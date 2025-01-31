Управление на проекти с Redmine (функции, ограничения и 7 алтернативи)

За да работи ефективно проектният екип, ще ви трябват много закуски, силно кафе и добър инструмент за управление на проекти, като Redmine.

Той ви помага да управлявате множество проекти, да планирате етапите в диаграмите на Гант, да проследявате проблеми и др.

Но дали управлението на проекти Redmine е наистина най-добрият вариант?

Или може би трябва да потърсите алтернатива на Redmine? ⛏️

Е, пригответе се, защото сме тук, за да ви помогнем.

В тази статия ще обсъдим Redmine, неговите основни функции, ограничения и ще предложим шестте най-добри алтернативи на Redmine.

Готови ли сте за Redmine? Да започваме. 👷

Какво е Redmine?

Redmine е софтуер за управление на проекти с отворен код, разработен с помощта на Ruby on Rails framework, лесна за използване програма и библиотека с код.

Функции като проследяване на проблеми и диаграми на Гант го правят чудесно приложение за управление на проекти за разработка на софтуер.

Има ли аджил ентусиасти сред вас?

Добра новина!

Въпреки че Redmine не разполага с никакви вградени функции за гъвкаво управление на проекти, той ви позволява да използвате плъгини, които поддържат техниките scrum и kanban.

Нещо е по-добре от нищо, нали? 🤷

Но какво прави управлението на проекти с Redmine толкова популярно?

5 основни характеристики на управлението на проекти Redmine

Ето пет ключови функции, които дават на Redmine правото да се похвали:

1. Проследяване на проблеми

В основата си Redmine е инструмент за управление на проекти и проследяване на проблеми.

Той позволява на екипите за разработка на софтуер да се справят със проблемите по систематичен начин.

С гъвкавата система за проследяване на проблеми на Redmine можете да:

Създайте нови проблеми

Добавете подробности като например дали става въпрос за бъг, дефект или функция.

Добавете статуси на проблеми

И ги включете в работния процес.

По този начин можете да следите всички проблеми и да наблюдавате как те преминават от нови към решени за нула време. 😎

2. Уики

Уикита са решение за документиране, което ви помага да организирате всичко. Можете да си сътрудничите с екипа си, за да записвате планове за проекти, бележки от срещи, изисквания на клиенти и т.н. в уикита.

В Redmine можете да създавате уики страници, подстраници и дори да установявате родителско/детско отношение между страниците.

Можете също така:

Редактиране на съдържанието на уики

Станете наблюдател на уики страницата и получавайте известия за актуализации на страницата по имейл.

Преименувайте или преместете уикита на проекта

Заключване на уики страница

Прегледайте историята на промените в уикито

О, и винаги можете да го изтриете.

Сякаш...

3. Персонализирани полета

Потребителските полета правят вашия инструмент за управление на проекти максимално персонализиран.

Тази функция ви позволява да добавяте допълнителна информация към различни типове данни в Redmine, като проблеми, проекти, потребители и др.

С помощта на персонализирани полета можете да добавите:

Отметки

Дати

URL адреси

Положително или отрицателно число

Падащи списъци и още

Вземете го още сега! 💃

4. Роли и разрешения

Когато всеки е наясно с ролята си в проекта, почти няма място за грешки и недоразумения.

Ето защо Redmine ви позволява да маркирате членовете на екипа си като:

Мениджър

Нечлен

Репортер

Разработчик

Анонимен (запазен за този, който винаги мълчи по време на екипните срещи 😷)

Тези роли не само изясняват отговорностите, но и добавят сигурност, тъй като всяка роля има специфични разрешения, които можете да зададете според нуждите си.

5. Диаграма на Гант и календар

Когато управлявате няколко проекта, нещата могат да се объркат доста бързо. 😱

В края на краищата, вие се занимавате с управление на ресурси, присъствате на срещи, разпределяте задачи не за един, а за много проекти. Уф!

Добрата новина е, че не е нужно да придобивате жонгльорски умения на ниво шут.

Вместо това можете да планирате и проследявате проекти с диаграмата на Гант и календара на Redmine.

