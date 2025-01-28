10 софтуерни инструмента за проучвания сред служителите за HR екипи през 2025 г.

Инструментите за проучвания са чудесен начин да съберете информация и наблюдения за културата на работното място, нетния коефициент на препоръчване на служителите и общата удовлетвореност на служителите. Проучванията също помагат на отделите по човешки ресурси да идентифицират тенденции и да разберат настроенията на служителите, за да подобрят културата на компанията.

Тези инструменти за проучвания ви позволяват да събирате систематично обратна връзка от служителите и да получите ценна информация за удовлетвореността им от работата.

Като лидер в областта на човешките ресурси, посветен на персонализираните преживявания, вземането на решения въз основа на данни и насърчаването на честна обратна връзка, как избирате най-добрия инструмент за проучване на служителите сред най-добре класираните софтуери за проучвания на HR и служители?

За да ви помогнем да вземете информирано решение, съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за проучване на служителите, които ще ви бъдат полезни през 2024 г., заедно с техните характеристики, цени, недостатъци и класиране.

Какво трябва да търсите в софтуера за проучвания сред служителите?

За да сте сигурни, че избирате подходящия инструмент за проучване на служителите, имайте предвид следните функции:

Множество типове въпроси: Най-добрите инструменти за проучвания сред служителите ви позволяват да избирате въпроси от типа с множествен избор, рейтингова скала, матрични въпроси, отворени въпроси и въпроси с условна логика.

Шаблони за проучвания: Софтуерът за проучвания сред служителите трябва да разполага с предварително създадени Софтуерът за проучвания сред служителите трябва да разполага с предварително създадени шаблони за въпросници с въпроси, насочени към събиране на информация от вашите служители, с персонализирани оформления на въпросите, опции за отговор и инструкции, които насърчават честна обратна връзка.

Интеграции : Каква е ползата от инструмент за проучване на служителите, ако той не се интегрира с вашия : Каква е ползата от инструмент за проучване на служителите, ако той не се интегрира с вашия софтуер за човешки ресурси и каналите за комуникация на работното място? Изберете инструмент за проучване на ангажираността, който ви позволява да създавате, изпълнявате и измервате ефективността на проучването на служителите от един единствен табло, вместо да превключвате между няколко платформи.

Удобен интерфейс: Удобният интерфейс е от решаващо значение при избора на всеки инструмент, особено на софтуер за проучвания сред служителите. Софтуер, който е лесен за научаване, използване и навигация, ще ви помогне да постигнете целите си в проучванията за ангажираност по-ефективно.

Събирайте полезни данни: Изберете инструменти за проучвания с функции за анализ и отчитане. Данните от проучванията ще ви помогнат да идентифицирате области за подобрение и да вземете информирани решения.

Канали за разпространение: Трябва да можете да изпращате анкетата за събиране на данни за служителите чрез различни канали за разпространение, включително имейл, уеб платформа, достъпна чрез мобилно приложение, и дори да планирате напомняния и да проследявате процента на отговорилите.

Ето 10-те най-добри инструмента за проучвания сред служителите, с които можете да създавате проучвания, да ги разпространявате, да събирате обратна връзка от тях и да анализирате данните от обратната връзка от проучванията сред служителите.

1. ClickUp

Създавайте по-интелигентни проучвания в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

ClickUp е лесна за начинаещи и силно персонализирана платформа за провеждане на проучвания сред служителите. Този всеобхватен инструмент за управление на проекти е подходящ за всеки отдел в дадена организация, но е абсолютен фаворит на екипите по човешки ресурси.

Той осигурява оптимизиран работен процес за проучвания, който ви позволява да събирате и анализирате цялостна обратна връзка от служителите, да изпращате годишни проучвания, да измервате удовлетвореността и да разберете по-добре корпоративната култура.

Създавайте и управлявайте HR задачи, проекти и работни процеси – от наемането до въвеждането в работата, оценката на представянето и удовлетвореността на служителите. Инструментите за картографиране на процеси на ClickUp ви позволяват да добавяте логически преходи, условни полета и задължителни полета във вашите формуляри.

