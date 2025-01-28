10 софтуерни инструмента за проучвания сред служителите за HR екипи през 2025 г.

Инструментите за проучвания са чудесен начин да съберете информация и наблюдения за културата на работното място, нетния коефициент на препоръчване на служителите и общата удовлетвореност на служителите. Проучванията също помагат на отделите по човешки ресурси да идентифицират тенденции и да разберат настроенията на служителите, за да подобрят културата на компанията.
Тези инструменти за проучвания ви позволяват да събирате систематично обратна връзка от служителите и да получите ценна информация за удовлетвореността им от работата.
Като лидер в областта на човешките ресурси, посветен на персонализираните преживявания, вземането на решения въз основа на данни и насърчаването на честна обратна връзка, как избирате най-добрия инструмент за проучване на служителите сред най-добре класираните софтуери за проучвания на HR и служители?
За да ви помогнем да вземете информирано решение, съставихме списък с 10-те най-добри инструмента за проучване на служителите, които ще ви бъдат полезни през 2024 г., заедно с техните характеристики, цени, недостатъци и класиране.
Какво трябва да търсите в софтуера за проучвания сред служителите?
За да сте сигурни, че избирате подходящия инструмент за проучване на служителите, имайте предвид следните функции:
- Множество типове въпроси: Най-добрите инструменти за проучвания сред служителите ви позволяват да избирате въпроси от типа с множествен избор, рейтингова скала, матрични въпроси, отворени въпроси и въпроси с условна логика.
- Шаблони за проучвания: Софтуерът за проучвания сред служителите трябва да разполага с предварително създадени шаблони за въпросници с въпроси, насочени към събиране на информация от вашите служители, с персонализирани оформления на въпросите, опции за отговор и инструкции, които насърчават честна обратна връзка.
- Интеграции: Каква е ползата от инструмент за проучване на служителите, ако той не се интегрира с вашия софтуер за човешки ресурси и каналите за комуникация на работното място? Изберете инструмент за проучване на ангажираността, който ви позволява да създавате, изпълнявате и измервате ефективността на проучването на служителите от един единствен табло, вместо да превключвате между няколко платформи.
- Удобен интерфейс: Удобният интерфейс е от решаващо значение при избора на всеки инструмент, особено на софтуер за проучвания сред служителите. Софтуер, който е лесен за научаване, използване и навигация, ще ви помогне да постигнете целите си в проучванията за ангажираност по-ефективно.
- Събирайте полезни данни: Изберете инструменти за проучвания с функции за анализ и отчитане. Данните от проучванията ще ви помогнат да идентифицирате области за подобрение и да вземете информирани решения.
- Канали за разпространение: Трябва да можете да изпращате анкетата за събиране на данни за служителите чрез различни канали за разпространение, включително имейл, уеб платформа, достъпна чрез мобилно приложение, и дори да планирате напомняния и да проследявате процента на отговорилите.
10-те най-добри софтуерни инструмента за проучвания сред служителите, които можете да използвате
Ето 10-те най-добри инструмента за проучвания сред служителите, с които можете да създавате проучвания, да ги разпространявате, да събирате обратна връзка от тях и да анализирате данните от обратната връзка от проучванията сред служителите.
1. ClickUp
ClickUp е лесна за начинаещи и силно персонализирана платформа за провеждане на проучвания сред служителите. Този всеобхватен инструмент за управление на проекти е подходящ за всеки отдел в дадена организация, но е абсолютен фаворит на екипите по човешки ресурси.
Той осигурява оптимизиран работен процес за проучвания, който ви позволява да събирате и анализирате цялостна обратна връзка от служителите, да изпращате годишни проучвания, да измервате удовлетвореността и да разберете по-добре корпоративната култура.
Създавайте и управлявайте HR задачи, проекти и работни процеси – от наемането до въвеждането в работата, оценката на представянето и удовлетвореността на служителите. Инструментите за картографиране на процеси на ClickUp ви позволяват да добавяте логически преходи, условни полета и задължителни полета във вашите формуляри.
