Google Forms или SurveyMonkey: най-добрият инструмент за анкети?

Създаването на онлайн формуляри може да бъде трудна задача, особено когато се опитвате да намерите идеалния инструмент за анкети, с който да получите ясни и полезни резултати. Независимо дали сте собственик на малък бизнес, който събира обратна връзка от клиенти, или организатор на събития, който изпраща покани, подходящата платформа за анкети може да направи голяма разлика.

Тук на сцената излизат тежките артилеристи – Google Forms и SurveyMonkey.

И двете са популярни, надеждни и предлагат множество разширени функции, но как да разберете коя от тях е подходяща за вашите нужди? Дали е простотата на Google Forms или SurveyMonkey с възможностите си за персонализиране?

Нека разгледаме подробно и ви помогнем да вземете най-доброто решение за следващия си проект за създаване на анкета.

Какво представляват Google Forms?

Да предположим, че наемате нови служители и трябва да съберете важна информация от всеки един от тях, като например данни за контакт, заявки за оборудване или предпочитания за обучение. Google Forms прави този процес толкова лесен, колкото изпращането на имейл.

Като част от пакета Google Workspace, Google Forms ви позволява да създавате прости формуляри за минути и автоматично събира всички отговори в Google Sheets – идеално за бърз анализ на данни без нужда от допълнителни инструменти.

Независимо дали сте собственик на бизнес или преподавател, който провежда анкета в клас, Google Forms предлага лесно за използване изживяване без необходимост от обучение.

Функции на Google Forms

Google Forms може да изглежда прост, но не се заблуждавайте – той има много полезни функции. С няколко трика за Google Forms можете да увеличите потенциала за оптимизиране на вашите анкети:

1. Интеграция с Google Sheets

Отговорите се организират автоматично в Google Sheet, така че можете да проследявате обратната връзка в реално време. Например, ако провеждате проучване за удовлетвореността на клиентите, ще виждате резултатите веднага щом постъпят, готови за незабавен анализ.

Ако обаче търсите по-разширена гама от инструменти, много алтернативи на Google Workspace предлагат подобрени опции за персонализиране и интеграция.

2. Персонализирани шаблони

Не знаете откъде да започнете? Google Forms предлага разнообразни шаблони за Google Form за всичко – от регистрация за събития до формуляри за обратна връзка от клиенти. Просто изберете един, персонализирайте го и натиснете „Изпрати“!

3. Сътрудничество в реално време

Работите в екип? Можете да поканите колеги да редактират и допринасят за вашата форма едновременно. Google Forms е чудесна опция за създаване на форми за софтуерни екипи, като им помага да си сътрудничат ефективно чрез събиране на обратна връзка, проследяване на напредъка на проекта или управление на заявките на екипа в реално време.

4. AI помощ

Ако имате достъп до функциите на Google Workspace Labs, можете да получите помощ от AI асистента Gemini, за да създадете проста форма. Използвайте различни подсказки, за да създадете различни AI-генерирани форми за минути. Все още обаче не е известно кога тази AI помощ ще бъде достъпна за всички потребители.

Цени на Google Forms

Безплатно за всеки, който има акаунт в Google

Google Workspace Business Starter: 7,20 $/потребител на месец

Google Workspace Business Standard: 14,40 $/потребител на месец

Google Workspace Business Plus: 21 USD/потребител на месец

Този инструмент на Google е чудесен избор за прости онлайн анкети, особено ако вече използвате Google Workspace. Но какво става, ако ви трябват повече функции? Тогава SurveyMonkey е вашият избор.

Какво е SurveyMonkey?

Имате нужда от нещо повече от обикновен формуляр? Използвайте SurveyMonkey – инструмент, създаден за по-задълбочено проучване на вашите данни. Независимо дали провеждате проучвания за удовлетвореността на клиентите или подробни пазарни проучвания, SurveyMonkey предлага набор от функции, предназначени за сериозно събиране и анализ на данни.

