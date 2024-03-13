11 безплатни шаблона за бизнес модел в Word и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за бизнес модел?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Шаблоните за бизнес модел са предварително създадени и персонализирани инструменти за очертаване и визуализиране на вашия бизнес модел на една страница. Тези документи бързо определят уникалната стойност на вашата компания, целевата аудитория, приходите, разходите, ресурсите, ключовите партньорства и др. " } } ] }

Основата на един успешен бизнес е ефективният бизнес модел – без него вашата организация няма да може да се развие!

В същото време, създаването на бизнес модел не е лесна задача и вероятно ще се наложи да разчитате на някои или на всичките си ресурси в процеса на разработване. Един от най-достъпните и спестяващи време ресурси в тази област е шаблонът за бизнес модел, и ако все още нямате такъв или търсите нов, сте на правилното място!

Следете ни, докато се впускаме в най-често задаваните въпроси, предимствата и характеристиките на най-добрите шаблони за бизнес модели и 11 примера за изтегляне за всеки тип бизнес.

⏰ 60-секундно резюме Шаблонът за бизнес модел улеснява планирането, като обединява ключовите елементи на бизнеса на едно място. Ето 11 шаблона за BMC, които са идеални за разработване на стратегии за бизнес идеи: Шаблон за бизнес модел от ClickUp

Шаблон за бизнес модел на стартиращ бизнес от ClickUp

Шаблон Lean Canvas от ClickUp

Шаблон за бизнес планиране от ClickUp

Шаблон за бизнес план от ClickUp

Шаблон за опростен бизнес план от ClickUp

Шаблон за бизнес план за развитие от ClickUp

Шаблон за бизнес идеи от ClickUp

Шаблон за бизнес мозъчна атака на ClickUp

Шаблон за бизнес модел в Microsoft Word от Neos Chronos

Шаблон за бизнес модел на Microsoft Work Blank от The Business Model Analyst

Какво е шаблон за бизнес модел?

Шаблоните за бизнес модели са предварително създадени и персонализирани инструменти за очертаване и визуализиране на вашия бизнес модел на една страница. Тези документи бързо определят уникалната стойност на вашата компания, целевата аудитория, приходите, разходите, ресурсите, ключовите партньорства и др.

Без шаблон разработването на бизнес модел може да бъде дълъг и труден процес. Освен това шаблоните за бизнес модели намаляват вероятността от грешки и гарантират, че мислите стратегически, работите ефективно и отговаряте на очакванията на заинтересованите страни.

Шаблоните за бизнес модели са също така чудесен ресурс, който можете да споделите с целия екип, за да поддържате всички в синхрон с дългосрочните цели на вашата организация.

Какво да търсите в шаблона за бизнес модел

Има много прости, достъпни и безплатни шаблони за бизнес модели, които са достъпни за почти всеки софтуер за управление на бизнес, но не всички шаблони са създадени по един и същи начин! Ето пет задължителни характеристики, които трябва да търсите, преди да ги изтеглите:

Множество изгледи за персонализиране на структурата на вашия бизнес модел и начина, по който го визуализирате.

Функции за сътрудничество , които включват екипа, заинтересованите страни и други отдели

Леснота на употреба и простота, за да сте сигурни, че използвате шаблона правилно.

Гъвкавост за приспособяване към различни размери на компании, индустрии и бизнес модели

Множество интеграции , за да внесете контекст и информация от други работни инструменти във вашия шаблон. , за да внесете контекст и информация от други работни инструменти във вашия шаблон.

11 шаблона за бизнес модел в Word и ClickUp

Търсенето на перфектния шаблон за бизнес модел може да бъде труден процес.

Вместо да претърсвате страници с линкове или да прибягвате до метода на проби и грешки, започнете оттук с 11 от най-добрите шаблони за бизнес модел за ClickUp и Microsoft.

1. Шаблон за бизнес модел от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес модел от ClickUp

Шаблонът за бизнес модел на ClickUp дава възможност на екипите да създават нови и да пробват различни бизнес модели с лекота на съвместна бяла дъска. Шаблонът започва с девет основни сегмента, обозначени с различни цветове, за да структурирате вашия бизнес модел:

Ключови партньори

Ключови дейности

Предложение за стойност

Взаимоотношения с клиенти

Сегменти клиенти

Канали

Ключови ресурси

Структура на разходите

Приход

Определянето на тези сегменти ще ви помогне да разработите всеки елемент от вашия бизнес модел и ще даде на вашата организация основата, необходима за проспериране. Този шаблон ви подканва да посочите компанията, за която създавате бизнес модела, заедно с дизайнера, който участва в процеса, и датата на създаване. Можете също да посочите името и номера на версията, ако планирате да създадете няколко итерации на бизнес модел, използвайки този шаблон. И тъй като ClickUp Whiteboards предоставя безкраен канвас, никога няма да ви липсва място за разработване на вашите бизнес идеи.

