16-те най-добри SaaS инструмента за 2025 г. (характеристики, цени)

Като човек, който е прекарал години в технологичната сфера, мога с увереност да ви кажа, че инструментите Software as a Service (SaaS) променят правилата на играта. Техният облачен подход революционизира начина, по който взаимодействаме със софтуера – без тромави изтегляния и досадни инсталации – само незабавен достъп отвсякъде. Това е само малка част от безбройните предимства, които предлагат инструментите SaaS.

В тази статия ще ви помогна да разберете концепцията за SaaS инструментите, ще опиша подробно техните предимства и ще споделя моя списък с 16-те най-добри SaaS инструмента за 2024 г. Независимо дали сте изпълнителен директор на стартираща компания или старши технически ръководител в глобална корпорация, тази статия ще ви бъде полезна. Да започнем!

SaaS (Software as a Service) е система за облачно изчисление или модел за разпространение на софтуер, при който доставчикът на облачни услуги хоства приложения и ги предоставя на ваше разположение чрез интернет.

Ето нашият списък с SaaS приложения, който включва 16 инструмента, които вашият бизнес трябва да опита:

1. ClickUp – Най-добър за управление на проекти

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по начин, който работи най-добре за вас, с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

ClickUp е един от най-високо оценените SaaS инструменти за управление на проекти в света , обичан от големи, средни и стартиращи компании.

Този всеобхватен инструмент може да изгради вашия бизнес за дългосрочен успех.

От планирането на проекти до информирането на клиентите, ClickUp е тук за вас.

Ключови характеристики на ClickUp

Нека да разгледаме защо ClickUp е платформа „всичко в едно“:

A. Дефиниране на етапите на задачите с Персонализирани статуси

С помощта на персонализирани статуси можете да създадете толкова етапи (В процес, Преглед, В очакване, Завършено), колкото са необходими за персонализиране на вашите проектни нужди.

Продължавайте да актуализирате статусите си и наблюдавайте как задачите преминават от завършени към изпълнени!

Б. Добавете повече подробности с Потребителски полета

Custom Fields ви позволява да персонализирате всеки работен процес, като добавите информация, специфична за вашите нужди.

Планирате почивка у дома? Добавете местоположения, за да не забравите!

Добавете всякаква информация, която искате да проследявате, сортирате и филтрирате с помощта на персонализирани полета.

Добавете всякаква информация, която искате да проследявате, сортирате и филтрирате с помощта на персонализирани полета.

C. Проследявайте всичко с Dashboards

Таблото е чудесно за проследяване на всяка задача, проект, цел и изпълнител.

Можете дори да проверите дали вашият колега е на път да изпълни задачите си, за да не може да отмени плановете ви за уикенда. ?

Създайте свой собствен контролен център с персонализирани джаджи като лентови диаграми, джаджи за портфолио, кръгови диаграми, изчисления и други, за да представите вашите данни.

Добавете персонализирани джаджи, за да визуализирате работата си в таблата за управление.

Добавете персонализирани джаджи, за да визуализирате работата си в таблата за управление.

Искате да създадете табло за управление на проекти?

Разгледайте нашия наръчник за как да създадете табло за управление на проекти .

D. Определете очакванията с оценки за времето

Добавете оценки за времето към задачите за по-добра предвидимост и по-ясен график.

Той също така ви помага да се придържате към графика, така че да не се налага да търсите думи по време на срещите с клиентите си за обсъждане на напредъка. Уф!

Избягвайте забавяния в проектите, като добавяте приблизителни времена за изпълнение на задачите.

Избягвайте забавяния в проектите, като добавяте приблизителни времена за изпълнение на задачите.

E. Управлявайте задачите и натоварването с Board view

Създайте прост и гъвкав работен процес с нашия изглед „Табло“.

Той ви позволява да използвате метода на канбан таблото, да премествате задачи от един статус в друг и да управлявате натоварването с лимита за работа в процес (WIP).

