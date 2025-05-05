15-те най-добри алтернативи на Google Forms през 2025 г. (безплатни и платени)

Формулярите са навсякъде – независимо дали събирате обратна връзка от клиенти, търсите потенциални клиенти или управлявате потвърждения за участие в събитие.

И ако някога сте имали нужда да създадете бърз въпросник, вероятно сте се обърнали към Google Forms. Той е безплатен, лесен за използване и се интегрира добре с Google Sheets, което обяснява защо е предпочитан от мнозина.

Но ето проблемът – той не е съвършен. Шаблоните и опциите за дизайн на Google Forms са основни. Платформата също така не разполага с разширени аналитични функции, а ако имате нужда от събиране на данни офлайн или сериозна персонализация, нямате късмет.

Тези ограничения могат да бъдат пречка за бизнеса, който разчита на формуляри за събиране на подробна информация, приемане на плащания или създаване на нещо, което наистина изглежда добре.

Всъщност 80% от маркетолозите предпочитат автоматизирани инструменти за създаване на формуляри за генериране и поддържане на потенциални клиенти. Така че, ако смятате, че Google Forms вече не ви задоволява, имате късмет.

Събрахме най-добрите алтернативи на Google Forms, за да ви помогнем да създадете по-интелигентни и по-ефективни онлайн формуляри – без да се налага да се занимавате с усложнения и без да натоварвате бюджета си.

⏰ 60-секундно резюме Ето 15-те най-добри алтернативи на Google Forms: ClickUp : Най-доброто решение за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и анализ Най-доброто решение за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и анализ Jotform: Най-доброто решение за създаване на формуляри с интегрирана система за плащане Zoho Forms: Най-доброто решение за създаване на формуляри в екосистемата на Zoho Formidable Forms: Най-подходящ за WordPress сайтове с усъвършенствано представяне на данни Typeform: Най-добър за създаване на формуляри за разговор Paperform: Най-подходящ за създаване на маркетингови формуляри, подобни на целеви страници Cognito Forms: Най-подходящ за създаване на формуляри с много изчисления SurveyMonkey: Най-подходящ за създаване на анкети с голям обем данни Formstack: Най-добър за създаване на автоматизирани формуляри за здравеопазване и правни услуги Wufoo: Най-доброто решение за отчитане и анализ на формуляри WPForms: Най-доброто решение за създаване на прости формуляри в WordPress 123FormBuilder: Най-добър за създаване на многоезични формуляри HubSpot Form Builder: Най-добър за генериране на потенциални клиенти от формуляри Ninja Forms: Най-добрият инструмент за създаване на формуляри за WordPress за разработчици Formsite: Най-доброто решение за обработка на формуляри с висока степен на сигурност

Какво да търсите в алтернативата на Google Forms?

Преди да изберете от нашия списък с конкуренти на Google Forms, имайте предвид следните ключови характеристики:

Автоматизирана условна логика : Изберете алтернатива на Google Forms, която динамично показва или скрива въпроси въз основа на предишни отговори за по-персонализирани и ангажиращи анкети. Изберете алтернатива на Google Forms, която динамично показва или скрива въпроси въз основа на предишни отговори за по-персонализирани и ангажиращи анкети.

Персонализирано брандиране и гъвкавост на дизайна: Намерете такава, която ви позволява да добавяте лога, цветове и уникален стил, за да съответства на вашата марка.

Надеждни анализи и отчети: Изберете инструмент, който предлага диаграми, множество формати за експортиране и автоматични анализи, за да опростите анализа на данните.

Няколко интеграции на трети страни: Уверете се, че се свързва с CRM, инструменти за електронна поща и други приложения за безпроблемно споделяне на данни и ефективност на работния процес.

Разширени функции за сигурност и съответствие: Проверете за съответствие с GDPR, криптиране и подробни контроли за достъп, ако работите с чувствителни данни.

👀 Знаете ли, че... Преди да се превърне в самостоятелен продукт, Google Forms беше пуснат като част от пакета Google Docs през 2008 г. С течение на времето той се разви с нови функции и интеграции, като в крайна сметка през 2016 г. се превърна в самостоятелен инструмент, за да подпомага по-добре събирането на данни и сътрудничеството.

15-те най-добри алтернативи на Google Forms

Готови ли сте да намерите идеалния инструмент за създаване на формуляри за вашите нужди? Ето 15-те най-добри алтернативи:

1. ClickUp (най-добър за създаване на персонализирани формуляри, събиране на данни и анализ)

Започнете с ClickUp Forms Създавайте интерактивни и динамични формуляри с ClickUp, използвайки разширени функции.

Безспорно най-добрият избор, ClickUp е наистина приложението, което предлага всичко за работата. То съчетава мощни инструменти за създаване на формуляри с инструменти за продуктивност и сътрудничество, като съхранява цялата ви работа на едно място.

