13 безплатни шаблона за оценка на риска в Excel и ClickUp

Инструментите за оценка на риска спестяват време и ресурси на проектните мениджъри, като изясняват потенциалните рискове, преди екипът да започне работа.

Проучванията показват, че повече от 60% от проектите често надхвърлят бюджета, закъсняват или не успяват да изпълнят спецификациите. Чрез използването на ефективни стратегии за оценка на риска сте по-добре подготвени да приоритизирате заплахите и прекъсванията на проекта си. В резултат на това общата степен на успех на проекта ще се подобри.

Съставихме списък с 13 безплатни шаблона за оценка на риска и примери за употреба, които да отговарят на изискванията на вашия проект или програма. Независимо дали трябва да се справите с рисковете за безопасността на потенциално оборудване или да споделите документ за оценка на риска с екипи и заинтересовани страни – ние сме ви подготвили всичко необходимо!

Какво е шаблон за оценка на риска?

Шаблонът за оценка на риска е ресурс за ранна оценка на рисковете и разработване на план за действие. В зависимост от типа на вашата индустрия, общата оценка на риска включва:

Идентифициране на риска

Област на въздействие

Вероятност

Ниво на въздействие

Планове за смекчаване на риска

Този тип шаблон за оценка разделя рисковете на различни етапи, често използвайки таблици с разстояние, за да документирате идентифицираните заплахи и кои страни са изложени на риск. Шаблоните за риск включват и инструмент за оценка на вероятността и тежестта на рисковете.

13 безплатни шаблона за оценка и анализ на риска

1. Шаблон за оценка на риска за ClickUp

Използвайте шаблона за оценка на риска на ClickUp, за да визуализирате плана си за намаляване на рисковете по проекта.

Шаблонът за оценка на риска на ClickUp създава визуално измерение за процеса на оценка на риска. Той помага при оценяването и категоризирането на рисковете, като вдъхновява екипа ви да споделя идеи и да сътрудничи в ангажиращ и визуален формат.

Този шаблон ви позволява да:

Оценете категориите риск и потенциалните въздействия

Анализирайте данните, за да идентифицирате потенциални области, които будят загриженост.

Определете превантивни мерки за намаляване на рисковете

С функции, които ви позволяват да рисувате, пишете и добавяте лепящи се бележки, този шаблон за бяла дъска за управление на риска е идеален за оценяване на рисковете на вашия проект.

Прегледайте отговорите във формуляра за оценка на риска по приоритет в изгледа „Board" на ClickUp.

Една от най-важните части от управлението на рисковете е да действате стратегически, за да се справите с всички потенциални проблеми, които могат да възникнат при управлението на конкретен проект.

С този шаблон можете да документирате рисковете и действията за реагиране, за да управлявате всеки риск. Той също така ви помага да проследявате потенциалните рискове и да прилагате превантивни мерки, преди рисковете да се случат. Шаблонът за регистър на рисковете на ClickUp е от съществено значение за успешното управление на рисковете, идентифицирани и регистрирани в регистъра, с действия, които трябва да бъдат предприети в отговор на риска.

Отговорите трябва да се преглеждат редовно, за да се следи напредъка. Този шаблон за оценка на риска предлага няколко предимства, включително:

Събиране на потенциални рискове и подготовка на подходящи действия за тях

Назначаване на директни членове на екипа за наблюдение и приоритизиране на задачите

Категоризиране на рисковете по тип (Реакция на рисковете, Статус на рисковете и Рискове по ниво)

3. Шаблон за матрица на риска на стойността на ClickUp

Оценявайте рисковете и създавайте рейтинги на риска с изгледа „Списък" на ClickUp.

Един технически и ефективен начин да разберете какво да приоритизирате в бизнес модела си и списъка с нови идеи е да разберете стойността на тези функции и степента на риск, свързана с тяхното внедряване.

Шаблонът на ClickUp за матрица на стойността на риска ви помага да прегледате матрицата на риска за всеки възможен риск, който може да възникне. Това е чудесен начин да практикувате проактивно управление на риска. И тъй като това е прост шаблон, можете лесно да преминете през процеса и бързо да попълните матрицата на стойността на риска.