Бързо премествайте задачите към следващия етап в изгледа на таблото

Бързо премествайте задачите към следващия етап в изгледа на таблото

F. Управление на ресурсите с Workload view

Визуализирайте капацитета на екипа си по всяко време, за да избегнете изтощение от работа. Разпределете работата правилно и никой няма да трябва да работи през уикенда! ?

Измервайте капацитета по часове, задачи, Sprint точки и персонализирани полета.

Лесно идентифицирайте членовете на екипа, които имат излишък от работа, и управлявайте ресурсите в изгледа „Работна натовареност“.

Лесно идентифицирайте членовете на екипа, които имат излишък от работа, и управлявайте ресурсите в изгледа „Работна натовареност“.

G. Визуализирайте идеите и задачите си с Mind Maps

Отдалечените екипи не използват бели дъски, а Mind Maps. Използвайте Mind Maps на ClickUp, за да начертаете плана за следващия си проект, да обмислите стратегия за съдържание за маркетинг или да планирате как ще изгледате целия сезон на „Грейс и Франки“ през уикенда.

Опростете сесиите си за мозъчна атака с Mind Maps, за да планирате и организирате идеите си визуално.

Опростете сесиите си за мозъчна атака с Mind Maps, за да планирате и организирате идеите си визуално.

Искате ли да научите как успешните компании използват ClickUp като SaaS инструмент?

Прочетете как Vonazon управлява маркетингови проекти за SaaS компании с помощта на ClickUp.

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Няма изглед на таблица в мобилното приложение (все още!).

Разгледайте плана за развитие на ClickUp , за да видите как се стремим да отстраним тези ограничения и да разработим по-интелигентен инструмент за вас.

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise : Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

Capterra : 4,7/5 (над 2200 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 2800 отзива)

2. Zendesk – Най-добър за сътрудничество в реално време

Имате нужда да предложите на клиентите си бърза поддръжка чрез чат в реално време?

Zendesk е инструментът за вас.

Това е облачна платформа за чат на живо, предназначена за всички размери на бизнеса.

Използвайте това SaaS приложение, за да управлявате своя екип за обслужване на клиенти по целия свят.

С толкова много националности в своя персонал, може би ще научите няколко чужди думи, с които да се похвалите!

Основни характеристики на Zendesk

Множество канали за комуникация с клиенти, като имейл, социални медии и др.

AI-задвижвани ботове за отговаряне на често задавани въпроси от клиенти

Управление на обратната връзка от клиенти

Отчети и анализи за подобряване на обслужването на клиентите

Стотици интеграции на Zendesk

Цени на Zendesk

Платените планове на Zendesk започват от 49 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Zendesk

Capterra : 4,3/5 (над 2500 отзива)

G2: 4. 2/5 (2500+ отзива)

3. Leadpages – Най-добър за генериране на потенциални клиенти

Leadpages е SaaS платформа за генериране на лийдове, която ви позволява да създавате мобилни отзивчиви целеви страници без код.

Представете своя бизнес, събирайте качествени лийдове и потенциални клиенти и продавайте продукти и услуги с помощта на инструмента за създаване чрез плъзгане и пускане. Можете да персонализирате пътя на потенциалните си клиенти и да оптимизирате процента на конверсия с A/B тестове, опростени анализи, съответствие с GDPR и максимална скорост.

С над 40 интеграции Leadpages свързва CRM системата на вашия бизнес и работния процес по поддържане на интереса на потенциалните клиенти.

Основни характеристики на Leadpages

Страници и изскачащи прозорци, адаптирани за мобилни устройства

Шаблони с висока конверсия, за да започнете бързо

A/B тестване

Безплатен хостинг и функции за електронна търговия

Цени на Leadpages

Този SaaS инструмент предлага безплатен пробен период, а платените планове започват от 37 долара на месец.

Оценки на клиентите на Leadpages

Capterra : 4,6/5 (над 260 рецензии)

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

4. Whatagraph – Най-добър за автоматизация на маркетинга

чрез Whatagraph

Whatagraph е инструмент за маркетингови отчети, който ви позволява да създавате маркетингови отчети за извършената от вас работа. Достатъчно е да свържете вашите маркетингови инструменти и ще можете да създавате отчети за минути, вместо за часове.