Персонализирайте съществуващите шаблони на ClickUp или създайте свои собствени формуляри с различни въпроси за проучвания, като текст, число, падащо меню, отметка, оценка и др., за да създадете идеалната HR система с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Можете да разпращате анкетите за служителите си по имейл, чрез линк или вграден код и да събирате обратна връзка от служителите в реално време. Преглеждайте и анализирайте данните от формулярите в ClickUp или ги експортирайте в други инструменти, включително Google Sheets, Excel или PDF.

Разработете идеалната система за проследяване на ангажираността на служителите с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Можете да разпращате анкетите за служителите си по имейл, чрез линк или вграден код и да събирате обратна връзка от служителите в реално време. Преглеждайте и анализирайте данните от формулярите в ClickUp или ги експортирайте в други инструменти, включително Google Sheets, Excel или PDF.

Основни функции на ClickUp

Използвайте шаблони за обратна връзка от служителите , за да събирате обратна връзка относно управлението, корпоративната култура, заплатите, бонусите и работната среда.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да събирате и управлявате обратната връзка от вашите служители.

Използвайте шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp като отправна точка, надградете анкетите за обратна връзка от служители и използвайте изгледа на таблото на ClickUp , за да структурирате въпросите в лесен за разбиране и четене формат.

Автоматизирайте разпространението на анкетите, анализа на резултатите и създаването на формуляри с помощта на опциите за автоматизация на ClickUp

Управлявайте проекти, проследявайте задачи, споделяйте документи и улеснявайте междуфункционалната работа в екип и сътрудничеството – всичко това в инструмента за управление на проекти на ClickUp. Няма повече преминаване от едно приложение в друго, няма повече информационни черни дупки. С ClickUp обединете всичко безпроблемно и се съсредоточете върху по-бързото изпълнение на задачите.

Използвайте ClickUp Brain като ваш творчески помощник, за да генерирате идеи за проучвания, да направите въпросите в проучванията лесни за разбиране и да добавите транскрипция на глас и видео. Консолидирайте резултатите от проучванията, за да извлечете заключения с помощта на изкуствен интелект.

Ограничения на ClickUp

За начинаещите потребители има период на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. TINYpulse

чрез TINYpulse

TINYpulse е облачен инструмент за проучвания сред служителите, който предоставя персонализирани, приложими в практиката данни за ангажираността на служителите, обратна връзка и възможности за наставничество, за да ви помогне да внесете промени в организационната си култура въз основа на данни.

Използвайки научно обосновани процеси, разработени от експерти, и усъвършенствана визуализация за откриване на възможности, можете да определите областите, които се нуждаят от подобрение, преди те да се превърнат в проблем.

Най-добрите функции на TINYpulse

Над 300 научно обосновани въпроса и предварително създадени шаблони, като проучването за Net Promoter Score (eNPS) на служителите, за да подобрите ангажираността на служителите.

Събирайте 100% анонимни отговори от анкетите с възможност за лично обръщане за разяснения.

Открийте полезни идеи и препоръки и използвайте данните, за да проследявате и докладвате признанието на служителите.

Ограничения на TINYpulse

Интеграцията с друг софтуер изисква ръчна работа.

Ограничени възможности за персонализиране на проучването и брандиране

Цени на TINYpulse

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TINYpulse

G2: 4,4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

3. SurveyLab

чрез SurveyLab

SurveyLab ви позволява да достигнете до вашата аудитория на различни устройства с помощта на своето многоканално преживяване.

Изпращайте анкети и събирайте обратна връзка от служителите чрез URL връзки, покани по имейл/SMS, изскачащи прозорци, QR кодове, уиджети на уебсайтове, 360-градусова обратна връзка или чрез специално мобилно приложение.

Създавайте анкети на различни езици, добавяйте логика и персонализирани променливи за резултатите от анкетите и респондентите и интегрирайте резултатите от анкетите с платформи като Zapier, MailChimp и Google Analytics.

