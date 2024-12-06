10 безплатни шаблона за продуктови беклог в Excel и ClickUp

Най-мъдрите Agile играчи често започват с едно просто изречение: „Повярвай ми, това е в списъка с задачи. ” Но дали е така? ?

Можете да създадете най-амбициозните пътни карти за разработване на продукти с висококачествени теми и концептуализации, но те са непрактични без списъци с задачи.

Backlogs са документи, които носят тежка отговорност за екипите, планиращи следващия си цикъл на развитие. Става дума за критични доклади с информация за поправки на бъгове, промени във функциите и дизайна, заявки от клиенти и истории на потребители.

Те помагат на екипа ви да приоритизира задачите за бъдещи спринтове и да намери начини да отговори на изискванията на заинтересованите страни. Без да се занимавате с натрупаните задачи, проектът ви практически е обречен на провал. ?

За да бъде поддържането на списъка продуктивно, вашата документация трябва да бъде на ниво – тук на помощ идват шаблоните за списък с продукти. Тази статия ви представя 10-те най-добри шаблона за създаване на списъци с продукти, ориентирани към стойността, и подобряване на скоростта на екипа! ?

Какво е шаблон за продуктов беклог?

Шаблонът за продуктов беклог е съвместен документ за организиране на сесия за подреждане на беклога. Той помага на продуктовия собственик и/или мениджър да обобщи миналите цикли на разработка в Agile рамка и да определи целите, които трябва да бъдат постигнати в следващия спринт. ?

Основната цел на тези шаблони за управление на проекти е да намалят неструктурираните, постоянно променящи се елементи от списъка с задачи до управляеми списъци със задачи и изпълними задачи. Вместо да губят време в обмисляне на какво да работят в предстоящия спринт, вашите колеги получават точен набор от правила, роли и отговорности, за да разработят продукта според приоритетните нужди.

Шаблоните за продуктови беклог имат различни форми и видове, в зависимост от типа беклог, с който работите. В повечето случаи документът обхваща един или повече от следните компоненти на беклога:

Епични истории, функции и потребителски истории Искания за промени Дефекти и бъгове Технически дълг (разходите за внедряване на посредствен код в краткосрочен план) Технически пробиви или елементи за проучване Бизнес изисквания

Какво прави един шаблон за продуктов беклог добър?

Ефективният шаблон за продуктови задачи трябва:

Бъдете гъвкави: Шаблонът трябва да се адаптира към различни продукти, ниши в разработката и индустрии. В идеалния случай, един добър шаблон за спринт беклог трябва да бъде „жив документ”, който дава възможност за внезапни и неочаквани промени в процеса на развитие на продукта ♻️

Имайте ясна структура: Тя трябва да съдържа ясни раздели и заглавия, за да предостави конкретни елементи от списъка на задачите на целевия екип без объркване.

Предлагайте функции за сътрудничество: Най-добрите шаблони за списъци с задачи помагат да се определят очакванията на всеки член на екипа и насърчават съвместната работа за постигане на общи цели.

Позволете приоритизиране : Това трябва да ви позволи да подчертаете важността на задачите въз основа на сложността, размера или усилията, които се изискват.

Включете визуални елементи: Трябва да поддържа добавянето на таблици, графики, диаграми, точки на историята и други визуални елементи, които добавят контекст и подпомагат задачите ?

Картата Sprint Velocity позволява на екипа за разработка да измерва точките на спринта спрямо прогнозираното или вече завършеното в списъка със задачи за спринта.

10 безплатни шаблона за продуктови беклог, които можете да използвате

В интернет има хиляди шаблони за продуктови беклог, но е трудно да намерите този, който отговаря на вашите нужди. За да ви спестим време, ние подбрахме 10 впечатляващи варианта от ClickUp и Excel, които могат да се приспособят към различни упражнения с беклог! ❤️‍?

1. Шаблон за продуктов беклог на ClickUp

Търсите универсален документ, с който да оптимизирате спринтовете си, да приоритизирате изискванията към продуктите и да насърчите сътрудничеството в екипа? Използвайте шаблона за продуктови закъснения на ClickUp! ?

Този подходящ за начинаещи шаблон е задължителен за отдалечени или разпределени екипи за разработка на софтуер. Всеки, който има достъп до него, може да издава заявки за промени, доклади за грешки, предложения за проучвания, истории на потребители, функции и много други!

Шаблонът включва Формуляр за подаване на заявки, който трябва да споделите с участващите вътрешни членове на екипа или заинтересованите страни. Магията започва, след като те попълнят формуляра с приоритетни елементи от списъка. ?