Ако вършите отлична маркетингова работа, се нуждаете от чудесен начин да покажете резултатите си. Този SaaS инструмент ви позволява да създавате отчети от шаблони (над 100 на разположение), така че можете просто да свържете данните си и да изготвите отчетите си за броени минути. Можете също да създавате табла, които са винаги актуални с данни в реално време – всичко, от което се нуждаят вашите клиенти, е линк към таблото.

Основни характеристики на Whatagraph

Над 40 интеграции на данни

Над 100 шаблона за отчети за лесно начало

Бяло етикетиране (премахване на всички Whatagraph маркировки от отчети и табла)

Изпращайте отчети автоматично на предпочитания от вас интервал (седмично, месечно, тримесечно и т.н.).

Цени на Whatagraph

Налице е безплатна пробна версия, а плановете започват от 199 долара на месец.

Оценки на клиентите на Whatagraph

Capterra: 4. 4/5 (60+ оценки)

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

5. JotForm – Най-добър за PDF анотации

JotForm PDF Editor е лесно решение за създаване на професионално изглеждащи документи, като договори или фактури, и автоматично преобразуване на събраните данни от формулярите в PDF файлове.

Ако сте част от отдела по човешки ресурси, ще харесате възможностите за бързо събиране на данни и форми за набиране на персонал.

Някой се вълнува да си тръгне по-рано от работа? подбутване-подбутване

Инструментът предлага и над 600 шаблона, така че можете лесно да модифицирате професионален документ за няколко минути.

Основни характеристики на JotForm PDF Editor

Функционалност „плъзгане и пускане”

Множество PDF оформления

Уиджет за електронен подпис

Поддържа PDF анотации

Цени на JotForm PDF Editor

Този SaaS инструмент има безплатен план, а платените планове започват от 24 долара на месец.

Оценки на клиентите за JotForm PDF Editor

Capterra : 4,6/5 (над 500 отзива)

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Jotform!

6. Time Doctor – Най-добър за наблюдение на служителите и проследяване на времето

Time Doctor е чудесен инструмент за вашата продуктивност и тази на вашия екип, особено за компания, която работи дистанционно.

Той ви помага да създадете точна справка за времето, прекарано за всяка задача, клиент и проект.

По този начин ще знаете в кои области се справяте отлично, къде трябва да се подобрите и как да поддържате баланс между работата и личния живот.

Наистина ли се нуждаете от проследяване на времето?

Открийте отговора в нашия наръчник за как да използвате проследяването на времето, за да завършвате проектите по-бързо .

Основни характеристики на Time Doctor

Сигнали за отвличане на вниманието, за да останете фокусирани

Възможности за наблюдение на служителите

Автоматични екранни снимки на екраните на служителите

Мониторинг на уебсайтове и приложения

Цени на Time Doctor

Те нямат безплатен план. Платените им планове започват от 7 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Time Doctor

Capterra : 4,5/5 (над 300 отзива)

G2: 4,3/5 (над 150 рецензии)

7. Bit. ai – Най-добър за управление на файлове и документи

Bit.ai е инструмент за съвместна работа с документи и споделяне на файлове, който помага на екипите да създават, организират и работят съвместно върху документи на едно място, от всяка точка на света.

Функцията за съвместна работа с документи на този SaaS инструмент ви позволява да комуникирате по-интелигентно с медийни интеграции като GIF файлове, видеоклипове, музикални подкасти и презентации.

Търсите подобни инструменти?

Разгледайте тези най-добри софтуери за база от знания .

Основни характеристики на Bit. ai

Функционалност за управление на съдържанието

Персонализирани формуляри за събиране на лични данни

Поддържа обратна връзка за документи

Информация за работната среда, като кой е създал документи, поканил членове на екипа и т.н.