С диаграмата на Гант можете да визуализирате напредъка на проекта си и представянето на екипа си.

В крайна сметка, по-голяма визуална яснота = по-висока продуктивност.

Освен това календарът на Redmine ви държи в течение за всички дати на започване и приключване на задачите.

По този начин няма да объркате графика си, да пропуснете крайни срокове или да забравите срещи.

Redmine има всички възможности да ви доведе до успеха.

Но все пак ще ви спъва по някои начини.

5 ограничения на Redmine (с решения)

Redmine не е съвършен.

Той има своите недостатъци, които ние сме проучили всички. 🔍

1. Липса на автоматично проследяване на времето

Redmine поддържа функционалност за проследяване на времето. Но това е ръчен подход.

Трябва да добавяте ръчно времевите записи за проектите или задачите.

Наистина ли, Redmine? През 2021 г.?

Ако ботовете 🤖 могат да извършват операции, със сигурност инструментът за управление на проекти може да се справи сам с отчитането на времето!

Ето една идея: откажете се от ръчното проследяване и автоматизирайте процеса с ClickUp.

ClickUp е едно от най-високо оценените инструменти за продуктивност в света, предпочитано от много големи и малки екипи по целия свят. То може да прави всичко, което Redmine може, и още повече, което го прави най-добрата алтернатива на Redmine.

Вградената функция за проследяване на времето в ClickUp ви позволява да проследявате автоматично продължителността на задачите, докато се концентрирате върху тяхното изпълнение.

Трябва да преминете към нова задача? Преминете директно към нея и започнете да следите времето.

Проследяване на времето в ClickUp

Проследяване на времето в ClickUp

Най-хубавото е, че това е глобален таймер.

Какво е това?

Глобалният таймер ви позволява да стартирате таймера от един компютър и да го спрете от друг. Просто се уверете, че сте влезли в системата. А ако хората се чудят как можете да сте на две места едновременно, кажете им...

Но вече използвате ли друго приложение за проследяване на времето?

Ей, ние не съдим.

Вместо това ви представяме Интеграции.

Проследявайте времето в ClickUp с Time Doctor, Everhour, Harvest и др. Но с ClickUp в ръка, залагаме, че няма да ви трябват. 😎

2. Не е визуално привлекателен

Ако естетиката беше предмет, Redmine го пропусна през цялата година.

Уебсайтът му изглежда остарял. И не по готин „ретро“ начин, като аркадните игри 👾, а по начин, който ще ви върне в времето, когато компютрите тежаха колкото тежестите във фитнеса. 🏋

Решение ClickUp: модерен дизайн

ClickUp, от друга страна, е създаден с мисълта за хората, а не за роботите.

Той има модерен, изчистен дизайн с много лилаво.

Кой не обича лилавото, нали? 💜

Но това не означава, че трябва да се задоволявате с лилавото всеки ден.

Чувствате се тъжни? Или ядосани? Или щастливи? Просто променете темата и подобрете настроението си!

Настройки на темата, които могат да се персонализират в ClickUp

Настройки на темата, които могат да се персонализират в ClickUp

Но това не е всичко, което прави ClickUp толкова привлекателен.

Ако обичате да работите до късно през нощта, имаме и тъмен режим!

3. Календарният изглед не е гъвкав

Redmine разполага с функция за календар.

Въпреки това, пред него има дълъг път.

Текущият им календар предлага обзор на проекта в месечен изглед.

А какво ще кажете за дневен изглед? Или седмичен изглед?

За съжаление, това е невъзможно.

Решение ClickUp: гъвкав календар

Календарният изглед на ClickUp е много по-гъвкав от този на Redmine. Тук можете да изберете времевия диапазон, който искате да видите.

Вникнете в подробностите, докато разглеждате задачите в:

Един ден : прегледайте задачите за целия ден

4 дни : преглед на четиридневния период

Седмица : прегледайте задачите за цялата седмица и ги премествайте между дните, за да ги препланирате или организирате.