Елементите се появяват автоматично в изгледите на шаблона, което ви позволява да започнете планирането на спринта и да зададете изпълними задачи. Имате шест типа изгледи, които отразяват различни перспективи, включително:

Изглед на продуктовия беклог : за показване на крайни срокове, приоритети, отговорни лица и епични категории

График ( диаграма на Гант ) Изглед: за фокусиране върху планираните дати, пътни карти на продуктите и продължителност за фокусиране върху планираните дати, пътни карти на продуктите и продължителност

Изглед на спринта (списък): за показване на елементите според спринта, към който принадлежат

Изглед на състоянието на забавените задачи: за превръщане на подадените елементи в карти на Kanban таблото

Използвайте полетата за персонализиране на шаблона, за да сортирате списъка в спринтове или епични задачи и да ги разделите на по-малки задачи. Променете статуса на задачите на Изпълнено, Отменено, В процес, или В очакване, за да държите екипа си в течение. ➿

2. Шаблон за продуктови задачи и спринтове на ClickUp

Разработването на Agile проекти е изключително динамично, което може да накара Scrum майсторите да се чувстват объркани всеки път, когато се сблъскат с забавяния. ?

Шаблонът ClickUp Backlog & Sprints е предназначен за Agile мениджъри и Scrum майстори, които се стремят да постигнат най-добрите резултати в кратки срокове. Неговият тристепенен формат ви позволява да зададете ясни и последователни приоритети, да разработите съгласувани списъци с задачи и да разширите актуализациите до съотборниците и разработчиците в един документ.

С този Agile шаблон за продуктов беклог можете да:

Достъп до предварително създадени списъци за спринтове, проследяване на бъгове и списъци с задачи.

Приоритизирайте елементите в списъка с задачи

Разпределяйте задачи на няколко членове на екипа

Публикувайте ежедневни stand-ups

Проследявайте напредъка на възложените задачи с пътна карта на продукта.

Идентифицирайте проблеми в реално време

Използвайте други предварително създадени шаблони за управление на проекти в ClickUp.

Не се притеснявайте от широкия обхват на шаблона – управлението на съдържанието на вашия списък е лесно благодарение на множество типове изгледи и над 20 опции за статус.

Четирите изгледа на проекта в шаблона – Списък, Формуляр, Табло и Чат – имат предварително създадени потребителски полета за проследяване на напредъка на задачите. Можете да добавите подробности като точки за историята или информация за функциите, за да помогнете на разработчиците.

Персонализирайте допълнително списъка си, като добавите предупреждения за зависимости между задачите, приблизителни времена, ограничения за текущата работа и етапи. Този шаблон служи и като документ за управление на продукти, като обхваща всеки аспект от разработката до пускането на пазара! ?

3. Шаблон за списък със задачи за спринт на ClickUp

Проведохте ли ежедневната си Scrum среща и осъзнахте, че някои задачи от списъка изискват сериозни актуализации? Може да се окажете в ситуация, в която не знаете как да процедирате. ?

Но без стрес! С шаблона за спринт беклог на ClickUp имате пълен контрол над беклога си, независимо от неговите обрати! ?

Този шаблон е създаден, за да ви помогне да се фокусирате върху цялостната картина в условията на променящи се цели. Спринтовете обикновено са подробни и обвързани с конкретен график – дори и най-малките промени могат да объркат графика ви. Но с този шаблон за продуктов беклог на Agile можете да проследявате ежедневно състоянието на разработката на елементите. ?

Притеснявате се за разпределението на персонала и ресурсите, когато се появи нова информация? Няма за какво да се притеснявате – полето за персонализиране за усилията в шаблона ви помага да управлявате екипа с достатъчна гъвкавост, за да се приспособявате към нови задачи.

Навигацията в шаблона е доста лесна, дори и за начинаещи лидери. Отворете го и по подразбиране ще видите Backlog (List) View (Изглед на списъка с задачи), който е идеален за създаване на задачи и подзадачи, определяне на крайни срокове, проверка на напредъка и проследяване на времето. Задачите обикновено се класифицират в четири категории:

Потребителска история Задача Бъг Подобрение

Можете да добавите още категории или да превключите към различни типове изглед, както желаете!

4. Шаблон за проектен беклог на ClickUp

Ако вашата задача за забавяне съдържа напреднали дългосрочни цели, като проучване на потенциала за продажби по време на празниците и създаване на бази данни, добавете шаблона за забавяне на проекти на ClickUp към вашия набор от инструменти! ?

