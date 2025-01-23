Топ 13 алтернативи и конкуренти на Typeform за 2025 г.

Typeform е почти синоним на създаване на анкети, интерактивни формуляри и тестове.

И защо не? Той има елегантен дизайн и е силно интерактивен, което прави досадния процес на създаване на трудоемки формуляри по-гладък.

Но това не е за всеки.

Безплатният план? Супер основен. Платени планове? Скъпи. А ако създавате дълъг и сложен формуляр, забавянето може да ви се стори като чакане боята да изсъхне – едно разочароващо преживяване.

В тази статия ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Typeform, като разгледаме техните функции, предимства, недостатъци, цени и отзиви на потребителите.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Typeform?

Когато избирате алтернатива на Typeform, се фокусирайте върху основните си нужди. Ще създавате ли предимно неформални анкети? Или ще изготвяте по-сложни клиентски пътеки? Намерете целта си с помощта на тези ключови фактори:

Функции : Дайте приоритет на инструменти с : Дайте приоритет на инструменти с AI генератори на формуляри , анализи, интеграции, мобилна отзивчивост и разнообразни типове формуляри.

Производителност : Изберете инструменти, известни със своята бързина и надеждност, дори и при сложни интерактивни формуляри.

Персонализиране : Уверете се, че са налични опции за брандиране, : Уверете се, че са налични опции за брандиране, условна логика и многоетапни формуляри.

Достъпност : Сравнете плановете и проверете за надеждни безплатни опции, които отговарят на вашия бюджет.

Интеграции : Гарантирайте съвместимост с CRM системи, платформи за електронна поща или платежни портали.

Сътрудничество : Използвайте споделени работни пространства и разрешения, базирани на роли, за да подобрите работата в екип.

Поддръжка : Осигурете надеждна клиентска поддръжка и библиотеки с ресурси за ефективно отстраняване на проблеми.

Потребителски отзиви : Научете от опита на другите, за да прецените реалните резултати.

Леснота на използване: Търсете интуитивни интерфейси с конструктори с функция „плъзгане и пускане” и готови шаблони.

13-те най-добри алтернативи и конкуренти на Typeform

Нека се впуснем по-дълбоко в ключовите функции, предимства, ограничения, цени и оценки, за да открием коя алтернатива на Typeform е най-подходяща за вас:

1. ClickUp (най-добър за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и анализ)

ClickUp е универсалното приложение за работа, на което се доверяват екипи от всякакъв размер, от стартиращи компании до глобални предприятия, за да повишат производителността си.

Но това е далеч от поредния инструмент за управление на проекти – това е център с иновативни функции, включително Form View, който ви позволява да създавате ефективни формуляри за минути.

Какво можете да направите с The ClickUp Form View?

С интуитивния си редактор с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да създавате професионални анкети за по-добро събиране на данни. Той също така помага за консолидиране на данните на едно място, така че да можете да се концентрирате върху генерирането на потенциални клиенти. Освен това можете да вграждате формуляри директно в целевите страници, за да увеличите процента на отговори.

Опитайте ClickUp Forms Създавайте интуитивни, персонализирани формуляри, за да събирате и организирате данни без усилие с ClickUp Form View.

С ClickUp можете също да персонализирате формуляри за всякакви нужди от събиране на данни. От имена до имейли, дати до местоположения, използвайте персонализирани полета, за да събирате точна информация.

Превърнете отговорите в проследими и изпълними задачи незабавно с ClickUp Form View.

💡Съвет от професионалист: Използвайте скрити полета в ClickUp Forms, за да попълните предварително известна информация, като имена на екипи или идентификационни номера на проекти. Това не само спестява време на отговарящите, но и гарантира, че вашите формуляри остават чисти и фокусирани върху подробностите, от които наистина се нуждаете.

Защо ClickUp се отличава?

За разлика от типичните инструменти за създаване на формуляри, които извличат данните в електронна таблица, ClickUp прави още една стъпка напред и автоматично преобразува отговорите от формулярите в задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Оттам можете да възлагате задачи на себе си или на екипа си, като по този начин гарантирате ясна отговорност. Намалете времето, прекарано в търсене на информация, и елиминирайте объркването при последващите действия.

