворен код за дейности по планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Тя може да поддържа финансово счетоводство, управление на поръчки, HR, CRM и заплати.

Въпреки че основният фокус на платформата е ERP, тя разполага с ценни инструменти за управление на проекти. Получавате всеобхватно работно пространство, от което да наблюдавате проектите и да превключвате изгледите, за да следите статуса им.

ERPNext ви позволява да разделите проектите на задачи, да ги възложите на конкретни членове на екипа, да зададете приоритети и да проследявате етапите, за да сте сигурни, че винаги сте в течение с всичко, което се случва в екипа ви. Задачите се добавят автоматично към списъците със задачи на членовете на екипа, отговорни за изпълнението. ✔️

Използвайте споменавания и вграден чат в реално време, за да общувате с колегите си, да обменяте идеи и да сътрудничите по общи задачи.

Качете документи, свързани с проекта, във Файловия мениджър, синхронизирайте вашите имейл акаунти, проследявайте времето, фактурирайте вашите клиенти и използвайте персонализации за максимална функционалност.

Най-добрите функции на ERPNext

Фокусира се върху ERP

Универсално работно пространство с множество изгледи за създаване на планове за проекти

Споменавания и чат в реално време

Файлов мениджър за документи

Ограничения на ERPNext

Конфигурирането на персонализациите след актуализации може да не е лесно.

Ограничените предварително създадени инструменти затрудняват настройката

Цени на ERPNext

Безплатно

ERPNext оценки и отзиви

G2 : 4,2/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

6. Tuleap

Търсите качествена алтернатива на Jira с отворен код? Tuleap може да бъде страхотна заместителка за софтуерните екипи!

Подобно на Jira, Tuleap поддържа Scrum, Kanban и хибридни подходи към управлението на проекти. Това уеб-базирано решение прави още една крачка напред, като предлага инструменти за разработка на софтуер, тестване и управление на документи за по-лесно наблюдение на спринтовете, проследяване на крайните срокове и обработка на проекти.

Когато става въпрос за мониторинг на спринтове, Tuleap предлага диаграми за изразходване и изчерпване, за да проследявате напредъка, да идентифицирате проблеми и да коригирате плановете за навременна доставка. Неговите персонализирани табла предоставят желаните визуализации с информация в реално време за състоянието на проектите.

Tuleap има вградена интеграция с Git, система за контрол на версиите, която ви позволява да проследявате изходния код. Тази платформа е лицензирана под GNU GPL и няма ограничения по отношение на броя потребители, проектите или времето.

Можете да инсталирате инструмента за управление на проекти на сървъри CentOs и Redhat.

Най-добрите функции на Tuleap

Поддържа различни подходи за управление на проекти и етапи

Лесно наблюдение на спринтовете

Интуитивни табла

Вградена Git интеграция за екипи за разработка на софтуер

Ограничения на Tuleap

Интерфейсът може да изглежда сложен за потребителите, които го използват за първи път.

Някои функции не са интуитивни, което може да затрудни конфигурирането.

Цени на Tuleap

Community Edition : Безплатно

Експерт : 23 евро/месец на потребител

Управлявани: 33 евро/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tuleap

G2 : 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4/5 (10+ отзива)

7. Restyaboard

Харесвате Kanban таблата на Trello? Restyaboard може да бъде перфектната алтернатива на Trello с отворен код!

С тази платформа можете да разделите сложните си проекти на задачи, да добавите отговорни лица и да наблюдавате напредъка с визуално привлекателни и персонализирани табла. Задавайте персонализирани статуси и създавайте списъци със задачи, които поддържат множество проекти или процеси.

Благодарение на многобройните си оформления, можете да наблюдавате проектите си от всеки „ъгъл“, да идентифицирате силните и слабите им страни и да намерите решения за тяхното завършване и доставка.

С вграден чат инструмент и възможност за оставяне на коментари, Restyaboard насърчава сътрудничеството за динамични проектни методологии. Имате пълен контрол над това кой има достъп до какво с персонализирани потребителски разрешения.

Най-добрите функции на Restyaboard

Визуално привлекателни табла за управление на задачите по проектите

Проследяване на времето и етапите

Вграден чат

Множество оформления на изгледа

Ограничения на Restyaboard

Ограничени инструменти за планиране и наблюдение на KPI

Няма известни интеграции

Цени на Restyaboard

Свържете се с доставчика за цени

Рейтинги и отзиви за Restyaboard

Все още няма налични отзиви

8. Taskcafe

Taskcafe е инструмент за управление на проекти с отворен код, който се основава на Kanban табла. Той има прост интерфейс, който ви позволява да създадете табло за всеки проект и да сортирате задачите според техния статус, версия на софтуера или друг критерий, който изберете.

