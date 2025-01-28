10-те най-добри инструмента за управление на продуктовия беклог за екипи през 2025 г.

Агилното управление на продуктите е като навигация на лодка, а забавянията са това, което я държи на повърхността.

Ако непрекъснато усъвършенствате и актуализирате продуктовия си беклог, ще осигурите гладко протичане на бизнеса си. ⛵

Управлението на продуктовия беклог трябва да насърчава безпроблемното сътрудничество между собствениците на продукти и екипите за разработка на софтуер и да съответства на нуждите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни.

Готови ли сте да отплавате от бреговете на остарелите инструменти за управление на продуктовия беклог? Качете се на борда и открийте нашите 10 най-добри предложения. Ще ви представим най-полезните им функции, цени и ограничения, за да ви помогнем да изберете идеалния инструмент, който ще доведе вашия продукт до успех!

Ако искате да доставяте проектите навреме, да отстранявате бъгове и да добавяте нови функции с лекота, както и да продължавате да се развивате, се нуждаете от подходяща система за управление на забавените задачи. Ето седем задължителни характеристики на всеки ефективен инструмент за управление на забавените задачи:

Приоритизиране: Позволява на мениджърите да приоритизират епични истории, потребителски истории, резултати и задачи, като ясно посочват тяхната важност за всички членове на екипа. Леснота на използване: Интуитивен, достъпен на различни устройства и автоматизира ръчните и повтарящи се задачи. Сътрудничество: Улеснява комуникацията между членовете на екипа и позволява проследяване на промените в забавянията. Персонализиране: Той е достатъчно мащабируем и гъвкав, за да се адаптира към различни работни процеси на продукти и екипи за разработка. Отчитане: Предоставя анализи и информация, което ви позволява да проследявате напредъка на проектите, както и на отделните задачи. Интеграция: Интегрира се със съществуващите инструменти или софтуер, които вашият екип използва, като инструменти за комуникация, управление на проекти и разработка. Сигурност: Защитава поверителността на чувствителните данни и ви позволява да контролирате разрешенията на потребителите.

Кажете сбогом на хаоса и кажете здравей на ефективното управление на задачите с тези 10 инструмента за управление на продуктовия беклог! Ще разгледаме техните функции и как да ги използвате, за да оптимизирате работния си процес и да проследявате напредъка.

Имайте предвид, че всеки инструмент има специфични предимства и недостатъци, които ще посочим в тази статия.

Използвайте ClickUp, за да създадете списък с неизпълнени задачи, включващ персонализирани полета като приоритет, ARR и др.

ClickUp едва ли се нуждае от представяне. В днешно време всички го използват, било то за проследяване на ежедневните си задължения или за организиране на домакинските задачи. 🥧

Това е инструмент за сътрудничество и управление на задачи, който предлага многобройни функции и безплатни шаблони, подходящи за различни контексти, включително шаблон за забавени задачи и спринтове за лесно управление на забавените задачи, независимо от вашите текущи умения за управление на продукти или размера на вашия бизнес.

ClickUp Приоритетен изглед е списък с елементи от списъка с задачи (епични истории, истории на потребители, задачи и подзадачи), показани заедно с техния статус, напредък и краен срок. Можете да присвоите Sprint точки и етикети за приоритет на историите, за да сигнализирате тяхната важност. Преподредете, премахнете или добавете свои собствени колони, за да създадете персонализирана рамка, която работи за вас или вашия екип за разработка.

Освен изгледа „Приоритизиране“, ClickUp предлага и много други, като изглед на табло в стил Kanban и изглед на диаграма на Гант за ефективно управление на проекти по метода Agile.

Следете графика на забавените задачи с помощта на изгледа ClickUp Gantt.

Кликнете върху задача, за да видите и управлявате всички подробности. В прозореца на задачата можете да намерите регистър на предишни промени и да зададете разрешения, но също така да добавите прикачени файлове, бележки, списъци за проверка и автоматизирани действия. Когато възложите задача на член на екипа, той може да намери цялата информация за нея на едно място и да проследява времето, прекарано по нея.

Преглеждайте и контролирайте всички аспекти на задачите си в ClickUp в прозореца за задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Изисква малко учене поради изобилието от функции.

Потребителите посочиха, че уведомленията биха могли да използват система за филтриране.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 5 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Business Plus : 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

2. Craft. io

Организирайте лесно всички свои задачи с помощта на простия табло на Craft.io.

