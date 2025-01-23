Топ 13 алтернативи и конкуренти на Typeform за 2025 г.

Typeform е почти синоним на създаване на анкети, интерактивни формуляри и тестове.
И защо не? Той има елегантен дизайн и е силно интерактивен, което прави досадния процес на създаване на трудоемки формуляри по-гладък.
Но това не е за всеки.
Безплатният план? Супер основен. Платени планове? Скъпи. А ако създавате дълъг и сложен формуляр, забавянето може да ви се стори като чакане боята да изсъхне – едно разочароващо преживяване.
В тази статия ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Typeform, като разгледаме техните функции, предимства, недостатъци, цени и отзиви на потребителите.
⏰ 60-секундно резюме
Ето обобщение на 13-те най-добри алтернативи на Typeform:
- ClickUp: Най-добър за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и анализ
- Google Forms: Най-добрият инструмент за просто и ефективно създаване на формуляри
- Jotform: Най-добър за гъвкави и лесни за употреба формуляри
- Wufoo: Най-подходящ за формуляри с подробни отчети
- Zoho Forms: Най-добър за безпроблемна бизнес интеграция
- Formstack: Най-добър за разширени формуляри с автоматизация на работния процес
- ProProfs Survey Maker: Най-добър за лесно създаване на анкети с аналитични функции
- Paperform: Най-добър за красиво проектирани формуляри и гъвкави опции за плащане
- HubSpot Web Forms: Най-добър за интеграция с HubSpot CRM
- Survey Monkey: Най-добър за задълбочени проучвания и разширени анализи
- Tally Forms: Най-добър за прости, лесни за ползване формуляри
- Microsoft Forms: Най-добър за интеграция с Microsoft 365
- Survey Sparrow: Най-добър за анкети и обратна връзка от клиенти
Какво трябва да търсите в алтернативите на Typeform?
Когато избирате алтернатива на Typeform, се фокусирайте върху основните си нужди. Ще създавате ли предимно неформални анкети? Или ще изготвяте по-сложни клиентски пътеки? Намерете целта си с помощта на тези ключови фактори:
- Функции: Дайте приоритет на инструменти с AI генератори на формуляри, анализи, интеграции, мобилна отзивчивост и разнообразни типове формуляри.
- Производителност: Изберете инструменти, известни със своята бързина и надеждност, дори и при сложни интерактивни формуляри.
- Персонализиране: Уверете се, че са налични опции за брандиране, условна логика и многоетапни формуляри.
- Достъпност: Сравнете плановете и проверете за надеждни безплатни опции, които отговарят на вашия бюджет.
- Интеграции: Гарантирайте съвместимост с CRM системи, платформи за електронна поща или платежни портали.
- Сътрудничество: Използвайте споделени работни пространства и разрешения, базирани на роли, за да подобрите работата в екип.
- Поддръжка: Осигурете надеждна клиентска поддръжка и библиотеки с ресурси за ефективно отстраняване на проблеми.
- Потребителски отзиви: Научете от опита на другите, за да прецените реалните резултати.
- Леснота на използване: Търсете интуитивни интерфейси с конструктори с функция „плъзгане и пускане” и готови шаблони.
13-те най-добри алтернативи и конкуренти на Typeform
Нека се впуснем по-дълбоко в ключовите функции, предимства, ограничения, цени и оценки, за да открием коя алтернатива на Typeform е най-подходяща за вас:
1. ClickUp (най-добър за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и анализ)
ClickUp е универсалното приложение за работа, на което се доверяват екипи от всякакъв размер, от стартиращи компании до глобални предприятия, за да повишат производителността си.
Но това е далеч от поредния инструмент за управление на проекти – това е център с иновативни функции, включително Form View, който ви позволява да създавате ефективни формуляри за минути.
Какво можете да направите с The ClickUp Form View?
С интуитивния си редактор с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да създавате професионални анкети за по-добро събиране на данни. Той също така помага за консолидиране на данните на едно място, така че да можете да се концентрирате върху генерирането на потенциални клиенти. Освен това можете да вграждате формуляри директно в целевите страници, за да увеличите процента на отговори.
С ClickUp можете също да персонализирате формуляри за всякакви нужди от събиране на данни. От имена до имейли, дати до местоположения, използвайте персонализирани полета, за да събирате точна информация.