Цени на Bit. ai

Този SaaS инструмент предлага безплатен план, а платените планове започват от 8 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Bit. ai

Capterra : 5/5 (7 отзива)

G2: 4,6/5 (4 рецензии)

8. Fyle – Най-добър за управление на разходите

Имате нужда от управление на разходите в реално време по карти, които вече притежавате?

Е, Fyle може да ви помогне да решите проблема, който търсите.

Това е SaaS инструмент за управление на разходите, който предлага директни транзакционни фийдове на потребителите на всяка кредитна карта, поддържана от Visa.

Това означава, че всяка малка или средна компания вече може да има достъп до мощния набор от функции в софтуера за управление на разходите, без да променя своите карти.

И още нещо? Интеграцията с Mastercard е само на няколко месеца разстояние.

Основни характеристики на Fyle

Отчитане и проследяване на разходите за приложения като G-suite, Slack, Teams, Outlook и др.

Автоматизирано прилагане на изискванията за съответствие

Безпроблемна интеграция с водещ софтуер за счетоводство

Уведомления в реално време за разходите с карти Visa

Цени на Fyle

Платените планове на Fyle започват от 4,99 долара на месец за потребител, фактурирани ежегодно.

Оценки на клиентите на Fyle

G2: 4,6/5 (885 отзива)

Capterra: 4,5/5 (14+ отзива)

9. Zoom – Най-добър за видеоконферентни разговори

Google „Zoom се проваля“.

Ще ни благодарите за доброто забавление. ?

Потребителите на Zoom може да имат своите оупс! моменти, но инструментът е перфектната облачна платформа за всеки отдалечен екип, за да се съгласува и да провежда безпроблемни онлайн срещи и уебинари.

Най-хубавото е, че можете да организирате среща с повече от 100 участници!

Любопитни ли сте за Zoom?

Прочетете нашето подробно преглед на Zoom .

Основни характеристики на Zoom

Поддържа интеграция с календари

Предлага виртуални фонове

Чакалня, за да проверите кой иска да се присъедини към срещата

Лесно търсене на контакти, съобщения, файлове или чат канали

Цени на Zoom

Zoom предлага безплатен план за лични срещи. Платените планове за малки групи и по-големи екипи започват от 14,99 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Zoom

Capterra : 4,6/5 (над 8000 рецензии)

G2: 4,5/5 (над 35 500 отзива)

10. Salesforce – Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиенти

Salesforce е истинска сила, когато става въпрос за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

Софтуерът позволява на бизнеса да използва облачни технологии, за да се свърже със съществуващи клиенти, потенциални клиенти и заинтересовани страни.

Да се надяваме, че облакът няма да е пълен с дъжд! ?

С това SaaS CRM приложение можете да:

Събирайте потенциални клиенти и ги наблюдавайте

Прогнозирайте и планирайте циклите на продажбите

Взаимодействайте директно с потенциалните клиенти

По принцип Salesforce ви помага да проследявате всяка стъпка от продажбата, от първоначалните телефонни разговори до работата с колеги. Той ви позволява също така да взаимодействате по-ефективно с потенциални клиенти.

Основни характеристики на Salesforce

Генериране и управление на лийдове

Автоматизация на маркетинга

Проследяване на оферти и поръчки

Интегрира се с инструмент за проучване като Ring. io

Цени на Salesforce

Плановете започват от 25 долара на месец на потребител и достигат до 300 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Salesforce

Capterra : 4,4/5 (над 9000 рецензии)

G2: 4. 2/5 (над 11 000 рецензии)

11. Hootsuite – Най-добър за маркетинг в социалните медии

Независимо дали искате да разширите бизнеса си, да привлечете клиенти или да купите милион чифта обувки, социалните медии са идеалният избор за всичко!

За да ви помогнем с маркетинга в социалните медии, можете да използвате Hootsuite, платформа за управление на социални медии от най-високо ниво. Този SaaS маркетингов инструмент ви позволява да планирате кампании в социалните медии, да публикувате съдържание и да взаимодействате с аудиторията си.

