11 безплатни шаблона за формуляри за обратна връзка

Като мениджър, събирането на обратна връзка от клиенти или служители е съществена част от подобряването на вашите продукти, услуги и цялостната дейност на бизнеса.

Създаването на формуляр за обратна връзка от нулата обаче може да бъде трудна задача, особено ако не сте сигурни какви въпроси да зададете или какъв формат да използвате. Ето защо сме съставили списък с 11 лесни за използване шаблона за формуляри за обратна връзка и примери, които да ви помогнат да започнете.

В тази публикация в блога ще дефинираме какво е шаблон за обратна връзка, какво прави един шаблон за обратна връзка добър и ще предоставим различни шаблони, от които да избирате. Всеки шаблон ще включва описание, предимства, примери за употреба и призив за действие за изтегляне на шаблона.

Да започнем!

Какво е шаблон за обратна връзка?

Шаблонът за обратна връзка е предварително проектиран формуляр, който включва всички необходими полета и въпроси за събиране на обратна връзка от клиенти или служители.

Те могат да се използват за събиране на обратна връзка за продукти, услуги, работна среда или всеки друг аспект от вашата бизнес дейност. Шаблоните за формуляри за обратна връзка могат да се създават в различни формати, включително онлайн формуляри, анкети или въпросници.

Какво прави един добър шаблон за обратна връзка от клиенти?

Дръжте го простичко: Формулярите за обратна връзка трябва да бъдат възможно най-кратки и стегнати. Задавайте само въпросите, които са абсолютно необходими, за да получите нужната ви информация от вашите клиенти. Оставете място за коментари: Ако искате да сте сигурни, че ще получите ценна обратна връзка, е важно да предоставите на участниците свободно поле, в което да изразят своите мисли. Това ще ви помогне да получите ценна информация и ще ви позволи да подобрите своя продукт или услуга. Направете го лесен за четене: Използвайте ясен език и избягвайте жаргона, който може да обърка или отблъсне участниците. Предлагайте избор: Не забравяйте да предоставите на участниците различни варианти за отговор, като скали за оценка или въпроси с няколко възможни отговора. Това ще ви помогне да получите по-прецизни и точни отговори от участниците. Направете го достъпен: Важно е да се уверите, че всички участници имат достъп до шаблона за обратна връзка, независимо от устройството или скоростта на интернет връзката им. Помислете за създаване на версия на формуляра, подходяща за мобилни устройства, за да достигнете до по-широка аудитория. Поискайте контактна информация: Можете да улесните последващата връзка с участниците, като поискате контактна информация, като например имейл адрес или телефонен номер. Това ще ви помогне да проверите отговорите и да идентифицирате евентуални проблеми при събирането на данни. Осигурете сигурност: Важно е да защитите данните на клиентите си, като използвате сигурен шаблон за формуляр за обратна връзка. Уверете се, че формулярът ви е криптиран и че спазвате всички необходими закони за защита на данните.

11 шаблона за формуляри за обратна връзка

Ние сме подбрали списък от 11 формуляра за обратна връзка, които да ви помогнат да съберете обратна връзка от вашите клиенти или служители. Всеки шаблон има различен фокус, така че изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

1. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е персонализиран цифров формуляр, който помага за събирането на обратна връзка от клиенти. Формулярът позволява на фирмите да виждат цялата обратна връзка на едно място, като по този начин им дава възможност да подобрят своите продукти и услуги.

Предимствата на използването на този шаблон включват по-бързо събиране на данни, централизирано място за обратна връзка и организирана система за анализ. Този шаблон може да се използва за събиране на обратна връзка по различни аспекти, като характеристики на продуктите, обслужване на клиенти, ценообразуване и др.

Да предположим, че сте софтуерна компания, която току-що е пуснала нова версия на своя продукт. Можете да използвате шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да съберете обратна връзка от вашите клиенти относно новите функции, интерфейс и производителност. Използвайки този шаблон, можете бързо да съберете данни от вашите клиенти и да анализирате обратната връзка, за да подобрите още повече вашия продукт.

Компаниите, които искат да оптимизират процеса си на събиране на обратна връзка и да имат централизирано място за анализ, трябва да използват този шаблон.

2. Шаблон за формуляри за обратна връзка на ClickUp: Препоръки Изглед на таблото

Изтеглете този шаблон Шаблон за формуляри за обратна връзка на ClickUp: Препоръки Изглед на таблото

Шаблонът за препоръки за формуляр за обратна връзка на ClickUp е подобен на шаблона за формуляр за обратна връзка на ClickUp, но тази версия включва изглед на таблото на ClickUp, който помага за управлението на препоръките за обратна връзка. Този шаблон включва по-лесно организиране и проследяване на препоръките за обратна връзка, за да се приоритизират и да се предприемат действия въз основа на обратната връзка.

