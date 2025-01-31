10-те най-добри инструмента за обратна връзка от клиенти за подобряване на удовлетвореността на клиентите през 2025 г.

Отговарянето на обратната връзка подобрява удовлетвореността на клиентите и изгражда тяхната лоялност. Но преди да можете да отговорите на обратната връзка, трябва да я съберете.

Инструментите за обратна връзка от клиенти са намерили място в технологичните решения и стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти на много успешни организации. Тези инструменти се предлагат в различни форми, като например софтуер за онлайн проучвания с предварително създадени шаблони за проучвания и джаджи за обратна връзка от потребители.

Независимо дали искате да се запознаете по-подробно с поведението на потребителите, да измерите нетния си промоутър скор или да подобрите клиентското преживяване, има продукт, който отговаря на вашите нужди. Този наръчник ще обхване най-добрите налични инструменти за обратна връзка от клиенти и ще разгледа какво ги прави уникални. ?️

Инструментите за обратна връзка от клиенти са софтуерни продукти, които помагат на компаниите да събират обратна връзка от потребителите на техните продукти или услуги, за да разберат и подобрят клиентското преживяване. Компаниите могат да събират данни чрез форуми за обратна връзка, онлайн рецензии и изскачащи анкети, в зависимост от софтуера.

Организациите могат да създадат цикъл на обратна връзка, който им позволява да бъдат проактивни в повишаването на удовлетвореността на клиентите и да предоставят на вътрешните си екипи критична обратна връзка чрез шаблони за планове за подобряване на ефективността. Тези инструменти включват джаджи за обратна връзка, които марките могат да вградят в своите уебсайтове, и анкети в мобилни приложения, които събират обратна връзка в движение.

Когато търсите най-добрите инструменти за обратна връзка от клиентите, имайте предвид следните ключови точки:

Събиране на обратна връзка от различни канали: Инструментът, който изберете, трябва да ви позволява да събирате обратна връзка от различни канали, включително мобилни приложения, уебсайтове и лични взаимодействия.

Персонализирани анкети: Идеалният инструмент ще ви позволи да създавате анкети, съобразени с конкретни въпроси, за да получите информация по време на цялото пътуване на клиента.

Разширени анализи: Освен събирането на обратна връзка от клиентите, инструментът трябва да има възможности за анализ на обратната връзка, за да превърне суровите данни в полезна обратна връзка, като например Освен събирането на обратна връзка от клиентите, инструментът трябва да има възможности за анализ на обратната връзка, за да превърне суровите данни в полезна обратна връзка, като например използване на обратната връзка от потребителите за приоритизиране на проекти

Удобен за ползване интерфейс: Софтуерът, който е труден за използване, може да бъде по-скоро пречка, отколкото предимство. Идеалният инструмент трябва да позволява на всеки да се запознае бързо с него и в идеалния случай да включва готови за употреба ресурси, като Софтуерът, който е труден за използване, може да бъде по-скоро пречка, отколкото предимство. Идеалният инструмент трябва да позволява на всеки да се запознае бързо с него и в идеалния случай да включва готови за употреба ресурси, като безплатни шаблони за обратна връзка , за да можете да започнете веднага.

Визуална обратна връзка: Някои от най-добрите инструменти за обратна връзка от клиентите предоставят на клиентите механизми за визуална обратна връзка, които им позволяват да подчертават конкретни области на уебсайт или продукт.

Форуми за обратна връзка: В идеалния случай инструментът трябва да разполага с форуми за обратна връзка, които позволяват на клиентите да обсъждат продукти, да подават заявки и да взаимодействат директно с членовете на вашия екип.

Незабавна обратна връзка: Най-добрите инструменти разполагат с механизми за незабавна обратна връзка, които ви позволяват да реагирате проактивно на оплаквания или предложения на клиентите.

Възможности за интеграция: Платформата за обратна връзка от клиенти трябва да се интегрира безпроблемно с : Платформата за обратна връзка от клиенти трябва да се интегрира безпроблемно с инструментите и софтуера за обслужване на клиенти , каналите за поддръжка на клиенти и други ключови елементи от вашия технологичен набор.

При толкова много възможности, изборът на подходящия инструмент за обратна връзка от клиентите може да направи голяма разлика. Следният списък с инструменти за обратна връзка от клиентите обхваща редица случаи на употреба, които ще ви помогнат да започнете търсенето си:

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която предлага множество функции, полезни за други задачи, включително инструменти за обратна връзка от потребителите. Например, ClickUp Forms има за цел да улесни събирането на обратна връзка, а има и персонализирани формуляри, които можете да използвате, за да поискате обратна връзка от клиентите и да съберете конкретна информация, свързана с даден продукт. Има дори и шаблон за обратна връзка на ClickUp, който ви показва какво може да направи платформата.

