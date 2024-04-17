15 безплатни шаблона и формуляра за докладване на грешки за проследяване на грешки през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за докладване на грешки?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Докладването на бъгове е процесът на документиране на проблеми, които възникват в софтуерни приложения и са открити от потребители или QA тестери. Докладите за бъгове са предварително създадени рамки, които трябва да направят този процес по-лесен и по-ефективен. " } } ] }

Няма съвършен софтуер. Въпреки всички усилия, вероятно нещо ще се обърка, което е очаквано и често срещано. Важно е какво правите след това.

Подходящият шаблон за докладване на грешки е спасител за всеки инженерен екип. Той помага на членовете на екипа да документират и управляват грешките бързо и точно и гарантира, че те се разглеждат от подходящите хора в подходящото време. ⌛

В тази статия ще разгледаме най-добрите шаблони за докладване на грешки, за да подобрите процеса на докладване на грешки във вашата организация и да намалите ненужните срещи. Ще обясним какво предлага всеки от тях по отношение на функции и опции за персонализиране и как те оптимизират вашия работен процес.

Какво е шаблон за доклад за грешка?

Докладването на грешки е процесът на документиране на проблеми, които възникват в софтуерни приложения, открити от потребители или QA тестери. Свързаните доклади за грешки са предварително създадени рамки, които трябва да направят този процес по-лесен и по-ефективен. Добър доклад за грешка обикновено съдържа следната информация:

Кой е открил/докладвал грешката

Дата на създаване на доклада

Тежест на грешките

Стъпки за възпроизвеждане на грешката

Очакван срещу действителен резултат

Средата, в която е възникнала грешката

Визуално доказателство

Шаблонът за докладване на грешки обикновено включва името на отговорното лице, етикет за приоритет и статус на напредъка.

Какво прави един шаблон за докладване на грешки добър?

Ето четирите задължителни елемента на ефективен шаблон за проследяване на грешки:

Оптимизирано събиране на доклади за грешки: Помага ви да събирате доклади за грешки от различни източници и бързо да ги превръщате в задачи в инструмент за управление на проекти. Ясен и последователен формат: Съдържа цялата необходима информация за екипите за разработка на софтуер, представена по кратък начин или с възможно най-много подробности. Персонализиране: Гъвкав и адаптивен към различни екипи и работни процеси. Интеграция: Безпроблемно се интегрира с други инструменти, които използвате.

15 шаблона за докладване на грешки, които ще улеснят отстраняването им

За да спестите време и да си спестите главоболия, използвайте шаблон за докладване на грешки от нашия списък с 15 шаблона. Те ще ви помогнат да регистрирате проблемите ефективно и да се уверите, че потенциалните проблеми се решават своевременно, което води до по-добър продукт и доволни клиенти. Разгледайте нашите фаворити по-долу!

1. Шаблон за доклад за проследяване на грешки в ClickUp

Бъдете в течение с цялата информация и създайте йерархия на задачите с шаблона за отчитане на бъгове на ClickUp.

Шаблонът за отчитане на бъгове на ClickUp съдържа всичко необходимо за успешното отчитане на бъгове, които срещате. Той е подходящ за начинаещи, така че дори потребители, които не са технически подготвени, могат бързо да се научат да използват този шаблон за отчитане на бъгове.

Изгледът „Списък“ е основата на този шаблон и на всички други изгледи, като например табло Kanban и диаграма Gantt. Той съдържа необходимата информация за всички задачи и подзадачи, организирани в колони.

По подразбиране колоните включват източник на грешката, среда, дати и коментари, но можете да ги персонализирате и да избирате между различни типове колони, от обикновен текст и числа до отметки, падащи менюта, етикети и ленти за напредък.

За да получите конкретен преглед, можете да филтрирате или групирате задачите по статус, отговорно лице, приоритет, краен срок или етикет. Шаблонът за докладване на грешки вече включва различни категории статуси, които могат да се персонализират. Като кликнете върху дадена задача, ще се отвори прозорец с повече информация за нея. В прозореца можете да видите описанието на задачата, регистъра на дейностите и прикачената документация по проекта, да създадете връзки между задачите и полета за обобщение, да добавите коментари и списъци за проверка, както и да оцените и проследите времето.