Задайте конкретни условия във вашите формуляри чрез ClickUp Forms

Комуникацията между клиенти, ръководители и мениджъри се оптимизира чрез използване на формуляри и възлагане на задачи и списъци. ClickUp е идеален за работа с големи екипи и управлението им с помощта на функцията „екипи“.

Комуникацията между клиенти, ръководители и мениджъри е оптимизирана чрез използването на формуляри и възлагането на задачи и списъци. ClickUp е идеален за работа с големи екипи и управлението им с помощта на функцията „екипи“.

Ето основните функции, които правят това възможно:

Полетата за задачи за по-голяма яснота

Освен просто събиране на отговори, ClickUp Forms предлага едно място за яснота на задачите. Те събират важни подробности като описания на задачите, начални и крайни срокове и приоритети. С един поглед ще знаете точно какво е спешно, какво следва и как да се справите с крайните срокове като професионалист.

👀 Знаете ли? Формулярите на ClickUp не са само за анкети! Можете да ги използвате за създаване на подробни работни процеси за въвеждане на клиенти или за управление на ИТ заявки. Тяхната гъвкавост ги прави идеално решение за събиране и организиране на данни в екипите.

Опции за персонализиране, подходящи за вашата марка

ClickUp ви дава пълен контрол да персонализирате всеки сантиметър от вашите формуляри. От подходящи теми и аватари с брандиране до автоматизиране на задачите с предварително определени изпълнители, всичко е въпрос на ефективност и стил.

Скритите полета ви позволяват да предварително заредите известна информация, за да пропуснете излишното събиране на данни, докато reCAPTCHA държи досадните ботове настрана.

Бонус: Шаблони за формуляри, готови за употреба

Опростете въвеждането, събирането на обратна връзка и заявките, като използвате предварително създадени, готови за употреба шаблони за формуляри на ClickUp.

ClickUp не се ограничава само с мощни функции за форми. Вие получавате и шаблона за форми на Clickup, който ще ви помогне да започнете веднага, независимо дали събирате обратна връзка, управлявате заявки или привличате клиенти.

Най-добрите функции на ClickUp

Преобразувайте подадените формуляри директно в задачи, подобрявайки работните процеси и ускорявайки времето за отговор.

Откройте различните фази на вашия работен процес с персонализирани статуси, които предоставят ясна картина на напредъка на задачите.

Синхронизирайте задачите с календарите на Google, Apple или Outlook, докато ги планирате, за да поддържате хармония между всичките си инструменти.

Елиминирайте повтарящите се задачи, като настроите персонализирани тригери и автоматизация на действията, за да намалите ръчния труд.

Бъдете в крак с работата си с приложението ClickUp за Android и iOS.

Включете няколко персонализирани полета във вашите формуляри, за да събирате целева информация като имейли, дати или местоположения.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители могат да намерят обширните функции за прекалено много в началото.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Опитайте ClickUp Brain Обсъдете въпросите за анкетата, стартирайте анкетата и създайте практически задачи въз основа на получената информация в рамките на една платформа с ClickUp.

2. Google Forms (най-добрият инструмент за просто и ефективно създаване на формуляри)

чрез Google Forms

Известен най-вече с простия си, но ефективен работен процес, Google Forms е интуитивен и широко използван инструмент за създаване на персонализирани онлайн формуляри.

Платформата разполага с множество типове въпроси, логически разклонения и решения за отговори в реално време, което я прави полезна за повечето сценарии. Google Forms разполага и с магазин за основни шаблони, който ви помага да създавате проекти за събиране на обратна връзка, провеждане на проучвания и създаване на персонализирани формуляри.

Минималистичният му дизайн го прави достъпен и за начинаещи, а интеграциите и опциите за персонализиране го правят мощен инструмент за напреднали потребители.

Най-добрите функции на Google Forms

Създайте бързо анкета в Google Forms с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“

Анализирайте данните от формулярите в Google Sheets с безпроблемна интеграция.

