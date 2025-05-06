Кои са най-добрите алтернативи и конкуренти на Dubsado през 2025 г.?

Започвайки като инструмент за собствениците на малки предприятия за гладко управление на дейността им, Dubsado се превърна в популярна платформа за предприемачи и предприятия, предлагащи услуги.

Софтуерът за управление на бизнеса за сервизни фирми синхронизира вашите задачи, проекти и екип. С Dubsado не само управлявате проекти, но и изграждате ефективни работни процеси, поддържате отношенията с клиентите и автоматизирате административните задачи.

Въпреки че Dubsado е мощен инструмент, той може да не е винаги идеалният избор за всеки екип или бизнес, както отбелязва този потребител на Reddit:

Въпреки че Dubsado има своите предимства, аз се сблъсках с редица ограничения на функциите, които са от решаващо значение за нуждите на моя творчески бизнес.

Различните работни процеси имат уникални изисквания и това, което работи безупречно за една организация, може да се окаже тромаво или недостатъчно за друга. За да ви помогнем да намерите инструмента, който ви пасва като ръкавица, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Dubsado, които да имате предвид.

Какво да търсите в алтернативите на Dubsado?

Когато търсите алтернативи на Dubsado, трябва да се уверите, че новата платформа предлага сходни функционалности и допълнителни предимства, които отговарят на вашите уникални бизнес нужди. Ето всички функции и ключови характеристики, които трябва да търсите:

Надеждно управление на проекти: Инструментът трябва да предлага изчерпателни функции за управление на проекти, които ви позволяват да създавате задачи, да определяте крайни срокове, да проследявате напредъка и да приоритизирате дейностите, за да гарантирате навременното завършване на проекта.

Възможности за управление на клиенти: Алтернативата на Dubsado трябва да се отличава с поддържането на контактните данни на клиентите и историята на разговорите, за да проследява задачите и проектите, специфични за всеки клиент. Алтернативата на Dubsado трябва да се отличава с поддържането на контактните данни на клиентите и историята на разговорите, за да проследява задачите и проектите, специфични за всеки клиент.

Автоматизация на работния процес: Потърсете платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите ( Потърсете платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите ( CRM ), която ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи в рамките на вашия CRM работен процес . Това може да включва автоматично възлагане на задачи, отговори по имейл или последващи действия, което ви освобождава време, за да се съсредоточите върху по-важни задачи.

Персонализиране: Добрият инструмент за управление на бизнеса трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към работните процеси на вашия екип.

Достъпност: Това не винаги означава да изберете най-евтиния вариант, но имайте предвид баланса между цената и функциите, които предлага.

Леснота на използване: Независимо колко богати на функции е даден Независимо колко богати на функции е даден инструмент за продуктивност , ако е труден за използване, той може да попречи на продуктивността, вместо да я повиши.

Възможности за интеграция: Възможността за интеграция с други инструменти, които вече използвате в рамките на Възможността за интеграция с други инструменти, които вече използвате в рамките на структурата за управление на проекти (като имейл клиенти, календарни приложения или решения за съхранение на файлове), може значително да подобри производителността на вашия екип.

Качество на обслужването на клиенти: Бързото и ефективно обслужване на клиенти може да направи значителна разлика, особено по време на началния преходен период или когато се сблъскате с проблеми.

Не забравяйте, че всеки екип е различен, така че това, което работи най-добре за един, може да не работи добре за друг. Важно е да намерите правилния баланс, който отговаря на нуждите и стила на работа на вашия екип.

10-те най-добри алтернативи на Dubsado

Ето нашите предложения за най-добрите алтернативи на Dubsado за вашата следваща платформа за управление на бизнеса или CRM.

Управление на клиенти в ClickUp Повишете лоялността на клиентите с помощта на специален CRM табло на ClickUp.

ClickUp е многофункционална платформа за управление на проекти, задачи и CRM, предназначена за екипи от всякакъв размер. Като мощна алтернатива на Dubsado, тя е известна с богатия си набор от функции, които могат да се персонализират в голяма степен. ClickUp надхвърля простото управление на проекти, проследяване на задачи и сътрудничество в екип. Тя предлага уникални функции, предназначени да повишат производителността и да оптимизират работните процеси, като същевременно поддържат лесен за използване интерфейс.