Събирайте обратна връзка по различни аспекти, като характеристики на продуктите, обслужване на клиенти, ценообразуване и др. Да предположим, че сте продуктов мениджър и сте събрали обратна връзка от клиенти, използвайки шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Можете да използвате шаблона за препоръки за обратна връзка на ClickUp, за да създадете табло, което включва препоръки за обратна връзка, заедно с тяхната приоритетност и статус. Това табло ще ви помогне да приоритизирате обратната връзка въз основа на нейната важност и да предприемете съответните действия.

3. Шаблон за обратна връзка на ClickUp: Формуляр за обратна връзка за оценка на доставчика

Изтеглете този шаблон Шаблон за обратна връзка на ClickUp: Формуляр за обратна връзка за оценка на доставчика

Този шаблон на ClickUp е същият като оригиналния основен шаблон за обратна връзка, но вместо услуги показва индивидуални доставчици. Този шаблон позволява на бизнеса да събира обратна връзка за конкретни доставчици, за да подобри тяхното представяне и да гарантира удовлетвореността на клиентите. Получете по-добра представа за представянето на всеки доставчик, идентифицирайте областите за подобрение и разрешавайте проблемите на клиентите по-ефективно.

Да предположим, че управлявате фирма за почистване на домове и имате няколко доставчици. Можете да използвате шаблона за обратна връзка за оценка на доставчици на ClickUp, за да събирате обратна връзка за работата на всеки доставчик, да идентифицирате области за подобрение и да гарантирате удовлетвореността на клиентите.

Този шаблон е идеален за компании, предлагащи услуги, които имат множество доставчици и искат да подобрят представянето си чрез събиране на обратна връзка.

4. Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp

Шаблонът за обратна връзка от служители на ClickUp позволява на фирмите да събират обратна връзка от своите служители относно управлението, корпоративната култура, заплатите, бонусите и работната среда. Предимствата от използването на този шаблон включват по-добро разбиране на удовлетвореността на служителите, идентифициране на области за подобрение и подобряване на задържането на служителите.

Да предположим, че сте собственик на малък бизнес и искате да разберете нивото на удовлетвореност на вашите служители от работата им. Можете да използвате шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp, за да съберете обратна връзка по различни аспекти на работното място и да предприемете стъпки за подобряване на удовлетвореността на служителите.

Този шаблон е идеален за компании от всякакъв мащаб, които искат да събират обратна връзка от своите служители и да подобрят тяхното удовлетворение.

5. Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp: изглед на таблото

Изтеглете този шаблон Шаблон на формуляр за обратна връзка от служители на ClickUp: изглед на таблото

Подобно на шаблона на ClickUp по-горе, тази версия включва изглед на таблото на ClickUp за управление на процеса на обратна връзка. Предимствата на използването на този шаблон включват по-лесно организиране и проследяване на обратната връзка, което улеснява приоритизирането и действията въз основа на обратната връзка.

Да предположим, че сте събрали обратна връзка от вашите служители, използвайки шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp. Можете да използвате този шаблон, за да създадете табло, което включва обратна връзка, заедно с нейния приоритет и статус. Това табло ще ви помогне да приоритизирате обратната връзка въз основа на нейната важност и да предприемете съответните действия.

Този шаблон е идеален за компании от всякакъв мащаб, които искат да оптимизират процеса на управление на обратната връзка от служителите си чрез организиране и проследяване на обратната връзка.

6. Шаблон за анкета за обратна връзка за продукти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за анкета за обратна връзка за продукти на ClickUp

Шаблонът за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp помага на бизнеса да получава обратна връзка от клиентите си за своите продукти. Предимствата от използването на този шаблон включват по-добро разбиране на нуждите на клиентите, идентифициране на области за подобрение и в крайна сметка увеличаване на приходите.

Да предположим, че сте собственик на малък бизнес и искате да разберете по-добре нуждите на клиентите си. Можете да използвате този шаблон за обратна връзка за продукти, за да съберете информация за продуктите си и да използвате тези данни, за да подобрите продуктите си и в крайна сметка да увеличите приходите си.

Този шаблон е идеален за фирми от всякакъв мащаб, които искат да събират обратна връзка за своите продукти и да ги подобряват въз основа на обратната връзка от клиентите.

