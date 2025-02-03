10 най-добри алтернативи и конкуренти на Productboard през 2025 г. (безплатни и платени)

Като продуктов мениджър, животът ви се върти около генерирането на идеи, определянето на бизнес цели и създаването на продукти, които правят разлика за вашите клиенти. Инструментите за управление на продукти улесняват живота ви, когато постоянно се занимавате с различни задачи. ?

Един от тези инструменти е Productboard, който е проектиран да помага на продуктовите екипи да събират обратна връзка от клиентите и да създават пътни карти за множество продукти в едно пространство.

Потребителите харесват функциите за проследяване на напредъка, възможностите за събиране на информация и изгледите на пътната карта на Productboard. Въпреки това, продуктовите мениджъри може да се нуждаят от повече интеграции в софтуера си за управление на проекти. Всъщност, продуктовите мениджъри трябва да дадат приоритет на функции, които предлагат по-голяма гъвкавост, по-задълбочени анализи и по-широка поддръжка за управление.

Ето защо ви представяме този списък с най-добрите алтернативи на Productboard.

Тук споделяме някои от любимите ни алтернативи на Productboard, както платени, така и безплатни, със списък с функции, предимства и недостатъци, цени и оценки.

Време е да подобрите уменията си в управлението на продукти. ?

Какво трябва да търсите в алтернативите на Productboard?

Не всички инструменти за управление на продукти са еднакви. В зависимост от конкретните нужди на вашия продукт, може да предпочитате определени функции пред други. ?️

Ето няколко неща, които да търсите в алтернативите на Productboard:

Проследяване и анализ на потребителите : за да създадете отлични продукти, трябва да разберете как клиентите ви взаимодействат с тях.

Пътна карта : Създайте карта на продукта от идеята до пускането на пазара с инструменти за управление на продукти, които поддържат визуална, интерактивна продуктова стратегия.

Проучвания на клиентите : Подкрепете управлението на обратната връзка с инструмент, който предлага персонализирани формуляри, за да ви помогне да затворите цикъла на обратната връзка с клиентите.

Сътрудничество в екип : От съобщения в приложението до сътрудничество в реално време, потърсете инструмент за управление на продукти, който ви помага да работите заедно.

Поддръжка на презентации : Споделете своите прозрения и нови идеи с инструмент, който предлага функционалност за презентации.

Функции за управление на проекти : Оптимизирайте работните процеси и : Оптимизирайте работните процеси и управлението на задачите инструмент за управление на проекти , който ви позволява да контролирате проекта в едно пространство.

Топлинни карти и диаграми : Най-добрият начин да получите информация за вашите клиенти е да видите как те взаимодействат с вашите продукти, като използвате ключови функции като топлинни карти и записи.

Интеграции: Продуктовите мениджъри използват различни инструменти, за да свършат работата си. Уверете се, че избраната от вас алтернатива на Productboard се интегрира с най-важния ви софтуер за управление на продукти.

10-те най-добри алтернативи на Productboard, които можете да използвате

Намирането на подходящия софтуер за управление на продукти отнема време и енергия. А ние знаем, че вероятно и двете ви липсват.

Ето защо ние сме направили проучването за вас. Ето 10 от най-добрите алтернативи на Productboard (както безплатни, така и платени!), които могат да ускорят процеса ви, като същевременно спестят време, енергия и дори пари. ?

Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Да, поставяме ClickUp на първо място в списъка, но имаме основателна причина за това. (Или, по-точно, много причини. ) ClickUp е всеобхватна платформа, която предлага почти безкрайни функции, интеграции и персонализации, така че екипите да могат да следят всяка стъпка от процеса на разработване на продукти.

Функциите на ClickUp Product ви позволяват да планирате визията си, да проследявате проблеми и да управлявате спринтове – всичко на едно място.

