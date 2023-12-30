Ефективни примери за обратна връзка към служителите, които дават обективна информация и повишават морала

Предоставянето на обратна връзка на вашите служители е един от най-добрите начини да стимулирате тяхното развитие, да посочите техните силни страни и да ги мотивирате да предприемат коригиращи действия, ако е необходимо. В същото време, това може да се усеща като *най-неудобното нещо на света, особено ако обратната връзка е отрицателна. 🫣

Истинските лидери осъзнават, че даването на конструктивна обратна връзка или насърчаването на култура на положителна обратна връзка помага на служителите да подобрят представянето си и да усъвършенстват уменията си за бъдещи проекти.

В тази статия ще обсъдим значението на значимата обратна връзка за развитието на служителите. Ще предоставим и няколко примера за положителна и конструктивна обратна връзка към служителите, които да ви помогнат да се справите с различни ситуации без неудобство.

Защо обратната връзка от служителите е важна?

Редовното предоставяне на обратна връзка на вашите служители може да промени изцяло ситуацията, особено ако се прави с правилните намерения и в подходящ момент. Ето някои предимства, на които можете да разчитате:

Поддържа служителите на правилния път : Здравословната култура на обратна връзка гарантира, че вашите служители се стремят към постигане : Здравословната култура на обратна връзка гарантира, че вашите служители се стремят към постигане на целите на екипа и разбират как допринасят за цялостната картина.

Показва, че ви е грижа : Даването на положителна обратна връзка, а дори и на отрицателна, когато е предадена с внимание, може да помогне на служителите да се чувстват забелязани и грижени в положителна работна среда.

Подобрява бизнес резултатите : като насочвате служителите в правилната посока, вие гарантирате, че те правят това, което трябва, което води до оптимално : като насочвате служителите в правилната посока, вие гарантирате, че те правят това, което трябва, което води до оптимално управление на ресурсите и по-добри резултати по проектите.

Насърчава ученето : Критичната обратна връзка подчертава, че грешките не са най-лошото нещо на света и могат да се използват като възможности за учене, което стимулира професионалното развитие, когато се приемат усърдно.

Подобрява гъвкавостта: Непрекъснатата обратна връзка служи като пътеводна звезда, когато вашите служители поемат нови отговорности, сменят позиции или екипи или се сблъскват с нови предизвикателства ⭐

Кога трябва да давате обратна връзка на служителите?

Дните, в които обратната връзка към служителите се даваше само по време на годишните оценки на представянето, са отминали. Според проучване, проведено в 234 организации, обратната връзка води до положителни финансови и организационни резултати – защо тогава да не я предоставяме по-често?

Времето за обратна връзка може да бъде интуитивно и да зависи от политиките на компанията или от вашия стил на работа. Не забравяйте, че служителите жадуват за информация, която може да подобри тяхното представяне, така че използвайте силата на обратната връзка, за да им предоставите знанията, които те жадуват. Не е необходимо винаги да се придържате към формална обратна връзка – напълно приемливо е да предлагате неформална обратна връзка, когато ситуацията го изисква.

Ето пет възможни сценария, в които можете да дадете обратна връзка на вашите служители:

Оценки на представянето : Годишната оценка на представянето (някои компании могат да имат полугодишни или тримесечни версии) е официална възможност да се обсъди цялостното представяне на служителя. След конкретни задачи: Даването на конструктивна обратна връзка на служител веднага след като той е изпълнил задачата е изключително ефективно. : Даването на конструктивна обратна връзка на служител веднага след като той е изпълнил задачата е изключително ефективно. Комуникацията в реално време ви позволява да посочите какво е било успешно или да обърнете внимание на грешки, които трябва да се избягват в бъдеще. След постигане на важни етапи в проекта : Дали някой от служителите успешно е постигнал важен етап? Използвайте това като възможност да дадете обратна връзка. Планирани индивидуални срещи : Използвайте планирани индивидуални срещи, за да предоставяте непрекъсната обратна връзка и да обсъждате аспектите на удовлетвореността от работата с по-голяма прозрачност. Тези срещи не са задължителни, но могат да бъдат полезни за премахване на стигмата около обратната връзка в по-спокойна обстановка. Изключителни резултати: Някой от екипа се е справил с задачата като професионалист? Не се колебайте да дадете положителна обратна връзка и да похвалите добрите качества на служителя.