Craft.io е софтуер за цялостно управление на продукти , който ви дава пълен контрол над жизнения цикъл на продукта, от концепцията до пускането на пазара и отвъд това. Можете да превключвате между различни изгледи, всеки от които обхваща конкретен аспект от управлението на продукти.

Освен продуктовия беклог, той разполага със специални пространства за вашите стратегически идеи, т.е. вашата продуктова Wiki, приоритизиране, проследяване на състоянието на продукта и разработката, както и управление на портфолиото. Той ви позволява също да създадете личен табло и портал за събиране на обратна връзка от потребителите.

Документът Product Backlog предоставя ясен преглед на вашите епични задачи, функции и бъгове, като ги показва заедно с отговорните лица, статусите, обозначени с цветови кодове, и лентите за напредък. Можете да персонализирате колоните и категориите за статус с уникални формули.

Приоритизирайте епични истории и истории, използвайки система от точки, и присвойте различни етикети за важност, усилия и стойност. Като кликнете върху елементите, можете да видите допълнителна информация, като например регистър на дейностите, коментари, прикачени файлове и зависимости между задачите.

Най-добрите функции на Craft.io

Покриване на всички аспекти на управлението на продукти, включително стратегия и забавяне

Портал за обратна връзка

Лично мнение

Персонализирани колони и категории за статус

Приоритизиране чрез етикети за важност, точки за история и оценки за стойност/усилие

Достъпност в уеб и мобилни устройства (за продуктовия мениджър, който е в движение)

Вградена интеграция с 17 инструмента, включително Zapier

Ограничения на Craft.io

Високи разходи

Първоначалната настройка може да бъде предизвикателство за някои потребители.

Цени на Craft.io

Craft. io предлага безплатен 14-дневен пробен период и три ценови плана:

Essential : 39 $/месец на потребител*

Pro : 89 $/месец на редактор

Enterprise: персонализирани цени

*Посочените цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

3. Забавяне

Получете обща представа за най-важните аспекти на продуктовия беклог в таблото за управление на Backlog.

Backlog е един от четирите инструмента за сътрудничество, създадени от Nulab. Основната му цел е да улесни планирането и изпълнението на проекти, като ги направи гладки като коприна.

Backlog разполага с различни папки за организиране и преглед на различни аспекти на вашите проекти. Начало ви предоставя обобщение на най-новите актуализации, докато ключови функции като Wiki и Файлове ви позволяват да съхранявате цялата необходима информация и ресурси, включително изискванията към вашия продукт.

За да управлявате работната си натовареност, отидете в Issues и създайте йерархия от задачи с различни статуси и етапи. Добавяйте нови задачи, като използвате шаблони, или настройте автоматично създаване на задачи чрез имейл. Можете също да добавяте коментари, да маркирате колеги в тях и да преглеждате историята на промените.

Освен стандартния списъчен изглед, Backlog предлага Kanban табла, диаграми на Гант и диаграми на Burndown за оптимална визуализация на проекта. Редактирането им е лесно с функцията „плъзгане и пускане”.

Ако работите в IT индустрията, Backlog е точно за вас. Той разполага с различни специфични за индустрията инструменти, като преглед на код, клониране на хранилище и контрол на IP адреси.

Най-добрите функции на Backlog

Пълни възможности на инструмента за управление на проекти

Различни опции за визуализация, като табла в стил Kanban и диаграми на Гант.

Плъзгайте и пускайте, за да преподреждате задачите в табла и диаграми.

Налични за настолни компютри, уеб и мобилни устройства

Вградена интеграция с 11 инструмента, както и с друг софтуер на Nulab.

Ограничения на забавянията

Малко опции за интеграция

Висока цена за по-големи екипи

Някои потребители го считат за прекалено опростен

Цени на забавянията

Изпробвайте Backlog безплатно в продължение на 30 дни или изберете един от трите ценови плана:

Стартово ниво : 35 $/месец за до 30 потребители

Стандартен : 100 $/месец с неограничен брой потребители

Премиум: 175 $/месец с неограничен брой потребители и проекти

4. Planigle

Управлявайте своите истории, епопеи, задачи и други динамични елементи с Planigle.

Planigle е отворен код инструмент за управление на продуктови забавяния, итерации и пускания. Той е достъпен и лесен за използване, независимо дали сте начинаещ или професионалист в областта на технологиите. Основната версия на софтуера е безплатна, но трябва да се абонирате за Premium плана, ако имате нужда от допълнителни проекти или функции.

