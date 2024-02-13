Как да управлявате продуктовия беклог? С примери и шаблони

В реалния свят забавянето означава натрупване на незавършени задачи. В колежа забавянето е изпит, който все още не сте издържали. „Имам огромно забавяне“ не е нещо добро. Това обаче не важи за гъвкавото разработване на продукти.

В Agile Scrum продуктовият беклог е списък с желания или бъдещ план, докато спринт беклогът е списъкът с планирани задачи за даден спринт. Въпреки че думата „беклог” все още означава задачи, които все още не са изпълнени, нейното значение в Agile е различно.

Но първо нека разберем какво представляват забавянията.

Какво е продуктов беклог?

Продуктовият беклог е списък със задачи, функции, потребителски истории и корекции на грешки, върху които екипът за разработка ще работи при изпълнението на продуктовата пътна карта. Той се характеризира със следното.

Действа като единствен източник на изисквания за екипа за разработка.

Разделя визията на организацията на високо ниво на задачи

Приоритизирайте елементите и функциите в продуктовата пътна карта.

Остава динамичен, развива се в съответствие с нуждите на пазара, потребителите и организацията.

Какво съдържа продуктовият беклог?

По същество, продуктовият беклог съдържа всичко, върху което трябва да работят гъвкавите екипи. Това може да бъде:

Нови функции

Подобрения на съществуващи функции

Поправки на грешки

Искания на клиенти

Действия от ретроспективата

Технически дълг

Актуализации на инфраструктурата

Кой е собственик на продуктовия беклог?

Собственикът на продукта е отговорен за продуктовия беклог и го публикува в инструмента за управление на продукти. Въпреки това, целият мултифункционален екип и скрам майсторът поемат отговорността за създаването, актуализирането и поддържането му.

С какво продуктовият беклог се различава от продуктовата пътна карта?

Пътуване в разработването на продукти

Продуктовият беклог е подробно разпределение на продуктовата пътна карта. Докато пътната карта комуникира високо ниво цели и посока, беклогът включва подробности на ниво задачи за нейното изпълнение.

Пътната карта подпомага бизнес екипите и мениджърите, докато продуктовият беклог е предназначен за разработчиците. Пътната карта се фокусира върху показатели и цели, докато продуктовият беклог очертава задачи и действия.

Как изглежда продуктовият беклог?

Ето един пример за продуктов беклог. Разгледахме функциите на онлайн мултиплеър игра. На всяка функция е присвоен стори пойнт, а елементите в беклога са подредени според приоритета им, като елементът с най-висок приоритет (приоритет=1) е на първо място.

Потребителска история Story Point(s) Приоритет Като геймър, искам да поканя приятелите си, за да можем да играем заедно. 1 1 Като геймър, искам режим за тренировка, за да мога да се науча да играя. 2 2 Като геймър, искам да имам чат в приложението , за да мога да разговарям с други играчи в реално време. 3 2 Като геймър, искам да сравня героите, за да мога да избера най-подходящия за мен. 4 3 Като геймър, искам ресурси, които да повишат здравето и регенерацията на мана на моя герой. 3 3 Като геймър, искам пари в играта, за да мога да си купя персонализации за героите. 3 4

За да видите как би изглеждало това за вас, разгледайте шаблона за забавяне на проекти в ClickUp. Можете да го персонализирате за вашия продукт незабавно!

Предимствата на продуктовия беклог

Като един от основните артефакти на Scrum, agile backlog предлага структура и възможност за действие при разработването на продукти. Ето как.

Гъвкавост на екипа

Собственикът на продукта споделя продуктовия беклог с целия екип, като го отваря за обсъждане преди всеки спринт. Екипът заедно определя приоритетите, като обсъжда какво е важно. Тези дискусии създават по-добро сътрудничество между членовете на екипа, подкрепяйки иновациите.

Планиране на итерации

Екипът по Agile Scrum добавя всички задачи към списъка с задачи. За всяка итерация в Agile проектите екипът оценява списъка с задачи, идентифицира елементите за разработка, обсъжда компромисите и създава списъ ка със задачи за спринта.

