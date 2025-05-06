Кои са най-добрите алтернативи и конкуренти на Dubsado през 2025 г.?

Започвайки като инструмент за собствениците на малки предприятия за гладко управление на дейността им, Dubsado се превърна в популярна платформа за предприемачи и предприятия, предлагащи услуги.
Софтуерът за управление на бизнеса за сервизни фирми синхронизира вашите задачи, проекти и екип. С Dubsado не само управлявате проекти, но и изграждате ефективни работни процеси, поддържате отношенията с клиентите и автоматизирате административните задачи.
Въпреки че Dubsado е мощен инструмент, той може да не е винаги идеалният избор за всеки екип или бизнес, както отбелязва този потребител на Reddit:
Въпреки че Dubsado има своите предимства, аз се сблъсках с редица ограничения на функциите, които са от решаващо значение за нуждите на моя творчески бизнес.
Различните работни процеси имат уникални изисквания и това, което работи безупречно за една организация, може да се окаже тромаво или недостатъчно за друга. За да ви помогнем да намерите инструмента, който ви пасва като ръкавица, съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Dubsado, които да имате предвид.
Какво да търсите в алтернативите на Dubsado?
Когато търсите алтернативи на Dubsado, трябва да се уверите, че новата платформа предлага сходни функционалности и допълнителни предимства, които отговарят на вашите уникални бизнес нужди. Ето всички функции и ключови характеристики, които трябва да търсите:
- Надеждно управление на проекти: Инструментът трябва да предлага изчерпателни функции за управление на проекти, които ви позволяват да създавате задачи, да определяте крайни срокове, да проследявате напредъка и да приоритизирате дейностите, за да гарантирате навременното завършване на проекта.
- Възможности за управление на клиенти: Алтернативата на Dubsado трябва да се отличава с поддържането на контактните данни на клиентите и историята на разговорите, за да проследява задачите и проектите, специфични за всеки клиент.
- Автоматизация на работния процес: Потърсете платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите ( CRM ), която ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи в рамките на вашия CRM работен процес. Това може да включва автоматично възлагане на задачи, отговори по имейл или последващи действия, което ви освобождава време, за да се съсредоточите върху по-важни задачи.
- Персонализиране: Добрият инструмент за управление на бизнеса трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към работните процеси на вашия екип.
- Достъпност: Това не винаги означава да изберете най-евтиния вариант, но имайте предвид баланса между цената и функциите, които предлага.
- Леснота на използване: Независимо колко богати на функции е даден инструмент за продуктивност, ако е труден за използване, той може да попречи на продуктивността, вместо да я повиши.
- Възможности за интеграция: Възможността за интеграция с други инструменти, които вече използвате в рамките на структурата за управление на проекти (като имейл клиенти, календарни приложения или решения за съхранение на файлове), може значително да подобри производителността на вашия екип.
- Качество на обслужването на клиенти: Бързото и ефективно обслужване на клиенти може да направи значителна разлика, особено по време на началния преходен период или когато се сблъскате с проблеми.
Не забравяйте, че всеки екип е различен, така че това, което работи най-добре за един, може да не работи добре за друг. Важно е да намерите правилния баланс, който отговаря на нуждите и стила на работа на вашия екип.
10-те най-добри алтернативи на Dubsado
Ето нашите предложения за най-добрите алтернативи на Dubsado за вашата следваща платформа за управление на бизнеса или CRM.
1. ClickUp
ClickUp е многофункционална платформа за управление на проекти, задачи и CRM, предназначена за екипи от всякакъв размер. Като мощна алтернатива на Dubsado, тя е известна с богатия си набор от функции, които могат да се персонализират в голяма степен. ClickUp надхвърля простото управление на проекти, проследяване на задачи и сътрудничество в екип. Тя предлага уникални функции, предназначени да повишат производителността и да оптимизират работните процеси, като същевременно поддържат лесен за използване интерфейс.
Освен това, благодарение на интеграцията с инструменти като Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk и други, можете да управлявате цялата си работа с клиенти в рамките на една платформа.
Най-добрите функции на ClickUp
- Документация: Създавайте, актуализирайте и споделяйте цялата документация на вашите клиенти от едно общо място, до което целият ви екип има достъп. Свържете договори, фактури и други документи в ClickUp Docs директно с работните процеси за по-гладка работа.
