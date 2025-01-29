8-те най-добри инструмента за стартиращи компании през 2025 г. (плюсове, минуси, цени)

Няма по-добро време от сега, за да стартирате стартъп.

Виждали ли сте колко далеч е стигнала технологията?

Предприемачите управляват бизнеса си от дивана си с група хора, които никога не са срещали на живо!

Вие също можете да го направите.

Всичко, от което се нуждаете, е удобен инструмент до вас.

Това е най-добрият залог за устойчиво развитие и експоненциален растеж на вашия стартъп. ✨

И ние искаме да ви помогнем да го осъществите.

В тази статия ще откриете осемте най-добри инструмента за стартиращи компании с техните предимства, недостатъци, цени и потребителски оценки.

Нека започнем да разглеждаме някои безплатни инструменти за стартиращи компании, които ще изведат вашата компания на по-високо ниво. 🚀

Намирането на най-добрите инструменти за стартиращи компании може да бъде лудо приключение.

Само проучването ще ви докара безсънни нощи.

Но, хей, не е задължително да бъде така.

Ето няколко въпроса, които можете да си зададете относно вашите изисквания:

Колко голям е вашият екип?

Имате ли нужда от помощ с конкретна функция като управление на задачи, човешки ресурси, счетоводство, социални медии или CRM?

Имате ли нужда от интеграция с маркетингови инструменти?

Какъв е вашият бюджет? Или търсите безплатни инструменти за стартиращи компании

Могат ли инструментите да поддържат дистанционна работа

Намерихте ли отговорите си? Чудесно!

Съставихме списък с най-добрите безплатни инструменти за стартиращи компании, които би трябвало да покрият всички тези нужди:

Вашият стартъп може да е млада компания, но амбициите ви са толкова големи, колкото и тези на корпоративните гиганти.

Това означава, че в крайна сметка ще се наложи да се справяте с почти толкова функции, колкото и една голяма компания.

Всичко това сами.

И ако мислите, че наемането на повече хора или получаването на финансиране е единственото решение, помислете отново.

Подходящият инструмент може да промени изцяло играта.

Просто изберете един от тези безплатни инструменти за стартиращи компании и превърнете мечтата си за разрастване в реалност!

1. ClickUp : софтуер за управление на проекти „всичко в едно“

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти и производителност в света.

Този SaaS инструмент е чудесен за всеки стартиращ бизнес или малък екип, благодарение на нашата богата на функции версия Free Forever за всички видове управление на проекти. 😎

Основни функции на ClickUp

A. Създаване и разпределяне на задачи

Стартиращият бизнес може да бъде като гнездо на оси, в което задачите изглеждат като че ли се сливат една с друга.

И ако сега ви се струва, че е трудно да ги проследите всички, с разрастването на бизнеса ви това ще става все по-трудно.

С ClickUp обаче можете да го направите да изглежда лесно.

Създавайте колкото задачи искате и веднага ги възлагайте на един или няколко изпълнители.

Не забравяйте да добавите приоритети и крайни срокове за по-добра организация!

Б. Приложете метода Kanban, като използвате изглед на табло

Това е за феновете на Kanban Board и Agile екипите.

Използвайте ги, за да визуализирате и оптимизирате целия работен процес на вашия стартиращ бизнес.

Впечатлете основателя на стартиращия бизнес с това колко лесно прехвърляте задачите от „възложени“ в „изпълнени“!

C. Автоматизирайте рутинните дейности

Защо да работите усилено, когато можете да работите умно?

Позволете на ClickUp да поеме част от вашата работа.

Той служи и като инструмент за автоматизация.

Използвайте го, за да автоматизирате повтарящите се задачи с комбинация от условия, действия и тригери.

Това ще ви спести много време, което можете да използвате за привличане на нови инвеститори за вашия стартъп. 🤝

D. Кажете сбогом на грешките с Proofing

Представете си, че никой не забелязва правописна грешка в рекламата ви и тя се публикува. ужас

Превъртете напред към последствията: Сега сте мем.

Успех с поправката.

Отговорът на този въпрос е: неподходящ софтуер за проверка.

Опитайте вместо това функциите за проверка на ClickUp.

