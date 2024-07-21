Обяснение на жизнения цикъл на проекта: Избягвайте хаоса в 5 стъпки

Без ясна пътна карта проектите се превръщат в хаос. Бюджетите се увеличават, сроковете се пропускат, екипите се изчерпват, а заинтересованите страни губят доверие.

Лично съм наблюдавал как проект на стойност 2,3 милиона долара се провали, защото компанията пропусна да направи подходящо планиране и нямаше процес за проследяване на напредъка.

Разбирането на петте фази от жизнения цикъл на проекта превръща този хаос в предсказуем и повтаряем успех.

Ключови изводи

Животният цикъл на проекта има пет фази, които осигуряват структура от началото до края.

Животният цикъл определя етапите, а методологията определя как се извършва работата в рамките на тези етапи.

Ефективното планиране предотвратява преработката, забавянията и несъгласуваността в екипа по време на изпълнението.

Мониторингът гарантира, че изпълнението остава в съответствие с обхвата, графика и целите на бюджета.

Какво е жизненият цикъл на проекта в управлението на проекти?

Животният цикъл на проекта е поредица от фази, които водят проекта от първоначалната концепция до окончателното му завършване. Всяка фаза групира свързани дейности, които водят до конкретни резултати, създавайки структуриран път от началото до края.

Тази рамка отговаря на три важни въпроса на всеки етап:

Какво трябва да се случи сега?

Кой е отговорен?

Как да разберем кога сме приключили?

Без тези отговори проектите се превръщат в неясни, като членовете на екипа работят по противоречиви приоритети, а заинтересованите страни откриват несъответствията твърде късно, за да ги поправят евтино.

Животният цикъл срещу методологията: разбиране на разликата

Животният цикъл на проекта често се бърка с методологии за управление на проекти като Agile, Waterfall или PRINCE2, но те са фундаментално различни.

Животният цикъл определя етапите, през които преминава вашият проект, докато методологиите определят как изпълнявате работата в рамките на тези етапи.

Помислете за това по следния начин...

Waterfall използва линеен подход, при който всяка фаза се завършва напълно, преди да започне следващата, докато Agile използва итеративни цикли с няколко кръга на планиране, изпълнение и преглед.

И все пак и двете следват един и същ основен жизнен цикъл от начало, планиране, изпълнение, мониторинг и приключване.

5-те фази на жизнения цикъл на проекта

Всеки проект, независимо от размера или сложността му, преминава през пет основни фази. Ето как те взаимодействат помежду си:

Фаза Цел Ключови резултати Иницииране Определете проекта и осигурете одобрение Проектна харта и ангажираност на заинтересованите страни Планиране Създайте подробен план за изпълнение Цялостен план за управление на проекта Изпълнение Изградете крайните резултати Завършени резултати от проекта Мониторинг и контрол Проследявайте напредъка и управлявайте промените Проектът остава съобразен с целите Приключване Финализирайте и предайте крайните резултати Официално приемане и извлечени поуки

Фаза 1: Стартиране

Стартирането на проекта превръща една неясна идея в ясно дефиниран проект с официално разрешение за изпълнение.

Фазата протича естествено от проблема към решението: започва с идентифициране на основния проблем или възможност, след това определя как изглежда успехът, оценява дали проектът е осъществим и накрая осигурява необходимата подкрепа, за да продължи напред.

Четири основни дейности движат тази фаза напред.

Първо, бизнес анализът обосновава стойността на проекта и очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това води до разработването на проектна харта, която официално оторизира проекта и дава правомощия на проектния мениджър.

Проучванията за осъществимост потвърждават, че проектът е технически възможен, финансово жизнеспособен и оперативно практичен. По време на тази работа идентифицирането и анализирането на заинтересованите страни разкрива кои лица ще бъдат засегнати, какво очакват те и как влияят върху резултатите.

В края на началната фаза три важни документа формират основата за всичко, което предстои: харта на проекта, регистър на заинтересованите страни и предварителна декларация за обхвата.