Освен това, благодарение на интеграцията с инструменти като Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk и други, можете да управлявате цялата си работа с клиенти в рамките на една платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Документация: Създавайте, актуализирайте и споделяйте цялата документация на вашите клиенти от едно общо място, до което целият ви екип има достъп. Свържете договори, фактури и други документи в Създавайте, актуализирайте и споделяйте цялата документация на вашите клиенти от едно общо място, до което целият ви екип има достъп. Свържете договори, фактури и други документи в ClickUp Docs директно с работните процеси за по-гладка работа.

Шаблони: Никога повече не се взирвайте в празна страница с богатата библиотека от шаблони на ClickUp, която ви помага да проследявате Никога повече не се взирвайте в празна страница с богатата библиотека от шаблони на ClickUp, която ви помага да проследявате пътя на клиента , да създавате договори, бизнес споразумения и фактури, да следите комисионни, да събирате обратна връзка или да изброявате цените на продуктите. Започнете с CRM шаблона на ClickUp

Автоматизация: Актуализирайте статуса на задачите и договорите и изпращайте автоматични напомняния по имейл за подновяване на договори и фактури. Персонализираните автоматизации на ClickUp могат да се прилагат за управление на задачи, повтарящи се задачи, актуализации на статуса и известия.

AI помощ: Създавайте документи и шаблони от нулата, обобщавайте дискусии и анализирайте данни за клиенти, за да получите полезна информация с ClickUp Brain.

Персонализирани формуляри: Използвайте вградени формуляри в ClickUp с условна логика, за да събирате постъпващи заявки, обратна връзка от клиенти и др.

Зависимости между задачите: Създавайте логически последователности от задачи, показващи кои задачи трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да започнат други. Това е от съществено значение за управлението на сложни проекти с много етапи, строги Създавайте логически последователности от задачи, показващи кои задачи трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да започнат други. Това е от съществено значение за управлението на сложни проекти с много етапи, строги ограничения на ресурсите и много заинтересовани страни.

Проследяване на времето: ClickUp включва вградена функция за проследяване на времето, която ви позволява да записвате времето, прекарано в задачи, така че да можете да се ClickUp включва вградена функция за проследяване на времето, която ви позволява да записвате времето, прекарано в задачи, така че да можете да се откажете от импровизирани решения като изчисляване на времето в Excel . Това е полезно не само за анализ на производителността, но е и безценно за екипи, които фактурират клиентите си на час.

Опитайте ClickUp Automations Настройте автоматизация за присвояване на потенциални клиенти, промяна на статуса на потенциалните клиенти и други рутинни задачи чрез ClickUp CRM.

Ограничения на ClickUp

Въпреки гъвкавостта си, интерфейсът на ClickUp може да бъде прекалено сложен за нови потребители поради изобилието от функции и опции за персонализиране.

Някои потребители са съобщили за периодично бавно зареждане, главно при работа с масивни проекти или набори от данни.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Този пакет предлага ограничени функции, но е добра отправна точка за малки екипи или индивидуални потребители.

Неограничен: На цена от 7 долара на месец на потребител, този план премахва ограниченията на плана „Безплатен завинаги“ и добавя разширени функции като неограничено пространство за съхранение и интеграции.

Бизнес: На цена от 12 долара на месец на потребител, този пакет предлага още по-разширени възможности, включително 2FA и Google SSO, което го прави подходящ за по-големи компании с по-сложни нужди.

Enterprise: Този пакет предлага персонализирани решения, съобразени с нуждите на големи предприятия или организации. Свържете се с ClickUp за цени.

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 7 USD/месец на потребител за работно пространство.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Прочетете повече: Сравнете ClickUp и Dubsado!

2. Salesmate

чрез Salesmate

Salesmate е цялостна платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и силна алтернатива на Dubsado. Тя е проектирана да опрости процеса на продажбите и да подобри взаимоотношенията с клиентите.

Фокусирайки се върху продажбения процес, управлението на потенциални клиенти и практични комуникационни инструменти, той е подходящ за фирми, които се стремят да подобрят продажбите си и ангажираността на клиентите. С интелигентните си имейли и автоматизация, той намалява оперативната неефективност.

Структурата на платформата е проектирана около процеси, сделки, контакти и дейности, като насърчава организираните продажбени процеси.

Най-добрите функции на Salesmate

Управление на продажбите: Позволява ви да визуализирате етапите на продажбения процес и сделките на всеки етап, като помага за идентифициране на пречките и оптимизиране на продажбените дейности.

Управление на контактите: Гарантира, че всички данни за клиентите и историята на комуникацията са добре организирани и лесно достъпни.