💡Съвет от професионалист: Използвайте скрити полета в ClickUp Forms, за да попълните предварително известна информация, като имена на екипи или идентификационни номера на проекти. Това не само спестява време на отговарящите, но и гарантира, че вашите формуляри остават чисти и фокусирани върху подробностите, от които наистина се нуждаете.
Защо ClickUp се отличава?
За разлика от типичните инструменти за създаване на формуляри, които извличат данните в електронна таблица, ClickUp прави още една стъпка напред и автоматично преобразува отговорите от формулярите в задачи, които могат да бъдат изпълнени.
Оттам можете да възлагате задачи на себе си или на екипа си, като по този начин гарантирате ясна отговорност. Намалете времето, прекарано в търсене на информация, и елиминирайте объркването при последващите действия.
Комуникацията между клиенти, ръководители и мениджъри се оптимизира чрез използване на формуляри и възлагане на задачи и списъци. ClickUp е идеален за работа с големи екипи и управлението им с помощта на функцията „екипи“.
Ето основните функции, които правят това възможно:
Полетата за задачи за по-голяма яснота
Освен просто събиране на отговори, ClickUp Forms предлага едно място за яснота на задачите. Те събират важни подробности като описания на задачите, начални и крайни срокове и приоритети. С един поглед ще знаете точно какво е спешно, какво следва и как да се справите с крайните срокове като професионалист.
👀 Знаете ли? Формулярите на ClickUp не са само за анкети! Можете да ги използвате за създаване на подробни работни процеси за въвеждане на клиенти или за управление на ИТ заявки. Тяхната гъвкавост ги прави идеално решение за събиране и организиране на данни в екипите.
Опции за персонализиране, подходящи за вашата марка
ClickUp ви дава пълен контрол да персонализирате всеки сантиметър от вашите формуляри. От подходящи теми и аватари с брандиране до автоматизиране на задачите с предварително определени изпълнители, всичко е въпрос на ефективност и стил.
Скритите полета ви позволяват да предварително заредите известна информация, за да пропуснете излишното събиране на данни, докато reCAPTCHA държи досадните ботове настрана.
Бонус: Шаблони за формуляри, готови за употреба
ClickUp не се ограничава само с мощни функции за форми. Вие получавате и шаблона за форми на Clickup, който ще ви помогне да започнете веднага, независимо дали събирате обратна връзка, управлявате заявки или привличате клиенти.
Най-добрите функции на ClickUp
- Преобразувайте подадените формуляри директно в задачи, подобрявайки работните процеси и ускорявайки времето за отговор.
- Откройте различните фази на вашия работен процес с персонализирани статуси, които предоставят ясна картина на напредъка на задачите.
- Синхронизирайте задачите с календарите на Google, Apple или Outlook, докато ги планирате, за да поддържате хармония между всичките си инструменти.
- Елиминирайте повтарящите се задачи, като настроите персонализирани тригери и автоматизация на действията, за да намалите ръчния труд.
- Бъдете в крак с работата си с приложението ClickUp за Android и iOS.
- Включете няколко персонализирани полета във вашите формуляри, за да събирате целева информация като имейли, дати или местоположения.
Ограничения на ClickUp
- Някои потребители могат да намерят обширните функции за прекалено много в началото.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
2. Google Forms (най-добрият инструмент за просто и ефективно създаване на формуляри)
Известен най-вече с простия си, но ефективен работен процес, Google Forms е интуитивен и широко използван инструмент за създаване на персонализирани онлайн формуляри.
Платформата разполага с множество типове въпроси, логически разклонения и решения за отговори в реално време, което я прави полезна за повечето сценарии. Google Forms разполага и с магазин за основни шаблони, който ви помага да създавате проекти за събиране на обратна връзка, провеждане на проучвания и създаване на персонализирани формуляри.
Минималистичният му дизайн го прави достъпен и за начинаещи, а интеграциите и опциите за персонализиране го правят мощен инструмент за напреднали потребители.
Най-добрите функции на Google Forms
- Създайте бързо анкета в Google Forms с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“
- Анализирайте данните от формулярите в Google Sheets с безпроблемна интеграция.
- Създавайте анкетни формуляри с различни теми и цветове
- Проследявайте отговорите в реално време с автоматични актуализации на данните.
- Споделяйте лесно вашите формуляри чрез имейл, линкове или вграждане в уебсайтове.