2. Шаблон за бизнес модел на стартиращ бизнес от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бяла дъска Startup Canvas от ClickUp

Стартиращите компании имат уникални изисквания за планиране и се нуждаят от инструмент, който да им помогне да изградят солидна основа за новата компания. Шаблонът Startup Canvas Whiteboard Template на ClickUp е създаден с тази цел и именно затова ClickUp е един от най-добрите инструменти за стартиращи компании в етап на планиране.

Този шаблон включва всичко необходимо, за да прецените осъществимостта на вашия стартиращ бизнес въз основа на различни параметри. Шаблонът включва 13 сегмента, които обхващат почти всеки аспект от вашия стартиращ бизнес, за да ви помогнат да реализирате напълно вашата визия за бизнеса. Лесно посочете ключовите партньори на вашата организация, проблема, който вашият бизнес или продукт ще реши, вашия целеви пазар, измерими цели, разходи за оборудване, ключовия фактор за вашия успех и др.

Този подходящ за начинаещи шаблон за бяла дъска ви позволява да създадете кратко резюме на вашия бизнес, какво искате да постигнете с него и как можете да успеете. Той може да служи и като основна пътна карта за по-изчерпателен бизнес план, докато вашата компания расте.

3. Шаблон Lean Canvas от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон Lean Canvas от ClickUp

Шаблонът Lean Canvas Template на ClickUp помага на бизнес лидерите да идентифицират най-важните и опасни предположения в тяхната организация. Той е особено полезен при пускането на нов продукт или услуга, тъй като представя всички идеи и потенциални проблеми в организиран и лесен за разбиране списък. Друг чудесен ресурс за стартиращи компании, този шаблон не е предназначен само за фазата на планиране – можете да го използвате многократно, за да организирате всяка област от вашия бизнес през целия му жизнен цикъл.

Малко по-различен от диаграмите на бялата дъска, които видяхме по-горе, този шаблон прилага предварително създаден списък към вашето работно пространство с три изгледа, включително уникалния изглед на формуляра на ClickUp, изглед на табло, подобен на Kanban, и изглед на таблица. Използвайки тези изгледи, мениджърите могат да избират как да визуализират текущите проблеми и да ги категоризират въз основа на фактори като клиентски сегмент, разходи, показатели, канали и др.

В този шаблон ще намерите и подробно ръководство за начало ClickUp Doc, което ще ви помогне в процеса на настройка, три персонализирани статуса и осем персонализирани полета, за да имате бърз и директен достъп до ключова информация от вашите задачи.

4. Шаблон за бизнес планиране от ClickUp

Шаблон за бизнес план от ClickUp

Ако стартирате нова бизнес идея, шаблонът за бизнес планиране на ClickUp ще ви помогне да разработите подробен бизнес план, който не пропуска нито една област. Той съдържа подробна информация за всички задачи, които вие и екипът ви трябва да изпълните, и поддържа всичко организирано по ясен график.

Този шаблон веднага ще ви подкани да въведете информацията за вашата организация, крайните срокове и проектите в готови задачи, подредени в интерактивен списък, Kanban табло или таблица. С четири персонализирани статуса и три персонализирани полета за добавяне на препратки, одобрения и раздели към всяка задача, този шаблон е малко по-лесен за научаване от предишния, но включва изчерпателен бизнес план ClickUp Doc за изработване на вашата стратегия.

Готови ли сте да научите повече за бизнес стратегията? Използвайте този шаблон заедно с друг шаблон за стратегическо планиране, за да сте сигурни, че предприемате правилните действия.

5. Шаблон за бизнес план от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес план от ClickUp

Ако не сте готови да приведете в действие плановете си за бизнес модел, започнете с шаблона за бизнес планиране на ClickUp, за да очертаете и визуализирате изцяло бизнес стратегията си. Уникалното в този шаблон е, че е специално създаден и предназначен само за ClickUp Docs. И макар да е интуитивен за научаване и бързо започване на работа, той в никакъв случай не е прост едностраничен документ!

