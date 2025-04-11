10 алтернативи и конкуренти на SurveyMonkey през 2025 г.

Поздравления за SurveyMonkey – онлайн инструментът за анкети проправи пътя за анкетите и събирането на формуляри, спечелвайки репутация като един от най-добрите софтуерни варианти за анкети на пазара.

Но много компании се нуждаят от по-стабилни платформи за събиране, управление и анализ на данните си. Независимо дали става дума за събиране на данни от пазарни проучвания за тенденциите при клиентите или за използване на формуляри от софтуерни екипи за проследяване на бъгове и проблеми, събирането на полезна информация е от съществено значение, за да останете на върха.

Независимо от приложението, дигиталният пейзаж е изпълнен с вълнуващи нови алтернативи на SurveyMonkey, които правят много повече от създаване на анкети.

В тази статия разглеждаме най-добрите алтернативи на SurveyMonkey, които могат да ви предоставят допълнително предимство при събирането на данни от анкети и управлението на обратната връзка от клиентите. Останете с нас, докато анализираме тези мощни софтуерни опции за анкети, заедно с най-добрите им характеристики, предимства, недостатъци, цени и други, за да ви помогнем да откриете идеалния избор за вашия бизнес.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на SurveyMonkey

Сега нека се запознаем с най-добрите алтернативи на SurveyMonkey, които отговарят на всички тези изисквания. Не се задоволявайте с по-малко – идеалният инструмент за проучвания ви очаква!

Като един от най-високо оценените софтуери за продуктивност и сътрудничество, ClickUp Forms работи като динамичен инструмент за проучвания, който опростява събирането на данни и оптимизира работните процеси.

Удобният му интерфейс ви позволява да създавате персонализирани формуляри за различни цели – било то за проучвания на удовлетвореността на клиентите, проследяване на грешки, обратна връзка от служители или заявки за проекти. ClickUp Forms вече използва силата на условната логика, за да оптимизира процеса на създаване, да събира отговори и да стартира проучвания по-бързо.

Можете лесно да превърнете тези формуляри в задачи и да ги възложите на екипа си, като по този начин осигурите плавен преход от събирането на данни към действие. Изгледът на формулярите в ClickUp поддържа персонализирани полета и предлага публична връзка за споделяне за лесно разпространение. Формулярите запазват и вашата марка, като придават професионален и последователен вид.

Формулярите на ClickUp са оборудвани с AI-Powered Assistant на ClickUp, ClickUp Brain. ClickUp Brain ви позволява да промените изцяло опита си при създаването на анкети, като:

Помолете AI да разгледа подадените формуляри и да създаде обобщение на настроенията на клиентите или най-често задаваните въпроси.

Използвайте автоматизации, за да създавате задачи, да ги възлагате на подходящия човек и да маркирате степента на спешност.

Създайте табла, които организират вашите данни и показват информация за отговорите в реално време.

След като формулярът ви започне да получава отговори, можете да използвате ClickUp AI и Dashboards за анализ на данните в реално време.

Създаване на поле за отметка „Потребителско поле“ към съществуващ формуляр ClickUp

Чрез интегрирането на формуляри директно във вашата система за управление на проекти, ClickUp повишава ефективността и намалява риска от загубени или неразгледани заявки.

Най-добрите функции на ClickUp

Дизайн на формуляри с плъзгане и пускане

Предварително проектирани опции за полета за задачи или персонализирани полета

Гъвкави инструменти за продажби, софтуер, обслужване на клиенти или маркетинг и вградени AI шаблони за оптимизиране на процесите по събиране на данни

Персонализирани шаблони за брандиране

Лесно споделяне на формуляри чрез линк или вграждане в уебсайт

Събирайте автоматично отговорите от анкетите в изглед на списък в ClickUp

Автоматизация и логика за прескачане, за да се избегне прекомерно или недостатъчно събиране на резултати от анкетите

Огромна библиотека с шаблони за събиране на данни за клиенти и анкети

Ограничения на ClickUp

Понастоящем има ограничен брой прегледи в мобилното приложение

Може да бъде предизвикателно поради огромния брой опции за персонализиране

Изгледът на формуляра не е наличен в безплатната версия

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Qualtrics

Чрез Qualtrics

Qualtrics опростява процеса на създаване, анализиране и извличане на информация от данни. Qualtrics се ползва с доверието на милиони хора и е предпочитаното решение за бизнеса и институциите по целия свят. Неговата гъвкава уеб-базирана платформа за проучвания дава възможност на организациите да събират ценна информация.

