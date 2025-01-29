10 страхотни приложения, които ще направят живота ви по-лесен и по-продуктивен през 2025 г.

Някои от най-готините неща са създадени от най-големите отрепки. И когато става въпрос за готини приложения, бихме искали да изразим благодарността си към всички технически отрепки там. ?

Забравете за „готините деца“. В играта на живота, технологичните ентусиасти са тези, които искаме в нашата предмачкова среща, за да ни помогнат да намерим най-добрия начин да постигнем тази цел. Всъщност, бихме създали група за подкрепа, само за да подкрепяме технологичните разработчици. „1-2-3-4, вие правите приложения, а ние искаме още!“ ?

А по-долу ви представяме 10 от най-готините приложения, които можете да изтеглите още сега. Хайде, започнете да ги използвате!

Какво да търсите в готините приложения?

Хубавите приложения трябва да ви помагат да решавате проблеми, да постигате цели или да изпълнявате проекти. Независимо дали става дума за постигане на целите ви за тренировка, приоритизиране на задачите на работа, информиране за последните новини или повишаване на креативността, подходящото приложение ви позволява да поемете контрола.

И макар приложенията да са онлайн, най-добрите от тях ви помагат да постигнете целите си офлайн.

10 страхотни приложения, които да използвате

Започнете да подреждате целите си и се пригответе да ги постигнете една по една. ?

Тези 10 приложения могат да ви превърнат в човек с високи постижения и да улеснят ежедневието ви. Изтеглете ги от любимите си платформи (повечето са достъпни както за iOS, така и за Android) и започнете да ги използвате.

Започнете с ClickUp Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да организирате ежедневните си задачи.

Ако искате да извлечете максимума от минимален брой приложения, тогава се нуждаете от ClickUp. ?

ClickUp е приложението за продуктивност, което замества всички други приложения. То предлага управление на задачи, списъци със задачи, проследяване на времето, бюджетиране, отчитане и интерактивна бяла дъска – и това са само някои от предимствата, които правят ClickUp уникално.

Това е най-доброто приложение за планиране на проекти както в професионалния, така и в личния ви живот. Можете да определите обхвата на работата за следващия си клиентски проект, да следите целите си за фитнес, да създадете календар с съдържание за блога си, да намерите идеалния апартамент, да създадете график за домакинските задачи, да планирате празничната си парти, да следите търсенето си на работа или да започнете ремонта на дома си – и има шаблони, които ще ви помогнат да направите всичко това. ?

Функциите на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да си поставите и постигнете целите си, както и да проследявате всеки етап по пътя. Има дори автоматизации, които ви помагат да оптимизирате повтарящите се задачи и да работите по-ефективно.

Можете да си свалите ClickUp като уеб приложение или като мобилно приложение за iPhone и Android.

Най-добрите функции на ClickUp

Шаблони за управление на задачи : Има хиляди готови списъци със задачи, които ще ви помогнат да се справите с всеки проект. Има хиляди готови списъци със задачи, които ще ви помогнат да се справите с всеки проект. Шаблоните повишават производителността ви и подобряват организацията на проектите ви, а освен това са напълно персонализирани, така че можете да премахвате или добавяте задачи според нуждите си.

Вграден AI: ClickUp AI е първият AI асистент, базиран на роли. Този AI инструмент е обучен на задачи, свързани със стотици различни професии, и предлага подсказки, които ще ви помогнат да разберете как да го използвате максимално ефективно.

Поставяне на цели: Преди да създадете списъка си със задачи, трябва да имате цел. Поставянето на цели в ClickUp ви помага да определите личните или Преди да създадете списъка си със задачи, трябва да имате цел. Поставянето на цели в ClickUp ви помага да определите личните или професионалните си цели и да проследявате етапите по пътя към постигането им ?

Проследяване на времето: Можете да следите колко време отнема изпълнението на всяка задача, за да разберете къде отива времето ви и да подобрите планирането си в бъдеще.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение: Тъй като ClickUp е толкова богато на функции, много потребители споделят, че отнема време да разберат как да използват приложението в пълна степен.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Habitica

чрез Habitica

Ако сте изключително мотивирани да достигнете следващото ниво във видеоигра, но не можете да съберете мотивация да тренирате, да планирате храненето си или да почистите гардероба си, тогава трябва да направите ежедневните си задачи по-забавни. Въведете геймификацията. ?

