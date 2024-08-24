Преглед на Wrike 2025 (функции, цени, предимства и недостатъци)

Ако се занимавате с някакъв аспект от управлението на проекти, вероятно сте чували за Wrike.

Wrike е една от най-популярните платформи за управление на проекти и сътрудничество в екип. Тя предлага широка гама от полезни функции, които могат да ви улеснят живота.

Но дали това е най-добрият инструмент за управление на проекти, който можете да добавите към вашия набор от инструменти? Може би не.

Wrike не е най-лесният за използване инструмент (особено на мобилни устройства), има ограничени възможности за управление на задачи и е бил критикуван от някои потребители за проблеми с производителността.

Но има ли и силни страни? Абсолютно. Например, ако сте любител на цифрите и полезни данни, Wrike ще ви направи щастлив проектен мениджър.

В този преглед на Wrike се впускаме в дълбочина в това, което е добро и не толкова добро в Wrike, и как се сравнява с ClickUp.

Какво е Wrike?

чрез Wrike

Wrike е софтуер за управление на проекти, който ви помага да организирате проекти, да си сътрудничите с екипа си и да проследявате напредъка на работата.

Той ви помага да управлявате задачите по проекта, улеснява сътрудничеството и споделянето на файлове с вашия екип и следи напредъка на работата.

Въпреки че всеки може да използва този софтуер, екипите в големите предприятия могат да извлекат максимална полза от този инструмент. Wrike предлага разширени функции като диаграми на Гант и подробни разширени отчети, което го прави предпочитан избор сред по-големите организации.

И така, какво точно може да направи Wrike за екипите за управление на проекти?

Ключови функции на Wrike

1. Изглед с три панела

Трипанелният изглед на Wrike гарантира, че всички ваши дейности по управление на задачите са лесно достъпни в един изглед.

Ето как работи:

Лявата част на екрана позволява бърз достъп до вашите проекти, екипи и финанси, което опростява управлението на ресурсите.

Средният панел се използва за създаване на нови задачи, задаване на крайни срокове и ефективно разпределяне на задачите между членовете на екипа.

В десния панел се показват всички ваши задачи наведнъж, което ви дава консолидиран поглед върху работния ви процес и подобрено управление на подзадачите.

Ако сте част от маркетинговия екип, Wrike ще ви позволи да управлявате бързо задачите по кампаниите, да проследявате бюджетите и да следите сроковете, без да превключвате екрани.

2. Персонализирани формуляри за заявки

Искате да съставите формуляри за подаване на заявки според конкретни нужди? Wrike предлага инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява да създавате адаптивни формуляри, използвайки условна логика.

Това, което прави Wrike уникален, е следното: когато се подадат формуляри за заявки, Wrike може автоматично да възлага задачи или проекти, да попълва задачите с информацията от формулярите и да архивира формулярите за един или няколко потребители.

Например, екипите за обслужване на клиенти могат да използват Wrike за автоматизиране на разпределянето и проследяването на заявки за поддръжка, което може да ускори времето за разрешаване на проблемите.

3. Визуализация на данни

Wrike предлага 360-градусова видимост на проектите с разнообразните си функции за визуализация.

Приложението за управление на проекти предлага анализи и подробна информация чрез диаграми и инфографики, които се актуализират на всеки 15 минути. Екипите имат постоянен достъп до показатели за ефективност, актуализации на статуса на проектите и данни за изпълнението на задачите.

Wrike поддържа етикети и папки, което ви позволява да сортирате данните по проект, задача и други показатели.

Например, екипите за управление на продукти могат да категоризират потребителски истории, спринтове и забавяния, което улеснява управлението и достъпа до проектни данни, управлението на ресурси и споделянето на напредъка със заинтересованите страни.

5. Проследявайте напредъка с инструмента за управление на задачи

Искате да следите статуса на всяка дейност? Функцията за управление на задачите на Wrike позволява на екипите да разделят проектите на по-малки задачи и да правят точно това.

Маркетинг и творческите екипи, например, могат да използват този софтуер за управление на проекти, за да следят напредъка на кампаниите и да гарантират навременното им изпълнение.

Разбира се, като един от най-добрите инструменти за управление на проекти, Wrike предлага изчерпателни функции за управление на проекти и предоставя ясен преглед на работната натовареност, помагайки на проектните мениджъри да разпределят ефективно ресурсите и да спазват сроковете.