Създавайте анкетни формуляри с различни теми и цветове

Проследявайте отговорите в реално време с автоматични актуализации на данните.

Споделяйте лесно вашите формуляри чрез имейл, линкове или вграждане в уебсайтове.

Ограничения на Google Forms

Ограничени опции за шаблони в сравнение с други безплатни алтернативи на Typeform

Няма вградена функция за обработка на плащания за формуляри

Цени на Google Forms

Безплатно за лична употреба

Бизнес стандарт: 12 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Google Forms

G2: Няма налични отзиви

Capterra 4. 7/5 (над 10 000 рецензии)

👀 Знаете ли, че... Google Forms стартира като експериментална функция в Google Sheets през 2008 г. Тя стана толкова популярна, че през 2016 г. беше превърната в самостоятелно приложение.

➡️ Прочетете също: Сравнение между Google Forms и Microsoft Forms

3. Jotform (Най-добър за гъвкави и лесни за употреба формуляри)

чрез Jotform

С интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, Jotform улеснява събирането на данни, като същевременно предлага богат набор от функции за създаване на формуляри.

Платформата разполага с над 10 000 шаблона и интеграции с популярни приложения като PayPal, Google Drive и Dropbox. Това прави Jotform отличен избор за бизнеса при създаването на формуляри за плащане.

Той също така разполага с функции като условна логика, джаджи и изчисления във формулярите, за да направите вашите формуляри по-функционални и персонализирани.

Най-добрите функции на Jotform

Интегрирайте с над 100 приложения и услуги за допълнителна функционалност.

Персонализирайте формуляра си с вашата марка, включително лога и цветове.

Гарантирайте сигурността на формулярите с SSL криптиране

Анализирайте данните от подадените формуляри с вградената аналитична функция.

Ограничения на Jotform

Ограничени безплатни функции с ограничение за подаване

Сравнително бавно време за отговор от страна на обслужването на клиенти в сравнение с други алтернативи на Jotform

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз : 34 $/месец

Silver: 39 $/месец

Gold: 99 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

4. Wufoo (Най-добър за персонализирани формуляри с подробни отчети)

чрез Wufoo

Wufoo е инструмент за създаване на формуляри от SurveyMonkey, който предлага отлично съотношение между възможности за персонализиране и лекота на употреба.

В сравнение с SurveyMonkey, тази платформа позволява много по-голяма персонализация по отношение на външния вид и усещането на вашата форма. Wufoo също се фокусира върху събирането и управлението на повече данни от анкети.

Най-добрите функции на Wufoo

Изберете от разнообразие от персонализирани шаблони

Създавайте формуляри бързо с помощта на интерфейса с функция „плъзгане и пускане“

Генерирайте анализи и отчети в реално време за подадените формуляри.

Приемайте плащания чрез интеграция с PayPal и Stripe

Свържете се с инструменти на трети страни като Salesforce и MailChimp

Персонализирайте известията за формуляри, за да сте в течение с подадените формуляри.

Създавайте подробни отчети, за да анализирате събраните данни.

Ограничения на Wufoo

Ограничено до по-малък брой подадени формуляри при безплатния план

Липсват някои разширени функции като условна логика в сравнение с конкурентите

Цени на Wufoo

Стартово ниво: 19 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Разширено: 99 $/месец

Ultimate: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

5. Zoho Forms (Най-добър за безпроблемна бизнес интеграция)

чрез Zoho Forms

Част от пакета Zoho, Zoho Forms е проектиран да отговори на нуждите на бизнеса, търсещ интегриран инструмент за създаване на формуляри.

Той се интегрира безпроблемно с Zoho CRM, Zoho Projects и други приложения на Zoho, което го прави чудесен избор, ако вече използвате пакета на Zoho.

Zoho Forms ви позволява да създавате сигурни формуляри с функции като автоматизация на формуляри, интеграция на електронни подписи и персонализирано брандиране.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Интегрирайте с пакета приложения на Zoho за оптимизирано управление на данните.

Автоматизирайте работните процеси, за да подобрите процесите по подаване на формуляри.

Събирайте електронни подписи директно във вашите формуляри за договори или споразумения.