Habitica ви помага да формирате здравословни навици, използвайки същите награди, които ви мотивират да продължавате да играете любимата си видео игра. Всеки път, когато ползвате конец за зъби, ходите на фитнес или ядете плод, можете да го отбележите в приложението и да спечелите злато и други награди (като броня, домашни любимци и магически сили).

След това можете да използвате това злато, за да правите покупки в приложението или да си купите персонализирани награди, които сте си поставили (като възможността да гледате любимото си телевизионно предаване или да ядете любимата си закуска).

Habitica е достъпно в Apple App Store и Google Play Store.

Най-добрите функции на Habitica

Проследяване на навици: Добавете целите си и здравословните навици, които искате да формирате, а след това ги отбелязвайте, когато ги постигнете.

Награди и наказания: Напредвайте в играта, като изпълнявате списъка си със задачи, или губете награди в дните, в които се отпускате.

Персонализирани награди: Задайте свои собствени награди въз основа на това, което ви мотивира най-много, и след това ги закупете със златото, което печелите от изпълнението на ежедневните си задачи.

Ограничения на Habitica

Проблеми с известията: Някои потребители съобщават, че не получават ежедневни известия или получават известия в неподходящо време, дори когато са ги настроили правилно в приложението.

Забавяния: Някои потребители изпитват забавяния при добавянето на нови навици или трябва да отбелязват едни и същи задачи от списъка с задачи няколко пъти.

Цени на Habitica

Безплатни

Оценки и рецензии за Habitica

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

3. ChatGPT

чрез ChatGPT

Ако винаги сте искали да се сприятелите с робот, като в някой футуристичен научнофантастичен филм, тогава бъдещето ви започва сега. ChatGPT може да няма роботизирани ръце и крака, но е в състояние да отговаря на въпроси и да води разговор, така че това приложение е готово да стане вашият робот-приятел. ?

Можете да използвате този AI инструмент за проучвания, писане, кодиране и други. За да откриете уникални начини да използвате ChatGPT, можете да разгледате списъка с подсказки за ChatGPT, които да опитате. Каквото и да попитате, ChatGPT ще ви даде отговор, така че единственото ограничение е вашето въображение.

ChatGPT започна като уеб приложение, но сега е достъпно и като приложение за iPhone от Apple Store.

Най-добрите функции на ChatGPT

Изследвания: Ускорете процеса на изследване, като попитате ChatGPT за отговорите, от които се нуждаете. Можете да използвате чатбота, за да разберете как да правите правилно клякания, какво да приготвите за вечеря или къде да отидете на следващата си ваканция.

Креативен мозъчен штурм: Независимо дали се мъчите да измислите идеи за декориране на стаята за гости или да завършите следващата си презентация, ChatGPT може да ви помогне да намерите нужната ви вдъхновение.

AI писане: Можете да проверите граматиката и правописа си или да използвате ChatGPT като Можете да проверите граматиката и правописа си или да използвате ChatGPT като AI инструмент за писане , за да съставите имейли, блог публикации, бюлетини, стихове, текстове на песни и други от нулата.

Завършване на код с AI: Използвайте ChatGPT като Използвайте ChatGPT като AI инструмент за код , като го попитате защо даден код не работи или го помолите да ви напише нов код от нулата.

Ограничения на ChatGPT

Няма приложение за Android : Към момента ChatGPT предлага само приложение за iOS за iPhone и iPad. Потребителите на Android ще трябва да разчитат на уеб-базираното приложение.

Фактически грешки: Много потребители съобщават, че отговорите, които ChatGPT дава, и съдържанието, което пише, могат да съдържат невярна информация, така че ще е необходимо да се проверят фактите.

Общо съдържание: Когато използвате ChatGPT за мозъчна атака или писане, създаденото от него съдържание може да бъде неоригинално или повтарящо се. Може да се наложи да използвате по-конкретни подсказки, за да го накарате да генерира оригинални идеи.