А най-хубавото е, че можете лесно да превърнете събраните отговори в задачи. Независимо дали събирате обратна връзка от служителите, провеждате пазарно проучване или обработвате плащания и фактури, ClickUp Form View улеснява поддържането на всичко организирано и свързано.

Елиминирайте ръчната работа, като автоматизирате целия процес на събиране на данни и възлагане на задачи с ClickUp Automations.

За разлика от Google Forms, ClickUp Forms предлага интелигентни условни отговори, което позволява на вашите формуляри да се адаптират в реално време въз основа на въведените от потребителя данни.

Резултатът? По-иновативно и по-персонализирано преживяване за респондентите. Изцяло новият Forms Hub действа като централен команден център, осигуряващ незабавен достъп и оптимизирано управление на всички ваши формуляри, от доклади за грешки до заявки за кампании.

Можете също така да направите формулярите си по-елегантни с функции като информационни блокове и описания на въпросите, които предоставят ясен контекст и указания на респондентите, като по този начин гарантират точно и ефективно събиране на данни. Има и още! Използвайте AI-базирания анализ на ClickUp Brain , за да превърнете всички тези отговори в практически резултати.

Няма да губите повече време в опити да синтезирате информация от отговорите.

Просто помолете изкуствения интелект на ClickUp да ви помогне да анализирате данните.

Персонализирайте още повече формулярите си, за да ги съобразите с идентичността на вашата марка, чрез персонализирани изображения на корицата, фонове и цветове на бутоните. Освен естетиката, ClickUp също усъвършенства интеграциите си, включително подобрена интеграция с Zapier и възможност за създаване на чат интеграции чрез API на ClickUp, което улеснява безпроблемната автоматизация на работния процес.

Освен това, с над 100 шаблона за автоматизация в ClickUp, можете да оптимизирате събирането и анализа на отговорите, спестявайки време и поддържайки гладкото функциониране на всичко.

Например, можете да автоматизирате маршрутизирането на потенциални клиенти, като незабавно възлагате задачи на вашите екипи по продажби и маркетинг. Това поддържа отговорите във формулярите организирани и гарантира навременни последващи действия, което ви помага да превърнете повече потенциални клиенти в реални клиенти. Можете дори да настроите автоматизирани имейли и известия, за да не пропуснете нито един отговор!

А най-хубавото? Можете да синхронизирате всичко с ClickUp CRM, като поддържате данните за вашите клиенти актуални и достъпни в цялата платформа. С цялата информация на едно място, създаването на формуляри, които събират правилните данни и водят до по-добри решения, е по-лесно от всякога. Нямате време? Няма проблем! Разгледайте библиотеката с шаблони и изберете готов формуляр, който отговаря на вашите нужди.

Ето нашите най-добри предложения!

Получете безплатен шаблон Събирайте обратна връзка за минути, като персонализирате шаблона на ClickUp Feedback Form според вашите нужди.

Ако искате да създадете формуляр за обратна връзка за вашите потребители, клиенти или служители, започнете с шаблона за обратна връзка на ClickUp. Този напълно персонализируем шаблон е отличен за проектиране на анкети, свързани с марката, събиране на значими данни и анализиране на тях за вземане на решения относно продуктите и тенденциите.

Ако обаче искате нещо по-опростено, разгледайте шаблона за формуляри на ClickUp. Той включва персонализирани полета, които ви позволяват да създавате всякакъв вид формуляри или анкети, с които можете да събирате точно и сигурно отговори и да спазвате нормативните изисквания и индустриалните стандарти.

Предимства на ClickUp

Персонализирайте полетата във формулярите с ClickUp Custom Fields, за да събирате нужните данни.

Превърнете отговорите от формулярите в задачи в ClickUp, за да ги проследявате, управлявате и разпределяте лесно.

Създавайте формуляри бързо с помощта на шаблоните за формуляри на ClickUp за анкети и заявки.

Анализирайте данни в реално време с ClickUp Dashboards и персонализирани изгледи като Списък, Календар или Табло.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с персонализирани тригери и действия за автоматизация, за да спестите време.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Google Sheets, Slack и Zapier.

Ограничения на ClickUp

Лека крива на обучение за нови потребители

Някои функции не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Отзиви и оценки за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Clickup Forms ни позволява да препращаме заявки от един екип към друг по лесен начин. Вписванията във формуляра се превръщат в задачи и можем да следим всички тези заявки на табло, за да информираме заинтересованите страни и мениджърите на екипите за напредъка, препятствията или зависимостите. Това позволява на всички участници да имат видимост и гарантира, че задачите се изпълняват възможно най-бързо.