Бонус: алтернативи на SurveyMonkey

7. Шаблон за комуникация с служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за комуникация с служителите на ClickUp

Шаблонът за комуникация с служителите на ClickUp помага на бизнеса да създаде ефективна система за вътрешна комуникация. Шаблонът включва структура, която поддържа комуникацията по проекти в последователна и ясна среда. Предимствата от използването на този шаблон включват подобрена комуникация, повишена продуктивност и по-добро сътрудничество.

Да предположим, че сте проектен мениджър и искате да подобрите комуникацията в екипа си. Можете да използвате шаблона за комуникация между служителите на ClickUp, за да създадете ясен и последователен процес на комуникация за екипа си. Този шаблон ще ви помогне да подобрите комуникацията, да увеличите производителността и да подобрите сътрудничеството.

Този шаблон е идеален за фирми от всякакъв размер, които искат да подобрят вътрешната си комуникация и да засилят сътрудничеството.

8. Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp помага на фирмите да разберат как клиентите им възприемат поддръжката и услугите им. Шаблонът включва въпроси, които помагат да се съберат данни за удовлетвореността на клиентите и да се идентифицират области за подобрение. Предимствата от използването на този шаблон включват по-добро разбиране на нуждите на клиентите, идентифициране на области за подобрение и в крайна сметка увеличаване на задържането на клиентите.

Да предположим, че сте собственик на малък бизнес и искате да разберете степента на удовлетвореност на клиентите си от вашата клиентска поддръжка и услуги. Можете да използвате шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp, за да съберете обратна връзка за вашата клиентска поддръжка и услуги и да използвате тези данни, за да подобрите задържането на клиентите си.

Този шаблон е идеален за фирми от всякакъв мащаб, които искат да събират обратна връзка за своята поддръжка и услуги за клиенти и да подобрят задържането на клиентите.

9. ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot

Изтеглете този шаблон ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot

Формулярите за обратна връзка и проучванията сред клиентите са важни инструменти за бизнеса, за да събира ценна информация за своите клиенти. Управлението на тези данни обаче може да бъде предизвикателство. Тук на помощ идва ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot Template. Този персонализируем шаблон позволява на агенциите да проследяват състоянието на взаимоотношенията си с клиентите на едно място, което улеснява управлението на информацията за клиентите, получена от формуляри за обратна връзка и проучвания.

С ClickUp Agency Client Health Tracker агенциите могат лесно да проследяват редица важни данни, включително нивата на удовлетвореност на клиентите, отговорите на анкети и обратната връзка. Като регистрират тази информация на едно централизирано място, фирмите могат да получат по-добра представа за нуждите и предпочитанията на своите клиенти. Това им позволява да оптимизират услугите си и да подобрят общата удовлетвореност на клиентите.

Чрез включването на ClickUp Agency Client Health Tracker във вашата форма за обратна връзка и процеса на проучване на клиентите, ще можете да изпреварвате нуждите на клиентите и да повишавате тяхното удовлетворение.

10. Шаблон за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp

Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp помага на бизнеса да разбере нивото на ангажираност и участие на своите служители. Той включва въпроси, които помагат за събирането на данни за удовлетвореността, мотивацията и ангажираността на служителите.

Някои от предимствата включват по-добро разбиране на нуждите на служителите, идентифициране на области за подобрение и в крайна сметка повишаване на удовлетвореността и задържането на служителите. Представете си, че сте собственик на малък бизнес и искате да разберете нивото на ангажираност и удовлетвореност на вашите служители.

Можете да използвате шаблона, за да събирате обратна връзка за удовлетвореността, мотивацията и ангажираността на служителите и да използвате тези данни, за да подобрите удовлетвореността и задържането на служителите. Той е идеален за фирми от всякакъв размер, които искат да събират обратна връзка за ангажираността на служителите си и да подобрят удовлетвореността и задържането на служителите.

11. Шаблон „Старт, стоп, продължи“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Започнете Спрете Продължете Шаблон

Шаблонът „Започнете, спрете, продължете“ на ClickUp е диаграма, която помага на отделните лица и екипи да обмислят кои дейности трябва да започнат, да спрат или да продължат, за да постигнат желаните резултати. Шаблонът включва три реда: „Започнете“, „Спрете“ и „Продължете“, като всяка колона представлява конкретно действие. Предимствата от използването на този шаблон включват по-добро съгласуване на усилията, идентифициране на области за подобрение и визуално представяне на напредъка.

Да предположим, че сте проектен мениджър и искате да разгледате дейностите на екипа си, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение. Можете да използвате ClickUp Start, за да обмислите кои дейности екипът ви трябва да започне, да прекрати или да продължи, за да подобри представянето си. Този шаблон ще ви помогне да съгласувате усилията си и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, за да постигнете желаните резултати.