Ето как можете да използвате този шаблон за оценка на риска:

Създайте задача за всяка идея Въведете или изберете лицето, отговорно за идеята или изпълнението на плана. Прикачете файла, който съдържа цялата информация (т.е. проучвания, анализ на разходите и т.н.) за идеята/новата функция. Класифицирайте дали идеята/новата функция е за вашите клиенти, администратори, служители или за бизнеса като цяло.

4. Шаблон за анализ на риска в ClickUp

Използвайте визуален подход към управлението на риска с шаблона за бяла дъска за анализ на риска на ClickUp.

Понякога визуалният подход към плана за управление на риска е по-ефективен за проектните екипи. Ако това ви допада, шаблонът за бяла дъска за анализ на риска на ClickUp е идеален за вас!

Сътрудничество в реално време, докато идентифицирате потенциални препятствия, като например ограничения на ресурсите, в предстоящия си проект и обмисляте решения. Лесно свързвайте задачи, документи, изображения и други файлове от този шаблон, като предоставяте на екипа си необходимия контекст за бързо преминаване от идея към изпълнение.

С този шаблон можете да:

Идентифицирайте и оценете всички потенциални рискове, свързани с даден проект.

Определете вероятността и въздействието на рисково събитие.

Разработете план за намаляване или елиминиране на риска.

Визуализирайте процеса на анализ на риска и проследявайте напредъка на дейностите по управление на риска.

Този шаблон за управление на риска предоставя на проектните мениджъри инструменти за разбиране на категорията на риска, проследяване на състоянието на риска и документиране на действителните описания на риска.

5. Шаблон за матрица за вземане на решения на ClickUp Assumption Grid

Обсъдете идеи на бялата дъска на ClickUp, за да идентифицирате опасностите.

Таблицата с предположения ви помага да идентифицирате различни предположения от вашия бизнес модел. Таблицата представя тези предположения на две отделни оси:

Предположения с ниско въздействие и малко налична информация Предположения с голямо въздействие и малко налична информация

Визуализирането на тези предположения ви помага да намалите рисковете, да вземете решения и да преодолеете несигурността. Шаблонът ClickUp Assumption Grid е подобен инструмент за вземане на решения.

Можете лесно да определите какво представляват големите квадрати, като проверите легендата. Всеки квадрат има съответстващ цвят с добавено значение.

Жълто = Сигурно, висок риск

Червено = Несигурно, висок риск

Зелено = Сигурно, нисък риск

Сиво = Несигурно, нисък риск

6. Шаблон за планиране на риска в ClickUp Pi

Персонализирайте своя собствен шаблон за оценка на риска от ClickUp Whiteboard.

Шаблонът за PI планиране на ClickUp ви помага да получите перфектен преглед на процеса на PI планиране с постъпкови рамки, които ви водят през целия процес на оценка на риска.

Шаблонът ви дава ясна представа за натрупаната работа на членовете на екипа ви, включително капацитет, натовареност и рискове. Имайте предвид, че броят на лепящите се бележки, съдържащи идентифицирани рискове, може да намалее или да се увеличи, тъй като екипът ви взема решения за подходи за смекчаване на рисковете по време на процеса на планиране.

Шаблонът за PI планиране е разделен на четири основни табла, за да организирате вашето PI планиране:

Табло за екипи : Включва итерации, задачи и цели за всеки конкретен екип.

Програмен съвет : Включва функции, зависимости и етапи

Табло за дневен ред : Включва график, дневен ред и презентатор

ROAM Board: Включва рискове и препятствия, свързани с програмата.

Искате партньор за мозъчна атака, който да идентифицира (и намали) потенциалните рискове за вашите проекти? С ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, не само получавате информация за факторите, които могат да повлияят негативно на вашия проект, но и персонализирани предложения за тяхното оптимизиране с цел успех!

Идентифицирайте и намалете рисковете, свързани с проектите или стратегиите, с помощта на изкуствен интелект, използвайки ClickUp Brain.