В ClickUp можете да автоматизирате работния си процес, като изберете една от предварителните настройки или дефинирате свои условия и действия. Можете да настроите разрешенията на потребителите и лесно да преобразувате списъците в спринтове. За да спестите време, изтеглете разширението ClickUp Chrome и заснемайте бъговете с екранни снимки или създавайте задачи чрез имейл.

2. Шаблон за проследяване на грешки ClickUp Agile

Визуализирайте задачите, които трябва да изпълните, и ги организирайте с помощта на функцията „плъзгане и пускане” в шаблона за докладване на грешки на ClickUp.

Шаблонът за отчет за проследяване на бъгове на ClickUp е табло в стил Kanban, идеално за Agile екипи. Той позволява мощна визуализация на наличните проблеми. С интерфейса си за плъзгане и пускане можете да правите промени в отчета си за бъгове за секунди.

Чрез настройките на менюто Group By можете да реорганизирате таблото по начин, който ви е удобен. Таблото съдържа колони по подразбиране, но можете да активирате swimlanes, т.е. редове.

Независимо дали става въпрос за ред или колона, можете да изберете различни критерии за класифициране на задачите. Най-често срещаните избори са приоритет и статус, защото те ви помагат да отделите зърното от плявата и да се заемете първо с най-важните задачи. Други критерии включват тежестта на грешката, отговорното лице, средата и крайния срок, но можете да дефинирате и персонализирани критерии.

Таблото може да показва списъци, папки, пространства или цялото работно пространство с изгледа „Всичко“. Създавайте задачи, като кликнете върху бутона под съществуващите задачи или този в долния десен ъгъл.

Направете няколко промени едновременно в панела за масови действия, който се появява, след като започнете да избирате задачи. Накрая, разкрасете таблото си, като добавите впечатляваща корица. ✨

3. Шаблон за отчет за грешки в ClickUp

Събирайте доклади за грешки от потребителите и автоматично ги превръщайте в задачи с шаблона за доклад за грешки на ClickUp.

С шаблона за отчет за грешки на ClickUp можете напълно да оптимизирате отчитането на грешки. Създайте своя формуляр за подаване на грешки и го споделете с всеки, независимо дали е гост или член, след което автоматично превърнете проблемите в задачи. Имайте предвид, че тази функция е запазена за абонати на плана Unlimited и по-високи.

За да редактирате съдържанието, плъзнете и пуснете полетата от левия панел във формуляра. Полетата могат да включват името на подателя, източника на доклада, засегнатата среда, прикачени файлове, описание и много други. Можете също да добавите персонализирани полета и да скриете определени полета, за да системата ги попълни автоматично, използвайки вашия уникален URL адрес или вграден код.

Ако преминете към бизнес плана, ще можете да добавите личен щрих, като персонализирате текста, който се показва след подаване, както и външния вид на формуляра. Покажете уникалната личност на вашата марка чрез различни забавни теми и цветове и добавете изображение или лого към вашия инструмент за проследяване на бъгове. 🖼️

За да съберете конкретна информация, въведете динамична логика във формуляра си с набор от правила и условия. Можете автоматично да присвоявате бъгове на членовете на екипа, още преди те да са пристигнали. След като формулярът ви е попълнен, вградете го в документ, който може да се споделя, или директно във вашия уебсайт. Можете да експортирате вашия образец на доклад за бъг като CSV файл.

4. ClickUp Bug Tracking by Feature Template (Проследяване на грешки по функции)

Вижте кои функции са най-податливи на проблеми с шаблона за проследяване на бъгове по функции на ClickUp.

Шаблонът „Проследяване на бъгове по функции“ на ClickUp групира проблемите ви според функциите на продукта, с които са свързани, като ви дава ясен преглед на задачите, които трябва да изпълните. По-важното е, че ви помага да идентифицирате модели и да откроите функции, които може да се наложи да бъдат преработени, а не просто поправени.

Шаблонът за докладване на грешки е под формата на списък, което ви позволява да избирате колони за показване или да добавяте свои собствени. Създавайте зависимости, добавяйте списъци за проверка и проследявайте времето, както във всеки шаблон на ClickUp List.

Ако дадена функция е особено проблемна, можете да изберете всички задачи от тази група функции и бързо да ги превърнете в спринт (при условие, че предварително сте създали отделна папка за спринт). И точно така, с ClickUp ще се впуснете в спринт към успеха в отчитането на бъгове!

5. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Разберете какво, кога и от кого трябва да се направи с шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp е рамка, предназначена да повиши видимостта и ефективното междуфункционално сътрудничество. Той е усъвършенстван, така че ако сте начинаещ, може да се наложи да потърсите помощ, докато се научите да използвате този шаблон за докладване на бъгове. За щастие, ClickUp включва инструкции във всички свои шаблони.

Усилията си заслужават, защото резултатът е цялостна система, която оптимизира целия ви работен процес и намалява честотата на досадните срещи за обсъждане на състоянието, от които повечето от нас се страхуват. 🥱

Този шаблон за проследяване на проблеми е под формата на папка и се състои от списъци с основни дефекти, докладвани бъгове, ограничения и временни решения. Той включва и Team Doc, където можете да очертаете процесите на сортиране и докладване или всякаква друга информация, с която екипът ви трябва да е запознат. Всеки списък съдържа различни изгледи, които да отговарят на различни контексти при докладване на бъгове.

Бъдете в течение с всички поправки и ги организирайте според статуса, сериозността и приоритета им в списъка с дефекти. Създавайте връзки между задачите и кликнете върху тях, за да видите допълнителна информация, да добавите коментари и да регистрирате времето.

6. Шаблон на ClickUp за проследяване на приоритетни бъгове и проблеми

Визуализирайте и приоритизирайте всички проблеми, които трябва да бъдат разрешени, с шаблона на ClickUp за проследяване на грешки и проблеми по приоритет.

С шаблона на ClickUp за проследяване на приоритетни бъгове и проблеми можете да отделите най-спешните задачи и да видите текущото им състояние, което ви помага да разпределите ресурсите си и да определите приоритетите като професионалист. 😎

Тази Kanban табло е предварително настроена с критерии за приоритет в колоните и статус в плаващите ленти, но можете да я персонализирате, за да отговаря на вашите текущи нужди и работния процес за докладване на грешки. Освен тези два критерия, можете да групирате задачите по краен срок, отговорно лице, етикет или персонализирани полета. Промяната на етикета за приоритет или статуса на задачата е лесна – просто я плъзнете и пуснете в друга колона или лента, за да останат докладите за грешки съвместни и лесни за коригиране.

Основната информация за задачата се намира на картата. Ако искате да видите повече или да разкриете допълнителни настройки, кликнете върху картата, за да отворите прозореца на задачата. В този шаблон за доклад за грешки можете да преглеждате историята на промените, да добавяте списъци за проверка, да проследявате времето и да оставяте коментари.

7. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template

Получете обща представа за отговорностите на всеки екип с шаблона „Проследяване на приоритетни бъгове и проблеми по екипи“ на ClickUp.

В шаблона „ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad“ вие и вашият екип от разработчици можете да видите кои задачи са възложени на кой екип и как напредват. Този макет показва натоварването на всеки екип и ви помага да възлагате предстоящите задачи реалистично и справедливо.

Това също така прави комуникацията по-гладка и по-малко податлива на прекъсвания. Можете бързо да идентифицирате кой е отговорен за коя задача и да се свържете с правилния сътрудник в случай на припокриване. Това улеснява определянето на очакваните и действителните резултати.

Този шаблон е в стандартен изглед „Списък“ и съдържа колони като статус, среда на грешката, характеристики на продукта, тежест на грешката, етикети за приоритет и общ брой доклади. Както и при всички предишни шаблони, можете да добавяте персонализирани колони.

8. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Бъдете в течение с напредъка на задачите с шаблона за проследяване на грешки и проблеми на ClickUp.

Шаблонът на ClickUp за проследяване на бъгове и проблеми е Kanban табло с бъгове и проблеми, групирани по статус. Този тип групиране ви дава обща представа за всички дефекти и техния текущ статус.

Картите съдържат само най-важната информация за бъговете, като показват името, отговорното лице и етикета за приоритет, което е изключително удобно, когато се занимавате с много задачи едновременно и не искате пространството да бъде препълнено. Все пак, като кликнете върху отделните задачи, можете да видите всички подробности, като история на промените, прикачени файлове и списъци за проверка.

9. Шаблон за забавени задачи и спринтове на ClickUp

Управлявайте лесно натрупаните задачи и планирайте предстоящите спринтове с помощта на шаблона ClickUp Backlogs & Sprints.