За предприемачи, преподаватели и пазарни изследователи, които се нуждаят от повече гъвкавост и контрол, SurveyMonkey предлага усъвършенствани инструменти за създаване на високо персонализирани анкети и събиране на значима информация.

Функции на SurveyMonkey

Функциите на SurveyMonkey са подходящи за тези, които търсят нещо повече от обикновени анкети:

1. Разширени възможности за персонализиране

Искате анкетата ви да изглежда професионално? С SurveyMonkey можете напълно да персонализирате формулярите си с вашата собствена марка, логика на въпросите и дори логика за пропускане, за да покажете конкретни въпроси въз основа на отговорите на потребителите.

Например, ако клиент избере „Недоволен“ в анкета за обратна връзка за продукт, можете да зададете последващи въпроси, за да разберете причината.

2. Подробни отчети и анализи

След като съберете отговорите, SurveyMonkey не ви оставя само с необработени данни. Можете да създавате подробни отчети с диаграми, графики и анализи в реално време.

Представете си, че провеждате проучвания за ангажираността на служителите и трябва да споделите резултатите на среща – инструментите за отчитане на SurveyMonkey ще ви помогнат, като ви позволят да представите заключенията си с няколко кликвания.

3. Готови за употреба шаблони

Не сте сигурни как да започнете анкетата си? SurveyMonkey предлага разнообразие от готови шаблони за всичко – от планиране на събития до проучвания на клиенти. Ако събирате обратна връзка от клиенти, техните шаблони за обратна връзка могат да ви спестят време и да ви гарантират, че задавате правилните въпроси, за да съберете полезна информация.

4. AI помощ

Функцията Genius на SurveyMonkey използва изкуствен интелект, за да създава автоматично анкетни формуляри за вас. Можете да използвате един от предварително създадените подсказки или да опитате свой собствен, за да генерирате формуляри и да ги редактирате според вашите изисквания. Тя дори предлага най-подходящия формат за въпросите и използва машинно обучение, за да ви даде идеи за подобряване на структурата на анкетата.

Цени на SurveyMonkey

Безплатно

План „Team Advantage“: 25 USD/потребител на месец

План Team Premier: 75 USD/потребител на месец

Стандартен месечен план: 99 $/месец

Облак (индивидуален план – Advantage Annual): 468 $/година

Облак (индивидуален план – Premier Annual) : 1428 $/година

Enterprise: Персонализирани цени

SurveyMonkey предлага по-подробни функции, но е по-скъп. Ако целта ви е да получите задълбочени данни и персонализирано брандиране, си заслужава да го имате предвид.

Но как се сравнява с Google Forms за вашите конкретни нужди?

Google Forms срещу SurveyMonkey: сравнение на функциите

Изборът между Google Forms и SurveyMonkey не е просто избор на инструмент – той е избор на подходящия софтуер за създаване на формуляри , който ви помага да работите по-умно, а не по-усилено.

Независимо дали провеждате бързи анкети за обратна връзка от служителите или подробни проучвания на пазара, знанието коя софтуерна платформа за създаване на формуляри най-добре отговаря на вашите нужди може да ви спести време и разочарования.

Нека разгледаме как се сравняват тези два инструмента в най-важните области:

Функция Google Forms Survey Monkey Визуално сътрудничество Да Да Шаблони Предварително проектирани и интуитивни, но ограничени шаблони Широка гама от подробни и персонализирани шаблони Сътрудничество в реално време Да Да Интеграции Само за Google Workspace Множество платформи Инструменти за улесняване Основни (коментари, сътрудничество в реално време) Разширени функции (анкети, гласуване, таймери) Персонализиране Ограничено (цветове, лого) Обширно (брандиране, оформление) Логически функции Основни (многократен избор, кратки отговори) Разширени функции (логика за прескачане, разклоняване на въпроси) Отчитане и анализ на данни Basic (Google Sheets) Разширени (вградени диаграми и отчети) AI помощ Само в Labs Създаване и усъвършенстване на анкети с помощта на изкуствен интелект Безплатен план Да Да, с ограничени функции

Сега нека сравним подробно разликите между тях:

Характеристика № 1: Леснота на използване

Google Forms: Когато имате нужда от анкета още вчера, лекотата на употреба е от решаващо значение. Google Forms е определението за простота – можете да създадете и стартирате анкета за минути.