В горната част на таблото можете да видите различни елементи от списъка, като епични истории, истории и задачи. Приоритизирайте ги чрез плъзгане и пускане и влезте в режим на редактиране, като кликнете два пъти върху тях. Разделът График ви позволява да навигирате изходящите версии и итерации, докато Промени ви показва хронологията на предишните дейности на вашия екип.

В раздела Хора управлявайте своя екип, като добавяте или премахвате лица и ги групирате, за да създадете мощни екипи. С функцията за мулти-наемане инструментът може да поддържа множество проекти, като ви позволява да управлявате разрешенията на участниците във всеки от тях, за да гарантирате конфиденциалност.

Ако изберете Premium плана на Planigle, ще можете да споделяте продуктовия беклог с клиенти, за да събирате обратна връзка (отлично за управление на взаимоотношенията с клиенти), да отключвате отчети чрез диаграми за изразходване и скорост и да получавате поддръжка.

Най-добрите функции на Planigle

Прост и интуитивен

Достъпни

Приоритизиране на задачите с плъзгане и пускане

Лесно отчитане

Мулти-наемане

Ограничения на Planigle

Опростеност за сметка на разнообразието от функции (особено за проектните мениджъри)

Остарял потребителски интерфейс

Само в интернет

Без вградена интеграция

Цени на Planigle

Безплатно

Премиум 10 $/месец за първите 10 потребители 5 $/месец за всеки допълнителен потребител

Бонус: Разгледайте най-добрите инструменти за управление на проекти с отворен код през 2023 г.

5. Hygger

Визуализирайте предстоящите задачи с Hygger

Hygger е инструмент за гъвкаво управление на проекти за създаване на списъци с нерешени задачи, пътни карти и Kanban табла. Когато става въпрос за управление на списъци с нерешени задачи, получавате достъп до различни безплатни шаблони за управление на проекти, с които лесно да стартирате проекта си. Можете да организирате списъка с нерешени задачи, като използвате колони, плавателни коридори и етикети.

Той ви позволява да събирате и импортирате информация от колеги и клиенти, която можете да използвате за разработване на нови функции.

За да приоритизирате функциите, използвайте метода Приоритизиране чрез претегляне, базиран на факторите „Стойност“ и „Усилие“. Можете да променяте или добавяте персонализирани критерии, както и да коригирате теглото им или да изберете техниките за приоритизиране ICE или RICE. За по-лесна визуализация използвайте Матрицата за приоритети, като групирате задачите в „Бързи победи“, „Големи залози“, „Отнемащи време“ и „Може би“.

След като определите тяхната важност, изпратете задачите към вашите развойни табла, където можете да планирате вашите итерации и да проследявате техния статус и промени. В рамките на всяка задача, членовете на екипа могат да добавят коментари и прикачени файлове и да регистрират своята работа. Отчетите на Hygger ви позволяват да анализирате показатели, като например очаквано време спрямо отследено време и точки на екипа.

Най-добрите функции на Hygger

Безплатни шаблони за лесна настройка

Лесно събиране и импортиране на информация и свързването й с съществуващи функции

Разнообразни техники за приоритизиране, от които да избирате

Матрица на приоритетите за детайлизиране на продуктовия беклог

Отчитане с помощта на множество показатели

Достъпност в уеб и мобилни устройства

Ограничения на Hygger

Без диаграми на Гант за управление на проекти

Нативна интеграция само с пет инструмента

Цени на Hygger

Безплатно

Стандартен : 7 USD/месец на потребител*

Enterprise: 14 $/месец на потребител

6. Productboard

Пример за Productboard

Както подсказва името му, Productboard е софтуер за управление на продукти, създаден да ви помогне да планирате и вземете правилните решения, като същевременно останете верни на продуктовата пътна карта.

В списъка с функции можете да създадете йерархия от функции с персонализирани формули за приоритизиране. Оценките за въздействието върху потребителите и анализът на съотношението между стойност и усилие ви позволяват да вземете информирани решения.

Можете да присвоите най-спешните функции и задачи на версии и времеви рамки и да ги прегледате в изгледа на пътната карта. Подробностите за функциите са на един клик разстояние, като получавате информация за напредъка им, подфункциите, миналите дейности и коментарите от вашите колеги. Вашите клиенти могат да гласуват и да дават обратна връзка за всяка идея в Портала, като резултатите са лесно достъпни в раздела Информация.

