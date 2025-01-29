10-те най-добри софтуера за управление на ИТ за екипи през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на ИТ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Софтуерът за управление на ИТ е предназначен да помага на бизнеса да управлява своята ИТ инфраструктура, приложения и услуги. Той включва инструменти за управление на проекти за мониторинг на задачи, производителност на мрежата, софтуерни лицензи, хардуерни активи, данни за доставки и др. " } } ] }

Ако ИТ е шоколадовите стърготини, то бизнесът е останалата част от бисквитката. 🍪

Не можете да имате бисквитка с шоколадови стърготини, без да има шоколадови стърготини. Освен това, трябва да се уверите, че шоколадовите стърготини са с високо качество, за да изпечете най-добрата възможна бисквитка.

Разбирате ли накъде отиваме?

Шоколадовите бисквитки нямат нищо общо с софтуера за управление на ИТ, но метафората все пак е уместна. За да функционира един бизнес на оптимално ниво, ключова част от рецептата е интегрирането на софтуер за управление на ИТ в процесите на управление на бизнеса.

Но при толкова много опции е трудно да се прецени кои софтуерни решения за управление ще свършат работа (и дори повече) за вашия екип. За да ви помогнем, ще разгледаме десетте най-добри софтуерни решения за управление на ИТ екипи през 2023 г.

Но първо...

Какво е софтуер за управление на ИТ?

Софтуерът за управление на ИТ е предназначен да помага на бизнеса да управлява своята ИТ инфраструктура, приложения и услуги. Това включва инструменти за управление на проекти за мониторинг на задачи, производителност на мрежата, софтуерни лицензи, хардуерни активи, данни за доставки и др.

Солидна система за управление на ИТ е от решаващо значение за цялостните бизнес процеси, което означава, че наличието на гъвкаво софтуерно решение за управление става още по-важно. Без проследяване, управление на активи или доставчици на управлявани услуги вашата организация е обречена.

Какво да търсите в софтуера за управление на ИТ

Както при всяко друго приложение, преди да изберете софтуер за управление на ИТ, трябва да погледнете отстрани и да разгледате цялостната картина. Когато преценявате най-добрите инструменти за управление на ИТ, имайте предвид следното:

Лесен за използване и интуитивен табло за цялостно управление на проекти

Настройваеми функции за по-сложни ИТ системи и проекти

Възможност за интегриране с вашите съществуващи решения за работни потоци и управление

Функции за сигурност и защита на данните за управление на активи

Богат набор от ресурси за поддръжка на клиенти и подобряване на бизнес процесите

Макар софтуерът за управление на ИТ да изглежда ограничен само до разработчици и високотехнологични екипи, едно добро софтуерно решение за управление трябва да работи за мултифункционални екипи в организацията. Най-добрите софтуерни решения за управление са тези, които работят добре с всички останали, така че да се намали преминаването от една платформа на друга.

10-те най-добри софтуера за управление на ИТ

Създавайте спринтове с продължителност от една седмица до един месец с Agile подхода в ClickUp

Малките и големите екипи обичат ClickUp за управление на проекти, срокове, билети, задачи, комуникация между екипите и много други. Това е софтуер за управление на проекти и задачи, който може да се персонализира в голяма степен и включва широк спектър от функции за управление на ИТ.

ИТ екипите могат да създават задачи, свързани с отстраняването на софтуерни грешки, да ги възлагат на разработчиците и да проследяват напредъка, докато всеки проблем бъде решен. Освен това, те могат да използват ClickUp за управление на актуализациите на мрежовата инфраструктура, възлагане на задачи на мрежовите инженери, проследяване на напредъка по тези задачи и наблюдаване на тяхното изпълнение в една система за ИТ управление.

ClickUp предлага и функции за управление на ИТ и услуги, като проследяване на времето, управление на ресурсите и персонализирани статуси. Лесно комуникирайте следващите стъпки, регистрирайте проекти и добавете видимост към множество текущи кампании.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани табла за мониторинг с един поглед

Вградени инструменти за проследяване на времето

Предоставя ИТ шаблони , за да не започвате проектите си от нулата.

Безпроблемна интеграция с множество популярни приложения и решения за управление

Персонализирани статуси за проследяване на специфични за ИТ работни процеси

Функции за управление на активи за документиране на всичко

Ограничения на ClickUp

ClickUp може да се окаже прекалено сложен за екипи, които за първи път използват софтуер за управление на проекти с висока степен на персонализация, ако не са свикнали с по-стръмни криви на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Jira

Наскоро пуснатият от Jira изглед за проследяване на проблеми

Jira е популярен софтуер за управление на проекти за екипи от разработчици, а функцията му за управление на услуги Jira включва софтуерни решения за ИТ управление. Той предлага функции като софтуер за управление на задачи за управление на работни потоци, проследяване на грешки и проблеми, както и проекти от всякакъв мащаб.