Съвет: Насрочете официална среща за стартиране в края на инициирането, за да се уверите, че всички заинтересовани страни имат еднакво разбиране за целите на проекта, преди да започне планирането. Тази единствена среща предотвратява безброй недоразумения по-нататък.

Фаза 2: Планиране

Планирането на проекта създава цялостна пътна карта за изпълнението му. Тук високите цели се превръщат в подробен план, който екипът може да следва.

Виждал съм повече съкращения по време на планирането, отколкото във всяка друга фаза, и тези съкращения винаги се връщат, за да ви преследват.

Един проектен мениджър, на когото бях ментор, веднъж ми каза: „Нямаме време да планираме, трябва да започнем да градим.“ Три месеца по-късно неговият екип беше преработил същата функция четири пъти, защото изискванията продължаваха да се променят.

Този опит ми показа, че доброто планиране започва с разбиване на работата на управляеми задачи, като се използва структура за разбиване на работата, а след това се изготвят реалистични графици, които отчитат зависимостите, ресурсите и ограниченията.

Оттук нататък се събират няколко ключови елемента:

Оценките на разходите се превръщат в бюджети, които балансират амбициите с фискалната реалност.

Планирането на риска идентифицира какво може да се обърка, колко вероятно е това да се случи и какво да се направи в такъв случай.

Стандартите за качество определят какво всъщност означава „завършено“.

Протоколите за комуникация определят кой трябва да знае какво, кога и как.

Цялата тази работа е обединена в плана за управление на проекта – изчерпателен документ, който интегрира планове за обхват, график, разходи, качество, ресурси, комуникации, рискове и доставки.

Това се превръща в ръководство за изпълнение и в база за измерване на реалните резултати на проекта.

Съвет: Създайте споделен план на проекта, който обединява графика, задачите, проследяването на бюджета и регистъра на рисковете на едно място. Тази централизирана визия поддържа целия екип в синхрон с развитието на плановете.

Фаза 3: Изпълнение

Изпълнението на проекта е моментът, в който плановете се превръщат в реалност. Екипът създава уебсайта, стартира маркетинговата кампания или внедрява новия процес.

В тази фаза ролята на проектния мениджър се измества от планиране към активна координация. Това отнема най-много време и ресурси и е моментът, в който планирането ви се отплаща или се проваля.

Но това е логично – вие разпределяте работата, управлявате работния процес, поддържате комуникацията и премахвате препятствията. Истинската стойност идва от улесняването на вземането на решения, поддържането на фокуса на всички върху важните неща и откриването на проблемите на ранен етап, преди да се разпространят.

Успешното изпълнение означава координиране на членовете на екипа въз основа на техните умения и наличност, като същевременно се управляват очакванията на заинтересованите страни чрез редовни и прозрачни актуализации.

Това изисква да се съберат подходящите хора, когато трябва да се вземат решения, и да се поддържа качеството чрез прегледи и тестове на критични контролни точки.

И може би най-важното е, че това означава поддържане на високо морално състояние и разрешаване на конфликти, преди те да унищожат производителността.

Съвет: Използвайте изглед на натоварването по време на изпълнението, за да визуализирате капацитета на екипа в реално време. Когато забележа, че някой е на път да се претовари, мога да преразпределям работата, преди изчерпването да се превърне в проблем.

Фаза 4: Мониторинг и контрол

Мониторингът и контролът на проекта протичат успоредно с изпълнението, като непрекъснато се проследява напредъка спрямо плана и се правят корекции, когато нещата се отклоняват от курса.

Това е системата за контрол на качеството на вашия проект, в която постоянно си задавате въпроса:

В правилната посока ли сме?

Какво се отклонява?

Какво трябва да поправим?

Мислете за мониторинга като за ваша система за ранно предупреждение. Забавяне на задача с два дни може да изглежда незначително, но ако три задачи от критичния път се забавят с по два дни, изведнъж сте загубили една седмица без резерв.

Ранното забелязване на тези модели чрез дисциплинирано проследяване предотвратява малките отклонения да се превърнат в големи проблеми.