Този шаблон ви помага да се справите с натрупаните задачи от гледна точка на инвестицията на време и разходите. Той може да се адаптира към всякакви мащабни стратегически дейности през целия жизнен цикъл на проекта. Независимо дали преглеждате тенденциите в продажбите или подобрявате платежните портали, използвайте шаблона, за да разделите обширните цели на по-малки, по-лесно смилаеми задачи.

В основата си този шаблон се отнася до оценяване на продължителността, приоритизиране на задачите и усъвършенстване на елементите, включени в списъка. Имате шест типа изгледи, с които можете да управлявате в детайли графиците за завършване и да следите отделните дни в списъка, използваните бюджети и крайните срокове за всяка задача. ⏳

Шаблонът ви позволява да сортирате задачите в пет групи:

Backlog (за общи backlogs) Одобрение Дизайн Изследване Изпълнение

Категоризацията улеснява мултифункционалните екипи да намерят веднага елементите, които ги засягат. Можете също да добавите кратки обобщения на задачите, за да предоставите богат контекст на колегите, които се занимават с задачата.

5. Шаблон за планиране на Agile спринтове на ClickUp

Планирането от мастъри увеличава успеваемостта на Agile спринтовете и добавя стойност към всяка задача, изпълнена до момента. Ако не го направите, ще оставите кораба да плава без курс – целият ви екип няма да знае какво да приоритизира и ефективността му ще се срине. ↘️

Доверете се на шаблона за планиране на Agile спринтове на ClickUp, за да поддържате кораба на плава и моряците в синхрон. ⚓

Шаблонът ви помага да зададете реалистични очаквания въз основа на текущите капацитети. По този начин можете да установите отговорност, когато има разминаване между действителните и очакваните часове.

За да сте в крак с задачите, разполагате с три изгледа – елементи от списъка със задачи за спринт, статус на разработката и ресурси.

Изгледът на елементите в списъка със задачи за спринт предоставя обща информация за задачите, класифицирани по типове, като например потребителски истории, бъгове и функции. Добавяйте или премахвайте отговорници, задавайте крайни срокове и предоставяйте приблизителни времеви оценки.

Изгледът на състоянието на разработката показва задачите ви според състоянието на разработката и приоритета им в настройка в стил Kanban. Тъй като шаблонът позволява плъзгане и пускане, преместването на картите със задачи е безпроблемно.

Изгледът „Ресурси“ работи като календар за планиране и преглед на натоварването на екипа ви. Наблюдавайте разликите между очакваното и действителното време за изпълнение на задачите и споделяйте данните с персонала си по време на ретроспективни срещи. Това ще помогне на екипа ви да работи колективно по планове за подобряване на ефективността.

6. Шаблон за изисквания към продуктите на ClickUp

Ако следващата ви сесия за подреждане на забавените задачи е насочена основно към адаптиране на продукта към нуждите на заинтересованите страни, най-добре е да използвате шаблона за изисквания към продукта на ClickUp. ?

Вместо сложен документ с общи раздели, получавате подходящ за начинаещи шаблон, който обобщава всичко за даден продукт, включително характеристики, функции и стойности. Той спестява много време, защото представя историята на предишните промени и поисканите промени в един прозорец. ⏲️

Работите с няколко продукта, които предстои да бъдат пуснати на пазара? Създайте папки за всеки продукт и се възползвайте от достатъчно място, за да обсъждате текущи и планирани функции, тяхната стойност и пазарни прогнози. Можете също да добавяте задачи за всяка функция/потребителска история, да задавате крайни срокове и да проследявате развитието през различните етапи.

В зависимост от типа на продукта, върху който работите, получавате 17 различни актуализации на статуса на задачите. Освен че предлага ясна видимост, шаблонът включва проследяване на времето, за да ускори заявките за промени преди датата на пускане.

Шаблонът създава среда за сътрудничество, като позволява на вътрешни и външни заинтересовани страни да записват своите приноси. Що се отнася до лицата, на които са възложени задачи, можете да добавите подробности и инструкции, за да ги насочите и да сведете до минимум риска от недоразумения или неточности в комуникацията. ?

7. Списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Три, две, едно, старт! Пускането (или повторно пускането) на продукт е вероятно най-вълнуващата част от управлението на продукти, ако се изпълни добре. Успешното пускане разширява клиентската ви база и приходите ви, но неуспешното може да се окаже смъртна присъда за вашия продукт. ⚰️

Списъкът за проверка при пускане на продукт на ClickUp предотвратява най-лошите сценарии, като помага пускането ви да се превърне в епичен успех. Той е пълен с удобни функции за справяне с неразгледани забавяния и потенциални рискови фактори доста преди датата на пускане.

