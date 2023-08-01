Jotform срещу Google Forms: кой инструмент за създаване на формуляри е по-добър?

Бизнесът разчита на данни, за да взема решения относно развитието на компанията. Формулярите и анкетите са едни от най-добрите бизнес инструменти за събиране на данни от клиенти, партньори, служители и много други източници.

Ако търсите софтуер за създаване на формуляри, който улеснява екипа ви да създава формуляри и да събира информация чрез тях, Jotform и Google Forms са две популярни опции. И двата са водещи онлайн инструменти за формуляри и анкети, но има много разлики между тях.

Нека разгледаме подробно функциите и цените на Jotform и Google Forms, за да ви помогнем да решите коя от двете отговаря по-добре на вашите нужди и тези на вашия екип.

Какво е Jotform?

чрез Jotform

Jotform е добре познат онлайн инструмент за създаване на формуляри, който е едновременно мощен и богат на функции, но и доста лесен за използване. Jotform се интегрира и с голям брой бизнес инструменти, което улеснява фирмите да прехвърлят бързо данните, събрани с Jotform, към софтуер, който им позволява да анализират данните, събрани чрез онлайн формуляри.

Jotform също така се отличава с отлични функции за сигурност и съответствие, което е много важно, когато събирате потенциално чувствителни данни от бизнес партньори.

Функции на Jotform

Jotform е пълен с функции, както основни, така и много напреднали. Най-хубавото е, че интерфейсът е много лесен за ползване, което улеснява намирането и използването на всички функции, от които се нуждаете, за да създадете вашите бизнес формуляри.

Нека разгледаме някои от функциите, които отличават Jotform от конкурентите му.

1. Разширено създаване на формуляри

Jotform се отличава от повечето конкуренти по отношение на лекотата, с която ви позволява да създавате персонализирани формуляри. Не е необходимо да знаете как да програмирате, за да създадете нещо, но ако имате някакъв опит с CSS, ще можете да направите чудеса в Jotform.

Инструментът за създаване на формуляри работи почти изцяло с плъзгане и пускане, което ви позволява лесно и бързо да добавяте изображения, джаджи, интеграции и дори да променяте цветовете във формуляра си с няколко кликвания.

чрез Jotform

2. Интеграции за плащания

Вече споменахме, че Jotform поддържа много интеграции, но интеграциите му с повечето от водещите платформи за онлайн плащания са нещо, което наистина го отличава. Можете да интегрирате Jotform с Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay и други, за да събирате плащания.

Това ви позволява да създавате формуляри, които могат да таксуват хората, които ги попълват. Това може да ви е от полза, ако вашият бизнес приема резервации или поръчки по поръчка, например.

3. Джаджи

Има буквално стотици налични джаджи, които можете да добавите към вашите Jotform формуляри. Например, има джаджа „Get Visitor Location“, която събира данни за местоположението чрез IP адреси, за да ви даде пощенския код на лицето, което попълва формуляра.

Други популярни джаджи включват „Вземи страница от URL“, „SMS потвърждение“, „QR кодове“, „Whatsapp бутон“ и много други.

чрез Jotform

Цени на Jotform

Starter: Безплатен план (5 формуляра, 100 месечни подавания)

Бронз: 34 $/месец (25 формуляра, 1000 подадени формуляра на месец)

Silver: 39 $/месец (50 формуляра, 2500 месечни подадени формуляра)

Gold: 99 $/месец (100 формуляра, 10 000 месечни подавания)

Enterprise: Свържете се с нас за цени (неограничен брой формуляри и месечни подавания)

Какво е Google Forms?

чрез Google Forms

Google Forms е популярен и напълно безплатен инструмент за създаване на формуляри, който е част от Google Workspace – една от най-популярните и най-използвани бизнес платформи в света. Той е 100% безплатен, така че е лесно да се разбере защо толкова много хора използват Forms.

Но както всеки безплатен инструмент, Google Forms има своите ограничения. Все пак, има много страхотни функции, които ще задоволят нуждите на повечето потребители, които се нуждаят от създаване и споделяне на прости бизнес формуляри.

Функции на Google Forms

Ако вземете предвид факта, че е напълно безплатен за използване, Google Forms е изключително богат на функции. Може би няма функции за напреднали потребители или големи корпорации, но има много мощни функции и опции за персонализиране, които всеки може да използва, без да плаща нищо. С Google Forms можете да създавате неограничен брой формуляри напълно безплатно.

1. Интерактивни въпроси

Google Forms ви позволява да задавате няколко вида въпроси, което ви дава възможност да направите вашите формуляри интерактивни. Можете да настроите формуляра си да събира кратки отговори, като на респондентите се дава само един ред, за да запишат отговорите си.