Ефективното наблюдение означава да правите неща като:

проследяване на резултатите спрямо базовите показатели

преглед на исканията за промени и тяхното въздействие

прилагане на коригиращи действия, когато показателите се отклоняват

и да информирате заинтересованите страни с честни оценки на напредъка.

Тази редовна комуникационна верига гарантира, че вашият план остава актуален и отразява реалността, а не първоначалните предположения.

Най-важните показатели включват изпълнението на графика, за да видите дали сте напред или изоставате, изпълнението на разходите, за да проследите дали сте под или над бюджета, и индикатори за промяна на обхвата, които улавят неодобрени допълнения, преди те да се натрупат.

Също така трябва да следите експозицията на риск, за да видите дали идентифицираните рискове се материализират, заедно с показатели за качество като процент на дефекти, които често сигнализират за неадекватно планиране или прибързано изпълнение.

Почти винаги използвам някакъв вид инструмент за отчитане на проекти, за да улесня работата си. Повечето готови решения ще ви спестят много време в дългосрочен план.

Съвет: Настройте автоматични известия за ключови прагове, като задачи, просрочени с 48 часа, или бюджети, достигнали 80% от капацитета. Проактивните известия са по-ефективни от реактивното управление на кризи.

Фаза 5: Приключване

Завършването на проекта финализира резултатите, приключва административните задачи и официално приключва проекта. Тук се записват извлечените поуки и проектът преминава от временна инициатива към постоянна дейност.

Работата включва:

Провеждане на ретроспектива на екипа за това, което е проработило и какво не

Получаване на официално одобрение от спонсорите

Финализиране на плащанията и съгласуване на бюджетите

Освобождаване на ресурси за преразпределение

Архивиране на документация в хранилище с възможност за търсене

Завършването е фазата, която най-често се пропуска, което е жалко, защото именно в нея се осъществява организационното обучение.

След като завършихме трудното внедряване на ERP, нашата ретроспектива разкри, че недоразуменията между екипите за разработка и операции са причинили 40% от закъсненията ни. Документирахме това откритие и създадохме нови протоколи за интеграция, които бяха успешно използвани в последващите проекти.

Това е силата на правилното приключване: превръщане на индивидуалния опит от проекти в институционално знание, което се натрупва с времето.

Съвет: Създайте шаблон за извлечени поуки, който е лесен за попълване и споделяне в цялата организация. Включете раздели за успехи, които да се повторят, срещнати предизвикателства, препоръчани подобрения и показатели, които са надхвърлили или не са достигнали целите.

Често срещани предизвикателства през жизнения цикъл на проекта

Дори и с добро разбиране на жизнения цикъл, проектите се сблъскват с предвидими предизвикателства. Осъзнаването на тези модели ви помага да подготвите стратегии за смекчаване на рисковете.

1. Разширяване на обхвата

Разширяването на обхвата се случва, когато изискванията надхвърлят първоначалното споразумение, което води до забавяния и напрежение в ресурсите.

Лошата комуникация е причина за 40% от неуспешните проекти, което прави процеса на контрол на промените вашата основна защита. Установете го по време на планирането и го прилагайте по време на изпълнението.

Ключът е да документирате изрично всеки обхват по време на стартирането и да изисквате писмени заявки за промени за всякакви допълнения.

Когато заинтересованите страни поискат допълнения, оценете въздействието върху графика и бюджета, преди да ги одобрите. Не става въпрос да бъдете трудни. Става въпрос да поддържате реалистични ангажименти.

2. Ограничения на ресурсите

Дори и при контролиран обхват, ограниченията в ресурсите могат да провалят проекта ви.

Екипите, които са прекалено натоварени, работят по-бавно и с по-ниско качество, докато претоварените ресурси изпитват изтощение и намалена производителност. От друга страна, недостатъчно използваните ресурси водят до загуба на капацитет и увеличаване на разходите.

По време на планирането ми харесва да създавам диаграми за натоварване на ресурсите, които показват кога разпределението на членовете на екипа надвишава устойчивите нива.

Когато възникнат конфликти по време на изпълнението, определете безкомпромисно приоритетите или поискайте допълнителни ресурси, вместо да изисквате от хората да работят по-усилено.