Използвайте шаблона „Backlogs & Sprints“ на ClickUp, за да ефективно планирате всички предстоящи задачи, било то нови функции или отстраняване на бъгове. Той показва кои задачи трябва да бъдат изпълнени във всеки спринт и как те се вписват в общите цели на проекта.

Независимо дали се сблъсквате с ограничения на ресурсите или не, този макет ви помага да възлагате задачи на подходящите членове на екипа, като по този начин гарантирате, че проектът ви напредва гладко и навреме при докладване на бъгове. Шаблонът се предлага под формата на пространство, състоящо се от две папки – „Управление на забавените задачи“ и „Спринт“.

В списъка с нерешени задачи можете да видите всички епични истории и истории на потребители и да посочите тяхната спешност с Sprint Points, категории MoSCoW или чрез персонализиран метод. Можете също да ги свържете със задачи. За оптимална визуализация опитайте различни изгледи, като например диаграми Board и Gantt. Папката съдържа и списък със софтуерни бъгове, подобен на предишните шаблони.

Sprint Folder ви позволява да изработите стратегия и да планирате график, за да гарантирате навременни пускания. Той разполага с много режими на преглед за планиране и проследяване на напредъка, включително Daily Standup Board, Box Team View, Calendar, Timeline, Workload и Activity.

Искате да споделите мнението си за дадена задача с колегите си относно процеса на разработване на софтуер? Няма нужда да чакате среща! Добавете чат прозорец към пространството си и започнете разговора веднага. 💬

10. Шаблон ClickUp RPA

Проектите за RPA не трябва да бъдат прекалено сложни благодарение на шаблона за RPA на ClickUp.

RPA проектите обикновено са мащабни, сложни и изискващи. За да направите вашия по-лесно управляем, използвайте този шаблон за RPA проектен план от ClickUp. Освен че съхранява и представя всички ваши данни по ясен начин, той ви помага да оцените риска, да определите ясни очаквания и да си сътрудничите ефективно с всички засегнати отдели.

Шаблонът съдържа няколко изгледа, включително основния изглед „Списък“, табла „Задачи“ и „Напредък на планирането“, както и диаграма на Гант и изглед „Натоварване“ за ефективно управление на времето и ресурсите. В изгледа „Списък“ задачите са групирани по раздели, към които принадлежат, но можете да изберете други критерии, които по-добре отговарят на вашия работен процес.

Колоните показват крайния срок на задачите, към кой отдел принадлежат и текущия им статус. Можете да анализирате риска и да приоритизирате задачите, като им присвоите различни нива на въздействие и усилие. Всички категории и колони могат да се персонализират.

Бонус: Можете да използвате и нашата колекция от подсказки, които ще ви помогнат да подобрите отчитането на грешки.

11. Шаблон за проследяване на проблеми в Excel

чрез Excel

Поддържайте прост, но ефективен метод за докладване с шаблона за проследяване на проблеми в Excel. Идеален за потребители, които дават предимство на простотата и познатостта, този шаблон е проектиран да улавя ключовите точки на всяка грешка – описание, сериозност, назначен, статус и дата на разрешаване – в традиционен формат на електронна таблица. Предимството на този шаблон за докладване на грешки е в неговата гъвкава достъпност и лесен за навигация дизайн. Вградените функции на Excel могат да се използват и за сортиране и филтриране на задачи, което подобрява ефективността и яснотата в процеса на проследяване на грешки.

12. Шаблон за докладване на грешки в Google Sheets

чрез Google Sheets

Възползвайте се от познатия интерфейс на шаблона за докладване на грешки в Google Sheets. Създаден с опростен формат и удобен за ползване дизайн, този шаблон предлага надеждно решение за записване и управление на доклади за грешки.

Критични детайли като описание на грешката, ниво на приоритет, кой е срещнал проблема, назначен член на екипа и всички необходими бележки за разрешаване могат да бъдат внимателно проследявани. Основното му предимство е в сътрудничеството – много потребители могат да използват и актуализират листа в реално време, което го прави идеален за екипи, които работят едновременно. Форматът на базата на клетки се предлага с вградена функционалност на Google за сортиране, филтриране и организиране на задачите безпроблемно!

