10 безплатни шаблона за ежедневник в Word, Excel и ClickUp

Вие контролирате деня си или е обратното?

Може би никога няма да имате достатъчно време в деня, за да свършите всичко, което искате, а лошото планиране на задачите само влошава нещата. Разбира се, ако не вземете навреме дрехите си от химическото чистене, това няма да е голям проблем, но ако пропуснете важна среща, това определено ще е!

Ако имате хаотичен график, е изключително важно да станете господар на времето си, а не негов затворник. Ето тук ежедневниците и шаблоните за ежедневници идват на помощ, за да ви спасят деня, в най-буквалния смисъл!

Тези шаблони ви позволяват да планирате графика си внимателно, да се саморегулирате в случай на разсейващи фактори и да увеличите производителността си. В тази статия ще ви представим 10-те най-добри шаблона за ежедневник, които насърчават интелигентното определяне на приоритети и целенасочените усилия. ⌛

Какво е безплатен шаблон за ежедневен планиращ календар?

Дневниците за планиране имат много имена – личен органайзер, планировчик или дори дневник. Традиционно това е малка книжка или папка. Въпреки че физическите и печатните дневници за планиране са естетически привлекателни, те не ви помагат да генерирате идеи и да създадете ефективен график.

Ако искате да планирате деня си с по-ясна цел, шаблонът за ежедневен планиращ календар може да ви помогне!

Лесно премествайте задачите в календарния изглед, за да редактирате крайни срокове, да създавате нови задачи или да ги премахвате в ClickUp.

Шаблонът има подходяща структура за изготвяне на дневен график, изпълнен с дейности. Вместо да планирате от нулата, попълвате предварително изготвената структура на шаблона. Това намалява времето за планиране и премахва претоварването и стреса от организирането на разпръснати дни.

От бизнес гледна точка, шаблонът е особено полезен за управлението на екипи. Той помага да организирате задачите по проектите според приоритетите и крайните срокове, като поддържате работната натовареност управляема за всички.

Какво прави един добър шаблон за ежедневник?

Типът шаблон за ежедневник, от който се нуждаете, зависи от това дали го искате за лични или бизнес цели. Все пак, има няколко ключови характеристики на добрите ежедневници, като например:

Възможност за персонализиране : Трябва да поддържа планиране за различни цели, като ви позволява да добавяте или изтривате елементи, да приоритизирате задачи и да добавяте подзадачи.

Ясна структура : Избягвайте претрупаните шаблони. Качествените варианти имат добре организиран, лесен за следване формат с място за добавяне на подробности за всяка задача.

Поддръжка на сътрудничеството : Дневните планиращи за големи екипи (или семейства) трябва да поддържат сътрудничеството с функции като редактиране в реално време, споделяне на задачи и актуализиране на статуса.

Опции за цветово кодиране : Доказано е, че цветовото кодиране подобрява производителността. Шаблонът трябва да ви позволява да визуализирате спешността на различните задачи (и да ги направите приятни за гледане!) чрез присвояване на цветове.

Проследимост: Трябва да ви помага да проследявате напредъка на задачите през деня и да подкрепя решенията, основани на производителността, с отчети и анализи.

10 шаблона за ежедневник, които да използвате

Разгледахме десетки варианти и избрахме 10-те най-добри шаблона за ежедневник от ClickUp, Word и Excel, които постигат перфектен баланс между функционалност и визуална привлекателност. Да се заемаме!

1. Шаблон за ежедневен планиращ календар ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен планиращ календар на ClickUp

Подобрени умения за управление на времето, намален стрес и повишена продуктивност – не звучи ли като сън? Превърнете го в реалност с шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp!

Този лесен за използване шаблон ви позволява да организирате задачите като лични, служебни или цели. Той също така предоставя ясен преглед чрез множество оформления.

По подразбиране списъкът със задачи в шаблона е разделен на две секции:

Проследяване на навици: за повтарящи се дейности като ходене на фитнес, изготвяне на отчети, плащане на сметки или йога. Лични задачи: За еднократни задачи като посещение при лекар или среща с клиент

Задавайте крайни срокове, приоритизирайте задачите, използвайте статуси и добавяйте колони, за да персонализирате пространството. Разделът „Проследяване на навици“ включва брояч на поредици, който ви помага да се придържате към плана и ви дава чувство за постижение при изпълнението на целите.

Можете да персонализирате списъка си със задачи с потребителски полета, които позволяват категоризация въз основа на етикети като „Взаимоотношения“, „Работа“, „Личностно развитие“, „Здраве“ или всичко друго, което е важно за вас. Вграденото цветово кодиране помага да разпознавате приоритетните категории с един поглед.