- Шаблони: Никога повече не се взирвайте в празна страница с богатата библиотека от шаблони на ClickUp, която ви помага да проследявате пътя на клиента, да създавате договори, бизнес споразумения и фактури, да следите комисионни, да събирате обратна връзка или да изброявате цените на продуктите. Започнете с CRM шаблона на ClickUp
- Автоматизация: Актуализирайте статуса на задачите и договорите и изпращайте автоматични напомняния по имейл за подновяване на договори и фактури. Персонализираните автоматизации на ClickUp могат да се прилагат за управление на задачи, повтарящи се задачи, актуализации на статуса и известия.
- AI помощ: Създавайте документи и шаблони от нулата, обобщавайте дискусии и анализирайте данни за клиенти, за да получите полезна информация с ClickUp Brain.
- Персонализирани формуляри: Използвайте вградени формуляри в ClickUp с условна логика, за да събирате постъпващи заявки, обратна връзка от клиенти и др.
- Зависимости между задачите: Създавайте логически последователности от задачи, показващи кои задачи трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да започнат други. Това е от съществено значение за управлението на сложни проекти с много етапи, строги ограничения на ресурсите и много заинтересовани страни.
- Проследяване на времето: ClickUp включва вградена функция за проследяване на времето, която ви позволява да записвате времето, прекарано в задачи, така че да можете да се откажете от импровизирани решения като изчисляване на времето в Excel. Това е полезно не само за анализ на производителността, но е и безценно за екипи, които фактурират клиентите си на час.
Ограничения на ClickUp
- Въпреки гъвкавостта си, интерфейсът на ClickUp може да бъде прекалено сложен за нови потребители поради изобилието от функции и опции за персонализиране.
- Някои потребители са съобщили за периодично бавно зареждане, главно при работа с масивни проекти или набори от данни.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги: Този пакет предлага ограничени функции, но е добра отправна точка за малки екипи или индивидуални потребители.
- Неограничен: На цена от 7 долара на месец на потребител, този план премахва ограниченията на плана „Безплатен завинаги“ и добавя разширени функции като неограничено пространство за съхранение и интеграции.
- Бизнес: На цена от 12 долара на месец на потребител, този пакет предлага още по-разширени възможности, включително 2FA и Google SSO, което го прави подходящ за по-големи компании с по-сложни нужди.
- Enterprise: Този пакет предлага персонализирани решения, съобразени с нуждите на големи предприятия или организации. Свържете се с ClickUp за цени.
- ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 7 USD/месец на потребител за работно пространство.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)
Прочетете повече: Сравнете ClickUp и Dubsado!
2. Salesmate
Salesmate е цялостна платформа за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и силна алтернатива на Dubsado. Тя е проектирана да опрости процеса на продажбите и да подобри взаимоотношенията с клиентите.
Фокусирайки се върху продажбения процес, управлението на потенциални клиенти и практични комуникационни инструменти, той е подходящ за фирми, които се стремят да подобрят продажбите си и ангажираността на клиентите. С интелигентните си имейли и автоматизация, той намалява оперативната неефективност.
Структурата на платформата е проектирана около процеси, сделки, контакти и дейности, като насърчава организираните продажбени процеси.
Най-добрите функции на Salesmate
- Управление на продажбите: Позволява ви да визуализирате етапите на продажбения процес и сделките на всеки етап, като помага за идентифициране на пречките и оптимизиране на продажбените дейности.
- Управление на контактите: Гарантира, че всички данни за клиентите и историята на комуникацията са добре организирани и лесно достъпни.
- Smart Queues: Улеснява приоритизирането на задачите за обаждания, подобрява производителността на търговските агенти и времето за отговор.
- Автоматизация на маркетинга: Автоматизира актуализациите и имейлите на клиентите с над 60 тригера, условия и действия за всичко – от изпращане на договори и фактури до споделяне на месечни актуализации.
- Персонализирани формуляри: Събирайте нови потенциални клиенти от вашия уебсайт с персонализирани формуляри.
Ограничения на Salesmate
- Въпреки че предлага няколко интеграции, той може да обхваща само някои от инструментите, които фирмите използват.
- Мобилното приложение, макар и функционално, не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.
