Как да напишете обхват на работата (с примери и шаблони за SOW)

Документът за обхвата на работата е проста, но необходима част от процеса на управление на проекта.

Като проектен мениджър е изключително важно всички, които участват в предстояща инициатива, да се чувстват информирани, изслушани и включени във всеки етап от процеса. Документът за обхвата на работата (SOW) е ключов за постигането на това още преди да приключи етапът на планиране.

Мислете за обхвата на работата като инструмент – нещо, което вие, проектният екип и всички ключови участници ще преразглеждате многократно по време на процеса на управление на проекта и което се развива с напредването на графика ви.

Преди да отворите нов документ, за да започнете процеса на изготвяне на обхвата на работата, консултирайте се с този подробен наръчник, за да се запознаете с рамката.

Намерете подробни разбивки, примери и най-добри практики за изготвяне на ценен документ за обхвата на работата. Освен това, получите достъп до безплатен шаблон за обхвата на работата, за да стандартизирате процеса си и да допринесете за работата на екипа!

Какво е обхват на работата?

Обхватът на работата ясно определя контрола, услугите и резултатите, които ще предоставите в предстоящ проект. Той действа като писмено споразумение и е един от най-важните и подробни документи в ранните етапи на всеки проект.

С подходящите ресурси под ръка, създаването на документ за обхвата на работата може да бъде доста прост процес! Но е важно да имате предвид основните елементи, които трябва да присъстват, за да може екипът ви да бъде на една и съща страница по отношение на:

Определянето на тези фактори в ранна фаза ще ви помогне да управлявате проектите по-успешно и да избегнете забавяния в графика на проекта, изчерпване на ресурсите или промяна на обхвата в по-късна фаза от процеса на управление на проекта. Освен това, подробният обхват на работата гарантира, че екипът на проекта знае точно какво се очаква от него, включително целта на проекта, общите разходи, етапите на проекта и крайните срокове.

Най-добри практики при изготвяне на обхват на работата

Ето вашата нова мантра за обхвата на работата: Когато имате съмнения, бъдете конкретни, визуални и напълно прозрачни.

Конкретност : Какво означават ключовите термини? Кой изпълнява кои задачи и кога? Ясната конкретност на проекта е сигурен начин да се избегнат обърквания, недоразумения и несъответствия. Всички те могат да бъдат вредни за изпълнението на проекта.

Визуално : Как всъщност ще изглежда крайният резултат? Визуалните елементи помагат на ключовите участници да избегнат погрешно тълкуване или интерпретиране на очакванията от проекта още в самото начало.

Прозрачност: Уверете се, че основните заинтересовани страни одобряват планираното, признават ключовите етапи, когато те се случват, и като цяло са в течение на нещата.

Тези три стратегии ще гарантират, че винаги изпращате правилната информация за всеки проект. Но ако искате да направите още една стъпка напред, започнете да инвестирате времето си по-продуктивно в процеса на планиране, като използвате шаблон за обхват на работата, който да ви помогне в тежкия процес на изготвяне на обхвата на работата.

Как да напишете обхват на работата

След като обсъдихме най-добрите практики за обхвата на работата, нека се запознаем с начина на изготвянето му. Ето стъпка по стъпка как да изготвите обхват на работата:

Определете проекта: Започнете с определяне на проекта и неговите цели. Това трябва да включва какво се опитвате да постигнете, защо предприемате проекта и какви ползи ще донесе той. Списък с резултати: Направете списък с всички резултати, които ще бъдат необходими за проекта. Той трябва да включва всички документи, доклади, софтуер или други елементи, които ще бъдат необходими. Определете задачите и сроковете: Разделете проекта на по-малки задачи и определете сроковете за всяка една от тях. Това трябва да включва началната и крайната дата за всяка задача, както и общия срок на проекта. Определете ресурсите: Определете ресурсите, които ще бъдат необходими за проекта, включително персонал, оборудване и бюджет. Определете стандарти за качество: Очертайте стандартите за качество, които трябва да бъдат спазени за проекта. Това трябва да включва всички изисквания за тестване, контрол на качеството и осигуряване на качеството. Определете процедурите за комуникация: Определете процедурите, които ще се използват за комуникация по време на проекта. Те трябва да очертават колко често ще се осъществява комуникацията, кои лица ще участват в нея и какви методи ще се използват. Идентифициране на рискове: Идентифицирайте всички потенциални рискове, които биха могли да повлияят на проекта. Това трябва да включва рискове, свързани с графици, ресурси, качество и други фактори. Определете критерии за приемане: Определете критериите за приемане, които ще се използват за оценка на успеха на проекта. Те трябва да включват конкретни показатели или мерки, които ще се използват за определяне дали проектът е завършен успешно. Преглед и финализиране: Прегледайте обхвата на работата с всички заинтересовани страни, за да се уверите, че той отразява точно Прегледайте обхвата на работата с всички заинтересовани страни, за да се уверите, че той отразява точно изискванията на проекта . След като бъде финализиран, разпратете обхвата на работата на всички заинтересовани страни и го използвайте като referencia през целия проект.