Форматираният документ ви води отгоре надолу. Започвайки с името на вашата компания, обща информация, история и екип, скоро ще ви бъде предложено да определите ключови показатели и проучвания, включително:

Вашият маркетингов анализ

Стратегия за продажби и маркетинг

Оперативна стратегия

Важни събития

И още! Освен това можете да свържете задачите директно в документа с бизнес плана си и да превърнете всеки текст в действие, което ще ви помогне да реагирате на нови идеи в момента, в който се появят. А с автоматично запаметявана история на версиите, съвместно редактиране на живо и присвоени коментари, документът ви ще остане актуален и ще служи като надежден източник на информация по време на разработването на бизнес предложението и модела ви.

6. Шаблон за опростен бизнес план от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за опростен бизнес план от ClickUp

За нещо малко по-малко обширно от другите ни шаблони за бизнес план и бяла дъска, можете да извлечете максимума от вашите ресурси с този шаблон за опростен бизнес план от ClickUp.

В този шаблон ще имате достъп до няколко изгледа в зависимост от предпочитания от вас формат, включително динамичен списък, предварително създадена Kanban табло и няколко помощни документи. Във всеки изглед ще намерите удобни раздели за цялата важна информация, включително обобщение на плана, бизнес модел, приоритетни задачи или бележки.

В обобщението на плана си можете да категоризирате задачите си по пет различни персонализирани статуса, да добавите няколко изпълнители за мултифункционални екипи, да зададете крайни срокове, да прикачите документи и др. Този шаблон ще създаде основата на традиционен бизнес план, докато вие и вашият екип изпълнявате задачите си, работейки за постигането на бизнес целите си.

7. Шаблон за бизнес план за развитие от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за бизнес план за развитие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създадете цялостен план за разрастване на вашия бизнес.

Шаблонът за бизнес план за развитие на ClickUp предлага цялостна пътна карта, съобразена с успеха. С лесния си за използване интерфейс, този шаблон улеснява измерваемите цели и задачи, идентифицирането на ключови етапи за проследяване на напредъка и създаването на ясни планове за действие и стратегии.

Използвайки този шаблон, предприемачите могат ефективно да начертаят пътя си към устойчиво развитие и растеж, като гарантират, че техният бизнес остава гъвкав и отзивчив в динамичната пазарна среда на днешния ден.

8. Шаблон за бизнес идеи от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес идеи от ClickUp

Търсите идеалния инструмент, с който да практикувате и развивате техниките си за генериране на идеи? Използвайте шаблона за бизнес идеи на ClickUp, за да започнете да разработвате нови концепции. Той е и чудесен ресурс, който да имате под ръка по време на групови дискусии или сесии за мозъчна атака.

Шаблонът представя на потребителите диаграма за идеи, която включва различни сегменти, за да помогне за категоризиране и организиране на идеите. Можете да запишете всички идеи въз основа на това дали са ориентирани към бизнес процеси, продукти или хора. Легендата показва всяка категория, а сегментът „Пул от идеи“ ще позволи на вас и на другите да добавите определени общи идеи, които можете да категоризирате по-късно.

Цялата диаграма е изключително визуална и организирана с помощта на софтуера за дигитална бяла дъска на ClickUp, за да записвате и развивате идеите си в момента, в който ви хрумват.

9. Шаблон за бизнес брейнсторминг на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес брейнсторминг от ClickUp

Особено ако разчитате на ClickUp като софтуер за мозъчна атака, шаблонът за бизнес мозъчна атака на ClickUp ще ви помогне да развиете нови идеи.

Този шаблон ви позволява да категоризирате идеите въз основа на:

Какво харесвате

Какво знаете

От какво се нуждаят хората

За какво хората са готови да платят

Включете няколко души в диаграмата на бялата дъска и използвайте съвместно откриване, за да виждате работата си и да я редактирате едновременно, без да се пресичате.

Това уникално визуално средство ще накара всеки да се почувства, че активно допринася за дискусиите и сесиите за мозъчна атака, дори и да работите асинхронно. Можете също така да използвате този шаблон, за да приоритизирате по-новите идеи и да определите кои от тях си заслужават да бъдат проучени по-подробно.

10. Шаблон за бизнес модел в Microsoft Word от Neos Chronos

чрез библиотеката с шаблони на Neo Schronos

Друга опция, която може да ви помогне да разработите вашия бизнес модел, е шаблона за бизнес модел на Microsoft Word. Той е подобен на шаблоните за бизнес модел на ClickUp и позволява лесна организация на различните аспекти на вашата компания.