С тази алтернатива на SurveyMonkey можете лесно да създавате анкети, използвайки интуитивен интерфейс и широка гама от типове въпроси. Изберете от готови шаблони за анкети или започнете от нулата на празен лист. Разпространяването на анкетите е лесно чрез различни канали като имейл и социални медии.

Най-добрите функции на Qualtrics

Наборът от надеждни функции улеснява бързото и ефективно проектиране на анкети и изчерпателните отчети

Готовите шаблони за анкети помагат за събирането на продуктивна обратна връзка от клиентите

Изкуственият интелект и машинно обучение подобряват функционалността, включително функции като Stats iQ за сложни статистически анализи и Text iQ за анализ на обратна връзка

Високотехнологични мерки за сигурност защитават данните – полезни за провеждането на анонимни проучвания за удовлетвореността на служителите

Интеграции в Google Analytics за онлайн формуляри и анкети

Ограничения на Qualtrics

Липсва ефективен начин за пренасяне на данни от предишни анкети за последващи проучвания

Безплатната версия е ограничена и някои нива не включват основни функции като качване на файлове

Отчитането може да бъде прекалено сложно и отнемащо време

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Цени на Qualtrics

Qualtrics не предлага типични ценови планове. Вместо това, използването на платформата им започва от 1500 долара на година.

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

3. Crowdsignal

Чрез CrowdSignal

Crowdsignal (по-рано известен като Polldaddy) е WordPress плъгин, който ви позволява да създавате и провеждате персонализирани анкети, проучвания и тестове без усилие. Независимо дали събирате обратна връзка от клиенти, провеждате конкурентен анализ или ангажирате аудиторията си, Crowdsignal предоставя лесни за употреба инструменти за създаване на интерактивни анкети и проучвания.

Можете лесно да персонализирате различни типове анкети, да ги разпространявате чрез различни канали и да събирате отговори в реално време. Интуитивният интерфейс и мощните аналитични функции на тази алтернатива на Survey Monkey ви помагат да получите ценна информация от данните.

Най-добрите функции на Crowdsignal

Може да прилага филтри за анализ на произхода на отговорите в реално време

Разнообразни опции за експортиране, включително PDF, Excel, CSV, Google Docs или XML

Може да се инсталира и активира бързо на вашия сайт, за да персонализирате анкетите

Ограничения на Crowdsignal

По-малко усъвършенстваният потребителски интерфейс може да бъде объркващ

Липсата на ограничения за формата на качваните файлове може да доведе до потенциални рискове за сигурността

Няма интеграции с трети страни с доставчици на електронна поща, което може да ограничи синхронизацията на имейл кампаниите

Цени на Crowdsignal

Безплатно

Премиум: 25 $/месец

Бизнес: 59 $/месец

Екип: 29 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Crowdsignal

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

4. Qualaroo

Чрез Qualaroo

Qualaroo е лесен за използване софтуер за онлайн проучвания, който ви позволява да анкетирате конкретни потребители в реално време, точно когато те взаимодействат с вашия продукт или марка. Като събира информация въз основа на поведението на потребителите, демографските данни и историята на посещенията, Qualaroo предоставя полезни данни, които ви помагат да разберете по-добре пътя на клиента.

Тази алтернатива на SurveyMonkey предлага професионално проектирани шаблони, опции за персонализиране и персонализирани подсказки, които се вписват безпроблемно във вашата марка. Техните целеви анкети дават по-ценни отговори от анкетите по имейл, тъй като улавят потребителите в момента. Имате пълен контрол над това кога и към кого е насочена анкетата, което позволява събиране на обратна връзка в ключови моменти.

Най-добрите функции на Qualaroo

Проучвания за Net Promoter Score (NPS) в реално време, достъпни на таблото за управление

Автоматичен превод на езици

Разширена анализа на настроенията, поддържана от IBM Watson

Функции за персонализиране и логика за пропускане чрез плъзгане и пускане

Най-ниският платен план предлага неограничен брой отговори

Ограничения на Qualaroo

Таблото за управление не разполага с по-нюансирани филтри и опции за сортиране

Липса на специфични за бранша шаблони

Ограничени възможности за експортиране на данни

Цени на Qualaroo

Essentials: 99 $/месец

Премиум: 199 $/месец

Бизнес: Започва от 299 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Qualaroo

G2: 4. 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

5. Jotform

Чрез Jotform

Jotform е интуитивна алтернатива на SurveyMonkey с онлайн платформа, която ви позволява да създавате и управлявате персонализирани анкети без усилие. С обширната си библиотека от типове въпроси и персонализирани шаблони, можете да проектирате професионални анкети, съобразени с вашите нужди.