13. Шаблон за докладване на грешки в GitHub

чрез GitHub

Оптимизирайте работния си процес на разработка с шаблона за докладване на грешки на GitHub. Предназначен за екипи, запознати с средата на GitHub, този шаблон позволява безпроблемно проследяване на грешки в контекста на вашите хранилища за разработка. Шаблонът ви позволява да регистрирате важни подробности като естеството на грешката, файла или функцията, която засяга, стъпките за възпроизвеждане и предложеното решение. Основното му предимство е високата степен на интеграция в познатата екосистема за разработка. Можете лесно да свържете бъговете с кода, да използвате функциите за етикетиране и етапи за организация и да насърчавате съвместни дискусии по всеки проблем. Освен това, възползвайте се от вградената система за уведомяване на GitHub, за да държите всички членове на екипа в течение в реално време.

14. Шаблон за доклад за грешки в PDF формат от Jotform

чрез Jotform

Възползвайте се от простотата и гъвкавостта на писмените документи с шаблона за доклад за грешки в PDF формат от Jotform. Това решение предоставя отличен начин за записване, отпечатване и споделяне на информация за проследяване на грешки в добре структуриран формат на документ. Шаблонът за докладване на грешки ви помага да регистрирате съществени аспекти, включително описание на грешката, екранни снимки, докладвано от, възложено на и план за действие. Той се отличава особено с достъпността и възможността за споделяне офлайн, което го прави отличен за екипи, които предпочитат физически копия или сътрудничество по електронна поща, а не в реално време. Допълнително предимство е, че този шаблон се интегрира с инструмента за създаване на формуляри на Jotform, което ви позволява да събирате доклади за грешки директно в отделни PDF файлове за по-ефективно управление и разпространение.

15. Шаблон на Microsoft Loop Issue Tracker

чрез Microsoft

Бъдете в крак с проследяването на бъгове с шаблона Microsoft Loop Issue Tracker. Това е цялостно решение за екипи, които вече използват продуктите на Microsoft и предпочитат да останат в рамките на единна екосистема. Проектиран в рамките на сътрудническата платформа Microsoft Loop, този шаблон е отличен за записване на важните специфики на всеки бъг, като описания, тежест, подробности за докладващия, подробности за назначения, срокове и статус на разрешаване. Уникална за този инструмент е функцията за споделяне на платно в реално време, която позволява на членовете на екипа да работят заедно динамично, като се намаляват обратните връзки.

Шаблони за докладване и проследяване на грешки: общ преглед

Ето кратко представяне на нашите любими шаблони за докладване на бъгове и някои от техните предимства:

Шаблон Предимства Шаблон за отчет за проследяване на грешки в ClickUp Позволява ви да следите всички възникнали бъгове, идеален както за начинаещи, така и за експерти. ClickUp Agile шаблон за проследяване на грешки Предоставя визуално привлекателен Agile Board изглед на бъговете, организирани по статус и приоритет. Шаблон за отчет за грешки на ClickUp Стандартизира събирането на доклади за грешки от потребителите, като автоматично превръща докладите в задачи. ClickUp Bug Tracking by Feature Template Дава ви представа кои функции са най-проблематични и податливи на грешки. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp Помага ви да следите всички дефекти и да си сътрудничите с различни екипи при докладването на бъгове. Шаблон на ClickUp за проследяване на приоритетни бъгове и проблеми Позволява ви да визуализирате всички бъгове и проблеми, които трябва да бъдат разрешени, чрез Agile табло. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template Групира всички задачи по екипи, на които са възложени, като ви помага да управлявате работната натовареност. Шаблон на ClickUp за проследяване на грешки и проблеми Предоставя опростена версия на Agile борда, която ви дава цялостен поглед върху всички задачи. Шаблон за забавени задачи и спринтове на ClickUp Действа като обширна рамка за управление на вашите потребителски истории, епични истории, спринтове и издания. Шаблон ClickUp RPA Осигурява успешното внедряване на RPA, като предоставя солидна основа за планиране.

Започнете да управлявате и докладвате грешки по-ефективно

Отчитането и проследяването на грешки е съществена част от управлението на ИТ проекти. С подходяща система за планиране и приоритизиране можете да регистрирате всички проблеми, с които се сблъсквате, и да ги разрешите без много усилия.

Така че, докладвайте бъгове с един от тези шаблони и никога повече не позволявайте на тези досадни бъгове да ви притесняват. 🐛