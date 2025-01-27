Тествахме най-добрите алтернативи и конкуренти на Wrike през 2025 г.

Когато търсите стабилна и лесна за използване алтернатива на широко признато решение като Wrike, може да ви се струва, че ще трябва да се задоволите с по-малко. Независимо дали сте мотивирани да намерите алтернатива поради ограничения в бюджета, специфични изисквания към функциите или предпочитание към различно потребителско изживяване, намирането на подходящия инструмент, който отговаря на всички ваши нужди в областта на управлението на проекти, е важно решение, което може да повлияе на цялата ви дейност.

Като главен редактор и след като съм работил с множество системи за управление на проекти при моите клиенти, знам, че всеки инструмент има уникален подход към традиционните функции, оптимизирания потенциал за сътрудничество и недостатъците на неефективното управление на проекти. В този блог ще се впуснем в топ 15 на най-добрите алтернативи и конкуренти на Wrike през 2024 г.

Всяка от тези алтернативи предлага уникални функции и предимства, което засилва конкуренцията за Wrike. Ще научите всичко за тях, което ще ви позволи да вземете информирано решение за нуждите на вашия екип в областта на управлението на проекти. Нека да намерим най-добрата платформа за продуктивност за вашия екип и вашия работен процес!

15 най-добри алтернативи на Wrike

1. ClickUp – Най-добрият софтуер за управление на проекти „всичко в едно“

Сътрудничество с екипа ви и по-бързо постигане на целите ви с софтуера за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp.

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по начин, който работи най-добре за вас, с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която позволява на всеки екип да управлява проекти, да сътрудничи по-умно и да обедини цялата работа в едно инструмент. Независимо дали сте начинаещ в приложенията за управление на проекти или сте опитен потребител, персонализацията на ClickUp може да се разшири до всякакъв размер на екип – отдалечен или в офиса – за най-добрата продуктивност в живота ви.

Членовете на вашия проектен екип не са принудени да работят по определен начин. Вместо това, приложението ви позволява да реагирате естествено на задачите, които трябва да изпълните, и ви предоставя полезни функции по време на работа. Проектните мениджъри не са обвързани с фиксирана система. Вместо това, можете да я адаптирате, за да отговаря на нуждите на вашия екип. Можете дори да настроите ClickUp да работи със Sprints, Scrum и други Agile методологии за управление на проекти.

Новост в богатия набор от функции на ClickUp е ClickUp Brain, революционен AI инструмент, който използва изкуствен интелект за подобряване на задачите по управление на проекти. С ClickUp Brain екипите могат да автоматизират рутинни процеси, да получават интелигентни предложения за приоритизиране на задачите и да използват асистента за писане, за да обобщават бележки, да правят мозъчна атака, да създават задачи за действие и др. ClickUp Brain оптимизира работните процеси, минимизира човешките грешки и освобождава време на екипите, за да се фокусират върху творчески и стратегически задачи, които изискват човешка изобретателност.

Автоматизирайте работните процеси и разширете своя SaaS бизнес с ClickUp AI

Популярни мнения за просто или сложно управление на проекти включват:

Предимства на ClickUp

Недостатъци на ClickUp

Някои потребители може да сметнат, че богатите функции и опции за персонализиране на ClickUp са прекалено сложни, което води до по-трудно усвояване на приложението от новите членове на екипа.

Функционалността на мобилните приложения понякога може да не е толкова стабилна, колкото тази на десктоп версиите.

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи, 7 долара на член на месец)

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 долара на член на месец)

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

? Ако се нуждаете от пълен софтуерен пакет за управление на работните натоварвания и процесите във вашата компания, ще се радваме да ви помогнем да постигнете успех! Моля, свържете се с отдела по продажбите, когато сте готови.

G2: 4,7/5 (3880+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2480+ отзива)

Готови ли сте да опитате ClickUp? Импортирайте CSV файл от Wrike , за да започнете.

2. Asana – Най-доброто за управление на работата

Това е окончателното съревнование: Wrike срещу Asana!

Ако се опитвате да намерите най-добрите алтернативи на Wrike и да се отървете от неговите усложнения, тогава Asana е разумно средство за управление на проекти. То е лесно за навигация и има невероятен дизайн с прости и лесни функции за управление на проекти.