Шаблони за документи за обхвата на работата

Искате да стандартизирате практиките си за планиране? Започнете с шаблон за управление на проекти, за да ускорите процеса на определяне на обхвата на работата. Като правило, шаблонът за обхвата на работата трябва да съдържа поне тези пет раздела, в които да въведете информацията за проекта:

Речник на съответните термини

Описание на проблема, който проектът ви решава

SMART цели , проектни цели, резултати, KPI и други подобни.

Необходими административни изисквания и одобрения

Персонализиран график или времева рамка на проекта

Но, честно казано, тези пет раздела са абсолютният минимум.

С подходящия редактор на документи и шаблон ще можете да сътрудничите с екипа си по обхвата на работата, да персонализирате настройките за споделяне и разрешения, да свържете документа с работните си процеси и др. 👀

Всичко това е възможно с лесния за начинаещи шаблон за обхват на работата от ClickUp — напълно безплатно.

Изтеглете този шаблон Достъп до този подробен и персонализируем шаблон за обхват на работата от ClickUp, който можете да използвате заедно с екипа си по всяко време.

Този подробен шаблон на ClickUp Doc е организиран в ясно форматирани раздели, включително:

Контекст и цели на проекта

Резултати

Отговорности на агенцията и клиента

График и етапи

Администрация

Одобрения

Освен това, включва подробно планиране на управлението на ресурсите и целите на проекта. 🏆

Лесното за ползване съдържание улеснява навигацията в многобройните раздели на този документ, а предварително създадените таблици поддържат информацията кратка и лесна за разбиране.

Определете и споделете ключовите етапи на проекта, като използвате шаблона за обхват на работата на ClickUp.

Най-голямото предимство на този шаблон обаче е, че е създаден с помощта на ClickUp Docs. Съвместното откриване на промени в реално време и автоматично запаметяваната история на версиите гарантират, че всеки с достъп вижда най-новата версия на обхвата на работата по всяко време. И тъй като текстът може да се преобразува директно в задачи в ClickUp, членовете на екипа могат да действат по плана на проекта от самия обхват на работата.

С връзките в ClickUp е лесно да свържете задачи и документи от работното пространство.

Освен това задачите в ClickUp могат да бъдат вградени в Docs заедно с набори от данни от друг софтуер, така че необходимата информация за проекта винаги е на разположение.

Какво да включите в документа за обхвата на работата?

Нека разгледаме по-отблизо основните елементи на ефективен документ за обхвата на работата и най-добрите практики, които да приложите преди следващия си проект.

Ключови резултати

Предоставяте ли продукт или услуга? Уведомете проектния екип! Дори ако ви се струва очевидно, е полезно да поддържате записи на всички резултати от проекта, за да ги имате под ръка и да се връщате към тях по-късно. Освен това, този документ не е предназначен само за проектния екип – ключови фигури като заинтересовани страни, други ръководители на отдели и висшестоящи лица също могат да имат достъп до него, което прави процеса на разбиране на обхвата на проекта изключително важен.

Вграждането на изображения, диаграми или медийни файлове за контекст и допълнителни визуални елементи е чудесен начин да предадете подробности за вашите резултати. Особено ако вашият екип създава wireframes с помощта на софтуер за дигитална бяла дъска или използва специфични документи за отчитане, за да раздели вашата работна структура, направете тази информация възможно най-достъпна.

