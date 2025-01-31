8 най-добри софтуера за управление на жизнения цикъл на продуктите през 2025 г.

Всички хубави неща рано или късно свършват и, както всеки продуктов мениджър знае, следващото най-хубаво нещо винаги е зад ъгъла. Независимо дали работите в областта на разработката на софтуер или производството, вероятно се занимавате с няколко продукта едновременно, всички в различни етапи от техния жизнен цикъл.

След известно време става малко объркващо, нали?

В края на краищата, един лъскав, нов продукт има различни нужди от един по-малко вълнуващ, остарял продукт, който планирате да изтеглите от пазара следващата година.

Софтуерът за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM) ви помага да управлявате даден продукт от концепцията и проектирането до пускането на пазара и изтеглянето от пазара. Дизайнерите и инженерите използват PLM решенията най-често, но те са често използвани инструменти и в процесите на разработване на софтуерни продукти.

Софтуерът за управление на жизнения цикъл на продуктите дава на всички, включително и на заинтересованите страни без технически познания, по-голяма видимост за това, което се случва с всички ваши продукти, без технически жаргон. Използван разумно, софтуерът PLM ускорява времето за пускане на пазара, повишава качеството на продуктите и (нашето лично любимо) увеличава значително рентабилността. ?

В това ръководство ще ви дадем няколко съвета как да намерите качествен инструмент за управление на жизнения цикъл и ще споделим осемте ни любими избора за заети продуктови мениджъри.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на жизнения цикъл на продуктите?

Осемте инструмента за управление на жизнения цикъл на продуктите в това ръководство ще ви помогнат да постигнете много. Ние се фокусирахме върху софтуер за управление на жизнения цикъл на продуктите, който предлага ключови функции като:

Управление на забавените задачи: Като собственик на продукт, вашата задача е да прегледате забавените заявки за функции и бъгове, за да подобрите клиентското преживяване. Но ако имате десетки (или дори стотици) продукти, забавените задачи нарастват доста бързо. Изберете PLM система, която Като собственик на продукт, вашата задача е да прегледате забавените заявки за функции и бъгове, за да подобрите клиентското преживяване. Но ако имате десетки (или дори стотици) продукти, забавените задачи нарастват доста бързо. Изберете PLM система, която оптимизира забавените задачи

Инструменти без кодиране: Не всеки знае как да кодира. Кодирането може да е необходимо за по-технически софтуерни приложения, но потърсете опции, които предлагат Не всеки знае как да кодира. Кодирането може да е необходимо за по-технически софтуерни приложения, но потърсете опции, които предлагат инструменти без кодиране . Това прави платформата достъпна за хора без технически познания и улеснява живота на техническите работници.

Визуализации: Визуализациите правят жизнения цикъл на вашия продукт по-лесно разбираем, особено ако управлявате много продукти едновременно. Изберете решение за управление на жизнения цикъл на продукта, което визуализира вашите работни процеси, инструменти, спринтове, автоматизации и други на едно място.

Визуализирайте задачите си и прегледайте други зависими задачи с над 15 изгледа в ClickUp.

Полезни инструменти и интеграции: Кой казва, че са ви необходими отделни инструменти, за да управлявате целия жизнен цикъл на продукта? Изберете платформа, която прави всичко това. Може би тя включва Кой казва, че са ви необходими отделни инструменти, за да управлявате целия жизнен цикъл на продукта? Изберете платформа, която прави всичко това. Може би тя включва AI писател на продуктови описания или маркетингови софтуерни интеграции, за да съчетае създаването на продукта с неговата промоция . Не се задоволявайте с малко; има много полезни опции, от които да избирате.

8-те най-добри софтуера за управление на жизнения цикъл на продуктите

Трябва да намерите най-добрия PLM инструмент? Не губете часове в търсене в интернет на реномиран доставчик – ние вече направихме проучването за вас, приятелю.

Разгледайте този списък, за да изберете най-подходящия софтуер за управление на жизнения цикъл на продуктите за вашия бизнес. ?

Списъците в ClickUp помагат за организирането на версиите за управление на продуктите.

