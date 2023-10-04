Сравнение между Google Forms и Microsoft Forms 2025

Google Forms и Microsoft Forms предлагат на потребителите възможност да създават, публикуват и споделят формуляри и тестове с други хора. Те са лесни за използване както у дома, така и в бизнеса, с много функции и опции, които улесняват създаването на персонализирани формуляри.

И двата инструмента са отличен избор за събиране на данни на работното място, но кой от тях е по-добър? В сблъсъка между Google Forms и Microsoft Forms кой инструмент е по-добър? Има ли друга опция, която е още по-добра?

В този подробен наръчник ще сравним Google Forms и Microsoft Forms, включително най-ценните им функции, цените им и какво казват реалните потребители за инструментите. Ще споделим и една впечатляваща алтернатива на Google Forms и Microsoft Forms. 👀

Нека поговорим за създателите на формуляри, ще ви се?

Какво е Google Forms?

Google Forms е инструментът за създаване на формуляри на софтуерния гигант Google. Той е популярен и широко използван инструмент за създаване на формуляри благодарение на лекотата си на употреба и познатостта си за тези, които вече използват продуктите на Google.

Функции на Google Forms

Google Forms разполага с всички функции, които бихте очаквали от уеб-базиран софтуерен инструмент за създаване на формуляри. Можете да създавате свои собствени формуляри, да променяте типовете въпроси и изискванията и да публикувате формуляра, когато сте готови да събирате данни в Google Sheets.

Инструментите за създаване на формуляри често са прости по своята същност, затова решихме да се фокусираме върху три области – създаване на формуляри, персонализиране, анализи и отчети. Ето как се представя Google Forms в тези области.

1. Създаване на формуляри

чрез Google Forms

Като една от най-известните компании днес, Google не разочарова, когато става въпрос за създаване на формуляри. Можете да създавате свои собствени формуляри, анкети и тестове за броени минути с предварително създадени типове въпроси и онлайн инструмент за създаване на формуляри с функция „плъзгане и пускане”.

Изберете от различни типове въпроси, като дълъг отговор, кратък отговор, множествен избор, отметки, падащи менюта и други. Напишете въпроса си, добавете резюме или бележки към него и попълнете стойностите с предложените от вас отговори.

Създателите на формуляри могат да решат дали даден въпрос е задължителен или не, така че можете да събирате необходимите данни и да дадете на респондентите възможност да изберат дали да предоставят по-подробна информация. Можете също така да направите анкетите си напълно анонимни, да изисквате потребителите да са влезли в профила си или да разрешите отговори от всеки, което ви дава гъвкавост при провеждането на анкетата.

Функциите за сътрудничество са вградени като стандарт. Поканете други потребители да сътрудничат по вашия формуляр или работете върху него самостоятелно. След това публикувайте вашите Google Forms, когато сте готови. Можете да изберете да споделите линка към анкетата си с други хора или да поканите конкретни потребители да попълнят анкетата ви насаме. 🔍

2. Персонализиране

чрез Google Forms

Google Forms предлага на потребителите много възможности за персонализиране. Макар основната структура на инструмента за създаване на формуляри да остава същата, лесно можете да използвате цветове и изображения, за да придадете по-личен характер на вашите Google Forms.

Използвайте пространството в горната част на формуляра, за да споделите логото на вашата компания или персонализирано изображение. Независимо дали става въпрос за годишната анкета за ангажираността на служителите или за анонимен формуляр за обратна връзка, можете да изберете желания от вас вид. Освен това, изберете шрифт и цветове, които съответстват на бранда на вашата компания, за да направите цялостното преживяване да изглежда като специално създадено за вашата аудитория.

Ако промяната на всеки цвят и опция за персонализиране ви се струва прекалено сложна, винаги можете да започнете с шаблон. Google Forms разполага с колекция от шаблони, които не само ви предоставят тема, с която да работите, но и предложени въпроси въз основа на вашите нужди – като заявка за отпуск или формуляр за обратна връзка от клиенти.

3. Анализи и отчети

чрез Google Forms

Макар да е бонус, ако вашата анкетна форма изглежда добре, истинската стойност е в събирането на данни – независимо дали става дума за обратна връзка от служители, проучване на пазара или нови предложения. Аналитичната част на Google Forms улеснява разглеждането и разбирането на вашите данни с визуални отчети.

