10 безплатни шаблона за Google Form за събиране на обратна връзка от анкети

Търсите безплатни шаблони за Google Form, за да улесните събирането на обратна връзка?

Днешните шаблони ви позволяват бързо да създавате и персонализирате онлайн формуляри, без да е необходимо да имате опит в дизайна или програмирането. От обратна връзка за събития до оценки на курсове – събирането на обратна връзка никога не е било по-лесно.

Нашата подбрана колекция от 10 безплатни шаблона за Google Form ще ви помогне да събирате информация, мнения и обратна връзка, без да ви струва нито стотинка. 💸

Какво е шаблон за Google Form?

Шаблонът за Google Form е персонализиран формуляр, който служи като отправна точка за събиране на информация, обратна връзка и отговори на анкети.

Вместо да започвате от нулата, ще изберете шаблон, който отговаря на вашите нужди и ще ви служи като основа. След това можете да го модифицирате според вашите специфични изисквания и цели.

Чрез Google Forms

Ще намерите шаблони за почти всякакви цели. Например:

Формуляри за регистрация за събития

Формуляри за обратна връзка от клиенти

Анкети за обратна връзка за събития

Формуляри за покани за партита (известни още като RSVP формуляри)

Искания за отпуск

Тези шаблони за обратна връзка позволяват на потребителите да създават изпипани, професионални въпросници, без да е необходимо да притежават технически умения за дизайн.

Шаблони за Google Form

Спестете време и подобрете събирането на данни с тази подбрана колекция от шаблони за Google Forms. Безплатните, персонализирани опции като тези са вашият пряк път към професионални формуляри и оптимизация на работния процес.

Намерихме фантастични опции за различни нужди:

Формуляр за поръчка: Улеснете клиентите на малките предприятия да поръчват конкретните артикули или услуги, от които се нуждаят, с този Улеснете клиентите на малките предприятия да поръчват конкретните артикули или услуги, от които се нуждаят, с този прост шаблон за формуляр за поръчка.

Google Forms Шаблон за проста форма за поръчка

Проверка на референции: Подобрете подбора на персонал и опростете решенията за наемане на работа с помощта на този Подобрете подбора на персонал и опростете решенията за наемане на работа с помощта на този шаблон за формуляр за проверка на референции.

Шаблон за проверка на референции в Google Forms

Кандидатстване за работа: Говорейки за решения за наемане на персонал, този Говорейки за решения за наемане на персонал, този шаблон за формуляр за кандидатстване улеснява събирането на данни за кандидатите, които искат да работят във вашата компания или да сменят отдела си.

Шаблон за приложение Google Forms

Въпросник за пазарно проучване: Събирайте данни от клиенти и потенциални клиенти, за да можете да вземате информирани решения с този Събирайте данни от клиенти и потенциални клиенти, за да можете да вземате информирани решения с този шаблон за пазарно проучване.

Шаблон за пазарно проучване в Google Forms

Отидете в раздела „Формуляри“ на Google Drive, изберете шаблон и променете въпросите според нуждите си, за да започнете.

Ако тези шаблони за анкети в Google Forms не отговарят на вашите нужди, можете да създадете свои собствени с Google акаунт и малко технически познания. Google Docs и Google Sheets разполагат с необходимите инструменти. 🤩

Ограничения при използването на шаблони за анкети в Google Form

Шаблоните за Google Form са универсални, лесни за използване и полезни за много бизнес нужди.

Въпреки това, има някои ограничения, които си заслужава да се отбележат:

Ограничени възможности за персонализиране и дизайн: Разширените опции за дизайн могат да бъдат ограничаващи, ако се нуждаете от силно персонализирани формуляри.

Сложни интеграции: Google Forms се интегрира лесно с други продукти на Google, но интеграцията с други платформи може да изисква познания по програмиране.

