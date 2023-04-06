Топ 10 умения за управление на продукти, които всеки продуктов мениджър трябва да притежава

Продуктовите мениджъри (PM) трябва да овладеят много ключови области, за да създават продукти, които клиентите обичат. Хората, които искат да преминат към продуктова роля, се давят в море от статии, които се опитват да отговорят на наистина основни въпроси като:

Подходящ ли е за вас продуктовият мениджмънт?

Как да разберете дали управлението на продукти е за вас?

Ако това е за вас, как можете да преминете от настоящата си позиция към тази на продуктов мениджър?

Намирането на отговорите на тези въпроси може да бъде трудно, като има толкова много противоречива информация. Как да разберете коя информация ще ви помогне да получите отговори на тези въпроси?

След като прекарате известно време онлайн, ще откриете, че продуктовите мениджъри се нуждаят от множество умения, за да успеят в работата си. Това е малко объркващо и плашещо.

Как да разберете дали притежавате тези умения и можете да бъдете продуктов мениджър? Прочетете нашите 10 важни умения за управление на продукти, които трябва да притежавате, за да успеете в работата си!

Кои са най-важните умения за управление на продукти?

Може би се чудите какви умения са необходими, за да започнете кариера в продуктовия мениджмънт? Или какво всъщност търсят мениджърите по наемане на персонал? 🤔

За да отговорим на този въпрос, екипът ни от Upraised анализира над 200 описания на длъжността „продуктов мениджър“ и идентифицира 300 от най-често срещаните умения. След това ги групирахме в десет умения, които са наистина основни за длъжността „продуктов мениджър“.

Консултирахме се и с експерти в областта на продуктовия мениджмънт, което ни помогна да съберем ключовите умения, които работодателите търсят, когато подбират кандидати в началото на кариерата им.

Шестте най-важни умения, които могат да ви помогнат да преминете към ролята на продуктов мениджър, са:

Усещане за продукта Умения за комуникация Технически познания Решаване на проблеми Стратегическо мислене, основано на данни Ориентиран към резултатите

Ето как уменията в тези десет области се различават между най-добрите продуктови мениджъри и средностатистическите продуктови мениджъри:

Ето речник на термини от продуктовия мениджмънт, за да знаете всичко за продуктовия мениджмънт, преди да продължите да четете.

Топ 10 умения за управление на продукти

Твърди умения за продуктови мениджъри

Твърдите умения се придобиват чрез формално образование, програми за обучение или на работното място. Ето твърдите умения, необходими, за да бъдете успешен продуктов мениджър:

1. Усещане за продукта

Продуктовото чувство е способността на продуктовия мениджър да разбере проблема, да идентифицира всички възможни решения и да знае кои решения да избере, като се имат предвид ограниченията като време, ресурси, бюджет и потребителски сегмент.

Това е особено важно за продуктовите мениджъри с техническа експертиза. Колкото по-задълбочени са познанията ви в дадена област, толкова по-добре ще разбирате възможностите за решаване на даден проблем. Това е умение, което може да се усвои и усъвършенства с времето.

Разгледайте тези инструменти без код за продуктови мениджъри!

2. Технически познания

Като продуктов мениджър не е необходимо да се научите да програмирате, но трябва да имате основни познания за това как се създават продуктите. Ето защо трябва да разберете как да се грижите за проектите си, докато те преминават през жизнения цикъл на продукта.

Освен това, научете се как да провеждате пазарни проучвания, за да се запознаете с пазарните или индустриалните тенденции. Провеждането на пазарни проучвания ще ви помогне да формулирате изискванията към продукта, да определите крайни случаи и да работите ефективно с инженерния екип.

Това ви позволява да разберете кои искания са изпълними и колко усилия са необходими за създаването на дадена функция, за да определите по-добре приоритетите. Като продуктов мениджър е от решаващо значение да се запознаете с няколко инструмента за продуктов мениджмънт, като например ClickUp.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Обучението на конкретни процеси в рамките на тези инструменти ви позволява да дефинирате изискванията към продуктите и да разберете техните недостатъци.