Персонализирайте съществуващите шаблони на ClickUp или създайте свои собствени формуляри с различни въпроси за проучвания, като текст, число, падащо меню, отметка, оценка и др., за да създадете идеалната HR система с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.
Можете да разпращате анкетите за служителите си по имейл, чрез линк или вграден код и да събирате обратна връзка от служителите в реално време. Преглеждайте и анализирайте данните от формулярите в ClickUp или ги експортирайте в други инструменти, включително Google Sheets, Excel или PDF.
Можете да разпращате анкетите за служителите си по имейл, чрез линк или вграден код и да събирате обратна връзка от служителите в реално време. Преглеждайте и анализирайте данните от формулярите в ClickUp или ги експортирайте в други инструменти, включително Google Sheets, Excel или PDF.
Основни функции на ClickUp
- Използвайте шаблони за обратна връзка от служителите, за да събирате обратна връзка относно управлението, корпоративната култура, заплатите, бонусите и работната среда.
- Използвайте шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp като отправна точка, надградете анкетите за обратна връзка от служители и използвайте изгледа на таблото на ClickUp, за да структурирате въпросите в лесен за разбиране и четене формат.
- Автоматизирайте разпространението на анкетите, анализа на резултатите и създаването на формуляри с помощта на опциите за автоматизация на ClickUp.
- Управлявайте проекти, проследявайте задачи, споделяйте документи и улеснявайте междуфункционалната работа в екип и сътрудничеството – всичко това в инструмента за управление на проекти на ClickUp. Няма повече преминаване от едно приложение в друго, няма повече информационни черни дупки. С ClickUp обединете всичко безпроблемно и се съсредоточете върху по-бързото изпълнение на задачите.
- Използвайте ClickUp Brain като ваш творчески помощник, за да генерирате идеи за проучвания, да направите въпросите в проучванията лесни за разбиране и да добавите транскрипция на глас и видео. Консолидирайте резултатите от проучванията, за да извлечете заключения с помощта на изкуствен интелект.
Ограничения на ClickUp
- За начинаещите потребители има период на обучение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
- ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на член на месец.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)
2. TINYpulse
TINYpulse е облачен инструмент за проучвания сред служителите, който предоставя персонализирани, приложими в практиката данни за ангажираността на служителите, обратна връзка и възможности за наставничество, за да ви помогне да внесете промени в организационната си култура въз основа на данни.
Използвайки научно обосновани процеси, разработени от експерти, и усъвършенствана визуализация за откриване на възможности, можете да определите областите, които се нуждаят от подобрение, преди те да се превърнат в проблем.
Най-добрите функции на TINYpulse
- Над 300 научно обосновани въпроса и предварително създадени шаблони, като проучването за Net Promoter Score (eNPS) на служителите, за да подобрите ангажираността на служителите.
- Събирайте 100% анонимни отговори от анкетите с възможност за лично обръщане за разяснения.
- Открийте полезни идеи и препоръки и използвайте данните, за да проследявате и докладвате признанието на служителите.
Ограничения на TINYpulse
- Интеграцията с друг софтуер изисква ръчна работа.
- Ограничени възможности за персонализиране на проучването и брандиране
Цени на TINYpulse
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за TINYpulse
- G2: 4,4/5 (над 200 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)
3. SurveyLab
SurveyLab ви позволява да достигнете до вашата аудитория на различни устройства с помощта на своето многоканално преживяване.
Изпращайте анкети и събирайте обратна връзка от служителите чрез URL връзки, покани по имейл/SMS, изскачащи прозорци, QR кодове, уиджети на уебсайтове, 360-градусова обратна връзка или чрез специално мобилно приложение.
Създавайте анкети на различни езици, добавяйте логика и персонализирани променливи за резултатите от анкетите и респондентите и интегрирайте резултатите от анкетите с платформи като Zapier, MailChimp и Google Analytics.
Достигнете до разнообразна група от над 100 милиона респонденти в 150 държави с онлайн панела на SurveyLabs. Служителите могат да подават анонимни отговори без да инсталират софтуер, а вие можете да провеждате проучвания за ангажираността без ограничения в броя на въпросите или отговорите.
