37 примера за SaaS, които трябва да знаете през 2025 г.

С дигиталната трансформация, която се движи със скоростта на светлината, все повече компании се обръщат към онлайн решения и управляват бизнеса си чрез Software as a Service (SaaS). Всъщност, според последния доклад на Statista за SaaS организациите през 2024 г., има приблизително 17 000 SaaS компании в САЩ и 25 000 в целия свят (и броят им продължава да нараства!).

Независимо дали искате да добавите още SaaS приложения към вашия технологичен набор, да замените настоящите си приложения, да стартирате SaaS компания или просто да научите повече за SaaS, сте на правилното място!

37-те примера за SaaS, които сме съставили, включват подробно описание на всеки инструмент, както и цитати и съвети от експерти в бранша, за да ви предоставим възможно най-много информация за тези SaaS продукти. Научете как SaaS моделите, както утвърдените, така и нововъзникващите, продължават да революционизират софтуерния пейзаж, помагайки на бизнеса и клиентите по целия свят.

Какво е софтуер като услуга (SaaS)?

Софтуер като услуга (SaaS) е модел за разпространение на софтуер, който позволява на клиенти и компании да взаимодействат чрез уеб-устройства като лаптопи, смартфони и други устройства с интернет достъп, което прави достъпа и съхранението на данни в облака изключително удобно.

Кратка информация за SaaS:

Може да се нарича също уеб-базиран софтуер, софтуер по заявка и хостван софтуер.

Софтуерът като услуга (SaaS) е едно от трите основни нива на облачните изчисления – другите нива са платформа като услуга (PaaS) и инфраструктура като услуга (IaaS).

Предимствата на SaaS включват повишена ефективност, рентабилност, достъпност и мащабируемост.

SaaS компаниите обикновено са организации от типа бизнес-към-бизнес (B2B) или бизнес-към-потребител (B2C).

Най-често срещаните видове SaaS решения са управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), планиране на ресурсите на предприятието (ERP), система за управление на съдържанието (CMS), софтуер за управление на проекти , продажби, маркетинг, електронна търговия.

Добре, сега нека поговорим защо SaaS платформите са бъдещето на софтуера.

Последни статистики и тенденции за растежа на SaaS

SaaS софтуерът е един от най-бързо растящите пазари днес, като от 31,5 милиарда долара през 2015 г. достига 171,9 милиарда долара през 2022 г. — това е около 5-кратен ръст за седем години!

В момента САЩ са начело по брой SaaS компании в света с около 17 000, следвани от Великобритания с 2000 SaaS доставчици. Прогнозира се, че САЩ ще останат на първо място като най-големия SaaS пазар в света, а други пазарни лидери като европейския пазар, Латинска Америка и Азия ще продължат да отбелязват експоненциален растеж, както и надпреварата за създаване на следващото голямо SaaS приложение!

Статистика за приемането: към работно място, задвижвано от SaaS

Според проучването на Harvey Nash Group Technology and Talent Study 73% от 1724 технологични експерти от 69 държави разкриват, че SaaS приложенията се считат за най-важната технология за успеха в бизнеса.

Организациите се обръщат към SaaS приложенията, за да оптимизират бизнес операциите си, да разширят растящите си бизнеси и да подобрят привличането, задържането и удовлетвореността на клиентите. Всъщност, приблизително 99% от фирмите и 78% от малките бизнеси разчитат на поне един SaaS инструмент, за да им помогне да внедрят управление, базирано на данни, да автоматизират рутинната работа и да им даде гъвкавостта, от която се нуждаят, за да отговорят на различни изисквания.

А изображението по-долу показва най-новите статистически данни за приемането на SaaS приложения (темп на растеж по категория приложения) – това би трябвало да ви даде представа за вида приложения, които компаниите внедряват в своя бизнес.

С този импулс и положителния растеж на пазара, с удоволствие ви представяме някои от водещите и забележителни SaaS доставчици днес!

37 примера за SaaS, които трябва да знаете

От лидерите на пазара до нововъзникващите конкуренти и от инструменти за управление на проекти до CRM софтуер, ние сме стеснили избора до 37 от най-забележителните SaaS компании.

Научете какво представлява всеки инструмент, за какво се използва и какво го прави една от най-добрите SaaS компании през 2024 г. – да започнем ли?

1. ClickUp (софтуер за управление на проекти)

Започнете с ClickUp Следете актуализациите по проектите, управлявайте рисковете и работете с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

ClickUp е един от водещите SaaS инструменти и най-високо оцененият софтуер за управление на проекти на пазара днес.

Компании от всякакъв мащаб, от самостоятелни предприемачи до корпоративни екипи, използват тази облачна платформа, за да обединят цялата си работа в един централизиран хъб.

Тази всеобхватна платформа за производителност на работното място предлага стотици напълно персонализируеми функции, които отговарят на всякакви предпочитания за проекти и работни процеси, и се интегрира с над 1000 SaaS приложения. Възможността за персонализиране на всяка част от платформата е това, което прави ClickUp перфектен пример за SaaS.

Основни характеристики

Напълно персонализирана платформа

15+ персонализирани изгледа

Работни процеси за автоматизация на управлението

Документи и бели дъски за съвместна работа

Табла с отчети в реално време

Проследяване на цели

Персонализирани шаблони

ClickUp Brain , вградения AI асистент

Безплатен план и достъпни ценови планове

Налични за мобилни устройства и най-използваните операционни системи.

Възможности за интеграция

Цени на ClickUp

Друга задължителна характеристика на това SaaS приложение е способността му да консолидира вашите приложения, да организира и автоматизира сложни работни процеси, да управлява лесно проекти и много други, като замества традиционния софтуер с по-модерно решение за управление на проекти.

📮ClickUp Insight: Работниците, занимаващи се с интелектуална дейност, изпращат средно 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Получете безплатен доклад Това показва, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 📥 Изтеглете Доклада за състоянието на комуникацията на работното място от ClickUp, за да откриете повече информация и какво можете да направите, за да запълните пропуските.

Предимствата от използването на ClickUp надхвърлят повишаването на ефективността на работата и създаването на последователни и мащабируеми процеси – сред много други предимства, ClickUp предлага и 24/7 поддръжка на клиенти, за да ви помогне да извлечете максимума от платформата.

2. HubSpot (CRM софтуер за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти)

чрез HubSpot

HubSpot е водещ пакет за продажби, маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в облака. Способността му да функционира като едно гише за всички ваши бизнес нужди прави Hubspot една страхотна SaaS компания.

Основни характеристики

Автоматизирана CRM база данни и работни процеси

Маркетингови отчети и показатели

SaaS CRM с подробна информация за контактите

Анализ на имейли

Табла

С над 113 925 клиенти (и броят им продължава да нараства) в над 120 държави, HubSpot остава един от водещите доставчици на SaaS, защото предлага хъбове за маркетинг, продажби, обслужване, CMS и операции на едно място.

Тези хъбове помагат за оптимизиране на бизнес операциите, максимизиране на продажбите, поддържане на потенциални клиенти, подобряване на операциите и предоставяне на най-доброто клиентско преживяване. Намерете допълнителна информация за неговата функционалност в този преглед на HubSpot.

Моята любима функция е HubSpot CMS, която позволява синхронизиране на данни между CMS платформата и останалата част от всеобхватния CRM. Най-трудното при създаването на уебсайт е да се гарантира, че вашите маркетингови кампании и кампаниите за генериране на лийдове са съгласувани. Несъгласуваната кампания е изключително забележима и смущаваща за нов или потенциален клиент. Управлението на всички тези инструменти от HubSpot означава, че всички ваши уеб формуляри, имейл маркетинг, инструменти за обслужване на клиенти и всичко останало са създадени заедно, за да осигурят хармонично преживяване и пътуване на клиентите.

Моята любима функция е HubSpot CMS, която позволява синхронизиране на данни между CMS платформата и останалата част от всеобхватния CRM.

Най-трудното при създаването на уебсайт е да се уверите, че вашите маркетингови кампании и кампаниите за генериране на лийдове са съгласувани.

Несъгласуваната кампания е изключително забележима и смущаваща за нов или потенциален клиент.

Управлението на всички тези инструменти от HubSpot означава, че всички ваши уеб формуляри, имейл маркетинг, инструменти за обслужване на клиенти и всичко останало са създадени заедно, за да осигурят хармонично преживяване и пътуване на клиентите.

3. Salesforce (CRM платформа за корпоративни организации)

чрез Salesforce

Salesforce е водещ SaaS инструмент, специализиран в управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Той е създаден, за да помага на бизнеса да се свързва с настоящи и потенциални клиенти, да сключва повече сделки и да предоставя най-доброто обслужване на клиентите.

Основни характеристики

Автоматизация на процесите

Управление на акаунти и контакти

Управление на потенциални клиенти

Отчети и табла

Управление на тръбопроводи и прогнози

Това SaaS приложение е едно от най-добре представящите се CRM платформи и привлича компании от цял свят благодарение на своите възможности за облачно изчисление. Всъщност, най-новите данни показват, че над 150 000 компании използват Salesforce , за да обединят своите отдели и да поддържат отношенията си с клиентите. ?

Екипи като продажби, маркетинг и поддръжка могат да използват Salesforce CRM, за да следят лесно своите потенциални клиенти, да получат по-задълбочена представа за потребителския пазар и да поддържат връзка с тях по време на цялото им клиентско пътуване.

Нашата компания видя преди и след SalesForce. На пръв поглед този SaaS инструмент изглежда като още един CRM доставчик (а има стотици добри такива). Salesforce обаче изпревари останалите по няколко причини, сред които гъвкавост, фокус върху клиентското преживяване, мобилни възможности и стратегически придобивания. Този CRM инструмент придобива допълващи компании и услуги, които го поддържат пред конкуренцията. От AI анализи и инструменти за имейл маркетинг до инструменти за автоматизация и статистика. С Salesforce сме сигурни, че нашата CRM система никога няма да остарее, и с нетърпение очакваме актуализациите на функциите й на всеки 2–3 месеца.

