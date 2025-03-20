Как да използвате формулярите в ClickUp, за да оптимизирате събирането на данни

Работите по няколко проекта, крайните срокове наближават, а данните ви заливат от всички страни. И всеки път, когато си мислите, че имате всичко под контрол, се появява нова порция данни, която влияе на вашия анализ.

Ами ако всички данни, от които се нуждаете, могат да бъдат събрани на едно място, автоматично организирани и готови за действие?

ClickUp Forms елиминира несъответствията при събирането на данни. С персонализирани полета, автоматизирани работни процеси и актуализации в реално време, ще преминете от събиране на данни към тяхното оптимизиране.

Нека разгледаме как да създадете формуляри в ClickUp ( ) и да оптимизирате процеса на събиране на данни! 🎯

⏰ 60-секундно резюме ClickUp Forms е функция в платформата за управление на проекти ClickUp , предназначена да оптимизира събирането на данни и да преобразува получените отговори в задачи, които могат да бъдат изпълнени. Тя позволява на потребителите да създават персонализирани формуляри, които се интегрират безпроблемно с другите функции на ClickUp.

Добавяне на изглед на формуляр : Преминете към вашето пространство, папка или списък, кликнете върху + Изглед и изберете Формуляр. Формулярите могат да се добавят и от центъра за формуляри в ClickUp.

Създайте формуляра : Изберете раздела „Създаване“ и кликнете върху „Добави въпрос“. Можете да добавите текстови полета, отметки, падащи менюта и др. Използвайте редактора с функция „плъзгане и пускане“, за да промените разположението и последователността на съществуващите въпроси.

Персонализирайте настройките : Можете да възложите всички задачи по подаване на формуляри на отговорното лице и дори да приложите шаблон за задачи, за да поддържате последователност.

Стил и марка : Настройте цветовете, оформлението и брандинга за изтънчен вид

Споделяне и вграждане : Копирайте линка към формуляра или го вградете в сайта си

Управление на подадените документи : Проследявайте отговорите като задачи за лесно проследяване

Формулярите в ClickUp предлагат персонализирани въпроси, условна логика, безпроблемна интеграция в работния процес, лесно споделяне и подобрена сигурност в съответствие с GDPR и CCPA.

ClickUp Forms може да се използва за събиране на обратна връзка, управление на заявки, провеждане на проучвания и събиране на данни за задачи и проекти. Налични са предварително създадени шаблони за различни случаи на употреба, като събиране на обратна връзка, приемане на проекти, кандидатстване за работа и др.

Какво представляват формулярите на ClickUp?

ClickUp Forms е функция в платформата за управление на проекти ClickUp, която позволява на потребителите да създават персонализирани формуляри за събиране на данни.

Всяко подаване на формуляр може автоматично да генерира задача с персонализирани подробности, като назначени лица, краен срок, ниво на приоритет и прикачени файлове, което поставя основата за ефективна автоматизация на работния процес.

Започнете с формулярите на ClickUp Събирайте, обработвайте и анализирайте данни безпроблемно с ClickUp Forms – без да се налага да използвате отделно приложение!

Формулярният конструктор предлага лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който ви позволява да добавяте персонализирани типове полета като текстови полета, числови полета, избор на дата, падащи менюта, и отметки за записване на данни точно според нуждите ви.

Какви са предимствата на използването на ClickUp Forms?

Един добър създател на формуляри трябва да е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към развитието на вашия проект – и точно това предлагат формулярите на ClickUp. От обратна връзка за продукти и ИТ заявки до потенциални клиенти или творчески проекти, формулярите на ClickUp се адаптират към всеки работен процес.

И тъй като те се интегрират директно с вашите задачи в ClickUp, всичко остава организирано, от подаването до изпълнението.

Защо това е предимство, питате вие? Днес работата е разстроена. 60% от времето ни се прекарва в споделяне, търсене и актуализиране на информация в различни инструменти. Нашите проекти, документация и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които изчерпват продуктивността. ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата , което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от най-съгласуваната работна AI в света. Днес над 2 милиона екипа използват ClickUp, за да работят по-бързо с по-ефективни работни процеси, централизирано знание и фокусиран чат, който елиминира разсейването и отключва организационната продуктивност. 🚀

В тази връзка, ето някои от основните предимства на ClickUp Forms:

Незабавно създаване на задачи от отговорите: Превърнете всеки отговор автоматично в задача и я възложете на подходящия човек за незабавно действие.