Месец : вижте обзор на целия месец

Работна седмица (мобилно приложение): преглед само от понеделник до петък

График (мобилно приложение): преглед на непрекъснат график за няколко дни

Достъп до ClickUp Calendar View от практически всяко място, като изтеглите приложенията ClickUp на всичките си устройства, и никога повече няма да пропуснете важна дата или задача!

Календар в ClickUp

Календар в ClickUp

Календар в мобилното приложение ClickUp

Календар в мобилното приложение ClickUp

Използвате ли Google Calendar?

Чудесно. Интегрирайте го с ClickUp за мощна двупосочна синхронизация.

Актуализацията на задача в ClickUp ще се отрази в Google Calendar, а актуализацията на събитие в Google Calendar ще се отрази в ClickUp автоматично.

Залагаме, че Redmine не може да направи това без външна помощ!

Освен това, ClickUp предлага повече изгледи освен календара:

4. Няма офлайн поддръжка

Redmine + липса на интернет връзка = 😓😨😠

Кошмарна комбинация, като пица и кетчуп.

Това е кулинарен грях.

Във всеки случай, важното е, че работата ви ще бъде прекъсната с Redmine, ако няма интернет.

Как да останете продуктивни без интернет?

С ClickUp можете да работите без интернет връзка, благодарение на офлайн режима на ClickUp.

Създавайте напомняния и задачи офлайн, а ClickUp ще ги синхронизира автоматично, веднага щом се появи интернет връзка.

Работа в офлайн режим в ClickUp

Работа в офлайн режим в ClickUp

5. Повечето функционалности изискват плъгини

Redmine има няколко функции, но много от основните се основават на плъгини.

Искате да създадете табло за проекти ? Потърсете плъгин за Redmine.

Да настроите автоматизации или да използвате канбан? Същата история.

Инструмент за управление на проекти без тези функции... просто не звучи добре.

Нито губете време в търсене на плъгини.

ClickUp решение № 1: Табла

ClickUp не се нуждае от плъгини, добавки или интеграции, за да създаде табло.

Нужни са само три клика с мишката:

Кликнете върху иконата „Табла“ . Тя се намира в страничната лента.

Кликнете върху + , за да добавите нов табло.

Кликнете върху + Добави джаджа, за да изтеглите данните си.

И ето, вашият табло ще бъде готово. 🎉

Създаване на персонализиран табло в ClickUp

Създаване на персонализиран табло в ClickUp

Сега можете да персонализирате таблото си, като използвате няколко джаджи за:

Не можете да намерите това, което търсите? Няма проблем. Опитайте с персонализирани джаджи.

Можете да въведете всякакви данни в таблото си и да ги визуализирате под формата на:

Графика с ленти

Линейна диаграма

Изчисления

Кръгова диаграма и др.

Преглед на задачите в Sprint по статус на кръгова диаграма (персонализиран джаджа) в таблото на ClickUp

Преглед на задачите в Sprint по статус на кръгова диаграма (персонализиран джаджа) в таблото на ClickUp

ClickUp решение № 2: Автоматизации

Отново, не са необходими плъгини. Нито пък се нуждаете от кодиране. 🤗

Използвайте автоматизациите на ClickUp, за да спестите време и усилия. И най-важното – никога не повтаряйте рутинни задачи! Оставете нас да свършим работата.

Просто дефинирайте три неща:

Тригер : какво трябва да се случи, за да се задейства автоматизацията

Условие : какво трябва да е вярно, за да продължи автоматизацията

Действие : какво ще се случи в резултат на тригера и условието

След като зададете и трите полета, Automations може да започне да работи. ✨

Настройка на автоматизацията в ClickUp

Настройка на автоматизацията в ClickUp

Създайте най-лесната канбан табло, което някога сте виждали, с нашия Board view.

Персонализирайте го, за да отговаря на вашия работен процес с персонализирани статуси. Създайте статуси като „завършено“, „в процес“, „в процес на преглед“… вие решавате.

Не забравяйте да премествате задачите си от завършени в изпълнени с лекотата на функцията „плъзгане и пускане”.