Smart Queues: Улеснява приоритизирането на задачите за обаждания, подобрява производителността на търговските агенти и времето за отговор.

Автоматизация на маркетинга: Автоматизира актуализациите и имейлите на клиентите с над 60 тригера, условия и действия за всичко – от изпращане на договори и фактури до споделяне на месечни актуализации.

Персонализирани формуляри: Събирайте нови потенциални клиенти от вашия уебсайт с персонализирани формуляри.

Ограничения на Salesmate

Въпреки че предлага няколко интеграции, той може да обхваща само някои от инструментите, които фирмите използват.

Мобилното приложение, макар и функционално, не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на Salesmate

Основен: 29 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Salesmate

G2: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

3. Odoo

Чрез Odoo

Odoo е цялостен набор от бизнес приложения, включващ CRM, електронна търговия, фактуриране, счетоводство, производство, склад, управление на ресурси и софтуер за управление на проекти. Като алтернатива на Dubsado, той предлага широк набор от функции за управление на различни аспекти на бизнеса.

Структурата на Odoo е модулна, което означава, че фирмите могат да започнат с няколко приложения и да добавят още, докато растат.

Най-добрите функции на Odoo

Модулност: Широката гама от модули позволява на фирмите да адаптират системата според нуждите си.

Бизнес приложения: Предоставя приложения за повечето бизнес нужди, от Предоставя приложения за повечето бизнес нужди, от CRM маркетингова платформа до електронна търговия и счетоводство. Например, приложението „Срещи“ позволява планиране на срещи, а приложението „Маркетингова автоматизация“ помага за автоматизиране на поредици от имейли.

Website Form Builder: Създавайте подробни формуляри за контакт, за да филтрирате постъпващите заявки от клиенти и да автоматизирате стъпките по привличането на клиенти.

Интеграция: Различните бизнес приложения се интегрират безпроблемно едно с друго.

Ограничения на Odoo

Персонализирането на Odoo може да бъде сложно и да изисква технически познания.

Някои потребители се нуждаят от разяснения относно ценовия модел, тъй като всяка приложение и допълнителен потребител увеличават разходите.

Цени на Odoo

Безплатно: Само за едно приложение

Стандартен: 38,90 $/месец на потребител

Персонализирано: 58,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1200 отзива)

4. Creatio

чрез Creatio

Като обединена платформа за екипи по продажби, маркетинг и обслужване, Creatio предлага всеобхватни CRM възможности и инструменти за управление на процесите. Отличителната му характеристика е способността да автоматизира и оптимизира цели бизнес процеси, което го прави ценна алтернатива на Dubsado.

Creatio е структуриран около потенциални клиенти, възможности, поръчки и фактури за цялостно решение за управление на продажбите и проекти.

Най-добрите функции на Creatio

Управление на бизнес процесите: улеснява проектирането, изпълнението и оптимизирането на бизнес процесите.

Производителност на продажбите: Работни процеси за обработка на оферти, договори и поръчки с интелигентни известия и предупреждения за подобряване на ефективността на продажбите.

Ефективност на обслужването: AI-базирано маршрутизиране и управление на заявки за обслужване и интелигентно управление на графиците на агентите.

Възможности за ниско ниво на кодиране: Позволява лесно персонализиране на платформата, за да отговори на конкретните бизнес нужди.

Унифицирана база данни: Осигурява безпроблемен достъп до данните на клиентите между отделните отдели.

Ограничения на Creatio

Може да се наложи дълъг процес на обучение за потребители без технически познания.

Персонализирането на отчетите може да бъде предизвикателство за някои потребители.

Цени на Creatio

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,7/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

5. ManyRequests

чрез ManyRequests

Предлагайки прост, но ефективен начин за управление на заявките, ManyRequests се откроява като жизнеспособна алтернатива на Dubsado. Тази платформа за клиентски портал е предназначена за фирми, които обработват голям обем заявки за услуги или работни поръчки.

В основата на ManyRequests лежи системата за управление на заявки, която прави организирането и проследяването на заявки за услуги лесно и ефективно.

Най-добрите функции на ManyRequests

Управление на заявки: Улеснява управлението и проследяването на всички заявки за услуги.

Възможности за бял етикет: Позволява на фирмите да персонализират интерфейса с тяхната марка. Позволява на фирмите да персонализират интерфейса с тяхната марка.

Портал за клиенти: Предоставя на клиентите специално място, където да поставят и следят своите заявки.