За да започнете, съберете всички на едно място, като използвате документа с кратко описание на продукта на ClickUp. Предварително създаденият документ на ClickUp ви позволява да добавите връзки към дизайни, да изброите функционални спецификации и да обясните съображенията при дизайна. Използвайте го, за да изготвите план за пускане на продукта за продуктовите екипи и да създадете рамка за успешно пускане на продукта. ✨

С шаблона за продуктово резюме на ClickUp вашият екип разполага с пълен набор от формуляри за попълване, които подпомагат успешното пускане на продукта на пазара, като буквално остават на една и съща страница.

Създайте споделени пътни карти за продукти в ClickUp, така че всеки член на екипа да вижда ролята си и цялостната визия. Визуализирайте работните процеси и максимизирайте ефективността с множество изгледи на таблата, включително таблата Kanban на ClickUp. Добавете незабавно автоматизация на задачите, за да разделите разработването на продукти за различни членове на екипа и отдели.

Създайте перфектния Agile работен процес и изградете гъвкава Kanban система, за да визуализирате работата си и да подобрите управлението на проектите с изгледа Board в ClickUp.

Можете също да улесните разработването на продукти благодарение на ClickUp AI. Използвайте го, за да напишете документ с изисквания към продукта (PRD), да проектирате потребителски тестове или да създадете цялостен план за тестване.

Най-добрите функции на ClickUp:

35+ ClickUp Apps ви позволяват да персонализирате управлението на задачите, включително присвояване на спринт точки и проследяване на персонализирани полета с данни.

Налични са над 1000 шаблона за управление на продукти , включително шаблони за проектни планове , които улесняват създаването на Agile истории, проследяването на заявки за функции и изграждането на дизайнерски табла.

Над 50 действия, тригери и автоматизации правят персонализирането по-лесно от всякога.

Над 1000 интеграции, включително HubSpot, Slack и Salesforce

Ограничения на ClickUp:

Може да има по-стръмна крива на обучение просто защото има толкова много възможности за персонализиране.

Някои потребители смятат, че броят на известията е прекалено голям, но те могат да бъдат персонализирани в настройките на профила.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител при годишно плащане; 10 USD/месец на потребител при месечно плащане

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2 : 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Prodpad

чрез Prodpad

Prodpad премахва догадките при създаването на продукти, като предоставя обратна връзка от потребителите и ви помага да планирате стратегията си. Използвайте го, за да уловите ключови идеи от реални клиенти и да създадете график на проекта с вградени пътни карти.

Инструментите за обратна връзка от клиенти са особено полезни за планиране на продуктите, върху които искате да работите първо. Prodpad предлага AI инструменти, които извличат обратна връзка и предлагат общи прозрения. Използвайте тази информация, за да сегментирате клиентите и да се фокусирате върху продукти, които отговарят на техните специфични нужди.

Най-добрите функции на Prodpad:

Функциите за откриване на идеи улесняват определянето на функциите, които потребителите искат, и ви помагат да приоритизирате най-важните проекти

Интеграциите с инструменти като Jira, Microsoft и Github ви позволяват да включите Prodpad в съществуващите работни процеси, така че да не нарушавате процеса на екипа.

Функцията „Product Backlog Workflow” ви позволява да разделите идеите и да идентифицирате най-желаните функции, за да изчистите забавянията в разработката на продуктите.

Ограничения на Prodpad:

Някои потребители смятат, че пътните карти могат да бъдат объркващи за дълги или по-сложни продуктови пътувания.

Архивираните идеи нямат прикачена история, така че ще трябва да проследявате мотивите отделно.

Цени на Prodpad:

Пътни карти : Безплатна пробна версия

Roadmaps Essentials : 30 $/редактор/месец

Пътни карти Разширени: 55 $/редактор/месец

Оценки и рецензии за Prodpad:

G2 : 4,3/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,0/5 (10+ отзива)

3. Airfocus

чрез Airfocus

Airfocus ви помага да разберете нуждите на потребителите, да планирате изпълнението на проекта си и да координирате екипите. Тази стратегическа платформа за управление на продукти ви позволява да управлявате разработването на продукти от откриването и приоритизирането до стратегията. Създадена като модулна платформа, тя е предназначена да бъде централен център за цялата ви работа по продуктите. ?