Нашата компания видя преди и след SalesForce. На пръв поглед този SaaS инструмент изглежда като още един CRM доставчик (а има стотици добри такива).

Salesforce обаче изпревари останалите по няколко причини, сред които гъвкавост, фокус върху клиентското преживяване, мобилни възможности и стратегически придобивания.

Този CRM инструмент придобива допълващи компании и услуги, които го поддържат пред конкуренцията. От AI анализи и инструменти за имейл маркетинг до инструменти за автоматизация и статистика.

С Salesforce сме сигурни, че нашата CRM система никога няма да остарее, и с нетърпение очакваме актуализациите на функциите й на всеки 2–3 месеца.

4. Donorbox (софтуер за нестопански организации/софтуер за управление на дарения)

чрез Donorbox

Donorbox е софтуер за набиране на средства за нестопански организации, базиран в облака, създаден да ускори вашите усилия за набиране на средства.

Основни характеристики

Интеграция на приложения

Управление на кампании

Обработка на плащания

Проследяване на приноса

Управление на съвпаденията на подаръци

CRM

Шаблони за набиране на средства

Това SaaS приложение е увеличило даренията с над 400%, помогнало е за набирането на над 1 милиард долара дарения и се е превърнало в водещ избор за онлайн набиране на средства за над 50 000 организации като Make A Wish, The Boys and Girls Club и много други в 96 държави!

С този SaaS инструмент дарителите и доброволците могат лесно и сигурно да се свързват с нестопански организации и физически лица, свързвайки повече хора по целия свят.

Нестопанските организации могат да използват това приложение, за да създават, стартират и управляват лесно онлайн кампании за набиране на средства и да получават безопасно онлайн дарения чрез PayPal или Stripe – незабавно, което го прави безпроблемно и пълноценно преживяване за дарителите и ефективен начин за нестопанските организации да постигнат по-голямо въздействие в своята общност.

5. Slack (софтуер за корпоративни съобщения)

чрез Slack

Slack е една от водещите компании и облачно базирано средство за комуникация на работното място, което променя начина, по който организациите комуникират, като централизира комуникацията в екипа и позволява бързо споделяне на информация, което го прави един от най-добрите SaaS продукти и променя правилата на играта в съвременното работно пространство за сътрудничество.

Тази платформа за съобщения, базирана на канали, се използва от милиони компании, за да координират екипите си, да унифицират системите си и да разширяват бизнеса си.

Основни характеристики

Интеграции на приложения

Публични и частни канали

Вградени гласови и видеоконференции

@mentions

Споделяне на файлове

Мобилен достъп

Известия в реално време

Реакции с емоджи

Сигурна среда от корпоративно ниво

Интеграция с инструменти за управление на проекти

С Slack като основен комуникационен център на работното място, екипите могат да комуникират помежду си незабавно, да създават и да се присъединяват към канали, свързани с тяхната роля, да получават актуализации за екипа или цялата компания, да изпращат файлове чрез чат и др.

? Бонус: Можете да качвате и добавяте персонализирани емоджита към клавиатурата си, което прави онлайн разговорите по-забавни и интерактивни, и да интегрирате Slack с ClickUp, за да подобрите още повече сътрудничеството и работния процес в екипа си (само това го прави едно от най-добрите SaaS приложения според мен ?).

6. Buffer (софтуер за управление на социални медии)

чрез Buffer

Buffer е платформа за управление на социални медии, създадена да помага на малките предприятия да изградят своя бранд, да ангажират клиентите си в социалните медии и да разширяват аудиторията си по естествен начин.

С помощта на набора от продукти на Buffer, потребителите могат да подобрят своята маркетингова стратегия в социалните медии чрез три лесни стъпки: Анализирайте, публикувайте и ангажирайте – анализирайте резултатите, планирайте и графикът съдържанието си и ангажирайте аудиторията си.

Основни характеристики

Управление на съдържанието

Управление на множество акаунти

Мултиканални кампании

Отчети, статистика, анализи

Мониторинг на социалните медии

Проследяване на възвръщаемостта на инвестициите

Планиране на публикации

Това SaaS приложение прави фурор в много различни индустрии от над 10 години, обслужвайки над 140 000+ потребители, включително Shopify, Intercom и много други в 15 държави.

7. Hypercontext (Софтуер за ангажираност на служителите)

чрез Hypercontext

Hypercontext е софтуер за ангажираност на служителите, създаден да помага на мениджърите да провеждат по-продуктивни индивидуални и екипни срещи.

Тази SaaS платформа се класира в списъка ни с най-добрите примери за SaaS, защото, първо, всички ние сме за създаването на ефективни системи и процеси!

Неговата мисия е да помогне на мениджърите да превърнат срещите в ефективни и продуктивни възможности с голямо влияние и да съчетават дейностите на екипа, като същевременно насърчават добрите управленски навици.

Според скорошно проучване за състоянието на високопроизводителните екипи в технологичния сектор, само 16% от мениджърите са напълно съгласни, че техните компании са им предоставили подходящите инструменти и ресурси за управление на персонала.

С този инструмент мениджърите и екипите могат да създават споделени дневен ред за срещи, да водят бележки от срещите, да събират обратна връзка и да възлагат задачи за последващи действия – всичко на едно място, което прави срещите по-целенасочени и ориентирани към действие и поддържа всички фокусирани върху целите.

Основни характеристики

Проследяване на задачи за действие

Табло за активност

Управление на дневния ред

Управление на цели

Дискусии и форуми

Контрол на достъпа и разрешения

Споделяне на файлове

Някои от любимите ми и най-често използвани функции на приложението Hypercontext са съвместните дневен ред, разширението за Chrome и възможността да копирате елементи от една среща в друга! Съвместните дневни редове са основната функция на приложението – мога да добавя дневен ред към всяка среща в календара си, с теми за обсъждане, бележки, прикачени файлове и т.н. Освен това, всички останали участници в срещата също могат да имат достъп до дневния ред и да добавят към него, ако е необходимо. След приключване на срещата, всички автоматично получават бележките от срещата и дневния ред, съхранени от минали срещи, до които могат лесно да имат достъп по всяко време. Това помага на всички да дойдат подготвени, гарантира, че срещата има посока, и държи всички отговорни. Когато не сте сигурни за какво да говорите или как да повдигнете даден въпрос, можете да се възползвате от базата данни на Hypercontext, която съдържа над 500 теми за започване на разговор и над 80 дневни редове за срещи.

Някои от любимите ми и най-често използвани функции на приложението Hypercontext са съвместните дневен ред, разширението за Chrome и възможността да копирате елементи от една среща в друга!

Съвместните дневни редове са основната функция на приложението – мога да добавя дневен ред към всяка среща в календара си, с точки за обсъждане, бележки, прикачени файлове и т.н.

Освен това, всички останали участници в срещата също могат да имат достъп до дневния ред и да добавят точки към него, ако е необходимо. След приключване на срещата, всички автоматично получават бележките от срещата и дневния ред, съхранени от минали срещи, до които могат лесно да имат достъп по всяко време.

Това помага на всички да дойдат подготвени, гарантира, че срещата има посока, и държи всички отговорни. Когато не сте сигурни за какво да говорите или как да повдигнете даден въпрос, можете да се възползвате от базата данни на Hypercontext, която съдържа над 500 теми за започване на разговор и над 80 дневни редове за срещи.

8. DocuSign (софтуер за дигитален подпис)

чрез DocuSign

DocuSign е софтуер за цифров подпис, базиран в облака, който замества традиционния подход за подписване на хартиени документи, като позволява на организациите да превърнат всяко бизнес споразумение изцяло в цифрово, за да улавят електронни подписи, ускорявайки процеса десетократно.

Този пример за SaaS промени начина, по който хората подготвят, подписват, изпълняват и управляват споразумения. Функцията за електронен подпис позволява на двете страни, участващи в процеса, да подписват практически от всяко устройство, по всяко време и навсякъде, което ускорява бизнес процеса и опростява живота на хората.

Основни характеристики

Широка поддръжка на файлови типове

Конвертиране на PDF формуляри

Стандартни и персонализирани етикети и полета

Интеграция на облачно съхранение

PowerForms

Коментари

Рисуване

DocuSign е едно от най-сигурните и надеждни SaaS приложения на пазара, което е причината да му се доверяват над един милиард потребители в повече от 180 държави, включително някои от най-загрижените за сигурността компании от Fortune 500.

9. OpenPhone (Софтуер за бизнес телефонна система)

чрез OpenPhone

OpenPhone е софтуер за бизнес телефонни системи, който предлага телефонно приложение, позволяващо на потребителите да получат бизнес телефонен номер без втори телефон или втора SIM карта – замествайки офисния ви телефон с приложение.

Основни характеристики

Пренасочване на повиквания

Разпознаване на глас

Управление на кол център

Записване и регистриране на разговори

Вградете OpenPhone в ClickUp и го интегрирайте с други работни инструменти

Това SaaS приложение разполага с мощни функции за обаждания, съобщения и лек CRM и позволява на потребителите си да използват специален бизнес телефонен номер, за да получават текстови съобщения и съобщения в приложението, независимо къде се намират по света, което го прави ефективно решение за управление на всички ваши работни телефонни комуникации.

Как работи? Приложението OpenPhone използва Voice over Internet Protocol ( VoIP ) за пренасочване на обажданията и текстовите съобщения през интернет връзката, което означава, че всички обаждания и текстови съобщения се осъществяват чрез устройство с интернет връзка.

Използването на приложението помага да разделите професионалната и личната комуникация, да поддържате по-лесно връзка с клиентите си и ви позволява да персонализирате номера си, за да отразява вашата марка.