Въпреки това, това е понижение в сравнение с Wrike, а Asana не разполага с толкова много полезни функции или разширени функции за управление на проекти. И двете приложения имат персонализирани опции за работния процес и задачите, което е удобно, ако даден проект се нуждае от леки корекции, в случай че излезе извън нормата.

Едно от основните предимства на Wrike пред Asana е потокът от дейности. Тази функция ви позволява да виждате актуализации и известия от всички проекти, така че да можете да предприемете незабавни действия, ако е необходимо.

И Asana, и Wrike предлагат интересни отчети в таблото, които ви помагат бързо да видите статуса на проектите, актуализациите и управлението на натоварването.

Но с Asana ще се сблъскате с подобни проблеми като с Wrike. А именно, трудно е да включите цялата си организация. Asana е една от по-добрите алтернативи на Wrike, но все още не предлага много различни изгледи или персонализиране, от което може да се нуждаете, и често не работи.

Бонус: Asana срещу Monday !

Предимства на Asana

Управление на задачите

Повтарящи се задачи

Потребителски полета

Дати на стартиране

Мобилно приложение

Шаблони

Недостатъци на Asana

Не е идеално за сложни проекти с множество работни процеси

Липса на функция за многократно възлагане

Цени на Asana

Лично (безплатно): неограничен брой съобщения, проекти и задачи

Starter (13,49 $/потребител на месец): формуляри, етапи и график

Advanced (30,49 $/потребител на месец): натоварване, одобрение и портфейли

Оценки на клиентите на Asana

G2: 4,3/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Вижте как ClickUp се сравнява с Asana и още алтернативи на Asana .

Използвате Asana в момента? Импортирайте данните си, за да преминете към ClickUp още днес !

3. Monday – Най-доброто за визуализиране на графиците на проектите

Monday предлага отлични обзорни изгледи, което е нещо, в което Wrike не се представя много добре. Решетъчният им стил го прави атрактивна система за управление на проекти. Освен това, не е трудно да се използва. Удобният интерфейс ви позволява да пренареждате нещата по начин, който всеки предпочита.

Визуалната им времева линия също така предоставя бърз поглед върху това, върху което работят членовете на вашия екип. Проектните мениджъри могат да я използват, за да оценят натоварването, ресурсите и времето.

Проблемът е следният: Monday.com предлага само обзорни прегледи на високо ниво. Като една от популярните алтернативи на Wrike, Monday не разполага с задачи или дори проекти. Тя се превръща в още един инструмент за управление на проекти, който трябва да добавите към реалния си списък със задачи и съществуващия работен процес.

И сериозно, защо да се наричате Monday? Никой не харесва понеделниците.

Имате колебания? Прочетете нашето подробно преглед на Monday

Предимства на Monday

Потребителски полета и статуси

Цветово кодиране

Изглед на таблото

Диаграми на Гант

Мобилно приложение

Недостатъци на Monday

Функциите не са толкова подробни в сравнение с другите алтернативи на Asana в този списък.

Таблото за управление е платена премиум функция.

Цени на Monday

Индивидуален (безплатен): неограничен брой табла, над 200 шаблона и 500 MB пространство за съхранение

Basic (9 $/потребител на месец): споделяеми формуляри, раздел за актуализации и 5 GB пространство за съхранение

Стандартен пакет (12 USD/потребител на месец): интеграция с Zoom, изглед Kanban и 20 GB пространство за съхранение

Pro (19 $/потребител на месец): частни табла, изглед на диаграми и 100 GB пространство за съхранение

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки на клиентите на Monday

G2: 4,6/5 (3290+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2540+ отзива)

Вижте как ClickUp се сравнява с Monday като една от най-добрите алтернативи на Wrike.

Харесвате ClickUp и искате да преминете от Monday? Импортирайте данните си от Monday още днес .

4. Toggl – Най-доброто за отчитане на работното време

Toggl е софтуер за управление на проекти и понякога е една от неизвестните алтернативи на Wrike. Той се състои от три различни решения: Toggl Track, Toggl Plan и Toggl Hire. Визуалните пътни карти на Toggl Plan допълват управлението на промените, когато управлението на множество проекти в електронни таблици води до повече работа, отколкото подкрепа.

В сравнение с Wrike, Toggl предлага ограничена гъвкавост при отчитането, не поддържа блокиране на уебсайтове и изисква да закупите отделни планове за проследяване на времето, управление на проекти и набиране на персонал.