Възможността за вграждане на информация от други инструменти е основно предимство на използването на динамичен редактор на документи за управление на записите за обхвата на работа, одобренията на заинтересованите страни, стандартните оперативни процедури и др.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

В ClickUp Docs имате възможност да вграждате практически всичко – включително задачи, таблици, медии, ресурси от други инструменти и др. С команди Slash за бързи клавишни комбинации, съвместно редактиране на живо, богато форматиране и лесно споделяне чрез URL, ClickUp Docs е идеален за лесно създаване на подробен документ за обхвата на работата.

График на проекта

Графикът за управление на проекта е пътят от началото до края на разработването на проекта. В тази секция ще бъдат описани фазите, през които ще премине вашият проект, и ще бъдат подробно описани очакваните резултати по време на процеса.

Трябва да планирате времевата си рамка, за да определите обхвата на проекта, но можете да изградите времевата си рамка по различни начини. Диаграмите на Гант, таблиците и блок-схемите като мисловни карти са изключително визуални решения за управление на проекти, с които можете да създадете времевата си рамка и да се уверите, че всички важни детайли са включени. Тези ресурси са отлични и за идентифициране на взаимоотношенията и зависимостите между задачите, което ще направи фазата на изпълнение на проекта по-ефективна като цяло!

Визуализирайте етапите на проекта с Gantt изглед в ClickUp

Гледката на Гант в ClickUp улеснява постигането на това ниво на управление на времето с интуитивен интерфейс за плъзгане и пускане, за да се изобразят взаимоотношенията между задачите, да се визуализират пречките и да се приоритизират действията. Можете дори да изчислите критичния си път или да проследите процентите на напредъка си, за да имате цялостен поглед върху това, което се случва и какво предстои.

Основни етапи

Особено при сложни проекти, самото времево разписание може да бъде обезкуражаващо. В такива ситуации може да е полезно да разделите и дефинирате по-голямо времево разписание по ключови крайни срокове, когато проектът преминава от един етап към следващия. Тези важни моменти са известни като етапи на проекта.

Постигането на важен етап в проекта е чудесна възможност да се прегрупирате, да се съгласувате и да преоцените посоката, в която се развива проектът. Това е идеалният момент да се свържете отново с важни заинтересовани страни и да се уверите, че проектът се развива според очакванията, или да обсъдите всички проблеми, с които сте се сблъскали по пътя.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, за да планирате задачи, да следите етапите на проекта, да управлявате крайните срокове и да се справяте с пречките.

Шаблоните за етапи помагат да се елиминират някои от предположенията, свързани с идентифицирането на най-важните етапи в един проект, като същевременно гарантират, че вашият екип ги използва по най-добрия начин. В ClickUp етапите се представят визуално с икона във формата на ромб на вашата времева линия или диаграма на Гант. Това ви помага бързо да идентифицирате основните си постижения и може да се създаде от всяка задача в ClickUp.

Доклади за напредъка

Отчитането не е еднократна задача във вашия списък. Надеждни анализи и актуализирани отчети са ключови елементи на всеки добър документ за обхвата на работата, тъй като много мениджъри и заинтересовани страни ще се позовават на него многократно по време на процеса на управление на проекта, а не само във фазата на планиране.

Това е още една област, в която е най-добре да се разчита на по-визуални средства. Никой не иска да губи време в разшифроване на дълги набори от данни или в допълнителни проучвания. Обобщете най-важните и основани на данни точки по начин, който е лесен за възприемане.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да получите обща представа за цялата си работа.

Таблото в ClickUp се отличава в това отношение. Изберете от над 50 джаджи, за да извлечете актуални данни за последните дейности по проекта, като използвате персонализирани диаграми, проследяване на напредъка, изчисления, таблици и дори други приложения, за да създадете готови за презентация табла за вашите проекти.

Примери за обхват на работата

За да ви дадем по-конкретно разбиране за това как да напишете ефективен обхват на работата, нека разгледаме някои примери от реалния живот. Тези примери ще илюстрират как различни организации успешно са приложили обхвата на работата си, като ви предоставят практични идеи и вдъхновение за вашите собствени проекти.

1. Обхват на работата на екипа за разработка на софтуер

Проект: Разработване на мобилно приложение

Цел: Да се проектира и Да се проектира и разработи лесна за употреба мобилна апликация за доставка на храна с уникални функции като проследяване на живо и множество опции за плащане.