В Activities View (Изглед на дейностите) на шаблона можете да създадете обзор на всички дейности, свързани с пускането на продукта. Персонализирайте задачите с отговорни лица, коментари, начални и крайни дати и статуси на приоритет. ⛳

Други изгледи включват Етапи, По категория и Времева линия, които са идеални за сортиране на забавянията въз основа на етапа на разработка или за получаване на по-визуална оценка на текущите задачи.

Този шаблон за напреднали е предназначен за микроуправление на всичко преди пускането на продукта на пазара, от последователността на задачите до зависимостите. Препоръчваме го, когато имате много работа и се нуждаете от централизиран шаблон, за да насочите пускането в правилната посока. ☸️

8. Шаблон за ретроспектива на спринт на ClickUp

Всяка ретроспектива на спринта завършва с актуализиран списък с задачи. Разглеждането им в ранна фаза е най-добрият начин да добавите стойност към всяка среща и да увеличите производителността на екипа. ?️

Ако вашият екип се мъчи да се справи с продуктовите забавяния от честите ретроспективни сесии, шаблонът ClickUp Sprint Retrospective Template може да ви помогне. Шаблонът ви помага да превърнете неясните резултати от спринтовете в списъци с действия, но с допълнителното удобство на подкрепа за мозъчна атака, благодарение на ClickUp Whiteboards.

С този шаблон, базиран на бяла дъска, разполагате с персонализирана платформа, която ще ви помогне да включите екипа си в сътрудничество в реално време. Обсъдете как да управлявате най-новите задачи и преоценете позицията си по отношение на нерешените задачи от по-стари ретроспективи.

Участниците могат да добавят своите мнения в четири раздела:

Какво се получи добре Какво може да бъде по-добро от това? Действия Ретроспективни цели

Приоритетните задачи от списъка с задачи могат да бъдат поставени в Елементи за действие, докато неprioritните дейности могат да бъдат поставени в Какво може да бъде подобрено.

9. Шаблон за ретроспектива на проекта ClickUp

Всеки завършен проект, независимо дали е успешен или неуспешен, е ценен урок и златна мина за извличане на важни задачи. ?

Имайте под ръка шаблона за ретроспектива на проекта ClickUp, когато преглеждате завършени проекти и размишлявате върху това, което е било правилно или погрешно. ?

Най-добрият начин да извлечете забавяния с този шаблон е чрез достъп до Формуляра за дневен ред. Препратете го на членовете на екипа по проекта и вижте какви записи се появяват. Информацията може да се покаже в пет различни изгледа – използвайте изгледа Retrospect Board, за да получите обща представа за основните области на забавяния, като:

Какво се получи добре?

Какво се обърка?

Извлечени поуки

Алтернативни решения

Изяснения

Шаблонът ви позволява да създавате задачи, да добавяте подкрепящи документи и да възлагате на членовете отговорности за дейности, които могат да доведат до по-добро изпълнение на бъдещи проекти.

10. Шаблон за списък с задачи в Excel от Spreadsheet.com

Работата по нов продукт може да ви докара безсънни нощи, ако имате умствени блокажи относно изискванията за функциите и очакваната работна натовареност. Подобрете стратегиите си за продукти с шаблона за списък с функции на Excel от Spreadsheet.com.

Отличителната черта на този шаблон за продуктов беклог е, че е базиран на Excel, което го прави идеален за тези, които предпочитат електронни таблици и таблици.

Инструментът за продуктови задачи се предлага с предварително зададени редове за проследяване на разработването на нови функции. Добавете редове, за да дефинирате категории продукти и потребители, приоритети, критерии за успешни актуализации и капацитет на екипа.

Шаблонът е лесен за използване — помага ви да следите добавянето на нови функции и да определите как те влияят на процеса на разработка. Създавайте задачи, задавайте приоритети и крайни срокове и оставяйте бележки , за да се справите с натрупаните задачи.

Можете също да групирате закъсненията според функциите, ако искате да ги обработвате накуп. Освен таблици с данни, този шаблон разчита на ленти, графики и диаграми, за да улесни възприемането на информацията за визуалните ученици.

Управлявайте списъка си с задачи или той да управлява вас?

Екипите, които използват agile методология, често се оказват в порочен кръг, в който са подтискани от забавяния и губят време, до степен, че това нарушава спокойствието на всички. Единственият начин да предотвратите това е да поддържате брояча на забавянията лек и добре управляван. ?️

Шаблоните, които ви предоставяме, ще ви помогнат да изградите силна култура на забавяне, което в крайна сметка ще подпомогне пускането на добре разработени и тествани продукти, отговарящи на изискванията на заинтересованите страни! ✌️