Бъдете в крак с деня си с ClickUp Views – проверете напредъка си на табло Kanban в стил картички или календар и получите реалистична представа за това как трябва да изглежда изпълнимият ви график.

2. Шаблон за ежедневен дневник на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен дневник на ClickUp

Кои задачи и дейности отнемат значителна част от времето и енергията ви през деня? Ако сте любопитни, опитайте шаблона за ежедневен дневник на ClickUp. Той променя правилата на играта в динамични индустрии като строителството или разработката на софтуер по метода Agile, където проследяването на ежедневния напредък е от съществено значение.

Използвайте шаблона, за да:

Създайте дневник от нулата (препоръчваме да добавите колони за дата, задачи, бележки и час). Използвайте персонализирани полета, за да категоризирате задачите и подзадачите. Определете приоритетите си Преглеждайте напредъка (в идеалния случай всеки ден), за да идентифицирате пречките пред продуктивността.

Можете също да създавате дневници за целия екип, да добавяте директно отговорни лица към задачите, да маркирате изпълнените задачи и да държите служителите отговорни в случай на пропуснати срокове. За проектните мениджъри шаблонът опростява ежедневното проследяване на дневниците благодарение на инструменти като филтри за етикети, автоматизация на задачите и ClickUp AI.

За да подобрите производителността на екипа, свържете ClickUp с Toggl , популярна платформа за проследяване на времето. Интеграцията ви позволява да проследявате времето, инвестирано в конкретни задачи, да получите представа за неефективността на процесите и да създавате по-точни дневни записи.

3. Шаблон за дневен график на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен график на ClickUp

Имате нужда от нещо повече от обикновени списъци с ежедневни задачи? Преминете на по-високо ниво и планирайте по часове с шаблона за ежедневен часови график на ClickUp. ⌚

Този шаблон е разделен на секции, показващи времеви интервали за задачи в един прозорец. Той е идеален за оперативно управление на екипи, като позволява на мениджърите да коригират графиците на проектите според наличността на служителите.

Използвайте отличните изгледи на шаблона – Дневен график, Дневен работен процес, Отсъствия и Табло – за да следите задачите на екипа и почасовите крайни срокове. Благодарение на функцията плъзгане и пускане на шаблона, няма да имате проблеми с преместването на задачите.

Използвайте Дневен график View, за да видите задачите като картички в календара. Проверете подробностите за дейността, като кликнете върху картичката.

В Daily Workflow View (Ежедневен работен поток) се изброяват задачите, групирани по крайни срокове. Персонализирайте оформлението, като сортирате по потребителски полета като изпълнители, мениджъри, приблизително време и коментари.

Изгледът „Отсъствия“ е Kanban табло, което очертава задачите, които не са изпълнени поради отсъствие на служители. Задачите са групирани въз основа на причината за отсъствието – като болничен или спешен отпуск – което ви дава повече контекст за преразпределяне на ресурсите.

Board View, също с Kanban оформление, представя задачите според техния статус, като „Завършени“ или „Затворени“.

4. Шаблон за ежедневен отчет за дейността на служителите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp

Подобно на предишния вариант, шаблонът за ежедневен отчет за дейността на служителите на ClickUp ви позволява да следите отблизо ежедневния принос на вашите служители.

Шаблонът е създаден, за да открива пропуски в производителността и грешки в изпълнението на процесите. Той също така има за цел да замести изтощителните индивидуални срещи за задачи с всеки член на екипа и да създаде персонализирани графици, които предотвратяват преумората. ✅

По подразбиране, оформлението му е разделено на три основни секции , за да покаже натоварването за една седмица.

Първата част е Постижения, в която се изброяват завършените дейности. За всяка дейност се показва отнетото време и датата на завършване.

Втората част, Текущи дейности, се фокусира върху задачите в процес на изпълнение. Служителите могат да оставят бележки върху шаблона, за да информират мениджъра си, ако се нуждаят от помощ при някои задачи.

Третата секция включва Предстоящи дейности. Използвайте я, за да следите бъдещите задачи по ред на приоритет и да разпределяте допълнителна подкрепа, когато е необходимо.

5. Шаблон за планиране на проекти ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за планиране на проекти ClickUp

Вълнението от започването на нов проект може да изчезне, когато започнете да го планирате до най-малкия детайл.

Разбира се, това важи само ако не използвате шаблона за планиране на проекти ClickUp!

