10-те най-добри безплатни приложения за дигитален планиране за 2025 г.

Началото на седмицата е и е време да си запишете трите най-важни задачи за деня, да настроите напомняния и да прегледате и редактирате бележките от миналата седмица.

Но почакайте.

Да го направите в Google Docs? В новото приложение за планиране, което ви е показал ваш приятел? Или да останете с простичкото приложение за бележки на телефона си?

Вероятно сте се озовавали в тази ситуация повече от веднъж, ако не сте имали късмет да намерите подходящ дигитален планиращ инструмент.

Разбира се, почти всеки ежедневник изпълнява повечето основни задачи. Но малцина обединяват и централизират почти всички ваши нужди от планиране в една платформа.

За да ви помогнем в търсенето на най-добрия дигитален планиращ инструмент, сме съставили списък с всички опции, които си заслужава да разгледате.

Нека се впуснем в подробностите.

Какво да търсите в едно приложение за дигитален планиращ дневник?

Една от най-важните характеристики на планиращото приложение е лекотата на употреба. Достатъчно е трудно да се придържате към дигитално планиращо приложение в дългосрочен план – не си усложнявайте живота, като се опитвате да използвате дигитално планиращо приложение, което е тромаво и неудобно за ежедневието ви.

Един отличен дигитален планиращ инструмент улеснява централизирането на всички ваши задачи. Това означава, че винаги е добра идея да проверите кои други приложения вероятно вече използвате (например Gmail или Slack), за да се интегрира по-лесно с вашия съществуващ работен процес.

Въпреки че това е въпрос на предпочитания, колкото повече интеграции и функции има един дигитален планиращ инструмент, толкова по-добре. Защо? Това е един от най-добрите начини да намалите броя на приложенията, които често трябва да използвате, за да се справяте с създаването на документи, проследяването на фактури, напомняния или дори напредъка на някой от вашите проекти. 📚

10-те най-добри приложения за дигитално планиране през 2025 г.

Започнете с ClickUp Организирайте задачи, поставяйте цели и проследявайте напредъка по проектите с ClickUp

Като дигитален планиращ, мислете за ClickUp като за универсален инструмент, който се грижи за всичко, от най-простите до най-сложните нужди на екипи и индивидуални лица. Да, той предлага множество функции и е изключително адаптивен – идеален за дигиталните планиращи, които са много взискателни по отношение на начина, по който проследяват и управляват работата си (или личния си живот). 📖

Най-добрите функции на ClickUp

Календарният изглед на ClickUp : Подредете задачите си систематично, планирайте крайни срокове и създайте динамичен календар, който позволява на екипа ви да следи напредъка и да остане синхронизиран.

Автоматизация : Справяйте се с рутинните задачи, които бързо се повтарят, с помощта на усъвършенстваните функции за автоматизация на ClickUp. Това е чудесен начин да освободите допълнително място в ума си и да планирате по-ефективно. С помощта на тригери и условия за автоматизация можете да автоматизирате създаването на задачи, промените в назначените лица, напомнянията и приоритета на задачите, за да споменем само някои от тях.

Персонализация: Най-добрите Най-добрите ежедневни планиращи приложения са гъвкави – по този начин не се налага да се занимавате с твърди полета, които не са свързани с вашите нужди. ClickUp е създаден с оглед на персонализацията, което означава, че ще ви е необходимо да отделите малко време, за да се запознаете с начина, по който работят страниците, папките, изгледите и задачите, за да фиксирате работния процес, който е създаден за вас.

Шаблони: Кой не обича шаблоните? ClickUp предлага на своите потребители стотици шаблони, които обхващат всички видове нужди, като Кой не обича шаблоните? ClickUp предлага на своите потребители стотици шаблони, които обхващат всички видове нужди, като планиране на ресурси планиране на събития . Започнете с шаблона за ежедневен планиращ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Бъдете в крак с ежедневните си задачи с шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители посочват ограничените инструменти за работа с електронни таблици и сложните формули.

Не всички изгледи са достъпни на мобилни устройства (все още!).

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

Capterra : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

2. Google Calendar

Пример за тридневен изглед в Google Calendar

Google Calendar е една от първите платформи за дигитално планиране. Функциите ѝ за планиране улесняват преминаването през работния ден без припокриване на срещи, работно време или време за себе си.