Лесният за използване инструмент за създаване на формуляри на Jotform ви помага да създавате сложни и усъвършенствани анкети без кодиране и да ги интегрирате с над 150 бизнес приложения. Той предлага разширени функции като разклоняване или логика за прескачане и условна логика, за да позволи по-персонализирано преживяване.

Инструментите за отчитане и анализ предоставят ценна информация, а експортирането на данни осигурява безпроблемна интеграция с други системи. С Jotform можете да създадете онлайн анкета или формуляр за събиране на данни и онлайн плащания по сигурен начин, което ще ви помогне да оптимизирате процесите по управление на данните безпроблемно.

Най-добрите функции на Jotform

Интуитивен потребителски интерфейс с функции за плъзгане и пускане, който е лесен за използване и изисква минимално обучение

Интегрира се безпроблемно с много други инструменти чрез Zapier и позволява въвеждане на данни в електронни таблици или PDF файлове

Разнообразна гама от джаджи и мощен редактор за логика на прескачане за широки възможности за персонализиране

Ограничения на Jotform

Имейлите понякога биват отхвърляни или маркирани като спам

Информацията за платежния процесор трябва да се въвежда отново за всеки формуляр

Случаи на сривове и клиенти, които трябва да попълват формулярите отново

Това е безплатна алтернатива на SurveyMonkey, но планът Enterprise е единствената опция за създаване на неограничен брой формуляри и събиране на неограничен брой отговори

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Злато: 129 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

6. QuestionPro

Чрез QuestionPro

QuestionPro е многофункционална платформа за проучвания, която ви дава възможност да провеждате пазарни проучвания и да събирате ценна информация. С над 20 професионални теми за проучвания и възможност да добавите вашето лого, можете да създавате визуално привлекателни проучвания, които съответстват на вашата марка.

Като една от най-добрите алтернативи на SurveyMonkey, QuestionPro предлага разклоняване по логика за прескачане и персонализирани страници за благодарност, подобряващи преживяването на респондентите. Можете да експортирате необработени данни, да интегрирате Google Sheets и да използвате функции като анализ на настроенията и топлинна карта за по-подробен анализ.

С многоезични опции и усъвършенствана логика можете да събирате разнообразни отговори и да адаптирате потока, за да създадете персонализирани анкети. Платформата гарантира сигурност и съответствие с регионалните центрове за данни, като предлага спокойствие при събирането и анализа на данни.

Най-добрите функции на QuestionPro

Сложните процедурни филтри намаляват тежестта за респондентите и подобряват качеството на събраните данни

Функция за автоматично попълване на често задавани въпроси

Условия за филтриране на въпроси към конкретни групи хора

Библиотека с предварително създадени шаблони за анкети

Опции за събиране на отговори офлайн

Една от малкото опции за създаване на анкети, предлагаща безплатен план

Ограничения на QuestionPro

Проблеми с изчисленията на инструмента за претегляне

Случайно прекъсване на работата на платформата, което води до загуба на отговори и потенциални разходи

Ограничен статистически анализ, особено за данни на интервално ниво

Цени на QuestionPro

Необходимо: Безплатно

Разширено: 129 $/месец, фактурира се ежегодно

Team Edition: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за QuestionPro

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

7. Формуляри Formstack

Чрез FormStack Forms

Formstack Forms е мощно онлайн решение за формуляри, което опростява процеса на създаване и управление на формуляри. С неговия лесен за използване интерфейс и богати функции за създаване на формуляри, можете без усилие да проектирате персонализирани формуляри, които отговарят на вашите нужди. Функцията Form Importer ви помага да преминете безпроблемно от настоящия си софтуер за създаване на формуляри.

От прости формуляри за контакт до сложни анкети и регистрации за събития, Formstack Forms предлага гъвкава платформа за събиране на обратна връзка и ефективна организация на данните. Тази алтернатива на SurveyMonkey предлага по-разширени функции като условна логика, маршрутизиране на данни и интеграции с популярни приложения на трети страни, което гарантира безпроблемен поток на данни и автоматизация.