Обхват: Приложението трябва да е съвместимо както с iOS, така и с Android платформи. Проектът включва UI/UX дизайн, разработка на бекенд, тестване, отстраняване на бъгове и пускане в съответните магазини за приложения.

График: Проектът ще бъде завършен в рамките на шест месеца, като за всяка фаза на разработката са определени етапи.

Резултати: Напълно функционално мобилно приложение, тестови доклад, ръководство за потребителя и изходен код.

Зависимости: Своевременно одобрение от заинтересованите страни на всеки етап от разработката, наличност на ресурси и достъп до API на трети страни за платежни портали.

2. Обхват на работата на маркетинговия екип

Проект: Пускане на нов продукт

Цел: Да се проектира и изпълни цялостна маркетингова кампания за пускането на пазара на нова линия органични продукти за грижа за кожата.

Обхват: Проектът включва проучване на пазара, Проектът включва проучване на пазара, анализ на конкурентите , създаване на маркетингови материали, промоция в социалните медии, PR и проследяване на успеха на кампанията.

График: Проектът ще се изпълнява в рамките на четири месеца, с конкретни срокове за всяка задача.

Резултати: Подробна маркетингова стратегия , съдържание за промоция (блог, публикации в социални медии, прессъобщения и др.) и окончателен доклад, очертаващ въздействието на кампанията.

Зависимости: навременна обратна връзка и одобрение от навременна обратна връзка и одобрение от продуктовия екип и заинтересованите страни , сътрудничество с влиятелни лица и реакция на пазара.

3. Обхват на работата на екипа по човешки ресурси

Проект: Програма за въвеждане на нови служители

Цел: Да се разработи цялостна програма за въвеждане, която да помогне на новоназначените служители да се справят бързо с новите си задължения и да се почувстват добре дошли в организацията.

Обхват: Проектът включва създаване на списък за въвеждане, разработване на материали за обучение, организиране на ориентационни сесии и събиране на обратна връзка.

График: Проектът ще отнеме два месеца, включително периодите за оценка и ревизия.

Резултати: Наръчник за въвеждане, материали за обучение и доклад с обратна връзка.

Зависимости: навременна информация и сътрудничество от различни отдели, наличност на нови служители и навременна информация и сътрудничество от различни отдели, наличност на нови служители и обратна връзка от новите служители

Примери за обхват на работата за други случаи на употреба

За да направим този процес още по-лесен и ефективен, създадохме и набор от готови за употреба шаблони за различни случаи. Нека разгледаме тези шаблони и видим как могат да ви помогнат при определянето на обхвата на вашите проекти.

Изпълнители: Наличието на обхват на работата е от съществено значение за изпълнителите, за да определят очакваните резултати и график. Този документ им позволява да разберат какво трябва да се направи, кога трябва да се направи и как трябва да се изпълни.

Маркетинг: Маркетинг екипите трябва да имат обхват на работа, за да гарантират, че проектите им ще бъдат завършени навреме и с очакваното качество. Този документ очертава необходимите стъпки за завършване на един проект от начало до край, което улеснява членовете на екипа да се придържат към плана.

Започнете работа по обхвата на работата си

Написали сте документа за обхвата на работата, и сега какво?

Лесно – свържете го с работния си процес в софтуера за управление на проекти, за да започнете да изпълнявате плановете, които сте изготвили.

Визуализирайте задачите си с над 15 изгледа в ClickUp, включително списък, табло и календар.

С над 15 уникални изгледа, включително Gantt, List, Kanban, Timeline, Calendar и други, ClickUp ви позволява да визуализирате работата си от всеки ъгъл. Освен това, динамичният редактор на документи ClickUp Whiteboard и вградената функция Docs дават възможност на екипите да реализират идеите си в момента, в който се появят.

Независимо от размера на вашия екип, стила на проекта или бюджета, ClickUp е единствената платформа за продуктивност, която е достатъчно мощна, за да създава цялостни решения за проектни мениджъри от различни индустрии. Достъп до всички функции, изброени в този наръчник, обширна библиотека с шаблони и над 1000 интеграции, когато започнете да използвате ClickUp днес.