ClickUp Docs е друг инструмент за обратна връзка от клиенти, който предлага пространство за съвместна работа за създаване и редактиране на документи. Това е чудесен начин за документиране или събиране на обратна връзка от потребителите. Той също така предоставя хранилище на документи, свързани с обратната връзка, и ви помага да съгласувате и информирате всички в екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани формуляри, които да споделите с потребителите за обратна връзка.

Категоризирайте видовете обратна връзка, като използвате персонализирани полета.

Обсъдете обратната връзка с членовете на екипа, като използвате функцията за коментари.

Създайте задачи и възложете на членовете на екипа да се занимаят с обратната връзка.

Създайте и споделете често задавани въпроси или указатели към базата от знания , за да отговаряте на често задавани въпроси.

Ограничения на ClickUp

За някои потребители кривата на обучение може да бъде стръмна, тъй като ClickUp е платформа „всичко в едно“, която комбинира функции, характерни за инструменти за управление на проекти, софтуер за успех на клиентите и много други.

Мобилното приложение няма някои функции

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Достъпен за закупуване при всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии в ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Canny

Чрез Canny

Този инструмент за обратна връзка от клиенти помага на организациите да създадат динамична верига за обратна връзка от клиенти. Потребителите създават заявки за функции, за да предоставят обратна връзка. След това други потребители гласуват за тези заявки, което ви помага да определите приоритетите си.

Този демократичен подход предоставя информация за предпочитанията на клиентите и развитията, които потребителите ценят най-много. Уиджет за обратна връзка, който се интегрира лесно в приложения или уебсайтове, събира обратна връзка от клиентите.

Най-добрите функции на Canny

Събирайте обратна връзка за продуктите на едно място

Анализирайте данните от обратната връзка, за да вземете информирани решения за продуктите

Приоритизирайте и планирайте функциите въз основа на обратната връзка

Обявявайте актуализации на продуктите, за да ангажирате клиентите

Интегрирайте софтуера с други инструменти за управление на проекти

Умни ограничения

Може да бъде скъпо

Липсва възможност за бели етикети

Импортът на данни изисква повече опции

Умна ценова политика

Безплатно

Растеж: 360 $/месец

Бизнес: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Умни оценки и рецензии

Capterra: 4,7/5 (44 отзива)

3. Survicate

Чрез Survicate

Survicate ви позволява да събирате ефективно обратна връзка от клиентите чрез различни средства, включително целеви анкети, джаджи за обратна връзка и инструменти за обратна връзка на уебсайтове. Той дава възможност на организациите да създават анкети за обратна връзка от клиентите, които да резонират с тяхната аудитория, като използват анализ на настроенията, за да преценят настроенията и мненията на респондентите.

Инструментът се интегрира безпроблемно с популярните платформи за управление на взаимоотношенията с клиентите и маркетинг, като оптимизира процеса на събиране на данни. Survicate предлага и NPS проучвания, които ви позволяват да измервате лоялността на клиентите и да идентифицирате области, в които можете да подобрите клиентското преживяване и да насърчите дългосрочни взаимоотношения.

Най-добрите функции на Survicate

Провеждайте многоканални проучвания за обратна връзка от клиентите

Проследявайте и анализирайте ключовите показатели за обратна връзка от клиентите

Създавайте професионални анкети с над 400+ шаблона

Интегрирайте софтуера с другите си инструменти на трети страни

Използвайте усъвършенствано таргетиране, за да подобрите процента на отговорите

Ограничения на Survicate

Понякога бавен бекенд

По-малко функции в сравнение с конкурентите

Стръмна крива на обучение за някои функции

Цени на Survicate

Стартово ниво: 53 $/месец

Бизнес: 117 $/месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Survicate

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (29 отзива)

4. Цикъл

чрез Loop

Този относително нов инструмент е визуален инструмент за обратна връзка от клиенти, който позволява на потребителите да правят екранни снимки на уебсайт или уеб приложение и да ги анотират. Приложението за обратна връзка се вгражда в уебсайтове, като осигурява лесен достъп за клиентите.

Такова видно място на вашия сайт насърчава обратната връзка, като напомня на посетителите, че организацията се интересува от удовлетвореността на клиентите. Обратната връзка служи като мощен двигател за анализ на настроенията на клиентите.