Предимства на Toggl

Оптимизирайте комуникацията с коментари и споделени графици на проектите

Автоматизирайте повтарящите се задачи с повтарящи се задачи

Недостатъци на Toggl

Експортирането на данни от проекти за използване с други инструменти е платена премиум функция (намерете решения за експортиране с алтернативи на Toggl ).

Гост потребителите в работната среда (външни заинтересовани страни или колеги) ползват платени премиум функции.

Цени на Toggl

Team (8 USD/месец на потребител): неограничени времеви линии за екипа, визуално управление на натоварването и неограничени табла за планове

Business (13,35 $/месец на потребител): канете гости в работната среда, експортирайте данни от проекти и ползвайте приоритетна поддръжка.

Оценки на клиентите на Toggl

G2: 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

5. Flow – Най-доброто за управление на задачи

Flow се рекламира като прост инструмент за управление на задачи и точно това е. Задачите са подредени по лесен за следване начин, което позволява на потребителите бързо да актуализират местоположението си.

Докладването за напредъка на задачите и проектите също е плюс. То ви позволява да знаете колко е напреднала дадена задача до нейното завършване и как всеки член на екипа допринася за нея.

Проблемът е, че проектите не са свързани с по-големи работни пространства, което може да доведе до объркване. Поради тази причина не е логично цялата ви организация да използва само определена подгрупа.

Освен това, на тази цена не получавате много функции за управление на проекти.

Да, те са по-евтини и по-достъпни в нашия списък с алтернативи на Wrike, но какво всъщност получавате?

Обикновеният софтуер за управление на задачи не може да реши много проблеми, които решенията за управление на проекти като ClickUp могат да ви предложат безплатно!

Предимства на Flow

Управление на ресурсите

Проследяване на времето

Мобилни приложения

Изглед на таблото

Изглед на списъка

Недостатъци на Flow

Липсва централизиран координатор, който да подпомага централизираното внедряване и мониторинг.

Цени на Flow

Basic (6 USD/потребител на месец): 25 потребители, неограничен брой задачи и проекти

Plus (8 USD/потребител на месец): повтарящи се задачи, търсене и 250 GB пространство за съхранение

Pro (10 $/потребител на месец): частни екипи, богати коментари и неограничено пространство за съхранение

Оценки на клиентите на Flow

G2: 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Вижте как ClickUp се сравнява с Flow като алтернатива на Wrike. Импортирайте данните си от Flow в ClickUp чрез CSV файл !

6. Jira – Най-доброто за софтуерни екипи

Не ме разбирайте погрешно, Jira е много мощен инструмент за управление на проекти. Той има много функции, включително проследяване на проблеми, проследяване на бъгове и други, които могат да бъдат полезни за екипите за управление на Agile проекти.

Функцията за търсене е невероятна, ако знаете как да я използвате. И това е ключовото нещо при Jira като една от най-добрите алтернативи на Wrike – трябва да се консултирате често с помощните документи.

Jira е създадена за екипи за разработка на софтуер, но се придържа към традиционния дизайн и методология. Поради това не работи добре с мултифункционални екипи за управление на сложни проекти.

Той е чудесен за екипи за разработка и ИТ, които трябва да поправят много неща, но със сигурност няма да работи за всички. Ако се опитате да го направите подходящ за всички, никой няма да иска да го използва. Преходът от Wrike към Jira със сигурност ще бъде труден и ще се превърне в още едно разочароващо преживяване.

Търсите алтернативи? Разгледайте най-добрите алтернативи на Jira .

Предимства на Jira

Персонализирани статуси

Редактиране на коментари

Проследяване на грешки

Шаблони

Недостатъци на Jira

Сложният потребителски интерфейс и миграцията затрудняват управлението на задачите.

Не е интуитивно за нови потребители да настройват продуктите

Цени на Jira

Безплатно: 10 потребители, гъвкави отчети и автоматизация

Стандартен пакет (8,15 USD/потребител на месец): разширени разрешения, интеграции и 250 GB пространство за съхранение

Премиум (16 $/потребител на месец): роли в проектите, администраторски достъп и неограничено пространство за съхранение

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки на клиентите на Jira

G2: 4. 2/5 (4440+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 11 180 отзива)

Вижте как ClickUp се сравнява с Jira като алтернатива на Wrike.

