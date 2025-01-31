10-те най-добри безплатни софтуера за диаграми на Гант за Mac през 2025 г.

Диаграмите на Гант са идеални за управление на проекти, защото предоставят визуален преглед на времевата рамка и обхвата на даден проект. Те улесняват оценката на времевата рамка на проектите и идентифицирането на потенциални пречки в работния процес.

А когато са вградени в софтуер за управление на проекти, диаграмите на Гант придобиват суперсили – могат да се свързват със задачи и изпълнители, да преместват свързани задачи, когато се променят крайните срокове, и да ви показват напредъка на проекта в реално време.

За съжаление, много софтуери за диаграми на Гант работят само (или по-добре) на Windows системи. Но ако сте потребител на Mac, не се притеснявайте – има инструменти, които работят на вашето устройство. Научете повече в този списък с 10 софтуера за диаграми на Гант за потребители на Mac.

Какво трябва да търсите в софтуера за диаграми на Гант за Mac?

Когато избирате софтуер за диаграми на Гант за Mac, имайте предвид следните функции:

Потребителски интерфейс: Потребителският интерфейс трябва да е лесен за използване и разбиране. Той трябва да улеснява достъпа до всички функции, от които се нуждаете. Автоматизация: Трябва да можете да автоматизирате рутинните стъпки и простите работни процеси, за да спестите време, прекарано в Трябва да можете да автоматизирате рутинните стъпки и простите работни процеси, за да спестите време, прекарано в създаването на диаграми на Гант. Сътрудничество: Софтуерът за диаграми на Гант трябва да улеснява сътрудничеството, като позволява на членовете на екипа да възлагат, преглеждат и коментират задачи. Мониторинг на производителността: Мониторингът на производителността е задължителна функция за всеки софтуер за диаграми на Гант. Тази функция ви позволява да проследявате напредъка на различни задачи и да анализирате как те влияят на Мониторингът на производителността е задължителна функция за всеки софтуер за диаграми на Гант. Тази функция ви позволява да проследявате напредъка на различни задачи и да анализирате как те влияят на цялостния график на проекта.

Прочетете нататък, за да научите за 10-те най-добри инструмента за създаване на диаграми на Гант на Mac.

10-те най-добри софтуера за диаграми на Гант за Mac

Разгледайте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е облачен пакет за продуктивност с изглед на диаграма на Гант за управление на проекти. Той прави диаграмите на Гант красиви с изчистен потребителски интерфейс и персонализирани елементи.

Както и останалата част от платформата, инструментът за диаграми на Гант на ClickUp за Mac е удоволствие за използване, с отзивчив интерфейс за плъзгане и пускане и поддръжка за няколко сътрудници, работещи едновременно върху една и съща диаграма.

Разгледайте нашия инструмент за диаграми на Гант, като изтеглите ClickUp за MacOS и започнете с този прост шаблон на Гант.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматично идентифицира потенциални пречки с интелигентно проследяване на критични пътища

Динамичен изглед на времевата линия, включително автоматично препланиране на всички свързани задачи, когато премествате задача с зависимости.

Сортиране с едно кликване според крайния срок, приоритет, отговорни лица, дата на създаване и други опции за сортиране.

Проследявайте напредъка на проекта в реално време с динамични проценти на напредъка.

Получете цялостен поглед върху всички текущи проекти в една диаграма на Гант с ясно цветово кодиране.

Отзивчив интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за множество сътрудници, които да правят промени в диаграмата.

Ограничения на ClickUp

Потребителите на безплатния план не могат да експортират диаграми на Гант като PDF или PNG файлове.

Новите потребители може да се почувстват претоварени от възможностите за персонализиране (нещо, което можете да смекчите, като започнете с шаблони за диаграми на Гант , а не с празен лист).

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Toggl Plan

чрез Toggl

Toggl Plan е инструмент за планиране и управление на проекти, който предоставя изглед на диаграма на Гант. Можете да създавате диаграми на Гант за всеки проект и лесно да преглеждате състоянието на задачите и напредъка. Toggl служи и като календар на екипа и планиращ инструмент за проекти.

Ако след като прочетете за функциите и ограниченията на Toggl Plan не сте сигурни дали искате да го пробвате, разгледайте този списък с алтернативи на Toggl.

Най-добрите функции на Toggl Plan

Сегментираният изглед на диаграмата на Гант улеснява идентифицирането на дългосрочните задачи.

Добавете контекст с прикачени файлове, коментари и списъци за проверка

Адаптивният дизайн гарантира, че диаграмата се настройва автоматично при промяна на размера на прозореца.

Има интеграции с популярни приложения като Asana, Trello, Jira, Zendesk и Basecamp.

Ограничения на плана Toggl

Може да добавите само един прикачен файл за всяка задача

Не можете да скриете „завършените“ задачи, освен ако не сте на по-скъпия бизнес план.