Loop предлага и инструменти за създаване на потребителски форум, където клиентите могат да предоставят пряка обратна връзка и да взаимодействат с членове на персонала и други потребители.

Най-добрите функции на Loop

Визуалната обратна връзка от клиентите се интегрира директно във вашия уебсайт.

Вграденият форум позволява на потребителите да гласуват за обратна връзка.

Системата за оценяване позволява даване на обратна връзка по скала от 1 до 10, което гарантира качествена обратна връзка.

Безпроблемната обратна връзка в приложението позволява на потребителите да правят екранни снимки и да добавят бележки към конкретни секции.

Ограничения на цикъла

Ограничени клиентски отзиви

Ценообразуване на Loop

Безплатно

Премиум: 39 $/месец

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Loop

Няма налични отзиви

5. Typeform

Чрез Typeform

Typeform е инструмент за проучвания с интерактивен и лесен за използване дизайн. Той предлага няколко шаблона за проучвания, които ви позволяват да започнете бързо да събирате обратна връзка.

Компаниите могат да създават неограничен брой анкети, за да се задълбочат във всички аспекти на клиентското преживяване, включително целеви анкети, които определят конкретни клиентски сегменти за по-подробен поглед върху клиентското преживяване. Това може да помогне за осветляване на клиентските сегменти и да гарантира, че маркетинговите усилия отговарят на техните предпочитания.

Организациите могат дори да използват аналитичните функции на Typeform, за да анализират обратната връзка от клиентите и да я използват за постигане на успех с клиентите.

Най-добрите функции на Typeform

Включва формуляри, които се отличават с освежаваща различност.

Представя по един въпрос наведнъж, което прави попълването на формуляра лесно.

Отличава се с впечатляващи визуални елементи, които привличат вниманието на потребителите.

Позволява ви да вграждате формуляри в различни платформи

Интегрира се с над 120 други инструмента

Ограничения на Typeform

Прекалено ограничителен безплатен план, за разлика от много от най-добрите алтернативи на Typeform

Производителност, която изостава при сложни форми

Скъпа ценова структура

Цени на Typeform

Безплатно

Основен: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Оценки и рецензии в Typeform

G2: 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

6. Feefo

Чрез Feefo

Feefo има за цел да предостави автентичен начин за събиране на обратна връзка от клиентите, като се фокусира върху онлайн рецензии, които преминават през строг процес на проверка, за да се гарантира, че обратната връзка е валидна и отразява реалните преживявания на клиентите.

Инструментите за анализ, налични в Feefo, помагат да се идентифицират пропуските в удовлетвореността на клиентите и да се посочат точно областите, които изискват внимание. Прозрачността и доверието, които тези взаимодействия създават, спомагат за задържането на клиентите, позволявайки на организациите да си изградят репутация за успех в обслужването на клиентите.

Най-добрите функции на Feefo

Най-голямата платформа за проверени отзиви на купувачи

Истински и проверени отзиви

Подобрени продукти и клиентско преживяване

Ограничения на Feefo

Може да бъде скъпо

Отчитането може да бъде сложно, особено ако интегрирате софтуер за задържане на клиенти.

Цени на Feefo

Essential: 119 $/месец

Разширена версия: 299 $/месец

Оценки и рецензии на Feefo

G2: 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4/5 (2 отзива)

7. Hotjar

Чрез Hotjar

Hotjar е повече от софтуер за обратна връзка от клиенти: той предоставя цялостно решение за управление на клиентското преживяване. Това включва набор от инструменти за тестване на потребители, които позволяват на организациите да получат задълбочени и приложими данни за поведението на клиентите на уебсайтовете и да предоставят обратна връзка в реално време, която Hotjar представя в лесноразбираема визуализация.

Събирането на данни се осъществява чрез записване на мненията на клиентите на уебсайтове и пряка обратна връзка от потребителите. Можете да използвате тези лесно достъпни данни, за да увеличите стойността на клиента за целия му жизнен цикъл.

Най-добрите функции на Hotjar

Използвайте топлинни карти, за да оцените кои части от вашия уебсайт привличат най-много внимание.

Записвайте реални потребителски сесии, за да идентифицирате и разрешите проблеми

Събирайте пряка обратна връзка от потребителите, докато те използват вашия сайт.