Например, ако сте учител, който създава тест, или маркетинг специалист, който събира обратна връзка след пускането на продукт на пазара, интерфейсът на Google Forms с функция „плъзгане и пускане“ прави процеса бърз и лесен.

SurveyMonkey: От друга страна, SurveyMonkey ви дава по-голям контрол, но отнема малко повече време, за да се научите да го използвате. Трябва ли да показваме различни въпроси в зависимост от отговорите на даден човек? Функцията за прескачане на логика на SurveyMonkey е идеална за това.

Той е идеален за по-задълбочени анкети, като например пазарни проучвания, които разглеждат поведението на клиентите, но изисква известно време за усвояване.

Победител: Ако скоростта е вашият основен приоритет, Google Forms е ясен победител. Въпреки това, SurveyMonkey може да си заслужава допълнителното време, ако се нуждаете от повече персонализация и контрол.

Характеристика № 2: Персонализиране и брандиране

Анкетата не е просто събиране на отговори – тя е продължение на вашата марка.

Google Forms: Предлага основни възможности за персонализиране, като ви позволява да променяте цвета на фона и да добавяте лого, но това е всичко. Това може да ви свърши работа, ако провеждате вътрешно проучване или събирате отговори от студенти.

SurveyMonkey: Позволява ви да се развихрите с персонализирано брандиране, от добавяне на лого до персонализиране на цветовете и оформлението. Например, ако провеждате проучване за удовлетвореността на клиентите, можете да се уверите, че проучването се вписва безпроблемно в бранда ви.

Победител: Опциите за дизайн на SurveyMonkey му дават определено предимство, ако искате да впечатлите аудиторията си.

Характеристика № 3: Събиране и анализ на данни

И двата инструмента работят добре, но по различен начин.

Google Forms: Интегрира се безпроблемно с Google Sheets, като ви предоставя достъп в реално време до отговорите. Например, току-що сте пуснали нов продукт на пазара и сте изпратили анкета за обратна връзка до вашите клиенти.

Отговорите се събират автоматично в Google Sheet, което ви позволява бързо да анализирате оценките за удовлетвореност или да идентифицирате потенциални подобрения на продукта.

SurveyMonkey: Разширява анализа с вграден софтуер за анализ на анкети, предлагащ диаграми, графики и разширени отчети.

Победител: Ако управлявате обслужването на клиенти и се нуждаете от анализ на тенденциите в обратната връзка във времето, функциите за отчитане на SurveyMonkey ви позволяват да генерирате изпипани, лесни за четене отчети – без да е необходимо да ги експортирате.

Google Forms срещу SurveyMonkey в Reddit

Когато избирате между Google Forms и SurveyMonkey, понякога най-добрите идеи идват от тези, които използват тези инструменти ежедневно. Затова се обърнахме към Reddit, за да видим какво казват реалните потребители – и техните отзиви ни дават ценна информация.

За тези, които дават приоритет на простотата и безпроблемната интеграция, Google Forms печели похвали. Потребителят catcheroni в Reddit го обобщава перфектно:

Той е безплатен, лесен за използване и се интегрира много лесно с Google Sheets, който използвам често.

Той е безплатен, лесен за използване и се интегрира много лесно с Google Sheets, който използвам често.

Това прави Google Forms предпочитана опция за потребители, които се нуждаят от бърз и лесен начин да събират отговори и незабавно да анализират данните в Google Sheets.

От друга страна, SurveyMonkey също има лоялни потребители, които ценят баланса между лекота и функционалност. Както казва потребителят torresburriel в Reddit:

Ние използваме SurveyMonkey. Той е прост, достъпен и лесен за участниците.