Jira е софтуер за управление на ИТ, защото помага на екипите да работят по-добре и по-бързо, като съхранява цялата информация за проекта на едно място, като задачи, срокове и комуникация.

Например, с Jira екипите лесно проследяват грешки, възлагат задачи на разработчиците и се уверяват, че нещата се изпълняват, благодарение на прегледа на натоварването. Всичко това прави Jira наистина полезен инструмент за ИТ екипите, независимо колко са големи или малки.

Най-добрите функции на Jira

Персонализирани работни процеси, които се адаптират към конкретни процеси на разработка

Полезни функции за отчитане и анализ

Интеграция с други популярни софтуерни решения за ИТ управление като Bitbucket и GitHub

Ограничения на Jira

Може да бъде сложно за нетехнически потребители или големи нетехнически екипи. В някои случаи потребителите могат да изпитат забавяне при зареждането на Jira проблеми и въвеждането на актуализации.

Цени на Jira

Безплатно: за до 10 потребители

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви за Jira

G2: 4. 3/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

3. NinjaOne

Чрез NinjaOne

NinjaOne е всеобхватно решение за управление на ИТ, което включва функции като управление на кръпки, внедряване на софтуер и дистанционно наблюдение. С NinjaOne екипите управляват цялата си ИТ инфраструктура от един единствен контролен панел.

NinjaOne оптимизира ИТ операциите за бизнеса от всякакъв мащаб, което означава, че е изграден по всеобхватен начин.

Той помага на екипите да приоритизират задачите, да определят крайни срокове и да проследяват напредъка, така че екипите да могат да решават ИТ проблеми много по-бързо. Освен това, функциите за автоматизация на NinjaOne позволяват на ИТ екипите да автоматизират повтарящи се задачи и да намалят човешките грешки, което е чудесно, когато работите с ограничени ресурси.

Най-добрите функции на NinjaOne

Автоматизирани работни процеси за оптимизирани софтуерни решения за ИТ управление

Мониторинг в реално време за по-добро време за реакция

Гъвкави опции за внедряване за компании с различни нужди

Ограничения на NinjaOne

Може да не е толкова адаптивен, колкото други решения за управление на ИТ. Приложението не разполага с някои разширени функции, които се срещат в по-сложни решения.

Цени на NinjaOne

Цената започва от 3 долара на месец за устройство и се увеличава в зависимост от броя на устройствата.

NinjaOne работи с модел на ценообразуване „плащане за устройство“. Поискайте оферта, за да научите повече за общата стойност.

Отзиви за NinjaOne

G2: 4. 8/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Бонус инструменти: алтернативи на ServiceNow

4. Freshservice

Чрез Freshservice от Freshworks

Freshservice е облачно базирано средство за управление на ИТ услуги, което има за цел да оптимизира ИТ операциите за бизнеса. С функции като управление на инциденти, софтуер за управление на активи и управление на промени, Freshservice предоставя добре балансиран набор от функции, които отговарят директно на нуждите от софтуер за ИТ управление.

Управлението на дейностите на IT сервизния център е един от начините, по които IT екипите използват Freshservice. Всичко – от управлението на заявки за услуги, инциденти и заявки за промени – може да се извършва от един контролен панел.

Приложението предлага и редица функции за отчитане и анализ, които са полезни за ИТ екипите, които трябва да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, и да измерват тяхната ефективност.

Най-добрите функции на Freshservice

Удобен интерфейс за лесна навигация и адаптиране

Инструменти за управление на ИТ услуги

Управлява хардуерни и софтуерни лицензи

Надеждни отчети и анализи, които помагат на екипите да оптимизират работните си процеси и да управляват технологичния си дълг

Достатъчно адаптивни

Ограничения на Freshservice

Едно от ограниченията на Freshservice, което потребителите трябва да имат предвид, е ограничената възможност за персонализиране на потребителския интерфейс, което може да не е подходящо за екипи с много специфични изисквания.

Цени на Freshservice

Стартово ниво: 19 USD на потребител на месец, фактурирано ежегодно

Растеж: 49 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Pro: 95 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: 119 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Отзиви за Freshservice

G2: 4. 6/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 500 рецензии)

5. Monday. com

Чрез Monday

Monday.com е софтуер за управление на проекти, базиран в облака, който включва функции като проследяване на проекти, сътрудничество и дори шаблони. Макар да не е специално проектиран за управление на ИТ, Monday е достатъчно адаптивен, за да отговори на нуждите на ИТ екипите.