Основни типове въпроси : Google Forms предлага няколко типа въпроси, но не разполага с достатъчно разнообразие, за да поддържа много сложни структури на анкети.

Ограничения за размера на файловете: Ограниченията за размера на файловете могат да попречат на добавянето на големи прикачени файлове и да ограничат събирането на данни.

Поверителност на данните: Данните се съхраняват на сървърите на Google, които може да не отговарят на строгите изисквания за поверителност на данните.

Онлайн достъп: Процесът на създаване и персонализиране на формуляри в Google изисква постоянна интернет връзка.

Тези ограничения карат някои компании да търсят алтернатива на Google Forms. Можете да сравните специализирана платформа за проучвания като Jotform с Google Forms, за да започнете да проучвате други опции.

Или можете да разгледате алтернативи на Google Workspace като ClickUp. По този начин ще получите разширени възможности за създаване на формуляри, както и инструменти за подобряване на други области от вашия бизнес.

10 безплатни алтернативни шаблона за Google Form

Изгледът „Формуляри“ на ClickUp е фантастична алтернатива на шаблоните на Google Form, безплатна за всички потребители и богата на функции.

С платформата за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp имате достъп до хиляди функции, инструменти и шаблони. Това включва множество персонализирани формуляри за събиране на данни и проучвания.

Ще се възползвате и от водещия в бранша софтуер за управление на операциите, който може да ви помогне да разширите бизнеса си.

ClickUp предлага широка гама от инструменти за обратна връзка от клиенти и безплатни шаблони за създаване на формуляри с функции като:

Офлайн достъп

По-големи размери на качваните файлове

Усъвършенствани типове въпроси

Над 1000 интеграции с други платформи

Разширени опции за дизайн, форматиране и брандиране

ClickUp предлага опции за няколко методологии за подобряване на процесите, така че ще работи за вашия бизнес, независимо дали използвате Agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban или нещо друго.

1. Шаблон за обратна връзка ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Получете ценна информация и мнения с шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Шаблонът за обратна връзка на ClickUp улеснява събирането и организирането на мнения и информация от вашия екип или клиенти.

Подобно на Google Forms, той ви позволява да създадете персонализиран формуляр за събиране на обратна връзка от клиенти, сътрудници и членове на екипа. С този шаблон на ClickUp получавате интегрирана платформа за продуктивност, която автоматично организира и проследява информацията, която получавате в работното си пространство.

Използвайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да адаптирате анкетите към нуждите на всеки клиент, да подобрите решенията за продуктите с помощта на значими данни и да анализирате бързо данните, за да идентифицирате тенденциите по-бързо. 📈✨

Тя съдържа всичко необходимо, за да създадете изчерпателен вид на обратната връзка и да оптимизирате процеса на проучването. Можете да:

Включете въпроси с многовариантни отговори

Събирайте звездички за оценка

Прегледайте задачите, свързани с въпросния продукт или услуга.

Поискайте предложения

Сортирайте респондентите въз основа на условна информация

Пригответе се да увеличите ангажираността на клиентите, като им предоставите платформа, на която да изразят мнението си и да се почувстват чути.

2. Шаблон за формуляр за абонамент за ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Събирането и управлението на данни за абонаменти става лесно с шаблона за абонаментна форма на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за абонамент на ClickUp съдържа всичко необходимо, за да събирате информация от потребители, които се абонират за вашия имейл списък, бюлетин или маркетингови съобщения.

Google Forms ви позволява да събирате подобен тип информация, но шаблонът за абонаментна форма на ClickUp предлага по-специализирана употреба, както и интеграция с най-добрите инструменти за имейл маркетинг.

Основният шаблон включва полета за име и имейл адрес. Можете също да създадете полета за всякаква допълнителна информация, която искате да събирате.

Използвайте този шаблон, за да събирате информация за абонатите, да я интегрирате с вашата платформа за имейл маркетинг и да защитите всяка част от данните.