С безопасно съхранение на данни и съответствие с индустриалните регулации като GDPR и HIPAA, Formstack Forms предлага спокойствие при работа с чувствителна информация.

Най-добрите функции на Formstack Forms

Няколко опции за персонализиране въз основа на нуждите от данни, изискванията за плащане и конкретните правила на кампанията

Разнообразните приложения включват събиране на данни за анкети, регистрации за програми, откази и подобрено изпълнение на проекти

Лесно вграждане на анкети и формуляри в уебсайтове за програми и събития

Специализиран в образователни и академични изследвания

Ограничения на Formstack Forms

Ограничен контрол на текста за полета и заглавия

Правилата и формулите могат да бъдат трудни за персонализиране, което води до потенциални грешки

Настройките в падащия списък за даден въпрос могат да изтрият съществуващите условни настройки

Неограничени анкети само в плана Enterprise и няма истински безплатен план

Цени на Formstack Forms

Стартово ниво: 125 $/месец

Екипи: 250 $/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Formstack Forms

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

8. FormAssembly

Чрез FormAssembly

FormAssembly е гъвкав инструмент за създаване на формуляри, който ви позволява безпроблемно да събирате и свързвате данни от различни формати, спестявайки ви време и елиминирайки ръчното въвеждане на данни. Тази алтернатива на SurveyMonkey разполага с сигурна платформа и отговаря на различни регулации, включително GDPR и HIPAA, което ви позволява да поддържате сигурността и поверителността на данните в рамките на вашите пазарни проучвания.

Интеграциите на FormAssembly с трети страни, като Salesforce, PayPal и Stripe, гарантират безпроблемно прехвърляне на данните там, където са необходими, което ви позволява да действате въз основа на количествени и качествени данни. Платформата предлага готови теми и шаблони за формуляри, достъп до мобилно приложение и персонализирани разрешения за по-голяма гъвкавост.

С функции като усъвършенствана автоматизация на работния процес и маскиране на чувствителни данни на ниво поле, FormAssembly ви дава възможност да оптимизирате документацията и изпълнението на проекти, като същевременно спазвате практиките за управление на данните.

Най-добрите функции на FormAssembly

Логиката на разклоняване ви позволява да създадете един формуляр за различни аудитории

Гъвкавите дизайнерски функции включват персонализиране на бек-енда и възможности за предварително попълване на формуляри

Готовите за употреба конектори позволяват персонализирани работни процеси

Една от малкото безплатни алтернативи на SurveyMonkey

Ограничения на FormAssembly

Проблемите с редактирането или добавянето на въпроси след създаването на формуляр могат да доведат до объркани отговори

Трудно е да редактирате полетата във формулярите след интегрирането с други платформи

Неясните съобщения за грешки затрудняват диагностицирането на проблеми

Цени на FormAssembly

Безплатен план

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Premier: 249 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Compliance Cloud: Свържете се с нас за цени

Government Cloud: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FormAssembly

Чрез Constant Contact

Constant Contact е динамична платформа, която ви дава възможност да взаимодействате ефективно с вашата аудитория. Неговият лесен за използване интерфейс ви позволява да създавате и изпращате професионални имейли, да проектирате привлекателни бюлетини и да автоматизирате имейл кампании без усилие.

Тази алтернатива на SurveyMonkey предлага широка гама от персонализирани шаблони и надеждни функции, включително управление на списъци, сегментиране на контакти и анализи в реално време. Удобните инструменти за интеграция в социалните медии, регистрация на събития и онлайн и офлайн анкети допълнително подпомагат вашите маркетингови усилия.

С Constant Contact можете да изградите силни взаимоотношения, да повишите удовлетвореността на клиентите и видимостта на марката си, както и да постигнете маркетинговите си цели.

Лесно създаване на кампании с ясни съобщения за грешки

Персонализирани шаблони за имейли, които гарантират последователност на бранда

Управлява добре отказите, за да предотврати спам за респондентите

Извличането на данни не е много интуитивно или лесно за ползване

Липса на A/B тестване на темата с функция за автоматично повторно изпращане

Ограничено визуално сравнение между имейли

Няма безплатен план за създаване на анкети

Lite: 12 $/месец

Стандартен: 35 $/месец

Премиум: 80 $/месец

G2: 4,0/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2400 отзива)

10. Google Forms

чрез Google Forms

Google Forms е лесна за използване платформа, която ви позволява да създавате формуляри без усилие. С интуитивния си интерфейс можете да избирате от различни типове въпроси, да персонализирате дизайна и да добавите логика за безпроблемно преживяване на клиентите.