Социални умения за продуктови мениджъри

Социалните умения са способността на даден индивид да взаимодейства и да общува с други хора. Успешните продуктови мениджъри притежават следните основни умения за управление на продукти:

3. Междуличностни умения

Продукт мениджърът трябва да получи подкрепата на заинтересованите страни за плановете и проектите. Силните комуникативни умения ви позволяват да влияете и да общувате по-добре с другите, включително с екипа по продажбите.

Това също ви помага да управлявате и оптимизирате продуктовата документация. Комуникирането на критична информация позволява на всички заинтересовани страни да знаят, че процесът на разработване на продукта върви по план.

4. Решаване на проблеми

Решаването на проблеми е способността да разделите сложен проблем на части и да помогнете за идентифицирането на основната причина.

Като продуктов мениджър, трябва да идентифицирате правилния проблем, който да решите, преди да се впуснете в търсене на решение. По-често отколкото не, ще се сблъсквате с объркващи и сложни проблеми.

Ето защо уменията за решаване на проблеми са толкова търсени за този тип длъжност. Продуктовите мениджъри често са отговорни за превръщането на проблема в ясно формулирана задача, която останалата част от бизнеса може да разбере.

5. Основано на данни и стратегическо мислене

Данните са новото гориво, което захранва подхода, ориентиран към клиента, във всяка организация. Като се има предвид, че всичко се върти около данните, това умение ви позволява да сте отворени към нови знания.

Това ви позволява да разберете какво работи и какво не. Това е едно от важните умения за продуктовите мениджъри, защото данните ви помагат да отговорите на въпроси като:

Кой е вашият клиент?

Защо използват вашия продукт?

Какво мислят за това?

Ориентирането към данните позволява по-добър баланс между спешни и неспешни задачи. Това умение ви позволява да усъвършенствате стратегическото си мислене и уменията си за определяне на приоритети.

А междувременно ще придобиете по-голяма увереност в реалните информирани решения, основани на вашите данни.

6. Ориентиран към резултатите

В края на краищата, резултатът е това, което има значение.

Ориентирането към резултатите помага да се приоритизират задачите, които добавят най-голяма стойност за времето, инвестирано в тяхното изпълнение. Трябва да използвате най-добре наличните ресурси и да изпълните задачите в определения срок, което показва, че сте ориентирани към резултатите.

Бонус: Научете как AI инструментите могат да помогнат на продуктовите мениджъри!

4 допълнителни умения за управление на продукти

7. Нагласа, ориентирана към потребителя

Способността да се съпричастни с потребителите и да имате ориентирана към потребителя нагласа е от решаващо значение за продуктовите мениджъри, за да създават продукти, които носят стойност и отговарят на нуждите на потребителите, което води до по-висока степен на удовлетвореност и приемане от страна на потребителите.

8. Делегиране

Ефективното делегиране води до изграждане на доверие в екипа и насърчава работата в екип, продуктовите мениджъри могат да се съсредоточат върху стратегически задачи и да ръководят цялостния процес на разработване на продукти, което води до по-ефективно и ефикасно разработване на продукти.

9. Критично мислене

Критичното мислене е жизненоважна част от продуктовия мениджмънт. Продуктовите мениджъри използват критичното мислене, за да анализират данни, оценяват варианти, вземат решения и решават проблеми.

Те трябва да могат да идентифицират потенциалните рискове и възможности, да генерират креативни решения на сложни предизвикателства и да мислят критично, за да разработват най-добрите продуктови стратегии. Продуктовите мениджъри също трябва да могат да поемат изчислени рискове, без да жертват качеството на продукта или да застрашават безопасността на потребителите.

10. Непрекъснато учене

Непрекъснатото учене помага на продуктовите мениджъри да бъдат в крак с новите технологии, пазарните тенденции и поведението на потребителите, което им позволява да вземат решения въз основа на данни, да създават иновативни продукти и да предоставят реална стойност, както и да се утвърдят като силни лидери в областта на продуктите.