Това е идеалният начин да маркирате промените в дизайнерските макети.

Направете правилния избор, всеки път!

E. Създайте бази от знания с помощта на Docs

Вероятно се налага да се справяте с огромно количество документация, като работни инструкции, договори с служители, данни за клиенти и др.

Създавайте такива документи в ClickUp Docs с Rich Text Editing, като шрифтове, банери, заглавия и др.!

Освен това, това е колективно усилие.

Можете да сътрудничите на Docs в реално време с членовете на екипа си.

F. Управлявайте работния си процес с помощта на Персонализирани статуси на задачите

Обичаме табла за закачане, лепящи се бележки и маркери за сухо изтриване.

Ето защо създадохме техния цифров еквивалент!

Пренесете работния си процес в този софтуер за управление на задачи и го визуализирайте с персонализирани статуси на задачите. Той ви позволява да създавате статуси на задачите, които да отговарят на работния процес във вашия стартиращ бизнес.

Те могат да бъдат „в процес на разработка“, „в процес на проектиране“, „в очакване на одобрение“, „забавени“ и т.н.

Познайте кой няма да губи време в разговори по телефона или имейли, за да следи напредъка по задачите? Точно така. Вие!

Имаме и шаблони за статус на задачите, които можете да използвате за продажби, разработка, маркетинг на съдържание, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и др.!

Научете как да създадете свой собствен CRM в ClickUp .

G. Получете информация с помощта на Dashboards

Като собственик на бизнес, вие искате да знаете в какво се отличавате, къде грешите и колко ви остава до завършването на проекта.

И ние знаем как.

С табла за управление!

Използвайте го, за да визуализирате напредъка си в персонализирани диаграми, да получите информация за хората, да управлявате ресурси, спринтове и др.

Говорейки за спринтове, можете да добавите Sprint Widgets, за да получавате отчети за проектите под формата на диаграми, включително диаграми за скорост, диаграми за кумулативен поток, Burnups и Burndowns.

H. Проследявайте работните часове с Native Time Tracking

Казват, че времето е пари.

Следите парите си. Но какво става с времето ви?

Научете повече за най-добрите маркетингови инструменти за стартиращи компании !

Време е да започнете.

И за ваша радост, вашият инструмент за управление на задачите е и експерт в отчитането на времето!

С нашата Native Time Tracking можете да проследявате работните часове за различни задачи без никаква външна помощ.

Предимства на ClickUp

Недостатъци на ClickUp

Не можете да експортирате табла

Не се притеснявайте! Нашият екип постоянно се учи и развива, точно като вашия стартиращ бизнес. Именно затова се грижим вашите препоръки винаги да бъдат чути, а вашите притеснения – разгледани.

Разгледайте нашата пътна карта за развитие , за да видите какво ви очаква. *

Цени на ClickUp

ClickUp предлага три ценови опции:

Потребителска оценка на ClickUp

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

G2: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Искате да разберете колко добре се представя ClickUp в сравнение с конкурентите си? Проверете нашите рецензии за Basecamp , Zoho Projects и Monday .

2. Mailchimp: инструмент за имейл маркетинг

Mailchimp е един от най-добрите инструменти за стартиращи компании, отговарящ на нуждите на вашата маркетингова стратегия.

Той е популярен и заради симпатичното лого с маймуна. 🐵

Интересен факт: Когато посетите уебсайта им, поставете курсора върху логото и маймуната ще ви намигне. Опитайте. 😉

Mailchimp е най-популярното приложение в областта на имейл маркетинга и бюлетини. Използвайте го, за да създавате имейл маркетингови кампании, уебсайтове и да привличате потенциални клиенти с помощта на маркетингова автоматизация.