Цени на Wrike

Безплатен план

Екип: 9,80 $/потребител на месец

Бизнес: 24,80 $/потребител на месец

Enterprise: Наличен при поискване

Pinnacle: Наличен при поискване

Предимства на използването на Wrike

Ето няколко неща, които потребителите оценяват високо в своя опит с Wrike:

1. Функции от висока класа за по-добро управление на проекти

Wrike не е предназначен само за малки екипи, а е създаден за компании, които работят по сложни проекти.

От диаграми на Гант, които ви помагат да визуализирате целия си проект, до инструмент за преглед и даване на обратна връзка по файлове, Wrike ви предлага решение за всички ситуации.

Освен това, той ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, които да съответстват на стила на вашия екип.

2. Помага ви да следите работата на екипа си

Искате да знаете къде отива времето на всички?

Wrike предлага вграден таймер, който ви помага да проследявате колко време отнемат задачите. Това е революционно за откриването на пречки в екипите и определянето на областите, върху които да се фокусират усилията на екипа ви.

3. Интелигентни статистики, които водят до по-разумни решения

Аналитичните данни на Wrike ви дават ясна представа за вашите проекти. Можете да видите кои задачи отнемат прекалено много време, кой е най-ефективният служител и дори дали има конфликти в графика.

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Wrike

Въпреки това, не всичко е наред с Wrike.

Както всеки софтуер на пазара, той има своите недостатъци, които могат да създадат проблеми на екипите.

Ето списък с често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Wrike:

Недостатъци Проблем Стръмна крива на обучение Сложният интерфейс и процесът на въвеждане затрудняват новите потребители, особено тези, които нямат предишен опит в управлението на проекти. Ограничено мобилно преживяване Мобилното приложение на Wrike няма някои основни функции, което затруднява продуктивността, когато сте в движение. Скъп за малки екипи Цените на Wrike са високи в сравнение с други приложения за управление на проекти, като цената на плана за екип започва от 9,80 долара на потребител на месец, а цената на бизнес плана на Wrike започва от 11,50 долара на потребител на месец. Освен това, местата трябва да се закупуват в комплекти от по пет. Неадекватно управление на задачите Липсата на приоритизиране на задачите, затрудненията при промяна на статуса на задачите и невъзможността да се преобразуват коментарите в активни задачи ограничават ефективността. Недостатъчни инструменти за сътрудничество Въпреки че Wrike Integrate се свързва с множество приложения, липсата на вградена функция за чат и забавените известия от интеграциите затрудняват комуникацията. Предизвикателства, свързани с интерфейса Объркващ потребителски интерфейс, ограничени възможности за персонализиране и неизменни филтри по подразбиране оказват влияние върху потребителското преживяване. Проблеми с производителността Дългото зареждане и качването на файлове могат да понижат производителността Обслужване на клиенти на Wrike Макар че повечето ревюта в G2 отбелязват, че Wrike предлага задоволителна поддръжка на клиенти, някои се оплакват , че тя е бавна и пренебрежителна.

Отзиви за Wrike в Reddit

Основното недоволство на потребителите на Wrike изглежда е свързано с мобилното приложение. Потребителите на Reddit имат сходни оплаквания.

Преходът на един екип към Wrike премина гладко и те откриха, че мощните функции на Wrike, като управление на натоварването, разпределение на ресурсите и персонализирани отчети, са доста полезни.

Но тук започнаха проблемите: кривата на обучение беше стръмна, интерфейсът изглеждаше претрупан и на всички им отне време да се ориентират.

Екипът ми наскоро премина към Wrike за управление на проекти. Бяхме впечатлени от неговите мощни функции – управление на натоварването, разпределение на ресурсите, персонализирани отчети – които изглеждаха идеални за нашите сложни проекти. Но има един улов: Крива на обучение: Първоначалната настройка и приспособяването на потребителите бяха трудни. Интерфейсът изглеждаше претрупан и отне известно време, докато всички се запознаят с функциите. Прекалено много персонализиране: В крайна сметка прекарахме твърде много време в персонализиране на работните процеси и таблата, за да отговорят на нашите нужди. Би било добре да има повече готови шаблони за дизайнерски агенции. Странности на настолната версия: Настолната версия изглеждаше тромава в сравнение с уеб версията. Някои функции изглеждаха нестабилни на моменти. Не ме разбирайте погрешно, Wrike е инструмент за управление на проекти с много функции. Но за размера на нашия екип и работния ни процес, кривата на обучение и изискванията за персонализиране бяха малко прекалени. В момента проучваме някои алтернативи, които предлагат по-добър баланс между мощност и лекота на употреба. Може ли някой да препоръча нещо малко по-малко сложно, но не толкова просто като таблата на Trello?