Опорна точка за работа

Когато разработчиците вземат елементи от списъка за разработка, те се придържат към него. Това им помага да не се отклоняват от плана и да не се чувстват изгубени по време на спринта.

Приемане на обратна връзка

Агилният продуктов беклог документира обратната връзка от клиенти/потребители, както и действия, които трябва да бъдат предприети, въз основа на ретроспективите на екипа. Това спомага за непрекъснатото усъвършенстване, което е в основата на агилното разработване на продукти.

С всички тези предимства и още много други, продуктовите забавяния играят критична роля в гъвкавата рамка.

Ролята на управлението на продуктовия беклог в Agile

Продуктовият беклог служи за конкретна цел в рамките на гъвкавата рамка за разработка на софтуер. Процесът на разработка на продукта изглежда по следния начин.

Визия за продукта > Стратегия за продукта > Пътна карта за продукта > Забавяне на продукта > Забавяне на спринта > Пускане на продукта

В този процес продуктовият беклог превръща визията и пътната карта в изпълними задачи. Той помага на ръководството да види как ще бъде реализирана визията им. Показва на екипа за разработка как ежедневната им работа допринася за бизнеса и служи като супермножество от функции за спринт беклог.

Здравословното продуктово забавяне е основният фактор за ефективно спринтово забавяне.

Продуктов беклог срещу спринт беклог

Продуктов беклог Спринт забавяне Цел Изброява задачите, които екипът може да изпълни в предстоящите спринтове. Списък със задачите, които екипът се е ангажирал да изпълни в следващия спринт. Размер Супермножество от задачи Подмножество на продуктовия беклог Елементи Характеристики на продукта и изисквания на клиентите Потребителски истории със софтуерни изисквания Продължителност Текущо Всеки спринт Собственост Собственик на продукта Развойна екип Отчитане Табло с брой функции, точки и очаквано време Спринт бурндаун диаграма

Как да приоритизирате елементите в продуктовия беклог?

Една от най-важните задачи на продуктовия собственик в управлението на продуктовия беклог е определянето на приоритетите. Продуктовият собственик решава върху какво трябва да се фокусира екипът, за да постигне максимална стойност.

Параметри за приоритизиране на забавянията

Следователно, критичният параметър за приоритизиране на елементите в продуктовия беклог е стойността. Бизнес стойността може да бъде някоя от следните.

Нужди или удовлетвореност на клиентите

Приходи или рентабилност

Управление на риска или съответствие

Диференциация на продуктите за конкурентно предимство

Стойността, използвана за приоритизиране на забавянията, може да бъде и вътрешна и да се определя на инженерно ниво.

Време е да разработите функция

Необходими ресурси/разходи за разработване

Време е да разработите функция

Необходими ресурси/разходи за разработване

Техники за приоритизиране на забавянията

Можете да следвате някоя от следните техники в зависимост от стойността, която сте избрали да приоритизирате.

Моделът на Кано: Изграден върху графика, моделът на Кано сравнява удовлетвореността на клиентите с инвестициите в реализацията. Той помага на екипите да приоритизират функциите, които вероятно ще задоволят клиентите и ще реализират инвестициите.

Модел MoSCoW: Това е абревиатура от must-have, should-have, could-have и won’t-have (трябва да има, трябва да има, може да има и няма да има), която помага на екипите да дадат приоритет на съществените функции пред излишните.

Кумулативно гласуване: Всеки заинтересован получава 100 точки – или фигуративни долари – които членовете на екипа могат да изразходват за функции по свой избор. Функциите, за които се плаща най-много, са тези, които получават приоритет.

Класиране по стека: Вместо да изброявате и приоритизирате всички елементи, този метод сравнява една потребителска история с друга и взема индивидуални решения относно приоритета.

Най-малко усилие първо: Ако екипът се нуждае от бързи резултати, собственикът на продукта дава приоритет на най-лесните или най-простите задачи.

Цена на забавянето: С този метод вие давате приоритет на задачите с най-голяма алтернативна цена. Ако отлагането на разработката на дадена функция с две седмици ще струва нещо, като например пропусната бизнес възможност или уязвимост в продукта, вие давате приоритет на тази задача от списъка.