Автоматизирано фактуриране и управление на фактури: Генерира и проследява отчети за фактурирани часове, плащания и фактури и изпраща автоматични напомняния. Интегрира се със Stripe.

Опростено привличане на клиенти: Персонализирани формуляри за регистрация и плащане за подобряване на ефективността

Ограничения на ManyRequests

По-широките възможности за интеграция с трети страни биха били от полза.

Мобилното изживяване може да не е толкова стабилно, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ManyRequests

Базов план: 99 $/месец на потребител

Основна цена: 149 USD/месец на потребител

Pro: 249 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ManyRequests

Няма налични отзиви

6. Freshbooks

Чрез Freshbooks

Freshbooks е облачно счетоводно решение, което си е спечелило мястото като алтернатива на Dubsado. То е създадено предимно за малки предприятия и свободни професионалисти, които се нуждаят от прост и интуитивен начин за управление на фактури и разходи.

Един от определящите елементи на Freshbooks е структурата за финансово управление, която включва фактуриране, проследяване на разходите, онлайн плащания и отчитане на работното време.

Най-добрите функции на Freshbooks

Фактуриране: Опростява създаването на професионално изглеждащи фактури и автоматизира задачи като повтарящи се фактури и напомняния за плащане.

Проследяване на разходите: Помага да следите бизнес разходите

Документация: Следете всички предложения, оферти и обратна връзка от клиенти на едно място.

Проследяване на времето: Това улеснява регистрирането на фактурираните часове и включването им директно във фактурите.

Ограничения на Freshbooks

Разширените счетоводни функции могат да бъдат ограничени, за разлика от някои други алтернативи на Dubsado.

Липсата на функции за управление на запасите може да бъде проблем за бизнеса, базиран на продукти.

Цени на Freshbooks

Lite: 7,60 $/месец на потребител

Плюс: 13,20 $/месец на потребител

Премиум: 24 $/месец на потребител

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Freshbooks

G2: 4,5/5 (880+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4400 отзива)

Прочетете повече: Софтуер за счетоводство на проекти за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите в проекти

7. Honeybook

чрез Honeybook

Създадена за свободни професионалисти и малки предприятия, Honeybook е платформа за управление на клиенти, която предоставя инструменти за фактуриране, договори и планиране. Тя се нарежда сред мощните алтернативи на Dubsado, особено за компании, ориентирани към услугите, които искат да оптимизират процесите си с клиенти и да спестят време.

Основната характеристика на Honeybook е структурата за управление на проекти, която интегрира елементи на финанси, автоматизация на маркетинга и комуникация, за да помогне на бизнеса да се справи ефективно със задачите по управление на клиентите.

Най-добрите функции на Honeybook

Управление на клиенти: Централизира цялата Централизира цялата комуникация и документи на клиентите , което улеснява поддържането на организация.

Автоматизация: Позволява автоматизиране на административни задачи като изпращане на фактури или планиране на имейли.

Онлайн договори и фактуриране: Опростява изпращането на договори и фактури до клиенти.

Лесно планиране: Страници с брандиране за планиране на срещи с персонализирани съобщения и напомняния

Ограничения на Honeybook

Може да се окаже ограничаващо за потребители, които се нуждаят от по-усъвършенствани инструменти за управление на проекти.

Опциите за персонализиране са по-ограничени, отколкото някои потребители биха предпочели.

Цени на Honeybook

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Essentials: 39 $/месец на потребител

Премиум: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Honeybook

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 630 отзива)

8. Plutio

чрез Plutio

Plutio е платформа за управление на бизнеса, която предлага набор от инструменти, включително управление на проекти, проследяване на времето и фактуриране. Като алтернатива на Dubsado, основното предимство на Plutio е неговата гъвкавост, което го прави подходящ за фрийлансъри и собственици на малки предприятия.

Една от уникалните характеристики на Plutio е неговото персонализирано работно пространство, което позволява на фирмите да оформят платформата според своите нужди.

Най-добрите функции на Plutio

Персонализиране на работната среда: Позволява на фирмите да настроят платформата според нуждите на своята дейност.

Управление на проекти: Предлага цялостен набор от инструменти за управление на проекти, задачи и срокове.

Портал за клиенти: Предоставя Предоставя специално пространство, където клиентите могат да следят напредъка на проектите, да преглеждат и плащат фактури и др.

Управление на срещи: Персонализирано планиране с автоматизация, за да се предложат най-добрите часове за срещи и да се изпращат потвърждения или напомняния.