Можете също да създадете въпроси от типа „параграф“, които позволяват на потребителите да дават подробни отговори. Има и въпроси от типа „отметка“, въпроси от типа „качване на файл“ (които са идеални за екипите по човешки ресурси, които събират автобиографии) и много други.

Google Forms включва и условна логика, която позволява на вашите формуляри да се променят и да задават различни въпроси въз основа на предишния отговор на потребителя.

чрез Google Forms

2. Тестове

Учителите обичат да използват Google Forms, защото това е един от най-добрите безплатни инструменти за лесно създаване на тестове и споделянето им с учениците. Можете дори да присвоите точки на всеки въпрос, за да направите оценяването на теста напълно автоматично.

Автоматичното оценяване спестява много време на преподавателите и позволява на учениците да получат резултатите от тестовете си незабавно.

3. Отчитане

Независимо от инструмента за създаване на формуляри, който използвате, вероятно ще прехвърлите събраните данни в Google Sheets или друг еквивалент на Microsoft Excel, за да създадете отчети и да анализирате събраните данни. Тъй като е част от същата платформа, интегрирането на вашия Google формуляр с Google Sheet, Google Analytics и други популярни типове документи и приложения на Google е бързо и безпроблемно.

Google Forms може също така да създава автоматично графики и диаграми за отчети, което ви позволява бързо да визуализирате и съобщавате резултатите от проучвания/кампании на заинтересованите страни.

чрез Google Forms

Цени на Google Forms

Безплатно завинаги

Jotform срещу Google Forms: сравнение на функциите

И двата са отлични инструменти за създаване на формуляри, но разликите между Jotform и Google Forms са точно такива, каквито бихте очаквали. Тъй като Google Forms е напълно безплатен, той не е толкова стабилен. Въпреки това, той е изключително лесен за използване.

Трябва да платите за функциите, които отличават Jotform от Google Forms. Но ако плащате за премиум акаунт, Jotform е много по-гъвкав, стабилен и адаптивен от Google Forms.

Нека разгледаме някои от основните функции, в които и двата инструмента се отличават, и да видим как се различават.

Анализи

И Google Forms, и Jotform обработват вашите данни много лесно. Опциите за отчитане в Google Forms са по-лесни за използване. Има три стандартни отчета, а ако имате нужда да направите допълнителни изчисления и да създадете по-подробен и конкретен отчет, най-добрият вариант е да изпратите данните в Google Sheets и да извършите изчисленията там.

Jotform е малко по-малко интуитивен, но след като се научите да го използвате, можете да правите много повече с него. Jotform разполага с инструмент, наречен „Таблици“, който преобразува данните в формат на електронна таблица. Ако искате да видите индивидуалните отговори, трябва да отидете в „Входящи“. Имате и отделни инструменти за анализ на формуляри, които ви дават отлична представа за хората, които са предоставили отговори.

Jotform предлага повече опции и основни функции, но и значително по-голяма крива на обучение.

чрез Google Forms

Шаблони

Като безплатен инструмент, Google Forms не предлага много шаблони за формуляри. Jotform, от друга страна, предлага хиляди. Ако искате шаблони, които да ви помогнат да започнете да създавате формуляри, и търсите много опции, с които да експериментирате, Jotform е правилният избор.

Дори и да бъдат леко персонализирани, повечето от шаблоните, които Google Forms предлага, в крайна сметка изглеждат много подобни. С шаблоните на Google Forms нямате възможност да персонализирате формулярите си и да ги съобразите с визуалната идентичност на вашата марка.

В Jotform, ако човекът, който работи по създаването на формуляри, има малко опит в кодирането и дизайна, той може напълно да персонализира всеки един аспект на формуляра. Jotform предлага и стотици платени и безплатни теми, които можете да използвате, за да персонализирате хилядите шаблони, които те предоставят.

чрез Jotform

Опции за споделяне

И Jotform, и Google Forms са много подходящи за екипи, които се нуждаят от съвместна работа по формуляри. Можете да възлагате формуляри на други членове на екипа по различни начини, включително чрез споделяеми връзки, покани по имейл и социални медии.

Jotform ви позволява също да изтеглите формуляра си в PDF формат. Друга интересна функция в Jotform е, че можете да включите автоматични напомняния по имейл, които се изпращат на членовете на екипа, които не са попълнили формуляра, който им е бил възложен.