Без да се хвалим, ClickUp за управление на продукти е швейцарският армейски нож на PLM. Ако можете да го измислите, ние имаме инструмент, шаблон или функция за него.

Като решение за управление на жизнения цикъл на продуктите, ClickUp съчетава картографиране на продукти, сътрудничество и гъвкави визуализации на спринтове, за да се работи по-добре за по-кратко време.

ClickUp се различава от всички други PLM на пазара, защото интегрира документи, пътни карти, цели, задачи, бели дъски и други в работния процес на DevOps. Вместо да карате екипа си да превключва между десетки инструменти, за да изпълни една задача, можете да съхранявате всичко в ClickUp, за да спестите време и да премахнете изолираността.

С Roadmapping събирате обратна връзка и спринтове, визуализирайки ги в една продуктова пътна карта – а красивите цветове също не вредат. Тъй като всички ваши документи и бели дъски са на една и съща платформа, можете да съхранявате пътните си карти, сесиите за мозъчна атака и продуктовите дизайни на едно място за по-лесно сътрудничество. ?

Всички табла и отчети в ClickUp са напълно персонализирани, така че можете да получите толкова подробна информация, колкото желаете. Добавете джаджи за ключовите показатели за ефективност, които са най-важни за вас, за да не се налага да търсите важната информация за продукта отново.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Някои функции на ClickUp са достъпни само за премиум потребители.

Някои потребители казват, че ClickUp има толкова много функции, че в началото може да бъде плашещо да се използва.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител, плаща се годишно; 10 USD/месец на потребител, плаща се месечно

Бизнес: 12 USD/месец на потребител, фактурирано годишно; 19 USD/месец на потребител, плащано месечно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Jira

Jira е предимно софтуерно средство за разработка, предназначено за гъвкави работни процеси, но работи и за водопадни методологии.

Ако сте разработчик, това е решението за управление на жизнения цикъл на продуктите, което ви трябва. Jira имитира външния вид и усещането на личните гъвкави екипи и скрам, така че е полезен и за отдалечени софтуерни екипи.

В Jira можете да създавате потребителски профили и истории, да проследявате проблеми и да възлагате задачи на екипа си. Платформата е изключително адаптивна, така че можете да я променяте според нуждите си, за да я съобразите с работните си процеси и конкретния цикъл на разработка на софтуер.

Освен това Jira се интегрира с много приложения на трети страни чрез Atlassian Marketplace, така че интеграциите са само на един клик разстояние.

Най-добрите функции на Jira:

Функциите за автоматизация без кодиране, като тригери, спестяват време.

Извличайте визуални данни в реално време за вашите продукти

Управлявайте гъвкави задачи в цифрова Kanban табло

Ограничения на Jira:

Jira е предназначен за екипи за разработка на софтуер, така че ако не сте софтуерен екип, вероятно няма смисъл да използвате този инструмент.

Jira е сложен за използване и има висока бариера за достъп за софтуер за управление на проекти.

Цени на Jira:

Безплатно

Стандартен: 7,75 USD/потребител, до 35 000 потребители

Премиум: 15,25 $/потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira:

G2: 4,3/5 (над 5400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 200 отзива)

3. Oracle Agile PLM

Работите ли с Oracle? Ако да, опитайте софтуера за управление на жизнения цикъл на продуктите Agile на Oracle.

Това е облачен PLM, така че вашият екип може да има достъп до него от почти всяко място. Той е най-подходящ за екипи, които разчитат на голямо количество информация, свързана с продуктите, като данни в реално време или доклади за грешки, за да стандартизират и структурират данните.

Oracle е по-популярен сред корпоративните компании, защото организира голямо количество сложни данни, без да компрометира производителността. Използвайте тази платформа, за да централизирате управлението на продуктови документи, анализите на основните причини и разработката на продукти в цялата си компания.

Най-добрите функции на Oracle Agile PLM:

Oracle PLM се интегрира добре с други решения на Oracle, така че ако вече използвате Oracle, това е идеалният избор.

Намалете рисковете при въвеждането на нови продукти, като създадете документи с изисквания за всички продуктови линии.