Ние използваме SurveyMonkey. Той е прост, достъпен и лесен за участниците.

Тази обратна връзка подчертава предимството на SurveyMonkey в предоставянето на интуитивно изживяване както за създателите на анкети, така и за респондентите, особено когато се търси по-разширена персонализация.

И така, какъв е вердиктът? И двата инструмента имат своите предимства в зависимост от вашите нужди, но като чуете директно от потребителите, ще получите по-ясна представа кои от тях биха били най-подходящи за вашите проекти.

Google Forms или SurveyMonkey? Трябва да изберете Google Forms, ако: Търсите напълно безплатен инструмент, който позволява неограничен брой отговори

Имате нужда от интуитивен интерфейс, който се интегрира добре с другите услуги на Google.

Вашите нужди от анкети са основни, като се фокусирате предимно върху събирането на данни, без да се налага да използвате усъвършенствани аналитични инструменти. Трябва да изберете SurveyMonkey, ако: Вашите анкети обикновено са краткосрочни проекти, за които е достатъчен лимит от 25 отговора.

Имате нужда от разширени функции и опции за персонализиране за професионални настройки.

Готови сте да инвестирате в платен план за разширени възможности и по-богати опции за шаблони. Google Forms е идеален за потребители, които търсят икономично и лесно за използване решение за неограничено събиране на данни, докато SurveyMonkey е подходящ за тези, които се нуждаят от по-сложни инструменти за анкети и са готови да платят за допълнителни функции. Ако не можете да изберете и искате най-доброто от двата свята, обмислете ClickUp!

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Google Forms и SurveyMonkey

Ако Google Forms или SurveyMonkey не предлагат необходимите ви разширени функции или гъвкавост, може би е време да разгледате други опции. Има много конкуренти на Google Forms и алтернативи на SurveyMonkey, но една от тях се откроява – ClickUp.

ClickUp ви позволява да създавате формуляри, автоматично преобразува отговорите в изпълними задачи, интегрира се безпроблемно с работните процеси и предлага анализ на данни в реално време чрез персонализирани табла.

Това е цялостно решение, което надхвърля простото създаване на формуляри.

Ето как ClickUp може да опрости работата ви:

1. Изглед на формуляра

Превърнете отговорите от анкетите в изпълними задачи с ClickUp Form View.

Когато събирате обратна връзка от клиенти, вместо да въвеждате ръчно отговорите в отделна система, ClickUp Form View автоматично превръща тези отговори в задачи за вашия екип.

Възможността за прилагане на условна логика във формулярите ги прави още по-мощни – позволява ви да показвате конкретни въпроси въз основа на предишни отговори, като по този начин гарантирате, че ще съберете по-релевантни данни от респондентите си.

Всяко подадено предложение се превръща в задача, по която вашият екип може да започне да работи веднага, което оптимизира целия процес.

Да речем, че имате онлайн магазин и изпращате анкети след покупка. С Form View всеки отговор, независимо дали е положителна оценка или оплакване, се превръща в задача, възложена на съответния член на екипа. Това елиминира ръчното проследяване и гарантира, че нищо не се пропуска.

2. Управление на задачите

Превърнете автоматично подадените формуляри в задачи и поддържайте екипа си в синхрон с ClickUp Tasks.

Истинската сила на ClickUp се крие в способността му да свързва всичко. Когато някой изпрати формуляр, можете автоматично да го превърнете в задача в ClickUp, да го възложите на член от екипа и да зададете крайни срокове.

Да предположим, че провеждате анкета за обратна връзка от клиенти след пускането на продукт на пазара. Вместо да сортирате отговорите ръчно, ClickUp Tasks може автоматично да присвои всеки отговор като задача на съответния отдел.