20 примера за обратна връзка от служители, които ще подобрят вашите комуникационни умения

Съставихме списък с примери за обратна връзка към служителите, за да ви помогнем да комуникирате ясно и тактично. Разглеждайте тези примери като шаблони за изграждане на стабилен канал за обратна връзка – можете да ги персонализирате в зависимост от вашата индустрия, динамиката на екипа и целта, която искате да постигнете.

За да улесним навигацията в списъка, ще разгледаме два вида обратна връзка от служители – положителна (укрепваща) и конструктивна (пренасочваща) обратна връзка. Всяка група съдържа 10 ефективни примера за обратна връзка за различни ситуации, така че ще бъдете добре подготвени за всеки сценарий. 🎬

10 примера за положителна обратна връзка към служителите

Положителната обратна връзка насърчава служителите ви да продължават да работят добре, признава и похвалява усилията им и помага за повишаване на морала. Разгледайте тези изпитани и доказани примери, за да накарате служителите си да се чувстват ценени.

Пример № 1

Искам да ти благодаря за страхотната работа, която свърши по проект X. Изпълни задачите си с изключителен професионализъм и вложи усилия, които не останаха незабелязани!

Дайте тази обратна връзка, след като служителят успешно завърши даден проект.

Пример № 2

Аз оценявам допълнителното време, което сте отделили за работата си през последните ... седмици. Знам, че не е било лесно, но искам да знаете, че целият екип цени вашите усилия и положителното ви отношение.

Ако вашата компания е преминала през особено натоварен период и вашите служители са имали много работа, но са успели да се справят с всичко без проблеми, това е отлична обратна връзка, която можете да им дадете.

Пример № 3

Вашата последователност е похвална. Начинът, по който се справяте с връзките с клиентите и провеждате екипните срещи, е впечатляващ и виждам колко много се инвестирате в работата си.

Това е искрен начин да похвалите служител, който постоянно работи на високо ниво.

Пример № 4

Исках само да ти кажа, че напоследък се справяш страхотно! Благодарение на твоята креативност и нестандартно мислене, ние предоставяме постоянна качество и поддържаме клиентите си доволни. Ти се подобри значително откакто започна работа и аз съм много горд с теб.

Тази обратна връзка е фантастичен начин да повдигнете морала на относително новите служители, които показват голям потенциал и отдаденост към работата. 🔥

Пример № 5

Докато Мери беше извън офиса, вие поехте ръководството и насочихте целия екип към успешното завършване на проекта! Много съм впечатлен от вашите лидерски умения и мисля, че бихте се справили отлично на мениджърска позиция. Ако сте съгласни, можем да обсъдим възможностите!

Отличен начин да похвалите конкретно умение или талант на служител – в този случай лидерски качества – е да подчертаете неговата надеждност в кризисна ситуация и да предложите възможност за повишение.

Пример № 6

Днес сутринта се справихте с клиентската среща като истински професионалист! Срокът беше кратък, а клиентът беше стресиран, но вие успяхте да разредите конфликта и да помогнете за разрешаването на проблема. Вашите комуникативни умения наистина спасиха деня!

Този тип обратна връзка похвалява способността на служителя да преговаря и да се справя с конфликти.

Пример № 7

Искам да благодаря на всички за фантастичната работа през това тримесечие! През последните три месеца се справихте с някои сложни проекти и се представихте отлично. Работата ви в екип е забележителна.

Това е подходяща обратна връзка, за да изразите благодарността си към целия екип.

Пример № 8

От последната ти оценка на представянето ти се подобри значително. Твоят ентусиазъм, положително мислене и отдаденост не остават незабелязани! Благодарен съм, че си част от този екип. Нямам търпение да видя как растеш заедно с нас.

Това е удобен начин да признаете подобрението на даден служител и да го мотивирате да продължи в същия дух.

Пример № 9

Работите тук от дълго време, но все още съм впечатлен от усилията, които полагате във всеки проект. Вие сте отличен пример за членовете на екипа си и се радвам, че сте част от него.

Тази обратна връзка показва на дългогодишните служители, че цените тяхната работна етика и не ги приемате за даденост.

Пример № 10

Много ми хареса презентацията ви за новата маркетингова кампания! Беше ясна, директна и увлекателна и бих искал да ви виждам по-често.