Въпреки че е базов, Google Calendar все пак предлага някои страхотни функции за планиране, които работят за подходящия потребител или като интеграция за приложение, което вече използвате. Лесно е да се използва като приложение за ежедневен или седмичен планиращ. Можете също да планирате събития през цялата година с лесния за използване интерфейс.

Най-добрите функции на Google Calendar

Автоматични напомняния: Google Calendar задава автоматични напомняния за предстоящи събития и задачи, така че потребителите Google Calendar задава автоматични напомняния за предстоящи събития и задачи, така че потребителите да са в крак с графика си

Изглед на дневния ред: Google Calendar има функция за изглед на дневния ред, която позволява на потребителите да виждат предстоящите си събития, задачи и бележки с един поглед.

Споделяне на календар: Google Calendar позволява на потребителите да споделят календара си с други, за да могат задачите, събитията и бележките да се управляват съвместно.

Мобилно съобразени: Работят на iOS и Android устройства

Ограничения на Google Calendar

Ограничени предимно до планиране и блокиране на време

Липсват допълнителните функции, които го правят наистина добре оборудван табло за планиране.

Цени на Google Calendar

Безплатни

Оценки и рецензии за Google Calendar

Capterra : 4. 8/6 (2000+ рецензии)

G2: 4. 6/5 (40 000+ рецензии)

3. Todoist

Управлявайте задачите и списъците си със задачи с Todoist

Todoist е приложение за дигитално планиране, което помага на потребителите да бъдат организирани и продуктивни. То предлага редица функции и инструменти, като управление на задачи и някои основни проекти, списъци със задачи (известни още като списъци с неща за вършене ), напомняния и известия, както и възможност за създаване на персонализирани филтри.

Най-добрите функции на Todoist

Списъци със задачи: Тази функция за списъци със задачи позволява на потребителите да разделят задачите и целите си на по-малки, лесни за управление списъци, и е достъпна на различни устройства за планиране в движение.

Напомняния и известия: Приложението разполага с автоматични напомняния и известия, които помагат на потребителите да следят графика си и да бъдат организирани.

Персонализирани филтри: Todoist разполага и с функция за персонализирани филтри, с която лесно можете да търсите и намирате задачи и данни.

Ограничения на Todoist

Липсват разширени функции (не може да архивира стари списъци)

Може да е трудно да споделяте списъците си със задачи за онлайн сътрудничество

Цени на Todoist

Безплатни :

Pro : 4 $/месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 6 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Todoist

Capterra : 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

G2: 4. 4/6 (700+ отзива)

4. Notion

Вземане на бележки в Notion

Notion е лесно за използване и е чудесен избор за хора, които обичат да бъдат креативни с дигиталния си планиращ инструмент, като започват с празно платно. То предлага полезни инструменти и функции, включително управление на задачи, календар и персонализирани редове и колони за задачи.

Освен това, потребителите му синхронизират данните си на различни устройства, споделят информацията си за планиране и я интегрират с други приложения за максимална продуктивност.

Най-добрите функции на Notion

Управление на задачи : Notion предоставя на потребителите интуитивна : Notion предоставя на потребителите интуитивна система за управление на задачи за създаване, организиране и проследяване на задачи.

Вложени и свързани бази данни : Вложените и свързани бази данни на Notion позволяват на потребителите лесно да организират и съхраняват страници и свързани задачи във формат, който е лесен за навигация.

Функции за интеграция и вграждане: Notion разполага и с функции за интеграция и вграждане, които позволяват на потребителите да свързват данните си в Notion с други услуги, като Gmail или Slack, за по-добър работен процес. Освен това можете да вградите визуално приложения директно в таблото си за лесен достъп.

Ограничения на Notion

В момента липсват стабилните функции за автоматизация и напомняне за задачи, които предлагат другите приложения за дигитален планиране.

Функциите на мобилните приложения са малко ограничени в сравнение с другите цифрови планиращи приложения.

Някои потребители казват, че в началото им отнема малко повече време да се справят с кривата на обучението.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс : 8 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Бизнес : 15 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Notion

Capterra : 4,7/5 (над 1000 рецензии)

G2: 4. 6/5 (над 1000 рецензии)

5. Asana

Чрез Asana

Ако харесвате дигиталните планиращи приложения с по-скоро рамков подход или подход на проектен мениджър към работния процес, тогава Asana си заслужава да бъде взета под внимание. Тя предлага на потребителите широка гама от функции, като класически софтуер за управление на задачи и проекти, календар, персонализирани шаблони, лесна интеграция с други интересни приложения и много изгледи.