Основни функции на Mailchimp

Създател на целеви страници

Създател на брандирани и транзакционни имейли

Креативна и дизайнерска помощ за реклами във Facebook и Instagram

Предимства на Mailchimp

Позволява управление на целевата аудитория

Извършва отлични имейл маркетинг кампании

Предлага CRM функция за ефективен маркетинг

Недостатъци на Mailchimp

Може да стане скъпо, тъй като списъкът ви с контакти продължава да расте

Само 30-дневна поддръжка по имейл за безплатния план

Ограничени възможности за дизайн на началната страница

Цени на Mailchimp

Mailchimp предлага четири ценови опции:

Безплатно : анализ на сайта, поведенческо таргетиране и табло за аудиторията

Essential (10,47 $/месец) : публикуване в социални медии, анкети и ангажименти в кампании

Стандартен пакет (15,64 $/месец) : съвети за маркетинг, класически инструмент за автоматизация и маркетингов календар

Premium (312,80 $/месец): персонализирани шаблони, планиране на публикации в социалните медии и оптимизация на времето за изпращане

Потребителска оценка на Mailchimp

Capterra: 4,5/5 (над 13 900 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 10 900 отзива)

Проследявайте целите на екипа си с OKR софтуер за стартиращи компании!

3. Buffer: инструмент за маркетинг в социалните медии

Имате марка и профил в социалните медии. Сега искате да увеличите обхвата си и да превърнете целевата си аудитория в потенциални клиенти?

Функциите за публикуване в социалните медии на Buffer могат да ви помогнат.

Приложението ви позволява да планирате, сътрудничите и програмирате съдържание, което може да привлече трафик към вашите канали в социалните медии, което води до растеж на бизнеса. То се използва широко и от агенциите за дигитален маркетинг и електронна търговия!

Това е полезен инструмент за създаване на красиви и привлекателни публикации в социалните медии.

И никога няма да пропуснете коментар от потенциалните си клиенти в Instagram!

Основни функции на Buffer

Позволява директно планиране на публикации в социалните медии

Изпраща напомнящи известия за предварително планирани публикации

Позволява ви да създавате графици за публикуване

Предимства на Buffer

Поддържа всички основни социални медийни платформи, включително Facebook, Twitter и др.

Достъп до ограничени основни отчети безплатно

Прост и изчистен дизайн

Недостатъци на Buffer

Безплатният и Pro план поддържат само един потребител.

Buffer Analytics е скъп и не е включен в безплатния план.

Не можете да публикувате автоматично истории в Instagram

Цени на Buffer

Buffer предлага четири ценови опции:

Безплатно : един потребител, три социални канала и интеграции с трети страни

Pro (15 $/месец) : един потребител, осем социални канала и персонализирани миниатюри на видеоклипове

Премиум (65 $/месец) : двама потребители, осем социални канала и изглед на таблица

Бизнес (99 $/месец): шест потребители, 25 социални канала и мениджър на хаштагове в Instagram

Потребителска оценка на Buffer

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

G2: 4,3/5 (над 800 рецензии)

4. Zoom: инструмент за комуникация

Има ли нужда от представяне тук?

Zoom е едно от най-добрите приложения за видеоконферентна връзка с огромна капацитет за участници.

Можете да организирате виртуални срещи, уебинари и дори виртуални партита 🎉 с най-доброто видео качество на пазара.

А най-хубавото е, че всеки знае как да ги използва!

Основни функции на Zoom

Можете да записвате срещи

Контролирайте кой може да се присъедини и кога с функцията „чакалня“.

Провеждайте разговори с голям брой участници в срещата

Предимства на Zoom

Неограничени индивидуални и групови срещи

Множество интеграции като Google, Zapier, Facebook и др.

Интегрира се с инструменти като ClickUp

Недостатъци на Zoom

Не можете да излъчвате на живо вашия Zoom разговор във Facebook, Youtube и др. в безплатния план.

Може да бъде скъпо за по-големи екипи

Без управление на дневния ред на срещите

Цени на Zoom

Zoom предлага четири плана:

Basic (безплатно) : до 100 участници, запис на екрана и анкети

Pro (14,99 $/месец за лиценз) : стрийминг в социални медии, 1 GB пространство в облака за записи и бяла дъска

Business (19,99 $/месец за лиценз) : до 300 участници, задаване на график за срещи и управление на потребители

Zoom united business (35 долара/месец за лиценз): транскрипции на живо, еднократно влизане и брандиране на компанията

Оценка на потребителите на Zoom

Capterra: 4,6/5 (над 6000 отзива)

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

Не сте сигурни за Zoom? Разгледайте тези алтернативи на Zoom.

