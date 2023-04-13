По-умни формуляри, задвижвани от условна логика, подпомагат най-сложните ви работни процеси

Изминаха почти три години, откакто ClickUp въведе Form View. Оттогава тя се превърна в любима функция на потребителите, защото формулярите са основният начин, по който нашите потребители събират информация от хората и въвеждат тези данни в ClickUp.

Формулярите се използват от всички видове бизнеси, от софтуерни компании, които събират потенциални клиенти, до автопаркове, които подават заявки за резервни части. Тъй като примерите за употреба са безкрайни, може да бъде трудно да конфигурирате формуляра си, за да получите нужната информация от подходящите хора.

Разбираме ви. Ето защо работихме усилено, за да направим ClickUp Forms по-мощни от всякога.

Днес с радост представяме една от най-желаните функции – условната логика във формулярите – впечатляваща нова възможност, която ви позволява да създавате по-интелигентни формуляри за най-сложните си работни процеси.

Условната логика в ClickUp Forms ви позволява да създавате по-интелигентни формуляри за събиране на данни или информация, като например обратна връзка за продукти.

Какво е условна логика?

Условната логика ви позволява да създадете един динамичен формуляр, който поддържа множество случаи на употреба, спестявайки ценно време на вас и на лицето, което попълва формуляра!

С условната логика във формулярите можете:

Създайте един формуляр , който се адаптира в реално време въз основа на предишни избори на полета, за да поддържа различни случаи на употреба.

Оптимизирайте попълването на формулярите , като показвате на хората само полетата, които са свързани с техните нужди.

Управлявайте сложни процеси, като събирате по-точна информация от респондентите, за да задействате , като събирате по-точна информация от респондентите, за да задействате конкретни работни процеси или автоматизации.

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

Примери за динамични формуляри, които спестяват време

Имате нужда от идеи, за да започнете? Ето няколко от най-често срещаните начини, по които нашата общност използва формулярите:

Обратна връзка за продукта: ClickUp Forms улеснява продуктовите екипи да позволят на потребителите да : ClickUp Forms улеснява продуктовите екипи да позволят на потребителите да докладват бъгове , да подават заявки за функции или да предлагат подобрения на потребителския опит. Сега, с условната логика, те могат да събират всичко това, използвайки един формуляр. В зависимост от типа обратна връзка, която потребителят подава, формулярът ще им покаже подходящите полета, които да попълнят. Професионален съвет: Използвайте автоматизации , за да насочите обратната връзка към правилния екип или дори да я добавите към спринта за следващата седмица. Креативни заявки: Имате ли проблеми с убеждаването на заинтересованите страни да приемат процеса на заявки за креативни ресурси на вашия екип? Използването на формуляр с условна логика може да улесни получаването на необходимата информация, като сценарий за видео или спецификации за нова графика. Ще съберете точно нужната информация, независимо от типа на ресурса, и вашият екип ще : Имате ли проблеми с убеждаването на заинтересованите страни да приемат процеса на заявки за креативни ресурси на вашия екип? Използването на формуляр с условна логика може да улесни получаването на необходимата информация, като сценарий за видео или спецификации за нова графика. Ще съберете точно нужната информация, независимо от типа на ресурса, и вашият екип ще бъде по-продуктивен от всякога! Насочване на потенциални клиенти: Уверете се, че всеки потенциален клиент получава най-доброто обслужване от вашия : Уверете се, че всеки потенциален клиент получава най-доброто обслужване от вашия екип по продажбите . С условната логика можете да задавате различни въпроси в зависимост от конкретния продукт или услуга, от които се интересува потенциалният клиент, и след това да насочвате потенциалните клиенти по подходящ начин. Заявки за ИТ услуги: ИТ екипите вече могат да предоставят на своите колеги единна форма за всички техни технологични заявки, независимо дали вашият колега се нуждае от достъп до нов софтуер или нов компютър. Например, с условната логика можете да попитате служителите дали : ИТ екипите вече могат да предоставят на своите колеги единна форма за всички техни технологични заявки, независимо дали вашият колега се нуждае от достъп до нов софтуер или нов компютър. Например, с условната логика можете да попитате служителите дали използват Mac или PC и въз основа на избора им да им представите списък с версиите на MacOS или Windows OS в следващото поле. Най-накрая ще създадете опростен процес, който е безпроблемен за всички участници!

Оптимизирайте вътрешните заявки за дизайнерски или ИТ екипи, за да събирате точната информация, необходима във вашите формуляри.

Повишете ефективността на формулярите с автоматизации

Както знаете, подаването на формуляр е само началото! Чрез съчетаването на формуляри с автоматизация можете наистина да започнете да автоматизирате напълно процесите в цялата си компания, спестявайки огромно количество време.

Ето няколко от любимите ми трикове, които ще ви помогнат да поставите формулярите на автопилот:

Разпределяне на задачи : Използвайте условната логика във формулярите, за да съберете подходяща информация по дадена тема, с цел да разпределите задачата на подходящия член на екипа. Например, можете да разпределите различни задачи за обратна връзка за продукти въз основа на това кой : Използвайте условната логика във формулярите, за да съберете подходяща информация по дадена тема, с цел да разпределите задачата на подходящия член на екипа. Например, можете да разпределите различни задачи за обратна връзка за продукти въз основа на това кой продуктов мениджър отговаря за съответната функция.

Добавяне на задача към няколко списъка : Намалете времето за отговор, като препращате подадените формуляри към екипа, който трябва да се заеме с работата. Например, може да искате да изпратите заявката за нов компютър към списъка на екипа за въвеждане на нови служители и да препратите заявката за софтуер към списъка за заявки за ИТ услуги.

Приложете шаблон : Започнете с ключовете в контакта и имайте всички свои подзадачи, изпълнители и взаимоотношения вече настроени, когато постъпи формуляр.

Изпращане на известия: Добавете коментар @mention, който да бъде прегледан от някого, така че работата да се появи в известията му.

Независимо дали искате да съберете обратна връзка за продукта, да оптимизирате процесите си по приемане на клиенти или да повишите ефективността на продажбите, условната логика във формулярите може да ви помогне да го направите. А най-хубавото е, че тази функция вече е достъпна!

Преминете към Business Plus или Enterprise и се убедете сами в мощността на условната логика във формулярите.