Цени на ChatGPT

Безплатни

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4. 7/5 (275+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (15+ отзива)

4. Otter. ai

Използването на Otter. ai е като да имате секретар, който ви следва навсякъде и записва най-важната информация от деня ви. ?

Това AI приложение е проектирано да служи като услуга за транскрипция, като прави бележки по време на вашите срещи или занятия. Можете дори да чатите с Otter бота и други хора от вашата група. Така че, ако пропуснете нещо, можете да зададете въпрос и Otter. ai може да ви помогне да наваксате.

Това приложение е достъпно като уеб или мобилно приложение.

Най-добрите функции на Otter. ai

Бележки от срещи: Получавайте пълни транскрипции на всички срещи, на които присъствате, или на гласовите бележки, които записвате.

Резюмета: Вижте най-важните изводи на един поглед

Заснемане на слайдове: Добавяйте автоматично слайдове от презентации към бележките си от срещи

Чат: Задайте въпроси на Otter. ai относно срещата и получите незабавно разяснение.

Ограничения на Otter. ai

Трудно редактиране: Много потребители съобщават, че транскрипциите са трудни за редактиране и могат да се върнат към оригиналния текст или да се направят допълнителни неправилни редакции въз основа на промените, които сте направили.

Проблеми с фоновия шум: Otter. ai работи най-добре в тиха среда с един говорител. Може да създава объркващи или ограничени транскрипции в шумна среда или срещи, където хората говорят едновременно.

Цени на Otter. ai

Basic: Безплатно

Pro: 8,33 долара на потребител на месец

Бизнес: 20 долара на потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (110+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (65+ отзива)

5. Discord

чрез Discord

Ако сте уморени от повърхностната комуникация, която насърчават повечето социални медии (безкраен поток от харесвания, едноизреченски коментари, меми и GIF-ове), тогава е време да се сприятелите с Discord. ?

Това безплатно и просто приложение ви помага да поддържате по-близки отношения с хората във вашата социална мрежа. Вместо да публикувате най-важните моменти от живота си, за да ги видят всички в интернет – както в повечето приложения за социални медии – Discord ви позволява да създавате частни групи, тематични чатове по теми, които ви интересуват, да се присъедините към приятели, които вече са онлайн, и да разговаряте с тях в реално време.

Discord е достъпно като десктоп или на мобилни устройства за iOS, Linux, Microsoft Windows и Android.

Най-добрите функции на Discord

Видео, гласов и текстов чат: Можете да провеждате видеоразговори, да споделяте гласови бележки или да изпращате текстови съобщения, а когато приятелите ви са онлайн и чатят, можете да се присъедините към тях.

Тематични канали: Приложението ви позволява да създавате тематични чатове по всякакви теми – дали това е видеоиграта, от която не можете да се откъснете, или криминалната поредица, от която сте обсебени ?️

Голяма геймърска общност: Discord е създаден първоначално за видео геймъри и все още има силна общност. Можете да срещнете хора, които са запалени по любимата ви игра, и да стриймвате заедно ?

Ограничения на Discord

Филтриране на проблеми: Discord има филтър за приличие, но потребителите съобщават, че филтърът често не засича графично съдържание и се опитва да филтрира безопасно съдържание.

Претрупано потребителско интерфейс: Много потребители се оплакват, че новият потребителски интерфейс за текстови съобщения е объркващ и претрупан и изисква допълнителни стъпки, за да намерите желания чат, в сравнение с други приложения.

Цени на Discord

Безплатни

Оценки и рецензии за Discord

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

6. Raindrop

чрез приложението Raindrop

Не се притеснявайте. Това не е поредното приложение за времето. ?️

Raindrop е мениджър на отметки, който ви позволява да запазвате онлайн статии, видеоклипове, снимки и уеб страници, за да можете да ги прегледате по-късно.

Това е безплатно приложение, което е идеално за творческите хора, защото можете да запазвате всичко, което ви вдъхновява, и да организирате съдържанието си в папки според различните си интереси и проекти. Създайте една папка за рецепти за вечеря, които искате да опитате, една за тренировки, които обичате, и една за прически, които биха ви стояли добре. ?

Raindrop може да бъде изтеглено от Apple App Store за iPhone и iPad, от Google Play за Android и от уебсайта на приложението като разширение за браузърите Chrome, Safari, Firefox и Edge.