3. Шаблон за формуляр ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Събирайте и организирайте данни без усилие с нашия шаблон за формуляр ClickUp.

Шаблонът за формуляр на ClickUp предлага ясен начин за събиране на кратки отговори, контактна информация и друга важна информация.

Можете да използвате Google Forms, за да създавате прости анкети и да събирате основна информация от респондентите. Шаблонът за формуляри на ClickUp обаче опростява нещата с персонализиране чрез плъзгане и пускане и множество изгледи, полета и статуси.

Това важи за повечето опции в нашата галерия с шаблони, независимо дали използвате този шаблон за формуляр, шаблона за просто управление на задачи на ClickUp или нещо друго.

След като създадете формуляра, можете да споделите линка в социалните медии, да го изпратите в автоматизирани имейли до клиенти или да го разпространите чрез вътрешни канали за комуникация.

4. Шаблон за формуляр за заявка ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Събирайте и организирайте заявки за по-ефективен работен процес с шаблона за формуляр за заявки на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за заявка на ClickUp подобрява процеса на заявка и улеснява събирането на точни данни от служители и клиенти.

Google Forms ви позволява да предоставите много от същите полета, които се виждат в шаблона за формуляр за заявка на ClickUp, но тази опция е силно персонализирана с разширени функции като:

Проследяване на статуса

Прикачени файлове с голям размер

Автоматизирано възлагане на задачи

Интеграция с над 1000 други платформи

Проста организация на данните

Използвайте този шаблон, за да осигурите възможно най-доброто преживяване на клиентите и служителите. Той съдържа всичко необходимо, за да повишите ефективността и да оптимизирате комуникацията.

Вземете този безплатен шаблон Подобрете комуникацията в екипа и взаимодействията с клиентите безпроблемно с шаблона за контактна форма на ClickUp.

Ако искате бърз и лесен начин хората да се свързват с вашия бизнес, имате нужда от шаблона за контактна форма на ClickUp.

Google Forms предлага и просто решение за контакти. С шаблона за контактна форма на ClickUp обаче получавате разширени функции като прикачване на големи файлове, проследяване на статуси и автоматично възлагане на задачи.

Можете да събирате данни от анкети, проучвания и други в едно място, което осигурява лесен достъп и организация.

Използвайте нашия шаблон за контактна форма, за да предоставите на клиентите по-лесен начин за връзка, да елиминирате ръчното въвеждане на данни и да съхранявате чувствителна информация по сигурен начин.

6. Шаблон за отчетна форма на ClickUp

Оптимизирайте процеса на вземане на решения с шаблона за отчети на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за доклад на ClickUp ви позволява да събирате информация от вашия екип, използвайки персонализиран документ с различни типове въпроси.

Google Forms предлага много от същите опции, но ClickUp прави още една крачка напред с пространства за:

Кратки отговори

Отметки

Падащи менюта

Въпроси с множествен избор

Контактни данни

Потребителски полета за отговор

Качване на файлове

Шаблонът за отчети на ClickUp също така предлага стандартизирано форматиране на въпросите, визуално представяне на данните и автоматизирана организация, за да намали ръчната работа.

Този шаблон предлага лесен начин да оптимизирате сътрудничеството в екипа си и да комуникирате с клиентите, като същевременно вдъхвате доверие. 🌻

Използвайте ги, за да събирате информация като актуализации на проекти, доклади за грешки и обратна връзка от клиенти.

7. Шаблон за формуляр за кандидатстване за работа в ClickUp

Събирайте и организирайте безпроблемно информацията за кандидатите с помощта на шаблона за формуляр за кандидатстване за работа на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за кандидатстване за работа на ClickUp помага да се направи процесът на кандидатстване за работа по-малко отнемащ и обременяващ за всички участници. Той опростява процеса на преглед, автоматизира ръчната работа на вашия екип и вдъхва доверие в кандидатите.