Полетата могат да се персонализират: Използвайте падащи менюта, отметки, избор на дата и други, за да гарантирате точни и структурирани отговори.

Условна логика: Използвайте формуляри, които се адаптират динамично въз основа на отговорите, което ги прави по-бързи и лесни за попълване.

Безпроблемна интеграция на работния процес: Оптимизирайте управлението на проектите и подобрете сътрудничеството в екипа, като отговорите се подават директно в работната среда на вашия акаунт в ClickUp.

Лесно споделяне и вграждане: Споделяйте формулярите на ClickUp чрез директна връзка или ги вградете в сайта си, за да събирате отговори без усилие.

Повишена сигурност: Възползвайте се от вграденото съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), Калифорнийската агенция за защита на потребителите (CCPA) и криптиране на банково ниво, за да защитите чувствителните данни.

💡 Съвет от професионалист: Компаниите, които активно дават приоритет на обратната връзка от клиентите и действат въз основа на нея, често отбелязват повишена лоялност от страна на клиентите. Когато клиентите чувстват, че мнението им има значение, те са по-склонни да се върнат.

Как да създавате формуляри в ClickUp

Искате да подобрите ангажираността и да увеличите процента на отговорите във вашите формуляри? Формулярите в ClickUp са идеалният инструмент за усъвършенстване на процеса.

Можете да създадете формуляр от лентата с изгледи, центъра за формуляри и страничната лента. Когато хората подадат формуляр, се създава задача за подаване на мястото, избрано при създаването на формуляра.

Ето стъпка по стъпка ръководство за създаване на формуляри в ClickUp.

Стъпка 1: Добавете изглед на формуляр

Формулярите се наричат още изглед „Формуляри“ на ClickUp, защото могат да се създават в лентата с изгледи.

Достъп до изглед на формуляр, създаден в лентата с изгледи, може да се получи от лентата с изгледи на неговото местоположение или от центъра за формуляри.

За да създадете формуляр по този начин:

Формуляр лентата с изгледи изберете

От модалния прозорец „Създаване на формуляр“ изберете шаблон или изберете Започнете от нулата , за да отворите празен формуляр.

Изберете списъка, в който ще се запазват подадените от вас формуляри

Формулярът се отваря и можете да започнете да го попълвате!

Добавете изглед на формуляр в ClickUp, за да събирате отговори и да ги превръщате в задачи за изпълнение.

⚙️ Бонус: Открийте силата на ClickUp Forms за софтуерни екипи и разберете неговата гъвкавост за различни случаи на употреба.

Друг начин да създадете изглед на формуляр е от страничната лента.

плюс. Или минете с курсора върху списък, кликнете върху менюто с три точки... и след това Създайте ново. От страничната лента , минете с курсора върху пространство и кликнете върху иконата. Или минете с курсора върху списък, кликнете върху менюто с три точки... и след това Изберете Форма От модалния прозорец „Създаване на формуляр“ изберете шаблон или изберете Започнете от нулата, за да отворите празен формуляр. Формулярът се отваря и можете да започнете да го попълвате!

Създайте изглед на формуляр от страничната лента на ClickUp

💡 Професионален съвет: Искате ли да можете да организирате, търсите и създавате формуляри от едно централизирано място? Опитайте Forms Hub в ClickUp. Лесно можете да го намерите в страничната лента на ClickUp. Ако не го виждате, кликнете върху „Още“. Изберете „Формуляри“. И кликнете върху иконата с карфица, за да не го изгубите отново!

Стъпка 2: Създайте своя формуляр

След като добавите изгледа на формуляра, започнете да го проектирате с помощта на редактора на ClickUp с функция „плъзгане и пускане”.