Този шаблон ви дава пълна контрол над всеки аспект от работния ви процес, от планирането на бюджета до определянето на очакванията и проследяването на напредъка. Използвайте го, за да документирате обхвата на проекта, да определите отговорностите на екипа, да разпределите ресурсите и да начертаете графици за завършване.

Шаблонът има няколко изгледа, които ви позволяват да анализирате проекта от различни гледни точки. Например, изгледът „Дейности по проекта“ изброява задачите по проекта, категоризирани според текущия им статус. Персонализирайте списъка с крайни срокове, продължителност, отговорни лица, усилия и риск, за да подпомогнете информираното вземане на решения.

Други полезни изгледи включват:

Изглед „Проследяване на бюджета“ : За задаване и проследяване на бюджети за всяка задача

Изглед на панела с проекти : за групиране на задачите според нивото на усилие, което изискват

Изглед на графика : за показване на задачи, планирани за бъдещи периоди, в календарна форма

Изглед на маршрута: за оценка на графиците на различни проектни дейности и идентифициране : за оценка на графиците на различни проектни дейности и идентифициране на зависимостите между задачите

Добавете етикети за приоритет към задачите и разпознавайте рисковете за завършване предварително. Това улеснява комуникирането на промени към заинтересованите страни или актуализирането на плановете за доставка – вие винаги сте на кормилото!

6. Шаблон за планиране на почивки ClickUp

https://clickup.com/templates/holiday-planner-t-234026071 Шаблон за планиране на почивки ClickUp

Координирането на отпуските на служителите подобрява прозрачността на работното място и поддържа синхронизирани резултатите на екипа, без ужасния стрес в последния момент. Но да бъдем честни, самата задача е огромна досада.

В такъв случай шаблонът за планиране на почивки на ClickUp е вашият коз в ръкава!

Планиращият инструмент има ясен формат – започнете, като помолите членовете на екипа си да попълнят Формуляра за заявка за отпуск (включен в шаблона). Формулярът събира информация като категория на отпуска, отдел, тип отпуск (платен или неплатен), месец и продължителност.

Тази информация се показва в Изглед на празниците, който помага на мениджъра да одобрява или отхвърля предстоящи празници и заявки за отпуск и да ги категоризира според статуса им.

Календарният изглед показва същата информация, но в календар за по-добро управление на времето. Използвайте го, за да получите ценна информация за графиците и да откриете припокривания на отсъствия, предупреждения за зависимости и конфликти в графиците.

Вашият счетоводен екип ще обожава изгледа на отпуските! Той сортира заявките за отпуск на платени и неплатени и след това ги маркира според статуса им – нова заявка, в процес на разглеждане, отхвърлена, отменена и одобрена.

Планирате излет за сплотяване на екипа? Имате късмет! Този шаблон може да ви помогне и при планирането на екскурзии за персонала, като обобщава логистиката, като полети и хотели. Той ще бъде вашият централизиран център за съхранение на информация за паспорти, билети и резервации.

7. Шаблон за ежедневни бележки на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневни бележки на ClickUp

Всички сме били в ситуация, в която сме се озовали в затруднение, защото сме забравили спешна задача. Или, да речем, сме пропуснали страхотна идея, защото не сме я записали.

Използвайте шаблона за ежедневни бележки на ClickUp, за да оставите тези неприятни ситуации в миналото!

Този шаблон за ежедневен планиращ дневник е повече от цифров бележник за записване на мислите ви. Той е надежден инструмент за категоризиране на бележките ви, списъците с задачи , прозренията и всичко останало. Всяка добавена от вас подробност е централизирана и лесно достъпна.

Започнете, като попълните формуляра за ежедневни бележки, който е приложен към шаблона. Посочете типа на вписването, за да въведете съдържанието си. Можете също да добавите обяснителни коментари към всяко вписване, за да следите ежедневния си график.

Въведените данни се преобразуват в два вида изгледа: Бележки и Табло. Първият групира бележките ви в списъци според типа им, а вторият ги преобразува в карти и ги категоризира според статуса на завършеност.

Заслужава да се отбележи (игра на думи) , че шаблонът е 100% персонализируем – можете да изтривате, редактирате и добавяте нови полета или да украсявате записите си с прикачени файлове като снимки, диаграми или графики.

Друг добре обмислен елемент на този шаблон е неговият релаксиращ дизайн и спокойни цветови теми, които могат да поддържат нивото на стреса под контрол в особено натоварени дни, когато се опитвате да следите всичките си ежедневни задачи.