Google Forms често се използват за кандидатстване за работа, като предоставят лесен начин за събиране на лични данни.

Шаблонът за формуляр за кандидатстване за работа на ClickUp поставя по-високи стандарти с усъвършенствано форматиране и организация, както и с прости начини за проследяване и съхранение на информацията за кандидатите, за да се гарантира справедлив и последователен подбор.

Използвайте този шаблон, за да оптимизирате процеса на набиране на персонал и да направите отлично първо впечатление на потенциалните кандидати, когато подават информацията си.

8. Шаблон за формуляр за кандидатстване в ClickUp

Опростете набирането на персонал и привличането на таланти с шаблона за формуляр за кандидатстване на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за кандидатстване на ClickUp е още един фантастичен начин да опростите пресяването на кандидатурите.

Независимо дали приемате заявки за предстоящ семинар, стаж или позиция, тя ще ви помогне да създадете формуляр, съобразен с вашите специфични нужди.

Шаблоните за Google Form ви позволяват да добавяте персонализирани полета за въпроси, но с шаблона за формуляр за кандидатстване на Clickup можете да проследявате напредъка, докато кандидатите преминават през вашия работен процес.

ClickUp ви позволява също да организирате и показвате информация за кандидатите, използвайки различни изгледи, и да намирате нужната ви информация за секунди.

Използвайте този шаблон, за да спестите време с единна форма за всички кандидати, докато събирате информация, сравнявате кандидатури и вземате най-добрите решения за всяка възможност.

9. Шаблон за регистрационна форма на ClickUp

Улеснете регистрацията на екипа и интеграцията на проектите с шаблона за регистрационна форма на ClickUp.

Шаблонът за регистрационна форма на ClickUp ви помага да събирате, проследявате и защитавате информация от потенциални клиенти, клиенти и членове с лекота.

Подобно на Google Forms, тя ви позволява да създавате и персонализирате регистрационни формуляри без познания по програмиране. ClickUp обаче позволява на потребителите да качват файлове, снимки и други прикачени файлове, като същевременно предоставя опции за криптирано съхранение.

Шаблонът за регистрационна форма на ClickUp има всички функции, от които се нуждаете, за да регистрирате нови потребители или служители във вашата организация.

Използвайте ги, за да създадете организиран и ефективен метод за събиране на необходимата информация, като гарантирате точност и направите добро впечатление на новите потребители или членове.

10. Шаблон за формуляр за членство в ClickUp

Събирайте и организирайте данните на членовете с лекота, използвайки шаблона за членска форма на ClickUp.

Шаблонът за формуляр за членство в ClickUp улеснява управлението на процеса на регистрация и събирането на заявления за членство.

Google Forms може да събира голяма част от същата информация с помощта на персонализирани текстови полета. Този шаблон обаче предлага сигурно съхранение на данни и възможност за проследяване на индивидуалния напредък през процеса на въвеждане.

Шаблонът за членска форма на ClickUp прави регистрацията на членове по-лесна от всякога, независимо дали управлявате съществуваща общност или създавате нова.

Използвайте ги, за да поддържате последователен архив на всички членове, да елиминирате ръчното въвеждане на данни и да автоматизирате организирането на информацията, за да улесните управлението на членствата.

Повишете ефективността на вашите формуляри

Персонализираните формуляри са чудесен начин да подобрите процеса на събиране на обратна връзка и да съберете ценна информация. Независимо дали използвате шаблони за Google Form, безплатни шаблони от ClickUp или нещо друго, те ще ви помогнат да вземате по-информирани решения всеки път.

Шаблоните на ClickUp са идеалният избор, ако искате персонализирани опции и лесни за използване функции. Имаме шаблони за формуляри за собственици на малки предприятия, преподаватели, лидери на нестопански организации, големи организации и много други.

Включването на нашите шаблони за формуляри е сигурен начин да подобрите стратегията си за събиране на обратна връзка. Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е! ☀️🙂