В горната част на всеки формуляр на ClickUp ще видите три режима:

Създаване : За добавяне на въпроси

Настройки : За персонализиране на настройките за подаване и дизайна на оформлението

Преглед: За преглед на формуляра преди да го споделите

В режим „Изграждане“ започнете с добавяне на:

Име и описание на вашата форма, за да информирате респондентите за нейната цел

Типове полета, включително текстови и падащи полета, отметки, избор на дата, полета за задачи и прикачени файлове

Можете да преименувате полетата, като кликнете върху заглавията им. Това ще промени само публичния изглед на формуляра, а не вътрешните имена на полетата. Условната логика показва или скрива полетата въз основа на предишни отговори, като поддържа формуляра динамичен.

Създайте персонализирани полета във формулярите на ClickUp, за да събирате точно информацията, от която се нуждаете.

За да добавите още въпроси, просто кликнете върху бутона Добави въпрос в долната част на формуляра. Можете също да премествате курсора между съществуващите въпроси, за да добавите нови въпроси в правилния ред.

Добавете лесно въпроси към вашата ClickUp форма с бутона в долната част

💡 Съвет от професионалист: Направете формулярите по-контекстуални! Добавете ясни инструкции, описателен текст и визуални елементи в съответствие с вашите въпроси, като използвате информационни блокове и описания на въпросите във формулярите на ClickUp.

Стъпка 3: Персонализирайте настройките за подаване

Уверете се, че обработвате отговорите от формулярите ефективно и конфигурирайте настройките за подаване. Можете да изберете къде да се създават задачите и, ако е необходимо, да актуализирате списъка, в който отговорите от формулярите се появяват като задачи. Допълнителните опции за персонализиране включват:

Автоматично възлагане на задачи: Делегирайте отговорите на конкретен член на екипа, за да гарантирате бързо проследяване

Прилагане на шаблони за задачи: Използвайте шаблони, за да стандартизирате подробностите за задачите въз основа на типа на заявката.

Пренасочване на потребителите след подаване: Препратете респондентите към страница за потвърждение или друг URL адрес.

Променяне на етикета на бутона за изпращане: Персонализирайте текста на бутона, за да съответства на вашия работен процес, например „Изпрати заявка“ или „Изпрати обратна връзка“.

Задайте нива на приоритет във вашите ClickUp Forms, за да сте сигурни, че най-спешните задачи получават необходимото внимание.

🔍 Знаете ли? Можете да адаптирате анкетите за обратна връзка към конкретни цели и различни формати. Те включват оценка на удовлетвореността на клиентите (CSAT), нетна оценка на препоръчителите (NPS) и оценка на усилията на клиентите (CES).

Стъпка 4: Оформете и брандирайте формуляра си

Направете формуляра си да изглежда професионален и съобразен с вашата марка. Ето как:

Изберете между едно- или двуколонен формат за по-добра организация

Променете цветовете на формулярите, фоновете и стиловете на бутоните, за да съответстват на вашата марка.

Качете персонализирано фоново изображение за по-изтънчен вид (налично в бизнес плана на ClickUp и по-високите планове)

Премахване на брандинга на ClickUp (налично само в плана ClickUp Enterprise)

Персонализирайте формулярите на ClickUp с светли или тъмни теми и цветовете на вашата марка за индивидуален подход.

Стъпка 5: Споделете и вградете формуляра си

След като формулярът ви е готов, е време да го разпространите и да съберете отговорите. Можете лесно да споделите формуляра, като копирате и поставите линка в имейл или друг комуникационен инструмент, който вашият екип използва.

Ако искате да го направите още по-достъпен, изберете опцията „Вграден код“, за да копирате кода на формуляра и да го вградите директно във вашия уебсайт или интранет софтуер.

Направете формулярите на ClickUp достъпни за другите, като просто кликнете върху линка за копиране и го споделите.

💡 Съвет от професионалист: За да поддържате сигурността, не забравяйте да активирате reCAPTCHA, за да предотвратите проникването на спам!

Стъпка 6: Управление на подадените формуляри

Всеки път, когато някой изпрати отговор, ClickUp автоматично създава нова задача, което улеснява проследяването и управлението на всички отговори. За да видите тези задачи, просто кликнете върху бутона Отговори в горния ляв ъгъл на изгледа на формуляра.