Най-добрите функции на Asana

Потребителски полета: Организирайте и сортирайте информация като в електронна таблица с потребителски полета за единичен избор, множествен избор, числа и текст.

Формуляри, свързани с проекти: Събирайте точните подробности, необходими за всяка задача, като свържете директно формулярите за заявки с конкретни проекти.

Крайни срокове за задачи: Преглеждайте задачите в календара на Asana и следете напредъка си, или дори ги преглеждайте в работния си календар.

Опростен списък със задачи: Лесно създаване на лични или съвместни списъци със задачи

Ограничения на Asana

Asana не предлага истински вградени функции за проследяване на времето.

Някои казват, че това не е гъвкав инструмент в сравнение с другите дигитални планиращи приложения в този списък.

Инструментите за персонализирани полета могат да изглеждат ограничени

Безплатната версия може да бъде ограничаваща за обикновен ежедневник

Цени на Asana

Основни : Безплатни

Премиум : 10,99 $ на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Бизнес: 24,99 $ на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Asana

Capterra : 4,5/5 (над 11 000 рецензии)

G2: 4. 3/5 (над 9000 рецензии)

6. Mydailyplanners

Чрез MyDailyPlanners

Смесете GoodNotes, Google и Apple Calendar и ще получите MyDailyPlanners. Това приложение за ежедневен планиране има опции за списък със задачи и предлага шаблони за дигитални планиращи с линкове и настройки за напомняне. То работи много подобно на bullet journals и повече като дигитални планиращи, които могат да се редактират „на ръка“.

Най-добрите функции на MyDailyPlanners

Страници с хипервръзки: Организирайте и управлявайте всеки месец с лесни за навигация свързани страници

Цифрови стикери: Използвайте цифрови стикери във всяка от месечните си страници за планиране, точно както в реалния живот.

Многократно използваеми PDF шаблони: Използвайте повторно PDF шаблона, ако имате нужда да използвате същата страница за допълнително планиране.

Ограничения на MyDailyPlanners

Не толкова приложение, колкото цифров планиращ инструмент на базата на шаблони за iPad или таблет.

Актуализациите на шаблоните за дигитални планиращи приложения се заплащат допълнително.

Цени на MyDailyPlanners

Цифровите планиращи приложения и пакети варират от 15 до 20+ долара.

Оценки и рецензии на MyDailyPlanners

Capterra : Н/Д

G2: Н/Д

7. Trello

Via Trello

Ако сте почитател на подхода за планиране Kanban, не търсете по-далеч от Trello. Като цифров планиращ инструмент, той е изключително визуален и използва картички за планиране на задачи и проекти. Маркирайте потребители, добавяйте списъци за проверка, свързвайте файлове и задавайте автоматични напомняния, за да сте в крак с всичките си задачи.

Най-добрите функции на Trello

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“: Интуитивният интерфейс на Trello с функция „плъзгане и пускане“ улеснява преместването на карти, списъци или табла и прегледа на напредъка по различни проекти.

Качване на изображения и файлове: Trello позволява на потребителите да виждат предстоящи задачи, да качват изображения и файлове и да следят сроковете на проектите.

Гъвкава организация: Trello предлага лесна за използване система за организация с персонализирани етикети, списъци за проверка и задачи, която може да бъде много полезна за ежедневните задачи.

Ограничения на Trello

Създадени на базата на един тип рамка за дигитален планиращ инструмент

Не можете да интегрирате или вградите други приложения, които вече използвате

Може да е много работа за един прост списък със задачи

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен : 5 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Премиум : 10 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: 17,50 долара на потребител на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Trello

Capterra : 4,5/5 (над 22 000 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

8. GoodNotes

Чрез Goo dNotes

GoodNotes е достъпно приложение за iOS, което позволява на потребителите да правят бележки или скици бързо и лесно. Приложението за дигитален планиращ календар разполага с интуитивен интерфейс, който ви позволява да създавате, организирате и редактирате документи.

Той включва и виртуална библиотека, която позволява на потребителите лесно да съхраняват, управляват и имат достъп до своите бележки. От най-добрите дигитални планиращи приложения, това е идеално за по-визуални организационни задачи.

Най-добрите функции на GoodNotes

Виртуална библиотека: Предлага организирана виртуална библиотека за съхранение, управление и достъп до бележките на потребителите.