OpenPhone обслужва над 10 милиона обаждания и съобщения месечно и е на път да изгради по-дълбока интеграция с другите инструменти за продуктивност, които клиентите му вече използват.

Вместо да поставяте записите на разговори, гласовите съобщения и текстовите съобщения на отделни страници, OpenPhone ги обединява в един единствен, опростен изглед. Това дава на собствениците на работни пространства бърз и лесен начин да видят пълната история на разговорите за всеки контакт. Можете да добавите свойства към всеки контакт, за да се свържете отново с конкретни компании или други персонализирани сегменти. Всеки, който има споделен достъп до даден номер, може да види цялата история на разговорите, което означава, че различни членове на екипа могат да помагат на един и същ клиент в различни моменти – и то с пълния контекст на всеки разговор, който са имали преди това. По време на разговор, гласово съобщение, съобщение или бележка, колегите могат да започнат дискусия, да се маркират един друг и да проведат пълна дискусия зад кулисите, директно в контекста на разговора. Това води до по-бързи и безпроблемни решения, тъй като помага да се избегнат забавяния и загуба на време при предаването на задачи.

Вместо да поставяте записите на разговори, гласовите съобщения и текстовите съобщения на отделни страници, OpenPhone ги обединява в един единствен, опростен изглед.

Това дава на собствениците на работни пространства бърз и лесен начин да видят пълната история на разговорите за всеки контакт. Можете да добавите свойства към всеки контакт, за да се свържете отново с конкретни компании или други персонализирани сегменти.

Всеки, който има споделен достъп до даден номер, може да види цялата история на разговорите, което означава, че различни колеги могат да помагат на един и същ клиент в различно време – и то с пълния контекст на всеки разговор, който са провели преди това.

По време на разговор, гласово съобщение, съобщение или бележка, колегите могат да започнат дискусия, да се маркират един друг и да проведат пълна дискусия зад кулисите, директно в контекста на разговора.

Това води до по-бързи и безпроблемни решения, тъй като помага да се избегнат забавяния и загуба на време при предаването на задачи.

10. Pumble от COING (Софтуер за комуникация в екип)

чрез Pumble от COING

Софтуерът за комуникация в екип Pumble позволява на вашия екип да обсъжда теми в теми, да си сътрудничи чрез канали и да изпраща съобщения на колегите си.

Подобно на Slack и Microsoft Teams, това SaaS приложение подобрява комуникацията в екипа, като предлага функция за чат с гласови и видео разговори.

Основни характеристики

Канали и теми

Директни съобщения и известия

Видео чат и конферентни разговори

Споделяне на знания и организация на файлове

Напълно търсима история

Функция за търсене на файлове и информация

Свържете се с други приложения

„Една от моите функции би трябвало да бъде видео и аудио разговорите 1:1. Често провеждам индивидуални сесии за обратна връзка с преводачите и писателите, а с Pumble тези сесии са лесни за провеждане. Освен това, трябва да подчертая безплатната неограничена история на съобщенията. Мога да търся всеки разговор, който някога съм имал в приложението, дори разговор с колега отпреди няколко години, само с няколко кликвания. В момента с особено нетърпение очаквам груповите аудио и видео разговори, които ще бъдат достъпни скоро. Нямам търпение да преместя седмичните срещи на екипа ми с нашите писатели и преводачи в Pumble!

„Една от моите функции би трябвало да бъде видео и аудио разговорите 1:1.

Често провеждам индивидуални сесии за обратна връзка с преводачите и писателите, а с Pumble тези сесии са лесни за провеждане.

Освен това, трябва да подчертая безплатната неограничена история на съобщенията. Мога да търся всеки разговор, който някога съм имал в приложението, дори разговор с колега отпреди няколко години, само с няколко кликвания.

В момента с особено нетърпение очаквам груповите аудио и видео разговори, които ще бъдат достъпни скоро.

Нямам търпение да преместя седмичните срещи на екипа ми с нашите писатели и преводачи в Pumble!

11. Culture Amp (софтуер за ангажираност на служителите)

чрез CultureAmp

Culture Amp е софтуер за ангажираност на служителите, който помага на HR специалистите и лидерите да подобрят опита на своите служители и да изградят конкурентно предимство, като поставят културата на първо място – без значение какво се случва.

Основни характеристики

360-градусова обратна връзка

Анонимна обратна връзка

Управление на възнагражденията

Персонализирани шаблони

Поставяне и проследяване на цели

Индивидуални планове за развитие

Оценка на уменията

Отчети и анализи

И още

Това приложение съчетава уникалната сила на съвременната психология, платформа по заявка и колективна интелигентност и предлага функции за оценка на представянето, проследяване на цели, непрекъснато развитие и други, което го прави отличен пример за SaaS!

С над 6000 компании, от стартиращи фирми до Fortune 500, Culture Amp е призната за една от най-добрите частни облачни компании в света от Forbes и за една от най-иновативните компании на работното място от Fast Company.

Компаниите са възхитени от този SaaS инструмент заради способността му да подпомага управлението на производителността, ангажираността на служителите и развитието на високопроизводителни екипи.

12. Tableau (платформа за цялостен анализ)

чрез Tableau

Tableau е една от водещите платформи за анализи в облака в света. Тя позволява на хора с различни нива на умения да работят и да преобразуват данни в полезни прозрения, които са лесни за разбиране, което води до по-умни, по-ефективни и основани на данни бизнес решения всеки ден.

От физически лица и нестопански организации до правителствени агенции и компании от Fortune 500, организации от цял свят използват този инструмент за визуализация на данни и платформа за самообслужване за анализи, за да получат по-задълбочени прозрения по-бързо от всякога, създавайки компании с култура на данни.

Основни характеристики

Анализ на поведението

Табло за активност

Ад хок отчети

Картографиране на пътя на клиента

Проследяване на възвръщаемостта на инвестициите

Показатели за ефективност

Предсказуема аналитика

Моделиране и симулация

И още

Когато организациите възприемат култура на данни, те получават възможност да вземат информирани решения всеки ден въз основа на данни, като използват пълния потенциал на своите данни. Използвайте този SaaS бизнес, за да подобрите отношенията си с данните и да започнете да ги използвате в своя полза.

13. Kinsta (Софтуер за хостинг на уебсайтове)

чрез Kinsta

Kinsta е софтуер, базиран в облака, който предоставя управлявани WordPress хостинг услуги и хоства всички видове сайтове – от блогове на свободни професионалисти до блогове, създадени от компании от Fortune 500.

Използвано от разработчици, уеб дизайнери и фрийлансъри по целия свят, това приложение ви позволява да проектирате, разработвате и разгръщате WordPress уебсайтове от комфорта на вашия локален компютър и може да подобри производителността на вашия уебсайт с най-бързата инфраструктура, изградена върху мрежата от премиум ниво на Google Cloud Platform и най-бързите виртуални машини C2, проектирани да минимизират разстоянието и преходите, което води до бърз и сигурен транспорт на вашите данни.

Основни характеристики:

Сигнали/уведомления

Показатели за ефективност

Мониторинг в реално време

Потребителите на WordPress могат да избират измежду над 28 центъра за данни по целия свят.

Kinsta има за цел да предостави хостинг с по-голяма гъвкавост – нашите клиенти са отбелязали до 200% подобрение в производителността, 30% подобрение в латентността или 50% подобрение в пропускателната способност откакто са внедрили Kinsta. И като компания, чиято мисия е да създава мощни инструменти за разработчици, предприемачи и уеб създатели, скоро ще пуснем нови допълнителни хостинг услуги, които са проектирани да захранват почти всяка уеб услуга, всичко това с познатото Kinsta преживяване.

Kinsta има за цел да предостави хостинг с по-голяма гъвкавост – нашите клиенти са отбелязали до 200% подобрение в производителността, 30% подобрение в латентността или 50% подобрение в пропускателната способност откакто са внедрили Kinsta.

И като компания, чиято мисия е да създава мощни инструменти за разработчици, предприемачи и уеб създатели, скоро ще пуснем нови допълнителни хостинг услуги, които са проектирани да захранват почти всяка уеб услуга, всичко това с познатото Kinsta преживяване.

Присъединете се към нарастващия клуб от над 24 300 компании в 130 държави, които преминаха към по-добър и по-бърз хостинг.

⭐️ Бонус съдържание: Научете как Kinsta е помогнала на нашите ClickUp екипи да подкрепят и ускорят усилията ни в блога в този казус!

14. Quip (Софтуер за управление на документи)

чрез Quip

Quip е платформа за екипно сътрудничество и продуктивност от Salesforce, която предлага модерно вградено решение за сътрудничество и предоставя CRM данни в реално време, за да помогне на потребителите да постигнат по-бързи успехи.

Основни характеристики:

Управление на работния процес

Управление на документи

Офлайн режим

Дискусии и форуми

Екипен или индивидуален чат / чат в реално време и редактиране

Споделяне на файлове

Проследяване на състоянието

Достъп до мобилно приложение за продажби

Този SaaS доставчик предлага някои от най-често използваните работни инструменти в Salesforce – използвайте документи, таблици, чат и други, за да подпомагате планирането на продажбите в реално време, без да напускате Salesforce. Вместо да комуникират по имейл, потребителите могат да използват функцията за коментиране и чат и да комуникират директно с други членове на екипа в рамките на даден документ, което спестява време и създава възможност за по-ефективно сътрудничество.

15. Apty (софтуер за цифрово внедряване)

чрез Apty

Apty е платформа за цялостно внедряване на цифрови технологии, създадена да помага на големите компании да оптимизират бизнес процесите си, включително въвеждането на нови служители, обучението и спазването на процедурите.