Достигнете до разнообразна група от над 100 милиона респонденти в 150 държави с онлайн панела на SurveyLabs. Служителите могат да подават анонимни отговори без да инсталират софтуер, а вие можете да провеждате проучвания за ангажираността без ограничения в броя на въпросите или отговорите.

Най-добрите функции на SurveyLab

Създавайте анкети за служители с помощта на интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ и над 200 шаблона.

Персонализирайте инструментите за проучвания въз основа на отговорите с помощта на усъвършенствана логика и опции за разклоняване.

Използвайте отчети и анализи в реално време, за да визуализирате и експортирате данни от проучвания сред служителите.

Ограничения на SurveyLab

Някои потребители са съобщили за проблеми с номерирането на въпросите и скоростта на зареждане на анкетите.

Безплатният план е ограничен до 100 отговора на анкети на месец и 10 въпроса на анкета.

Цени на SurveyLab

Стартово ниво: 49 $ на месец

Разширено: 99 $ на месец

Професионална версия: 249 долара на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за SurveyLab

G2: 4,5/5 (90 рецензии)

Capterra: 4,9/5 звезди (60 отзива)

4. Culture Amp

чрез Culture Amp

Служителите са същността на всяка организация. Проучвания показват, че поддържането на положителна работна среда е сигурен начин за привличане на най-добрите таланти.

Как можете да гарантирате положителна ангажираност на служителите в тези нестабилни и податливи на рецесия времена? Достатъчни ли са бенчмарковете в бранша?

Платформата за ангажираност на служителите „всичко в едно“ на Culture Amp може да улесни прехода от преди промяната към след промяната.

Събирайте ценна информация, свързана с ангажираността на служителите и управлението на представянето, и анализирайте обратната връзка от вашите служители, като използвате импулсни проучвания и eNPS. Culture Amp ви позволява да проследявате анализа на настроенията, да признавате и награждавате постиженията, да измервате удовлетвореността на служителите и да събирате анонимна обратна връзка.

Превърнете обратната връзка от служителите в действия и се уверете, че трудни финансови времена не се отразяват негативно на вашата работна среда в дългосрочен план.

Най-добрите функции на Culture Amp

Готови и персонализирани шаблони за проучвания, които обхващат всички аспекти на ангажираността на служителите, от назначаването до напускането, проучвания, свързани с конкретни събития, и др.

Улеснете ефективното проследяване на целите за отделни лица и екипи чрез индивидуални срещи, прегледи, калибриране и непрекъсната обратна връзка.

Представете на служителите цялостно разбиране за тяхното представяне от различни гледни точки, включително от колеги, мениджъри и самите тях.

Ограничения на Culture Amp

Трудности при персонализирането на анкетите и експортирането на данни

Мобилното приложение предлага ограничена функционалност и функции.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2: 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

5. 15five

чрез 15five

15five е платформа за управление на производителността с научно обосновани предварително създадени шаблони и модули за проучвания, които измерват ангажираността, ефективността на мениджърите, инициативите за DEI и eNPS, за да прецените мотивацията и неудовлетвореността на вашия екип.

Таблото за управление, съчетано с богатата информация, ви помага да планирате стратегии за ангажираност и да се справите с аспектите, които оказват негативно влияние върху морала, производителността и задържането на служителите.

Изпълнителните треньори в 15five могат да ви помогнат да съчетаете знанията с действията и да създадете персонализирана стратегия за ангажираност. Провеждайте редовно проучвания, за да насърчите положителна култура на работното място, основана на обратна връзка и подобрения.

15 най-добри функции

Инструменти за управление и съгласуване на OKR с проследяване на напредъка и отчитане

Проучвания за ангажираността на служителите с eNPS, импулсни проучвания и персонализирани въпроси

Платформата за коучинг и обучение разполага с шаблони за въпроси, упражнения за самооценка и академия 15five.

Ограничения на 15five

Потребителите са съобщили за проблеми с персонализирането и интегрирането на анкетите за служители.

Функциите за отчитане и анализиране не са толкова изчерпателни, колкото при други инструменти за проучвания.