8. Шаблон за ежедневен планиращ календар в Excel от Vertex42

Използвайте този Excel шаблон, за да следите задачите, плановете и дейностите си.

Искате прост, подходящ за печат шаблон за ежедневен планиращ календар във формат на електронна таблица? Шаблонът за ежедневен планиращ календар в Excel от Vertex42 може да е точно това, от което се нуждаете, за да работите като свой личен планиращ календар.

Дневният планирач обхваща планиране за два дни и има доста подробни раздели, с малък календар в горната част. Основната част се състои от следните три колони:

Не забравяйте: Използвайте го, за да добавите годишнини, приоритети, списъци с хора, на които да се обадите, и очаквани разходи. Срещи: Тази колона е предназначена за микроуправление на деня ви по часове. Времевите интервали са разделени на 15-минутни стъпки, за да улеснят планирането на ежедневните задачи. Бележки: Запишете всичко, за което не се доверявате на паметта си.

Шаблонът включва и два допълнителни листа – Събития и Празници. Използвайте ги, за да следите рождени дни, годишнини, официални празници и ваканции.

Няма много какво да разберете, когато става въпрос за използването на шаблона. Изтеглете го и ще получите планиращ календар с подразбираща се дата 14 февруари. Дали това е някакъв таен план да се подиграват на самотните хора? Възможно е. ♥️

Разбира се, не е нужно да се придържате към Свети Валентин – кликнете върху клетката с датата и я актуализирайте за секунди. Можете свободно да променяте шрифта, размера на текста и стила по подразбиране.

9. Шаблон за ежедневен планиращ календар в Word от TemplateLab

Този прост шаблон за ежедневен планиращ календар в Word може да ви помогне да следите срещите си и да си водите бележки, за да повишите производителността си.

Лошите дни засягат и най-добрите от нас. Става дума за мрачни периоди, през които е трудно да останем мотивирани. Шаблонът за ежедневен планирач на TemplateLab ви помага да преодолеете тези дни с изчистения си дизайн.

Този минималистичен шаблон за ежедневен планиращ календар може да се редактира в Microsoft Word, но можете също да го разпечатате и да пишете върху него по старомодния начин. ✏️

По подразбиране шаблонът има следните страници за планиране, които ще ви помогнат да създадете пълноценен график:

Срещи Спешно Напомняне Проследяване на храненето Благодарен съм за Бележки

Някои от тези раздели не ви трябват? Изтрийте ги! Искате да преименувате един или два раздела? Няма проблем! Освежаващите аква тонове на документа могат да ви помогнат да се отпуснете, ако не се чувствате в най-добрата си форма.

Този шаблон за ежедневен планиращ Word съдържа интервали за срещи, започващи от 5 сутринта, с интервали от 30 минути.

10. Печатна дневна програма с списък със задачи от On Planners

Използвайте печатния дневен планиращ списък с задачи на On Planners, за да следите ежедневните си навици, да определяте приоритети и да създавате списъци със задачи.

Ако търсите елегантен шаблон за ежедневен планиращ календар със сиви теми, ще ви хареса Printable Daily Planner To Do List от On Planners.

Шаблонът включва следните раздели:

Топ 3 приоритета от ежедневната ви рутина Важни задачи и времена Други задачи Проследяване на приема на вода Упражнение Бележки

С две секции, посветени на здравето – Water Tracker (Проследяване на приема на вода) и Exercise (Упражнения) – този шаблон е фантастичен избор за тези, които се стремят да променят съзнателно начина си на живот и да останат физически активни.

Можете да персонализирате шаблона преди да го изтеглите. Попълнете полетата Начална дата и Крайна дата , за да създадете персонализиран бележник. Определете окончателния формат и точките на отрязване и отпечатайте няколко страници наведнъж!

Искате да избегнете въглеродния отпечатък от печатането? Изберете Цифров вместо За печат на страницата за изтегляне, за да използвате планирача на iPad, таблет reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox или Supernote.

Шаблони за ежедневник: Вашият билет за страната на педантичните

Целта без план е просто желание – това е клише, но е истина. Неуспешното управление на времето ви ще доведе до чувство за вина и ниско самочувствие.

Шаблоните за ежедневник дават крила на вашите желания, независимо дали организирате семейна почивка, работите по нов проект или създавате календар с съдържание.

Доверете се на нашите шаблони, за да премахнете разсейващите фактори и да работите по-бързо за постигането на целите си. Няма място за чувство за вина, когато започнете да полагате усилия, които дават резултат!