3. Неадекватно планиране

Проблемите с ресурсите често се дължат на по-дълбок проблем: неадекватно планиране.

Натискът да се започне бързо с изпълнението кара организациите да съкратят или напълно да пропуснат правилното планиране, като се впускат в проекти, без да са определили ясни цели, обхват, график и бюджет. Това създава хаос, който отнема много повече време, отколкото се спестява с пропускането на планирането.

Решението е просто, но изисква дисциплина. Преди да преминете към изпълнението, попълнете контролен списък за планиране, който включва описание на обхвата, регистър на рисковете, план за комуникация и разпределение на ресурсите.

Да, ще срещнете съпротива. Но тази краткосрочна съпротива е по-добре от това да гледате как проектът ви се проваля, защото сте прибързали с основите.

4. Лоша комуникация

Около 32% от професионалистите считат комуникацията за най-голямото предизвикателство в управлението на проекти. Проблемите се проявяват като лошо споделяне на информация, недоразумения и слабо сътрудничество.

Проблемът обикновено не е, че хората не искат да общуват. Проблемът е, че никой не е определил как трябва да се осъществява комуникацията, така че всеки използва свой собствен подход и важната информация се губи.

По време на планирането трябва да установите протоколи за комуникация, които точно определят кой се нуждае от каква информация, по какъв канал и с каква честота.

Начертайте отчетите за състоянието, ежедневните срещи, прегледите на заинтересованите страни и пътищата за ескалация преди началото на изпълнението, така че когато възникнат проблеми, всички да знаят точно къде трябва да се насочи информацията.

Тази структура предотвратява често срещания модел, при който всеки предполага, че някой друг се занимава с комуникацията, докато кризата не наложи неприятен разговор.

5. Липса на ангажираност от страна на заинтересованите страни

Дори и перфектната вътрешна комуникация се проваля без ангажираността на заинтересованите страни.

Проектите, в които заинтересованите страни не участват активно, рискуват да бъдат отхвърлени при доставката, дори когато изискванията са технически изпълнени, защото очакванията се променят и несъответствията нарастват незабелязано на заден план.

Въведете ангажираност в процеса си, като планирате контролни точки за заинтересованите страни при всеки преход между фазите. Преди да преминете от планиране към изпълнение, те преглеждат и одобряват плана. Преди приключването, те провеждат тестове за приемане.

Тези точки на допир улавят несъответствията, когато те все още са управляеми, а не при доставката, когато се превръщат в криза.

Съвет: Софтуерът за вътрешна комуникация е чудесен начин да улесните и опростите комуникацията със заинтересованите страни.

Как да приложите жизнения цикъл на управлението на проекти?

Сега, когато вече знаете какво е жизненият цикъл на управлението на проекти, е време да го приложите в своя проект.

Макар че жизненият цикъл е концепция на високо ниво с най-добри практики на всеки етап, можете да се уверите, че той се прилага ефективно с инструмент за управление на проекти. Ето как.

Започнете проекта внимателно

Инструментът за управление на проекти не е само инструмент за изпълнение, а и чудесен начин за управление на целия жизнен цикъл. Използвайте го във фазата на стартиране на проекта по следните начини.

Документирайте хартата на проекта в ClickUp Docs , споделете я с всички заинтересовани страни и получите тяхното одобрение.

Обобщете дълги документи и предоставете на всички лесен за разглеждане изглед с ClickUp AI.

Използвайте формулярите на ClickUp , за да съберете цялата необходима информация.

Създайте нова папка/списък за оценка и проследявайте подробно

Изградете прозрачни отношения с екипите на спонсорите/клиентите на проекта, като им предоставите достъп до вашия проект в ClickUp.

ClickUp Docs за съвместна документация

Планирайте проектите си изцяло

Инструментът за управление на проекти е отличен за фазата на планиране на проекта. С ClickUp можете:

Поставете цели: Използвайте целите на ClickUp, за да определите целите за вашия проект. Проследявайте напредъка последователно и се уверете, че екипът може да го види.