Jotform срещу Google Forms в Reddit

Въпреки че в Reddit няма много дискусии за Jotform и Google Forms, повечето потребители са съгласни, че Jotform е по-добрият вариант, ако вашият екип се нуждае от по-гъвкав и разширяем инструмент за създаване на формуляри:

„Ако искате повече от 10 въпроса, бих препоръчал Jotform. Jotform има и безплатна настройка, с която можете да интегрирате Slack, така че да получавате съобщение в Slack всеки път, когато някой изпрати Jotform, а съобщението в Slack може да ви покаже и изпратената информация от Jotform, ако го настроите по този начин.“

Когато беше попитан за алтернатива на Google Forms, друг потребител препоръча Jotform, като заяви, че безплатната версия все пак е по-добра от Google Forms:

„Можете да използвате Jotform... той е много по-добър от Google Forms! Използвал съм го в миналото (безплатната версия) и бях наистина впечатлен от функциите му.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Jotform и Google Forms

Jotform и Google Forms са страхотни, но какво ще стане, ако създаването на формуляри е само върхът на айсберга? Точно това получавате с ClickUp – отлични функции за създаване на формуляри, обединени в една всеобхватна платформа за продуктивност с разширени функции за управление на проекти.

Функциите на ClickUp надхвърлят обхвата на онлайн инструментите за създаване на формуляри. Това е инструмент за продуктивност и управление на проекти, който всеки може да използва за най-различни цели. Когато комбинирате създаването на формуляри с всички други функции, с които ClickUp може да се похвали, ClickUp може да изведе създаването на формуляри и анкети на съвсем ново ниво.

Нека разгледаме някои от ключовите функции на ClickUp, които го правят сериозна алтернатива на Jotform и Google Forms.

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

Изглед на формуляра в ClickUp

Подобно на Jotform, функцията за преглед на формуляри на ClickUp ви позволява лесно да създавате перфектни формуляри чрез плъзгане и пускане на различни елементи. Можете също да кликнете върху заглавието на всяко поле и лесно да го преименувате.

За разлика от Google Forms, ClickUp ви позволява да включите персонализирано брандиране във вашите формуляри. Можете да изберете тема, да промените цветовете и дори да премахнете брандирането на ClickUp от вашите формуляри.

Формулярите, създадени в ClickUp, могат да се споделят по същия начин, както и тези в Jotform и Google Forms. ClickUp разполага и с функции за вграждане на формуляри в уеб страници чрез HTML код, който се създава автоматично за вас. ClickUp предлага и опции за условна логика, които ви позволяват да създавате сложни анкети с различни въпроси в зависимост от дадените отговори.

Отговорите също са лесни за управление в ClickUp. Можете да ги изпратите на други членове на екипа за лесно сътрудничество и да ги интегрирате в всеки друг проект или работен процес.

Центърът за шаблони включва и стотици безплатни шаблони, включително шаблона за обратна връзка на ClickUp, с който можете да събирате обратна връзка от клиентите си!

Използвайте изгледа „Табло“ в шаблона на формуляра за обратна връзка, за да организирате елементите и лесно да премествате картичките между етапите на оценяване.

Задачи в ClickUp

Управлението на задачите е в сърцевината на ClickUp. Това е една от най-добрите платформи за екипи, които искат да планират, организират и сътрудничат, с безкрайни възможности за персонализиране на всеки тип проект. Благодарение на огромния брой инструменти за управление на проекти, предлагани в ClickUp, той е идеален както за малки фирми, така и за големи предприятия.

Сътрудничеството е лесно в ClickUp. Можете да използвате ClickUp Tasks, да коментирате в теми, да разделите големи проекти на по-лесно управляеми подзадачи и много други.

Условна логика във формулярите на ClickUp Пример за обратна връзка за продукта

ClickUp Automations

ClickUp улеснява автоматизирането на ежедневните ви рутинни задачи и ви позволява да отделяте повече време на значима работа. Той предлага много предварително създадени автоматизации, които могат да бъдат персонализирани според конкретните нужди на вашия екип.

Можете дори да автоматизирате инструменти на трети страни, които искате да използвате с ClickUp. Всички автоматизирани работни процеси на ClickUp работят с външни приложения, които се интегрират с платформата, а списъкът с популярни бизнес инструменти, които могат да се комбинират с ClickUp, продължава да расте всеки месец.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp: Победителят в Google Forms срещу Jotform

С ClickUp получавате нещо повече от просто чудесен начин да създавате формуляри и да ги споделяте с екипа си – получавате централизиран, всеобхватен център за продуктивност за цялата ви работа.

Регистрирайте се в ClickUp, за да разгледате функциите му за създаване на формуляри и много други!