Цени на Toggl Plan

Безплатна пробна версия

Екип: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Toggl Plan

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

3. TeamGantt

чрез TeamGantt

TeamGantt е мощен софтуер за диаграми на Гант за Mac с атрактивен потребителски интерфейс и акцент върху екипната работа. Той включва функции като чат за конкретни задачи, автоматизирани задачи и планиране на проекти, както и интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на TeamGantt

Сътрудничество в реално време, независимо колко души работят по проекта

Красиви диаграми на Гант и времеви линии с цветно кодиране

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за лесно препланиране на задачите

Автоматизирано планиране на задачите за спестяване на време (няма нужда да коригирате ръчно крайните срокове)

Ограничения на TeamGantt

Понякога се зарежда бавно

(разгледайте тези алтернативи на TeamGantt!) Незначителни, спорадични проблеми като непоказване на етапите

Цени на TeamGantt

Безплатно

Lite: 24 $/месец на мениджър + 5 сътрудници на мениджър

Pro: 59 $/месец на потребител + неограничен брой сътрудници

Enterprise: 99 $/месец на потребител + неограничен брой сътрудници

Оценки и рецензии за TeamGantt:

G2: 4,8/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 рецензии)

4. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet е популярен софтуер за диаграми на Гант за потребители на Mac. Той предлага функции като зависимости между задачите, контроли за плъзгане и пускане на времевата линия и автоматизирани известия, които ви помагат да следите напредъка на проекта. Smartsheet поддържа и сътрудничество с множество заинтересовани страни за по-ефективна комуникация и по-лесно разпределяне на задачите.

Имайте предвид, че много конкуренти предлагат сходни функции, затова не забравяйте да сравните Smartsheet с алтернативни софтуери, преди да се ангажирате с платен план.

Най-добрите функции на Smartsheet

Предоставя ви подробен контрол над разрешенията за достъп, сигурността и управлението на данните.

Промени и актуализации в реално време, за да държите всички членове на екипа в течение

Позволява ви да автоматизирате работните процеси, като например повтарящи се заявки за обратна връзка на предварително определени интервали.

Има активна общност от експертни потребители, които споделят най-добрите практики и решения, свързани със софтуера.

Ограничения на Smartsheet

Ограничени възможности за форматиране

Някои потребители смятат, че софтуерът може да стане тромав, когато се работи с множество поднива на задачи.

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 32 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

5. Работа в екип

чрез Teamwork

Teamwork е платформа за управление на проекти с инструмент за диаграми на Гант за Mac. Тя ви позволява да проследявате няколко проекта и да работите едновременно с членовете на екипа си върху една и съща диаграма.

Освен това, той предлага набор от инструменти за отчитане, с които да измервате ефективността на проектите.

Най-добрите функции на Teamwork

Зависимости между задачите за бързо идентифициране на пречките

Задайте приоритет на задачите, за да помогнете на екипа да се фокусира върху най-важната работа.

Балансира функционалността с лекотата на употреба

Интегрира се със софтуер, често използван от виртуални екипи, като Google Workspace, Databox, Toggl Track и различни инструменти за разработчици, счетоводство и маркетинг.

Ограничения на работата в екип

Ограничени възможности за персонализиране

По-скъп от повечето инструменти в този списък

Цени за екипна работа

Безплатно

Стартово ниво: 8,99 $/потребител на месец

Цена: 13,99 $/потребител на месец

Grow: 24,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Teamwork

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

6. Monday. com

Monday.com е „операционна система за работа“, която има за цел да ви помогне да оптимизирате работните си процеси и приложения. Освен функцията за диаграми на Гант, Monday ви предоставя обзор на проектите, както и изгледи на таблото и Kanban.

Можете да следите натовареността на всеки член на екипа, за да разпределите равномерно работата в екипа си.

Както всеки софтуер, Monday също има своите ограничения. Съставихме списък с алтернативи на Monday, за да ви помогнем да решите дали това е подходящият софтуер за вас.

Най-добрите функции на Monday

Инструмент за управление на задачи и проекти, който не изисква много поддръжка

Поддържа бързо и безпроблемно импортиране на Excel таблици (CSV файлове) и ги преобразува в интелигентни табла, които могат да се разглеждат като диаграми на Гант.

Лесни за настройка автоматизации за елиминиране на повтарящи се ръчни задачи

Интегрира инструменти за сътрудничество, продуктивност и дизайн

Ограничения на Monday

Няма мощни възможности за зависимост между задачите

Няма опция за добавяне на коментари към диаграмите на Гант за членовете на екипа

Цени за понеделник

Безплатно

Основен: 8 $/потребител на месец

Стандартен: 10 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Monday

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

7. SmartDraw

Пример за диаграма на Pert от SmartDraw

SmartDraw е софтуер за диаграми на Гант и диаграми за Mac устройства. Той е идеален за високотехнически приложения като инженерство и разработка на приложения.

Освен това много потребители го намират за подходящ за предприятия, тъй като може да осигури еднократно влизане за хиляди потребители в рамките на една организация.