Например, положителните отзиви могат да бъдат препратени към маркетинговия отдел за препоръки, докато проблемите с продуктите могат да бъдат препратени директно към отдела за обслужване на клиенти за последващи действия. По този начин нито един отзив не се пропуска и всяка задача се проследява от начало до край.

С други думи, за разлика от традиционните инструменти за проучвания, ClickUp отива отвъд създаването на формуляри и се интегрира директно със софтуера си за управление на задачи, което го прави идеален за екипи, които трябва да предприемат действия въз основа на получената обратна връзка.

Независимо дали управлявате обратна връзка от клиенти или вътрешни запитвания, ClickUp гарантира, че всяко подадено запитване се обработва ефективно и се проследява от начало до край.

3. Шаблони за обратна връзка

Изтеглете този шаблон Събирайте, организирайте и приоритизирайте обратната връзка лесно с шаблона за обратна връзка на ClickUp.

ClickUp предлага и готови решения, като шаблона за обратна връзка на ClickUp. Този шаблон е идеален за събиране и организиране на обратна връзка на едно място.

Независимо дали събирате обратна връзка от служители или анкетирате потребители за вашия продукт, обратната връзка се структурира незабавно за лесен анализ. Можете да я персонализирате според нуждите си, за да сте сигурни, че ще получите желаните данни.

Да речем, че ръководите екип за успех на клиентите и изпращате анкета за обратна връзка относно нова функция. Шаблонът на формуляра за обратна връзка категоризира и приоритизира всеки отговор, което улеснява идентифицирането на проблемите, които трябва да бъдат решени най-напред.

Освен това, общата препоръчителна табло ви дава възможност да обсъждате и съхранявате всичките си идеи, свързани с обратната връзка.

4. Автоматизация и анализи

ClickUp отива отвъд формулярите – той автоматизира целия процес. С ClickUp Automations можете да настроите работни потоци въз основа на отговорите от анкетите.

Например, ако някой избере отрицателен отговор, ClickUp може автоматично да възложи последваща задача на екипа ви за обслужване на клиенти. Или, ако анкетата разкрие проблем с висок приоритет, можете да задействате сигнал за незабавно действие.

Визуализирайте ключови данни и следете напредъка в реално време с ClickUp Dashboards.

Но това не е всичко – таблото на ClickUp ви предоставя информация в реално време, така че можете да следите тенденциите, да проследявате процента на отговорите и да визуализирате данните си, без да напускате платформата.

Трябва да представите резултатите от анкетата на среща? Вградените табла за управление ви позволяват да генерирате отчети за секунди, което прави данните ви незабавно използваеми.

ClickUp не е просто инструмент – това е цялостно решение за екипи, които трябва да правят повече с своите анкети.

Ако сте надхвърлили ограниченията на Google Forms и SurveyMonkey, способността на ClickUp да интегрира формуляри, задачи, автоматизации и информация в реално време го превръща в революционен инструмент за всеки, който иска да превърне данните в действие.

Създавайте ефективни формуляри и анкети с ClickUp

И Google Forms, и SurveyMonkey предлагат уникални предимства, което ги прави подходящи за различни случаи на употреба.

Google Forms е чудесен безплатен инструмент за прости анкети и формуляри с основни функции в екосистемата на Google. SurveyMonkey е идеален, ако искате да създавате анкети с по-разширени функции и отчети.

ClickUp, от друга страна, предлага мощна комбинация от създаване на формуляри и управление на проекти, което го прави универсален избор за екипи, които се нуждаят от събиране и анализ на данни в рамките на работните си процеси.

Интегрираният подход на ClickUp означава, че всяко подадено проучване не е просто данни – то е стъпка към подобряване на вашия бизнес. Независимо дали става дума за проследяване на отговорите в реално време, автоматизиране на работните процеси въз основа на обратна връзка или създаване на визуални отчети, ClickUp ви помага да свършите нещата по-бързо и по-умно.

Готови ли сте да видите как ClickUp може да промени вашите анкети и управлението на задачите?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и открийте по-добър начин на работа!