Основни характеристики:

Управление на въвеждането/обучението на потребители

Контрол на качеството на данните

Асинхронно обучение

Многоезичен

Портал за самообслужване

Мобилно обучение

Моделиране и симулация

Проучвания

Около 70% от всички инициативи за дигитална трансформация се провалят поради различни фактори, като ограничени ресурси, съпротива срещу промените, липса на съгласуваност или подкрепа от заинтересованите страни. Apty се справя с тези често срещани предизвикателства, като предоставя инструменти като онбординг, валидиране и анализи за решаване на всеки проблем, свързан с дигиталното внедряване.

Този SaaS доставчик помага да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите в технологичния си арсенал и намалява разходите за обучение и поддръжка с до 80%.

16. Crowdcast (Софтуер за стрийминг на живо)

чрез Crowdcast

Crowdcast е софтуер за стрийминг на живо, който потребителите могат да използват за провеждане на уебинари, семинари, интервюта, онлайн срещи и др.

Основни характеристики:

Планиране и управление на събития

Чат на живо

Множество хостове

Множество камери

Анкети/гласуване

Модерация

Анализ на аудиторията

Този SaaS продукт предлага прост, лесен за използване и забавен потребителски интерфейс, което го прави безпроблемно преживяване както за домакините, така и за участниците. Независимо дали организирате информативна презентация за продажби или съвместен уебинар с партньори на марката, Crowdcast ви предоставя надеждна платформа, за да се свържете с аудиторията си и да разширите бизнеса си.

17. MailChimp (софтуер за управление на потенциални клиенти)

Чрез MailChimp

MailChimp е чудесен пример за SaaS софтуер за управление на потенциални клиенти и доставчик на услуги за имейл маркетинг – разширете аудиторията и приходите си с тази всеобхватна маркетингова платформа.

Този инструмент позволява на потребителите да изпращат маркетингови имейли, да настройват автоматизирани съобщения, да създават целеви страници, да създават целеви рекламни кампании, да продават онлайн и да улесняват отчитането и анализа.

Основни характеристики:

Автоматизирано планиране

Поведенческо таргетиране

Проследяване на конверсии

Картографиране на пътя на клиента

Привличане и поддържане на потенциални клиенти

Мултиканален маркетинг

Управление на шаблони

Кампания, сегментация, управление и анализи

Към 2022 г. повече от 667 680 компании по целия свят използват MailChimp, за да постигнат и надминат своите продажбени и маркетингови цели.

18. Zapier (платформа за автоматизация/софтуер за интеграция в облака)

Zapier е софтуер за облачна интеграция и автоматизация, който дава възможност на потребителите да автоматизират работата си в над 5000 приложения, за да подобрят ефективността си и да оптимизират работните си процеси.

Основни характеристики:

Управление на работния процес/работния поток на базата на правила

Автоматизация на бизнес процесите

Табло

Без код Предварително създадени конектори

Управление на интеграцията

API

ETL

Според доклада на Zapier за състоянието на бизнес автоматизацията, 94% от анкетираните служители в малки и средни предприятия споделят, че изпълняват повтарящи се и отнемащи време задачи в работата си. Освен това 88% от малките и средни предприятия разкриват, че автоматизацията им е позволила да се конкурират с по-големи компании.

Този пример за SaaS е ценен за потребителите, защото им позволява да автоматизират публикациите в социалните медии, договорите, въвеждането на данни, продажбите, потока от потенциални клиенти и актуализациите на екипа. Той също така автоматизира най-времеемките ви задачи, като въвеждане на данни и управление на фактури, за да ви помогне да спестите умствена енергия и време за по-важните части от бизнеса.

Zapier е най-мощният инструмент за автоматизиране на рутинната ви работа. Той ви позволява да създавате напълно автоматизирани потоци между инструменти, които обменят данни и съобщения между Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, SQL бази данни и много други платформи. Нашият бизнес в Salesflare в момента работи с повече от 125 т.нар. „zaps“, което ни позволява да поемаме огромно количество работа с малък екип. В момента работим върху още по-голяма автоматизация на ранните етапи от нашия процес на продажби, като въвеждаме данни за нови клиенти в Salesflare и задействаме имейли оттам, за да можем да обърнем на нашите клиенти вниманието и проследяването, което заслужават.

Zapier е най-мощният инструмент за автоматизиране на рутинната ви работа. Той ви позволява да създавате напълно автоматизирани потоци между инструменти, които обменят данни и съобщения между Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, SQL бази данни и много други платформи.

Нашият бизнес в Salesflare в момента работи с повече от 125 т.нар. „zaps“, което ни позволява да поемаме огромно количество работа с малък екип. В момента работим върху още по-голяма автоматизация на ранните етапи от нашия процес на продажби, като въвеждаме данни за нови клиенти в Salesflare и задействаме имейли оттам, за да можем да обърнем на нашите клиенти вниманието и проследяването, което заслужават.

19. Front (Софтуер за помощна служба и комуникация в екипа)

чрез Front

Front е център за комуникация с клиенти и екип, който позволява на потребителите да подобрят оперативната си ефективност и да създадат по-силни взаимоотношения с клиентите. Този SaaS доставчик предлага безпроблемна платформа за комуникация – комбинация от автоматизирана система за издаване на билети с личен подход към имейлите.

Този SaaS доставчик е помогнал на екипите за поддръжка, управление на акаунти и успех в над 8000 компании да елиминират разединените системи, като обедини всичките им канали в една единствена платформа, създава персонализирани отговори и се занимава с проблемите по-бързо, без да жертва ефективността.

За да оптимизирате работата си още повече, като свържете Front с най-често използваните от вас работни инструменти, интегрирайте Front с ClickUp, HubSpot, Salesforce и други! ?⚡️

Основни характеристики:

Табло за активност и проследяване

Чат/съобщения/коментари

Проследяване на завършените поръчки на клиенти

Сегментиране на клиентите

Мониторинг/управление на имейли

Отчитане/анализи

Интеграции на трети страни

Видеоконферентна връзка

Споделени пощенски кутии

От гледна точка на индивидуален потребител, коментирането в Front е далеч най-любимата ми функция. За всеки сложен клиентски сценарий коментарите ми позволяват бързо и лесно да включвам подходящите колеги и да получавам ресурсите, от които се нуждая, за да изпратя най-добрия възможен отговор. В крайна сметка коментарите ми позволяват да комуникирам по-ефективно и да изграждам по-дълбоки взаимоотношения с клиентите си. Що се отнася до нашата автоматизация, най-много ме вълнуват сложните, спестяващи време работни процеси, които имаме в плана си. Имаме много клиенти, които се възползват от възможностите на Front, и съм виждал много успешни примери, в които екипите могат да отделят по-малко време за управление на съобщенията и да инвестират повече време в комуникацията с клиентите си.

От гледна точка на индивидуален потребител, коментирането в Front е далеч най-любимата ми функция.

За всеки сложен клиентски сценарий коментарите ми позволяват бързо и лесно да включвам подходящите колеги и да получавам ресурсите, от които се нуждая, за да изпратя най-добрия възможен отговор. В крайна сметка коментарите ми позволяват да комуникирам по-ефективно и да изграждам по-дълбоки взаимоотношения с клиентите си.

Що се отнася до нашата автоматизация, най-много ме вълнуват сложните, спестяващи време работни процеси, които имаме в плана за развитие.

Имаме много клиенти, които се възползват от възможностите на Front, и съм виждал много успешни примери, в които екипите могат да отделят по-малко време за управление на съобщенията и да инвестират повече време в комуникацията с клиентите си.

⭐️ Бонус съдържание: Матилд Колин, основател и главен изпълнителен директор на Front, беше гост в нашия подкаст „When It Clicked“! Слушайте, за да научите за нейния „When It Clicked“ момент при създаването на компанията! ??

20. Editor X (Платформа за създаване на уеб сайтове)

чрез Wix Editor X

Editor X е усъвършенствана платформа за създаване на уеб сайтове, създадена специално за дизайнери и уеб професионалисти.

Основни характеристики:

Флуиден дизайн

Свобода на CSS мрежовите оформления

Съдържанието се настройва автоматично за всеки екран

Стотици компоненти, създадени от дизайнери

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Този пример за SaaS се отличава с авангарден адаптивен дизайн и плавен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който подобрява потребителското преживяване. Потребителите могат да добавят персонализирани кодове, да създават сложни сайтове с водещи възможности за дизайн и оформление, както и да взаимодействат без кодиране.

В този инструмент е налице и мощен вграден CMS за създаване на сайтове, базирани на данни, и сложни уеб приложения, който позволява на сътрудниците да актуализират и управляват съдържанието на уебсайта. Това помага да се предотвратят нежелани промени от други лица, които не са разрешени сътрудници.

Платформата ми позволява да създавам сложни персонализирани сайтове с водещи възможности за дизайн и оформление, използвайки инструменти като grid, Layouters и Repeaters. Мога също да създавам персонализирани взаимодействия с потребителите без код. Вградената CMS позволява на мен или на моите сътрудници да актуализираме и управляваме съдържанието на сайта зад кулисите, така че не се налага да се притеснявам, че някой ще се меси в дизайна на сайта ми. Ако искам да използвам код, Velo (нашата отворена платформа за разработка) ми позволява да добавя още едно ниво на контрол и функционалност към моя сайт. Като човек с опит в създаването на уебсайтове с помощта на код, знам колко досадно и повтарящо се може да бъде това – наличието на инструмент, който превръща този процес в визуално средство с интерфейс от типа „дръпни и пусни“, прави създаването на уебсайтове много по-бързо и ефективно. Очаквам с нетърпение да създавам много по-сложни проекти, като уеб приложения и цели платформи в Editor X.

Платформата ми позволява да създавам сложни персонализирани сайтове с водещи възможности за дизайн и оформление, използвайки инструменти като grid, Layouters и Repeaters. Мога също да създавам персонализирани взаимодействия с потребителите без код. Вградената CMS позволява на мен или на моите сътрудници да актуализираме и управляваме съдържанието на сайта зад кулисите, така че не се налага да се притеснявам, че някой ще се меси в дизайна на сайта ми.