Създавайте анкети, за да взаимодействате директно с потребителите

Провеждайте индивидуални интервюта с клиентите

Ограничения на Hotjar

Ограничен безплатен план

Стръмна крива на обучение за напреднали функции

Ограничения при съхранението на данни

Цени на Hotjar

Безплатно

Observe Plus: 32 $/месец

Observe Business: 80 долара на месец

Observe Scale: 171 долара на месец

Ask Plus: 48 $/месец

Ask Business: 64 $/месец

Ask Scale: 128 долара на месец

Engage Plus: 280 $/месец

Engage Business: 440 $/месец

Engage Scale: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Hotjar

G2: 4. 3/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

8. Sprinklr Insights

Чрез Sprinklr Insights

Sprinklr Insights е надежден инструмент за обратна връзка от клиенти, който управлява и анализира подробно обратната връзка от клиенти. Той разполага с унифицирана платформа за събиране на обратна връзка от клиенти от различни точки на контакт, което позволява пълна интеграция на данните за клиентите.

Освен инструмента за обратна връзка, усъвършенстваните аналитични функции на Sprinklr предоставят полезни информации. Подобренията в изкуствения интелект (AI) правят и без това ценната обратна връзка още по-полезна.

Най-добрите функции на Sprinklr Insights

Унифицирана платформа за клиентско преживяване

Слушане, подпомагано от изкуствен интелект, за по-задълбочено разбиране на обратната връзка

Интерпретация на мненията на клиентите в реално време

Ограничения на Sprinklr Insights

Ограничени възможности за ангажираност

Опции за публикуване, които могат да бъдат по-разширени

Липса на функции, свързани с поддръжката на LinkedIn

Цени на Sprinklr Insights

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на Sprinklr Insights

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

9. Userbrain

Чрез Userbrain

Софтуерът за обратна връзка от потребители Userbrain има уникална стойност. Голямата му база данни от доброволци предоставя на организациите реални мнения на потребители за техните продукти. Това е идеално за компании, които искат да проведат ранни тестове на потребителското преживяване с нови продукти или нови функции за съществуващи продукти.

Тъй като това е уникален начин за събиране на обратна връзка в сравнение с другите елементи в този списък, Userbrain се съчетава перфектно с много други инструменти за обратна връзка от клиенти.

Най-добрите функции на Userbrain

Създавайте потребителски тестове за минути

Достъп до обширна база от тестери

Получавайте информация от видеоклипове с взаимодействия на потребители в реално време

Подобрете отговора на обратната връзка с функции за сътрудничество

Ограничения на Userbrain

Мобилният интерфейс се нуждае от подобрения

Функциите на софтуера имат някои ограничения в сравнение с конкурентите.

Обратната връзка от тестиращите не винаги е полезна.

Цени на Userbrain

Стартово ниво: 99 $/месец

Про: 299 $/месец

Агенция: 799 $/месец

Плащане при ползване: 39 долара на тестер

Оценки и рецензии на Userbrain

G2: 5/5 (пет рецензии)

Capterra: 4,3/5 (86 отзива)

10. SurveyMonkey

Чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey, един от най-големите имена сред инструментите за обратна връзка, предлага платформа за създаване и разпространение на персонализирани анкети. Въпреки че има много високо оценени алтернативи на SurveyMonkey, SurveyMonkey остава един от най-добрите инструменти за обратна връзка от клиенти на пазара.

Той предоставя набор от шаблони и опции за персонализиране, които помагат на организациите да събират ефективно обратна връзка от клиентите. Можете да вградите приложението за анкети в уебсайтове, за да улесните събирането на обратна връзка от потребителите, и да използвате индекса на лоялността на клиентите, за да измерите лоялността и удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Поддържа широк спектър от случаи на употреба

Интегрира се с над 100 приложения

Позволява ви лесно да създавате и персонализирате формуляри

Помага ви да създавате по-добри анкети с вграден изкуствен интелект

Ограничения на SurveyMonkey

Ограничен безплатен план

Ограниченията за отговор са ниски

Крива на обучение за напреднали функции

Цени на SurveyMonkey

Индивидуален: 39 $/месец

Екип: 25 $/месец на потребител

Premier: 75 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии в SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 9500 отзива)

Опитайте страхотен инструмент за обратна връзка от клиенти като ClickUp

Досега видяхме няколко отлични инструмента за обратна връзка от клиенти. Много от тях служат за уникални цели и е разумно да комбинирате тези, които най-много ви привличат.

За да ви предложи надеждно решение, ClickUp отива отвъд инструментите за обратна връзка от клиенти и ви предоставя цялостна система за поддръжка на клиенти. Регистрирайте се още днес и събирайте обратна връзка от потребители, създавайте бази от знания и управлявайте проекти, свързани с обратна връзка, всичко на едно място с ClickUp. ✨