Clickup Forms ни позволява да препращаме заявки от един екип към друг по лесен начин. Вписванията във формуляра се превръщат в задачи и можем да следим всички тези заявки на табло, за да информираме заинтересованите страни и мениджърите на екипи за напредъка, пречките или зависимостите. Това позволява на всички участници да имат видимост и гарантира, че задачите се изпълняват възможно най-бързо.

2. Jotform (най-добър за създаване на формуляри с интегрирани плащания)

чрез Jotform

Jotform ви позволява лесно да създавате усъвършенствани формуляри с над 10 000 шаблона и дълбока персонализация — без да се налага да се учите дълго, за разлика от повечето други усъвършенствани инструменти за създаване на формуляри.

Неговият конструктор с функция „плъзгане и пускане“ поддържа автоматизация на работния процес, условна логика, многоезични формуляри и подробни анализи.

Можете също да вграждате PDF файлове, да събирате подписи чрез DocuSign и да персонализирате потоците на плащания. С Smart Payments Forms можете да разделяте плащания, да настройвате разсрочени плащания и да прилагате условна логика – редки предимства в други форми за създаване на формуляри.

Най-добрите функции на Jotform

Използвайте над 100 теми, за да създавате персонализирани формуляри за плащане, анкети и др.

Автоматизирайте задачи като генериране на фактури, отчети, напомняния по имейл и автоматични отговори.

Приемайте плащания чрез 32 портала, ACH, кредитни/дебитни карти и електронни чекове.

Събирайте данни офлайн с Jotform Mobile Forms

Превеждайте формуляри на над 130 езика за глобален обхват

Интегрирайте с над 150 инструмента, включително CRM системи като HubSpot и имейл услуги като Mailchimp.

Ограничения на Jotform

Минимален брой формуляри в безплатната версия

Автоматизациите са доста основни

Цени на Jotform

Starter: Безплатен

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jotform

С голяма група доброволци, които продават реклами за театрални афиши, Jotform промени драстично нашия работен процес. Толкова е лесно да съберем цялата информация на едно място. Информация за рекламите, плащания – всичко в един прост и лесен за използване формуляр. Няма повече хартиени формуляри и проследяване на различни форми на плащане. Няма повече пропуснати реклами, защото някой не е попълнил документите правилно.

С голяма група доброволци, които продават реклами за театрални афиши, Jotform промени драстично нашия работен процес. Толкова е лесно да съберем цялата информация на едно място. Информация за рекламите, плащания – всичко в един прост и лесен за ползване формуляр. Няма повече хартиени формуляри и проследяване на различни форми на плащане. Няма повече пропуснати реклами, защото някой не е попълнил документите правилно.

💡 Професионален съвет: Преминавате от Google Forms или Microsoft Forms към Jotform? Можете безпроблемно да мигрирате всичките си съществуващи формуляри, без да загубите никакви данни!

3. Zoho Forms (най-подходящ за създаване на формуляри в екосистемата на Zoho)

чрез Zoho За ms

Всеобхватният бизнес пакет на Zoho го прави предпочитан избор за много компании, а Zoho Forms се вписва идеално в него. Той предлага редактор с функция „плъзгане и пускане“ с над 30 типа полета, условна логика за динамични формуляри и автоматизация за улавяне на потенциални клиенти, изпращане на известия и събиране на данни.

Интегрирани с приложенията на Zoho (CRM, Books, Projects), всички подадени формуляри се синхронизират без допълнителни конектори, като автоматизират задачи като фактуриране, отговори по имейл и актуализации на проекти.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Вградете формуляри в уебсайтове и социални медии

Разпределяйте задачи, определяйте роли и проследявайте напредъка

Приемайте плащания директно чрез формуляри

Получете информация с вградените аналитични инструменти

Гарантирайте сигурността с усъвършенствана защита на данните

Достъп и изпращане на формуляри офлайн чрез мобилното приложение

Ограничения на Zoho Forms

Ограничени възможности за персонализиране

Липсват AI функции

Потребителският интерфейс на мобилното приложение не е много интуитивен.

Цени на Zoho Forms

Всички планове се фактурират ежегодно.

Безплатно завинаги

Основен: 10 $/месец

Стандартен: 25 $/месец

Професионална версия: 50 $/месец

Премиум: 90 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms

Понастоящем Zohoform позволява интеграция само с други продукти на Zoho, като Zoho CRM. Това означава, че ако търсите по-разнообразна гама от интеграции с други популярни инструменти, може да се окажете ограничени. Много е важно да обмислите конкретните си нужди и да се уверите, че Zoho Form отговаря на желаните от вас възможности за интеграция, преди да се ангажирате с платформата.