Ограничения на Google Forms
- Ограничени опции за шаблони в сравнение с други безплатни алтернативи на Typeform
- Няма вградена функция за обработка на плащания за формуляри
Цени на Google Forms
- Безплатно за лична употреба
- Бизнес стандарт: 12 долара на потребител/месец
Оценки и рецензии за Google Forms
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra 4. 7/5 (над 10 000 рецензии)
👀 Знаете ли, че... Google Forms стартира като експериментална функция в Google Sheets през 2008 г. Тя стана толкова популярна, че през 2016 г. беше превърната в самостоятелно приложение.
➡️ Прочетете също: Сравнение между Google Forms и Microsoft Forms
3. Jotform (Най-добър за гъвкави и лесни за употреба формуляри)
С интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, Jotform улеснява събирането на данни, като същевременно предлага богат набор от функции за създаване на формуляри.
Платформата разполага с над 10 000 шаблона и интеграции с популярни приложения като PayPal, Google Drive и Dropbox. Това прави Jotform отличен избор за бизнеса при създаването на формуляри за плащане.
Той също така разполага с функции като условна логика, джаджи и изчисления във формулярите, за да направите вашите формуляри по-функционални и персонализирани.
Най-добрите функции на Jotform
- Интегрирайте с над 100 приложения и услуги за допълнителна функционалност.
- Персонализирайте формуляра си с вашата марка, включително лога и цветове.
- Гарантирайте сигурността на формулярите с SSL криптиране
- Анализирайте данните от подадените формуляри с вградената аналитична функция.
Ограничения на Jotform
- Ограничени безплатни функции с ограничение за подаване
- Сравнително бавно време за отговор от страна на обслужването на клиенти в сравнение с други алтернативи на Jotform
Цени на Jotform
- Starter: Безплатен
- Бронз: 34 $/месец
- Silver: 39 $/месец
- Gold: 99 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Jotform
- G2: 4,7/5 (над 3000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
4. Wufoo (Най-добър за персонализирани формуляри с подробни отчети)
Wufoo е инструмент за създаване на формуляри от SurveyMonkey, който предлага отлично съотношение между възможности за персонализиране и лекота на употреба.
В сравнение с SurveyMonkey, тази платформа позволява много по-голяма персонализация по отношение на външния вид и усещането на вашата форма. Wufoo също се фокусира върху събирането и управлението на повече данни от анкети.
Най-добрите функции на Wufoo
- Изберете от разнообразие от персонализирани шаблони
- Създавайте формуляри бързо с помощта на интерфейса с функция „плъзгане и пускане“
- Генерирайте анализи и отчети в реално време за подадените формуляри.
- Приемайте плащания чрез интеграция с PayPal и Stripe
- Свържете се с инструменти на трети страни като Salesforce и MailChimp
- Персонализирайте известията за формуляри, за да сте в течение с подадените формуляри.
- Създавайте подробни отчети, за да анализирате събраните данни.
Ограничения на Wufoo
- Ограничено до по-малък брой подадени формуляри при безплатния план
- Липсват някои разширени функции като условна логика в сравнение с конкурентите
Цени на Wufoo
- Стартово ниво: 19 $/месец
- Професионална версия: 39 $/месец
- Разширено: 99 $/месец
- Ultimate: 249 $/месец
Оценки и рецензии за Wufoo
- G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)
5. Zoho Forms (Най-добър за безпроблемна бизнес интеграция)
Част от пакета Zoho, Zoho Forms е проектиран да отговори на нуждите на бизнеса, търсещ интегриран инструмент за създаване на формуляри.
Той се интегрира безпроблемно с Zoho CRM, Zoho Projects и други приложения на Zoho, което го прави чудесен избор, ако вече използвате пакета на Zoho.
Zoho Forms ви позволява да създавате сигурни формуляри с функции като автоматизация на формуляри, интеграция на електронни подписи и персонализирано брандиране.
Най-добрите функции на Zoho Forms
- Интегрирайте с пакета приложения на Zoho за оптимизирано управление на данните.
- Автоматизирайте работните процеси, за да подобрите процесите по подаване на формуляри.
- Събирайте електронни подписи директно във вашите формуляри за договори или споразумения.
- Съчетайте брандинга на вашия бизнес с персонализирани дизайни на формуляри
- Използвайте условна логика, за да създадете персонализирани формуляри.