Съчетайте брандинга на вашия бизнес с персонализирани дизайни на формуляри

Използвайте условна логика, за да създадете персонализирани формуляри.

Ограничения на Zoho Forms

По-високи цени за разширени функции

Ограничен безплатен план с лимит от 500 подадени формуляра

Цени на Zoho Forms

Безплатен план

Базов: 12 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Професионална : 60 $/месец

Премиум: 110 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

6. Formstack (Най-добър за разширени формуляри с автоматизация на работния процес)

чрез Formstack

Formstack е онлайн инструмент за създаване на формуляри без кодиране, който отговаря на нуждите на бизнеса с комплексни изисквания за събиране на данни и автоматизация.

Създателят на формуляри позволява на потребителите да автоматизират сложни работни процеси, като например препращане на подадени формуляри към различни отдели или задействане на известия по имейл въз основа на отговорите на потребителите. Той включва инструменти за преобразуване на хартиени формуляри и PDF файлове в цифрови формуляри, които могат да се попълват.

Това е особено полезно за фирми, които се нуждаят от персонализирани работни процеси или електронни подписи във формулярите.

Най-добрите функции на Formstack

Създавайте персонализирани формуляри с помощта на редактор с функция „плъзгане и пускане”.

Интегрирайте работните процеси с CRM системи, платежни процесори и др.

Анализирайте данните от формулярите с подробни отчети и визуални анализи.

Събирайте плащания директно чрез интегрирани платежни портали

Използвайте условна логика, за да подобрите интерактивността на формулярите и точността на данните.

Ограничения на Formstack

По-високи цени в сравнение с основните инструменти за създаване на формуляри

Може да бъде прекалено сложно за потребители, които се нуждаят само от основни функции за форми

Цени на Formstack

Формуляри : Започва от 99 $/месец

Пакет: 299 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (над 100 отзива)

7. ProProfs Survey Maker (Най-добър за бързи анкетни формуляри с аналитични данни)

чрез ProProfs Survey Maker

Искате да знаете какво мислят клиентите ви за вашия продукт, докато използват приложението ви? ProProfs Survey Maker надхвърля границите на обичайния софтуер за форми с възможността си за събиране на Net Promoter Score и изскачащи прозорци.

Освен това, услугата е идеална и за събиране на обратна връзка, генериране на потенциални клиенти и провеждане на пазарни проучвания.

Можете да избирате от разнообразие от шаблони, да ги персонализирате според нуждите си и дори да събирате обратна връзка от потребителите анонимно или с помощта на разширена сегментация.

Най-добрите функции на ProProfs Survey Maker

Персонализирайте анкетите с опции за брандиране като лога и цветови схеми.

Използвайте разширени функции за отчитане, за да анализирате резултатите от проучванията.

Разпространявайте анкети чрез имейл, линк или социални медии

Интегрирайте с инструменти на трети страни като Mailchimp и Google Analytics.

Използвайте разширена сегментация, за да се насочите към конкретни групи респонденти.

Ограничения на ProProfs Survey Maker

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с конкурентите

Някои разширени функции изискват планове от по-висок клас.

Цени на ProProfs Survey Maker

Безплатен план

Бизнес план: 19,99 $ за 100 отговора/месец

Оценки и рецензии за ProProfs Survey Maker

G2: 4. 3/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Paperform (Най-добър за красиво проектирани формуляри и гъвкави опции за плащане)

чрез Paperform

Представете си, че създавате формуляри за регистрация за събития, които приличат на начална страница. Paperform прави точно това, като съчетава привлекателни дизайни с функционалност.

Paperform прави това, като същевременно запазва структурата и функциите на традиционните формуляри – идеално за фирми, които искат да събират данни и плащания, като същевременно предлагат брандирано и визуално привлекателно преживяване.

Paperform предлага също гъвкави опции за плащане, интеграции с над 1000 приложения и възможност за създаване на всичко – от прости формуляри до сложни многоетапни работни процеси.

Най-добрите функции на Paperform

Приемайте плащания чрез интеграции с Stripe и PayPal, както и други услуги.