Това подчертава, че бихте искали вашите служители да излязат от зоната си на комфорт, за да покажат своите силни страни.

10 конструктивни примера за обратна връзка към служителите

Даване на отрицателна обратна връзка или конструктивна критика е деликатна задача – искате да насочите служителите си в правилната посока, а не да ги накарате да се чувстват демотивирани, засрамени или стресирани. Ето защо е жизненоважно да бъдете внимателни при избора на думи и подходящия момент.

Много мениджъри предпочитат да използват подхода „сандвич с обратна връзка“ – той включва смекчаване на конструктивната критика с положителна обратна връзка, за да се балансира разговорът. Ето 10 примера, отразяващи различни ситуации, които можете да използвате, когато давате конструктивна обратна връзка или коригирате негативно поведение.

Пример № 1

Вашите отчети за разходите са изчерпателни и добре организирани. Бих искал да включите повече диаграми и графики в тях, за да представите по-добре информацията, която предавате.

Тази обратна връзка показва, че цените усилията на вашите служители и ги насочвате внимателно към очакваните изисквания.

Пример № 2

Работите по няколко сложни проекта едновременно и аз ви оценявам за това! Въпреки това, би било добре да се фокусирате винаги върху задачите с най-голямо влияние. По този начин ще можете да се справите с най-спешните или приоритетни задачи, без да се претоварвате.

Това е добър начин да насърчите явно стресиран служител да развие и подобри уменията си за определяне на приоритети и да остане на правилния път.

Пример № 3

Бих искал да поговорим за вчерашната среща. Имате право да не сте съгласни с колегите си, но не е редно да налагате мнението си на другите. Следващия път опитайте да подходите по-колегиално и приемете мненията на екипа си, дори и да не са всички положителни.

Примерът показва как да насърчите служителите да избягват негативно поведение към колегите си и да комуникират по-добре в бъдеще.

Пример № 4

Забелязах, че през последните няколко седмици не сте толкова ангажирани с работата си. Има ли нещо, което ви притеснява? Как мога да ви подкрепя и насърча да възвърнете мотивацията си?

Това е най-дипломатичният начин да се обърнете към служител, чиято производителност е спаднала. Поддържайте емпатичен тон в разговора и практикувайте активно слушане, за да идентифицирате основната причина за проблема.

Пример № 5

Вашите умения за проучване и управление на проекти са забележителни. Въпреки това, считам, че бихте могли да подобрите уменията си за сътрудничество, за да максимизирате потенциала си.

Тази обратна връзка признава съществуващите умения на вашите служители и внимателно ги насочва към области, в които могат да се подобрят.

Пример № 6

Забелязах, че през последния месец не сте успели да спазите няколко срока. Тъй като това се отразява на цялата компания, бих искал да ви попитам какво се е случило и дали има проблем, по който трябва да работим. Кажете ми как мога да ви помогна.

Обратната връзка разглежда по подкрепящ начин съмнителното управление на времето на вашия служител, което може да помогне за разкриването на някои пречки в процесите в екипа.

Пример № 7

Вашият аналитичен доклад съдържа доста грешки. Грешките са част от всяка работа, но мисля, че е важно да ги признаем и да се уверим, че няма да ги повторим в бъдеще. Бих искал да знам какво не е наред, за да могат другите членове на екипа да се поучат от тази грешка.

Това е ефективен начин да обърнете внимание на грешките на служителите и да добавите за по-голямо добро обрат.

Пример № 8

Трябва да поговорим за поведението ти на екипната среща миналата седмица. Макар че си свободен да изразяваш своите мнения и нагласи с ентусиазъм, ние не толерираме грубостта. Следващия път, моля те, намери по-подходящ начин да изразиш несъгласието си с другите.

Тази обратна връзка посочва проблемното поведение на вашия служител, засилва ценностите на организацията и изразява вашата нулева толерантност към неуважително отношение.

Пример № 9

Знам, че сте зает и оценявам усилията ви, но през последния месец сте пропуснали няколко важни задачи. За да сте сигурни, че нищо няма да ви убягне, ви предлагам да използвате списъци със задачи, приложения за планиране или друг удобен инструмент, с който да записвате задачите си и да ги изпълнявате навреме.

Тук вие обръщате внимание на липсата на определено умение у служителя и, тъй като предлагате конкретни решения, цялото нещо изглежда зряло и подкрепящо.