Понастоящем Zohoform позволява интеграция само с други продукти на Zoho, като Zoho CRM. Това означава, че ако търсите по-разнообразна гама от интеграции с други популярни инструменти, може да се окажете ограничени. Много е важно да обмислите конкретните си нужди и да се уверите, че Zoho Form отговаря на желаните от вас възможности за интеграция, преди да се ангажирате с платформата.

4. Formidable Forms (най-подходящ за WordPress сайтове с усъвършенствано представяне на данни)

чрез Formidable Forms

Ако имате нужда да управлявате и показвате данни директно на вашия WordPress сайт – било то за обяви за работа, обяви за недвижими имоти или директории – Formidable Forms е подходящият избор за вас.

Функцията „Изгледи“ ви позволява да събирате попълнени формуляри и да ги показвате незабавно в персонализирани формати като таблици, календари или интерактивни списъци – без да е необходимо кодиране. Можете бързо да създавате сложни, базирани на данни приложения с над 200 шаблона, инструменти за автоматизация и безпроблемна интеграция.

Най-добрите функции на Formidable Forms

Създавайте и оформяйте формуляри с редактор с функция „плъзгане и пускане“

Показване на подадените формуляри като персонализирани изгледи на интерфейса

Разделете дългите формуляри на многостранични секции с автоматично запазване на отговорите.

Автоматизирайте достъпността на формулярите с насрочени дати за отваряне/затваряне

Защитете формулярите с вградени инструменти за предотвратяване на спам

Генерирайте PDF файлове за фактури, сертификати и др.

Ограничения на Formidable Forms

Стръмна крива на обучение, особено по отношение на стилизирането и изгледите

Нестабилен интерфейс поради големия брой полета и условия

Цени на Formidable Forms

Всички изброени по-долу цени са без отстъпки и се фактурират ежегодно.

Основен: 79 $/година

Плюс: 199 $/година

Бизнес: 399 $/година

Elite: 599 $/година

Оценки и рецензии за Formidable Forms

G2: 4. 8/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

💡 Професионален съвет: Не се задоволявайте с универсален формуляр – провеждайте A/B тестове, за да сравните различни оформления, подредби на полетата и дизайни. Тествайте варианти като едноколонен срещу многоколонен формат, ленти за напредък за многоетапни формуляри или различни разположения на бутони за призив за действие, за да видите коя версия води до по-високи проценти на попълване. Малки промени могат да окажат значително влияние върху ангажираността на потребителите и конверсиите!

5. Typeform (най-подходящ за създаване на формуляри за разговор)

чрез Typeform

Анкетите са от съществено значение за обратната връзка, но могат да бъдат и досадни. Typeform решава този проблем, като превръща формулярите в увлекателни, подобни на чат преживявания.

Вместо да претоварва потребителите с цяла страница въпросник като Google Forms, Typeform задава по един въпрос наведнъж, създавайки плавен, интерактивен поток. Освен това позволява на потребителите да създават неограничен брой формуляри дори и при безплатния план.

С разклоняваща се логика и персонализирани последващи действия, тя прилича повече на разговор, отколкото на анкета – идеална за квалифициране на потенциални клиенти, обратна връзка от клиенти или тестове, при които процентът на завършени анкети е от значение.

Най-добрите функции на Typeform

Използвайте над 28 типа въпроси с логика за прескачане и разклоняване.

Вградете формуляри в уебсайтове или ги споделяйте в социалните медии

Приемайте плащания чрез интеграции с PayPal и Stripe

Проследявайте отговорите с уникални идентификатори за по-добри анализи.

Генерирайте подробни отчети за процента на попълване и моделите

Свържете се с над 120 приложения на трети страни, като Calendly и Slack.

Ограничения на Typeform

Твърде многото опции за дизайн могат да бъдат объркващи.

Не е най-подходящият инструмент за генериране на потенциални клиенти

Скъп за малките и средните предприятия

Цени на Typeform

Основни планове:

Безплатно завинаги

Основен: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Планове за растеж:

Growth Essentials: 199 $/месец

Growth Pro: 349 $/месец

Growth Custom: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

G2: 4. 5/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (850+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform

Намерих го за отличен за получаване на обратна връзка за дизайнерски решения, той ми позволи да събера мненията на много потребители и да ги организирам по начин, който ми даде възможност да преценя подхода си по отношение на приоритизирането на функциите и отговарянето на загриженостите. Намирах за разочароващо понякога да се сблъсквам с платени стени, но това не беше неочаквано за платена услуга

Намерих го за отличен за получаване на обратна връзка за дизайнерски решения, той ми позволи да събера мненията на много потребители и да ги организирам по начин, който ми позволи да преценя подхода си по отношение на приоритизирането на функциите и отговарянето на загриженостите. Намирах за разочароващо понякога да се сблъсквам с платени стени, но това не беше неочаквано за платена услуга

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

6. Paperform (най-подходящ за създаване на маркетингови формуляри, подобни на целеви страници)

чрез Paperform

Някои маркетинг екипи не просто създават формуляри, а проектират пълноценни целеви страници. Как? С инструменти като Paperform.