Използвате Jira в момента? Вместо това импортирайте в ClickUp !

7. Smartsheet – Най-доброто за управление на проекти с електронни таблици

Smartsheet е инструмент за управление на проекти, който ви позволява да управлявате, проследявате и планирате множество проекти. Картовият изглед е един от четирите изгледа, който улеснява организирането на задачите с помощта на карти с функция „плъзгане и пускане”. Когато е активиран, листът се превръща в структура на Kanban табло, базирана на стойностите в падащия списък, списъка с контакти или колоните със символи. За повече информация, разгледайте нашето Ръководство за управление на проекти Smartsheet!

Предимства на Smartsheet

Картите могат да бъдат преорганизирани за по-добро приоритизиране в рамките на една и съща колона на Kanban таблото.

Персонализираното брандиране може да се приложи към целия акаунт.

Недостатъци на Smartsheet

Няма наличен безплатен план (вижте алтернативите на Smartsheet с безплатни планове)

Не е подходящо за малки агенции

Цени на Smartsheet

Pro (7 USD/месец на потребител): календар, зависимости и формуляри

Бизнес (25 USD/месец на потребител): неограничена автоматизация, създаване на документи и проверка

Enterprise (свържете се със Smartsheet за цени): еднократно влизане/SAML, неограничено пространство за съхранение на прикачени файлове и информация за работата

Оценки на клиентите на Smartsheet

G2: 4. 4/5 (7220+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2250 отзива)

Сравнете Smartsheet и Asana !

8. Trello – Най-доброто за Kanban табла

Trello се отличава с възможността да стартирате лични проекти и да създавате бързи списъци със задачи. Но има и обратна страна на неговата опростена същност – всъщност само по себе си то не може да направи много. Поради интеграцията му, трябва да наслагвате инструмент върху инструмент, само за да завършите по-сложни проекти.

И освен ако не става дума за торта, многото слоеве не са забавни. ?

Не ни разбирайте погрешно. Ние сме за персонализирането и интеграциите. Въпреки това, Trello прави почти невъзможно да се свърши нещо, без да се добави друга интеграция.

Освен това, ако имате голям и/или растящ екип, ще се запознаете с функциите на Trello за нула време.

Trello не се представя добре при голям обем работа, преминаване от проект на проект или портфолио, което изисква няколко проекта. Трудно е да се разбере какво е за вас и какво е възложено на екипа, както и да се комуникира с заинтересованите страни по проекта.

Не сте сигурни за Trello? Разгледайте тези алтернативи на Trello .

Предимства на Trello

Обработка на естествен език

Възможност за плъзгане и пускане

Управление на задачите

Сътрудничество

Напомняния

Недостатъци на Trello

Планирането на крайни срокове и срокове е почти невъзможно

Трудно е да се изготвят графици за проектите

Цени на Trello

Безплатно: неограничен брой карти, регистър на дейностите и членове

Стандартен пакет (5 USD/потребител на месец): неограничен брой табла, полета за клиенти, запазени търсения

Премиум (10 $/потребител на месец): времева линия, календар и изглед на таблото

Enterprise (17,50 $/потребител на месец): неограничени работни пространства, разрешения за цялата организация, безплатен SSO

Оценки на клиентите на Trello

G2: 4,5/5 (20 410+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 12 390 рецензии)

Научете как ClickUp се сравнява с Trello като алтернатива на Wrike.

Използвате Trello? Импортирайте в ClickUp сега !

9. GanttPro – Най-доброто за диаграми на Гант

Ако сте почитател на диаграмите на Гант за управление на проекти, ще харесате GanttPro. Ще ви трябват само няколко минути, за да станете опитни потребители, защото е толкова лесно за разбиране.

Вие планирате проектите, а GanttPro автоматично ги вписва във вашата времева линия. Времевата линия с функция „плъзгане и пускане” е също така невероятна функция, с която можете бързо да пренаредите работния си процес, ако има прекалено много припокриващи се задачи.

Можете също да приоритизирате задачите, да ги отмествате навътре и навън, да задавате зависимости, продължителност и да следите напредъка на проекта на диаграмата на Гант.