Разпознаване на ръчен текст: Позволява на потребителите да пишат, като просто изписват думите на устройството си.

Разпознаване на текст: Приложението за дигитален планирач разпознава въведен или ръчно написан текст, за да го превърне лесно в редактируем формат.

Ограничения на GoodNotes

Достъпни само за iOS устройства (възможно е да се появят и за Android устройства)

Липса на готови форми в инструмента за форми

Липсата на функция за наслагване прави функцията за рисуване наистина трудна.

Цени на GoodNotes

Безплатни

Go Limitless: 8,99 $ еднократно плащане

Оценки и рецензии за GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (35+ отзива)

G2: 4. 8/5 (29+ отзива)

9. Any. do

Any. do има лесен за използване табло, което ви позволява да създавате ежедневния си план, докато сте в движение. От най-добрите цифрови планиращи приложения в този списък, Any. do е доста лесно за добавяне на бележки и прикачени файлове към списъка ви. Можете дори да маркирате приоритетите си с различни цветове.

Това е отлично приложение за планиране, с което можете да създавате централизирани списъци със задачи, които да споделяте с екипа си, или да създавате прости списъци със задачи.

Any. do най-добри функции

Календар, подходящ за мобилни устройства: Инструментите за календар са изключително подходящи за мобилни устройства и ви позволяват да свържете вашия Google Calendar.

Превърнете имейлите в задачи: След като свържете своя имейл доставчик, лесно можете да превърнете имейлите в задачи, за да не забравяте да отговаряте.

Лесно синхронизиране на данни: Създадено за планиране в движение, приложението улеснява работата и синхронизирането на данни на всичките ви устройства.

Any. do ограничения

Безплатната версия предлага само ограничени функции.

Не се интегрира добре с други приложения за работа

Any. do ценообразуване

Лични : Безплатни

Премиум : 3 долара на месец, фактурира се ежегодно

Teams: 5 долара на месец, на потребител, фактурира се ежегодно

Any. do оценки и рецензии

Capterra : 4,5/5 (над 100 рецензии)

G2: 4/5 (над 150 рецензии)

10. Monday. com

Via Monday

С Monday потребителите създават проекти, сътрудничат с членове на екипа и проследяват напредъка на едно място. Платформата разполага с интуитивен интерфейс за управление на задачи чрез плъзгане и пускане, персонализирани известия за важни дейности и мощни възможности за автоматизация.

Monday също се интегрира със стотици приложения и услуги, за да ви помогне да работите по-ефективно и да свършите повече работа.

Най-добрите функции на Monday

Неограничен брой табла и документи: Безплатният план предлага на потребителите неограничен брой табла и създаване на документи.

Персонализирани работни процеси: Създавайте безпроблемни работни процеси, които превръщат задачите и проектите от чакащи в завършени за по-кратко време.

Инструменти за управление на работната натовареност: Намерете инструменти в таблото за управление за планиране на клиенти, Намерете инструменти в таблото за управление за планиране на клиенти, седмични цели OKR , както и планиране на високо ниво.

Ограничения на Monday

Безплатната версия може да се усеща като ограничаваща

Някои смятат, че най-добрите му функции са запазени за платените премиум потребители.

Някои потребители не намират функциите за толкова подробни или гъвкави, колкото други алтернативни приложения за дигитален планиращ календар.

По принцип по-скоро за управление на работата, отколкото за дигитално планиране

Цени за понеделник

Основни : Безплатни

Стандартен : 8 долара на месец, фактурирани ежегодно

Pro : 10 долара на месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Monday

Capterra : 4. 6/5 (над 2000 рецензии)

G2: 4. 6/5 (над 3000 рецензии)

Търсите още приложения за дигитален планиращ календар? Разгледайте този наръчник с алтернативи на Sunsama!

Заменете всичките си приложения за дигитален планиращ календар

Красотата на планирането е, че то не е универсален подход – то е изключително лично. С ClickUp търсенето ви на най-доброто приложение за дигитален планиращ дневник най-накрая приключва.

Използвайте го, за да правите мозъчна атака от нулата, да създавате шаблони и да следите най-важните си задачи на едно място. ClickUp ви позволява дори да интегрирате няколко Google календара.

Така винаги ще сте в крак с личните си нужди от планиране и работните си проекти. Започнете да използвате ClickUp, за да сте сигурни, че разполагате с всички инструменти, от които се нуждаете за дигиталното си планиране.