Екипът ми наскоро премина към Wrike за управление на проекти. Бяхме впечатлени от неговите мощни функции – управление на натоварването, разпределение на ресурсите, персонализирани отчети – които изглеждаха идеални за нашите сложни проекти.

Но има един улов:

Крива на обучение: Първоначалната настройка и приспособяването на потребителите бяха трудни. Интерфейсът изглеждаше претрупан и отне известно време, докато всички се запознаят с функциите.

Прекалено много персонализиране: В крайна сметка прекарахме твърде много време в персонализиране на работните процеси и таблата, за да отговорят на нашите нужди. Би било добре да има повече готови шаблони за дизайнерски агенции.

Странности на настолната версия: Настолната версия изглеждаше тромава в сравнение с уеб версията. Някои функции изглеждаха нестабилни на моменти.

Не ме разбирайте погрешно, Wrike е инструмент за управление на проекти с много функции. Но за размера на нашия екип и работния ни процес, кривата на обучение и изискванията за персонализиране бяха малко прекалени.

В момента проучваме някои алтернативи, които предлагат по-добър баланс между мощност и лекота на употреба. Може ли някой да препоръча нещо малко по-малко сложно, но не толкова просто като таблата на Trello?

Въпреки богатия набор от функции, екипът намери софтуера прекалено сложен и започна да търси по-лесен за използване софтуер за управление на проекти.

Време е да потърсите по-добър инструмент за управление на проекти? Да, и имате много алтернативи на Wrike, от които да избирате, включително ClickUp.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Wrike

Идеалният инструмент за управление на проекти ще ви предостави възможности за сътрудничество, оптимизирани работни процеси и, най-важното, ясна видимост на напредъка в управлението на проектите.

За разлика от Wrike, ClickUp отговаря на всички тези изисквания (и дори повече).

15+ изгледа на ClickUp, съчетани с персонализирани статуси на задачите и автоматизация, са изключително полезни за по-добро визуализиране и управление на работните ви процеси.

ClickUp също разполага с полезна функция за присвояване на коментари, която може да се използва за установяване на обратна връзка между различни отдели и екипи. Това подобрява комуникацията в екипите и предотвратява възможността за грешки.

Предимства на използването на ClickUp за управление на проекти

ClickUp Spaces ви помага да се организирате

ClickUp ви помага да организирате всичко с персонализирани ClickUp Spaces

Това, което прави ClickUp най-добрия софтуер за управление на проекти, е интуитивната му структура, която се състои от работни пространства, папки, списъци, текущи задачи, подзадачи и контролни списъци.

Благодарение на лесния интерфейс на ClickUp, екипите могат да разделят сложни проекти на управляеми компоненти. Това е в пълен контраст с трудни за навигация интерфейс на Wrike.

Функции като ClickUp Spaces правят управлението на проекти много по-лесно.

Например, маркетинговите екипи могат да използват Spaces, за да разделят своите кампании, докато екипите за разработка могат да имат свои собствени Spaces за разработване на продукти. Това гарантира, че всеки знае точно къде да намери съответната информация и задачи.

ClickUp Docs и ClickUp Brain са чудесни за съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект.

Превърнете идеите в действие с Docs и Brain на ClickUp

ClickUp Brain е интегриран в ClickUp Docs, за да подобри управлението на документи и сътрудничеството.

С прости думи – ако често страдате от писателски блок, редактирането с помощта на изкуствен интелект предлага подобрения и помага за подобряване на качеството на съдържанието. Освен това функциите за сътрудничество в реално време позволяват на няколко потребители да работят едновременно върху един и същ документ.

Така някой от маркетинговия отдел може бързо да информира продуктовия екип за ново издание, като гарантира, че цялата необходима информация се споделя своевременно и точно.