Можете да видите резултатите от вашите анкети и формуляри в момента, в който постъпват, благодарение на данните за отговорите в реално време. Вижте резултатите, групирани с кръгови и лентови диаграми, или разгледайте всеки отговор поотделно, за да получите индивидуална представа за обратната връзка или опита на даден човек. 📊

Ако искате да преместите данните си на друго място, за да ги проучите по-подробно или просто да ги съхраните, лесно можете да експортирате резултатите си от Google Forms. Прехвърлете данните директно в нов Google Sheet или експортирайте .csv файла, за да го използвате с Microsoft Excel или друго приложение.

Можете също да запазите отговорите от формулярите в PDF формат, за да ги четете лесно офлайн.

Цени на Google Forms

Google Forms е достъпен безплатно за лична употреба.

Ако сте бизнес потребител, ще трябва да се регистрирате в Google Workspace (по-рано известен като Google Suite) – техния пакет „всичко в едно“, който включва Google Forms, както и други приложения като Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets и други.

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Business Standard: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Какво е Microsoft Forms?

Подобно на Google Forms, Microsoft Forms (понякога наричан MS Forms) е друг популярен онлайн инструмент за създаване на формуляри. Той е част от екосистемата Microsoft 365 (по-рано известна като Microsoft Office 365), което означава, че често е предпочитаното приложение, ако вашата компания използва продукти на Microsoft.

Функции на Microsoft Forms

Microsoft Forms ви дава възможност да създавате интересни формуляри за обратна връзка, анкети и тестове за екипа по всяко време. Този инструмент за създаване на формуляри е интуитивен и лесен за използване, с много функции, които улесняват създаването на анкети – дори и да е първият ви опит.

Нека видим какво предлага Microsoft Forms в тези три основни области.

1. Създаване на формуляри

чрез Microsoft Forms

Създаден от софтуерния гигант Microsoft, този инструмент за създаване на формуляри разполага с всичко необходимо за създаване, споделяне и анализиране на анкети и тестове.

Създайте формуляр от нулата или използвайте библиотеката с шаблони, за да намерите такъв, който най-добре отговаря на вашите нужди. Добавяйте въпроси поотделно и избирайте от набор от типове въпроси от четирите категории – избор, текст, оценка или дата.

Дайте заглавия на въпросите си, добавете описания и изберете реда, в който да се появяват.

Microsoft Forms разполага с AI-базирана логика, която предлага интелигентни препоръки за настройка и персонализиране на анкетата или формуляра за постигане на най-добри резултати. Той ще предложи потенциални въпроси и типове въпроси, въз основа на шаблоните, налични във вградената библиотека.

Лесно е да си сътрудничите с други хора, тъй като можете бързо да споделяте Microsoft Forms в цялата гама от продукти на Microsoft 365, включително Microsoft Teams. Споделяйте връзки към анкети, изпращайте покани по имейл или създавайте QR код, който да споделяте с други хора.

Както и при Google, можете да контролирате кой може да отговаря на анкетата ви и да създадете анонимна анкета, като премахнете изискването за влизане в Microsoft акаунт, за да се участва. 🔒

2. Персонализиране

чрез Microsoft Forms

Както при повечето приложения за създаване на формуляри, с Microsoft Forms можете да персонализирате външния вид на формуляра си. Изберете от колекция от предварително създадени теми и шаблони, базирани на изкуствен интелект, за да добавите визуален стил към формуляра си, или го персонализирайте, като сами изберете цветовете.

Задайте цветовата тема за вашата форма и създайте единен вид, който съответства на бранда на вашата компания.

Добавете логото на вашата компания или вмъкнете персонализирано изображение в заглавната част на формуляра и персонализирайте фона, като изберете едноцветен фон или качите снимка или мотив.

3. Анализи и отчети

чрез Microsoft Forms

Microsoft Forms ви дава ценна информация за събраните данни в реално време.

Вижте подадените данни във визуални лентови диаграми, кръгови диаграми, звездички за оценка и др. Получете обща представа за настроенията в отговорите или се впуснете в подробности, за да разгледате конкретни отговори и индивидуални тенденции в данните.