Основни характеристики на Hootsuite

Наблюдавайте съобщенията и публикациите в социалните медии

Поддържа автоматизация на маркетинга в множество платформи за социални медии

Анализ на ефективността в социалните медии

Няколко интеграции с популярни инструменти, включително HubSpot, Airtable и др.

Цени на Hootsuite

Този маркетингов инструмент предлага платени планове, започващи от 49 долара на месец.

Оценки на клиентите на Hootsuite

Capterra : 4,3/5 (над 2600 рецензии)

G2: 4. 1/5 (над 3000 отзива)

12. Google Analytics – Най-доброто за бизнес анализи

Google – търсачката, чийто алгоритъм просто не можем да разберем. ?

С Google Analytics, софтуер за бизнес анализи, можете да (опитате да) победите търсачката. Това е почти като Google да е едновременно ваш най-добър приятел и враг.

От измерване на всички видове показатели за трафика на уебсайта до категоризиране на посетителите по тип трафик, Google Analytics е тук за вас.

Той служи и като SEO инструмент за много компании!

Основни характеристики на Google Analytics

Отчети за трафика

Проследяване на конверсии

Персонализирани аналитични табла

Отчети за аудиторията

Цени на Google Analytics

Този аналитичен инструмент предлага безплатен план и премиум план (персонализирани цени).

Оценки на клиентите на Google Analytics

Capterra : 4,7/5 (над 5800 отзива)

G2: 4,5/5 (над 5200 отзива)

13. Calendly – Най-добър за планиране на срещи

Постоянно забравяте да присъствате на Zoom срещите? ?

Не и ако използвате Calendly. Това SaaS решение е лесен за използване софтуер за планиране на екипни задачи, създаден да ви помогне да спестите време и да не пропускате срещи или заседания.

Вие и участникът трябва само да зададете предпочитанията си за наличност.

След като приключите, датата и часът се добавят автоматично и в двата календара. ?

Сега няма как да пропуснете срещата!

Calendly наскоро пусна своя Enterprise план, който предлага на компаниите сигурност на корпоративно ниво, специален екип за успех на клиентите и планове за управление на промените. Многобройните му интеграции, включително интеграция с ClickUp, позволяват на екипите лесно да вградят Calendly в съществуващите процеси.

Основни характеристики на Calendly

Автоматични напомняния и проследяване

Календар за споделяне

Шаблони за събития

Прегледайте отчетите за дейността на екипа, събитията и потребителите

Цени на Calendly

Calendly предлага безплатен базов план, а платените планове започват от 8 долара на месец.

Оценки на клиентите на Calendly

Capterra : 4,6/5 (над 1500 отзива)

G2: 4,7/5 (над 900 рецензии)

Нуждаете се от повече инструменти за планиране? Разгледайте най-добрите програми за планиране .

14. Slack – Най-добър за комуникация и сътрудничество

Slack е отличен SaaS инструмент за комуникация за отдалечени екипи.

Той позволява на екипите да създават групи за съобщения, наречени канали, за отворена комуникация.

Вероятно няма да ви трябват имейли!

Той поддържа и множество емотикони, така че вие и вашият екип можете да общувате на вашия таен език.

Slack се интегрира с почти всички приложения за работа, дори и с ClickUp!

Slack за управление на проекти?

Прочетете нашия ръководство за управление на проекти в Slack , за да получите ясна представа.

Основни характеристики на Slack

Канали за организиране на вашата комуникация

Инструмент за създаване на работни процеси за автоматизация на задачи

Интегрира се с над 2000 инструмента

Поддържа гласови и видео разговори

Цени на Slack

Slack предлага безплатен план, а платените планове започват от 6,67 долара на месец на потребител.

Оценка на клиентите на Slack

Capterra : 4,7/5 (над 9000 отзива)

G2: 4,5/5 (над 27 000 рецензии)

15. Zapier – Най-добър за интеграции и автоматизации

Съществуват много инструменти за маркетинг и продажби, но понякога творческите различия им пречат да работят заедно.

Въведете: Zapier.

С Zapier можете да създавате връзки, които вземат събитие от един инструмент и задействат действие в друг инструмент.