Започнете с изучаването на нов инструмент за управление на продукти като ClickUp!

Как тези умения ви помагат да увеличите шансовете си да бъдете нает?

Управлението на продукти е една очарователна кариерна пътека. За да бъдете успешен продуктов мениджър, трябва да развиете умения, които да ви помогнат да ръководите междуфункционалното сътрудничество между инженери, маркетингови и търговски екипи, ръководители на фирми и потребители.

Сега нека разберем как тези умения допринасят за това да станете по-добър продуктов мениджър. Двата типа умения, които продуктовите мениджъри трябва да притежават, за да се отличат в тази област:

Твърди умения (т.е. технически умения)

Социални умения (т.е. аналитични умения, междуличностни умения)

Както твърдите, така и меките умения са важни при търсенето на работа. Като потенциален кандидат за работа, знайте, че ще са ви необходими определени меки умения и твърди умения, които сте придобили от предишния си опит.

Тези умения се наричат прехвърлими умения. Те показват способността ви да изпълнявате задачите, дори ако профилът ви не отговаря на 100% на описанието на длъжността. Такива умения ви правят безценен актив за всяка компания.

Как да разберете дали управлението на продукти е подходящо за вас?

Първата стъпка е да разберете нивото си на владеене на всеки от тези умения.

Започнете с теста KYS (Know Your Self), за да видите дали можете да станете продуктов мениджър. Този тест за компетентност разкрива вашите поведенчески и нагласи въз основа на набор от 49 въпроса. Той ще ви помогне да научите повече за вашите силни страни и слабости в тези десет основни умения за продуктов мениджър!

Ако сте получили над 50 точки, без да имате опит в областта на продуктите – чудесно! Това означава, че притежавате някои от уменията, необходими за успех като продуктов мениджър. Но ако сте получили под 50 точки, не се притеснявайте!

Този резултат просто означава, че трябва да работите върху уменията си, а тестът ще ви покаже слабите ви места, за да ви помогне. Как можете да развиете уменията си, за да станете успешен и компетентен продуктов мениджър?

Как да развиете умения за управление на продукти

Независимо дали имате техническо или нетехническо образование, има курс, който може да ви помогне да развиете тези умения. Програмата Career Accelerator Program на Upraised е създадена специално за амбициозни продуктови мениджъри като вас, които мечтаят да работят в компании, фокусирани върху продуктите.

Това е 16-седмична програма, която ви предоставя практическо обучение и ви подготвя за ролята на продуктов мениджър. Ето как курсът на Upraised ви подготвя за ролята на продуктов мениджър:

Организирано обучение

Казуси и задачи

Подготовка за интервю

След като научите повече за продуктовия мениджмънт, използвайте инструмент за управление на проекти като ClickUp, който ще ви помогне да начертаете визията си за продукта, да изготвите пътни карти за продукта, да съгласувате ресурсите на екипа и много други.

ClickUp предлага стотици функции и напълно персонализирана платформа, която ви помага да управлявате работата си по-ефективно и да станете опитен продуктов мениджър. Можете също да се възползвате от предлаганите от тях инструменти и ресурси за обучение, включително блогове за продуктов мениджмънт, ръководство за продуктови мениджъри на ClickUp и уебинари, които ви помагат да управлявате жизнения цикъл на вашите продукти.

А ако искате да започнете с солидна основа, ClickUp предлага готови за употреба шаблони за управление на продукти.

Независимо дали искате да преминете към роля в продуктовия мениджмънт в рамките на компанията или да започнете като младши специалист, отделете време да усъвършенствате уменията си и използвайте подходящи инструменти като ClickUp и Upraised, за да получите предимството, от което се нуждаете, за да станете успешен и конкурентоспособен продуктов мениджър.

Успех!

Гост автор:

Janvee Menghrajani е специалист по съдържание и SEO в Upraised.