Автоматичните обобщения предоставят графики в реално време и възможност за анализ на данните в Google Sheets за по-задълбочени прозрения. Достъпни от всяко устройство, можете да създавате анкети и да отговаряте на тях, докато сте в движение. Тази алтернатива на SurveyMonkey предлага сътрудничество в реално време, за да гарантира оптимизиран работен процес. Можете също да зададете правила за валидиране за чисти данни от отговорите с вградена интелигентност.

Най-добрите функции на Google Forms

Интегрира се с Google Workspace, подобрява функционалността и позволява повече споделяне и сътрудничество

Инструмент, базиран в облака, с функция за автоматично запазване, за да се намали рискът от загуба на данни

Разнообразни модели за дизайн на формуляри осигуряват допълнителна гъвкавост

Ограничения на Google Forms

Няма автоматични предложения или указания при възникване на грешки

Като алтернатива на SurveyMonkey, Google Forms разполага с изключително малка библиотека от шаблони

Ограничени възможности за персонализиране, което затруднява съгласуването на дизайна на формуляра с брандинга на компанията

Цени на Google Forms

Безплатно

Business Standard: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Google Forms

GetApp: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Какво трябва да търсите в алтернативите на SurveyMonkey?

Готови ли сте да преминете от SurveyMonkey? Чудесно! Нека определим какво ви е необходимо в една алтернатива.

На първо място, простота.

Ясният и лесен за използване интерфейс на вашия инструмент за онлайн анкети е задължителен. Без излишни усложнения, просто безпроблемен начин да създавате анкети и формуляри, за да получите точните данни, от които се нуждаете, за да предприемете действия. Искате решение, което работи за вас, а не срещу вас.

Следващо, персонализиране на анкетите.

Свободата да персонализирате софтуера си за анкети в крайна сметка ще ви помогне да увеличите ангажираността и отговорите. По-голям контрол върху типовете въпроси, дизайна и брандирането ще се отрази в събраните данни от анкетите ви.

След това помислете за разпространението.

Най-добрите алтернативи на SurveyMonkey трябва да предлагат различни видове анкети, опции за споделяне и неограничен брой анкети, за да събират разнообразни данни за клиентите и проучвания на потребителите във всички ваши канали. Обмислете всичките си канали, независимо дали става дума за имейл, социални медии или дори лични събития с QR кодове, които насочват хората към онлайн анкети или формуляри.

Не забравяйте анализа на данните.

Вашият нов инструмент трябва да превръща отговорите от анкетите в реални, приложими в практиката прозрения. Търсете резултати в реално време, прогнозен анализ, разширени възможности за отчитане и експортиране на количествени данни. Освен това може да ви е необходим инструмент за създаване на анкети, който се интегрира ефективно с вашите инструменти за данни, като Google Analytics, за да сте сигурни, че разполагате с най-точните анкети и прозрения за аудиторията.

И накрая, но не на последно място, стойността. Ценовият модел справедлив ли е? Има ли безплатна версия или планове за различни нужди и бюджети? Добрата алтернатива няма да ви струва цяло състояние, но все пак предлага мощни функции като WYSIWYG възможности за плъзгане и пускане, неограничен брой формуляри, мобилни анкети или възможност за анализ на резултатите от обратната връзка в рамките на платформата.

Намерете най-добрата алтернатива на SurveyMonkey за вашия бизнес

С огромния избор от алтернативи на SurveyMonkey, не сте ограничени до една платформа, когато трябва да създадете и разпространите ефективни анкети или формуляри. Разглеждането на други инструменти за анкетиране отваря свят от нови функции, гъвкавост и ефективност, които да подпомогнат събирането на данни.

Не забравяйте, че идеалният инструмент трябва да отговаря на вашите уникални нужди – независимо дали става въпрос за оптимизиране на задачите, повишаване на ангажираността на клиентите или възможност за автоматизиране на анкетите или създаване на анкети с бял етикет.

Готови ли сте да направите крачката и да разгледате възможностите си? Започнете с ClickUp о ще днес с неговите гъвкави опции за персонализирани анкети, които ще ви помогнат да постигнете успех.