Използвайте условна логика, за да персонализирате изживяването при попълване на формуляри за плащане.

Създавайте многоетапни формуляри за по-сложни процеси

Персонализирайте дизайна на вашата форма с изображения, лога и цветове на марката.

Ограничения на Paperform

Цените могат да бъдат високи за по-малките предприятия.

Липсват някои разширени функции за отчитане, като анализи в реално време и генериране на персонализирани отчети.

Цени на Paperform

Essentials: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Бизнес: 129 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Paperform

G2 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra 4. 8/5 (90+ отзива)

9. HubSpot Web Forms (най-добър за интеграция с HubSpot CRM)

чрез Hubspot

Създадени за фирми, фокусирани върху привличането на потенциални клиенти, уеб формулярите на HubSpot се интегрират естествено с HubSpot CRM за по-добро управление на данните.

Той ви позволява да създавате формуляри, които автоматично се синхронизират с вашата CRM система, което ви дава възможност да събирате, съхранявате и управлявате контактна информация, без да преминавате от една платформа на друга.

Инструментът е лесен за използване, с функционалност за плъзгане и пускане, опции за персонализиране и възможност за настройка на автоматизирани работни процеси за последващи имейли и поддържане на интереса на потенциалните клиенти.

Най-добрите функции на HubSpot Web Forms

Персонализирайте полетата във формулярите, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.

Използвайте функциите за автоматизация, за да задействате последващи действия и имейли.

Анализирайте данните от формулярите с вградени функции за отчети и анализи.

Настройте персонализирани страници с благодарности, за да подобрите потребителското преживяване.

Използвайте A/B тестове, за да оптимизирате конверсиите на формулярите.

Ограничения на уеб формулярите на HubSpot

Ограничени функции в безплатната версия

Може да бъде ограничаващо, ако не използвате HubSpot CRM.

Цени на HubSpot Web Forms

Платформа за начинаещи клиенти: 16 $/месец

Marketing Hub Starter: 20 $/месец

Marketing Hub Professional: 890 $/месец

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot Web Forms

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

10. SurveyMonkey (Най-добър за задълбочени проучвания и разширени анализи)

чрез SurveyMonkey

Когато обмисляте алтернативи на Typeform, SurveyMonkey е вероятно едно от първите имена, които ви идват на ум. Неговата широка популярност се съчетава с неговите солидни възможности за създаване на анкети.

Той предлага широка гама от типове въпроси, логика на проучвания и функции за отчитане, което го прави предпочитан от бизнеса и изследователите. SurveyMonkey предлага не само инструменти за обратна връзка от клиенти, но и се задълбочава в конкретни случаи на употреба.

Той поддържа и разширени анализи, сегментиране и опции за експортиране на данни, предоставяйки на бизнеса ценна информация за поведението и удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Споделяйте анкети чрез имейл, социални медии или линкове

Автоматизирайте процесите на проучвания с персонализирани работни потоци

Анализирайте резултатите с вградени инструменти за отчитане и визуализация на данни.

Персонализирайте анкетите с елементи на брандинга, като лога и цветови схеми.

Използвайте A/B тестове, за да оптимизирате анкетите си.

Ограничения на SurveyMonkey

Цените могат да бъдат високи за малките предприятия.

Ограничени функции в безплатния план в сравнение с други алтернативи на Survey Monkey

Цени на SurveyMonkey

Предимство за екипа : 30 $/потребител/месец

Team Premier: 92 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra 4. 6/5 (над 10 000 отзива)

11. Tally Forms (Най-добър за прости, лесни за ползване формуляри)

чрез Tally Forms

Искате да проведете бърза анкета за обяда на вашия екип? Tally Forms може да отговори перфектно на вашите нужди.

Tally Forms е минималистичен и лесен за използване софтуер за създаване на формуляри, който набляга на простотата и функционалността.

Можете бързо да създавате формуляри, анкети и тестове с лесен за употреба интерфейс. Tally е идеален за тези, които искат лесен за употреба инструмент за създаване на формуляри без сложността на разширените функции.

Най-добрите функции на Tally Forms

Анализирайте отговорите с вградени инструменти за отчитане.