Цени на 15five

Engage: 4 долара на потребител на месец

Perform: 10 долара на потребител на месец

Обща платформа: 16 долара на потребител на месец

15five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 800 рецензии)

6. Deel

чрез Deel

Самостоятелният инструмент за проучвания може да създаде предизвикателства при внедряването и да изисква обучение на персонала.

Вграденият инструмент за ангажираност на Deel ви позволява да подбирате и планирате интервюта в Slack. Независимо дали става дума за важни събития или проверки в края на годината, поддържайте ангажираността си с проучванията в Slack.

Започнете с използването на шаблона „Ангажираност“ или „Доверие в компанията“. След това можете да автоматизирате персонализирани напомняния в Slack за навременно попълване, а отговорите могат да се филтрират по отдели, местоположения и роли, за да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции на Deel

Планирайте интервюта за проучвания директно в Slack.

Използвайте готови и персонализирани шаблони за проучвания и автоматизирайте напомнянията в Slack.

Ограничения на Deel

Чести промени в потребителския интерфейс на уебсайта и проблеми с функционалността в зависимост от местоположението

В случай на предсрочно теглене на пари преди датата на падежа на фактурата, на получателя се начисляват допълнителни такси.

Цени на Deel

Deel HR: Безплатен за до 200 души

EOR: Започва от 599 $/месец

Изпълнители: Персонализирани цени

Глобална заплата: Персонализирано ценообразуване

Имиграция: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Deel

G2: 4,8/5 (над 2300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)

7. Qualtrics

чрез Qualtrics

Qualtrics е софтуер за проучвания сред служителите, създаден да осигури стратегическа трансформация въз основа на доказан, научно обоснован подход към проучванията сред служителите, като помага на корпоративните организации да мащабират своите HR процеси.

Той предоставя обратна връзка за това, което правят служителите (количествено), и я свързва с техните мисли и чувства (качествено). Разберете по-добре екипа си, подобрете ангажираността на служителите и направете промени, за да отговорите на нуждите на служителите, вместо да преследвате стандартите, определени от индустрията.

Най-добрите функции на Qualtrics

Мощен и гъвкав дизайн и логика на проучването на служителите с над 100 типа и формата на въпроси.

Усъвършенствани методи и техники за проучване, като съвместен анализ, максимална разлика, моделиране на избор и др.

Цялостен анализ на данни и отчети с табла, диаграми, графики и таблици за предоставяне на обратна връзка.

Ограничения на Qualtrics

Топлинните карти са деактивирани в модула „Клиентско преживяване“

Потребителите трябва да зададат изчисления за клиентите при създаването на формат за отговор по имейл.

Цени на Qualtrics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qualtrics

G2: 4,4/5 звезди (над 2800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

8. Zoho Survey

чрез Zoho Survey

Zoho Survey улеснява създаването, изпращането и анализирането на анкети, за да се идентифицират тенденциите в отговорите на служителите. Функцията „плъзгане и пускане” и лесният за използване интерфейс го правят подходящ инструмент за анкети за начинаещи в малки и средни организации.

С Zoho Surveys можете да персонализирате темите на анкетите си, да добавите лого на марката, логика и променливи, както и да промените заглавните и навигационните бутони, за да съответстват на цветовете на вашата марка. Чрез задаване на логика на крайната страница можете да зададете уникална начална страница на участниците в анкетата въз основа на техните отговори.

Най-добрите функции на Zoho Survey

Над 200 готови шаблона с над 25 типа въпроси и функции като логика за прескачане и пипинг.

Анкетите се оптимизират автоматично за всички екрани, включително мобилни устройства.

Отчети и анализи от анкети в реално време за визуализиране и експортиране на данни

Ограничения на Zoho Survey

Работи най-добре за потребителите на Zoho One, но няма интеграция с други CRM системи.

Безплатният план е ограничен до 100 отговора на месец и 10 въпроса на анкета.