С помощта на този основен шаблон можете да определите множество ключови детайли за вашия бизнес модел, включително ключови партньори и доставчици, вашата стойностна предложения и взаимоотношения. Идентифицирайте каналите, които ще трябва да използвате, за да достигнете до вашите клиенти, заедно с ресурсите, необходими за всяка дейност. Освен това можете да добавите информация за източниците на приходи и структурата на разходите.

Този инструмент може да се изтегли безплатно и позволява незабавно използване чрез Microsoft Word. Ако търсите простота в шаблона за бизнес модел, това е добро място да започнете.

11. Шаблон за бизнес модел на Microsoft Work Blank от The Business Model Analyst

чрез The Business Model Analyst

Търсите различен Word шаблон, за да създадете следващия си бизнес план? Този празен шаблон за бизнес модел е малко по-сложен и гъвкав от предишния документ – и също е безплатен за изтегляне!

Този шаблон ви дава на вас и на членовете на вашия екип централизирана представа за вашия бизнес модел, като държи всички на една и съща страница, в буквален и преносен смисъл. Той взема сегментите от горния шаблон и ги представя в диаграмен формат. Можете да видите всички ключови партньори, дейности и други в организирани секции и да добавите подробности под формата на лепящи се бележки. Изберете от различни опции за форматиране, включително цветове, шрифтове и подредби, за да оптимизирате начина, по който представяте данните си.

Елементи на бизнес модел

Разбирането на ключовите компоненти на бизнес модела е от решаващо значение за ефективното му прилагане във вашата бизнес стратегия. Всеки елемент играе важна роля в представянето на цялостна картина на вашия бизнес модел. Ето основните елементи на шаблона за бизнес модел:

Ключови партньори

Ключовите партньори са външни компании или лица, които допринасят за успеха на вашия бизнес. Те могат да включват доставчици, производители и бизнес съюзници, които подкрепят вашите операции или стратегии за навлизане на пазара, помагайки за намаляване на рисковете или придобиване на ресурси.

Ключови дейности

Ключовите дейности включват основните действия, които вашият бизнес трябва да предприеме, за да реализира успешно своята ценностна предложения. Те могат да варират от производство, решаване на проблеми до доставка, което е от решаващо значение за просперирането на вашия бизнес модел.

Предложение за стойност

Предложението за стойност определя уникалната стойност, която вашият продукт или услуга предлага на клиентите. То е това, което ви отличава от конкурентите и отговаря на конкретни нужди или проблеми на клиентите, правейки вашето предложение привлекателно.

Взаимоотношения с клиенти

Връзки с клиенти описва видовете взаимоотношения, които установявате с вашите клиентски сегменти. Независимо дали са лични, автоматизирани или самообслужващи, този елемент очертава как взаимодействате и поддържате ангажираност с вашите клиенти.

Сегменти клиенти

Сегментите на клиенти идентифицират различните групи хора или организации, които вашият бизнес се стреми да обслужва. Различните сегменти могат да имат различни нужди, а адаптирането на подхода ви към всеки сегмент може да оптимизира удовлетворението и предоставянето на стойност.

Канали

Каналите се отнасят до методите, чрез които вашият бизнес комуникира и достига до своите клиентски сегменти, за да им предостави ценностната си предложения. Ефективните канали гарантират, че подходящите продукти и услуги достигат до клиентите в точното време и на точното място.

Ключови ресурси

Ключовите ресурси са активите, които са от жизненоважно значение за бизнеса, за да създаде и реализира своята стойностна предложения, да достигне до пазарите, да поддържа отношенията с клиентите и да генерира приходи. Това включва физически, интелектуални, човешки и финансови ресурси.

Структура на разходите

Структурата на разходите подчертава значителните разходи, свързани с функционирането на бизнес модела. Разбирането им помага при изработването на стратегия за оптимизиране на стойността, намаляване на разходите и цялостно финансово управление.

Приход

Приходните потоци представляват различните източници, от които бизнесът печели пари от всеки сегмент клиенти. Това може да включва директни продажби, абонаменти, лицензиране или други механизми за генериране на приходи.

Постигнете целите си с шаблони за бизнес модели

Изборът на подходящ шаблон за бизнес модел е от съществено значение за разработването на успешен план, който да съответства на вашите бизнес цели и задачи. При наличието на толкова много различни опции, намирането на идеалния шаблон, който отговаря на вашите специфични изисквания, може да се окаже трудна задача.

Обширната библиотека с шаблони на ClickUp предлага редица персонализирани шаблони, с които да оптимизирате процеса на бизнес планиране и да постигнете целите си. Освен това, като се регистрирате в ClickUp днес, получавате безплатен достъп до всички шаблони, стотици функции за продуктивност и над 1000 интеграции.