Ограничения на Zoho Forms
- По-високи цени за разширени функции
- Ограничен безплатен план с лимит от 500 подадени формуляра
Цени на Zoho Forms
- Безплатен план
- Базов: 12 $/месец
- Стандартен: 30 $/месец
- Професионална: 60 $/месец
- Премиум: 110 $/месец
Оценки и рецензии за Zoho Forms
- G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)
6. Formstack (Най-добър за разширени формуляри с автоматизация на работния процес)
Formstack е онлайн инструмент за създаване на формуляри без кодиране, който отговаря на нуждите на бизнеса с комплексни изисквания за събиране на данни и автоматизация.
Създателят на формуляри позволява на потребителите да автоматизират сложни работни процеси, като например препращане на подадени формуляри към различни отдели или задействане на известия по имейл въз основа на отговорите на потребителите. Той включва инструменти за преобразуване на хартиени формуляри и PDF файлове в цифрови формуляри, които могат да се попълват.
Това е особено полезно за фирми, които се нуждаят от персонализирани работни процеси или електронни подписи във формулярите.
Най-добрите функции на Formstack
- Създавайте персонализирани формуляри с помощта на редактор с функция „плъзгане и пускане”.
- Интегрирайте работните процеси с CRM системи, платежни процесори и др.
- Анализирайте данните от формулярите с подробни отчети и визуални анализи.
- Събирайте плащания директно чрез интегрирани платежни портали
- Използвайте условна логика, за да подобрите интерактивността на формулярите и точността на данните.
Ограничения на Formstack
- По-високи цени в сравнение с основните инструменти за създаване на формуляри
- Може да бъде прекалено сложно за потребители, които се нуждаят само от основни функции за форми
Цени на Formstack
- Формуляри: Започва от 99 $/месец
- Пакет: 299 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Formstack
- G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4. 0/5 (над 100 отзива)
7. ProProfs Survey Maker (Най-добър за бързи анкетни формуляри с аналитични данни)
Искате да знаете какво мислят клиентите ви за вашия продукт, докато използват приложението ви? ProProfs Survey Maker надхвърля границите на обичайния софтуер за форми с възможността си за събиране на Net Promoter Score и изскачащи прозорци.
Освен това, услугата е идеална и за събиране на обратна връзка, генериране на потенциални клиенти и провеждане на пазарни проучвания.
Можете да избирате от разнообразие от шаблони, да ги персонализирате според нуждите си и дори да събирате обратна връзка от потребителите анонимно или с помощта на разширена сегментация.
Най-добрите функции на ProProfs Survey Maker
- Персонализирайте анкетите с опции за брандиране като лога и цветови схеми.
- Използвайте разширени функции за отчитане, за да анализирате резултатите от проучванията.
- Разпространявайте анкети чрез имейл, линк или социални медии
- Интегрирайте с инструменти на трети страни като Mailchimp и Google Analytics.
- Използвайте разширена сегментация, за да се насочите към конкретни групи респонденти.
Ограничения на ProProfs Survey Maker
- Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с конкурентите
- Някои разширени функции изискват планове от по-висок клас.
Цени на ProProfs Survey Maker
- Безплатен план
- Бизнес план: 19,99 $ за 100 отговора/месец
Оценки и рецензии за ProProfs Survey Maker
- G2: 4. 3/5 (40+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
8. Paperform (Най-добър за красиво проектирани формуляри и гъвкави опции за плащане)
Представете си, че създавате формуляри за регистрация за събития, които приличат на начална страница. Paperform прави точно това, като съчетава привлекателни дизайни с функционалност.
Paperform прави това, като същевременно запазва структурата и функциите на традиционните формуляри – идеално за фирми, които искат да събират данни и плащания, като същевременно предлагат брандирано и визуално привлекателно преживяване.
Paperform предлага също гъвкави опции за плащане, интеграции с над 1000 приложения и възможност за създаване на всичко – от прости формуляри до сложни многоетапни работни процеси.
Най-добрите функции на Paperform
- Приемайте плащания чрез интеграции с Stripe и PayPal, както и други услуги.
- Използвайте условна логика, за да персонализирате изживяването при попълване на формуляри за плащане.
- Създавайте многоетапни формуляри за по-сложни процеси
- Персонализирайте дизайна на вашата форма с изображения, лога и цветове на марката.