GanttPro е една от най-добрите алтернативи на Wrike, особено за тези, които предпочитат да използват софтуер за диаграми на Гант.

Предимства на GanttPro

Планиране

Диаграми на Гант

Календар

Предимства и недостатъци на Gantt

Не е подходящо за екипи, които не искат да работят изключително с диаграми на Гант за по-голямата част от проектите си.

Скъпи платени планове

Цени на GanttPro

Basic (9,99 $/потребител на месец): проследяване на разходите, управление на натоварването и сътрудничество в екип

Pro (15,99 $/потребител на месец): задачи, управление на ресурси и управление на времето

Business (24,99 $/потребител на месец): проследяване на времето, управление на натоварването, планиране на бюджета

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

GanttPro оценки на клиенти

G2: 4,8/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

Импортирайте от GanttPro и започнете да използвате ClickUp !

10. Basecamp – Най-доброто за малки екипи

Ако искате да се отървете от папките на Wrike, Basecamp може да бъде добър вариант за управление на проекти.

За съжаление, Wrike разполага с истинска диаграма на Гант, докато Basecamp интегрира своята в календар с крайни срокове. Wrike разполага и с поток от дейности, за да получавате известия и актуализации, докато Basecamp залага на модел с форум.

Въпреки това, както Basecamp, така и Wrike изостават като солидни инструменти за управление на проекти в две ключови области: дизайн и използваемост.

Basecamp е изключително лесен за използване, няма съмнение в това. Но те са избрали да запазят интерфейс без излишни екстри, който не позволява много творчество или сътрудничество. Дизайнът на Wrike също е остарял, с прекалено много елементи, които препълват екрана.

Basecamp не е за вас? Разгледайте тези алтернативи на Basecamp .

Предимства на Basecamp

Групов чат в реално време

Лесни за използване

Шаблони

Недостатъци на Basecamp

Не е подходящо за малки агенции с множество проекти, които се реализират едновременно.

Ограничен безплатен план

Цени на Basecamp

Basecamp: (15 USD/потребител на месец) месечно плащане по изразходване

Basecamp Pro Unlimited (299 $/месец): неограничен брой потребители, проекти и 500 GB пространство за съхранение

Оценки на клиентите на Basecamp

G2: 4. 1/5 (4940+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 13 350 отзива)

Вижте как ClickUp се сравнява с Basecamp като алтернатива на Wrike.

Импортирайте задачите си от Basecamp в ClickUp чрез CSV файл !

11. Scoro – Най-доброто за средни по размер екипи

Scoro е софтуер за управление на работата за малки и средни предприятия, които искат да управляват дейностите, генериращи приходи, за по-ефективно фактуриране на клиентите. Тази алтернатива на Wrike дава възможност на екипите да променят начина си на работа от реактивен към проактивен.

Разберете защо ClickUp е по-доброто решение от Scoro !

Предимства на Scoro

Цифров планиращ инструмент с функция „плъзгане и пускане” и табло за задачи Kanban

Оферти и проследяване на процеса

Недостатъци на Scoro

Персонализираните функции не разполагат с разширени възможности

Не е подходящо за гъвкави екипи

Цени на Scoro

Essential (26 USD/месец на потребител): проекти, календари и табла

Стандартен пакет (37 USD/месец на потребител): отчитане на работното време, шаблони за проекти и повтарящи се задачи

Pro (63 USD/месец на потребител): проследяване на фактурираното време, матрица на задачите и заключване на времевата карта

Ultimate (за цени се обърнете към Scoro): еднократно влизане, неограничен брой персонализирани полета и портал за клиенти

Оценки на клиентите на Scoro

G2: 4,5/5 (над 260 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)

12. LiquidPlanner – Най-доброто за управление на портфолио

LiquidPlanner е приложение за управление на проекти, което предлага функции като автоматично планиране на задачи, приоритизиране на задачи, оценки за проследяване на времето и други. Ключова функция от LiquidPlanner, която проектните мениджъри ще намерят за полезна, е тяхното предсказуемо планиране. Извършват се множество симулации за всички проекти, за да се създадат реалистични и точни прогнози.

В сравнение с Wrike, LiquidPlanner няма визуални инструменти за сътрудничество, като мисловни карти за екипи, провеждащи творчески сесии за обмен на идеи.