Най-добрите функции на Productboard

Удобен за ползване

Персонализирани формули за приоритизиране

Оценки на въздействието върху потребителите и анализ на съотношението между стойност и усилие

Портал за събиране на обратна връзка от клиенти

Вградена интеграция с 21 инструмента и отворен API

Ограничения на Productboard

Няма мобилна версия

Броят на опциите за персонализиране може да бъде прекалено голям.

Цени на Productboard

Productboard предлага безплатен 15-дневен пробен период (Starter) и четири други ценови опции:

Essentials : 20 $/месец на производител*

Pro : 80 $/месец на производител

Мащаб : персонализирани цени

Enterprise: персонализирани цени

Разгледайте тези алтернативи на Productboard!

7. Yodiz

Лесно „събирайте“ истории на потребители и ги организирайте с Yodiz.

Yodiz е универсален софтуер за гъвкавост, състоящ се от два продукта – прост инструмент за проследяване на проблеми и пълен инструмент за гъвкаво управление на проекти. Имайте предвид, че трябва да се абонирате за ниво Agile, за да имате достъп до функцията за продуктови забавяния.

Issue tracker е мощен инструмент, който може да ви помогне да сте в крак с всички изисквания на потребителите и да създадете солиден план за действие. Той ви позволява да създадете персонализиран работен процес с персонализирани колони, джаджи и визуални елементи. Платформата улеснява и изготвянето на изчерпателни отчети с тенденции и множество диаграми.

С разширението за браузър Grab можете да докладвате бъгове с няколко кликвания, като използвате екранни снимки и бележки. Можете също да създавате проблеми директно от вашата електронна поща, като ги изпращате на адреса на вашия проект с персонализирана бяла листа. 📧

В панела за забавяния можете да управлявате епичните си истории и историите на потребителите, като им присвоявате точки и етикети, за да покажете тяхната важност в забавянията на продуктите. Създавайте задачи от истории, преглеждайте историята, регистъра на потвържденията и времевата линия, както и добавяйте файлове, коментари и зависимости.

Yodiz също така позволява безпроблемно пускане на продукти и планиране на спринтове. Можете да следите напредъка на всяка задача с проследяване на изразходваните ресурси и други ключови анализи.

Най-добрите функции на Yodiz

Достъпност

Изтеглете разширението за браузъра, за да докладвате лесно за грешки

Докладване на проблеми по имейл

Лесно визуално планиране на спринтове и пускания

Достъпност в уеб и мобилни устройства

Вградена интеграция с 21 инструмента и API

Ограничения на Yodiz

Потребителският интерфейс може да се преработи

Мобилното приложение не отговаря на уеб версията

Цени на Yodiz

Starter : Безплатен за до трима потребители

Issue Tracker : 3 долара на месец на потребител

Agile Tool : 5 USD/месец на потребител

Самостоятелно хостинг: персонализирани цени

8. Работа в екип

Управлявайте потребителски истории и спринтове с многобройните функции на Teamwork.

Teamwork се фокусира върху работата с клиенти, като предлага различни функции за осигуряване на ефикасност на екипа и удовлетвореност на клиентите. Освен стандартните инструменти за управление на проекти и време, той поддържа бюджетиране и фактуриране. Платформата предоставя множество шаблони , които ви помагат да стартирате проекта си за нула време. ⏰

За софтуера за управление на продуктовия беклог изберете между списъци, Kanban табла и диаграми на Гант. Създавайте задачи и подзадачи за всяка функция и добавяйте етикети, зависимости и модели на повторение.

Teamwork разполага с разширено проследяване на времето с отчитани часове и табели, където членовете на екипа могат да видят своята проследена работа в миналото. Можете да проверявате напредъка на всяка задача, както и състоянието на проекта с множество опции за отчитане.

За да оптимизирате работния си процес, настройте персонализирани автоматизации или изберете една от готовите, като например автоматични известия с актуализации на статуса на задачите и промени в приоритетите в светлината на наближаващите крайни срокове. Сътрудничеството в екипа е лесно благодарение на вградения чат на Teamwork. Бъдете в течение с актуализации в реално време и отговаряйте на съобщенията, всичко в една пощенска кутия.

Най-добрите функции на Teamwork

Шаблони за различни случаи на употреба

Разширено проследяване на времето

Персонализирана автоматизация

Вграден чат

Бюджетиране и фактуриране

Достъпни в уеб, настолни компютри и мобилни устройства

Вградена интеграция с над 50 инструмента

Функцията за чат е ограничена.