ClickUp Tasks за управление на задачи

Управлявайте всеки проект с гъвкави задачи в ClickUp

Повечето успешни проекти се управляват чрез разделяне на крайните резултати на малки задачи. Сега, с Wrike или дори с обикновена електронна таблица, управлението на тези задачи от начало до край може да бъде доста трудно. Освен това, винаги има вероятност нещо да бъде пропуснато, без да има кой да поеме отговорността за това.

ClickUp Tasks променя всичко това. Той ви позволява да настроите персонализирани статуси на задачите и свързани полета, да приоритизирате възложените задачи, да свържете зависими задачи и да визуализирате работата си с списъци.

Освен това, удобните команди с наклонена черта осигуряват бързи действия за ефективно управление на задачите, като например възлагане на задачи, определяне на крайни срокове и промяна на статуса на задачите. Този рационализиран подход намалява времето, прекарано в административни задачи, което в крайна сметка освобождава много време за екипа.

Автоматизации, които наистина спестяват време

Автоматизирайте работата си с над 100 автоматизации на ClickUp

Да се каже, че всички мразят повтарящата се работа, би било подценяване.

Живеем в 21-ви век – ако ClickUp Automations ви позволява да автоматизирате ръчни повтарящи се задачи, защо да не се възползвате от това?

Автоматизираните диаграми на Гант, например, предоставят актуализации в реално време, одобрения на задачи и корекции, като гарантират, че графиците на проектите винаги се спазват.

По същия начин автоматизираните зависимости между задачите поддържат управлението на проектите в правилната посока, като динамично коригират графиците въз основа на напредъка по задачите.

Резултатът? Имате пълен контрол над вашите проекти. Без повторения, само напредък.

Лесни интеграции

ClickUp е създаден, за да се адаптира към специфичните нужди на всяка организация с ClickUp Integrations. Най-голямото доказателство за това са неговите персонализирани интеграции чрез API достъп.

Той също така се интегрира лесно с различни приложения на трети страни, като Google Drive, Slack и Zoom.

ClickUp Views за цялостен поглед върху напредъка ви

Персонализирайте над 15-те изгледа на ClickUp, за да отговарят на вашия стил на работа

Макар ClickUp да не използва термина „360 градуса“ по същия начин като Wrike, ClickUp Views определено предлага множество изгледи, за да отговори на различни проектни нужди.

Ето как:

Изгледът на таблото е идеален за тези, които предпочитат е идеален за тези, които предпочитат метода Kanban , като позволява на потребителите да преместват задачите между различните етапи на работния процес.

Изгледът „Списък“ е идеален за феновете на методологията GTD (Getting Things Done), като изброява задачите последователно, за да се проследяват лесно задачите и завършването на проекта.

The Box View предоставя обща представа за разпределението на натоварването, което улеснява наблюдението на задачите и напредъка на екипа.

Календарният изглед предлага изчерпателни опции за планиране с изгледи за дни, четиридневни периоди, седмици и месеци, което позволява подробно планиране и график.

Режимът „Аз“ предоставя персонализиран изглед на възложените задачи и управлението на проекти, като помага на отделните лица да се съсредоточат върху своите отговорности и да управляват ефективно работната си натовареност.

ClickUp Цели за постигане на задачите

ClickUp Goals ускорява успеха с автоматизирано проследяване и ясни цели

Докато организацията като цяло работи за постигането на едни и същи цели, ClickUp Goals се грижи за по-малките, измерими цели, като например подобряване на ангажираността в социалните медии с определен процент.

Тази функция ви позволява да проследявате задачите и да ги категоризирате, като по този начин гарантирате, че целите ви за управление на проекти винаги се постигат.

Опциите за персонализиране на целите включват диапазони от числа, опции „вярно/невярно“, проследяване на валути и шаблони за списъци със задачи, което осигурява гъвкавост за постигане на различни цели в рамките на проекта.

ClickUp Dashboards за лесно споделяне на визуализации на данни

Персонализирайте изгледа си на работата с гъвкавите табла на ClickUp

Служителите и ръководството през 2024 г. държат много на визуалните елементи и за щастие, ClickUp също.

Таблото на ClickUp е изключително адаптивно. Разполага с полезни функции и приставки като персонализирани диаграми, индикатори за състояние, нива на приоритет и вградени приложения на трети страни.