Осигурете спазване на нормативните изисквания на всеки етап от жизнения цикъл на разработката на софтуер, като добавите вашите стандарти към Oracle.

Ограничения на Oracle Agile PLM:

Oracle има много екстри, така че е трудно за начинаещите да го използват.

Няма безплатна или фриймиум версия за инструментите за управление на проекти.

Цени на Oracle Agile PLM:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle Agile PLM:

G2: 4,0/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 20 отзива)

4. New Relic

New Relic е решение за управление на жизнения цикъл на приложенията (ALM), предназначено за софтуерно инженерство и производствени процеси. Този ALM инструмент е специализиран в опростяването на телеметричните данни, които са информация, извлечена от устройства, поддържащи Интернет на нещата (IoT).

New Relic е по-подходящ за производството на аерокосмически или автомобилни части, но екипите за разработка на софтуер се кълнат в неговите надеждни функции. Той може да управлява разработката на приложения, да спира грешки и да оптимизира потребителското преживяване.

Харесват ни и интегрираните функции за сигурност за управление на жизнения цикъл на приложенията, които са идеални за компании с критични задачи, които не могат да си позволят кибернарушения. ?

Най-добрите функции на New Relic:

New Relic предлага безплатен пакет с богати функции, така че можете да го изпробвате, преди да го закупите.

Управлението на версиите и контролът на версиите ви дават повече контекст за всеки продукт.

New Relic има над 600 интеграции

New Relic Grok е AI асистент за наблюдение, който опростява телеметричните данни с обработка на естествен език, подобно на ChatGPT.

Ограничения на New Relic:

New Relic е подходящ само за високотехнически екипи и области със строг процес на разработка.

Някои потребители споделят, че платформата забавя и има проблеми с достъпа.

Други казват, че разходите за лицензиране са твърде високи.

Цени на New Relic:

Стандартен: Безплатен за един потребител на пълната платформа; 99 USD/месец за всеки допълнителен потребител, до пет потребители

Pro: 349 USD/месец за всеки потребител на пълната платформа, фактурира се ежегодно

Enterprise: 549 USD/месец за всеки потребител на пълната платформа, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за New Relic:

G2: 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

5. Productboard

Productboard е уникален софтуер за управление на жизнения цикъл на продуктите, защото дава възможност на клиентите да изразят мнението си на всеки етап от жизнения цикъл на продукта. Повечето компании използват отделна платформа за обратна връзка от клиентите, но Productboard съчетава обратната връзка с задачите и приоритетите.

Productboard координира екипите – дори и от различни отдели – с единна пътна карта и стандартизирани работни практики.

С Productboard вие създавате продукти съвместно с вашите клиенти. Ако даден клиент поиска определена функция, софтуерът преценява важността на искането за функцията в зависимост от нивото на важност на клиента (като годишните му приходи, размер и т.н.), за да ви помогне да определите приоритетите за новите функции и поправки.

Най-добрите функции на Productboard:

Productboard предлага безплатна пробна версия.

Productboard използва класиране на базата на данни, за да приоритизира автоматично важните елементи: Няма повече догадки

Productboard AI бързо анализира обратната връзка, за да оптимизира обратната връзка за продукта и да улесни усилията за управление на тестовете.

Ограничения на Productboard:

Productboard не включва управление на задачи. Липсват и интеграции с трети страни за управление на жизнения цикъл на приложенията.

Някои потребители казват, че платформата не предлага достатъчно възможности за персонализиране и гъвкавост.

Цени на Productboard:

Essentials: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Pro: 80 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Productboard:

G2: 4,3/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 рецензии)

6. PTC Windchill

Windchill PLM на PTC е полезен за редица случаи на употреба, но наистина блести в областта на физическите продукти. Този софтуер е предназначен за мултифункционални екипи, които работят дистанционно или в различни производствени центрове по целия свят.

Windchill може да бъде толкова технически сложен или толкова прост, колкото желаете. Неговите пакети за неспециалисти опростяват PLM съдържанието, за да направят технологията по-достъпна за всички екипи в процеса на разработка.