Най-добрите функции на SurveyLab
- Създавайте анкети за служители с помощта на интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ и над 200 шаблона.
- Персонализирайте инструментите за проучвания въз основа на отговорите с помощта на усъвършенствана логика и опции за разклоняване.
- Използвайте отчети и анализи в реално време, за да визуализирате и експортирате данни от проучвания сред служителите.
Ограничения на SurveyLab
- Някои потребители са съобщили за проблеми с номерирането на въпросите и скоростта на зареждане на анкетите.
- Безплатният план е ограничен до 100 отговора на анкети на месец и 10 въпроса на анкета.
Цени на SurveyLab
- Стартово ниво: 49 $ на месец
- Разширено: 99 $ на месец
- Професионална версия: 249 долара на месец
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за SurveyLab
- G2: 4,5/5 (90 рецензии)
- Capterra: 4,9/5 звезди (60 отзива)
4. Culture Amp
Служителите са същността на всяка организация. Проучвания показват, че поддържането на положителна работна среда е сигурен начин за привличане на най-добрите таланти.
Как можете да гарантирате положителна ангажираност на служителите в тези нестабилни и податливи на рецесия времена? Достатъчни ли са бенчмарковете в бранша?
Платформата за ангажираност на служителите „всичко в едно“ на Culture Amp може да улесни прехода от преди промяната към след промяната.
Събирайте ценна информация, свързана с ангажираността на служителите и управлението на представянето, и анализирайте обратната връзка от вашите служители, като използвате импулсни проучвания и eNPS. Culture Amp ви позволява да проследявате анализа на настроенията, да признавате и награждавате постиженията, да измервате удовлетвореността на служителите и да събирате анонимна обратна връзка.
Превърнете обратната връзка от служителите в действия и се уверете, че трудни финансови времена не се отразяват негативно на вашата работна среда в дългосрочен план.
Най-добрите функции на Culture Amp
- Готови и персонализирани шаблони за проучвания, които обхващат всички аспекти на ангажираността на служителите, от назначаването до напускането, проучвания, свързани с конкретни събития, и др.
- Улеснете ефективното проследяване на целите за отделни лица и екипи чрез индивидуални срещи, прегледи, калибриране и непрекъсната обратна връзка.
- Представете на служителите цялостно разбиране за тяхното представяне от различни гледни точки, включително от колеги, мениджъри и самите тях.
Ограничения на Culture Amp
- Трудности при персонализирането на анкетите и експортирането на данни
- Мобилното приложение предлага ограничена функционалност и функции.
Цени на Culture Amp
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Culture Amp
- G2: 4,5/5 (над 900 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)
5. 15five
15five е платформа за управление на производителността с научно обосновани предварително създадени шаблони и модули за проучвания, които измерват ангажираността, ефективността на мениджърите, инициативите за DEI и eNPS, за да прецените мотивацията и неудовлетвореността на вашия екип.
Таблото за управление, съчетано с богатата информация, ви помага да планирате стратегии за ангажираност и да се справите с аспектите, които оказват негативно влияние върху морала, производителността и задържането на служителите.
Изпълнителните треньори в 15five могат да ви помогнат да съчетаете знанията с действията и да създадете персонализирана стратегия за ангажираност. Провеждайте редовно проучвания, за да насърчите положителна култура на работното място, основана на обратна връзка и подобрения.
15 най-добри функции
- Инструменти за управление и съгласуване на OKR с проследяване на напредъка и отчитане
- Проучвания за ангажираността на служителите с eNPS, импулсни проучвания и персонализирани въпроси
- Платформата за коучинг и обучение разполага с шаблони за въпроси, упражнения за самооценка и академия 15five.
Ограничения на 15five
- Потребителите са съобщили за проблеми с персонализирането и интегрирането на анкетите за служители.
- Функциите за отчитане и анализиране не са толкова изчерпателни, колкото при други инструменти за проучвания.