Най-добрите функции на Raindrop

Колекции: Организирайте вашите отметки в папки според вашите хобита, проекти и области на интерес, за да можете по-лесно да намирате съдържанието.

Търсене на пълен текст: Търсете ключови думи във всичко, което сте запазили, за да намерите бързо това, което търсите.

Постоянна библиотека: Запазете статии в постоянната си библиотека и ще имате достъп до тях в Raindrop, дори ако съдържанието бъде премахнато онлайн.

Ограничения на Raindrop

Безплатната версия няма някои от най-добрите функции: Все още можете да използвате колекции с безплатната версия, но търсенето по цял текст и постоянната библиотека са достъпни само с платената версия.

Бавно зареждане на смарт устройства: Някои потребители на Android се оплакват, че приложението се зарежда бавно и понякога замръзва по време на употреба. Мнозина споделят, че използването на разширението за настолен браузър е по-добро в сравнение с мобилното приложение.

Цени на Raindrop

Безплатни

Pro: 28 долара на година

Оценки и рецензии на Raindrop

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

7. Flipboard

чрез Flipboard

За нов начин да следите новините, опитайте Flipboard. ?

Това приложение е като Pinterest за любимите ви новини. То ви позволява да подбирате статии от любимите си издания – дали това е The Atlantic, The New York Times или Condé Nast Traveler.

Приложението ще ви дава предложения въз основа на статиите, които харесвате. Можете да следвате теми, които ви интересуват, или други потребители с подобни интереси. Можете също да запазвате статии, които харесвате, в собственото си списание, за да намирате дестинации за пътуване в Google Maps за следващата си ваканция!

Най-добрите функции на Flipboard

Откривайте и споделяйте новини: Намерете новини, които ви интересуват, и добавете статии в приложението, за да улесните другите хора да ги открият.

Следете теми и хора: Следете темите и хората, които ви интересуват, за да сте в крак с най-новите новини в областта на спорта, пътуванията или технологиите.

Събирайте истории: Добавете любимите си истории в собственото си списание, за да можете да ги преглеждате по всяко време.

Ограничения на Flipboard

Липса на мониторинг на коментарите: Някои потребители се оплакват, че секцията с коментари често включва провокативни или разделителни коментари, които почти не се мониторират.

Бавно зареждане: Много потребители споделят, че приложението отнема много време, за да зареди статиите след прегледа на първия параграф.

Цени на Flipboard

Безплатни

Оценки и рецензии за Flipboard

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

8. Slite

чрез Slite

За всеки, чиято работа го отвежда навсякъде, освен в офиса, Slite може да ви помогне да се справите с работата си. Това приложение служи като база от знания, където можете да съхранявате колективния интелект на вашата компания. ?

Можете да документирате важни решения, да добавяте идеи, да давате обратна връзка и да получавате важни актуализации, независимо къде се намирате. Приложението дори разполага с вграден изкуствен интелект, който може да отговаря на въпроси относно политиките на вашата компания. Така че, когато имате целодневни срещи с клиенти, сте на търговско изложение или просто работите от дома, вие и вашият екип можете да останете на една и съща вълна. ?

Най-добрите функции на Slite

Company Wiki: Съхранявайте цялата информация за вашата компания и ресурсите на служителите на едно леснодостъпно място.

Бележки от срещи: Създавайте бележки, за да могат членовете на екипа винаги да намират ключовите изводи.

Документиране на процесите: След като сте установили процес за вашата компания или екип, добавете документацията, така че всеки да може да я ползва за справка.

Ограничения на Slite

Мобилното приложение няма всички функции: Много потребители се оплакват, че приложенията за устройства с Apple и Android нямат толкова много функции, колкото уеб приложението.

Външното споделяне е трудно: Макар Slite да улеснява споделянето на документи с хора от вашия вътрешен екип, някои потребители се оплакват, че е трудно да експортирате документацията си и да я споделите с външни изпълнители.