Ако искам да използвам код, Velo (нашата отворена платформа за разработка) ми позволява да добавя още едно ниво на контрол и функционалност към моя сайт.

Като човек с опит в създаването на уебсайтове с помощта на код, знам колко досадно и монотонно може да бъде това – наличието на инструмент, който превръща този процес в визуално средство с интерфейс от типа „дръпни и пусни“, прави създаването на уебсайтове много по-бързо и ефективно.

Очаквам с нетърпение да създавам много по-сложни проекти, като уеб приложения и цели платформи на Editor X.

21. Deskera (Интегриран софтуер за счетоводство, CRM и HR)

чрез Deskera

Deskera е награждаван софтуер „всичко в едно“ за бизнеса, който помага на малките и средни предприятия (МСП) да растат по-бързо с по-малко инструменти.

Основни характеристики:

Управление на корпоративни активи

Интегрирани бизнес операции

Отчитане/анализи

Финансово управление

Управление на веригата на доставки

Управление на човешките ресурси

Управление на запасите

CRM

Имайки предвид проблемите на своите клиенти, Deskera предлага три основни продуктови модула за оптимизиране на критичните нужди на всеки малък бизнес: Счетоводство, CRM и Персонал. Бизнесите могат да оптимизират своите операции, като управляват фактурирането, счетоводството, инвентара, заплатите, CRM, HR, имейл маркетинга и много други, всичко на едно място с този SaaS инструмент.

Ние създадохме Deskera, за да бъде използвана от собственици на малки предприятия в различни индустрии и да им помогне да се развиват. Искаме да насърчим цифровата трансформация сред малките и средни предприятия по света с нашия достъпен и лесен за използване продукт. Бизнесите могат също да персонализират и конфигурират своя собствен канал за продажби, за да се уверят, че всички сделки ефективно се придвижват към сключване, да свържат съществуващите си приложения чрез Zapier или други API, да създадат свои собствени приложения с включения комплект за разработка и да управляват имейл маркетингови кампании.

Ние създадохме Deskera, за да бъде използвана от собственици на малки предприятия в различни индустрии и да им помогне да се развиват. Искаме да насърчим цифровата трансформация сред малките и средни предприятия по света с нашия достъпен и лесен за използване продукт.

Бизнесите могат също да персонализират и конфигурират своя собствен канал за продажби, за да се уверят, че всички сделки ефективно се придвижват към сключване, да свържат съществуващите си приложения чрез Zapier или други API, да създадат свои собствени приложения с включения комплект за разработка и да управляват имейл маркетингови кампании.

22. UserGuiding (Софтуер за въвеждане на потребители)

чрез UserGuiding

UserGuiding е платформа за въвеждане на потребители, създадена с цел да подобри степента на приемане на продуктите и да намали отпадането на клиенти, като предоставя интерактивни ръководства за въвеждане на потребители, за които не е необходимо кодиране.

Този пример за SaaS е чудесен за тези, които искат бързо да създадат постъпкови ръководства за продукти, интерактивни наръчници, джаджи с контролни списъци, подсказки, центрове за ресурси и др. Благодарение на функцията „плъзгане и пускане” не е необходима техническа експертиза.

Основни характеристики:

Инструменти за самообслужване

Управление на пускането на продукти на пазара

Обучение в приложението

Контекстуални насоки

Таргетиране на аудитория

Отчитане/анализи

Табло за активност

Освен това Userguilding предлага отлични аналитични инструменти, които помагат за създаването на персонализирани преживявания чрез проследяване на ефективността на инструкции, обиколки, изскачащи прозорци с уроци и др.

С преминаването към дигитализация и дистанционна работа, компаниите трябва да се уверят, че всички служители, клиенти и потребители лесно се адаптират и започват да използват новите дигитални платформи. Например, ние използваме UserGuiding, за да създадем процеси за въвеждане на нови клиенти и полезно интерактивно съдържание за новите ни служители, които трябва да се научат бързо да работят с новите инструменти. Инструментът разполага с функции за идентификация и проследяване на потребителите, които са усъвършенствани начини за анализ на поведението на вашите потребители или служители, докато те преминават през вашето интерактивно съдържание. Това може да бъде чудесен начин да увеличите ангажираността и да настроите сегментация, за да се уверите, че всеки получава персонализирано преживяване.

С преминаването към дигитализация и дистанционна работа, компаниите трябва да се уверят, че всички служители, клиенти и потребители лесно се адаптират и започват да използват новите дигитални платформи.

Например, ние използваме UserGuiding, за да създаваме процеси за въвеждане на нови клиенти и полезно интерактивно съдържание за нашите нови служители, които се нуждаят от бързо усвояване на нови инструменти.

Инструментът разполага с функции за идентификация и проследяване на потребителите, които са усъвършенствани начини за анализ на поведението на вашите потребители или служители, докато те преминават през вашето интерактивно съдържание. Това може да бъде чудесен начин да увеличите ангажираността и да настроите сегментация, за да се уверите, че всеки получава персонализирано преживяване.

23. Loio от Lawrina (Софтуер за правна документация)

чрез Loio от Lawrina

Loio оптимизира изготвянето и прегледа на договори за адвокати, параюристи, мениджъри и собственици на фирми с помощта на софтуер Microsoft Word, базиран на изкуствен интелект.

Основни характеристики:

Шаблони за договори

Преглед/редактиране на текст

Проверка на стила

Търсене по целия текст

Управление на договори/лицензи

Заснемане и съхранение на документи

Автоматизиран анализ на клаузи

Обобщение на договорите

Този пример за SaaS служи като съвременен герой в правната сфера, тъй като автоматично открива проблеми в договорите в Microsoft Word и след това насочва потребителите как да ги отстранят. Това гарантира, че правните документи са точни и актуални.

Любимата ми функция в Loio е бързото и подробно обобщение на вашите договори – Loio автоматично преглежда договорите ви и дава подробна оценка за състоянието им. Имате свободата да приемете препоръката или да оставите договора си непроменен. Автоматизираният анализ на клаузи също е полезен, тъй като улеснява създаването на договори и винаги помага да се намери липсваща клауза за секунди, което прави изготвянето на договори бързо, приятно и ефективно. Що се отнася до новите функции, с нетърпение очаквам да изпробвам функцията за двуезична поддръжка на договори, която помага при преглеждане и сравняване на двуезични договори и незабавно коригиране на грешки в договорите.

Любимата ми функция в Loio е бързото и подробно обобщение на вашите договори – Loio автоматично преглежда договорите ви и дава подробна оценка за състоянието им. Имате свободата да приемете препоръката или да оставите договора си непроменен.

Автоматизираният анализ на клаузи също е полезен, тъй като улеснява създаването на договори и винаги помага да се намери липсваща клауза за секунди, което прави изготвянето на договори бързо, приятно и ефективно.

Що се отнася до новите функции, с нетърпение очаквам да изпробвам функцията за двуезична поддръжка на договори, която помага при преглеждане и сравняване на двуезични договори и незабавно коригиране на грешки в договорите.

24. PickFu (Платформа за проучване на потребителите)

чрез PickFu

PickFu е платформа за проучване на потребителите, която позволява на потребителите да събират подробна обратна връзка от потребителите и замества предположенията с яснота.

Основни характеристики:

Сплит тестване

Онлайн анкети и тестове

Кликнете върху тестовете

Пазарно проучване

Този пример за SaaS е чудесен за проучване на пазара. Той свързва потребителите с реални хора, които дават своето честно мнение, за да се получат незабавно необходимите прозрения за по-умни и основани на данни бизнес решения. Лесно оптимизирайте фазите на идеи, дизайн, разработка и пускане на пазара.

Независимо дали създавате приложение, тествате нов дизайн на уебсайт, създавате ново лого за бизнеса си, подготвяте се да пуснете нов продукт или кампания, PickFu може да ви помогне да съберете безпристрастна обратна връзка. Той използва услугата за незабавно анкетиране, функцията за A/B тестване и други функции, за да получи демографска разбивка на вашите респонденти. Това ви помага да разберете по-добре пазара си.

„Като старши продуктов мениджър считам, че обратната връзка е от решаващо значение в процеса на разработване на нашите продукти – затова използвам PickFu за проучвания на пазара и тестване от потребители. Някои от любимите ми функции на този инструмент са: Колко бързо получавате обратна връзка; можете да получите обратна връзка в рамките на минути, което е много по-добре от традиционното тестване от потребители. Колко лесно е да сортирате демографските данни; всички демографски данни са предварително зададени в SaaS интерфейса, така че можете да изберете пол, възраст, доход, раса, кариера и др. Реални отзиви от реални хора; тези хора съществуват, те са реални хора от цял свят. Възможност да тествате информационната архитектура с PickFu; дали хората предпочитат една структура на навигационни връзки пред друга. В крайна сметка, това може да помогне на вашия работен процес и цялостната ви пазарна стратегия, тъй като можете лесно да тествате идеи с демографска група за минути!

„Като старши продуктов мениджър считам, че обратната връзка е от решаващо значение в процеса на разработване на нашите продукти – затова използвам PickFu за проучвания на пазара и тестване от потребители.

Някои от любимите ми функции на този инструмент са:

Колко бързо получавате обратна връзка; можете да получите обратна връзка в рамките на минути, което е много по-добре от традиционното тестване от потребители.

Колко лесно е да сортирате демографските данни; всички демографски данни са предварително зададени в интерфейса на SaaS, така че можете да изберете пол, възраст, доход, раса, кариера и др.

Реални отзиви от реални хора; тези хора съществуват, те са реални хора от цял свят.

Възможност да тествате информационната архитектура с PickFu; дали хората предпочитат една структура на навигационни връзки пред друга.