Цени на 15five
- Engage: 4 долара на потребител на месец
- Perform: 10 долара на потребител на месец
- Обща платформа: 16 долара на потребител на месец
15five оценки и рецензии
- G2: 4,6/5 (над 1700 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 800 рецензии)
6. Deel
Самостоятелният инструмент за проучвания може да създаде предизвикателства при внедряването и да изисква обучение на персонала.
Вграденият инструмент за ангажираност на Deel ви позволява да подбирате и планирате интервюта в Slack. Независимо дали става дума за важни събития или проверки в края на годината, поддържайте ангажираността си с проучванията в Slack.
Започнете с използването на шаблона „Ангажираност“ или „Доверие в компанията“. След това можете да автоматизирате персонализирани напомняния в Slack за навременно попълване, а отговорите могат да се филтрират по отдели, местоположения и роли, за да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.
Най-добрите функции на Deel
- Планирайте интервюта за проучвания директно в Slack.
- Използвайте готови и персонализирани шаблони за проучвания и автоматизирайте напомнянията в Slack.
Ограничения на Deel
- Чести промени в потребителския интерфейс на уебсайта и проблеми с функционалността в зависимост от местоположението
- В случай на предсрочно теглене на пари преди датата на падежа на фактурата, на получателя се начисляват допълнителни такси.
Цени на Deel
- Deel HR: Безплатен за до 200 души
- EOR: Започва от 599 $/месец
- Изпълнители: Персонализирани цени
- Глобална заплата: Персонализирано ценообразуване
- Имиграция: Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Deel
- G2: 4,8/5 (над 2300 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 500 рецензии)
7. Qualtrics
Qualtrics е софтуер за проучвания сред служителите, създаден да осигури стратегическа трансформация въз основа на доказан, научно обоснован подход към проучванията сред служителите, като помага на корпоративните организации да мащабират своите HR процеси.
Той предоставя обратна връзка за това, което правят служителите (количествено), и я свързва с техните мисли и чувства (качествено). Разберете по-добре екипа си, подобрете ангажираността на служителите и направете промени, за да отговорите на нуждите на служителите, вместо да преследвате стандартите, определени от индустрията.
Най-добрите функции на Qualtrics
- Мощен и гъвкав дизайн и логика на проучването на служителите с над 100 типа и формата на въпроси.
- Усъвършенствани методи и техники за проучване, като съвместен анализ, максимална разлика, моделиране на избор и др.
- Цялостен анализ на данни и отчети с табла, диаграми, графики и таблици за предоставяне на обратна връзка.
Ограничения на Qualtrics
- Топлинните карти са деактивирани в модула „Клиентско преживяване“
- Потребителите трябва да зададат изчисления за клиентите при създаването на формат за отговор по имейл.
Цени на Qualtrics
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Qualtrics
- G2: 4,4/5 звезди (над 2800 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)
8. Zoho Survey
Zoho Survey улеснява създаването, изпращането и анализирането на анкети, за да се идентифицират тенденциите в отговорите на служителите. Функцията „плъзгане и пускане” и лесният за използване интерфейс го правят подходящ инструмент за анкети за начинаещи в малки и средни организации.
С Zoho Surveys можете да персонализирате темите на анкетите си, да добавите лого на марката, логика и променливи, както и да промените заглавните и навигационните бутони, за да съответстват на цветовете на вашата марка. Чрез задаване на логика на крайната страница можете да зададете уникална начална страница на участниците в анкетата въз основа на техните отговори.
Най-добрите функции на Zoho Survey
- Над 200 готови шаблона с над 25 типа въпроси и функции като логика за прескачане и пипинг.
- Анкетите се оптимизират автоматично за всички екрани, включително мобилни устройства.
- Отчети и анализи от анкети в реално време за визуализиране и експортиране на данни
Ограничения на Zoho Survey
- Работи най-добре за потребителите на Zoho One, но няма интеграция с други CRM системи.
- Безплатният план е ограничен до 100 отговора на месец и 10 въпроса на анкета.