Цени на Salesmate
- Основен: 29 $/месец на потребител
- Pro: 49 $/месец на потребител
- Бизнес: 79 $/месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Salesmate
- G2: 4,6/5 (над 90 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)
Прочетете още: Най-добрите инструменти за творческа автоматизация за повишаване на производителността
3. Odoo
Odoo е цялостен набор от бизнес приложения, включващ CRM, електронна търговия, фактуриране, счетоводство, производство, склад, управление на ресурси и софтуер за управление на проекти. Като алтернатива на Dubsado, той предлага широк набор от функции за управление на различни аспекти на бизнеса.
Структурата на Odoo е модулна, което означава, че фирмите могат да започнат с няколко приложения и да добавят още, докато растат.
Най-добрите функции на Odoo
- Модулност: Широката гама от модули позволява на фирмите да адаптират системата според нуждите си.
- Бизнес приложения: Предоставя приложения за повечето бизнес нужди, от CRM маркетингова платформа до електронна търговия и счетоводство. Например, приложението „Срещи“ позволява планиране на срещи, а приложението „Маркетингова автоматизация“ помага за автоматизиране на поредици от имейли.
- Website Form Builder: Създавайте подробни формуляри за контакт, за да филтрирате постъпващите заявки от клиенти и да автоматизирате стъпките по привличането на клиенти.
- Интеграция: Различните бизнес приложения се интегрират безпроблемно едно с друго.
Ограничения на Odoo
- Персонализирането на Odoo може да бъде сложно и да изисква технически познания.
- Някои потребители се нуждаят от разяснения относно ценовия модел, тъй като всяка приложение и допълнителен потребител увеличават разходите.
Цени на Odoo
- Безплатно: Само за едно приложение
- Стандартен: 38,90 $/месец на потребител
- Персонализирано: 58,40 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Odoo
- G2: 4,3/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 1200 отзива)
Прочетете повече: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Odoo
4. Creatio
Като обединена платформа за екипи по продажби, маркетинг и обслужване, Creatio предлага всеобхватни CRM възможности и инструменти за управление на процесите. Отличителната му характеристика е способността да автоматизира и оптимизира цели бизнес процеси, което го прави ценна алтернатива на Dubsado.
Creatio е структуриран около потенциални клиенти, възможности, поръчки и фактури за цялостно решение за управление на продажбите и проекти.
Най-добрите функции на Creatio
- Управление на бизнес процесите: улеснява проектирането, изпълнението и оптимизирането на бизнес процесите.
- Производителност на продажбите: Работни процеси за обработка на оферти, договори и поръчки с интелигентни известия и предупреждения за подобряване на ефективността на продажбите.
- Ефективност на обслужването: AI-базирано маршрутизиране и управление на заявки за обслужване и интелигентно управление на графиците на агентите.
- Възможности за ниско ниво на кодиране: Позволява лесно персонализиране на платформата, за да отговори на конкретните бизнес нужди.
- Унифицирана база данни: Осигурява безпроблемен достъп до данните на клиентите между отделните отдели.
Ограничения на Creatio
- Може да се наложи дълъг процес на обучение за потребители без технически познания.
- Персонализирането на отчетите може да бъде предизвикателство за някои потребители.
Цени на Creatio
Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Creatio
- G2: 4,7/5 (над 270 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)
5. ManyRequests
Предлагайки прост, но ефективен начин за управление на заявките, ManyRequests се откроява като жизнеспособна алтернатива на Dubsado. Тази платформа за клиентски портал е предназначена за фирми, които обработват голям обем заявки за услуги или работни поръчки.
В основата на ManyRequests лежи системата за управление на заявки, която прави организирането и проследяването на заявки за услуги лесно и ефективно.
Най-добрите функции на ManyRequests
- Управление на заявки: Улеснява управлението и проследяването на всички заявки за услуги.
- Възможности за бял етикет: Позволява на фирмите да персонализират интерфейса с тяхната марка.
- Портал за клиенти: Предоставя на клиентите специално място, където да поставят и следят своите заявки.
- Автоматизирано фактуриране и управление на фактури: Генерира и проследява отчети за фактурирани часове, плащания и фактури и изпраща автоматични напомняния. Интегрира се със Stripe.
- Опростено привличане на клиенти: Персонализирани формуляри за регистрация и плащане за подобряване на ефективността
Ограничения на ManyRequests
- По-широките възможности за интеграция с трети страни биха били от полза.
- Мобилното изживяване може да не е толкова стабилно, колкото версията за настолни компютри.