Например, ИТ екипите могат да използват Monday, за да оптимизират процесите си по разработване на софтуер, като създават табла за всеки проект, проследяват напредъка и възлагат задачи на разработчиците. Те могат също да интегрират monday.com с други инструменти, като GitHub или Jira, за да актуализират автоматично статуса на проектите и да съхраняват цялата информация за проектите на едно място.

Персонализираните работни процеси на Monday помагат да се определят конкретни стъпки в процесите на разработка, което намалява грешките и позволява доставката на висококачествен софтуер в срок.

Най-добрите функции на Monday

Гъвкав и интуитивен интерфейс за лесна навигация и адаптиране

Настройваеми работни процеси, съобразени с конкретните бизнес нужди

Актуализации в реално време за подобрено сътрудничество в екипа

Полезен за планиране на спринтове

Ограничения на Monday

Може да не е толкова подходящ за сложни задачи по управление на ИТ. Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с алтернативни решения за управление на ИТ.

Цени на Monday

Basic CRM: 10 долара на месец за работно място

Стандартен CRM: 14 долара на месец за работно място

Pro CRM: 24 долара на месец за работно място

Enterprise CRM: Свържете се с отдела по продажбите

Ревюта за Monday

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 3000 рецензии)

Сравнете Monday и ClickUp!

6. Atera

Via Atera

Atera е облачна платформа за управление на ИТ, която предлага всичко в едно и е предназначена да осигурява дистанционно наблюдение, управление на кръпки и автоматизирани работни процеси за фирми от всякакъв размер.

Например, ИТ екипите могат да използват Atera за отдалечен достъп и управление на компютри, сървъри и други крайни точки, което им позволява да отстраняват проблеми бързо и да предоставят бърза поддръжка. Това помага за подобряване на удовлетвореността на крайните потребители и намаляване на прекъсванията, което от своя страна повишава производителността и спестява време на ИТ екипите.

Друга ключова характеристика на Atera са възможностите за автоматизация. ИТ екипите автоматизират рутинни задачи като софтуерни актуализации, архивиране и инсталиране на кръпки, което им помага да спестят ресурси. 👨‍💻

Той също така помага за намаляване на риска от грешки, минимизиране на прекъсванията и освобождаване на време за ИТ екипите, за да се фокусират върху по-стратегически задачи, като киберсигурност или планиране на непрекъснатостта на бизнеса. Atera е чудесен за сложни ИТ екипи, които трябва да предоставят поддръжка на корпоративни организации.

Най-добрите функции на Atera

Опростен и интуитивен интерфейс за лесно усвояване и навигация

Автоматизирано наблюдение и управление за оптимизирани ИТ операции

Гъвкави опции за внедряване, съобразени с конкретните бизнес нужди

Ограничения на Atera

Atera е по-скъпата опция и е най-подходяща за екипи, които се нуждаят от сложни ИТ функции, за да свършат работата си.

Цени на Atera

Професионална версия: 149 долара на месец за техник, фактурирани ежегодно

Експерт: 169 долара на месец за техник, фактурирани ежегодно

Master: 199 долара на месец за техник, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

Atera отзиви

G2: 4. 8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 рецензии)

7. SailPoint

Via SailPoint

SailPoint е софтуер за управление на идентичността, който помага на бизнеса да управлява достъпа до критичните си системи и приложения. С SailPoint фирмите контролират кой има достъп до какво, наблюдават активността на потребителите и автоматизират отчитането на съответствието.

SailPoint е най-подходящ за управление на киберрискове и работа с екип, който може да е отдалечен. С помощта на изкуствен интелект той гарантира, че всички ИТ системи остават в съответствие с автоматизирани известия и актуализации. Ако искате да получите представа за очакваните икономии, след като внедрите решение като SailPoint, посетете неговата начална страница, за да научите повече.

Най-добрите функции на SailPoint

Удобен за ползване интерфейс, който улеснява навигацията и адаптирането

Автоматизирано отчитане на съответствието, което спестява време и намалява грешките

Широка интеграция с други инструменти и софтуер за максимална функционалност

Ограничения на SailPoint

SailPoint е създаден за компаниите от Fortune 500 с по-сложни нужди в областта на ИТ управлението. Не е толкова подходящ за по-малките МСП с ограничен бюджет.

Цени на SailPoint

Цените за SailPoint са налични при поискване.

Отзиви за SailPoint

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

8. Device42

Чрез Device42

С Device42 фирмите получават видимост в своята ИТ инфраструктура и оптимизират операциите си.