Интегрирайте с други платформи като Zapier за автоматизация.

Използвайте различни типове въпроси, включително текстови полета, отметки и падащи менюта.

Споделяйте формуляри чрез имейл, линк или ги вградете в уебсайтове.

Ограничения на Tally Forms

Ограничени разширени функции

Без вградена функция за обработка на плащания

Цени на Tally Forms

Pro: 29 $ на месец

Бизнес: 89 долара на месец

Оценки и рецензии на Tally Forms

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични отзиви

12. Microsoft Forms (най-добър за интеграция с Microsoft 365)

чрез Microsoft Forms

Ако вече използвате Microsoft 365, Microsoft Forms е идеалният избор за вашите нужди от анкети.

Можете да създавате въпросници, тестове и анкети с различни типове въпроси и автоматично да анализирате резултатите в Excel или Power BI. Това прави Microsoft Forms идеален за бързи проучвания и събиране на обратна връзка от служителите в рамките на дадена организация.

Най-добрите функции на Microsoft Forms

Събирайте отговори в реално време и ги анализирайте незабавно.

Използвайте логика на разклоняване, за да персонализирате пътя на анкетата въз основа на отговорите.

Експортирайте данни директно в Excel за подробен анализ.

Споделяйте шаблони на Microsoft Form чрез имейл, линк или ги вградете в уебсайтове.

Сътрудничество при създаването на формуляри с други членове на екипа

Ограничения на Microsoft Forms

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други инструменти

Липсват усъвършенствана логика и функции за проучвания

Цени на Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/потребител/месец

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/потребител/месец

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/потребител/месец

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Forms

G2 : 4. 4/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

13. SurveySparrow (Най-добър за анкети и обратна връзка от клиенти)

чрез SurveySparrow

SurveySparrow е многофункционална платформа за проучвания, която се фокусира върху създаването на ангажиращи, диалогови проучвания за подобряване на процента на отговорите. Нейните функции включват автоматизация, разширени отчети и интеграции, което я прави идеална за бизнеса от всякакъв мащаб.

По-важното е, че анкетите му имат интерфейс за разговор, което насърчава по-високи проценти на отговори.

Неговите усъвършенствани аналитични функции, функции за автоматизация и интеграции с други платформи като Slack и Salesforce го правят идеален за компании, които искат да събират полезна информация бързо и ефективно.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Интегрирайте с приложения като Slack, Zapier и Salesforce.

Събирайте обратна връзка в реално време и проследявайте резултатите с мощни аналитични инструменти.

Персонализирайте темите на анкетите, за да съответстват на вашата марка

Използвайте повтарящи се формуляри за текущи проучвания сред клиенти или служители.

Използвайте многоезични анкети за глобална аудитория

Ограничения на SurveySparrow

Ограничени функции в безплатната версия

Цените може да са твърде високи за малките предприятия.

Цени на SurveySparrow

Бизнес: 149 $/месец

Професионална версия: 399 $/месец

Оценки и рецензии за SurveySparrow

G2 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra 4. 4/5 (100+ отзива)

ClickUp е ъпгрейдът, който сте чакали

Макар Typeform да е заслужил репутацията си, е време да потърсите по-умни и по-гъвкави решения. И честно казано? Ако търсите инструмент, който прави всичко (и дори повече), ClickUp е вашият идеален партньор в света на продуктивността.

Ето как стоят нещата: ClickUp не ви предоставя само формуляри – той ви предоставя цялостна екосистема за събиране и създаване на задачи въз основа на отговорите от вашите анкети.

А най-хубавото е, че не сте ограничени в един универсален свят. Гъвкавостта на ClickUp ви позволява да проектирате процеси, които действително отговарят на уникалните нужди на вашия екип, от персонализиране на формуляри до интегрирането им с всичко останало, което управлявате.

Така че, ако сте уморени да жонглирате с несвързани инструменти или да се задоволявате с „достатъчно добри“, може би трябва да опитате нещо, което всъщност е страхотно. Готови ли сте да направите промяната? Регистрирайте се безплатно сега.