Тази алтернатива на Google Forms е идеална за създаване на визуално привлекателни, ориентирани към конверсия формуляри , които приличат повече на професионални уеб страници. За разлика от строгите инструменти за създаване на формуляри, Paperform ви позволява да подреждате съдържанието свободно, като комбинирате въпроси, изображения, видеоклипове и текст, както при редактирането на документ.

Ето защо екипите го използват за пускане на продукти, приложения и проучвания на марката.

Най-добрите функции на Paperform

Създавайте уеб формуляри, целеви страници и тестове с над 700 оформления и над 500 шаблона.

Персонализирайте формулярите с изображения, видеоклипове, заглавия и богат текст.

Събирайте данни за посетителите за PPC реклами и целеви кампании

Създавайте продуктови каталози с опции за поръчка и плащане

Вградете формуляри в уебсайтове с персонализиран CSS

Интегрирайте с над 2000 инструмента като Slack, Asana и Dropbox.

Ограничения на Paperform

Ограничени PDF функции и липса на PDF сканиране

Стръмна крива на обучение за разширените функции

Няма безплатна версия

Цени на Paperform

Essentials: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Бизнес: 129 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Paperform

G2: 4,5/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Paperform

Доволен съм от резултатите, които постигнах с Paperform; може би единственото нещо, което ми се иска да променя, е, че кривата на обучение беше малко по-дълга, отколкото когато използвах Typeform, и че не мога да намеря как да архивирам, вместо да изтривам формуляри. В крайна сметка създадох папка.

Доволен съм от резултатите, които постигнах с Paperform; може би единственото нещо, което бих посочил, е, че процесът на обучение беше малко по-дълъг, отколкото когато използвах Typeform, и че не мога да намеря начин да архивирам формулярите, вместо да ги изтривам. В крайна сметка създадох папка.

7. Cognito Forms (най-подходящ за създаване на формуляри с много изчисления)

чрез Cognito Forms

Cognito Forms е умен избор, ако вашата компания се занимава с комплексни изчисления. Този усъвършенстван инструмент за създаване на формуляри може да се справи с ценообразуване в реално време, изчисления на данъци и персонализирани формули – идеален за подробни формуляри за поръчки, фактури и финансови приложения.

Мощният му изчислителен механизъм автоматизира сложни математически операции, прилага данъчни ставки или отстъпки и дори вмъква резултатите в персонализирани PDF файлове. Той включва също автоматизация на работния процес, сигурно събиране на плащания и гъвкав конструктор с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Персонализирайте шрифтове, стилове на въвеждане и цветове с редактора с функция „плъзгане и пускане“.

Използвайте над 17 типа въпроси, включително полета за цени и валути.

Автоматизирайте изчисленията с вградения формулен двигател

Приложете условна логика, за да покажете само релевантните полета.

Достъп до над 150 шаблона за различни типове формуляри

Събирайте плащания чрез Square или PayPal

Ограничения на Cognito Forms

Ограничени възможности за дизайн и форматиране

По-малко директни интеграции

Цени на Cognito Forms

Индивидуален: Безплатен завинаги

Pro: 19 $/месец

Екип: 39 $/месец

Enterprise: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2: 4. 5/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 130 рецензии)

Cognito Forms е добре разработена платформа, която ви предоставя гъвкавостта, възможностите за персонализиране и условната логика, необходими за създаване на формуляри, които ще изпълняват почти всичко, от което бихте могли да се нуждаете или да си представите. Workflow ви позволява да автоматизирате конкретни функции. Ролите ви позволяват да определяте кои полета да са видими, задължителни или скрити за конкретни лица. Проучих много различни платформи, преди да се спра на Cognito Forms. Тя наистина направи нашия процес много по-ефективен.

Cognito Forms е добре разработена платформа, която ви предоставя гъвкавостта, възможностите за персонализиране и условната логика, необходими за създаване на формуляри, които ще изпълняват почти всичко, от което бихте могли да се нуждаете или да си представите. Workflow ви позволява да автоматизирате конкретни функции. Ролите ви позволяват да определяте кои полета да са видими, задължителни или скрити за конкретни лица. Проучих много различни платформи, преди да се спра на Cognito Forms. Тя наистина направи нашия процес много по-ефективен.

8. SurveyMonkey (най-подходящ за създаване на анкети с голям обем данни)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey предлага много по-мощна платформа от Google Forms, особено за професионални проучвания и анализ на данни.

Разширените възможности за персонализиране и анализи го правят идеален за всичко – от проучвания на пазара до анкети за удовлетвореността на служителите.