С вашите данни можете да направите много повече, отколкото просто да ги разглеждате. Отворете ги в нова Excel таблица и започнете да анализирате резултатите си по-подробно.

Оттам можете да запазите данните си в CSV формат, за да ги използвате с други приложения или инструменти, или да ги експортирате като PDF. 📝

Цени на Microsoft Forms

Подходът на Microsoft е подобен на този на Google – за да използвате Microsoft Forms за бизнес, ще ви е необходим активен план Microsoft 365 Business, който ви дава достъп и до приложения като Word, Excel и Outlook. Microsoft Forms е наличен във всичките им планове с изключение на Microsoft 365 Apps for Business.

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Google Forms срещу Microsoft Forms: сравнение на функциите

Microsoft Forms и Google Forms са изключително сходни инструменти. И двата предлагат на потребителите възможност да създават онлайн анкети, тестове и формуляри за минути, без да използват сложни специализирани инструменти или да възлагат задачата на някой друг. ⚒️

И двата инструмента са чудесни варианти, ако искате да създавате свои собствени анкети. Нека да видим как се сравняват един с друг по отношение на трите ключови области, които обсъдихме по-рано.

1. Създаване на формуляри

Опитът от създаването на формуляри е много подобен в Google Forms и Microsoft Forms. И двата инструмента са лесни за използване, с опростен подход към подреждането на въпросите, избора на типове въпроси и добавянето на опции. Тъй като опитът е толкова подобен, за нас няма ясен победител в тази категория.

2. Персонализиране

И Google Forms, и Microsoft Forms предлагат на потребителите голяма гъвкавост по отношение на персонализирането. Лесно е да промените цветовете на формуляра, за да съответстват на стила на вашата марка, и можете да добавите лого или заглавно изображение и в двата инструмента.

Microsoft Forms добавя допълнителни опции за персонализиране, включително възможността да добавите фоново изображение към формуляра си и AI предложения за корицата на формуляра. Това са малки функции, но могат да наклонят везните в полза на този инструмент, ако искате повече персонализиране и AI предложения, за да направите анкетата си по-привлекателна.

3. Анализи и отчети

И двата инструмента предлагат полезна информация за вашите данни директно в инструмента, както и възможност за лесно експортиране към други инструменти за по-нататъшен анализ на данните. Microsoft Forms обаче има леко предимство тук, като ви дава бърза информация за тенденциите, когато мишката ви се намира върху данните от отговорите.

Както при много приложения и инструменти, изборът вероятно ще зависи от вашия собствен потребителски опит. При толкова сходни функции, всичко ще се свежда до това дали сте по-голям фен на продуктите на Google или на Microsoft.

Google Forms срещу Microsoft Forms в Reddit

Няма много дискусии по темата Google Forms срещу Microsoft Forms онлайн. В повечето случаи вероятно ще използвате продукта, който вашата компания вече е закупила – независимо дали това е Google Workspace или Microsoft 365.

Когато проверихме какво казват реалните потребители в Reddit, установихме, че повечето от тях предпочитат Google Forms. ✔️

Потребителите харесват, че Google Forms предлага повече видове въпроси, а някои казват, че Microsoft Forms „изостава значително“ по отношение на функциите – въпреки че с времето много неща могат да се променят.

Един потребител посочи, че с Google е по-лесно да изпращате анкети на всеки и че това е най-добрият вариант за качване на файлове: „Мисля, че прикачените файлове също са ограничени по тип/размер [в Microsoft Forms], докато при Google мисля, че ограничението е само 1 GB за всеки отделен прикачен файл.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Google Forms и Microsoft Forms

Въпреки че се колебаете дали Google Forms или Microsoft Forms е по-добрият вариант, бихме искали да ви представим трета опция.

ClickUp е нова алтернатива на традиционните приложения за създаване на формуляри и предлага множество функции, които правят създаването и споделянето на формуляри по-приятно преживяване. Не само това, но можете да създавате формуляри в ClickUp безплатно – без да се изисква абонамент.

Нека разгледаме някои от най-добрите функции на ClickUp за създателите на формуляри.