Ако сте любопитни да разберете как изкуственият интелект може да ви помогне в управлението на проекти, ние създадохме това видео, за да ви отговорим! Гледайте го 👇🏽

7. Шаблон за анализ на безопасността на работата в ClickUp

Създайте практически план за минимизиране на рисковете за здравето и безопасността в ClickUp.

На работното място трябва да се проведе анализ на безопасността на работата, за да се идентифицират потенциалните опасности, които могат да причинят сериозни или тежки наранявания, като излагане на опасности, опасни вещества и промени в процедурите.

Шаблонът за анализ на безопасността на работата в ClickUp организира ключовата информация, до която всички служители имат достъп в един единствен изглед, включително:

Име на сайта

Адрес на обекта

Тип работа

Ниво на риск

Възможни рискове/опасности

Противодействия/Отдел

Защитно оборудване

Допълнителни бележки

PDF файлове, показващи правилните стъпки

8. ExcelHub Шаблон за оценка на риска в Excel

чрез SafetyRisk

Това е основен шаблон за оценка на риска в Excel, създаден да ви помогне да предприемете първите стъпки за стандартизиране на вашите процеси. Можете лесно да определите данните, които трябва да бъдат събрани от вашите бизнес области, да очертаете предложените варианти за реакция и да дефинирате ключови термини.

Независимо от рисковите събития, конфигурацията и параметрите за оценка, шаблонът за оценка на риска в Excel може да ви помогне да управлявате рисковете, преди те да възникнат.

9. Шаблон за оценка на счетоводния риск в Excel от WPS

чрез WPS Template

Точната оценка на финансовите и счетоводните рискове е от съществено значение и може да определи успеха или провала на вашите лични или бизнес финанси. Този професионално изработен основен шаблон за оценка на риска ви дава ценна информация за нивото на счетоводния риск.

Това също ви помага да предоставите всички необходими подробности за изискванията към вашите бизнес продукти. Освен това, точното изчисляване на разходите за закупените продукти е от решаващо значение, за да се гарантира, че вашият бизнес няма да понесе ненужни загуби.

10. Шаблон за матрица на риска в Excel от ProjectManager

чрез ProjectManager

Безплатният шаблон за матрица на риска от Excel взема всяка потенциална заплаха и определя въздействието и степента, която тя може да има върху даден проект. Този шаблон ви помага да създадете процес за управление на риска, за да подчертаете и коригирате проблемите, преди те да се превърнат в сериозни проблеми.

Той служи и като средство за комуникация, за да информира членовете на екипа за рисковете, които могат да възникнат по време на проекта. Това позволява на всеки да предупреди останалите, ако се появи проблем и да посочи къде се намира той в скалата на приоритетите.

Бонус: RAID шаблони за управление на риска!

11. Шаблон за оценка на риска в ИТ за Excel от ProjectManager

чрез ProjectManager

Броят на рисковете за ИТ средата е огромен, включително софтуерни или хардуерни повреди, вируси, зловреден софтуер, измами, кражби и фишинг.

Съществуват и човешки грешки, както и злонамерени заплахи от измами, хакери, нарушения на сигурността и атаки за отказ на услуга. Природни бедствия като пожари и наводнения също увреждат ИТ системите, които съхраняват ценни данни.

С шаблона за оценка на ИТ риска в Excel от ProjectManager можете да вземете предвид следното:

Броят на оборудването и персонала, необходими за продължаване на дейността

Колко време отнема възстановяването на данните или функционалността на системата

Системни и данни нужди

12. Шаблон за анализ в Excel и план за управление на риска

чрез ExcelHub

Идентифицирането на рисковете е само една стъпка от процеса на оценка на риска. Последващите стъпки включват други дейности, като стратегия за риска, мониторинг и финансиране.