Освен това, неговата банка с над 2000 въпроса, написани от експерти и предварително тествани, ви помага да задавате правилните въпроси с интелигентни предложения, съобразени с вашите цели.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Използвайте над 15 типа въпроси, за да създадете целеви анкети.

Повишете точността с условно разклоняване и логика за прескачане

Вградете анкети в имейли, за да увеличите процента на отговорите

Анализирайте данни с WordCloud и Sentiment Analysis

Експортирайте резултатите във формати CSV, XLS, PDF, PPT и SPS.

Ограничения на SurveyMonkey

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация.

Разширените функции и подробните анализи са достъпни само в плановете от висок клас.

Цени на SurveyMonkey

Основни: Безплатни

Premier Annual: 1428 долара/година

Advantage Annual: 468 $/година

Стандартен месечен план: 99 $/месец

Предимство за екипа: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Team Premier: 75 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2: 4. 4/5 (22 900+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 10 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за SurveyMonkey

Не съм експерт по данни, но това ми позволява да защитя и използвам данни. Харесва ми, че има база с предложени отговори, които са стандартни за бранша. Тъй като не съм истински гуру по данни, мисля, че е лесно да се интерпретират погрешно резултатите ми! Освен това е малко скъпо да добавяш колеги и да получаваш допълнителни функции за „олекотен” потребител.

Не съм експерт по данни, но това ми позволява да защитя и използвам данни. Харесва ми, че има база с предложени отговори, които са стандартни за бранша. Тъй като не съм истински гуру по данни, мисля, че е лесно да се интерпретират погрешно резултатите ми! Освен това е малко скъпо да добавяш колеги и да получаваш допълнителни функции за „олекотен” потребител.

➡️ Прочетете също: Как да създадете анкета в Google Forms

9. Formstack (най-подходящ за създаване на автоматизирани формуляри за здравеопазване и правни формуляри)

чрез Formstack

Formstack не е просто инструмент за създаване на формуляри – това е пълноценна платформа за продуктивност на работното място, широко използвана в здравеопазването, правната и финансовата индустрия.

Освен създаването на формуляри, той генерира персонализирани файлове от подадените формуляри, включително договори, предложения и споразумения. Инструментът поддържа и условно съдържание, динамични полета и електронни подписи, като отговаря на строгите стандарти за съответствие HIPAA и SOC 2.

Най-добрите функции на Formstack

Драг-енд-дроп конструктор с над 300 персонализируеми шаблона

Импортирайте формуляри от други платформи с помощта на Form Importer

Блокирайте спама с невидимо reCAPTCHA

Защитете данните си с SSL криптиране, GDPR и HIPAA съответствие.

Получавайте информация с анализи в реално време

Автоматизирайте работните процеси чрез маршрутизиране на данни и интегриране с над 260 приложения.

Ограничения на Formstack

Ограничени опции за шрифтове и форматиране

Потребителският интерфейс може да е бъгав и да предизвиква объркване.

Не може да експортира данни в различни формати

Цени на Formstack

Forms: 99 $/месец

Пакет: 299 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Formstack

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4/5 (над 100 отзива)

10. Wufoo (Най-доброто за отчитане и анализ на формуляри)

чрез Wufoo

Ако вашата компания разчита на подробни визуални отчети и табла, Wufoo улеснява анализа на данните.

Той създава персонализирани отчети с актуализации в реално време, пивотни таблици, динамични диаграми и кръстосани таблици – без да са необходими допълнителни инструменти. Можете също да автоматизирате споделянето на отчети и да настроите табла, които се актуализират при постъпване на нови данни.

Най-добрите функции на Wufoo

Изберете от над 400 шаблона за формуляри или създайте свой собствен с Theme Designer.

Позволете на респондентите да качват файлове директно чрез формулярите

Защитете данните с 256-битово SSL криптиране

Създавайте персонализирани отчети с автоматично актуализиращи се табла и анализирайте формуляри с вградени аналитични функции.

Задайте ограничения за затваряне на формулярите след достигане на максималния брой отговори или изтичане на крайния срок.

Свържете се с над 2000 приложения, включително платежни портали като PayPal.

Ограничения на Wufoo

Интерфейсът изглежда остарял и може да не е удобен за ползване.

Опциите за джаджи са основни в сравнение с други инструменти.

Не поддържа офлайн формуляри.

Цени на Wufoo

Стартово ниво: 22 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Разширено: 99 $/месец

Ultimate: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Wufoo

G2: 4. 2/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

💡 Интересен факт: SurveyMonkey придоби Wufoo през 2011 г. Оттогава Wufoo е възприела най-високото ниво на сигурност на SurveyMonkey и сега се интегрира директно с платформата, което ви позволява да управлявате записите в Wufoo от вашия акаунт в SurveyMonkey.