Пример № 10

Минаха два месеца, откакто започнахте да работите тук, и мисля, че се адаптирате добре. Единственото, което ме притеснява, е липсата ви на участие в срещите. Не се страхувайте да изразявате мнението си – ние ценим вашата гледна точка и искаме да чуем вашите мисли.

Тази окуражаваща обратна връзка може да помогне на новите служители да се приспособят по-лесно към новото работно място и да не се чувстват невидими.

Използвайте ClickUp за ефективни цикли на обратна връзка от служителите

Много ръководители предпочитат да дават обратна връзка на служителите си чрез лични срещи. Тези срещи обаче може да не са подходящи за отдалечени или големи екипи. Или може да нямате достатъчно време, за да планирате индивидуални срещи.

Ако искате да създадете обогатяваща култура на обратна връзка, всеобхватна платформа за продуктивност като ClickUp може да ви бъде от голяма полза. Тя предлага функционалности, които подкрепят целия процес на обратна връзка и помагат за подобряване на производителността на служителите с течение на времето! 💝

Документирайте обратната връзка с ClickUp Docs.

Използвайте ClickUp Docs, за да давате обратна връзка на вашите служители в писмена форма.

Ако искате да дадете обратна връзка на служителите в писмен вид, няма по-добър вариант от ClickUp Docs! Тази функция ви позволява да създавате, редактирате, споделяте и съхранявате документи, включително обратна връзка от служители и оценки на представянето.

Тъй като ClickUp Docs поддържа редактиране в реално време, можете да добавите съответните мениджъри към документа с обратна връзка и да работите заедно, за да създадете цялостен преглед на представянето на служителя. Всеки човек получава курсор с името си над него, така че потокът от мнения е прозрачен.

Благодарение на впечатляващите опции за персонализиране, можете да добавяте изображения и файлове към документите си, да създавате таблици и списъци и дори да свързвате документите си с работни потоци, за да създавате изчерпателни отчети за обратна връзка. Може да искате да създадете папки за централизиране на обратната връзка от служителите по работни пространства или отдели.

След като попълните документа, споделете го със служителя си или го съхранете за справка по време на годишните оценки на представянето.

Напишете тактична обратна връзка с ClickUp AI

Използвайте AI асистента за писане в ClickUp, за да генерирате обратна връзка от служителите, да обменяте идеи, да съставяте имейли и др.

Отнема ли много време да пишете официална обратна връзка за служителите? Няма проблем — ClickUp AI идва на помощ! 🦸

ClickUp AI е AI-базиран асистент за писане, който се намира в ClickUp. Той може да генерира писмено съдържание като планове за проекти, имейли, дневен ред на срещи, презентации и планове за тестове с прости команди.

Този инструмент може да ви спаси, когато се мъчите да намерите подходящия тон за даване на обратна връзка. Помолете ClickUp AI да:

Проверете и коригирайте тона на вашата конструктивна обратна връзка.

Коригирайте граматиката и структурата за по-голяма яснота.

Обобщете предишни доклади на служителите, за да имате бърз контекст, докато пишете обратна връзка.

Създавайте добре форматирана обратна връзка въз основа на предоставените теми за разговор.

Използвайте неформалната обратна връзка с изгледа на чата в ClickUp.

Добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството с ClickUp Chat в едно пространство и избегнете преминаването между различни софтуери.

Предоставянето на обратна връзка не винаги трябва да бъде формално. Ако корпоративната култура го позволява, можете да провеждате неформални разговори за обратна връзка със своите служители чрез чат. В такива случаи използвайте изгледа „Чат“ в ClickUp.

Този изглед ви позволява да комуникирате с вашите служители в реално време и да управлявате работните процеси чрез низове, без да преминавате между различни приложения и платформи. Изберете лицето (лицата), с което (които) искате да чатите, и просто напишете неформална обратна връзка. Тя може да бъде лек окуражителен текст или мило напомняне да се реши даден проблем. Добавете изображения, видеоклипове и дори таблици, за да предоставите повече подробности.

Освен че улеснява комуникацията с вашите служители, изгледът на ClickUp Chat ви позволява да присвоявате задачи към разговора, подготвяйки почвата за последващи задачи след обратната връзка.

Добавете членове на екипа към разговорите си, като просто ги @споменете, и открийте нови измерения на сътрудничеството в реално време и прозрачната комуникация на работното място.