Device42 предоставя на ИТ екипите пълен инвентар на всичките им хардуерни и софтуерни активи, както и на мрежовите връзки и зависимости. Тази информация помага на ИТ екипите да управляват по-ефективно своите активи, да оптимизират ИТ операциите си и да намалят прекъсванията в работата.

Като решение за управление, то е най-подходящо за ИТ екипи, които търсят цялостно решение за своите ИТ нужди. Разширените възможности на платформата за отчитане и анализ дават на ИТ екипите по-добра представа за тяхната инфраструктура, което им позволява да вземат по-добри решения и да подобрят своите услуги.

Най-добрите функции на Device42

Мощни функции за проследяване на IP адреси и управление на пароли, които повишават ефективността

Инструменти за откриване на инфраструктура

Възможности за картографиране на зависимости

Управление на софтуерни лицензи

Управление на SSL сертификати

Ограничения на Device42

Може да не са толкова подходящи за по-общи задачи по управление на ИТ.

Цени на Device42

Device42 работи на базата на годишен абонаментен модел, който се определя от броя на устройствата. Поискайте демо версия, за да научите повече.

Device42 ревюта

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (50+ отзива)

9. Wrike

Via Wrike

ИТ екипите използват Wrike за управление на проекти за разработка на софтуер, възлагане на задачи на разработчиците, проследяване на напредъка и комуникация със заинтересованите страни. Освен това, той предлага персонализирани работни процеси, шаблони и функции за отчитане, които помагат на екипите да постигат по-добри резултати.

Като инструмент за управление на ИТ задачи, Wrike работи за фирми от всякакъв размер, които търсят облачно решение за управление на проекти, което е лесно за употреба и предлага набор от функции, които са достатъчно гъвкави, за да подпомагат ИТ проекти.

Wrike е особено полезен за ИТ екипи, които трябва да управляват сложни проекти, включващи множество заинтересовани страни, като разработка на софтуер, управление на инфраструктура и киберсигурност.

Най-добрите функции на Wrike

Гъвкав и интуитивен интерфейс, който улеснява адаптирането и използването

Персонализирани работни процеси, които отговарят на конкретните бизнес нужди

Функции за сътрудничество в реално време, които повишават производителността на екипа

Ограничения на Wrike

Може да не е толкова подходящ за сложни задачи по управление на ИТ.

Цени на Wrike

Безплатен

Team: 9,80 долара на потребител на месец

Бизнес: 24,80 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

Pinnacle: Свържете се с отдела по продажбите

Wrike ревюта

G2: 4. 2/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 2000 рецензии)

10. xMatters

Via xMatters

xMa t ters е софтуер за управление на инциденти, който помага на бизнеса да разрешава бързо ИТ инциденти с удобни инструменти за комуникация и сътрудничество в реално време. С xMatters ИТ екипите могат да реагират бързо и да разрешават инциденти, подобрявайки удовлетвореността на клиентите.

С xMatters, ако критична система престане да функционира, той автоматично уведомява съответния ИТ персонал, ескалира проблема, ако е необходимо, и предоставя актуализации в реално време за състоянието на инцидента. Това помага да се гарантира, че ИТ екипите могат да реагират бързо на инциденти.

xMatters е най-подходящ за компании, които се нуждаят от управление на критично важни системи и услуги, като например тези във финансовия, здравния или телекомуникационния сектор. Мощните комуникационни функции на платформата, включително гласови, текстови и мобилни известия, помагат на ИТ екипите да поддържат връзка и да реагират бързо на инциденти, независимо от местоположението си.

Най-добрите функции на xMatters

Функции за комуникация и сътрудничество в реално време, които подобряват времето за реакция при инциденти

Настройваеми работни процеси за управление на инциденти , които отговарят на конкретните бизнес нужди

Полезни интеграции с други инструменти за управление на ИТ

xMatters най-добри функции ограничения

xMatters се фокусира главно върху управлението на инциденти и комуникацията и може да не предлага същия набор от функции като другите платформи за управление на ИТ.

Цени на xMatters

Безплатен

Стартово ниво: 9 долара на потребител на месец

Цена: 39 долара на месец за потребител

Разширено: Свържете се с отдела по продажбите

xMatters отзиви

G2: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Извлечете повече от софтуера си за управление на ИТ

Компаниите, предоставящи софтуер, хардуер или услуги, трябва да ограничат ефекта от прекъсванията в услугата върху потребителското преживяване, за да избегнат загубата на клиенти. Ето защо се нуждаете от най-добрия софтуер за управление на ИТ, който е гъвкав според вашите нужди.

Ако искате персонализация, трябва да опитате ClickUp. С повече от 15 изгледа, стотици интеграции и над хиляда налични шаблона, има решение за вашия екип.