Управлението на продуктовия беклог може да бъде предизвикателство, тъй като има много фактори, които влияят върху приоритизирането, и много техники. Ето някои от често срещаните предизвикателства, пред които са изправени продуктовите екипи.

Предизвикателства при управлението на продуктовия беклог

Неясни потребителски нужди: Едно от най-големите предизвикателства при управлението на продуктовия беклог е неясната представа за това, което иска клиентът. Неясните потребителски истории могат да попречат на разработката.

Претоварено забавяне: Забавянето на продукта не е сбор от всички идеи, които всеки някога е имал. Това е прецизен списък с функции/задачи, които имат бизнес смисъл. Забавянето може да стане неуправляемо, ако собственикът на продукта не може да елиминира неважните/нерелевантни истории на потребителите.

Умора от вземане на решения: Неуправляемият списък означава прекалено много решения за продуктовия мениджър. Това може да бъде прекалено натоварващо и да доведе до умора от вземане на решения.

Остарял списък с задачи: Списъкът с задачи за продукта трябва да се актуализира, за да бъде полезен. Ако вашият екип пренебрегва списъка с задачи или не го актуализира, той може да стане неактуален и следователно да не бъде приет.

Непълна дефиниция: Всеки елемент в списъка трябва да бъде ясно дефиниран. Управлението на списъка става предизвикателно, когато бизнес потребителите и собствениците на продукти не правят това.

Променящи се приоритети: Въпреки че гъвкавите екипи очакват и могат да се адаптират към променящите се нужди, промяната на приоритетите в средата на спринта може да бъде разрушителна.

Всички тези предизвикателства могат да бъдат преодолени с ясен, стратегически и сътруднически процес на управление на продуктовия беклог.

Как да създадете и управлявате продуктовия беклог

Създаването и управлението на продуктовия беклог е една от най-важните отговорности на продуктовия собственик. Правилното му изпълнение ще постави основите за успешното разработване на гъвкави продукти.

Нужен ви е цялостен, гъвкав и ефективен начин за създаване на елементи в списъка и управление на списъка с продукти. Днес на пазара се предлагат няколко инструмента за управление на списъка с продукти.

Ето как можете да използвате инструмент като ClickUp за управление на продукти, за да постигнете желаните резултати.

1. Използвайте пътната карта на продукта си

Пътната карта на продукта е отправната точка за създаване на вашия списък с нерешени задачи. Тя превръща организационната и продуктовата визия в посока и дава бизнес перспектива, която е от основно значение за инженерните усилия.

Разберете ясно пътната карта на продукта и я използвайте като ръководство в процеса на разработване. Визуалните пътни карти в ClickUp могат да помогнат на инженерните, продуктовите и бизнес екипи да се обединят за постигането на общи цели.

Пътна карта на продукта в ClickUp

2. Съберете потенциални функции за списъка с продукти

Пътната карта е първият от многото източници, които могат да предложат функции за продуктовия беклог. Ето някои полезни места, които можете да разгледате.

Проучване на потребителите: Провеждайте проучвания на потребителите, за да определите какво искат те. Просто проучване с помощта на ClickUp Forms може да бъде чудесна отправна точка.

Формуляри на ClickUp за провеждане на вътрешни или потребителски проучвания

Обратна връзка от клиенти: Жалбите, проблемите и заявките, които потребителите подават, ви помагат да разберете какво не харесват клиентите. Можете да намерите тази информация и в рецензиите за продуктите.

Екип за контрол на качеството: Анализаторите на качеството са вашите първи потребители. Проведете подробни разговори с тях, за да разберете какво работи и какво не. Запишете заключенията от тези разговори в ClickUp Docs и ги споделете с екипа.

Търговски екип: Те са най-близо до клиентите. Попитайте ги какво казват клиентите и съставете списъка си с задачи според това. Използвайте ClickUp Docs, за да свържете различните записи, прозрения и работни процеси.

Анализ на конкуренцията: Вижте какви продукти, подобни на вашите, се разработват, за да се вдъхновите. Но не забравяйте да бъдете много внимателни, когато правите това. Не искате да създадете просто още един продукт, който е копие на друг.