Ограничения на Paperform
- Цените могат да бъдат високи за по-малките предприятия.
- Липсват някои разширени функции за отчитане, като анализи в реално време и генериране на персонализирани отчети.
Цени на Paperform
- Essentials: 29 $/месец
- Pro: 59 $/месец
- Бизнес: 129 $/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Paperform
- G2 4,5/5 (над 40 рецензии)
- Capterra 4. 8/5 (90+ отзива)
9. HubSpot Web Forms (най-добър за интеграция с HubSpot CRM)
Създадени за фирми, фокусирани върху привличането на потенциални клиенти, уеб формулярите на HubSpot се интегрират естествено с HubSpot CRM за по-добро управление на данните.
Той ви позволява да създавате формуляри, които автоматично се синхронизират с вашата CRM система, което ви дава възможност да събирате, съхранявате и управлявате контактна информация, без да преминавате от една платформа на друга.
Инструментът е лесен за използване, с функционалност за плъзгане и пускане, опции за персонализиране и възможност за настройка на автоматизирани работни процеси за последващи имейли и поддържане на интереса на потенциалните клиенти.
Най-добрите функции на HubSpot Web Forms
- Персонализирайте полетата във формулярите, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.
- Използвайте функциите за автоматизация, за да задействате последващи действия и имейли.
- Анализирайте данните от формулярите с вградени функции за отчети и анализи.
- Настройте персонализирани страници с благодарности, за да подобрите потребителското преживяване.
- Използвайте A/B тестове, за да оптимизирате конверсиите на формулярите.
Ограничения на уеб формулярите на HubSpot
- Ограничени функции в безплатната версия
- Може да бъде ограничаващо, ако не използвате HubSpot CRM.
Цени на HubSpot Web Forms
- Платформа за начинаещи клиенти: 16 $/месец
- Marketing Hub Starter: 20 $/месец
- Marketing Hub Professional: 890 $/месец
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $/месец
Оценки и рецензии за HubSpot Web Forms
- G2: Няма налични отзиви
- Capterra: Няма налични отзиви
10. SurveyMonkey (Най-добър за задълбочени проучвания и разширени анализи)
Когато обмисляте алтернативи на Typeform, SurveyMonkey е вероятно едно от първите имена, които ви идват на ум. Неговата широка популярност се съчетава с неговите солидни възможности за създаване на анкети.
Той предлага широка гама от типове въпроси, логика на проучвания и функции за отчитане, което го прави предпочитан от бизнеса и изследователите. SurveyMonkey предлага не само инструменти за обратна връзка от клиенти, но и се задълбочава в конкретни случаи на употреба.
Той поддържа и разширени анализи, сегментиране и опции за експортиране на данни, предоставяйки на бизнеса ценна информация за поведението и удовлетвореността на клиентите.
Най-добрите функции на SurveyMonkey
- Споделяйте анкети чрез имейл, социални медии или линкове
- Автоматизирайте процесите на проучвания с персонализирани работни потоци
- Анализирайте резултатите с вградени инструменти за отчитане и визуализация на данни.
- Персонализирайте анкетите с елементи на брандинга, като лога и цветови схеми.
- Използвайте A/B тестове, за да оптимизирате анкетите си.
Ограничения на SurveyMonkey
- Цените могат да бъдат високи за малките предприятия.
- Ограничени функции в безплатния план в сравнение с други алтернативи на Survey Monkey
Цени на SurveyMonkey
- Предимство за екипа: 30 $/потребител/месец
- Team Premier: 92 $/потребител/месец
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за SurveyMonkey
- G2 4. 4/5 (над 22 000 отзива)
- Capterra 4. 6/5 (над 10 000 отзива)
➡️ Прочетете също: Google Forms или SurveyMonkey: най-добрият инструмент за проучвания?
11. Tally Forms (Най-добър за прости, лесни за ползване формуляри)
Искате да проведете бърза анкета за обяда на вашия екип? Tally Forms може да отговори перфектно на вашите нужди.
Tally Forms е минималистичен и лесен за използване софтуер за създаване на формуляри, който набляга на простотата и функционалността.
Можете бързо да създавате формуляри, анкети и тестове с лесен за употреба интерфейс. Tally е идеален за тези, които искат лесен за употреба инструмент за създаване на формуляри без сложността на разширените функции.