Получете информация за потребителското преживяване и съберете обратна връзка за продукта, за да сте сигурни, че решавате правилните проблеми. Взаимодействайте с реални потребители, като създадете портал с вашата марка, където можете да споделяте идеи с клиентите си.

Използвайте инструмента за пътна карта, за да определите ясна посока и да информирате екипите какво точно да очакват на всеки етап. Обсъждайте идеи, обявявайте пускането на продукти и празнувайте успехите на едно място.

Най-добрите функции на Airfocus:

Нативните приложения на Airfocus ви позволяват да изградите модулен подход към разработването на продукти, което означава, че можете да използвате инструмента, за да отговорите на вашите специфични нужди.

Персонализираните изгледи улесняват визуализирането на данни с помощта на диаграми на Гант, табла Канбан и таблици.

Софтуерът за пътна карта осигурява прозрачност на плана на екипа и може да се персонализира за широк спектър от случаи на употреба.

Ограничения на Airfocus:

Потребителите установиха, че интеграцията с Jira не винаги е надеждна.

Ценовите планове се базират на броя потребители, така че става скъпо, ако работите с много членове на екипа.

Цени на Airfocus:

Разширена версия : 69 $/редактор/месец

Предимство : Персонализирани годишни цени

Enterprise: Персонализирана годишна цена

Оценки и рецензии за Airfocus:

G2 : 4,4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

4. UserVoice

чрез UserVoice

UserVoice е система за управление на продукти, която ви помага да създавате стратегии за разработване на продукти. Таблото за обратна връзка от потребителите улеснява проследяването на мненията на клиентите за вашите продукти и на функциите, които те желаят най-много.

Инструментът използва подход, основан на данни, за да помогне на заинтересованите страни да идентифицират най-добрите начини за задоволяване на нуждите на клиентите. От създаването на потребителска история до наблюдение на това как те навигират във вашите продукти, ще получите информация за това как да обслужвате по-добре клиентите си. ?

Най-добрите функции на UserVoice:

Формулярите и инструментите за обратна връзка са предназначени да подпомагат взаимоотношенията, да карат клиентите да се чувстват чути и да изграждат по-добър брандинг.

Удобният интерфейс улеснява използването му, без да се налага да прекарвате часове в усвояване на сложни функции.

Интеграциите включват Jira, Slack, Azure DevOps и Zendesk.

Ограничения на UserVoice:

Потребителите харесват съществуващите интеграции, но биха искали да има повече поддържани платформи.

Няма поддръжка по имейл или онлайн, което означава, че получаването на помощ при проблеми може да бъде трудно.

Цени на UserVoice:

Essentials : 699 $/месец

Pro : 899 $/месец

Премиум : 1349 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на UserVoice:

G2 : 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 60 рецензии)

5. Convas

чрез Convas

Convas е инструмент за събиране на обратна връзка от клиенти, който улеснява разработването на продукти, които хората наистина искат. Използвайте страницата за обратна връзка, за да събирате обратна връзка от членовете на вашия екип и реални клиенти. Добавете гласуване за функции, за да позволите на потребителите да гласуват за или против различни функционалности.

Използвайте обратната връзка от клиентите, за да създадете пътна карта за жизнения цикъл на продукта. Покажете ясно на заинтересованите страни какво е в процес на разработка, какво е готово и какво предстои. Използвайте автоматизирани известия, за да информирате потребителите, когато пуснете нов продукт, който може да ги интересува.

Най-добрите функции на Convas:

Страницата за обратна връзка е напълно персонализирана. Използвайте коментарите, за да общувате директно с потребителите, създавайте няколко табла за различни видове обратна връзка и добавяйте етикети, за да подобрите организацията.

Добавете приставката за обратна връзка от клиенти към началните си страници, за да получите информация, без потребителите да напускат сайта ви.