11. WPForms (Най-доброто решение за създаване на прости формуляри в WordPress)

чрез WPForms

WPForms е предпочитан избор за собствениците на WordPress сайтове и е лесен за използване инструмент за създаване на формуляри, който се интегрира безпроблемно с WordPress плъгините.

Той е силно персонализируем и сигурен, като позволява на потребителите да създават ексклузивни формуляри, ограничени във времето подавания или защитено съдържание – идеално за заявления за членство, специални оферти или регистрации с ограничено време.

Това, което отличава WPForms, е неговият надежден контрол на достъпа. Можете да защитите формулярите с парола, да зададете ограничения за ролите на потребителите, да ограничите подаването на формуляри, да планирате наличността или дори да предоставите достъп само на потребители, които са закупили или разгледали конкретно съдържание.

Най-добрите функции на WPForms

Подобрете формулярите с добавки като „Проучвания и анкети“ и „Страници с формуляри“.

Персонализирайте полетата във формулярите с помощта на AI-базиран инструмент за създаване на формуляри.

Ограничете достъпа с помощта на добавката Form Locker.

Създавайте формуляри мигновено с над 2000 безплатни шаблона

Блокирайте спама с Captcha и Google reCAPTCHA

Свържете се с над 7000 приложения чрез вградени интеграции и Zapier.

Ограничения на WPForms

Персонализирането изисква познания по CSS.

Разширени функции и интеграции са налични в плановете от висок клас.

Скъп в сравнение с други инструменти

Цени на WPForms

Основен: 99 $/месец

Плюс: 199 $/месец

Pro: 399 $/месец

Elite: 599 $/месец

Оценки и рецензии за WPForms

G2: 4. 7/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (20+ отзива)

Всички данни остават при вас (особено важно, ако събирате информация, която не искате да споделяте с Google или други услуги). Хората могат да отговарят, без да се налага да влизат в профила си или да използват акаунт на трета страна (Google Forms изисква акаунт в Google). Лесен за използване след леко запознаване.

Всички данни остават при вас (особено важно, ако събирате информация, която не искате да споделяте с Google или други услуги). Хората могат да отговарят, без да се налага да влизат в профила си или да използват акаунт на трета страна (Google Forms изисква акаунт в Google). Лесен за използване след леко запознаване.

12. 123FormBuilder (най-подходящ за създаване на многоезични формуляри)

чрез 123FormBuilder

Когато вашата компания обслужва глобална аудитория, вашите формуляри трябва да се адаптират към различни езици. 123FormBuilder опростява това, като автоматично открива местоположението на потребителя и показва формулярите на предпочитания от него език. Той също така стандартизира отговорите на различни езици, като запазва правилата, форматирането и изчисленията.

Тази интуитивна и достъпна платформа се усвоява лесно. Тя ви позволява да премествате елементи с плъзгане и пускане, да променяте настройките и да публикувате формуляри за минути.

Най-добрите функции на 123FormBuilder

Автоматично откриване на местоположението на потребителя, за да се показват формулярите на правилния език

Стандартизирайте форматите на отговорите, независимо от езика на подаване

Използвайте условна логика, за да показвате или скривате полета динамично.

Създавайте офлайн формуляри и синхронизирайте данните, когато се върнете онлайн.

Защитете данните с CAPTCHA и SSL криптиране

Достъп до над 2000 шаблона за различни индустрии и случаи на употреба

Ограничения на 123FormBuilder

Оформлението на мобилното приложение може да не е удобно за ползване.

Ограничени възможности за персонализиране на формулярите

Интерфейсът може да бъде бъгав.

Цени на 123FormBuilder

Основни: Безплатни

Gold: 37 $/месец

Платина: 49 $/месец

Diamond: 99 $/месец

Enterprise: 225 $/месец

123FormBuilder оценки и рецензии

G2: 4. 5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (170+ отзива)

13. HubSpot Form Builder (най-добър за генериране на потенциални клиенти от формуляри)

чрез HubSpot Form Builder

HubSpot Form Builder е ключов елемент в пакета за маркетинг и продажби на HubSpot и е предназначен за генериране на потенциални клиенти. Той автоматично препраща потенциалните клиенти към екипите по продажбите, което позволява персонализирано проследяване въз основа на отговорите.

Как? Чрез директна синхронизация с HubSpot CRM, той актуализира данните за контакт и оценява потенциалните клиенти незабавно. Освен това, неговата функция за прогресивно профилиране запомня повтарящите се посетители и задава нови въпроси, вместо да повтаря старите – нещо, което липсва в Google Forms.

Най-добрите функции на HubSpot Form Builder

Синхронизира подадените данни с HubSpot CRM, за да проследява и управлява потенциалните клиенти.

Използва прогресивно профилиране, за да събира нови данни от повтарящи се потребители.