3. Организирайте елементите от продуктовия беклог

Сега, когато имате редица елементи, които могат да бъдат разработени, е време да ги организирате, за да могат да бъдат управлявани ефективно.

Настройте елементите от списъка като задачи

Видове задачи в ClickUp за по-добро управление на продуктовия беклог

Настройте всеки елемент от списъка в задачите на ClickUp, категоризирани като задача, функция, дефект, обратна връзка и др. Добавете допълнителна информация, като например:

Подробни описания, подзадачи и контролни списъци

Потребители и наблюдатели

Крайни срокове и приблизителни времена

Персонализирани полета в подкрепа на вашите уникални процеси

Не знаете откъде да започнете? Няма проблем. Изберете един от тези десет безплатни шаблона за продуктови забавяния, за да преодолеете празния лист.

Добавете необходимата информация, за да определите приоритетите.

Елементите от продуктовия беклог ще бъдат приоритизирани само ако носят бизнес стойност. Добавете необходимата информация в зависимост от параметрите, които сте избрали, за да определите стойността и техниките, които възнамерявате да използвате за приоритизиране на беклога.

Например, ако вашата стойност е времето, необходимо за създаване на продукта, Sprint Points ClickApp ви позволява да присвоите точки на всеки елемент въз основа на усилията, необходими за неговото завършване.

Приоритизирайте елементите от продуктовия беклог за разработка

Приоритизирането на забавянията е неразделна част от процеса на разработване на продукти. Отговорността на собственика на продукта е да гарантира, че правилните елементи са приоритизирани за разработване. Имайте предвид следните фактори, докато приоритизирате задачите.

Изглед на списък с персонализирани статуси за приоритизиране на задачите в списъка в ClickUp

Уверете се, че разполагате с достатъчно информация за стойността, резултатите и мерките за успех.

Сортирайте ги въз основа на тежестта и критериите за оценка, които сте определили.

Бъдете пазител на това кои функции са с приоритет

Не блокирайте идеите, колкото е възможно, а вместо това ги деприоритизирайте.

След като вземете решенията за приоритетите, задайте приоритетите в ClickUp

Експертите по Agile препоръчват да имате подробен списък с продукти, което означава, че задачите с по-висок приоритет ще имат повече подробности от тези с по-нисък приоритет. По този начин ще продължавате да добавяте подробности към елементите в списъка, докато те се приближават към разработката.

Задайте приоритети за задачите в ClickUp

Усъвършенствайте продуктовия беклог

За да имате стабилен поток от работа за в бъдеще, е необходимо редовно да усъвършенствате продуктовия беклог. Известно още като „подготовка на беклога“, това упражнение има за цел:

Премахнете остарелите елементи или потребителски истории

Добавете новооткритите

Ако имате потребителски истории, които са прекалено големи за един спринт, разделите ги на по-малки части.

Преоценете приоритетите и прогнозите

Задайте правилните статуси, за да имате лесен достъп до таблото ClickUp Kanban

Поддържайте продуктовия беклог

В допълнение към горните стъпки, собственикът на продукта е отговорен за поддържането на продуктовия беклог в добро състояние.

Почистете продуктовия беклог: Част от това ще бъде направено при усъвършенстването преди спринтовете. Уверете се, че сте маркирали всички завършени елементи като изпълнени и сте ги архивирали.

Комуникирайте продуктовия беклог: Създайте персонализирани изгледи за екипа и други заинтересовани страни, за да ги държите в течение с беклога в реално време.

Канбан табло за продуктовия беклог в ClickUp

Изгледът на Kanban таблото е отличен за екипа за разработка. ClickUp таблото с ключови показатели и резултати е идеално за бизнес лидерите.

Табло за ефективност на ClickUp за бизнес заинтересовани страни

Използвайте забавянето в ретроспективите: Забавянето на продукта вероятно ще съдържа историята на функцията. Използвайте информацията тук, за да подкрепите ретроспективите, прегледа на спринта и бъдещите планове за итерация.

Както всеки процес в Agile, повтаряйте управлението на продуктовия беклог. Стремете се към непрекъснато усъвършенстване.