Преглеждайте и управлявайте отговорите за вашата ClickUp форма лесно

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговори (и отговори на формуляри!) в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

ClickUp Automations

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp, които да ви уведомяват, когато получите нови отговори на формуляри.

Искате да спестите време? Можете да настроите автоматизациите на ClickUp в , за да присвоявате автоматично задачи на подходящите членове на екипа въз основа на отговорите във формулярите. Освен това сортирането и филтрирането на отговорите въз основа на статуса на задачата, отговорното лице или нивата на приоритет помага да поддържате всичко организирано и в ред.

Ето го! С ClickUp Forms можете бързо да събирате данни, да оптимизирате заявките и да се уверите, че нито една заявка няма да се изгуби в бъркотията.

Нашите екипи са използвали формуляри и шаблони, за да стандартизират някои работни процеси. Използвахме и вградената автоматизация, за да улесним някои работни процеси, особено когато персонализираните полета събират информация, която може да помогне да се определи кой трябва да бъде назначен за дадена задача. Накрая, използвахме и интеграцията с имейл и API функциите, за да генерираме автоматично задачи, когато някои платформи предупреждават или показват възможни проблеми с производителността.

Стъпка #7: Анализирайте отговорите във формулярите

ClickUp предлага мощни начини за анализ на данните от подадените формуляри в реално време:

1. ClickUp Brain

За да използвате вградения AI на ClickUp, ClickUp Brain, за анализ:

Отворете пространството, папката или списъка, където се намира формулярът.

В горния десен ъгъл кликнете върху „Попитай AI“

Задайте въпрос на AI относно задачите за подаване на формуляри в тази локация

Анализирайте данните от подадените формуляри в реално време и получите AI прозрения с ClickUp Brain

2. ClickUp Dashboards

Създайте табла, за да получите обща представа за данните от подадените формуляри. Като преобразувате подадените формуляри в табла, можете да визуализирате данните ефективно.

Практически приложения на формулярите на ClickUp с шаблони

Можете да използвате ClickUp Forms за различни цели, като събиране на обратна връзка, управление на заявки, провеждане на проучвания или събиране на данни за задачи и проекти.

Но представете си колко време и усилия са необходими, за да създадете всеки формуляр от нулата.

За да ви улесни живота, ClickUp предлага предварително създадени шаблони за формуляри, пригодени за различни случаи на употреба. Това ви гарантира, че ще пропуснете досадната настройка и ще можете да започнете веднага.

Ето няколко шаблона за стандартизиране на събирането на данни и внедряване на отговори на данни. 📄

1. Шаблон за формуляр за членство в ClickUp

Получете безплатен шаблон Събирайте информация за членовете и проследявайте по-добре подробностите за кандидатстването или членството с шаблона за формуляр за членство на ClickUp.

Управлението на заявленията за членство може да бъде прекалено обременяващо, особено когато се налага да се справяте едновременно с новите регистрации и активните членове. Вместо да създавате ръчно формуляри за всеки нов кандидат, ClickUp Membership Form Template предоставя готов за употреба формат за данните на членовете.

С вградената функция за проследяване е лесно да следите напредъка на всяка заявка, да проследявате чакащите одобрения и да изпращате автоматични имейли за добре дошли. Можете също да персонализирате формуляра, за да събирате конкретни данни като нива на членство, предпочитания за подновяване или специални искания.

📌 Практически примери за употреба: Заявки за членство във фитнес зала, регистрация в професионална асоциация или подновяване на членство в клуб.

2. Шаблон за регистрационна форма за събитие в ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете участниците и данните за регистрацията им с шаблона за регистрационна форма за събития на ClickUp.

Планирането на събитие, голямо или малко, може бързо да се превърне в стресиращо; лесно е да се почувствате затрупани от детайли. Шаблонът за регистрационна форма за събитие на ClickUp „ “ опростява този процес, като ви помага да създадете ефективна регистрационна форма за събитие за минути.

Той записва важни данни за участниците, включително име, контактна информация, хранителни предпочитания и избор на сесии. Освен това предлага проследяване в реално време, за да сте в течение с броя на регистрациите и да коригирате плановете си според нуждите.