5. Wave: инструмент за финанси и счетоводство

Wave е идеалният софтуер за счетоводство за всеки стартиращ бизнес.

Защо? Защото е напълно безплатно. Без скрити такси. Без такси за настройка.

Така няма да имате безсънни нощи, защото сте пропуснали дребния шрифт.

Wave е вашето едностопанско място за счетоводство, създаване на фактури и сканиране на разписки.

Пригответе се да се възползвате от вълната на продуктивността! 🌊🌊🌊

Основни характеристики на Wave

Табло, пълно с анализи на бизнес резултатите

Проследяване на данък върху продажбите за приходи и разходи

Проследяване на паричния поток

Предимства на Wave

Изпращайте периодични фактури

Неограничено сканиране на разписки

Неограничено проследяване на разходите и приходите

Недостатъци на Wave

Без поддръжка по телефона

Без отчитане на работното време

Без директни интеграции

Цени на Wave

Wave има само една ценова опция и тя е безплатна!

Оценка на потребителите на Wave

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

6. HubSpot Forms: безплатен онлайн инструмент за създаване на формуляри и CRM

HubSpot е CRM платформа, която включва набор от мощни инструменти за маркетинг, продажби и обслужване, които ще ви помогнат да разраснете бизнеса си. Сред тези инструменти е и уеб формулярният конструктор – интуитивен, лесен за използване конструктор на формуляри с функция „плъзгане и пускане”, създаден да ви помогне да привлечете повече потенциални клиенти и да изпращате анкети.

С HubSpot можете да създавате пет различни типа формуляри: самостоятелни формуляри, вградени формуляри, изскачащи прозорци, плъзгащи се прозорци и падащи банери. Като част от безплатния план можете да създавате колкото искате формуляри с колкото искате полета, без никакви допълнителни разходи.

Това, което отличава HubSpot от другите инструменти за форми, е фактът, че той е част от мощна CRM платформа. Така че всеки път, когато някой попълни форма, неговата контактна информация се съхранява автоматично в безплатния CRM на HubSpot, където вашият екип по продажби и маркетинг може да продължи да го поддържа.

Бонус: Разгледайте най-добрите CRM системи за стартиращи компании

Основни функции на HubSpot Forms

Достъп до безплатния CRM на HubSpot, където можете да съхранявате информация от хората, които попълват вашите формуляри.

Създател на целеви страници (наличен в безплатния план).

Създаване на формуляри с плъзгане и пускане.

Персонализирани шаблони, базирани на цели.

Премиум функциите включват усъвършенствана автоматизация на маркетинга , която можете да използвате, за да настроите имейли за обратна връзка и автоматични отговори, когато някой изпрати формуляр.

Предимства на HubSpot

Вградена интеграция с други безплатни инструменти на HubSpot: CRM, имейл маркетинг, чат на живо и др.

Съхранявайте безплатно до един милион контакти и компании в CRM.

Наличен е безплатен план завинаги.

Недостатъци на HubSpot

Няма поддръжка по телефона или имейл за безплатните планове.

Трябва да сте плащащ потребител, за да премахнете брандинга на HubSpot.

Цени на HubSpot

HubSpot предлага безплатен план, който ви позволява да създавате неограничен брой формуляри и да събирате неограничен брой попълнени формуляри. Получавате също достъп до безплатен CRM, имейл маркетинг, целеви страници, чат на живо и други безплатни инструменти.

За да получите достъп до по-усъвършенстваните инструменти и функции за автоматизация на HubSpot, платените планове започват от 50 долара на месец.

Оценка на потребителите на HubSpot

Capterra : 4,5/5 за HubSpot Marketing Hub (4455 рецензии)

G2: 4,4/5 за HubSpot Marketing Hub (6656 отзива)

Забележка: HubSpot Forms е включено като част от HubSpot Marketing Hub на всички платформи за ревюта.

софтуер за имейл маркетинг и автоматизация 7. Moosend

Moosend, наскоро придобита от Sitecore, е невероятен инструмент за имейл маркетинг за стартиращи компании.

Регистрацията е безплатна и не се изисква кредитна карта за основните функции.