В крайна сметка това може да помогне на работния ви процес и цялостната ви пазарна стратегия, тъй като можете лесно да тествате идеи с демографска група за минути!

25. Planable (Софтуер за управление на социални медии)

чрез Planable

Planable е инструмент за цялостен работен процес и социални медии, създаден, за да помогне на маркетингови агенции, фрийлансъри и маркетингови екипи да подобрят процесите на планиране, сътрудничество и одобрение.

Основни характеристики:

Централизиран център за кампании в социалните медии

Сътрудничество в реално време – обмен на обратна връзка и итерация в реално време

Гледка на таблица за подреждане и преглед на съдържанието преди публикуване

Планирайте публикации в социалните медии (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Календар за социални медии

Този SaaS инструмент позволява на създателите и клиентите да планират публикации, да визуализират съдържание и да си сътрудничат в рамките на платформата в реално време, създавайки ефективен процес за обратна връзка от клиентите и внедряване. А вие от своя страна получавате помощ за ускоряване на процеса на одобрение.

Социалните медии се променят постоянно: много актуализации на алгоритми, функции и нови платформи. Като маркетингов екип, ние трябва да се адаптираме към това и едновременно с това да се придържаме към нашите цели. Planable ни помага в процесите по създаване на съдържание, като осигурява безпроблемно сътрудничество в рамките на нашия екип.

Социалните медии се променят постоянно: много актуализации на алгоритми, функции и нови платформи. Като маркетингов екип, ние трябва да се адаптираме към това и едновременно с това да следваме целите си. Planable ни помага в процесите по създаване на съдържание, като осигурява безпроблемно сътрудничество в екипа ни.

26. Databox (Софтуер за табло и отчети)

чрез Databox

Databox е платформа за бизнес анализи, която събира всички ваши бизнес данни в един централизиран табло, позволявайки на потребителите да проследяват представянето и да получават информация в реално време.

Основни характеристики:

Табло за активност

Персонализирани отчети

Функционалност „плъзгане и пускане”

Анализ на фунията

Отчитане/Анализи

Прогнози

Проследяване на приходите

Анализ на тенденциите

Интеграции на трети страни

Шаблони

Това, което прави този инструмент чудесен пример за SaaS, е способността му да събира различни данни от различни източници и да ги проектира в един табло, предоставяйки пълна картина на вашите резултати с един поглед.

Поради естеството на моята маркетингова роля, ежедневно трябва да извличам данни от различни инструменти като Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs и Hubspot Marketing, а влизането в всеки инструмент поотделно отнема много от времето ми. С Databox мога да проследявам показатели от различни източници в един табло и лесно да установявам взаимовръзки, да идентифицирам тенденции и да правя корекции своевременно. Този инструмент помогна на мен и на моя екип да постигаме последователно тримесечните си цели. Databox наскоро пусна функция за отчети. Сега, вместо да създавам отчети или презентации извън приложението Databox, функцията за отчети ще ми помогне с целия процес – от събирането на данни до представянето им. С Reports се надявам, че ще мога да автоматизирам по-голяма част от общия си процес на отчитане и да разкажа по-добре и по-убедително какво е било направено, как това е повлияло на производителността и какви са резултатите от тези усилия за бизнеса.

Поради естеството на моята маркетингова роля, ежедневно трябва да извличам данни от различни инструменти като Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs и Hubspot Marketing, а влизането в всеки инструмент поотделно отнема много от времето ми.

С Databox мога да проследявам показатели от различни източници в един табло и лесно да установявам взаимовръзки, да идентифицирам тенденции и да правя корекции своевременно. Този инструмент помогна на мен и на моя екип да постигаме последователно тримесечните си цели.

Databox наскоро пусна функция за отчети. Сега, вместо да създавам отчети или презентации извън приложението Databox, функцията за отчети ще ми помогне с целия процес – от събирането на данни до представянето им.

С Reports се надявам, че ще мога да автоматизирам по-голяма част от общия си процес на отчитане и да разкажа по-добре и по-убедително какво е било направено, как това е повлияло на производителността и какви са резултатите от тези усилия за бизнеса.

27. Ahrefs (SEO/софтуер за уеб оптимизация)

чрез ClickUp/ Ahrefs

Ahrefs е един от водещите и надеждни софтуерни пакети за SEO в света. Той предлага инструменти за маркетинг специалисти, които помагат за оптимизиране на съдържанието и максимизиране на възможностите за растеж.

С помощта на SEO инструменти за изграждане на линкове, одит на сайтове, проучване на ключови думи, проследяване на класиране и анализ на конкурентите, дигиталните маркетолози могат да събират важна информация за обратните линкове, за да оптимизират всичките си маркетингови усилия и да постигнат по-високо класиране в Google.

Основни характеристики:

Проучване на ключови думи за търсачки

Данни за кликовете

Обща оценка на трафика от търсене

Растеж или спад на обратните връзки във времето

История на SERP

Мониторинг на изходящи линкове

Сигнали за класиране по ключови думи

Анализирайте незабавно вътрешните обратни връзки

Ahrefs често е първата и последна спирка, когато работя – той предоставя бърз преглед на състоянието на органичния ни трафик, както и служи като основа за всички SEO проучвания и проследяване. Функциите, които използвам най-често, са Rank Tracker и Site Explorer. Първата ми позволява да виждам всички промени в класирането на нашите ключови думи, а втората дава чудесна обща представа за уебсайт или конкретна страница с множество опции за по-задълбочено проучване. Ahrefs се превръща в швейцарски армейски нож, когато става въпрос за проучвания в областта на дигиталния маркетинг, и съм развълнуван да видя как се занимават с неща като платена рекламна информация, както и интеграции. Очаквам с нетърпение да изпробвам техния Google Sheet конектор, за да визуализирам и анализирам по-добре данните.

Ahrefs често е първата и последна спирка, когато работя – той предоставя бърз преглед на състоянието на органичния ни трафик, както и служи като основа за всички SEO проучвания и проследяване.

Функциите, които използвам най-често, са Rank Tracker и Site Explorer. Първата ми позволява да виждам всички промени в класирането на нашите ключови думи, а втората дава отлична обща представа за уебсайт или конкретна страница с множество опции за по-задълбочено проучване.

Ahrefs се превръща в швейцарски армейски нож, когато става въпрос за проучвания в областта на дигиталния маркетинг, и съм развълнуван да видя как се занимават с неща като платена рекламна информация, както и интеграции. Очаквам с нетърпение да изпробвам техния Google Sheet конектор, за да визуализирам и анализирам по-добре данните.

28. Karma Bot (Софтуер за ангажираност на служителите)

чрез Karma Bot

Karma Bot е забавен и увлекателен начин да наградите своите служители и техните колеги.

Основни характеристики:

Управление на цели

Управление на производителността

Признание за служителите

Отчитане/анализи

Бенчмаркинг

С този инструмент за ангажираност на служителите и система за награди, членовете на екипа могат да дават Karma точки на своите мениджъри и колеги като знак на признателност за тяхната упорита работа. Членовете на екипа могат да използват точките, спечелени от своите колеги, за да получат награди, определени от компанията – какъв чудесен начин да се изгради забавна и възнаграждаваща работна култура!

Дистанционната работа е трудна и като създател на SaaS и собственик на бизнес, аз изпитвам трудностите на 100% дистанционната работа. Знаейки как се чувства човек, когато е далеч от колегите си, разбрах, че има по-добър начин да се поддържа ангажираността на хората и да се почувстват ценени на работното си място, където и да се намират – това е мисията на Karma. Тя помага на екипите да следят рождените дни, да създадат система за награди и други неща, които спомагат за създаването на забавна и позитивна работна култура.

Дистанционната работа е трудна и като създател на SaaS и собственик на бизнес, аз изпитвам трудностите на 100% дистанционната работа.

Знаейки как се чувства човек, когато е далеч от колегите си, знаех, че има по-добър начин да се поддържа ангажираността на хората и да се почувстват ценени на работното място, където и да се намират – това е мисията на Karma. Тя помага на екипите да следят рождените дни, да създадат система за награди и други неща, които спомагат за създаването на забавна и позитивна работна култура.

29. Appy Pie (Софтуер за разработка без кодиране)

чрез Appy Pie

Appy Pie е софтуер за разработка без кодиране с множество бизнес решения. Неговият Website Builder ви позволява да създавате добре проектирани уебсайтове с висока функционалност и богати на значими и подходящи функции.

Основни характеристики:

Леки и бързи уебсайтове

Офлайн възможности

Безопасно и сигурно

Актуализации в реално време

Над 200 функции

Неограничени възможности за персонализиране

Безплатен домейн с всеки уебсайт

Безплатен професионален имейл адрес

Потребителите, които работят във всякакъв вид бизнес, включително салон, агенция за недвижими имоти, здравно заведение, могат да се възползват от Appy Pie и неговия уебсайт конструктор без кодиране.

30. TrustMary (Софтуер за проучвания)

чрез Trustmary

Trustmary е инструмент за обратна връзка от клиенти за генериране на потенциални клиенти, който помага за оптимизиране на уебсайтове и увеличаване на процента на конверсия.

Основни характеристики:

Формуляри и видеоклипове с препоръки

Формуляр за генериране на лийдове и изскачащи прозорци

Попъпи за социално доказателство

A/B и многовариантни тестове

Нет промоутър скор

Създател на анкети

Автоматизация

Интеграция

Потребителите могат да събират препоръки, да увеличават процента на конверсия и да събират обратна връзка. Те могат също да използват социалното доказателство, като подчертават съществуващата си база от доволни клиенти на различни платформи като Google, G2, Capterra, Facebook и др.