Шаблонът за управление в Excel ви помага да определите вероятността за възникване на риск и потенциалното му въздействие чрез анализ на риска. Той също така помага да разберете ефективността и качеството на проекта. В резултат на това можете лесно да приложите адекватни мерки за реагиране и намаляване на риска.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват действията, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите информации, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете тези констатации за риска в практически задачи за смекчаване на риска във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

13. Шаблон за рискове за здравето и безопасността в Excel от Template.net

Шаблонът за рискове за здравето и безопасността в Excel от Template.net е незаменим инструмент за организации, ангажирани с поддържането на безопасно и съответстващо на изискванията работно място. Проектиран да улесни идентифицирането, оценката и управлението на рисковете за здравето и безопасността, този шаблон предлага структуриран подход към документирането на рисковете и мерките за контрол.

С лесен за използване интерфейс, шаблонът позволява лесно въвеждане и проследяване на потенциални опасности в различни работни среди. Ключовите функции включват раздели за описание на опасностите, оценка на риска, контролни мерки и отговорни лица. Шаблонът поддържа и приоритизиране на рисковете, като гарантира, че опасностите с висок риск се разглеждат незабавно, за да се намалят потенциалните инциденти и наранявания.

Този всеобхватен инструмент е идеален за служители по безопасност, мениджъри и екипи по съответствие, като им предоставя надежден метод за систематично документиране на опасностите. Чрез използването на този шаблон организациите могат да гарантират, че отговарят на нормативните изисквания и поддържат проактивна позиция по отношение на здравето и безопасността.

Форматът Excel гарантира съвместимост и лекота на използване, като позволява персонализиране, за да отговаря на конкретните нужди на организацията. С шаблона за опасности за здравето и безопасността в Excel, Template.net дава възможност на бизнеса да създаде по-безопасна работна среда, да подобри благосъстоянието на служителите и да насърчи култура на осведоменост по отношение на безопасността.

Какво прави един шаблон за оценка на риска добър?

Добрият шаблон за оценка на риска е лесен за актуализиране, създава последователност за бъдеща работа и опростява процеса на създаване. Ако вашата компания има специфични критерии за оценка на риска, използването на шаблон ще гарантира, че всички разполагат с една и съща информация, за да предприемат правилни мерки за риск и контрол. Ето четири ключови процеса, които ще включва шаблонът за оценка на риска:

1. Идентифициране на риска

Този процес изисква отдаденост и креативност, тъй като се фокусира върху подчертаването на потенциалните рискове, които могат да възникнат и да повлияят на показателите на проекта. Съществуват няколко метода за идентифициране на потенциалните заплахи във вашата организация. Вашият проектен екип може да обсъди възможните опасности и да превърне заключенията в списък за проверка на рисковете.

2. Анализ на риска

Това отива отвъд възможността да идентифицирате потенциалните рискове и определя критичността на риска. Тук присвоявате както качествени, така и количествени стойности на възможните рискове и анализирате потенциала и стратегиите за тяхното минимизиране. Анализът на риска ви помага да разберете вероятността за възникване на рисковете и потенциалното им въздействие. По този начин можете да приложите подходящи мерки за смекчаване и реагиране.

3. Реакция и смекчаване на риска

Намаляването на риска помага за разработването и прилагането на стратегии за намаляване на честотата и въздействието на рисковете. Основната цел е да се сведе до минимум вероятността от възникване на риск.

4. Контрол на риска

Мониторингът и контролът на риска също са част от вашия шаблон за оценка. Те помагат да се гарантира, че плановете се изпълняват правилно. В резултат на това вашият шаблон трябва да използва функцията за мониторинг и контрол на риска, за да гарантира, че вашите стратегии за оценка и намаляване на риска са ефективни.

Разработване на ефективен план за оценка на риска

Без да извършите оценка на риска в началните етапи на проекта си, няма да имате необходимата предварителна подготовка, за да определите приоритетите на контролните мерки за безопасност.

Дайте възможност на екипа си да бъде една крачка пред потенциалните опасности с най-добрите инструменти за оценка на риска и платформа за продуктивност като ClickUp.

ClickUp улеснява планирането, управлението и отчитането на проекти отвсякъде. Получавайте информация за проектите в реално време и отчитайте ключови показатели с автоматизирани работни процеси и табла, за да държите екипа си информиран и свързан!