Moosend е вашият софтуер за автоматизация на имейл маркетинга за имейл кампании, бюлетини, пощенски списъци, имейл шаблони, проследяване на потребители и ангажираност на абонати, за да разраснете вашия стартиращ бизнес или компания. Пригответе се за едно MOOzing имейл маркетингово преживяване! 🐄🐄🐄

Основни функции на Moosend за автоматизация на имейли

Драг-енд-дроп инструмент за създаване на професионални имейли

Целеви страници, формуляри за абонамент, изскачащи прозорци, заглавни ленти и кутии, които да покажете на уебсайта си, с хиляди шаблони.

Работни процеси за автоматизация на маркетинга

Предимства на Moosend

Лесен за използване софтуер за имейл маркетинг

Отчети за кампании и обзор на анализите

Наблюдавайте как потребителите се движат в уебсайта, блога или онлайн магазина ви.

Недостатъци на Moosend

Не много нативни интеграции

Няма опция за SMS маркетинг

Не много опции за форми

Цени на Moosend

Moosend е безплатен завинаги или 8 долара на месец за разширени функции.

Потребителска оценка на Moosend

Capterra : 4,8/5 за Moosend Email Automation (156 рецензии)

G2: 4,5/5 за Moosend Email Automation (344 рецензии)

8. Planable: инструмент за сътрудничество при създаването на съдържание

Planable е инструмент за сътрудничество при създаването на съдържание, който помага на екипите в социалните медии да създават по-добро съдържание 6 пъти по-бързо. Той е създаден от маркетинг специалисти за маркетинг специалисти, така че всяка ваша нужда е била внимателно обмислена.

С Planable можете да създадете свой собствен процес за обратна връзка и одобрение, независимо от големината на екипа ви. С 4 различни типа нива на одобрение: никакво, по избор, задължително, многонивово, можете да предотвратите публикуването на незавършени публикации.

Никога не пропускайте обратната връзка от вашите колеги.

Основни функции на Planable

Това, което виждате, е това, което получавате – създаване на съдържание с незабавен преглед с перфектна пикселна точност.

Множество начини за преглед и планиране на публикации: списък, фийд, таблица и календар

Сътрудничеството се осъществява в контекста, точно до публикациите, под формата на коментари и отговори.

Интуитивен дизайн, който имитира усещането и потока на социалните медии

Персонализирани работни процеси за одобрение за всеки екип: от никакви до опционални, задължителни или дори многослойни.

Предимства на Planable

Ниска крива на обучение

Интеграции с най-популярните социални медийни канали като TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook и Twitter.

Отделни работни пространства, за да поддържате съдържанието и хората организирани за всяка марка, която управлявате.

Позволява на екипите да се разрастват, тъй като потоците на сътрудничеството са персонализирани.

Недостатъци на Planable

Фиксиран брой публикации за безплатния план

Цени на Planable

Planable предлага 4 ценови опции:

Безплатно – неограничени работни пространства, неограничен брой потребители, неограничен брой страници за първите ви 50 публикации

Starter – 33 $/месец (фактурира се ежегодно) за 1 работно пространство, 3 потребители и 10 страници

Премиум – 83 $/месец (фактурира се ежегодно) за 5 работни пространства, 7 потребители и неограничен брой страници и публикации

Enterprise – с персонализирана цена за персонализирани работни пространства, потребители и неограничен брой публикации и страници.

Потребителска оценка на Planable

Capterra : 4,5/5 (300 отзива)

G2: 4,5/5 (159 отзива)

Започнете своя стартъп!

Развитието на стартиращ бизнес не е лесно.

Но с подходящите хора и инструменти имате силата да стигнете до големите лиги.

Всички SaaS инструменти за стартиращи компании, споменати по-горе, ще бъдат чудесни спътници в пътуването ви, но все пак се нуждаете от опитен и смел капитан за кораба си.

Имате нужда от един страхотен инструмент, който може да направи всичко: ClickUp!

Това е най-добрият инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, който може да ви помогне с управлението на задачи, управлението на ресурси, проверката на дизайни, CRM и много други.

Това е единствената котва, от която се нуждаете, докато плавате към добрите времена.

Изтеглете ClickUp безплатно още днес и се справи с всяко предизвикателство!