Когато оставите вашите доволни клиенти да говорят за вас, това наистина увеличава доверието в вашата марка в очите на новите посетители. Всички знаят, че отличното обслужване на клиентите води до по-доволни клиенти и възторжени отзиви. Ако не получавахме ежедневни отзиви от съществуващите си клиенти, нямаше да имаме възможност да се развиваме съответно и да насърчаваме ангажираността на служителите. В момента използваме бета версията на нашия A/B тестови инструмент, за да тестваме кой widget за препоръки работи най-добре. С тази информация можем да оптимизираме още повече нашите конверсионни проценти и да споделим нашите наблюдения с клиентите си. Освен това, библиотеката с джаджи на Trustmary в момента се разраства, тъй като се добавят нови дизайни. С нетърпение очакваме да видим как се представят като цяло и в сравнение една с друга!

Когато оставите вашите доволни клиенти да говорят за вас, това наистина увеличава доверието в вашата марка в очите на новите посетители.

Всички знаят, че отличното обслужване на клиентите води до по-доволни клиенти и възторжени отзиви. Ако не получавахме ежедневни отзиви от съществуващите клиенти, нямаше да имаме възможност да се развиваме съответно и да насърчаваме ангажираността на служителите.

В момента използваме бета версията на нашия A/B тестови инструмент, за да тестваме кой widget за препоръки работи най-добре. С тази информация можем да оптимизираме още повече нашите конверсионни проценти и да споделим нашите наблюдения с нашите клиенти.

Освен това, библиотеката с джаджи на Trustmary в момента се разраства, тъй като се добавят нови дизайни. С нетърпение очакваме да видим как се представят като цяло и един срещу друг!

31. TaskClone (Софтуер за продуктивност)

TaskClone е уеб-базиран инструмент за продуктивност, който позволява на потребителите да синхронизират и маркират бележки от приложения за водене на бележки като OneNote и Evernote и да създават последващи действия в любимото си приложение за задачи или в Google Calendar за изпълнение.

Той организира стъпките, необходими за лесното завършване на вашия проект и задачи – без повече превключване между SaaS приложения и дублиране на задачи. Просто въведете задачите си, използвайки Evernote, OneNote, Google Docs или TaskCam, и добавете тригер таг, за да синхронизирате бележките си автоматично.

Основни характеристики:

Задача, изпратена до конкретна дестинация

Събития и напомняния, изпратени в календара

Връзка към бележката, добавена към всяка задача

Работете офлайн и синхронизирайте новите промени с интернет връзка

Работи с ClickUp, Todoist и над 40 други приложения за задачи.

TaskClone е буквално единственият начин да прехвърля задачите си от бележките си в ClickUp. Независимо дали все още използвате Evernote, OneNote, Google Docs или дори ръчно написани бележки, TaskClone улеснява записването на задачи, когато си водя бележки, и гарантира, че никога няма да ги забравя, като ги изпраща в Clickup, където извършвам работата си. Това прави Evernote и Clickup по-ценни за мен.

TaskClone е буквално единственият начин да прехвърля задачите си от бележките си в ClickUp.

Независимо дали все още използвате Evernote, OneNote, Google Docs или дори ръчно написани бележки, TaskClone улеснява записването на задачи, когато си водя бележки, и гарантира, че никога няма да ги забравя, като ги изпраща в Clickup, където извършвам работата си.

Това прави Evernote и Clickup по-ценни за мен.

32. PomoDone (Софтуер за проследяване на времето)

чрез PomoDone

Приложението PomoDone е инструмент за повишаване на производителността, който помага на потребителите да управляват работния си процес, да проследяват времето, прекарано в задачите, и да останат фокусирани върху задачата, с която се занимават.

Той използва метода за управление на времето, наречен Pomodoro Technique, разработен в края на 80-те години от студента Франческо Чирило, за да раздели сложните проекти на по-лесни и ограничени във времето части, като се фокусира само върху една задача в даден момент.

Основни характеристики:

Блокирайте определени уебсайтове, докато работите

Бележки за прекъсвания

Управление на логове

Разширение за Chrome

Персонализиране на етикети

Горещи клавиши

Интеграции с ClickUp и други SaaS продукти

Използвайте този SaaS инструмент, за да подобрите управлението на времето си и да намалите умствената умора от непрекъснатото превключване между различни задачи през целия ден.

Таймер за обратно отброяване за прилагане на техниката Pomodoro™, вграден директно в приложението ClickUp. Той ми позволява да стартирам предварително зададени и персонализирани таймери и паузи, докато се концентрирам върху изпълнението на задачите в ClickUp, съхранява всички записи на таймера в собствен лог и ги синхронизира обратно с времевите таблици в ClickUp, а също така помага да блокирам определени уебсайтове, докато се концентрирам върху задачата. Мога да виждам върху какво работя в този момент и това ми помага да запазя вниманието си и да избегна разсейвания и прекъсвания. Това е спасително средство за моето ADHD, а фоновият звук от околната среда ми помага да се концентрирам още по-добре.

Таймер за обратно отброяване за прилагане на техниката Pomodoro™, вграден директно в приложението ClickUp.

Той ми позволява да стартирам предварително зададени и персонализирани таймери и почивки, докато се концентрирам върху изпълнението на задачите в ClickUp, съхранява всички записи на таймера в собствен лог и ги синхронизира обратно с времевите таблици в ClickUp, а също така помага да блокирам определени уебсайтове, докато се концентрирам върху задачата.

Мога да виждам върху какво работя в този момент и това ми помага да запазя вниманието си и да избегна разсейвания и прекъсвания. Това е спасително средство за моето ADHD, а фоновият звук от околната среда ми помага да се концентрирам още по-добре.

33. Colorcinch (по-рано Cartoonize) (Софтуер за редактиране на снимки и текст)

чрез DP Preview / Colorcinch (по-рано Cartoonize)

Colorcinch е интуитивен фоторедактор, който позволява на потребителите да превърнат снимките си в персонализирани произведения на изкуството само с няколко кликвания.

Основни характеристики:

Премахване на фона с AI

Маскиране на текст и редактор

Рисуване на ръка

Експортирайте и споделяйте

Ефекти, филтри и наслагвания

Библиотеки и колекции от стокови изображения

Дайте свобода на творчеството си – използвайте лесните за употреба инструменти за редактиране и ефекти, за да създадете завладяващи и персонализирани графики за всички видове нужди, включително социални медии и публикации в блогове.

Colorcinch предлага основни инструменти за редактиране като изрязване, промяна на размера, осветляване, текстов редактор, премахване на фона, конвертори на изображения и творчески инструменти като комбиниране на снимки, избор на цвят, наслагване на изображения – всичко, от което се нуждаете за редактиране на снимки. Този инструмент е лесен за използване и не е нужно да сте професионален дизайнер, за да създавате впечатляващи графики! Просто си играйте с невероятната му колекция от стокови снимки и подбрани творчески ресурси (вектори, икони, маски и наслагвания).

Colorcinch предлага основни инструменти за редактиране като изрязване, промяна на размера, осветляване, текстов редактор, премахване на фона, конвертори на изображения и творчески инструменти като комбиниране на снимки, избор на цвят, наслагване на изображения – всичко, от което се нуждаете за редактиране на снимки.

Този инструмент е лесен за използване и не е нужно да сте професионален дизайнер, за да създавате впечатляващи графики! Просто си играйте с невероятната му колекция от стокови снимки и подбрани творчески ресурси (вектори, икони, маски и наслагвания).

34. Sprinto (Управление на съответствието)

чрез Sprinto

Sprinto е софтуер за управление на съответствието, създаден да замести бавния, трудоемкия и податлив на грешки начин за постигане на съответствие с технологично подпомагано преживяване.

Основни характеристики:

Адаптивни документи за политики

Безконтактна проверка на сигурността и съответствие

Проследяване на съответствието

Управление на одити

100% автоматизация

На живо с експерти

Централизирано наблюдение в реално време

SaaS компаниите използват този доставчик на услуги, за да постигнат съответствие в по-кратък период от време.

Подгответе се бързо за съответствие с изискванията, като автоматизирате мониторинга чрез интеграции и работни потоци, създавате автоматично персонализирани документи за сигурност, получавате достъп до сесии на живо с експерти по съответствие и активирате централизиран мониторинг.

С Sprinto пътят към съответствие може да бъде съкратен до само 15 дни, вместо 90-120 дни, в зависимост от размера на организацията. Инструментът създава нова категория SaaS инструменти, с което спазването на нормативните изисквания става по-забавно от всякога. Таблото е просто списък за проверка с оценка от 100 точки – ако получите 100 точки, сте готови за спазване на нормативните изисквания!

С Sprinto пътят към съответствие може да бъде съкратен до само 15 дни, вместо 90-120 дни, в зависимост от размера на организацията.

Инструментът създава нова категория SaaS инструменти, с което спазването на нормативните изисквания става по-забавно от всякога. Таблото е просто списък за проверка с оценка от 100 точки – ако получите 100 точки, сте готови за спазване на нормативните изисквания!

35. SonarCloud (Софтуер за управление на изходния код)

чрез SonarCloud

SonarCloud е инструмент за управление на изходния код, създаден да открива бъгове и уязвимости в сигурността във вашите pull заявки и в цялото хранилище на код – откривайте, разберете и поправете проблеми в кода по-рано в работния си процес.

Основни характеристики:

Проследяване на грешки

Преглед на кода

Непрекъсната интеграция

API

Този инструмент за разработка на софтуер ви помага да създавате стабилни и сигурни приложения, като ви осигурява бърз достъп до състоянието на кода ви. Това ви помага да знаете къде се намира кодът ви на всеки етап от цикъла на разработка.

Той ви позволява също да поправяте кодове, да научавате нови правила по време на работа и да интегрирате други работни инструменти, като Github, за да подобрите още повече работния си процес.