Цени на Zoho Survey
- Безплатен план
- Плюс: 35 долара на месец
- Pro: 49 долара на месец
- Предприятие: 109 долара на месец
Оценки и рецензии за Zoho Survey
- G2: 4,4/5 (над 800 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 звезди (над 400 рецензии)
9. Empuls
Интуитивният инструмент за проучване на ангажираността на служителите Empuls предлага кратки проучвания за ангажираността на служителите, за да сведе до минимум умората и пристрастията, като насърчава честни и нефилтрирани данни за обратната връзка от служителите.
Изпращайте кратки анкети в ключови моменти от кариерата на служителите и превърнете тяхното мнение в действие. Анализирайте данните и разберете какво е важно, за да създадете продуктивна и положителна работна среда за всички.
Този инструмент за проучване на служителите насърчава прозрачността и поощрява взаимното признание, като създава култура на доверие и сътрудничество в цялата организация. Според проучване на ClickUp, 46% от изключително продуктивните работници с висока квалификация се определят като много доволни от работата си, а проучванията на служителите са първата стъпка към разбирането на мотивацията и очакванията на вашите служители.
Най-добрите функции на Empuls
- Проследявайте настроенията на служителите с eNPS и Pulse проучвания, изготвени от експерти по човешки ресурси.
- Получете информация за връзката между ангажираност, производителност и култура, за да подобрите още повече културата на работното място.
- Плановете за действие, базирани на данни, помагат да се коригират областите, които допринасят за незаинтересоваността на служителите, да се отстранят пропуските в опита на служителите и да се изгради положителна култура на работното място, която допринася за удовлетвореността на служителите.
Ограничения на Empuls
- Потребителите не могат да осребряват точките за награди в брой или в популярни уебсайтове за пазаруване като Amazon.
- Настройването на Empuls и интегрирането му с други HR инструменти изисква технически познания.
Цени на Empuls
- Награждавайте и признавайте: 3 долара на месец за всеки служител
- Анкети: 3 $ на служител на месец
- Социална интранет: 1 долар на месец за всеки служител
- Допълнителни предимства и ползи: 2 долара на месец за всеки служител
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и ревюта на Empuls
- G2: 4,6/5 (над 600 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (70+ рецензии)
10. Trakstar
Trakstar е платформа за управление на производителността, която надхвърля традиционните показатели и помага на мениджърите по човешки ресурси да подобрят операциите.
Trakstar свързва различните етапи от жизнения цикъл на служителите, от наемането до въвеждането в работата, обучението и развитието. Той също така насърчава непрекъснатото усъвършенстване на служителите и съгласува индивидуалните цели със стратегическите бизнес цели.
Подробни възприятия, получени от платформи за проучвания на служителите, като например оценки на представянето, проучвания за ангажираността, поставяне и проследяване на цели, както и обратна връзка от 360-градусова оценка, за да съгласувате, мотивирате и дадете възможност на вашите служители да реализират пълния си потенциал.
Най-добрите функции на Trakstar
- Филтрирайте данните от проучванията по групи и дати, за да сравните реакциите към промените и да вземете информирани решения за бъдещето.
- Сегментирайте анонимните отговори, за да определите проблемните и процъфтяващите области.
- Подобрете процеса на наемане с персонализирани работни потоци, автоматизирани стъпки и подробни отчети.
Ограничения на Trakstar
- Функциите за отчитане могат да бъдат подобрени.
- Първоначалните потребители се оплакват от стръмна крива на обучение
Цени на Trakstar
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Trakstar
- G2: 4,3/5 (над 300 рецензии)
- Capterra: 4,4/5 (над 200 рецензии)
Кой е най-добрият софтуер за проучвания на служителите?
Въпреки че всяка опция предлага нещо уникално, лесният за начинаещи инструмент на ClickUp комбинира управление на проекти, създаване, изпращане и анализиране на анкети, интегрира се с вашите съществуващи работни процеси и улеснява безпроблемното сътрудничество.
Готовите шаблони за проучвания и анкети за обратна връзка ви спестяват трудоемката работа по създаването на ангажиращи проучвания от нулата, а опциите за автоматизация ви помагат да персонализирате работните си процеси. Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да прекарвате по-малко време в създаването на интерактивни проучвания и повече време в анализирането на отговорите и изграждането на ангажирана работна среда.