Предимства на LiquidPlanner

Предлага автоматично изравняване на ресурсите , за да елиминира претоварването и да подобри използването на ресурсите.

Интелигентни прозрения в подкрепа на ключови решения през целия жизнен цикъл на програмата

Интелигентна оценка за пълно намаляване на риска

Недостатъци на LiquidPlanner

Не е подходящо за малки агенции с множество проекти, които се реализират едновременно.

Ограничен безплатен план

Цени на LiquidPlanner

Essentials (15 USD/месец на потребител): прогнозно планиране, оценка на обхвата и интегрирано проследяване на времето

Professional (28 USD/месец на потребител): импортиране на задачи, преглед и експортиране на работни часове и персонализирани табла за работната среда

Ultimate (42 USD/месец на потребител): групи членове, неограничени работни пространства и неограничени проекти

LiquidPlanner оценки на клиенти

G2: 4. 2/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 600 рецензии)

13. Podio – Най-доброто за персонализирани работни процеси

Podio е една от многото безплатни алтернативи на Wrike, която ви предлага повече възможности за персонализиране, отколкото Wrike може да предложи в същия структуриран формат.

Тази система за управление на проекти не е най-модерната или иновативна, но е надежден инструмент, който ви помага да свършите работата си и подобрява сътрудничеството в екипа ви.

Можете да персонализирате статусите, достъпа на администратора и структурата на вашите проекти по-гъвкаво, отколкото с много други софтуери за управление на проекти.

Citrix Systems е собственик на Podio, което е чудесен избор, ако вече използвате много програми на Citrix за облак, VPN или виртуализация на десктоп.

Въпреки това, поради този контекст, Podio не е толкова интуитивно за използване, въпреки че се сравнява с интерфейса на Facebook. Проектните мениджъри може да се нуждаят от помощ, за да започнат да работят с него и да го разберат, а не само да се чудят как да използват някои от функциите му.

Предимства на Podio

Управление на задачите

Проследяване на времето

Безплатна версия

Изглед на таблото

Изглед на списъка

Недостатъци на Podio

Ограничен безплатен план

Таблото за продажби е платена премиум функция.

Цени на Podio

Безплатни: управление на задачи и работни пространства

Basic (7,20 $/потребител на месец): неограничен брой външни потребители и елементи

Plus (11,20 $/потребител на месец): автоматизирани работни процеси и управление на потребителите

Премиум (19,20 $/потребител на месец): синхронизиране на контакти и визуални отчети

Оценки на клиентите на Podio

G2: 4. 1/5 (370+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 280 отзива)

Вижте как ClickUp се сравнява с Podio като алтернатива на Wrike!

Импортирайте данните си от Podio в ClickUp .

14. Paymo – Най-доброто за единични потребители

Paymo е безплатна интуитивна платформа за управление на проекти за индивидуални потребители и мениджъри на екипи, които се занимават с управление на ресурси. Тя предлага също така Kanban табла и проследяване на времето, което позволява на фрийлансърите лесно да следят времето, отработено за всеки клиент.

В сравнение с Wrike и другите конкуренти в този списък, Paymo не е подходящо за мултифункционални гъвкави екипи, които редовно работят по сложни проекти.

Предимства на Paymo

Персонализирани работни процеси с Kanban табла

Няколко изпълнители на една и съща задача

Шаблони за задачи

Недостатъци на Paymo

Диаграмите на Гант са платена премиум функция.

Ограничен безплатен план

Цени на Paymo

Безплатни: преглед на задачите, вградено проследяване на времето, проекти

Starter (9,90 $/потребител на месец): неограничен брой клиенти, неограничен брой фактури и интеграции

Small Office (15,90 $/потребител на месец): неограничен брой задачи, неограничен брой времеви записи и повтарящи се задачи

Бизнес (23,90 $/потребител на месец): диаграми на Гант, приоритетна поддръжка и онлайн дистанционна помощ

Paymo оценки на клиенти

G2: 4,6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

15. Planview Clarizen – Най-доброто за управление на проекти на корпоративно ниво

Последното в този списък е Planview Clarizen. Това е още едно страхотно приложение за управление на проекти, което предлага портфолио от проекти, управление на задачи и сътрудничество.

Той също така има възможност да автоматизира работните процеси, бизнес процесите и предупрежденията, което спестява много време.

Единственият проблем е, че това е инструмент на корпоративно ниво.