Най-добрите функции на Tally Forms
- Анализирайте отговорите с вградени инструменти за отчитане.
- Интегрирайте с други платформи като Zapier за автоматизация.
- Използвайте различни типове въпроси, включително текстови полета, отметки и падащи менюта.
- Споделяйте формуляри чрез имейл, линк или ги вградете в уебсайтове.
Ограничения на Tally Forms
- Ограничени разширени функции
- Без вградена функция за обработка на плащания
Цени на Tally Forms
- Pro: 29 $ на месец
- Бизнес: 89 долара на месец
Оценки и рецензии на Tally Forms
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Няма налични отзиви
12. Microsoft Forms (най-добър за интеграция с Microsoft 365)
Ако вече използвате Microsoft 365, Microsoft Forms е идеалният избор за вашите нужди от анкети.
Можете да създавате въпросници, тестове и анкети с различни типове въпроси и автоматично да анализирате резултатите в Excel или Power BI. Това прави Microsoft Forms идеален за бързи проучвания и събиране на обратна връзка от служителите в рамките на дадена организация.
Най-добрите функции на Microsoft Forms
- Събирайте отговори в реално време и ги анализирайте незабавно.
- Използвайте логика на разклоняване, за да персонализирате пътя на анкетата въз основа на отговорите.
- Експортирайте данни директно в Excel за подробен анализ.
- Споделяйте шаблони на Microsoft Form чрез имейл, линк или ги вградете в уебсайтове.
- Сътрудничество при създаването на формуляри с други членове на екипа
Ограничения на Microsoft Forms
- Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други инструменти
- Липсват усъвършенствана логика и функции за проучвания
Цени на Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/потребител/месец
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/потребител/месец
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/потребител/месец
- Microsoft 365 Apps for business: 9,90 $/потребител/месец
Оценки и рецензии за Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (300+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)
13. SurveySparrow (Най-добър за анкети и обратна връзка от клиенти)
SurveySparrow е многофункционална платформа за проучвания, която се фокусира върху създаването на ангажиращи, диалогови проучвания за подобряване на процента на отговорите. Нейните функции включват автоматизация, разширени отчети и интеграции, което я прави идеална за бизнеса от всякакъв мащаб.
По-важното е, че анкетите му имат интерфейс за разговор, което насърчава по-високи проценти на отговори.
Неговите усъвършенствани аналитични функции, функции за автоматизация и интеграции с други платформи като Slack и Salesforce го правят идеален за компании, които искат да събират полезна информация бързо и ефективно.
Най-добрите функции на SurveySparrow
- Интегрирайте с приложения като Slack, Zapier и Salesforce.
- Събирайте обратна връзка в реално време и проследявайте резултатите с мощни аналитични инструменти.
- Персонализирайте темите на анкетите, за да съответстват на вашата марка
- Използвайте повтарящи се формуляри за текущи проучвания сред клиенти или служители.
- Използвайте многоезични анкети за глобална аудитория
Ограничения на SurveySparrow
- Ограничени функции в безплатната версия
- Цените може да са твърде високи за малките предприятия.
Цени на SurveySparrow
- Бизнес: 149 $/месец
- Професионална версия: 399 $/месец
Оценки и рецензии за SurveySparrow
- G2 4. 4/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra 4. 4/5 (100+ отзива)
ClickUp е ъпгрейдът, който сте чакали
Макар Typeform да е заслужил репутацията си, е време да потърсите по-умни и по-гъвкави решения. И честно казано? Ако търсите инструмент, който прави всичко (и дори повече), ClickUp е вашият идеален партньор в света на продуктивността.
Ето как стоят нещата: ClickUp не ви предоставя само формуляри – той ви предоставя цялостна екосистема за събиране и създаване на задачи въз основа на отговорите от вашите анкети.
А най-хубавото е, че не сте ограничени в един универсален свят. Гъвкавостта на ClickUp ви позволява да проектирате процеси, които действително отговарят на уникалните нужди на вашия екип, от персонализиране на формуляри до интегрирането им с всичко останало, което управлявате.
Така че, ако сте уморени да жонглирате с несвързани инструменти или да се задоволявате с „достатъчно добри“, може би трябва да опитате нещо, което всъщност е страхотно. Готови ли сте да направите промяната? Регистрирайте се безплатно сега.