Например, когато член на екипа промени статуса на задача в ClickUp на „Преглед“, това може да задейства изпращането на съобщение на вашия имейл адрес, което да ви напомни да я разгледате.

Основни характеристики на Zapier

Добавете персонализирани условия към вашите автоматизации

Предлага шаблони за Zap

Свързва се с над 3000 приложения

Автоматизации без кодиране

Цени на Zapier

Zapier предлага безплатен план с пет zaps. Платените планове започват от 19,99 долара.

Оценки на клиентите на Zapier

Capterra : 4,7/5 (над 1700 отзива)

G2: 4,5/5 (над 700 рецензии)

16. Acquire – Най-добър за обслужване на клиенти

Acquire. io е многоканален софтуер на живо или SaaS платформа за общуване с клиенти.

Той ви помага да улавяте връзките с клиентите в реално време и да разрешавате бързо техните проблеми. В резултат на това можете да подобрите удовлетвореността на клиентите и степента на тяхното задържане.

Неговите усъвършенствани функции като споделяне на екран, чатботове, възможности за съвместно сърфиране и функционалност за гласови повиквания правят обслужването на клиенти изключително лесно.

Придобийте ключови функции

Времева линия на клиента за проследяване на дейностите и историята

Споделена пощенска кутия за екипи

Проследяване на показателите за ефективност

Табла в реално време

Получете ценова оферта

Получете оферти при поискване.

Получете оценки от клиенти

Capterra : 5/5 (15+ отзива)

G2: 4,3/5 (над 20 рецензии)

Търсите още отговори? Нека да ги разгледаме.

SaaS инструментите предлагат много повече предимства освен липсата на инсталация и възможността за работа от дома.

Някои от тях включват:

Достъпност : тъй като доставчиците на SaaS предоставят приложения през интернет, можете да получите достъп до тях от всяко устройство и място с интернет връзка.

Автоматични актуализации : вместо да закупувате нов софтуер или да инсталирате актуализации, можете да разчитате на доставчика на SaaS да извършва автоматично актуализации и поправки на грешки.

Персонализиране : SaaS продуктът или приложението често има персонализирани функции, които помагат на потребителите да го персонализират според своите предпочитания.

SaaS сигурност : отговорността за защита на данните се поделя между доставчиците на SaaS

Гъвкави плащания: можете да закупите абонамент за SaaS в зависимост от бюджета си и да го прекратите, когато пожелаете.

2. Как да изберем SaaS инструмент?

Ето няколко въпроса, които можете да зададете, за да изберете подходящия инструмент:

С какви инструменти разполага вашата фирма?

Ще ви спести ли време този инструмент?

Ще подобри ли това ефективността и качеството на работата?

Мащабируем ли е?

Има ли приложения за iOS и Android, които да ви помогнат да получите достъп до SaaS приложението, докато сте в движение?

SaaS за малки предприятия и стартиращи фирми може да включва:

Инструмент за управление на проекти

Инструмент за видеоконферентна връзка

Инструмент за комуникация

Инструмент за общуване

Инструмент за анализи

Това са само някои от тях!

Представихме ви най-добрите SaaS инструменти за стартиращи и големи компании.

Без разходи за инсталиране или хардуерна поддръжка, те ви позволяват да работите с най-добрите таланти в света. Освен това могат да автоматизират и по-голямата част от вашите бизнес процеси.

И ако това не е пълната оферта, не знаем какво друго може да бъде!

Не забравяйте, че тайната на успеха е да съберете най-добрите SaaS продукти, включително проследяване на времето, анализи, обслужване на клиенти, маркетинг в социалните медии и др.

Но най-важното е, че разполагате с пълен софтуер за управление на проекти, който ви помага да поддържате всичко синхронизирано и в ред.

Като ClickUp!

Този SaaS софтуер може да ви помогне с управлението на задачи, CRM, PDF анотации, сътрудничество в екип, проследяване на времето, отчети за проекти и много други!

Не се бавете! Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да реализирате успешни проекти от дивана си.