Документация: Позволява ви да създавате, подписвате, съхранявате и споделяте договори с известия в реално време.

Удобни за ползване формуляри: Формуляри с функция „плъзгане и пускане” за събиране на информация за клиенти, подписи и обратна връзка.

Ограничения на Plutio

По-широките възможности за интеграция с инструменти на трети страни биха били от полза.

Мобилното приложение може да бъде подобрено

Цени на Plutio

Solo: 19 $/месец на потребител

Studio: 39 $/месец на потребител

Агенция: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Plutio

G2: 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)

9. Studio Ninja

чрез Studio Ninja

Studio Ninja е софтуер за управление на клиенти, специално разработен за фотографи. Платформата се занимава с резервации, договори, графици и плащания. Като нишова алтернатива на Dubsado, тя е идеална за фотографи, които търсят инструмент, съобразен с техните нужди.

В основата на Studio Ninja е структура, изградена около нуждите на фотографите, с фокус върху управлението на резервациите.

Най-добрите функции на Studio Ninja

Управление на фотографски бизнес: Специално разработени инструменти за управление на всички аспекти на фотографския бизнес.

Автоматизирани работни процеси: Позволява на фотографите да автоматизират имейли, напомняния, фактуриране и др., спестявайки време и избягвайки пропуснати задачи.

Онлайн резервации, фактуриране и плащания: Това улеснява планирането на снимки и получаването на плащания онлайн.

Ограничения на Studio Ninja

Тъй като е нишов инструмент, той може да не е подходящ за бизнеси извън сферата на фотографията.

Някои потребители може да го сметнат за по-малко изчерпателен в сравнение с по-общите платформи за управление на бизнеса.

Цени на Studio Ninja

Стартово ниво: 16 USD/месец на потребител

Pro: 27 $/месец на потребител

Master: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Studio Ninja

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Прочетете повече: Софтуер за предприемаческа операционна система за бизнеса

10. Bloom

чрез Bloom

Bloom е CRM платформа за творчески професионалисти, фокусирана върху управлението на резервации, подписването на договори и плащането на фактури. Нейната нишова насоченост и набор от функции я правят една от най-атрактивните алтернативи на Dubsado за творческите професионалисти.

Платформата е създадена с оглед на работните процеси при творческите проекти, като се фокусира върху задачите по управление на клиенти, с които творците често се сблъскват.

Най-добрите функции на Bloom

КРМ, фокусиран върху творчеството: предлага персонализирани инструменти за творци за управление на клиентите и резервациите им.

Онлайн резервации: Позволява на клиентите да резервират сесии директно онлайн.

Фактуриране и подписване на договори: Оптимизира финансовите и договорните елементи на резервациите.

Ограничения на Bloom

Като специализиран инструмент, неговите функции могат да бъдат подходящи само за фирми в творческата индустрия.

Разширените функции за управление на проекти не са част от основните му предложения.

Цени на Bloom

Стартово ниво: 9 USD/месец на потребител (минимален ангажимент от 3 месеца)

Стандартен: 22 USD/месец на потребител (минимален ангажимент от 3 месеца)

Стандартен: 39 $/месец на потребител (минимален ангажимент от 3 месеца)

Оценки и рецензии на Bloom

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

Следващата стъпка: Оптимизиране на процеса на управление на вашия бизнес с ClickUp

Търсенето на ново решение или платформа за управление на бизнеса за вашата агенция или фирма може да изглежда като непосилна задача, но разгледайте го като възможност. Това е шанс да усъвършенствате работните си процеси, да подобрите взаимоотношенията с клиентите и да дадете на екипа си инструмент, който наистина отговаря на нуждите ви.

Въпреки че всяка от тези алтернативи на Dubsado може да ви подхожда, ви препоръчваме да проучите по-подробно възможностите на платформата за сътрудничество и CRM на ClickUp. ClickUp предлага уникална комбинация от функции за управление на проекти и клиенти, които могат да бъдат персонализирани, за да съответстват перфектно на вашия работен процес. Тя е проектирана да осигурява безпроблемно преживяване за екипи от всякакъв размер, като ви помага да следите задачите, да управлявате клиентите си и да автоматизирате процесите си.

Независимо дали сте административен служител, който търси по-оптимизирано управление на клиентите, или проектен мениджър, който иска по-добра видимост на проектите, проверете ClickUp безплатно , за да видите дали това е подходящият инструмент, който ще ви помогне да постигнете целите си.