ClickUp Form View

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

ClickUp Forms са създадени, за да ви помогнат да ускорите работата си. За разлика от някои инструменти за създаване на формуляри, които дават приоритет на личната или образователната употреба, ClickUp е създаден с мисъл за вашата продуктивност и успех.

Създайте вътрешна анкета и свържете отговорите директно с проследими задачи в ClickUp благодарение на нашата вградена автоматизация. Това е особено полезно, ако провеждате анкети за обратна връзка или ангажираност на служителите по конкретен проект или използвате формуляри за софтуерни екипи.

Нашият интуитивен инструмент за създаване на формуляри ви предлага множество опции за условна логика, като ви дава контрол над това кои въпроси да се показват въз основа на предишните избори на респондентите.

Тази усъвършенствана функция ви позволява да създавате анкети, които са кратки и изключително уместни, вместо да представяте на потребителите дълъг списък с нерелевантни въпроси. 🙌

Всичко това се случва в ClickUp, единственият инструмент, който замества всички останали. Създавайте интелигентни и привлекателни формуляри и ги споделяйте с екипа си, без да напускате онлайн центъра за продуктивност и работното си пространство.

Задачи в ClickUp

Задайте задачи да се повтарят по време или събитие в ClickUp

Споменахме, че ClickUp Forms се свързва безпроблемно с ClickUp Tasks, но тази функция е нещо повече от просто полезно допълнение към вашия опит в създаването на формуляри.

С ClickUp Tasks можете да създавате, организирате, управлявате и преглеждате задачите си от едно място. Създайте личен списък със задачи или списък с проектни задачи за екипа си – и напълно персонализирайте преживяването. Използвайте повтарящи се задачи, за да поддържате екипа си в правилната посока и да автоматизирате повтарящите се елементи на проектите.

Добавете сътрудници и изпълнители, за да знаят членовете на екипа ви кой по какво работи. Поставете краен срок на задачите си и следете напредъка им в ClickUp Views, включително в изгледа „Календар“ и изгледа „Списък“.

Използвайте функции като типове елементи, персонализирани статуси, персонализирани полета, приоритети, зависимости и други, за да подходите към управлението на задачите по по-ефективен начин. 🌻

Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Използвайте изгледа „Табло“ в шаблона на формуляра за обратна връзка, за да организирате елементите и лесно да премествате картичките между етапите на оценяване.

Ако търсите лесен начин да започнете да използвате ClickUp Forms, нашите шаблони са идеалната първа стъпка. Има шаблон за почти всяка цел, включително шаблони за формуляри за обратна връзка.

Използвайте този шаблон за обратна връзка от ClickUp, за да създадете бързо своя собствена анкета за обратна връзка, независимо дали е за вашите клиенти, заинтересовани страни, широката общественост или вашите вътрешни групи от служители. Шаблонът ви предоставя лесен начин за събиране и съхранение на данни с предложени полета като оценка с звезди, причина за оценката, доставчик на услуги, предложения за подобрения и др.

Запазете шаблоните такива, каквито са, или ги персонализирайте, за да отговарят напълно на вашите нужди. ✅

Открийте най-добрия онлайн инструмент за създаване на формуляри за вашите цели

Когато става въпрос за Google Forms и Microsoft Forms, изборът на инструмент за създаване на формуляри зависи до голяма степен от екосистемата, която вашата компания е избрала. Някои хора естествено предпочитат продуктите на Google пред тези на Microsoft и обратното.

Microsoft Forms изглежда предлага на потребителите по-голяма гъвкавост по отношение на визуалния стил, но потребителите смятат, че Google Forms има по-широк избор от типове въпроси и опции. Като цяло двата инструмента са много сходни и изборът на кой от тях да използвате е въпрос на лични предпочитания.

Ако търсите онлайн инструмент за създаване на формуляри, който ви предлага още повече възможности по отношение на условна логика, персонализиране и производителност, нашият избор е ClickUp. ClickUp Forms предлага огромна стойност за мениджърите и екипите, които дават приоритет на производителността и ефективността – и това без да се вземат предвид всички други функции за управление на проекти и задачи, които инструментът предлага.

Помислете за нова алтернатива на Google Forms и Microsoft Forms и опитайте ClickUp безплатно още днес. ✨