Уверете се, че вашите коментари се виждат, като ги присвоявате директно на потребителите в задачите, и получавате бърз преглед на присвоените коментари в списъка за проверка.

Ако искате да дадете бърза обратна връзка на служител, коментарите в ClickUp са идеалният начин! Да предположим, че член на екипа е свършил отлична работа по конкретна задача и искате да го похвалите за това – всичко, което трябва да направите, е да прикачите коментар в ClickUp към задачата, да споменете лицето, на което искате да дадете обратна връзка, и да напишете нещо като: Страхотна работа!

Можете да добавите емотикони, ако те са подходящи за вашия екип. 😇

Друга забележителна функционалност е функцията за проверка в ClickUp. Тя е идеална за предоставяне на обратна връзка за файлове като PNG, GIF, JPEG, WEBP, видео и PDF.

Сътрудничеството с членовете на екипа е лесно, а обратната връзка по файловете се дава с помощта на функциите за анотации, корекции и коментари в ClickUp 3. 0.

Разгледайте шаблоните на ClickUp, за да спестите време.

Искате да дадете изчерпателна обратна връзка на вашите служители, но нямате достатъчно време да я напишете от нулата? Шаблоните на ClickUp са на ваша страна! 🦸

Има над 1000 шаблона с готови раздели, които ще ви помогнат да спестите време, да стандартизирате процедурите и да предоставите ценна информация на членовете на екипа си. За обратна връзка от служителите ви препоръчваме да разгледате шаблоните за оценка на представянето — ще намерите няколко опции за документиране на представянето на служителите ви и нивото на удовлетвореност от работата. Например, шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp предлага цветен дизайн, с който да проверите настроението на новоназначените служители.

Използвайте този шаблон на ClickUp, за да планирате бъдещи срещи с новоназначените служители.

Възползвайте се от интеграциите на ClickUp

Работите дистанционно, но не искате да предоставяте обратна връзка на служителите в писмена форма? Тогава ще ви хареса фактът, че ClickUp се интегрира с над 1000 платформи, включително приложения за видеоконференции като Zoom.

Стартирайте Zoom среща директно от ClickUp, за да общувате на живо с членовете на екипа си. След срещата ще можете да видите линкове към записите в задачите си, за да създадете обобщение и да централизирате информацията.

Получавайте обратна връзка с ClickUp

Обратната връзка е двупосочна. Освен че давате обратна връзка на служителите си, трябва да ги насърчавате да казват истината за работата си във вашата компания. Мнението на служителите ви помага да разберете гледната точка на екипа си, да идентифицирате проблеми на работното място, да създадете здравословна и приятна работна среда и да подобрите лидерските си качества.

Можете да обменяте обратна връзка със своите служители, като използвате някои от опциите, които обсъдихме по-горе, като ClickUp Docs и коментари. Но има и отлични инструменти, които са идеални за такива ситуации – ClickUp Forms и шаблони за формуляри за обратна връзка.

Създавайте подробни формуляри в ClickUp 3.0 с функции за плъзгане и пускане, за да вмъкнете полета и да добавите условна логика, за да събирате по-добра обратна връзка.

Персонализирайте и раздайте формуляри на членовете на екипа си за проучвания за ангажираността на служителите. Създаването на формуляр е изключително лесно – изберете от различни задачи и персонализирани полета в лявата част на екрана, за да създадете перфектната комбинация. Благодарение на дизайна с плъзгане и пускане, можете да създадете качествени формуляри за нула време.

Изпратете окончателния формуляр на екипа си и ги помолете да го попълнят. ClickUp ще анализира незабавно събраните отговори и ще ги превърне в задачи, които могат да се проследяват. 🥳

Научете как да се свържете със служителите чрез срещи на различни нива!

Приложете примери за обратна връзка от служители с ClickUp

Изброените примери за обратна връзка от служители трябва да ви помогнат да се подготвите за различни комуникационни сценарии на работното място.

Ако се нуждаете от помощ при предоставянето и обработката на обратна връзка, ClickUp може да ви помогне. 🤝

Функциите му, базирани на изкуствен интелект, ви позволяват да насърчавате ясната комуникация, прозрачността и сътрудничеството в екипа си и да следите работата на всеки. Регистрирайте се в ClickUp безплатно още днес и оптимизирайте процеса на обратна връзка. 💗