Този шаблон е идеален за лица и екипи от всякакъв размер, които искат да отразят своите дейности и да подобрят резултатите си.

Често задавани въпроси за шаблоните за формуляри за обратна връзка

Какво да правите с данните от формулярите за обратна връзка?

След като сте събрали обратна връзка от вашите клиенти или служители, използвайки шаблони за формуляри за обратна връзка, е важно да направите нещо с данните. Ето няколко идеи:

Анализирайте данните си, за да идентифицирате тенденции и модели – разберете по-добре какво работи и къде можете да се подобрите.

Използвайте обратната връзка, за да създадете практически елементи, които можете да приложите в различни области на вашия бизнес.

Споделяйте обратната връзка с други отдели или екипи във вашата организация, за да може всеки да е запознат с клиентското преживяване.

Какви видове формуляри за обратна връзка има?

Когато става въпрос за създаване на ефективни формуляри за обратна връзка, има няколко типа, които могат да се използват. Ето няколко примера за формуляри за обратна връзка:

Анкети: Анкетите са чудесен начин да събирате структурирани данни от клиенти, тъй като ви дават възможност да задавате подходящи въпроси и да получите ценна информация за мнението и поведението на клиентите.

Формуляри за коментари: Тези формуляри позволяват на клиентите да предоставят коментари и обратна връзка за вашия продукт или услуга. Те обикновено се използват за събиране на неструктурирани данни, като мнения и впечатления.

Net Promoter Score (NPS): NPS е показател за клиентското преживяване, който измерва вероятността клиентите да препоръчат даден продукт или услуга на други хора. Използва се числова скала от 0 до 10, за да се измери лоялността и удовлетвореността на клиентите.

Формуляри за контакт: Тези формуляри са идеални за събиране на контактна информация като име, имейл адрес, телефонен номер и други данни за потенциални клиенти или потенциални клиенти.

Формуляри за генериране на потенциални клиенти: Тези формуляри са от съществено значение за привличане на потенциални клиенти от посетителите на уебсайта, които са проявили интерес към вашия продукт или услуга. Те обикновено включват полета като длъжност, име на компанията и отрасъл.

Как мога да насърча повече хора да попълват формуляри за обратна връзка от клиенти?

Стимулирането на клиентите е чудесен начин да увеличите процента на отговорите и да съберете обратна връзка от клиентите. Предложете им отстъпки или възможност да спечелят награда. Освен това, ако се погрижите формулярът ви да е лесен за ползване и подходящ за мобилни устройства, клиентите ще го попълнят без затруднения. Опитайте се въпросите да са кратки и директни, за да не отнемат твърде много време на клиентите.

Разлика в създаването на формуляри за обратна връзка от служители и клиенти

Формулярите за обратна връзка от служителите обикновено съдържат въпроси, които се фокусират върху работните резултати и удовлетвореността, свързани с въпроси като очаквания от работата, възможности за развитие на умения и морал на екипа. Обикновено те изискват от служителя да отговори на въпросите по скала от 1 до 10 или с отговори с няколко варианта, като „Съгласен съм“, „Не съм съгласен“ или „Нямам мнение“.

Формулярите за обратна връзка от клиенти, от друга страна, са по-отворени и се фокусират върху това, което клиентите мислят за продуктите или услугите на дадена компания. Обикновено задават въпроси като „Какво ви хареса в нашия продукт?“ или „Как можем да подобрим обслужването на клиентите?“ Отговорите на клиентите се използват за идентифициране на потенциални области за подобрение.

Започнете да създавате свои собствени формуляри за обратна връзка в ClickUp

Независимо дали искате да използвате формуляри за обратна връзка, за да събирате мнения за вашите продукти, услуги, служители или обслужване на клиенти, нашите шаблони съдържат ясни и кратки въпроси, които са лесни за разбиране от респондентите.

Освен това нашите шаблони имат визуално привлекателен дизайн, който насърчава респондентите да попълнят формуляра, и позволяват както отворени, така и многовариантни отговори, като предоставят разнообразни опции за обратна връзка. Надяваме се, че нашият списък с шаблони и примери за формуляри за обратна връзка ще ви помогне да подобрите бизнес операциите си чрез ефективно събиране и анализиране на обратна връзка.

Не забравяйте да изтеглите шаблона за обратна връзка на ClickUp и да разгледате още шаблони в центъра за шаблони на ClickUp, за да намерите още шаблони и решения за управление на проекти – и успех в събирането на обратна връзка!