Можете да задавате крайни срокове, етикети и списъци за проверка за всяка задача, като по този начин гарантирате, че всички членове на екипа разполагат с прозрачна информация. Маркирайте списъците си с цветове за по-добра визуализация и по-лесна навигация.

Taskcafe предлага изглед „Моите задачи“ – централизирано място за обобщаване на вашите резултати. Членовете на вашия екип могат да оставят коментари към всяка задача. Това е отличен начин да разрешите малки проблеми или неясни въпроси на момента и да поддържате разпръснатите работни процеси организирани.

Най-добрите функции на Taskcafe

Управление на проекти чрез Kanban табла

Централизирано разположение на задачите

Сътрудничество чрез коментари

Лек интерфейс

Ограничения на Taskcafe

Все още е в процес на разработка, така че някои функции може да не работят напълно.

Настройването на платформата може да бъде предизвикателство

Цени на Taskcafe

Безплатно

Оценки и рецензии за Taskcafe

Все още няма налични отзиви

9. Taiga

Taiga е инструмент за управление на проекти с отворен код, който предлага безупречна поддръжка за мултифункционални гъвкави екипи . Тази локална платформа предлага персонализирана инсталация, лесно се актуализира и ви позволява да изберете дали и колко ще допринесете за общността. Това е пълна свобода и контрол!

Като решение за управление на проекти, Taiga ви съпътства на всеки етап, от планирането на проектите до създаването на отчети. Тя ви позволява да дефинирате, приоритизирате и преоприритизирате резултатите, да планирате забавяния, спринтове и епични задачи, както и да преминавате безпроблемно от Kanban към Scrum.

Използвайте таблото за ефективност на екипа на платформата, за да проследявате кой какво прави. Има и опция Wiki, която можете да използвате за създаване и съхранение на документи и процедури, свързани с проекта, за да улесните сътрудничеството.

Имайте предвид, че самоуправляемата Taiga изисква Linux и Docker.

Най-добрите функции на Taiga

Поддържа лесно мултифункционални екипи

Персонализирана инсталация за пълен контрол

Първокласни функции за производителност и отчитане

Опция Wiki за документи, свързани с проекти

Ограничения на Taiga

Случайни проблеми със скоростта

Интерфейсът може да изглежда претрупан.

Цени на Taiga

Самостоятелно управление : Безплатно

Автоматизиран хостинг : Започва от 10 долара

Управлявано за вас: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Taiga

G2 : 4,4/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 80 рецензии)

10. WeKan

WeKan е друг инструмент, който използва силата на Kanban, за да гарантира правилното планиране, организиране, проследяване и завършване на проектите.

С WeKan можете да създавате табла за всеки проект. Добавяйте карти, представляващи задачи, към активните табла и ги организирайте като списъци въз основа на конкретни критерии, най-често срещаните от които са статус: Завършено, В процес, и Извършено.

WeKan предлага някои екстри, които го правят много повече от гигантска дъска с лепящи се бележки.

Например, можете да маркирате конкретни карти и да получавате известия за промени, което е полезно, когато работите по няколко проекта с стотици задачи. Използвайте клавишни комбинации, за да спестите време, да прикачвате файлове и да прилагате филтриране, за да постигнете максимална ефективност.

Ако преминавате от Trello към WeKan, можете да импортирате всички данни по проекта само с няколко кликвания. Платформата позволява също така конфигуриране на контрол на достъпа и определяне кои членове на екипа могат да имат достъп до чувствителни данни и да редактират табла.

Най-добрите функции на WeKan

Управление на проекти на базата на Kanban

Интеграция с Trello за безпроблемно прехвърляне

Настройваеми контроли за достъп

Възможност за проследяване на конкретни карти

Ограничения на WeKan

Ограничени възможности за персонализиране

Липса на подробна документация за настройка на платформата

Цени на WeKan

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WeKan

G2: 4. 2/5 (10+ отзива)

Придобиването на качествен инструмент за управление на проекти винаги е добро решение, независимо дали управлявате голяма компания, малък бизнес или стартиращ проект. Отворените софтуерни решения предлагат достъпност, прозрачност и мащабируемост, но винаги можете да изберете и патентовани продукти с подобен набор от функции.

ClickUp, например, е чудесен избор по отношение на възможностите за персонализиране, управление на задачи и проекти, интеграции, шаблони и сътрудничество. Ненадминатата му поддръжка на клиенти, уроци и сигурност го правят инструмент, който малките и големите екипи задължително трябва да опитат!