Преглед на задачите в изгледа „Табло“ на ClickUp

Преглед на задачите в изгледа „Табло“ на ClickUp

Ако искате проектът ви да успее, по-добре не претоварвайте екипите с прекомерна работна натовареност.

Но как да разберете дали се давите или плавате гладко?

С Work In Progress Limits ClickApp!

Активирайте го в изгледа „Табло“ и ClickUp автоматично ще ви уведоми, когато надвишите лимита на задачите в определен статус.

Кажете „да“ на производителността и „не“ на извънредния труд.

Това ли е краят?

ClickUp има много повече да предложи. Ето кратък поглед върху някои от неговите невероятни функции:

Въпреки че ClickUp е най-добрата алтернатива на Redmine на пазара, може би се чудите какво друго се предлага, а може би дори искате да разгледате няколко алтернативи на ClickUp. Нека да видим...

6 други алтернативи на Redmine

Не се притеснявайте от недостатъците на Redmine. Има няколко алтернативи на Redmine, които може би ще ви свършат работа.

1. OpenProject

На първо място в списъка с алтернативи на Redmine е OpenProject, инструмент с отворен код.

Този безплатен уеб-базиран софтуер за управление на проекти е чудесен за екипна работа и планиране на проекти благодарение на диаграмите на Гант, agile и scrum таблата. Освен това предлага и безплатен план.

Цялостен пакет?

Не.

Техният общностен план може да е безплатен, но не ви дава достъп до гъвкави табла или персонализирани полета за проекти. А ако желаете да преминете към по-високо ниво, няма решение за екип с по-малко от пет члена.

Предполагам, че са „отворени” да помогнат, но с условия.

Основни характеристики на OpenProject

Диаграма на Гант за планиране и график на проекти

Проследяване на грешки при разработката на софтуер

Бюджетиране на проекта за оценка на разходите

Проследяване на времето за мониторинг на работните часове

Управление на задачи и сътрудничество в екип

Пътна карта на продукта за планиране на разработката

Цени на OpenProject

OpenProject предлага безплатен план. Платените планове започват от 4,58 долара на месец за потребител.

Обичате канбан? Тогава Trello може да е вашата сродна душа. ❤️

Приложението е цифрова канбан табло, което можете да използвате за управление на множество проекти, създаване на задачи и тяхната организация.

Всичко е наред, докато не разберете, че Trello всъщност не е цялостно решение.

За начало, той разчита малко прекалено много на power-ups, за да добави допълнителни функции като диаграми на Гант и бележки към картите на Trello. Освен това, безплатният план позволява само едно активно power-up едновременно.

Какво означава това?

Ако искате да имате едновременен достъп до диаграмите на Гант и бележките, това няма да е възможно. Ще трябва да деактивирате едното, за да използвате другото, или да преминете към платените им планове за по-висок лимит на мощността. 🤦

Не сте сигурни за Trello? Разгледайте тези седем страхотни алтернативи на Trello .

Основни характеристики на Trello

Табла и карти Trello за управление на задачи

Изглед на таблото за визуализиране на крайни срокове, напредък и др.

Мобилни приложения за устройства с Android и iOS

Разпределяйте задачи на членовете

Вградена автоматизация

Допълнителни функции и интеграции на трети страни

Цени на Trello

Trello предлага безплатен план и планове, които започват от 10 долара на месец на потребител.

Wrike е друга алтернатива на Redmine, която е чудесна за управление на работата, проследяване на напредъка и сътрудничество в екип. Тя предлага всичко необходимо за ефективно управление на проекти от една единствена платформа.

Wrike обаче няма функционалност за мисловни карти. Няколко основни функции като табла, диаграми на Гант и календари не са част от безплатния план.

Освен това, платен план започва от 9,8 долара на потребител на месец. Което ще струва повече, след като осъзнаете, че се нуждаете от добавки за Wrike (платени), за да го превърнете в цялостно решение.

Или е ограничен безплатен план, или просто е скъп. 💸

Сигурно вече не харесвате Wrike. Вместо това разгледайте тези най-добри алтернативи на Wrike .