Най-добрите функции на SmartDraw

Разполага с интелигентен механизъм за форматиране, който ви помага да създавате диаграми.

Включва шаблони за над 70 визуални формата, включително диаграми на Гант.

Интегрира се с MS Office, G Suite, Jira и други

Импортира файлове от Visio и Lucidchart

Ограничения на SmartDraw

Софтуерът понякога се срива

Някои потребители намират навигацията за объркваща.

Цени на SmartDraw

Единичен потребител: 9,95 $ на месец, фактурира се ежегодно

5+ потребители: 5,95 $/потребител на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (107+ отзива)

8. GanttPRO

чрез GanttPRO

GanttPRO се различава от много от опциите в този списък, защото е инструмент за управление на проекти, базиран на диаграми на Гант. Без излишни екстри – планирате, оценявате и проследявате работата си с помощта на диаграми на Гант, просто и ясно. Благодарение на тази фокусираност, много потребители намират GanttPRO за лесен за научаване и използване.

Най-добрите функции на GanttPRO

Позволява ви да групирате задачи, подзадачи и етапи в рамките на един проект.

Полезен за управление на ресурсите: автоматично изчислява разходите за задачи и проекти въз основа на ресурсите, които сте свързали със задачите, и разходите за ресурса на час.

Разполага с отделни работни пространства за лични и екипни диаграми.

Предоставя ви опции за предоставяне на разрешения за преглед и редактиране на членовете на екипа.

Ограничения на GanttPRO

В безплатната версия софтуерът поставя воден знак върху експортираните диаграми.

Липсва плавност при увеличаване и намаляване на мащаба и при използване на плъзгача.

Цени на GanttPRO

Безплатна пробна версия

Базов: 7,99 $/потребител на месец

Pro: 12,99 $/потребител на месец

Бизнес: 19,99 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2: 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 300 отзива)

9. nTask

чрез nTask

nTask е софтуер за управление на проекти с интерактивни диаграми на Гант. Той е полезен за приоритизиране на задачи, управление на риска и проследяване на напредъка. Инструментът за диаграми на Гант на nTask е интегриран с останалата част от платформата, което означава, че можете да извличате информация за проекта от различни изгледи и табла в диаграмата си.

Най-добрите функции на nTask

Изпраща известия в реално време при актуализиране на статуса на проекта.

Позволява ви да възлагате задачи и рискове на членовете на екипа, без да напускате екрана с диаграмата на Гант.

Показва свързани подзадачи с едно кликване върху падащото меню на родителските задачи.

Интегрира се със стотици софтуери, включително календари, електронни таблици, облачно съхранение и комуникационни приложения като Slack.

Ограничения на nTask

Може да се забави зареждането на проекти, диаграми и резултати от заявки.

Диаграмите на Гант не са достъпни в безплатния план.

Цени на nTask

Безплатно

Премиум: 4 долара на месец за 1 потребител (цените варират в зависимост от броя на потребителите)

Бизнес: 12 долара на месец за 1 потребител (цените варират в зависимост от броя на потребителите)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: 4. 4/5 (17 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Визуализирайте данните с диаграми на Mac!

10. Workzone

чрез Workzone

Workzone е софтуер за управление на проекти, известен с поддръжката си след продажбата и изчистения си потребителски интерфейс. Въпреки че е богат на функции, той е лесен за научаване, особено с помощта на уроците, предоставени от екипа на Workzone.

Най-добрите функции на Workzone

Екипът на Workzone предоставя неограничено обучение и поддръжка на клиентите.

Висока степен на персонализиране, за да можете да създавате работни процеси и диаграми, които отговарят на вашия начин на работа.

Много рецензенти споделят, че са получили бързи и любезни отговори от екипа за обслужване на клиенти.

Позволява ви да създавате лични списъци със задачи и да настройвате автоматични напомняния по имейл.

Ограничения на работната зона

Само планът Enterprise разполага с функция за критичен път.

Някои потребители считат, че е трудно да създават и персонализират шаблони.

Цени на Workzone

Без безплатна пробна версия

Екип: 24 $/потребител на месец

Професионална версия: 34 $/потребител на месец

Enterprise: 43 $/потребител на месец

Оценки и рецензии на Workzone

G2: 4. 3/5 (50 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Получете важни информации с най-добрия софтуер за диаграми на Гант за Mac

Диаграмите на Гант ви дават информация, която обикновената времева линия или дори таблото Kanban не могат да ви предоставят. Те ви показват кои задачи ще се изпълняват и кога по време на проекта, като ви помагат да планирате, да определите приоритетите и да управлявате ресурсите си по-ефективно. Те ви помагат да откриете и отстраните потенциални закъснения, преди те да се случат.

С подходящия софтуер можете да максимизирате ползата от диаграмите на Гант. Започнете да създавате диаграми на Гант за Mac за нула време, като създадете безплатно работно пространство в ClickUp.