Това е чудесна новина за големи екипи, които разполагат с необходимия бюджет.

Но що се отнася до малките екипи, трябва да потърсите другаде решение за управление на проекти. Ценовият план на Planview Clarizen (който не е публикуван на уебсайта им) може да се окаже твърде скъп за вас.

Предимства на Planview Clarizen

SAP интеграция за фактуриране

Управление на ресурсите

Бюджетиране на разходите по проекта

Социално сътрудничество

Kanban табло

Бот за Slack

Таблици за отчитане на работното време

Недостатъци на Planview Clarizen

Ограничена мобилна функционалност

Трудно е да се използва на няколко устройства

Цени на Planview Clarizen

План за предприятия (цена по запитване): социално сътрудничество, персонализиране и анализи

Неограничен план (цена по запитване): неограничен брой проекти, програми и пространство за съхранение

Planview Clarizen оценки на клиенти

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (160+ отзива)

Вижте как ClickUp се сравнява с Clarizen като алтернатива на Wrike. Импортирайте данните си от Clarizen в ClickUp още днес !

Все още не сте сигурни коя алтернатива на Wrike да изберете?

Ето някои ключови характеристики, на които да обърнете внимание при избора на подходяща алтернатива на Wrike:

Удобство за ползване: Добрата алтернатива на Wrike трябва да е проектирана с оглед на потребителите и да е лесна за ползване от самото начало. Търсете платформи, които предлагат стъпка по стъпка инструкции за това как да започнете и да персонализирате потребителските профили бързо и лесно. Освен това, функции като менюта с плъзгане и пускане, шаблони за задачи и интуитивни инструменти за управление на проекти ще ви помогнат да преминат гладко от Wrike. Инструменти за сътрудничество: Мощните инструменти за сътрудничество са от съществено значение за всяка алтернатива на Wrike, която изберете. Уверете се, че търсите платформи, които предлагат съобщения в реално време между членовете на екипа, коментари по проекти, споделяне на файлове и други функции за сътрудничество, така че екипите да могат да работят заедно, независимо от местоположението си или устройствата, до които имат достъп. Интеграции: Повечето оптимизирани работни процеси изискват различни приложения и услуги, за да се свърши всичко навреме, затова е важно да се уверите, че потенциалните алтернативи на Wrike предлагат редица интеграции с популярни приложения на трети страни, като Slack, Gmail и Dropbox. Това ще помогне на екипите да оптимизират още повече процесите по управление на проекти, като елиминират ръчното Повечето оптимизирани работни процеси изискват различни приложения и услуги, за да се свърши всичко навреме, затова е важно да се уверите, че потенциалните алтернативи на Wrike предлагат редица интеграции с популярни приложения на трети страни, като Slack, Gmail и Dropbox. Това ще помогне на екипите да оптимизират още повече процесите по управление на проекти, като елиминират ръчното въвеждане на данни и гарантират, че всички relevante данни, получени от външни източници, са достъпни на едно място. Функции за отчитане и анализи: Функциите за анализи и отчитане са от съществено значение за вземането на информирани решения относно задачите и проектите в рамките на работния процес на вашата организация. Търсете платформи, които предоставят информация за нивата на производителност в различните екипи, както и показатели за ефективността, свързани с конкретни задачи или проекти, за да можете да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, с цел да увеличите общата ефективност при използването на алтернативи на Wrike.

За повече информация вижте нашата изчерпателна рецензия за Wrike !

Намерете най-добрия конкурент на Wrike за вашия екип

Ако сте започнали да търсите алтернатива на Wrike, скоро ще откриете едно нещо:

Има толкова много възможности.

Но докато търсите, не забравяйте целта да постигнете повече по продуктивен начин, който целият ви екип обича да използва.

Колкото по-лесен е софтуерът за управление на проекти, толкова повече време имате да свършите работата си. Помислете как можете да оптимизирате работния си процес и споделянето на файлове, да подобрите сътрудничеството си и да се потопите в творчески проекти, без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение.

Всъщност, помислете как платформа за управление на проекти и производителност като ClickUp може наистина да промени начина, по който работите и си сътрудничите.

Затова изтеглете ClickUp безплатно още днес, за да се запознаете с най-доброто решение за управление на проекти и да се сбогувате с Wrike. ?