Windchill може да бъде локален или базиран в облака. Той дори се интегрира със софтуер за управление на ресурсите на предприятието (ERP), за да събере всички данни за вашите продукти на едно място.

Най-добрите функции на PTC Windchill:

Windchill предлага добавки, които правят платформата по-подходяща за вашата роля, индустрия или задачи.

Преглеждайте данните за продуктите в 2D, 3D и дори в разширена реалност.

Извършвайте управление на продуктови данни и динамична визуализация в реално време.

Ограничения на PTC Windchill:

За някои софтуерни проекти има стръмна крива на обучение.

Windchill може да се окаже твърде скъп за екип за разработка на малък бизнес.

Цени на PTC Windchill:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за PTC Windchill:

G2: 4,0/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (2 отзива)

7. Upchain

Upchain е продукт на Autodesk, който свързва хора, данни и бизнес процеси в една платформа. Той се представя като единствен източник на достоверна информация за всички данни за продуктите, което не е малко постижение. ?

Харесваме модулния процес с функция „плъзгане и пускане” и инструмента за създаване на работни потоци на Upchain. Няма нужда да пишете код: просто визуализирайте жизнения цикъл на продукта с няколко кликвания и сте готови.

Upchain се предлага в много различни версии и предлага решения за корпоративни екипи, инженери-проектанти и дори екипи, които не се занимават с инженерство и се нуждаят от нещо по-малко техническо.

Най-добрите функции на Upchain:

Upchain позволява интеграция на компютърно подпомагано проектиране (CAD), свързаност с приложен програмен интерфейс и интеграция с данни за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и управление на взаимоотношенията с клиентите.

Upchain се предлага с мобилна версия за достъп в движение.

Предоставете на всички в организацията си достъп до CAD файлове, дори ако те не разполагат с CAD лиценз.

Ограничения на Upchain:

Той предлага само уеб-базирано приложение.

Upchain има някои ограничения при обработката на технически документи за продукти.

Цени на Upchain:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Upchain:

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,0/5 (1 рецензия)

8. Siemens Teamcenter

Siemens Teamcenter обхваща всеки етап от управлението на жизнения цикъл, от изискванията до проектирането и визуализацията до свързаността.

Това е мощен PLM, който предлага полезни функции като цифрови двойници. Не всяка компания ще има нужда от това, но е чудесно, ако искате да симулирате физически прототипи в цифрова среда на ниска цена. Използвани разумно, цифровите двойници значително ускоряват фазата на проектиране.

Teamcenter е достъпен на място, в облака или дори като софтуер като услуга (SaaS). Той се представя като решение както за малки фирми, така и за големи предприятия, въпреки че вероятно е по-подходящ за големи предприятия поради интеграцията си с други технологии на Siemens.

Най-добрите функции на Siemens Teamcenter:

Siemens предлага допълнителни компоненти за разработка на 3D софтуер, CAD и софтуер за прогнозиране на производителността.

Управлявайте разходите за продукти от PLM

Използвайте PLM анализи в реално време, за да поддържате екипа си на път към целта.

Ограничения на Siemens Teamcenter:

Някои потребители съобщават за проблеми с внедряването и използваемостта

Teamcenter не предлага безплатна или фриймиум опция.

Цени на Siemens Teamcenter:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Siemens Teamcenter:

G2: 4,3/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 80 отзива)

Откажете се от електронните таблици: използвайте ClickUp за PLM

Вашите клиенти изискват по-бързи и по-иновативни продукти. Тъй като процесите на управление стават все по-сложни с всеки изминал ден, е крайно време да предоставите на екипа си солидно софтуерно решение за управление на жизнения цикъл на продуктите.

Най-ефективният и спестяващ време вариант в този списък е ClickUp. Хиляди компании разчитат на ClickUp, за да пишат описания на продукти с AI, да споделят документация за продукти и да визуализират гъвкави работни процеси в един и същ табло.

Но знаем, че трябва да се види, за да се повярва. Регистрирайте се за акаунт в ClickUp сега, за да дадете тласък на екипа си – безплатно завинаги, без да се изисква кредитна карта. ✨