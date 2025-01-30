Силата на формулярите на ClickUp: оптимизиране на работата на софтуерните екипи

Ако сте част от софтуерен екип, знаете колко трудно може да бъде да управлявате множество приложения и работни процеси. Използването на различни инструменти води до объркване, загуба на време, пропуснати срокове и много главоболия.

За щастие, ClickUp Forms може да улесни нещата. С Forms можете лесно да събирате данни от екипа си, клиенти или потребители. А най-хубавото? Всичко е интегрирано в останалата част от платформата ClickUp, което улеснява контрола върху работата ви, всичко на едно място.

В този блог ще ви покажем как точно ClickUp Forms може да реши някои от най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват софтуерните екипи.

Поддържайте различни случаи на употреба в една форма на ClickUp с условна логика

1. Формуляри за подробно докладване на грешки

Използването на ClickUp Forms помага за оптимизиране на процеса на докладване на бъгове, като предотвратява дублирането на записи и гарантира, че цялата критична информация е събрана. Ето няколко стъпки, за да започнете.

Създайте списъка, в който искате да се събират докладите за грешки , след това добавете нов изглед и изберете Формуляр. Добавете необходимите полета за събиране на информация за докладване на грешки. Някои често срещани полета, които трябва да включите, са: Описание на грешката Стъпки за възпроизвеждане на грешката Информация за устройството и операционната система Информация за браузъра Съобщения за грешки (ако е приложимо) Тежест на грешката Ниво на приоритет Описание на грешката Стъпки за възпроизвеждане на грешката Информация за устройството и операционната система Информация за браузъра Съобщения за грешки (ако е приложимо) Тежест на грешката Ниво на приоритет Персонализирайте формуляра, за да съответства на бранда на вашия екип. Можете също да включите инструкции или указания за попълване на формуляра. Тествайте формуляра сами, за да се уверите, че работи правилно. Стартирайте го за потребителите, като споделите линка към формуляра на ClickUp на вашия уебсайт, в софтуера ви или чрез други канали за комуникация. Когато постъпят отговори, прегледайте ги и ги разпределете на съответните членове на екипа за разрешаване. Съвет: Можете да използвате и автоматизации, за да направите това автоматично 🙂

Описание на грешката

Стъпки за възпроизвеждане на грешката

Информация за устройството и операционната система

Информация за браузъра

Съобщения за грешки (ако е приложимо)

Тежест на грешката

Ниво на приоритет

Оптимизирайте вътрешните заявки за дизайнерски или ИТ екипи, за да събирате точно необходимата информация във вашите формуляри.

2. Формуляри за вашите заявки за функции

Наличието на официален процес за заявки за функции помага да се определи приоритетът на функциите или подобренията, върху които да се работи след това. Използвайки ClickUp Forms за този процес, можете да сте сигурни, че заявките на всички ще бъдат чути и че екипът ще може да се съсредоточи върху създаването на най-ефективните функции за вашия продукт.

Ето някои полета, които може да искате да включите във формуляр, предназначен за потребители:

Описание на функцията : Кратък преглед на функцията, която потребителят иска да добави, и какво цели да постигне с нея.

Пример за употреба : Описание на начина, по който ще се използва функцията.

Информация за контакт: Името и информацията за контакт на лицето или акаунта, който прави заявката.

Можете също да обмислите създаването на формуляр, предназначен само за вътрешна употреба, в който членовете на екипа ви да подават своите идеи. В такъв случай допълнителните полета могат да ви помогнат да разширите обхвата на заявката:

Ниво на приоритет

Технически спецификации

Приблизително време и ресурси

Зависимости

Име на заинтересованата страна и/или екипа

Критерии за приемане

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Използвайте условна логика, за да комбинирате формулярите за докладване на грешки и за заявки за функции! Тази функция ви позволява да създадете персонализиран формуляр въз основа на отговорите на потребителите на конкретни въпроси. Например, софтуерният ви екип може да има един формуляр, в който се пита дали потребителят докладва бъг или подава заявка за функция. С условната логика, ако потребителят избере „Докладване на бъг“, формулярът ще покаже само въпроси, свързани с този процес. Ако отговори „Подаване на заявка за функция“, формулярът ще покаже само въпроси, свързани с този процес.

3. Формуляри за прегледа на кода

Съхранявайте цялата съвместна работа и комуникация между членовете на инженерния и разработващия екип на едно място, като провеждате прегледи на кода в ClickUp Forms. Ето някои полета, които може да искате да включите, за да улесните по-организирания и ефективен процес на преглед:

Автор на кода

Прегледач на код

Дата на провеждане на прегледа

Хранилище на код (име или URL)

Функционалност : Описание на предвидената функционалност на кода.

Стандарти за кодиране : Списък със : Списък със стандарти за кодиране или най-добри практики , спрямо които се оценява кодът (например четимост, поддържаемост, спазване на стиловия наръчник и др. )

Сигурност : Раздел за оценка на кода за уязвимости в сигурността и съответствие със стандартите за сигурност.

Тестване : Раздел за оценка на кода за тестваемост и за оценка на пълнотата и адекватността на написаните тестове.

Коментари

Одобрение

Бонус: Google Forms срещу Microsoft Forms!

Обмислете използването на ClickUp Forms за вашия софтуерен екип

Ето го! ClickUp Forms е най-доброто решение за софтуерни, инженерни и разработвателни екипи, които искат да оптимизират процесите си по приемане на информация. С персонализирани формуляри, които автоматизират работните процеси и подобряват комуникацията, никога няма да погледнете назад.

А с нашата новоиздадена функция „Условна логика“ можете да бъдете сигурни, че вашите формуляри винаги ще задават правилните въпроси на правилната аудитория. Опитайте я и вижте как може да промени производителността на вашия екип!