Цени на Zoho Survey

Безплатен план

Плюс: 35 долара на месец

Pro: 49 долара на месец

Предприятие: 109 долара на месец

Оценки и рецензии за Zoho Survey

G2: 4,4/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 звезди (над 400 рецензии)

9. Empuls

чрез Empuls

Интуитивният инструмент за проучване на ангажираността на служителите Empuls предлага кратки проучвания за ангажираността на служителите, за да сведе до минимум умората и пристрастията, като насърчава честни и нефилтрирани данни за обратната връзка от служителите.

Изпращайте кратки анкети в ключови моменти от кариерата на служителите и превърнете тяхното мнение в действие. Анализирайте данните и разберете какво е важно, за да създадете продуктивна и положителна работна среда за всички.

Този инструмент за проучване на служителите насърчава прозрачността и поощрява взаимното признание, като създава култура на доверие и сътрудничество в цялата организация. Според проучване на ClickUp, 46% от изключително продуктивните работници с висока квалификация се определят като много доволни от работата си, а проучванията на служителите са първата стъпка към разбирането на мотивацията и очакванията на вашите служители.

Най-добрите функции на Empuls

Проследявайте настроенията на служителите с eNPS и Pulse проучвания, изготвени от експерти по човешки ресурси.

Получете информация за връзката между ангажираност, производителност и култура, за да подобрите още повече културата на работното място.

Плановете за действие, базирани на данни, помагат да се коригират областите, които допринасят за незаинтересоваността на служителите, да се отстранят пропуските в опита на служителите и да се изгради положителна култура на работното място, която допринася за удовлетвореността на служителите.

Ограничения на Empuls

Потребителите не могат да осребряват точките за награди в брой или в популярни уебсайтове за пазаруване като Amazon.

Настройването на Empuls и интегрирането му с други HR инструменти изисква технически познания.

Цени на Empuls

Награждавайте и признавайте: 3 долара на месец за всеки служител

Анкети: 3 $ на служител на месец

Социална интранет: 1 долар на месец за всеки служител

Допълнителни предимства и ползи: 2 долара на месец за всеки служител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и ревюта на Empuls

G2: 4,6/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (70+ рецензии)

10. Trakstar

чрез Trakstar

Trakstar е платформа за управление на производителността, която надхвърля традиционните показатели и помага на мениджърите по човешки ресурси да подобрят операциите.

Trakstar свързва различните етапи от жизнения цикъл на служителите, от наемането до въвеждането в работата, обучението и развитието. Той също така насърчава непрекъснатото усъвършенстване на служителите и съгласува индивидуалните цели със стратегическите бизнес цели.

Подробни възприятия, получени от платформи за проучвания на служителите, като например оценки на представянето, проучвания за ангажираността, поставяне и проследяване на цели, както и обратна връзка от 360-градусова оценка, за да съгласувате, мотивирате и дадете възможност на вашите служители да реализират пълния си потенциал.

Най-добрите функции на Trakstar

Филтрирайте данните от проучванията по групи и дати, за да сравните реакциите към промените и да вземете информирани решения за бъдещето.

Сегментирайте анонимните отговори, за да определите проблемните и процъфтяващите области.

Подобрете процеса на наемане с персонализирани работни потоци, автоматизирани стъпки и подробни отчети.

Ограничения на Trakstar

Функциите за отчитане могат да бъдат подобрени.

Първоначалните потребители се оплакват от стръмна крива на обучение

Цени на Trakstar

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trakstar

G2: 4,3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 200 рецензии)

Кой е най-добрият софтуер за проучвания на служителите?

Въпреки че всяка опция предлага нещо уникално, лесният за начинаещи инструмент на ClickUp комбинира управление на проекти, създаване, изпращане и анализиране на анкети, интегрира се с вашите съществуващи работни процеси и улеснява безпроблемното сътрудничество.

Готовите шаблони за проучвания и анкети за обратна връзка ви спестяват трудоемката работа по създаването на ангажиращи проучвания от нулата, а опциите за автоматизация ви помагат да персонализирате работните си процеси. Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да прекарвате по-малко време в създаването на интерактивни проучвания и повече време в анализирането на отговорите и изграждането на ангажирана работна среда.