Основни характеристики на Wrike

Wrike API за интеграции

Проследяване на времето и разходите

Управление на ресурсите

Табла и персонализирани джаджи

Проверка за работа без грешки

Управление на портфолио

Цени на Wrike

Wrike предлага безплатен план. Платените планове започват от 9,80 $ на месец на потребител.

Jira е популярен инструмент за разработка на софтуер и проследяване на грешки, любим на гъвкавите екипи. Можете да използвате този инструмент, за да създадете персонализирани работни процеси, които повишават производителността и прозрачността.

Добрата новина е, че софтуерът Jira предлага решения за екипи, които не се занимават със софтуер, като HR, маркетинг, правни услуги, финанси и др.

Но какво им липсва?

Вградена функция за времева линия и комуникация.

Търсите алтернатива на Jira? Разгледайте тези най-добри алтернативи на Jira .

Основни характеристики на Jira

Персонализирани работни процеси

Scrum и kanban табла за всеки гъвкав екип

Анонимен достъп за преглед и създаване на проблеми без влизане в системата

Агилно отчитане

Проследяване на проблеми

Bitbucket за управление на код Git

Цени на Jira

Jira предлага безплатен план и планове, които започват от 7 долара на месец на потребител.

Basecamp е решение за комуникация в екип и управление на проекти.

Той наистина блести с вградените си комуникационни функции като групов чат, форуми и графици на екипа.

Но преди да се настаните 🏕 с Basecamp, ето какво трябва да знаете:

Няма табло за управление.

Има ограничени функции за проследяване на проекти.

Не можете да задавате приоритети на задачите

Цената му е фиксирана – 99 долара на месец.

Не само ще пропуснете няколко основни функции, но и ще трябва да плащате 99 долара всеки месец. Цената е еднаква, дори ако имате само един или двама потребители, защото ценообразуването е на базата на фиксирана такса.

Търсите по-добър инструмент? Опитайте някоя от тези най-добри алтернативи на Basecamp .

Основни характеристики на Basecamp

Campfires за групови чатове в реално време

Хил диаграма за проследяване на напредъка на проекта

Отчети за възложените задачи и задачите

Лесно качване чрез плъзгане и пускане

Автоматично регистриране с вашия екип

Списъци със задачи

Цени на Basecamp

Basecamp предлага безплатен план и платен план, който струва 99 долара на месец.

Научете как да използвате Basecamp за управление на проекти.

6. Kanboard

Kanboard е друга безплатна алтернатива на Redmine с отворен код.

Не е трудно да се досетите, че това е софтуер за управление на проекти, базиран на канбан. 😛

Тази платформа е прост софтуер за визуално представяне на задачите, който показва вашата работа на табло и дава ясен преглед на вашия проект.

Но дали е идеален за управление на проекти?

Ние казваме НЕ.

За начало, вие сте затънали в света на канбан. Може би го обичате, но той не е подходящ за всички екипи или членове.

Освен това, той няма мобилни приложения. В свят, в който хората правят всичко на телефоните си, Kanboard иска да се подложи на цифрово прочистване. Това е смело, Kanboard.

Ключови характеристики на Kanboard

Автоматизация на работния процес

Ограничение за работа в процес

Поддръжка на множество плъгини

Може да работи с Docker.

Самостоятелно хоствано решение

Задачи и подзадачи

Цени на Kanboard

Kanboard е безплатно софтуерно решение.

Спрете да търсите алтернативи на Redmine

Управлението на проекти с Redmine има своите предимства и предизвикателства, както повечето софтуери.

Но балансът се променя, когато осъзнаете, че инструментът разчита на множество приставки.

Целта при избора на инструмент за управление на проекти е да се намери цялостно решение… като ClickUp!

Това е мощен и водещ софтуер за управление на проекти, който може да бъде вашият избор за всичко.

Независимо дали става въпрос за проследяване на времето, наблюдение на напредъка, възлагане на задачи, управление на ресурси... възможностите са безкрайни с ClickUp.

Готови ли сте да управлявате проекти и още много други неща от една единствена платформа?

След това изтеглете ClickUp безплатно още днес и го превърнете в предпочитаното си решение за управление на проекти!