📌 Практически примери за употреба: Регистрации за конференции, записвания за семинари или потвърждения за участие в корпоративни събития.

🧠 Интересен факт: Уеб формулярите бяха въведени с HTML в средата на 90-те години на миналия век, което революционизира събирането на данни онлайн.

3. Шаблон за формуляр за заявка в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте заявките на служителите и заявките от външни контакти с шаблона за заявка на ClickUp.

Управлението на заявки за услуги или проекти може да ви се струва като пресяване на безкрайна купчина имейли – но не и когато разполагате с шаблона за заявка на ClickUp. Той събира всички необходими подробности предварително, което намалява комуникацията в двете посоки.

Можете да категоризирате заявките по спешност, тип или сложност, което улеснява определянето на приоритетите. Вградените работни потоци за одобрение позволяват бързо вземане на решения, а качването на файлове предоставя контекст за всяка заявка.

📌 Практически примери за употреба: билети за ИТ поддръжка, подаване на творчески проекти или заявки за офис оборудване.

💡 Съвет от професионалист: Персонализирайте формулярите за заявки за проекти с полета за бюджет, срокове и приоритет, за да заснемете всички съществени подробности предварително, като по този начин ще сведете до минимум обмена на информация и ще ускорите одобренията!

Ето едно полезно видео с обяснения за настройване на процеса на въвеждане на данни с помощта на ClickUp Forms👇🏽

4. Шаблон за формуляр за кандидатстване за работа в ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете кандидатурите за работа на едно място, като използвате шаблона за формуляр за кандидатстване за работа на ClickUp.

Наемането на персонал не трябва да ви кара да се чувствате като удавени в автобиографии и безкрайни последващи действия. Шаблонът за формуляр за кандидатстване за работа „ “ на ClickUp ви помага да надхвърлите основните подробности, като позволява на кандидатите да качват директно автобиографии, портфолиа и сертификати.

Можете също да го персонализирате с въпроси за наличност, очаквания за заплата или задължителни умения, като по този начин се уверявате, че събирате подходяща информация предварително. Когато кандидат се яви, ClickUp го превръща в задача във вашия процес на наемане, като по този начин осигурява ясна видимост и елиминира забавяния в процеса на наемане.

📌 Практически примери за употреба: Кандидатстване за работа на пълен работен ден, подаване на документи за работа на свободна практика или набиране на стажанти.

Получете безплатен шаблон Управлявайте безпроблемно заявките и контактите на клиентите с шаблона за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp.

Управлението на запитвания, обратна връзка и загриженост на клиенти е по-лесно с шаблона за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp.

Той ви позволява да проследявате запитвания на клиенти, да събирате данни за клиенти за проучвания и анкети и да организирате контактна информация за маркетингови кампании или последващи действия. Шаблонът безпроблемно интегрира CRM изглед, за да централизира и всички взаимодействия с клиенти.

Автоматизираните напомняния помагат на екипа ви да бъде в крак с отговорите, като осигуряват навременна и професионална комуникация. В същото време таблата на ClickUp проследяват повтарящи се проблеми, наблюдават времето за отговор и получават информация за подобряване на обслужването на клиентите.

📌 Практически примери за употреба: запитвания за поддръжка на клиенти, обратна връзка за продукти или запитвания за продажби.

Един от аспектите, които правят ClickUp уникален, е способността му да подобри съществуващия ви технологичен стак с безпроблемни интеграции.

Над 1000 интеграции на ClickUp свързват вашите работни процеси на различни платформи, което прави сътрудничеството по-гладко и по-ефективно. Когато става въпрос за ClickUp Forms, тези интеграции подобряват автоматизацията, оптимизират потока от данни и елиминират ръчната работа.

Ето някои ключови интеграции, които правят ClickUp Forms още по-мощни. 🛠️

Salesforce: Попълвайте автоматично подробностите за задачите в ClickUp, когато клиенти или потенциални клиенти подават формуляри, което позволява бързо проследяване, предотвратява загубата на данни и съхранява цялата информация за потенциалните клиенти на едно място.