Цени на ManyRequests
- Базов план: 99 $/месец на потребител
- Основна цена: 149 USD/месец на потребител
- Pro: 249 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за ManyRequests
Няма налични отзиви
6. Freshbooks
Freshbooks е облачно счетоводно решение, което си е спечелило мястото като алтернатива на Dubsado. То е създадено предимно за малки предприятия и свободни професионалисти, които се нуждаят от прост и интуитивен начин за управление на фактури и разходи.
Един от определящите елементи на Freshbooks е структурата за финансово управление, която включва фактуриране, проследяване на разходите, онлайн плащания и отчитане на работното време.
Най-добрите функции на Freshbooks
- Фактуриране: Опростява създаването на професионално изглеждащи фактури и автоматизира задачи като повтарящи се фактури и напомняния за плащане.
- Проследяване на разходите: Помага да следите бизнес разходите
- Документация: Следете всички предложения, оферти и обратна връзка от клиенти на едно място.
- Проследяване на времето: Това улеснява регистрирането на фактурираните часове и включването им директно във фактурите.
Ограничения на Freshbooks
- Разширените счетоводни функции могат да бъдат ограничени, за разлика от някои други алтернативи на Dubsado.
- Липсата на функции за управление на запасите може да бъде проблем за бизнеса, базиран на продукти.
Цени на Freshbooks
- Lite: 7,60 $/месец на потребител
- Плюс: 13,20 $/месец на потребител
- Премиум: 24 $/месец на потребител
- Изберете: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Freshbooks
- G2: 4,5/5 (880+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 4400 отзива)
Прочетете повече: Софтуер за счетоводство на проекти за максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите в проекти
7. Honeybook
Създадена за свободни професионалисти и малки предприятия, Honeybook е платформа за управление на клиенти, която предоставя инструменти за фактуриране, договори и планиране. Тя се нарежда сред мощните алтернативи на Dubsado, особено за компании, ориентирани към услугите, които искат да оптимизират процесите си с клиенти и да спестят време.
Основната характеристика на Honeybook е структурата за управление на проекти, която интегрира елементи на финанси, автоматизация на маркетинга и комуникация, за да помогне на бизнеса да се справи ефективно със задачите по управление на клиентите.
Най-добрите функции на Honeybook
- Управление на клиенти: Централизира цялата комуникация и документи на клиентите, което улеснява поддържането на организация.
- Автоматизация: Позволява автоматизиране на административни задачи като изпращане на фактури или планиране на имейли.
- Онлайн договори и фактуриране: Опростява изпращането на договори и фактури до клиенти.
- Лесно планиране: Страници с брандиране за планиране на срещи с персонализирани съобщения и напомняния
Ограничения на Honeybook
- Може да се окаже ограничаващо за потребители, които се нуждаят от по-усъвършенствани инструменти за управление на проекти.
- Опциите за персонализиране са по-ограничени, отколкото някои потребители биха предпочели.
Цени на Honeybook
- Стартово ниво: 19 $/месец на потребител
- Essentials: 39 $/месец на потребител
- Премиум: 79 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Honeybook
- G2: 4,5/5 (над 170 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 630 отзива)
Прочетете още: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Honeybook
8. Plutio
Plutio е платформа за управление на бизнеса, която предлага набор от инструменти, включително управление на проекти, проследяване на времето и фактуриране. Като алтернатива на Dubsado, основното предимство на Plutio е неговата гъвкавост, което го прави подходящ за фрийлансъри и собственици на малки предприятия.
Една от уникалните характеристики на Plutio е неговото персонализирано работно пространство, което позволява на фирмите да оформят платформата според своите нужди.
Най-добрите функции на Plutio
- Персонализиране на работната среда: Позволява на фирмите да настроят платформата според нуждите на своята дейност.
- Управление на проекти: Предлага цялостен набор от инструменти за управление на проекти, задачи и срокове.
- Портал за клиенти: Предоставя специално пространство, където клиентите могат да следят напредъка на проектите, да преглеждат и плащат фактури и др.
- Управление на срещи: Персонализирано планиране с автоматизация, за да се предложат най-добрите часове за срещи и да се изпращат потвърждения или напомняния.
- Документация: Позволява ви да създавате, подписвате, съхранявате и споделяте договори с известия в реално време.
- Удобни за ползване формуляри: Формуляри с функция „плъзгане и пускане” за събиране на информация за клиенти, подписи и обратна връзка.