Случайни проблеми

Мобилният интерфейс може да бъде подобрен.

Цени за екипна работа

Teamwork предлага безплатен едномесечен пробен период и четири ценови плана:

Безплатно завинаги за до 5 потребители

Стартово ниво : 5,99 $/месец на потребител*

Доставка : 9,99 $/месец на потребител

Grow: 19,99 $/месец на потребител

9. nTask

Използвайте nTask, за да създавате, управлявате и маркирате проблеми и да ги свързвате със задачи.

nTask е решение за управление на проекти, създадено да опрости планирането ви и да позволи на собственика на продукта да изпълнява проекти с максимална ефективност. Това е интуитивен инструмент за управление на продуктовия беклог, който обхваща различни аспекти на проекта, включително задачи и проблеми, оценка на риска, бюджетиране и разпределение на ресурсите. Можете да създавате персонализирани статуси на задачите и етикети за приоритет, да свързвате задачите, за да създавате зависимости, и да ги възлагате на няколко души.

Това е изключително визуален инструмент, който предлага няколко режима на преглед, като например Kanban табло, календар и диаграма на Гант. Благодарение на богатата си колекция от шаблони за табла, можете лесно да намерите такъв, който да отговаря на вашите специфични нужди.

Това, в което nTask е най-добър, е сътрудничеството, с коментари, вграден чат, срещи и специални работни пространства за всеки член на екипа. Планирайте еднократни или повтарящи се срещи, синхронизирайте ги с календара си, подгответе дневен ред и бележки за обсъждане и ги допълнете с последващи действия и решения.

nTask улеснява и лесното управление и проследяване на времето и ви позволява да зададете капацитета на всички членове на екипа и времето, необходимо за изпълнение на задачите. Можете да регистрирате времето си ръчно или автоматично, след което да генерирате времеви разписания и отчети.

Най-добрите функции на nTask

Инструментът предлага:

Различни изгледи и шаблони

Вграден чат

Планиране и подготовка на срещи

Цялостно управление на работните часове

Достъпност в уеб и на настолен компютър

Вградена интеграция с шест инструмента и много други с Zapier

Ограничения на nTask

Няма мобилно приложение

Случайно бавно зареждане

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на nTask

Basic : Безплатно завинаги

Премиум : 3 $/месец за един потребител*

Бизнес : 8 $/месец за един потребител

Enterprise: персонализирани цени

10. Microsoft Planner

Организирайте проекти и задачи в пакета Microsoft 365 Suite

Microsoft Planner е лесен за използване инструмент за управление на задачи и проекти в пакета Microsoft 365. Подобно на другите инструменти в този списък, Microsoft Planner ви позволява да организирате и преглеждате различни аспекти на вашите проекти. С помощта на неговия „магьосник“ за въвеждане можете да започнете и да създадете първата си Kanban табло, т.е. план, за минути.

Макар да не е създаден специално като инструмент за управление на продуктовия беклог, Microsoft Planner може лесно да се адаптира за тази цел, което го прави удобен вариант за екипи, които вече използват Microsoft 365.

За всеки план можете да създадете йерархия от задачи, да ги разпределите между членовете на екипа и да добавите различни статуси и етапи. Задачите могат да бъдат организирани в персонализирани категории, наречени Buckets, които могат да се използват за представяне на различни етапи или типове елементи за управление на забавяния.

Можете да премествате задачите между папките с плъзгане и пускане, за да ги приоритизирате и актуализирате статуса им. Създавайте нови задачи, като използвате шаблони, или настройте автоматично създаване на задачи чрез имейл. Добавяйте коментари, маркирайте колеги в тях и преглеждайте историята на промените.

Най-добрите функции на Planner

Персонализирани категории задачи с Buckets

Автоматично създаване на задачи по имейл

Сътрудничество чрез прикачени файлове и коментари

Налични за настолни компютри, уеб и мобилни устройства

Вградена интеграция с приложенията на Microsoft 365

Ограничения на планиращия

Ограничени възможности за визуализация в сравнение със специализиран инструмент за управление на забавяния

Без разширени функции за отчитане и анализи

Няма опции за интеграция извън приложенията на Microsoft 365, което ограничава възможностите на екипа за разработка.

Скъп (достъпен само за абонати на плана Microsoft 365 Enterprise)

Цени на Planner

Microsoft 365 E3 : 36 USD/месец на потребител

Microsoft 365 E5: 57 USD/месец на потребител