Chekk. io е компания за разработка на софтуер и ние използваме SonarCloud в нашата CI/CD (интеграционна и внедряваща тръба), за да помогнем на софтуерните разработчици да поддържат качеството на кода на много високо ниво. Тъй като SonarCloud е интегриран в нашия процес на разработка и внедряване, анализът се извършва автоматично, след като разработчикът въведе новите промени в кода в хранилището. В резултат на това нашите разработчици получават незабавна обратна връзка в случай на открити проблеми в кода, а всеки открит проблем обикновено е описан подробно с примери от кода. Следващото, което ще направим, е да приложим новите показатели за качество на кода, които SonorCloud публикува наскоро, за да подобрим нашите процеси на разработка. По-специално, считам, че този показател ще ни помогне да идентифицираме техническия дълг и да предприемем подходящи мерки за неговото намаляване.

Chekk. io е компания за разработка на софтуер и ние използваме SonarCloud в нашата CI/CD (Integration & Deployment pipeline), за да помогнем на софтуерните разработчици да поддържат качеството на кода на много високо ниво.

Тъй като SonarCloud е интегриран в нашия процес на разработка и внедряване, анализът се извършва автоматично, след като разработчикът въведе новите промени в кода в хранилището. В резултат на това нашите разработчици получават незабавна обратна връзка в случай на открити проблеми в кода, а всеки открит проблем обикновено е описан подробно с примери от кода.

Следващото, което ще направим, е да приложим новите показатели за качество на кода, които SonorCloud публикува наскоро, за да подобрим нашите процеси на разработка. По-специално, считам, че този показател ще ни помогне да идентифицираме техническия дълг и да предприемем подходящи мерки за неговото намаляване.

36. VoilaNorbert (Софтуер за имейл маркетинг)

чрез VoilaNorbert

VoilaNorbert е софтуер за имейл маркетинг, който позволява на потребителите лесно да намират имейл адреси онлайн с помощта на инструмента си за търсене на имейли в големи количества.

Основни характеристики:

Проверка на домейн

Универсално откриване на сървъри

Масова и единична проверка на имейл адреси

Този инструмент е избран за един от най-точните инструменти за масова търсене от Ahrefs с 98% успеваемост – всичко, от което се нуждаете, е пълното име на потенциалния клиент и URL адреса на уебсайта му, и това приложение ще извлече имейл адреса и ще го провери с интелигентния си инструмент за проверка.

Работейки в Outreach and Link Building Partnerships в VoilaNorbert, използвам този инструмент, за да намирам и проверявам имейл адресите от списъка си с потенциални клиенти – това е много полезен инструмент за провеждане на студени контакти, за развитие на бизнеса, HR и PR. Той има много полезни функции, които са от полза за малкия бизнес: функция „изпрати по-късно“, напомняния по имейл, персонализирани подписи, шаблони за имейли, поредици от имейли и проследяване на имейли. Що се отнася до любимата ми функция, трябва да кажа, че това е функцията за сливане на писма. Тя ми позволява да мащабирам кампаниите си за студено достигане, като изпращам персонализирани имейли на голям брой хора едновременно – това ми помогна да проведа кампании за достигане и да достигна до повече хора, които може да се интересуват от маркетингови партньорства.

Работейки в Outreach and Link Building Partnerships в VoilaNorbert, използвам този инструмент, за да намирам и проверявам имейл адресите от списъка си с потенциални клиенти – това е много полезен инструмент за провеждане на студени контакти, за развитие на бизнеса, HR и PR.

Той има много полезни функции, които са от полза за малкия бизнес: функция „изпрати по-късно“, напомняния по имейл, персонализирани подписи, шаблони за имейли, поредици от имейли и проследяване на имейли.

Що се отнася до любимата ми функция, трябва да кажа, че това е функцията за обединяване на писма. Тя ми позволява да мащабирам кампаниите си за студено достигане, като изпращам персонализирани имейли на голям брой хора едновременно – това ми помогна да проведа кампании за достигане и да достигна до повече хора, които може да се интересуват от маркетингови партньорства.

37. TimeJam (Софтуер за проследяване на работното време на служителите)

чрез TimeJam

TimeJam превръща отчитането на времето в игра, като добавя забавен елемент и прилага елементи от социалните медии към отчитането на времето.

Основни характеристики:

Превърнете отчитането на работното време в социално и ангажиращо с приятелски състезания в Slack или MS Teams.

Екипите печелят точки за спазване на изискванията за отчитане на работното време и се състезават за месечна награда.

Интеграции с вашите съществуващи работни инструменти за отчитане на времето, включително ClickUp, Harvest и други.

Лесен за настройка и ангажира екипа ви в записването на работните си часове.

Това помага за подобряване на производителността на екипа и укрепва неговия морал. С TimeJam часовете се записват ежедневно и клиентите отбелязват 10% увеличение на фактурираните часове благодарение на по-доброто качество на данните.

Геймификацията на управлението на времето може да бъде лесен начин за компанията да увеличи приходите си. TimeJam прилага редица тактики, за да поддържа ангажираността на екипа ви в ежедневното проследяване на времето: геймификация, социални мрежи, хумор и производителност. Внедрихме Timejam за Kolme Group и видяхме, че средната възраст на времевата регистрация намаля от почти една седмица до по-малко от един ден, а в процеса нашите приходи се увеличиха с почти 9%.

Геймификацията на управлението на времето може да бъде лесен начин за компанията да увеличи приходите си. TimeJam прилага редица тактики, за да поддържа ангажираността на екипа ви в ежедневното проследяване на времето: геймификация, социални мрежи, хумор и производителност.

Внедрихме Timejam за Kolme Group и видяхме, че средната възраст на времевата регистрация намаля от почти една седмица до по-малко от един ден, а в процеса нашите приходи се увеличиха с почти 9%.

Как да изберете подходящото SaaS решение за вашите нужди

Когато подбирате SaaS инструмент за вашата организация, имайте предвид следните ключови фактори:

Подходящ за бизнеса и изисквания : Изберете инструмент, който отговаря на специфичните нужди и случаи на употреба на вашата организация и се адаптира към растежа на вашия бизнес. Той трябва да поддържа и интеграция с вашите съществуващи инструменти и системи.

Характеристики и функционалност: Подходящата SaaS платформа ще покрива всички основни характеристики, необходими за вашия работен процес. Тя също така ще бъде персонализирана и ще предоставя възможности за автоматизация и повишаване на ефективността.

Сигурност и съответствие: Уверете се, че софтуерът отговаря на индустриалните стандарти за сигурност (например SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA) и предлага прозрачност по отношение на съхранението на данни, архивирането и политиките за поверителност. Проверете криптирането на данните, контрола на достъпа и мерките за удостоверяване на потребителите.

Леснота на използване и внедряване : Дайте приоритет на SaaS приложение с интуитивен потребителски интерфейс и лесна навигация, за да могат служителите да започнат да го използват бързо. То трябва да предоставя и поддръжка за въвеждане и документация.

Цени и съотношение цена-качество : Направете списък с SaaS инструменти, които отговарят на бюджета ви и предлагат добра възвръщаемост на инвестицията. Те трябва да имат прозрачни цени без скрити разходи, с безплатен план, както и опции за предприятия.

Производителност и надеждност : Ще искате да изберете SaaS софтуер с висока гаранция за работоспособност (например 99,9% или по-добра) и ясни SLA (споразумения за ниво на обслужване).

Поддръжка и обслужване на клиенти : Проверете дали избраният софтуер предлага различни канали за поддръжка (имейл, чат, телефон, база от знания) и има бързи времена за отговор и 24/7 поддръжка за критични проблеми.

Репутация и отзиви за доставчика: Изберете утвърдена компания с доказана надеждност. Проверете за положителни отзиви и препоръки от клиенти, както и казуси или референции от фирми, подобни на вашата.

SaaS разрастването се отнася до разпространението на инструменти за софтуер като услуга (SaaS) в рамките на една организация. Макар че тези инструменти са предназначени да подобрят производителността, наличието на прекалено много несвързани инструменти може да доведе до неефективност, по-високи разходи, изолирани данни и липса на видимост между екипите. Служителите често губят време, превключвайки между приложения, дублирайки работата си или се мъчат да намерят правилната информация. 😧 ClickUp решава този проблем! ClickUp е проектиран като унифицирана платформа, която комбинира управление на задачи, съвместна работа с документи, чат, цели, табла и др. Чрез обединяването на няколко инструмента в един, ClickUp намалява необходимостта от отделни приложения за управление на проекти, комуникация и документация. Тази конвергенция елиминира излишъците и опростява работните процеси. Предимствата за вас: Икономическа ефективност

Подобрено сътрудничество между екипите

По-висока производителност

Централизация и видимост на всички данни

Ето ги – 37 примера за софтуер като услуга (SaaS), които са водещи и правят фурор в тази индустрия!

С напредъка на дигиталната ера, който е по-бърз от всякога, се очаква цялостният SaaS пазар и глобалното внедряване на облачни технологии да се разрастват бързо, тъй като все повече организации възприемат подхода на SaaS решенията за различни бизнес функции, и това не се очаква да се забави в близко бъдеще. С тези примери за SaaS, включително инструменти за управление на проекти, ние постоянно подобряваме начина, по който работим и управляваме нашите бизнеси.

Независимо дали обмисляте да стартирате своя собствена SaaS компания и търсите вдъхновение за бизнес модел, или сте в търсене на нови инструменти, които да подобрят производителността ви и да подкрепят растящия ви бизнес, тези примери за SaaS със сигурност могат да ви помогнат да постигнете целта си! Позовавайте се на софтуерните инструменти и експертните съвети, споменати по-горе, за да вземете най-информирани решения.

И тъй като има хиляди опции, а не всички SaaS са еднакви, не забравяйте да проучите техния SaaS модел и уникалното им предложение и да ги изпробвате, за да видите как се вписват във вашата визия и цели. Може би ще откриете новия си любим SaaS инструмент за управление на проектите си и ускоряване на бизнеса си – всичко на едно място.