Съобщенията за актуализации на продукти улесняват повече от всякога обявяването на нови функции и пускането на нови продукти на пазара.

Ограничения на Convas:

Някои потребители са установили, че приложението има грешки, което води до забавяне на процеса на разработване на продукти.

Ако имате повече от 100 потребители, които искате да проследявате, трябва да платите за бизнес плана.

Цени на Convas:

Безплатно : 0 $/месец с до 25 проследявани потребители

Growth : 15 $/месец с до 100 проследявани потребители

Бизнес : 150 $/месец с неограничен брой проследявани потребители

Частно: 99 $/месец за функция за частна обратна връзка

Оценки и рецензии за Convas:

G2 : 4,0/5 (1+ отзива)

Capterra: Н/Д

6. Pendo

чрез Pendo

Pendo е създаден, за да подобри изживяването с дигиталните продукти. Този всеобхватен инструмент работи в отделите за маркетинг, ИТ, продукти и успех на клиентите.

Решенията с ниско ниво на кодиране улесняват всеки член на екипа да използва Pendo, за да събира информация за клиентите и да разработва по-добри продукти. Ретроактивните данни, съчетани с качествена обратна връзка, ви дават пълна представа за това как клиентите използват и възприемат вашите продукти.

Най-добрите функции на Pendo:

Въведете идеи за продукти и ги споделете директно с клиентите, за да получите обратна връзка, преди да започнете да разработвате функции и нови приложения.

Информацията за SaaS портфолиото ви позволява да проведете одит на съществуващите инструменти и работни процеси, за да оптимизирате цифровото си работно пространство.

Функциите за изкуствен интелект предоставят задълбочени прозрения и анализи, които членовете на вашия екип може да пропуснат сами.

Ограничения на Pendo:

Цените могат да бъдат предизвикателство за стартиращи компании с ограничен бюджет.

Някои персонализирани отчети не са достъпни в приложението, което означава, че трябва да използвате настолния си компютър, за да получите по-подробна информация.

Цени на Pendo:

Безплатно : Безплатно с максимум 500 активни потребители месечно

Starter : 7000 долара на година с максимум 10 000 активни потребители месечно

Growth : Свържете се с нас за персонализирани цени

Портфолио: Свържете се с нас за персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pendo:

G2 : 4,4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

7. ProductPlan

чрез ProductPlan

ProductPlan е един от най-популярните инструменти за оценка на потенциални продукти, създаване на продуктова стратегия и изготвяне на график на проекта в едно пространство.

Използвайте персонализирани изгледи и филтри, за да адаптирате инструмента към нуждите на вашия бизнес. Създавайте гъвкави оформления, за да помогнете на членовете на екипа да разберат процеса на разработване на продукти и крайните цели. ?

Портфолио пътните карти ви позволяват да създадете широка представа за всички проекти в процес на разработка. Проследявайте безпроблемно напредъка по различни продукти и функции, независимо дали са в етап на мозъчна атака, тестване от потребители или окончателна доставка.

Най-добрите функции на ProductPlan:

Съответствие с SOC 2 Type II означава, че този инструмент е идеален за всички организации, включително предприятия, които се нуждаят от допълнителна сигурност.

Импортирайте, синхронизирайте и свържете се с десетки инструменти, включително любими продукти като Jira, GitHub и Zapier.

Десетки шаблони за пътни карти улесняват създаването на визуални схеми на вашата продуктова стратегия.

Ограничения на ProductPlan:

Някои потребители смятат, че сътрудничеството в екипа може да бъде объркващо.

Няма офлайн режим, така че трябва да сте свързани, за да можете да свършите нещо.

Цени на ProductPlan:

Basic : 39 $/месец

Професионална : 79 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ProductPlan:

G2 : 4,4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 50 отзива)

8. Roadmunk

чрез Roadmunk

Roadmunk е изцяло посветен на изготвянето на пътни карти за продуктови екипи. Използвайте платформата, за да създадете визуална пътна карта, която да споделите със заинтересованите страни, за да получите одобрение за следващия си продукт. Получавайте обратна връзка от клиентите и определете приоритетите за функциите, които искате да разработите следващи.