Mailchimp: Сегментирайте потенциалните клиенти въз основа на отговорите във формулярите и добавяйте контакти към конкретни списъци с имейли или задействайте кампании, като гарантирате персонализирана комуникация без ръчно усилие.

Google Sheets и Microsoft Excel: Прехвърлете данните от формулярите в електронни таблици за подробен анализ и отчитане. Преглеждайте тенденциите, проследявайте подадените формуляри и вземайте решения на базата на данни с лекота.

Zapier: Свържете ClickUp Forms с над 2000 приложения, за да автоматизирате задачи като изпращане на данни от формуляри към CRM инструменти, актуализиране на списъци с имейли или създаване на задачи в други платформи – без да пишете код.

Google Drive и Dropbox: Качете прикачени файлове от ClickUp Forms в облачното хранилище и поддържайте документите организирани и достъпни, без да претрупвате списъка си със задачи.

Trello: Преобразувайте автоматично подадените формуляри в карти Trello, за да централизирате подробностите по проекта и да осигурите безпроблемно проследяване и в двата инструмента.

🔍 Знаете ли? Включването на визуални елементи като икони или изображения във формулярите за обратна връзка може да повиши ангажираността. Този подход улеснява клиентите да се ориентират в анкетата и да изразят бързо своите чувства.

Съвети за оптимизиране на формулярите в ClickUp за по-голяма продуктивност

Създаването на формуляри в ClickUp е лесно, но как да ги направите ефективни? Това е въпрос на стратегия. Ето няколко професионални съвета за повишаване на производителността с ClickUp Forms. ⛏️

Използвайте условна логика

Вместо да бомбардирате потребителите с ненужни последващи въпроси, използвайте условната логика на във Form View, за да персонализирате формуляра. Показвайте само релевантни въпроси въз основа на предишните отговори.

Например, ако служител избере „ИТ поддръжка“ във формуляр за помощ, покажете му само въпроси, свързани с технически проблеми, а не с поддръжка от отдел „Човешки ресурси“. Това прави формулярите по-гладки и по-ефективни, спестявайки време на всички.

Питайте само за необходимото

Претоварването с формуляри е реално. Не попадайте в капана да задавате всички възможни въпроси; включвайте само въпросите, които са от значение. Например, ако висшето образование на кандидата не е от съществено значение за работата, пропуснете го и се съсредоточете върху съответния трудов стаж.

По-къси формуляри = по-високи проценти на отговори и по-лесен анализ на данните. Ето няколко въпроса, които да си зададете, за да стесните формуляра си:

Каква конкретна цел се опитвам да постигна с това проучване?

Питам ли за информация, която вече имам или мога да събера от друго място?

Въпросите ясни, кратки и без жаргон ли са?

Включих ли отворен въпрос (ако е необходимо), за да събера неочаквани прозрения?

Формулярът работи ли добре с екранни четци и инструменти за достъпност?

🧠 Интересен факт: Най-ранното известно събиране на данни датира от преди над 5000 години, когато древните шумери записвали реколтите и данъците на глинени плочки.

Не пропускайте тестовете за използваемост

Дори ако формулярът ви изглежда перфектен, тестването му е от решаващо значение.

Изпратете го на тестова група от вашата целева аудитория (не на вашия екип) и съберете обратна връзка. Това ще ви даде реални прозрения и ще ви помогне да усъвършенствате формуляра, за да го направите по-лесен за ползване. В крайна сметка, най-добрите дизайни се създават въз основа на реални данни.

Преминайте към безхартиена работа с формулярите на ClickUp

Всички знаем колко е изтощително постоянно да преследваме данни – да проследяваме заявки за проекти, да управляваме обратна връзка или да събираме актуализации от екипа.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага перфектното решение за оптимизиране на събирането на данни и премахване на хаоса. Преминайте от хартиени формуляри към ClickUp Forms – спестете време, намалете грешките и поддържайте всичко подредено на едно място.

Няма повече ровене в купчини документи или пресяване на разпръснати имейли. Формулярите в ClickUp ви гарантират, че всичко е под контрол, без хаос.

Създайте първия си формуляр, като се регистрирате безплатно в ClickUp още днес! ✅