Обичате графики? ClickUp предлага различни опции, като диаграми на скоростта, диаграми на изразходването, диаграми на изчерпването и диаграми на кумулативния поток. Всички те предоставят подробна информация за напредъка на проекта и помагат на екипите да се придържат към плана и да спазват сроковете.

Точни оценки на времето с Project Time Tracking

Лесно проследяване на времето, за да получите информация и да се съсредоточите върху важните неща с ClickUp

Функциите за отчитане на времето в ClickUp помагат на екипите да водят подробни записи за времето, прекарано в изпълнение на задачи. Това отчитане на времето помага при управлението на ресурсите и гарантира, че проектите остават в рамките на бюджета и графика.

Безпроблемно сътрудничество с Chat View и ClickUp Clips

Въпреки че обсъждаме екипното сътрудничество като отделен въпрос, то е всеприсъстващо в платформата за управление на проекти. Вградената функция за чат, записването на екрана чрез ClickUp Clips и белите дъски – всичко това осигурява ефективна комуникация в реално време за екипа.

Чат в реално време, докато работите, с помощта на прозореца за чат на ClickUp

Шаблони за всеки повод

Започването на документацията по проект от нулата може да бъде прекалено обременяващо. Ето защо 800 000 екипа използват богатата колекция от готови за употреба и напълно персонализируеми шаблони на ClickUp, за да постигат целите си всеки ден.

Всеки шаблон се предлага с няколко изгледа, като например Документи, Формуляри и Списъци, за да се адаптира към различни стилове на работа.

Статуси като „Затворен“, „Персонализиран“, „Завършен“ и „Отворен“ помагат за проследяване на напредъка. Персонализираните полета позволяват отговори за OKR, подробности за отдела, изпълнителни спонсори, ключови заинтересовани страни, фази на проекта и показатели за успех.

Ето какво прави ClickUp по-добрия софтуер за управление на проекти: шаблоните за управление на проекти на ClickUp осигуряват структуриран подход, за да се гарантира, че всички аспекти на проекта и бизнес плана са обхванати.

Шаблонът за управление на проекти ClickUp предоставя структурирано пространство за организиране на работата ви по фази. Гъвкавите изгледи „Списък“ и „Документ“ на шаблона улесняват проследяването на напредъка и визуализирането на задачите. Персонализираните статуси на задачите ви помагат да идентифицирате задачите, които са в процес на изпълнение, отворени или завършени.

Направете повече, като комбинирате този шаблон с ClickApps, който предлага функции като проследяване на времето, приоритети, етикети, персонализирани полета, предупреждения за зависимости, множество изпълнители и синхронизиране на имейли.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на проекти ClickUp подобрява управлението на сложни проекти, като обединява екипите

Дори ако сте начинаещ в управлението на проекти, този шаблон може да ви помогне:

Визуализирайте и проследявайте ресурсите на вашия проект

Разпределяйте, управлявайте и приоритизирайте задачите с различни изгледи на работния процес.

Сътрудничество безпроблемно със заинтересованите страни и вашия екип

Цени на ClickUp

Нека поговорим за цената – крайният решаващ фактор.

Общоизвестно е, че платформата Wrike е скъпа. Е, ClickUp е точно обратното.

За начало, той предлага опция за безплатен акаунт. Честно казано, безплатният план е чудесно начало за по-малки екипи. Останалите планове са с голяма стойност:

Безплатен завинаги, неограничен брой потребители

Неограничен план : 7 долара на месец за потребител

Бизнес план : 12 долара на потребител на месец

План за предприятия : Цени по запитване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на месец на потребител.

Проектите се управляват сами в ClickUp

Направихме много проучвания, за да напишем този преглед на Wrike, и ето заключението: Wrike е чудесно решение за управление на проекти за по-големи екипи, но кривата на обучение и високата цена може да не си заслужават усилията за малки и средни екипи.

ClickUp улеснява сътрудничеството, предоставя ви отлични възможности за управление на задачите, е много лесен за използване, работи предвидимо добре, се адаптира към вашия екип, и не изчерпва бюджета ви за технологии.

Независимо дали имате малък или растящ екип, ClickUp може да ви помогне да организирате управлението на проектите си. Всичко, което трябва да направите, за да започнете, е да си създадете безплатен акаунт в ClickUp.