Ограничения на Plutio
- По-широките възможности за интеграция с инструменти на трети страни биха били от полза.
- Мобилното приложение може да бъде подобрено
Цени на Plutio
- Solo: 19 $/месец на потребител
- Studio: 39 $/месец на потребител
- Агенция: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Plutio
- G2: 4,3/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)
9. Studio Ninja
Studio Ninja е софтуер за управление на клиенти, специално разработен за фотографи. Платформата се занимава с резервации, договори, графици и плащания. Като нишова алтернатива на Dubsado, тя е идеална за фотографи, които търсят инструмент, съобразен с техните нужди.
В основата на Studio Ninja е структура, изградена около нуждите на фотографите, с фокус върху управлението на резервациите.
Най-добрите функции на Studio Ninja
- Управление на фотографски бизнес: Специално разработени инструменти за управление на всички аспекти на фотографския бизнес.
- Автоматизирани работни процеси: Позволява на фотографите да автоматизират имейли, напомняния, фактуриране и др., спестявайки време и избягвайки пропуснати задачи.
- Онлайн резервации, фактуриране и плащания: Това улеснява планирането на снимки и получаването на плащания онлайн.
Ограничения на Studio Ninja
- Тъй като е нишов инструмент, той може да не е подходящ за бизнеси извън сферата на фотографията.
- Някои потребители може да го сметнат за по-малко изчерпателен в сравнение с по-общите платформи за управление на бизнеса.
Цени на Studio Ninja
- Стартово ниво: 16 USD/месец на потребител
- Pro: 27 $/месец на потребител
- Master: 40 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Studio Ninja
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)
Прочетете повече: Софтуер за предприемаческа операционна система за бизнеса
10. Bloom
Bloom е CRM платформа за творчески професионалисти, фокусирана върху управлението на резервации, подписването на договори и плащането на фактури. Нейната нишова насоченост и набор от функции я правят една от най-атрактивните алтернативи на Dubsado за творческите професионалисти.
Платформата е създадена с оглед на работните процеси при творческите проекти, като се фокусира върху задачите по управление на клиенти, с които творците често се сблъскват.
Най-добрите функции на Bloom
- КРМ, фокусиран върху творчеството: предлага персонализирани инструменти за творци за управление на клиентите и резервациите им.
- Онлайн резервации: Позволява на клиентите да резервират сесии директно онлайн.
- Фактуриране и подписване на договори: Оптимизира финансовите и договорните елементи на резервациите.
Ограничения на Bloom
- Като специализиран инструмент, неговите функции могат да бъдат подходящи само за фирми в творческата индустрия.
- Разширените функции за управление на проекти не са част от основните му предложения.
Цени на Bloom
- Стартово ниво: 9 USD/месец на потребител (минимален ангажимент от 3 месеца)
- Стандартен: 22 USD/месец на потребител (минимален ангажимент от 3 месеца)
- Стандартен: 39 $/месец на потребител (минимален ангажимент от 3 месеца)
Оценки и рецензии на Bloom
- G2: 4,5/5 (над 80 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)
Прочетете още: Най-добрите напълно персонализирани CRM софтуерни системи
Следващата стъпка: Оптимизиране на процеса на управление на вашия бизнес с ClickUp
Търсенето на ново решение или платформа за управление на бизнеса за вашата агенция или фирма може да изглежда като непосилна задача, но разгледайте го като възможност. Това е шанс да усъвършенствате работните си процеси, да подобрите взаимоотношенията с клиентите и да дадете на екипа си инструмент, който наистина отговаря на нуждите ви.
Въпреки че всяка от тези алтернативи на Dubsado може да ви подхожда, ви препоръчваме да проучите по-подробно възможностите на платформата за сътрудничество и CRM на ClickUp. ClickUp предлага уникална комбинация от функции за управление на проекти и клиенти, които могат да бъдат персонализирани, за да съответстват перфектно на вашия работен процес. Тя е проектирана да осигурява безпроблемно преживяване за екипи от всякакъв размер, като ви помага да следите задачите, да управлявате клиентите си и да автоматизирате процесите си.
Независимо дали сте административен служител, който търси по-оптимизирано управление на клиентите, или проектен мениджър, който иска по-добра видимост на проектите, проверете ClickUp безплатно , за да видите дали това е подходящият инструмент, който ще ви помогне да постигнете целите си.