Автоматизира персонализирани имейли и работни процеси след подаване на формуляра

Включва скрити полета за събиране на данни за кампании и източници на потенциални клиенти.

Вгражда формуляри във всеки уебсайт с вградени функции за проследяване и анализи.

Интегрира се с над 1000 приложения в екосистемата на HubSpot за сегментиране и поддържане.

Ограничения на HubSpot Form Builder

Не можете да закупите само абонамент за платформата за формуляри.

Ограничени функции за отчитане

Трудна крива на обучение за начинаещи

Цени на HubSpot Form Builder

Формулярният конструктор е безплатен като част от HubSpot CRM и неговия Marketing Hub; той не може да бъде закупен като самостоятелен продукт.

Оценки и рецензии за HubSpot Form Builder

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

🧠 Интересен факт: Формулярите с няколко стъпки могат да повишат процента на попълване с до 46%, тъй като потребителите ги намират за по-лесни за попълване от дългите формуляри на една страница!

14. Ninja Forms (Най-добрият инструмент за създаване на формуляри за WordPress за разработчици)

чрез Ninja Forms

Макар Ninja Forms да е фаворит сред собствениците на WordPress сайтове, той наистина блести за разработчиците, които се нуждаят от персонализация и усъвършенствани взаимодействия с потребителите.

Освен стандартните функции като условна логика, опции за плащане, качване на файлове и изчисления, Ninja Forms предоставя дълбок достъп до API с филтри и куки, което позволява напълно персонализирани формуляри.

Разработчиците могат също да създават персонализирани работни процеси за обработка, без да пишат сложни скриптове за бекенд, което улеснява маршрутизирането на данни, прилагането на условна логика и свързването с услуги на трети страни.

Най-добрите функции на Ninja Forms

Редактор с функция „плъзгане и пускане“ за прости формуляри за контакт, поръчка или плащане

Експортирайте и импортирайте данни от формуляри като Excel, PDF или Google Sheets.

Предотвратявайте спама с ReCaptcha и персонализирани полета за въпроси и отговори

Пълен достъп до WordPress API за разширена персонализация на формулярите

Интегрира се с Trello, Slack и други инструменти на трети страни.

Започнете бързо с 16 готови шаблона

Ограничения на Ninja Forms

Някои потребители може да сметнат платените версии за скъпи.

Без безплатни добавки

Цени на Ninja Forms

Основно: Безплатно

Плюс: 99 $/година

Pro: 199 $/година

Elite: 499 $/година

Оценки и рецензии за Ninja Forms

Недостатъчно отзиви

Недостатъчно отзиви

15. Formsite (най-подходящ за обработка на формуляри с висока степен на сигурност)

чрез Formsite

Нито един онлайн инструмент за създаване на формуляри в нашия списък не дава толкова голямо предимство на сигурността, колкото Formsite.

Шифроването на ниво поле позволява на потребителите да защитят конкретни полета във формуляра, като запазват сигурността на чувствителни данни, като номера на социална осигуровка или медицински данни, докато други полета остават достъпни. Допълнителните функции за сигурност включват 256-битово SSL шифроване, контрол на достъпа въз основа на роли и опции за местоположение на данните, което гарантира поверителност и съответствие с комплексни регулации.

Най-добрите функции на Formsite

Персонализирайте формулярите с лога и дизайни, които съответстват на вашата марка.

Вградете формуляри във всяка страница с прост код за копиране и поставяне

Шифровайте формуляри и анкети с помощта на QR кодове и 2D баркодове

Създавайте формуляри за поръчки с автоматично ценообразуване и множество опции за плащане

Визуализирайте резултатите в различни формати за лесен анализ.

Интегрирайте с инструменти на трети страни като Salesforce и други чрез Zapier.

Ограничения на Formsite

Ограничени възможности за персонализиране

Интерфейсът може да бъде малко объркващ.

Цени на Formsite

Лично: 24,95 $/месец

Професионална версия: 39,95 $/месец

Бизнес: 69,95 $/месец

Business +: 99,95 $/месец

Enterprise: 249,95 $/месец

Оценки и рецензии за Formsite

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

Кажете сбогом на скучните формуляри с най-добрите алтернативи на Google Forms!

Разширените и интерактивни формуляри могат да ви помогнат да събирате по-добри данни, да ангажирате потребителите и да вземате по-интелигентни решения. Въпреки че има много добри безплатни алтернативи на Google Forms, подходящата за вас зависи от вашите нужди.

Но ако ни попитате, ClickUp може да се справи с всякакви изисквания, които му поставите. С функции като персонализирани полета, автоматизация на формуляри, безпроблемна интеграция и отчети в реално време, това е мощен инструмент за управление на формуляри и проекти на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp сега и започнете да създавате формуляри още днес – безплатно!