Планирайте спринтове: Използвайте задачите и етапите в ClickUp, за да разделите проекта на управляеми задачи. Добавете цялата информация, свързана с потребителските истории, към описанието. Настройте критериите за приемане като списъци за проверка.

Задайте графици и срокове: Използвайте календарния изглед на ClickUp, за да планирате задачите във времето. Плъзгайте и пускайте задачите между дни/седмици, за да оптимизирате графиците.

Приоритизиране: Определете зависимости и приоритети.

Изпълнявайте проектите съвместно

Нужен ви е надежден софтуер за управление на проекти, за да синхронизирате целия екип по проекта. Той помага по много начини във фазата на изпълнение на проекта.

Настройка на контекста: Софтуерът за управление на проекти на ClickUp ви позволява да предоставите на всеки заинтересован участник поглед върху проекта. Можете също така да предоставите ограничен достъп на спонсорите или клиентите на проекта.

Документирайте напредъка: Използвайте ClickUp Docs за ежедневни срещи – има дори шаблон на ClickUp за ежедневни срещи за това.

Изглед на натоварването в ClickUp за по-добро управление на ресурсите

Разпределяне на ресурсите: Използвайте изгледа „Работна натовареност“ в ClickUp, за да видите кой е зает и кой е свободен. Разпределете ги по проектите според това.

Комуникирайте ясно: Използвайте функциите за задачи и коментари на ClickUp, за да сътрудничите контекстуално. Обсъждайте въпроси и притеснения. Присвоявайте задачи за действие директно от коментарите. Преглеждайте всичките си съобщения на едно място – в прозореца за чат на ClickUp.

Интелигентна автоматизация: Много от съвременните инструменти за управление на проекти с изкуствен интелект могат да помогнат при създаването на съдържание, обобщаването на текст, автоматизирането на работни процеси и др., като значително подобряват ефективността.

Наблюдавайте процесите и резултатите

Балансирането на проекта или тройните ограничения по отношение на времето, разходите и обхвата е постоянна предизвикателство. Преодоляването на това предизвикателство изисква мониторинг на проекта с помощта на стабилни процеси и инструменти.

Използвайте софтуера за управление на проекти, за да проследявате всеки аспект от проекта си. ClickUp Dashboards ви позволява да видите всичко, от което се нуждаете. Някои от най-популярните отчети са:

Диаграми за изразходване/изчерпване в ClickUp

Диаграми за изразходване/изчерпване

Статус на проекта по етапи

Проследяване на напредъка в реално време по всички задачи

Цели на проекта и постигнати резултати до момента

Времето, отчетено от всеки член на екипа за различните задачи

Завършете с успех

Използвайте ClickUp, за да доведете проекта си до успешен край.

Предаване : Напишете документацията си в ClickUp Docs и я споделете с прост URL адрес.

Ретроспективи : Запишете бележки от ретроспективите си и ги използвайте като действия за следващия проект.

Архивиране: Маркирайте всички задачи като изпълнени и архивирайте проекта. Можете също да настроите този проект като шаблон за бъдеща работа.

А що се отнася до танца на победата, е, това си го правите сами!

Управлявайте целия жизнен цикъл на проекта на едно място в ClickUp

Управлението на проекти не е шега. Особено ако управлявате няколко проекта, те могат да се преплитат, замъглявайки къде започват и къде свършват. Това може да доведе до редица неефективности във фазите на управлението на проекти.

Възможно е да сте пропуснали да съберете цялата информация. Фактурирането може да се забави. Ресурсите могат да бъдат недостатъчно или прекомерно използвани. Могат да възникнат проблеми с качеството. Сътрудничеството между заинтересованите страни може да пострада. Всичко това може да постави целия проект в опасност.

Като проектен мениджър, трябва да разбирате и прилагате жизнения цикъл на управлението на проекти. От стартирането до пълното приключване, се нуждаете от подходящите инструменти за планиране, изпълнение, проследяване и документиране на проекта.

Това е точно защо е създаден ClickUp. С добре обмислени функции, използваема изкуствена интелигентност и десетки шаблони за управление на проекти, ClickUp е инструментът за целия жизнен цикъл на проекта.