Най-добрите функции на Roadmunk:

Над 35 шаблона за пътна карта ви позволяват да спестите време и усилия при планирането на пътя на вашия продукт.

Roadmunk API ви позволява да създавате персонализирани интеграции, за да използвате безпроблемно инструментите, които харесвате.

Пощенската кутия за обратна връзка създава полезно пространство за проследяване на мненията на клиентите.

Ограничения на Roadmunk:

Някои потребители искат повече възможности за персонализиране в полетата за описание, за да включват повече данни.

Трябва да добавите дати към всяка стъпка от пътната карта, което може да е прекалено подробно за организации с по-малко строги срокове.

Цени на Roadmunk:

Стартово ниво : 19 $/месец за един road mapper

Бизнес : 49 $/редактор/месец

Професионална : 99 $/редактор/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Roadmunk:

G2 : 4,0/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 80 рецензии)

9. Rapidr

чрез Rapidr

Rapidr ви помага да записвате идеи за продукти, да събирате обратна връзка от клиенти и да ангажирате потребителите през целия процес на създаване. Използвайте публични и частни табла за обратна връзка, за да получите реална представа за съществуващите продукти и функции, които потребителите търсят. Идентифицирайте най-добрите продукти за разработване и създайте пътни карти, за да проследявате процеса.

Най-добрите функции на Rapidr:

7 съществуващи интеграции и още 5 в процес на разработка улесняват използването на популярни инструменти за разработка с Rapidr.

Проследяването на заявки за функции ви позволява да следите какви видове продукти искат вашите потребители.

Вградената функция за проследяване на грешки позволява на потребителите да отбелязват проблеми в продукта, които вашият екип да разреши.

Ограничения на Rapidr:

Визуализацията на данни е основна и няма диаграми на Гант или по-усъвършенствани инструменти за планиране.

Въпреки че интерфейсът е лесен за използване, някои потребители биха искали да има повече функционалности.

Цени на Rapidr:

Стартиращ бизнес : 49 $/месец

Бизнес : 199 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Rapidr:

G2 : 4,5/5 (2+ отзива)

Capterra: Н/Д

10. Craft. io

Използвайте Craft. io, за да събирате обратна връзка от потребителите и да вземате по-информирани решения за продуктите. С помощта на визуално приятен интерфейс е лесно да създавате пътни карти и стратегически графици, за да съгласувате екипа. Приоритизирайте функциите, коригирайте капацитета и оптимизирайте изпълнението – всичко на едно място.

Най-добрите функции на Craft. io:

Автоматизацията ви позволява да възлагате задачи на членовете на екипа и да ги интегрирате с други инструменти за разработка като Jira.

Управлявайте продуктовото си портфолио с полета за забавени задачи, цели, зависимости и инициативи.

Ограничения на Craft.io:

Някои потребители са имали проблеми с грешки, които са присвоили задачи на грешни членове на екипа.

Планирането на продукта не е толкова интуитивно, колкото при някои конкурентни инструменти.

Цени на Craft. io:

Стартово ниво : 19 $/редактор/месец

Предимства : 79 $/редактор/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Craft. io:

G2 : 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 30 рецензии)

Създавайте по-добри продукти по-ефективно с ClickUp

Независимо дали управлявате стартираща компания, средно голяма фирма или предприятие, създаването на по-добри продукти е само на няколко клика разстояние. С тези алтернативи на Productboard ще откриете нови начини да генерирате информация за клиентите, да приоритизирате функциите и да оптимизирате изпълнението на продуктите.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp улеснява управлението на всичко на едно място. Освен това, стотици интеграции работят безпроблемно с инструментите за разработване на продукти, от които се нуждаете, за да обслужвате клиентите си.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да получавате по-задълбочени данни за клиентите си, за да създадете продукти, които те ще обичат години наред. А най-хубавото е, че с ClickUp това е безплатно завинаги!