Цени на Slite

Безплатни

Стандартен: 8 долара на потребител на месец

Премиум: 12,50 долара на месец за потребител

Оценки и рецензии за Slite

G2: 4. 7/5 (190+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (35+ отзива)

9. Feedly

чрез Feedly

Това е за всички, които обичат да учат през целия си живот. Виждаме, че поглъщате колкото се може повече информация за всичко, което можете. ?

Feedly е незаменимо приложение за новини, базирано на изкуствен интелект, което ви помага да намерите информацията, която ви интересува, и да отсеете останалата. Кажете му какво искате да знаете и то ще събере статии и мнения от публикации в интернет.

Можете да научите Feedly кои са вашите надеждни източници и най-търсената информация. Това страхотно приложение ще ви даде ценна информация и ключови изводи от цялата мрежа. По същество, получавате краткото резюме и статията, за да можете да решите дали искате да я прегледате набързо или да се задълбочите.

Най-добрите функции на Feedly

Филтрирани новини: Получавайте новини по теми, които ви интересуват, от източници, на които имате доверие, подбрани специално за вас.

Лесно споделяне: Споделяйте статии с приятелите, семейството или екипа си с едно натискане на бутон.

Нощен режим: Четете по всяко време и предпазвайте очите си с тъмен режим.

Ограничения на Feedly

Грешки при зареждането на изображения: Някои потребители се оплакват, че изображенията не се зареждат напълно или не се адаптират към размера на екрана им.

Бавно зареждане на нови източници: Други потребители споделят, че когато искат да заредят нов източник на новини, приложението работи бавно и се налага да чакат дълго.

Цени на Feedly

Безплатни

Pro: 6 долара на месец

Pro+: 12 долара на месец

Предприятия: Свържете се с нас за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Feedly

G2: 4. 4/5 (75+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (35+ отзива)

10. Dubsado

чрез Dubsado

Ако сте фрийлансър, тогава знаете какво е да се борите. Срещате се с клиенти, изпращате оферти, планирате, фактурирате, организирате и някъде между всичко това вършите работата, за която сте наети.

Dubsado ви помага да се организирате, да управлявате информацията за вашите клиенти и да автоматизирате натоварената си работа, за да можете да се съсредоточите върху платената работа. Приложението е достъпно като уеб приложение или мобилно приложение, което вашите клиенти могат да използват, за да планират срещи, да имат достъп до своите документи и да плащат фактурите си – защото няма нищо, което да обичаме повече от самодостатъчен клиент. ?

Най-добрите функции на Dubsado

Формуляри: С формулярите на Dubsado можете бързо да изпращате оферти и договори или да вграждате формуляри за събиране на лични данни и анкети във вашия сайт.

Планиране: Позволете на клиентите да виждат графика ви и да резервират срещи, които са удобни и за двете страни.

Фактуриране: Можете да изпращате фактури, да свържете платежна система и да настроите автоматични напомняния за плащане, за да не се налага да ги проследявате ръчно.

Портали за клиенти: Създайте на клиентите си собствен портал, където те могат да влизат от настолния си компютър или мобилно устройство, да виждат предложенията и документите по проектите си и да плащат фактурите си.

Ограничения на Dubsado

Ограничени функции за фактуриране : Въпреки че фактурирането е едно от основните предимства на това приложение, потребителите често се оплакват, че може да е трудно да се настроят различни типове фактури, ако вашите проекти се фактурират по различен начин, или да се фактурира в различни валути, ако имате международни клиенти.

Крива на обучение: Много потребители споделят, че някои от функциите на това приложение могат да бъдат трудни за научаване и че разделът за помощ не предлага достатъчно уроци, които да ви помогнат да започнете.

Цени на Dubsado

Стартово ниво: 200 долара на година

Premier: 400 долара на година

Оценки и рецензии за Dubsado

G2: 4. 3/5 (65+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

Останете спокойни и събрани

За едно приложение със стотици страхотни функции, които да ви помогнат да планирате, проследявате и приоритизирате задачите си, опитайте ClickUp. Започването е безплатно и има шаблони, които да ви помогнат да планирате всеки важен момент в живота си – от сватбата ви до закупуването на дом и проекта, който ще ви донесе голямото повишение.

Създайте безплатно работно пространство в ClickUp, за да разберете как то може да ви помогне да се превърнете в най-страхотната и организирана версия на себе си.